Trận Bán Kết Thế Vận Tokyo Bóng Đá Nữ: Đội Tuyển Nữ Canada Thắng Đội Nữ Hoa Kỳ Tỷ Số 1-0 - Sg Thêm 4264 Ca/ngày. Bộ Y Tế Năn Nỉ Các Quan Đừng Phun Khử Khuẩn, Hại Thêm. Nhiều Người Đi Bộ Cả Trăm Cây Số Về Quê. Sẽ Thêm 50 Triệu Liều Vaccine Pfizer Tới Vào Quý 4. Thử Nghiệm Vaccine Nội Hóa Arct-154. Nhập Thuốc Trị: 500.000 Lọ Thuốc Remdesivir. - Ủy Ban Điều Tra Muốn Biết Từng Khoảnh Khắc Trong Ngày B

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins thú nhận: chính Trump đã kích động bạo loạn 6/1/2021.

.

- Trận bán kết Thế Vận Tokyo bóng đá nữ: đội tuyển nữ Canada thắng đội nữ Hoa Kỳ tỷ số 1-0

- SG thêm 4264 ca/ngày. Bộ Y tế năn nỉ các quan đừng phun khử khuẩn, hại thêm. Nhiều người đi bộ cả trăm cây số về quê. Sẽ thêm 50 triệu liều vaccine Pfizer tới vào quý 4. Thử nghiệm vaccine nội hóa ARCT-154. Nhập thuốc trị: 500.000 lọ thuốc Remdesivir.

- Ủy ban điều tra muốn biết từng khoảnh khắc trong ngày bạo loạn 6/1/2021 Trump làm gì, nói gì

- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins thú nhận: chính Trump đã kích động bạo loạn 6/1/2021

- Biden học theo TQ, VN: mời nghệ sĩ trẻ làm dư luận viên, khuyến khích giới trẻ Mỹ chích ngừa

- Florida phá kỷ lục về nhâp viện: 10.207 người/ngày; Thống Đốc vẫn không ép dân mang khẩu trang

- DB McCarthy bênh Trump, bị DB Swalwell hỏi vì sao McCarthy phone xin Trump kêu dân ngưng bạo loạn

- Trump hốt bạc: 2 ủy ban gây quỹ Cộng Hòa liên tục nộp tiền thuê văn phòng, tiền ăn ở

- giá xăng Nam Calif. tăng đều: L.A. lên tới $4.38/gallon, Quận Cam lên tới $4.35/gallon

- Nam Calif.: dịch tăng lại, nhập viện và chết tăng, nhiều bệnh viện tràn ngập vì chích rồi cũng dính lại

- HỎI 1: Báo động Nam California nhiều cơ nguy cháy rừng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp trực tuyến “mỗi ngày” với ASEAN vào tuần sau? ĐÁP 2: Đúng vậy, theo 1 bản tin RFI.

.

QUẬN CAM (VB-2/8/2021) --- Giá xăng ở Nam California vẫn tiếp tục tăng từng chút một. Câu lạc bộ Auto Club cho biết những người lái xe ở Quận Los Angeles hiện đang trả trung bình 4.38 đô la/gallon cho loại xăng bình thường do người lái tự bơm. Như thế là cao hơn 2 cents so với mức giá trung bình của tuần trước và cao hơn 7 cents so với mức giá của tháng trước. Như thế cũng tăng $1.20 so với giá mức trung bình của năm ngoái ở quận Los Angeles County.

.

Giá ở Quận Cam nhẹ hơn một chút. Tổ chức AAA cho biết người lái xe ở Quận Cam đang trả $4.35/gallon giá tự bơm cho loại xăng bình thường. Như thế là cao hơn 2.5 cents so với giá của tuần trước và cao hơn 8 cents so với mức trung bình của tháng trước ở Quận Cam.

.

--- Dịch COVID-19 lây lan kinh hoàng ở Nam California. Quận Los Angeles đang ghi nhận hơn 2.500 trường hợp dương tính mới mỗi ngày, và trong những người không chịu chích ngừa, số ca nhập viện và tử vong đang tăng lên.

.

Ngay cả ở thành phố nhà giàu Santa Monica, nơi khoảng 80% cư dân hiện đã được chích ngừa, hàng chục người mỗi ngày đang xét nghiệm dương tính với vi khuẩn coronavirua, và các bệnh viện như bệnh viện Saint John's - nơi có 266 giường bệnh bình thường là để chữa trị các bệnh bình thường của cư dân các thị trấn ven biển nơi đây - lại đang bị tràn ngập một lần nữa.

.

--- Dân Mỹ không vui với tin sáng nay về trận bán kết Thế Vận bóng đá nữ: đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ thua đội nữ Canada tỷ số 0-1. Như thế, đội tuyển nữ mất huy chương vàng Thế Vận. Đội tuyển nữ Hoa Kỳ bây giờ chỉ hy vọng huy chương đồng, nhưng cũng không chắc sẽ được.

.

Trận bóng đá nữ giữa Mỹ-Canada tới phút thứ 75 thì đội nữ Hoa Kỳ bị phạt, vì ban giám khảo sau khi thổi còi và xem lại video để biết chắc không phạt nhầm, nói rằng cầu thủ Mỹ Tierna Davidson phạm lỗi chơi xấu Deanne Rose của đội Canada. Cầu thủ Jessie Fleming thực hiện thành công cú đá phát phút 75, cho Canada điểm thắng 1-0 và giữ tỷ số này tới chung cuộc.

.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 02/8 ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 7.445 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4264), Bình Dương (949), Long An (445), Đồng Nai (380), Khánh Hòa (286), Cần Thơ (221), Hà Nội (159), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Tiền Giang (79), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (76), Vĩnh Long (50), Bình Thuận (46); Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Bình Định (21), Nghệ An (21), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Kiên Giang (18), An Giang (17), Đắk Lắk (14), Ninh Bình (13), Đắk Nông (12), Hậu Giang (11), Hà Tĩnh (10), Thanh Hóa (9), Bình Phước (8 ), Gia Lai (7), Sơn La (6), Thừa Thiên Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Lâm Đồng (2), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Hưng Yên (1) trong đó có 2.344 ca trong cộng đồng.

.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 02/8, Việt Nam có 161.761 ca nhiễm trong đó có 2.272 ca nhập cảnh và 159.489 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 157.919, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Bộ Y tế xin đừng phun khử khuẩn ngoài trời. Một số địa phương đã và đang áp dụng biện pháp phun hóa chất diệt khuẩn tại các nơi công cộng để phòng chống dịch. Tại một số địa điểm, cơ quan, tổ chức lắp đặt buồng khử khuẩn để phun hóa chất diệt khuẩn vào người đứng trong buồng; một số đơn vị sử dụng máy phun hóa chất diệt khuẩn phun vào người cách ly, nhập cảnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), những nơi như đường phố, vỉa hè không phải là nơi chứa virus SARS-CoV-2. Việc phun hóa chất diệt khuẩn ở ngoài trời không được WHO, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ (CDC Hoa kỳ) khuyến cáo do kém hiệu quả, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người phun và người xung quanh khu vực phun.

.

Đi bộ cả trăm cây số về quê. Chính quyền huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết, 10 công dân đi bộ qua địa phương đã được bố trí xe chở về quê. Trước đó (chiều tối 1/8), các lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), phát hiện các công dân trên đang mệt mỏi cuốc bộ về quê. Qua hỏi thăm được biết họ đều là người dân tộc thiểu số, đi làm thuê tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, TP.SG. Khi các địa phương này thực hiện giãn cách xã hội, họ thất nghiệp, rơi vào khó khăn nên cuốc bộ về quê Đắk Lắk, Gia Lai và Lào Cai.

.

Thuốc trị tới: 500.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 sắp về Việt Nam. Chiều ngày 2/8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Vingroup vừa đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt - 500.000 lọ Remdesivir, thuốc điều trị COVID-19 được FDA Mỹ cấp phép. Toàn bộ số thuốc sẽ được trao tặng cho Bộ Y tế ngay trong tháng 8/2021. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ 22/10/2020. Vingroup đã ký kết thành công đơn hàng 500.000 lọ Remdesivir do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất, dưới sự cho phép Gilead Sciences, Hoa Kỳ.

.

Thêm vaccine tới. Việt Nam sẽ có thêm khoảng 50 triệu liều vắc-xin Covid-19 Pfizer trong quý 4. Hơn 16 triệu liều vắc-xin Covid-19 trong tổng số hơn 17,6 triệu liều vắc-xin mà Việt Nam tiếp nhận đã được phân bổ cho các địa phương. Dự kiến, quý 4-2021, khoảng 50 triệu liều vắc-xin Pfizer sẽ về Việt Nam.

.

Hy vọng vaccine nội hóa. Ngày 2/8, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3679/QĐ-BYT phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19. VinGroup, thông qua công ty thành viên của mình là Công ty Cổ phần công nghệ Sinh học VinBioCare đã tiếp cận, đàm phán với Công ty Arcturus Therapeutics, Inc, Hoa Kỳ để mua công nghệ vaccine mRNA phòng COVID-19 và sẽ triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine này tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Vaccine ARCT-154 sẽ được thực hiện cả 3 giai đoạn 1, 2, 3 ở Việt Nam trên người tình nguyện tham gia nghiên cứu từ 18 tuổi trở lên, trong đó:

. Giai đoạn 1: thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội trên 100 người tình nguyện (ngày 08/8/2021). Giai đoạn 2: thực hiện trên 300 người tình nguyện tại các tổ chức nhận thử và tại cộng đồng ở các tỉnh triển khai nghiên cứu. Giai đoạn 3: số lượng 20.600 đối tượng, gồm giai đoạn 3a (600 người tình nguyện) và 3b (20.000 người tình nguyện).

.

--- Tiểu bang Florida đã phá kỷ lục về nhập viện vì lây nhiễm COVID-19 đã có trước kia, cho biết có tới 10.207 người nhập viện vì virus vào Chủ Nhật 1/8/2021, theo tường trình của Bộ Y tế và Nhân Dụng.

.

Kỷ lục nhập viện trước đó là 10.170 người vào ngày 23/7/2020, đó là thời kỳ trước khi có thuốc chủng ngừa, theo tổ chức các hội Bệnh viện Florida (Florida Hospital Association). Tiểu bang Florifa bây giờ là nơi đứng đầu cả nước về số ca nhập viện COVID tính theo tỷ lệ đầu người, và vào hôm Thứ Bảy, đã đạt mức cao nhất về số người nhiễm dương tính mới với hơn 21.000 trường hợp. Thống đốc Ron DeSantis vẫn không đồng ý với hướng dẫn của CDC về yêu cầu mang khẩu trang ở những khu vực có nguy cơ cao.

.

--- Lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) trong nhiều tháng qua kể từ bạo loạn ngày 6/1/2021 đã cố gắng tìm ra một người ai đó để đổ lỗi cho chủ mưu vụ tấn công. Đầu tiên, DB McCarthy đổ lỗi cho Trump. DB McCarthy thậm chí còn thú nhận với các thành viên khác trong một hội nghị viễn liên một tuần sau ngày bạo loạn rằng ngày 6/1/2021 không liên quan gì đến Antifa. Nhưng sau vài tháng, DB McCarthy đã "xào nấu" cho đúng khẩu vị của Trump.

.

Giờ đây, theo lời vặn vẹo của McCarthy thì Trump không phải là người duy nhất có lỗi gây ra bạo loạn. Nhưng Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) trả lời rằng, nếu những người khác có lỗi gây ra bạo loạn, tại sao DB McCarthy không điện thoại cho họ vào ngày 6/1/2021 để xin giúp ngưng bạo loạn?

.

DB Swalwell chất vấn DB McCarthy trên mạng xã hội, “Hãy trả lời tôi câu này. Nếu [@Lãnh đạo Cộng Hòa] McCarthy nghĩ rằng bất cứ ai khác, chứ không phải Trump, phải chịu trách nhiệm về bạo loạn 6/1/2021, tại sao Trump là người DUY NHẤT mà McCarthy liên hệ để xin ngừng cuộc tấn công? McCarthy đã không gọi [@Chủ tịch hạ Viện] Pelosi hoặc Antifa, v.v. để xin ngừng tấn công."

.

--- Theo một bản tin Washington Post, các cơ sở kinh doanh của Donald Trump vẫn đang tiếp tục hái ra tiền từ các ủy ban hành động chính trị (PAC) có liên hệ với Trump. Báo Politico ghi rằng các PACs của Trump đã mang lại 82 triệu đô la trong nửa đầu năm 2021 và đang có 102 triệu đô la trong ngân hàng. Tiền này dự kiến sẽ dùng cho Trump vận động khi tái tranh cử 2024, hoặc dùng hỗ trợ các ứng cử viên Cộng Hòa phe ta của Trump, nhưng thực tế lại chạy vào túi Trump.

.

Theo báo Washington Post, ủy ban hành động có tên là Save America bị Trump yêu cầu nộp tiền cư trú khoảng hơn hai mươi lần trong sáu tháng đầu năm 2021. Chín trong số lần đó, là chi trả cho các khách sạn của Trump, và hồ sơ tài chánh này mới được công khai hôm Thứ Bảy 31/7/2021. Báo cáo này cho biết, PAC đã chi ít nhất $68,000 cho Trump Hotel Collection, cho thấy Trump vẫn kiếm tiền thoải mái. Thêm nữa, ủy ban có tên là "Make America Great Again PAC" (ủy ban hành động MAGA) đã xài khoảng $200,000 tiền thuê văn phòng, ăn, ở trong Trump Tower.

.

--- Dân Biểu Cộng Hòa Adam Kinzinger hôm Chủ Nhật tuyên bố ủng hộ gửi trát triệu tập điều trần tới nhiều người biết về phản ứng và liên hệ của Trump đối với cuộc bạo loạn 6/1/2021, kể cả Lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy (Cộng Hòa). Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật trên ABC’s This Week, DB Kinzinger tuyên bố sẽ có nhiều trát triệu tập gửi ra để buộc nhiều người ra khai về các sự kiện liên quan đến bạo loạn 6/1/2021. DB Kinzinger nói rằng ông muốn biết Tổng Thống Trump làm gì trong từng khoảnh khắc của ngày bạo loạn.

.

Trong khi đó, Dân Biểu Cộng Hòa Jim Jordan gần đây đã thú nhận đã nói chuyện với cựu tổng thống Trump vào ngày bạo loạn 6/1/2021, theo báo The Hill đưa tin. Kinzinger không nói sẽ ủng hộ việc triệu tập cựu Tổng thống Trump ra điều trần, nhưng nói ủy ban điều tra sẽ không cần gọi Trump ra, vì "có rất nhiều người xung quanh Trump [sẽ bị triệu tập]."

.

--- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins hôm Chủ Nhật đã gây sự về chuyện Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi từ chối hai Dân Biểu Cộng Hòa do Lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy đề cử tham gia ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1/2021. Trong cuộc phỏng vấn với Jake Tapper của CNN, Thượng nghị sĩ Collins tuyên bố rằng bà đã hy vọng ủy ban sẽ là lưỡng đảng bất kể DB McCarthy đã đề cử DB Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio) và DB Jim Banks (Cộng Hòa-Indiana), cả hai DB này đều đã bịa đặt về cái gọi là "gian lận bầu cử" và đó là nguồn kích động bạo loạn hôm đó.

.

Nhưng Tapper đã chỉ ra rằng các dân cử Cộng Hòa tại Thượng Viện đã chặn một cuộc điều tra thực sự độc lập, và do vậy Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi có lý do phải lập ủy ban điều tra như thế. “Lý do bà Pelosi làm như vậy là vì ít nhất hai trong số các Dân Biểu mà McCarthy chọn vào ủy ban là những kẻ bịa đặt về bầu cử. Một trong số đó, Jim Jordan, có thể là một nhân chứng phải bị chất vấn. Chính Jordan đã nói chuyện với Trump trong ngày bạo loạn." TNS Collins thú nhận rằng chính đã kích động bạo loạn 6/1/2021, và đó là lý do TNS Collins đã bỏ phiếu để luận tội Trump.

.

--- Biden cũng chôm một chiến thuật của Trung Quốc và Việt Nam: tuyển mộ các nghệ sĩ trẻ làm dư luận viên, nhưng là để khuyến khích giới trẻ Mỹ chích ngừa. Bạch Ốc đang tuyển dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để đẩy lùi các thông tin sai lệch về thuốc chủng ngừa và khuyến khích giới trẻ từ 12 đến 18 tuổi tiêm vắc xin COVID-19, theo báo New York Times đưa tin.

.

Những người có ảnh hưởng bao gồm từ những người phát trực tiếp trên mạng Twitch cho đến người làm các bản tin trên YouTube, TikTok, và nổi tiếng nhất là Olivia Rodrigo, cô thiếu nữ đã phát biểu tại Bạch Ốc vào tháng trước.

.

Ellie Zeiler, người có hơn 10 triệu người theo dõi trên TikTok và được cho là đã tham dự chiến dịch Bạch Ốc, đã sử dụng cơ hội của cô để nói chuyện với Tiến sĩ Anthony Fauci để đưa ra tin đồn sai lệch về vắc xin gây vô sinh. Zeiler đã chia sẻ cuộc trò chuyện với bác sĩ Fauci trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội của cô và kể từ đó đã đưa ra nội dung nói với những người theo dõi của cô ấy về kinh nghiệm tiêm chủng của chính cô. “Tôi biết tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những người theo dõi tôi được an toàn và được tiêm phòng,” cô nói với The New York Times.

.

--- HỎI 1 : Báo động Nam California nhiều cơ nguy cháy rừng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Bản tin KTLA ghi rằng thời tiết nóng tăng vọt ở Nam California, gây nguy hiểm sẽ có nạn cháy rừng. Sở Thời Tiết Quốc Gia (National Weather Service) đưa ra lời cảnh báo rằng Nam California sẽ gặp nhiều rủi ro cháy rừng từ Chủ Nhật 1/8/2021 cho tới Thứ Năm 5/8/2021 vì thời tiết nóng, khô, và nhiều gió -- nghĩa là, sơ suất là cháy rừng phựt lên.

. Các quan chức cứu hỏa đang khuyến cáo cư dân thận trọng và tránh các hoạt động có thể gây ra bất kỳ tia lửa nào ngoài trời. Đám cháy Hungry Fire bùng phát vào chiều thứ Bảy gần Gorman khởi sự phựt lửa là khi một chiếc xe bốc cháy, rồi nhanh chóng lan ra bãi cỏ khô xung quanh. Chi tiết:

.

--- HỎI 2 : Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp trực tuyến “mỗi ngày” với ASEAN vào tuần sau?

.

ĐÁP 2 : Đúng vậy, theo 1 bản tin RFI.

.

Đông Nam Á: Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp trực tuyến “mỗi ngày” với ASEAN vào tuần sau

Trọng Nghĩa, RFI - 01/08/2021

.

Kể từ ngày mai, 02/08/2021, khối Đông Nam Á ASEAN chính thức khai mạc Hội Nghị Ngoại Trưởng (thường niên) lần thứ 54 và các hội nghị cùng với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ, dự trù kéo dài đến ngày 06/08. Theo hãng tin Anh Reuters, nhân dịp này, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có những cuộc họp trực tuyến “mỗi ngày” cùng các đối tác Đông Nam Á, một quyết định nhằm chứng minh rằng khu vực là ưu tiên của Mỹ.

Reuters trích dẫn một quan chức cao cấp tại bộ Ngoại Giao Mỹ xác định rằng ông Blinken sẽ tham gia các cuộc họp trực tuyến trong 5 ngày liên tiếp, bao gồm các buổi làm việc cùng 10 ngoại trưởng trong khối ASEAN cũng như của một số quốc gia khác. Quan chức này còn nói rõ thêm là ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ họp với đại diện các quốc gia thuộc vùng hạ lưu sông Mêkông như Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cam Bốt và Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN, ngoài các cuộc họp của nội bộ 10 nước trong khối, còn có một loạt hội nghị giữa ASEAN và các đối tác, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, cho đến Nga, Mỹ, Ấn Độ và hai nước ở Châu Đại Dương là Úc và New Zealand. Một hội nghị quan trọng khác là Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN ARF.

Đối với quan chức Mỹ, các hoạt động của ông Blinken là bằng chứng rõ rệt về quyết tâm dấn thân vào khu vực của Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, các quan chức hàng đầu của Mỹ không thường xuyên tham gia những cuộc họp của ASEAN và thường cử cấp dưới tới làm việc tại các cuộc họp thượng đỉnh của khu vực.

Với chính quyền của tổng thống Biden, Đông Nam Á như đang nổi lên thành một ưu tiên với một loạt những chuyến thăm gần đây của các lãnh đạo cao cấp : thứ trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman đã ghé thăm Indonesia, Cam Bốt và Thái Lan trong hai tháng 5 và tháng 6, tiếp đến là vòng công du ba nước Singapore, Việt Nam và Philippines trong tuần này của bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin. Đỉnh cao là vào tháng 08, với chuyến thăm Singapore và Việt Nam của phó tổng thống Mỹ... Xin xem chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210801-%C4%91%C3%B4ng-nam-%C3%A1-ngo%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-m%E1%BB%B9-s%E1%BA%BD-h%E1%BB%8Dp-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn-m%E1%BB%97i-ng%C3%A0y-v%E1%BB%9Bi-asean-v%C3%A0o-tu%E1%BA%A7n-sau

.

.