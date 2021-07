Thời Sự Trong Tuần

Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong Lễ Khánh Thành tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange, 13280 Chapman Ave, thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ, vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2021. Xin xem bản tin chi tiết nơi trang trong. (Photo: Bình Sa-Việt Báo)

Cả thế giới đang chứng kiến sự gia tăng trở lại của đại dịch vi khuẩn corona với biến thể mới Delta nhiều nguy hiểm hơn, đặc biệt tại khu vực Á Châu như Ấn Độ, Nam Dương, Thái Lan, Việt Nam. Tại Mỹ tình hình có vẻ ổn định hơn nhưng nhiều tiểu bang cũng đã thấy sự gia tăng của đại dịch.

Học Viện Nhi Khoa Mỹ: Tất Cả Trẻ Em Nên Đeo Khẩu Trang Khi Đi Học Lại

Học Viện Nhi Khoa Mỹ (AAP) hôm Thứ Hai, 19 tháng 7 năm 2021, đã khuyến nghị rằng tất cả trẻ em trên 2 tuổi nên đeo khẩu trang khi trở lại trường học trong năm nay, bất kể đã có chích ngừa hay chưa, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Hai.





Học Viện AAP, mà đã nói rằng thật là quan trọng đối với trẻ em trở lại lớp học trực tiếp trong năm nay, khuyến nghị rằng nhân viên trường cũng đeo khẩu trang. AAP gọi hướng dẫn mới này là “biện pháp theo lớp.”





“Chúng ta cần phải ưu tiên đưa trẻ em trở lại trường học cùng với bạn bè và giáo viên của họ -- và tất cả chúng ta đều đóng vai trò trong việc bảo đảm điều đó xảy ra an toàn,” theo Sonja O’Leary, chủ tịch Hội Đồng AAP về Sức Khỏe Học Đường, cho biết. “Việc kết hợp các tầng của sự bảo vệ gồm việc chích ngừa, đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ làm cho việc học trực tiếp tại trường an toàn và khả dĩ đối với mọi người.”





Học Viện AAP nói rằng việc đeo khẩu trang phổ quát là cần thiết bởi vì phần nhiều dân số học sinh chưa được chích ngừa, và thật là khó cho các trường để xác định ai bị dính các biến thể mới mà có thể lây lan dễ dàng hơn trong số các trẻ em.





Trẻ em từ 12 tuổi trở lên hội đủ điều kiện để chích ngừa Covid-19 tại Hoa Kỳ. Và cơ quan FDA cho biết hồi tuần trước rằng việc trao thẩm quyền sử dụng khẩn cấp cho các thuốc chích ngừa cho trẻ em dưới 12 tuổi có thể đến vào giữa mùa đông.





Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc Gia Về Các Bệnh Dị Ứng và Truyền Nhiễm và cố vấn trưởng về y tế cho tổng thống, phát biểu trên đài CNN hôm Thứ Hai rằng hướng dẫn nói trên là có ý nghĩa.





“Tôi nghĩ rằng Học Viện AAP, bạn biết đó, họ là nhóm kỹ lưỡng, họ phân tích tình huống và nếu họ cảm thấy rằng đó là cách để làm, tôi nghĩ đó là điều hợp lý để làm,” theo Fauci cho biết.

Số Người Vào Bệnh Viện Và Chết Từ Covid-19 Đang Tăng Tại Mỹ, Đại Đa Số Là Những Người Không Chích Ngừa

Sự gia tăng trong các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 được tăng cường bởi biến thể Delta và việc do dự chích thuốc ngừa hiện đã dẫn tới tỉ lệ gia tăng số người vào bệnh viện điều trị và tử vong, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 19 tháng 7 năm 2021.





Tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho thấy một số điểm đáng chú ý sau đây.





- Số trường hợp mới bị lây nhiễm Covid-19 trung bình mỗi ngày trong tuần qua là 32,278. Đó là mức nhảy vọt 66% từ tỉ lệ hàng ngày trung bình trong tuần lễ trước đó, và 145% cao hơn 2 tuần lễ trước đó.





- Số lượng trung bình 258 người Mỹ thiệt mạng từ Covid-19 mỗi ngày trong tuần vừa rồi – tăng 13% từ một tuần trước đó.





- 24,923 người đã vào bệnh viện điều trị với Covid-19, theo tài liệu từ Bộ Y Tế Hoa Kỳ. Đó là tăng 26% từ tuần trước và tăng 50% từ 2 tuần trước.





Có một mẫu số chung trong số những vấn đề đằng sau các con số Covid-19 ngày càng tồi tệ, theo Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung Tâm CDC Hoa Kỳ, phát biểu.





“Điều này đang trở thành một đại dịch của những người không chích ngừa,” theo Walensky phát biểu trong cuộc báo cáo về Covid-19 hôm Thứ Sáu.





Hơn 97% những người vào bệnh viện điều trị vì Covid-19 hiện nay là những người không chích ngừa, theo Walensky.





Và 99.5% tử vong nằm trong số những người không chích ngừa, theo Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ Bác Sĩ Vivek Murthy phát biểu hôm Chủ Nhật.





Làm cho người dân chích ngừa càng nhanh chừng nào càng tốt chừng đó “là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để thoát khỏi đại dịch này,” theo Murthy.





Tại Bệnh Viện của Đại Học Florida ở Jacksonville, các bác sĩ đang chứng kiến sự gia tăng mạnh các bệnh nhân Covid-19 hiện nay nhiều hơn sự gia tăng trong tháng 1, theo Chad Neilsen, giám đốc ngăn ngừa truyền nhiễm, cho biết. “Nỗi sợ nhất của tôi là bệnh nhân tiếp tục đổ vào, và chúng tôi không thể trao cho họ sự chăm sóc mà chúng tôi cần bởi vì chúng tôi không có nhân viên hay các nguồn lực.”





Neilsen cho biết tính tới Thứ Hai bệnh viện vẫn còn đủ giường và nguồn cung cấp.

VN: 68,177 Người Bị Dính Covid-19, Lần Đầu Tiên Sản Xuất Thuốc Chích Ngừa Sputnik-V

Tin COVID-19 tại VN. Theo tin Bộ Y Tế, báo, đài. Hình từ video. Trong ngày 21/7 có 5.357 ca mắc mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3556), Bình Dương (964), Đồng Nai (170), Đồng Tháp (109), Tiền Giang (65), Long An (60), Hà Nội (42), Vĩnh Long (39), Khánh Hoà (38), Bến Tre (35), Cần Thơ (32), Tây Ninh (30), Phú Yên (26), Ninh Thuận (22), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Vĩnh Phúc (18), Đắk Lắk (17), Bình Phước (12), Kiên Giang (12), Trà Vinh (10), Hậu Giang (9), Bình Định (8 ), Bình Thuận (7), Hà Giang (6), Quảng Ngãi (6), Sóc Trăng (6), Nghệ An (5), Lâm Đồng (5), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2), Gia Lai (1), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1) trong đó có 1.081 ca trong cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 68.177 ca mắc, trong đó có 2.099 ca nhập cảnh và 66.078 ca mắc trong nước.





Có 3.057 điểm phong tỏa tại Sài Gòn vì COVID-19. Riêng TP Thủ Đức có gần 500 điểm phong tỏa, quận 8 có 313 điểm, huyện Hóc Môn 262 điểm, quận 12 có 232 điểm... Trong đó, phường mới nhất bị phong tỏa là phường Tam Phú rộng khoảng 311ha với dân số khoảng 30.400 người, phong tỏa từ 12h ngày 20-7. Trong khi đó, UBND quận Bình Thạnh cũng vừa có thông báo quyết định phong tỏa toàn bộ phường 19 từ 0h ngày 22-7 đến khi có thông báo mới.





Bình Dương sẽ gánh bớt cho SG. Ngày 20-7, đoàn công tác của Chính phủ, các bộ, ngành do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Đam tuyên bố: "Việc phòng chống COVID-19 tại Bình Dương không chỉ là tính cho tỉnh, mà còn tính cho TP.HCM. Với đặc thù giáp TP.HCM, năng lực điều trị cho F0 tại Bình Dương cần tính "dôi ra", để khi dịch bệnh tại tỉnh được khống chế còn sẵn sàng "chia lửa", hỗ trợ cho TP.HCM và các tỉnh lân cận." Yêu cầu là Bình Dương phải chuẩn bị cho kịch bản diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp hơn, cần mở rộng thêm năng lực giường chữa bệnh… Đồng thời, cần có các biện pháp để sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh trong các khu nhà trọ công nhân.





Đà Nẵng siết giãn cách. Ngày 21/7 Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng đã thống nhất cần thiết phải đẩy mạnh việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố với việc bổ sung nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm khống chế đẩy lùi dịch bệnh. Cụ thể, bắt đầu từ 12h trưa Thứ Năm (22/7), người dân sẽ được yêu cầu ở nhà, chỉ được ra khỏi nhà để đi làm việc tại các cơ quan, công sở nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện hoặc để mua các lương thực thực phẩm, thuốc men, khám chữa bệnh, cấp cứu nhưng phải giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; không được tập trung quá 2 người ngoài khu vực công sở, bệnh viện, nhà máy.





VN sản xuất lô vaccine Sputnik-V đầu tiên. Ngày 21-7, đại diện Công ty TNHH Một thành viên vắc xin và sinh phẩm y tế số 1 (Vabiotech) cho biết, đơn vị này đã gia công và đóng ống 30.000 liều vắc xin Covid-19 Sputnik-V đầu tiên, trong đó có 10.000 liều được gửi sang Nga để kiểm định tiêu chuẩn chất lượng, và 20.000 liều vắc xin còn lại đang bảo quản tại Việt Nam và được các chuyên gia tiến hành kiểm định song song. Thời gian kiểm nghiệm chất lượng lô vắc xin này là khoảng 30 ngày. "Nếu vắc xin bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, hai bên sẽ ký kết biên bản thỏa thuận, chính thức gia công tại Việt Nam, dự kiến 5 triệu liều vắc xin/tháng", đại diện Công ty Vabiotech nói. Trước đó, theo Bộ Y tế, Vabiotech đã ký thỏa thuận với Quỹ Đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về việc đóng ống vắc xin phòng Covid-19 Sputnik-V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều/tháng bắt đầu từ tháng 7-2021 và tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều/năm.

1 Nhân Viên Làm Cho Bà Pelosi, 1 Nhân Viên Bạch Ốc, 6 Nhà Lập Pháp Dân Chủ Texas Bị Dính Covid-19; Biến Thể Delta Chiếm 83% Dịch Bệnh Ở Mỹ

Giám Đốc Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky nói với các nhà lập pháp hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021, rằng biến thể delta hiện đang chiếm 83% các trường hợp bị lây nhiễm, tăng từ 50% vào đầu tháng này, theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC News tường thuật hôm Thứ Ba.





“CDC đã công bố phỏng đoán các biến thể khắp nước và tiên đoán biến thể delta hiện chiếm 83% các trường hợp bị lây nhiễm. Đây là sự gia tăng mạnh – tăng từ 50% đối với tuần lễ ngày 3 tháng 7,” theo bà đã khai trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Sức Khỏe Thượng Viện.





Walensky nói rằng sự gia tăng báo động đã xảy ra tại hầu hết các khu vực không chích ngừa và rằng họ “cho phép tình trạng khẩn cấp và lây lan nhanh của biến thể delta truyền nhiễm cao.”





“Tại một số vùng trên cả nước, số phần trăm còn cao hơn, đặc biệt tại các vùng có tỉ lệ chích ngừa thấp,” theo bà nói.





Bà nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để chận đứng sự lây lan là chích thuốc ngừa.





Trong khi đó, liên quan đến đại dịch một bản tin khác của báo Politico hôm Thứ Ba nói rằng người phát ngôn cao cấp cho Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và một nhân viên Bạch Ốc đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc với các nhà lập pháp Dân Chủ từ quốc hội tiểu bang Texas hồi tuần trước.





Vào cuối tuần qua, 5 nhà lập pháp Texas đã thử nghiệm dương tính với Covid-19, với người thứ 6 được công bố hôm Thứ Hai. Các thử nghiệm dương tính tạo ra nhiều quan ngại liên quan đến các nhà lập pháp liên bang mà các nhà lập pháp Texas đã tiếp xúc, dù trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Jen Psaki xác nhận hôm Thứ Hai rằng Phó Tổng Thống Kamala Harris, người đã gặp họ vào tuần trước, sau đó đã thử nghiệm âm tính.





Người phát ngôn cho chủ tịch QH đã được chích ngừa Covid-19 đầy đủ và không có tiếp xúc với bà Pelosi kể từ khi bị dính vi khuẩn, theo văn phòng chủ tịch QH cho hay.





“Toàn bộ Phòng Báo Chí đanglàm việc từ xa với ngoại lệ cho các cá nhân đã không tiếp xúc với người bị dính vi khuẩn hay đã thử nghiệm âm tính gần đây,” theo Drew Hammill, phó chánh văn phòng của bà Pelosi, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba.

Quận Cam Đang Chứng Kiến Số Người Bị Lây Nhiễm Covid-19 Gia Tăng Trong Số Những Người Không Chích Ngừa

Các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 gia tăng gần đây – đặc biệt kể từ những vụ chích thuốc ngừa được thực hiện rộng rãi vào đầu năm – đang được chứng kiến tại Quận Cam, một phần vì biến thể Delta của vi khuẩn, theo Tổng Giám Đốc Cơ Quan Village Management Services là Jeff Parker đã phát biểu trong một cuộc họp báo thường lệ của hội đồng quản trị United Mutual hôm 13 tháng 7, theo bản tin của báo Orange County Register tường thuật hôm Chủ Nhật, 18 tháng 7 năm 2021.





“Chúng ta đã ở dưới 100 trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 vào đầu tháng 6 tại Quận Cam,” theo Parker phát biểu, nói thêm rằng gần đây các viên chức y tế công cộng đã bắt đầu thấy nhiều trường hợp lây nhiễm hơn mỗi ngày.





Parker nói rằng những người đó là những người không chích ngừa – gồm vị thành niên hơn 12 tuổi là những người chưa được chích ngừa – nên tuân thủ theo các hướng dẫn được khuyến nghị về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.





“Đây là vấn đề an toàn đối với những người láng giềng của chúng ta,” theo Parker.





Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam báo cáo tỉ lệ trường hợp lây nhiễm mỗi ngày được điều chỉnh là 2.6 cho mỗi 100,000 cư dân.

Thử nghiệm dương tính đo được 1.8%.

Hà Nội Phong Tỏa Toàn Diện Vào Ngày 19 Tháng 7, Sài Gòn Chỉ Trong Vòng 24 Giờ Đã Cớ Tới Hơn 4,000 Người Bị Truyền Nhiễm Covid-19

VIỆT NAM – Tình hình đại dịch vi khuẩn corona tại Việt Nam đang ngày càng ảm đảm mà chưa thấy ngõ thoát ra khỏi khủng hoảng, trong khi người dân tại các khu bị phong tỏa khốn đốn mọi điều trong sinh hoạt hàng ngày thì số lượng người bị truyền nhiễm và chết từ Covid-19 chưa thấy dấu hiệu giảm sút, cụ thể riêng Sài Gòn trong vòng 24 giời tính tới tối ngày 18 tháng 7 đã có 4,692 người bị dịch bệnh là cao nhất nước, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 18 tháng 7 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về đại dịch tại VN như sau.





Tối ngày 18/7, Bộ Y tế Việt Nam thông báo thêm 2.828 ca mắc COVID-19 trong ngày, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 2.310 trường hợp. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam đã tăng cao kỷ lục với 5.926 ca, riêng TPHCM có 4.692 ca, cao nhất trong cả nước từ trước đến nay.





Trong số 2.828 được ghi nhận trong tối ngày 18/7, Bộ Y tế cho báo chí trong nước biết có 21 ca là nhập cảnh, số còn lại là các ca ghi nhận trong nước.

Cũng trong ngày 18/7, Bộ Y tế công bố thêm 29 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19, đưa tổng số ca tử vong do dịch bệnh tính từ đầu năm ngoái đến nay lên 254 trường hợp, chỉ riêng trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay có 219 trường hợp.





Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo trong cuộc họp vào cùng ngày rằng tình hình dịch bệnh tại TPHCM và một số địa phương phía Nam sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.





Hiện TPHCM đang thực hiện phong toả toàn thành phố từ 0 giờ ngày 9/7 trong vòng 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.





Trong khi đó một bản tin khác của Đài RFA hôm 18 tháng 7 cho biết rằng Hà Nội bắt đầu phong tỏa tử ngày 19 tháng 7 năm 2021. Bản tin RFA tường thuật thêm tin tức như sau.





Vào chiều ngày 18/7, UBND TP Hà Nội có công điện, yêu cầu người dân từ 0 giờ ngày 19/7 ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hoá thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp như y tế, thiên tai, thảm hoạ. Giới chức thành phố yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5k, giữ khoảng cách hai mét khi giao tiếp, không tụ tập quá năm người ở nơi công cộng.





Theo Công điện mới, giới chức TP cũng yêu cầu dừng tất cả mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các cửa hàng bán hàng ăn uống chỉ bán hàng mang về.





Công an thành phố được lệnh tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm 22/22 chốt hoạt động 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố.





Vào chiều ngày 18/7, Sở Y tế Hà Nội thông báo thêm 27 ca mắc COVID-19 mới bao gồm ít nhất năm trường hợp chưa xác định được nguồn lây.





Kể từ ngày 29/4 đến nay, tức là từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Hà Nội đã ghi nhận 427 trường hợp nhiễm COVID-19. Số ca tăng nhanh kể từ ngày 5/7 với 167 ca mới.

California Là Tiểu Bang Đầu Tiên Ở Mỹ Cho Tất Cả Học Sinh Trường Công Ăn Miễn Phí Vĩnh Viễn Kể Từ Niên Học Mới Mùa Thu Này



Tất cả học sinh trường công tại California sẽ được ăn miễn phí 2 bửa một ngày khi niên học mới bắt đầu. (nguồn: www.cnn.com)

California sẽ bắt đầu cung cấp các buổi ăn miễn phí ở trường học vĩnh viễn cho các học sinh trong mùa thu này trong một hành động mà nhiều nhà cổ động ca ngợi như một bước tiến thật lớn hướng tới sự chấm dứt tình trạng mất an toàn thực phẩm, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021.









Tiểu bang nói rằng họ sẽ là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc thực hiện việc cung cấp vĩnh viễn các bửa ăn cho tất cả học sinh ở các trường công, bất kể mức thu nhập gia đình của họ là gì.

“Không hỏi. Không phân biệt. Tất cả trẻ em California hiện có thể tiếp cận với các bữa ăn miễn phí tại các trường học,” theo Thống Đốc Gavin Newsom viết tweeted vào tuần rồi, liên kết với một bài viết công bố tin tức này.





Khoảng 60% trong số 6.2 triệu học sinh tại California đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hay giảm giá trong niên học 2019-2020, theo School Meals for All, một liên minh chiếm hơn 200 tổ chức đã thúc đẩy việc tài trợ trong ngân sách tiểu bang để đạt được xung lực.





Vào năm ngoái, sự xuống giốc tài chánh vì đại dịch đã đẩy trẻ em đói tới mức kỷ lục, ngay cả tại các quận giàu nhất của Mỹ.





“Hiện nay, gần 20% gia đình tại California – và 27.3% gia đình gốc La Tinh có trẻ em và 35.5% gia đình người Da Đen có trẻ em – báo cáo tình trạng không an toàn thực phẩm,” theo School Meals for All cho biết trong một tuyên bố hồi tháng trước. “Đây là tỉ lệ gấp đôi thời trước đại dịch, ảnh hưởng đến khoảng 8 triệu người dân California.”

Cố Vấn Của Cựu TT Trump Là Tom Barrack Đã Bị Bắt Vì Tội Hoạt Động Bí Mật Cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Tom Barrack, người ủng hộ lâu năm và cố vấn cho cựu Tổng Thống Donald Trump, đã bị bắt hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021, về các cáo buộc rằng ông đã bí mật hành động tại Hoa Kỳ trong vai trò một nhân viên cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), theo bản tin của báo Politico tường thuật hôm Thứ Ba.





Barrack, 74 tuổi, bị cáo buộc không ghi danh như là một nhân viên ngoại quốc, âm mưu, cản trở công lý và 4 tội khai gian với FBI.





Bản cáo trạng liên bang được đưa ra bởi một đại bồi thẩm đoàn tại Brooklyn, New York, cáo buộc rằng Barrack đã đưa lời lẽ ủng hộ UAE vào một bài diễn văn vận động của Trump vào tháng 5 năm 2016, nhận chỉ thị từ các viên chức UAE về điều gì để nói trong các lần xuất hiện trước truyền thông và đăng bài quan điểm mà ông đã đăng ngay trước cuộc bầu cử năm 2016, và đã đồng ý cổ võ một ứng cử viên cho chức đại sứ tại UAE được các viên chức UAE hẫu thuẫn.





Cũng bị truy tố trong vụ án còn có một phụ tá cho Barrack trong công ty đầu tử Colony Capital của ông ta là Matthew Grimes, và một thương gia từ UAE là Rashid Al-Malik.

Tỉ Phú Jeff Bezos Du Lịch Không Gian Với Chiếc Phi Thuyền New Shepard



Tỉ phú Bezos vui vẻ khi ông bước ra khỏi phi thuyền sau khi hạ cánh. (nguồn: https://www.bbc.com)

Tỉ phú Jeff Bezos đã bay vào không gian hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021, trong chuyến bay có người của chiếc phi thuyền của ông, New Shepard, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba.





Cùng bay với ông có em trai ông là Mark Bezos, Wally Funk là một nhà tiên phong trong cuộc chạy đua vào không gian 82 tuổi, và một học sinh 18 tuổi.

Họ bay trong một cái khoang với nhiều cửa sổ lớn nhất bay trong không gian, giúp họ có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống Trái Đất.





Tất cả 4 hành khách hiện đã trở lại Trái Đất an toàn sau chuyến bay 10 phút 10 giây.





Phi thuyền New Shepard, được chế tạo bởi công ty Blue Origin của Bezos, được thiết kế để phục vụ thị trường du lịch không gian đang phát triển trong giới đại tư bản.





Phi thuyền được phóng đi lúc 9 giờ 12 phút sáng giờ Miền Đông Hoa Kỳ từ căn cứ phóng phi thuyền tư nhân gần Van Horn, Texas.

Paul Hodgkins Bị Kết Án 8 Tháng Tù Vì Tham Gia Cuộc Tấn Công Vào Tòa Nhà Quốc Hội Ngày 6 Tháng 1 Năm 2021; Lãnh Đạo Proud Boys Nhận Tội

Một người điều khiển xe cần trục tại Florida là người đã đi bộ vào sàn Thượng Viện trong cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ đã bị kết án 8 tháng tù trong nhà tù liên bang và 2 năm giám sát sau khi ra tù, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Hai, 19 tháng 7 năm 2021.





Bản án của Paul Hodgkins là đầu tiên trong vụ án đại hình bắt nguồn từ cuộc tấn công chết người tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ bởi đám người ủng hộ Trump. Nó được xem như là điểm nhấn tiềm năng cho các bị cáo khác tại Tòa Nhà



Quốc Hội bị truy tố với cùng các tội sẽ được đối xử ra sao.





Hodgkins đã nhận tội vào tháng trước với một tội cản trở thủ tục chính thức [chứng nhận phiếu của Cử Tri Đoàn bầu cho Biden]. Vào ngày 6 tháng 1, ông ấy đã tham dự cuộc tập họp của TT Donald Trump lúc đó gần Bạch Ốc tới Tòa Nhà Quốc Hội, nơi ông đã đi bộ vào bên trong và lên lầu của Thượng Viện trong lúc mang theo lá cờ đỏ ghi “Trump 2020.”





Tại tòa án hôm Thứ Hai, Hodgkins, mặt bộ đồ véc màu sậm với búi tóc kéo ra bên sau thành cái đuôi gà, nói rằng ông “thật sự ăn năn và hối hận” về các hành động của ông vào ngày 6 tháng 1.





“Tôi nói điều này không phải bởi vì tôi đang đối diện hậu quả, mà bởi vì sự thiệt hài mà sự kiện ngày đó đã gây ra, cách mà đất nước này mà tôi yêu đã bị tổn hại,” theo ông nói với Chánh Án Tòa Địa Hạt Hoa Kỳ Randolph Moss.





Trong khi đó một bản tin khác của CNN hôm Thứ Hai nói rằng người lãnh đạo nhóm Proud Boys đã nhận tội đốt biểu ngữ của Black Lives Matter của nhà thờ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.





Lãnh đạo của nhóm cực hữu Proud Boys đã nhận tội hôm Thứ Hai về 2 tội tiểu hình bắt nguồn từ hành vi của ông tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, giữa những cuộc biểu tình bạo động ủng hộ Donald Trump trong tháng 12 năm ngoái.





Enrique Tarrio đã xuất hiện tại Tòa Án Thượng Thẩm Thủ Đô để nhận tội phá hoại tài sản vì đốt tấm biểu ngữ Black Lives Matter thuộc về nhà thờ Da Đen lịch sử tại Thủ Đô. Ông cũng đã nhận tội cố ý sở hữu vũ khí có khả năng cao, vi phạm luật kiểm soát súng địa phương.

Nhiều Triệu Người Mỹ Ngạc Nhiên Thấy Tiền Vào Túi Do Sở Thuế Trả Lại Tiền Thất Nghiệp Bị Đóng Thuế Lố Trong Năm 2020

Hàng triệu người Mỹ vẫn đang quay cuồng về tài chánh từ khủng hoảng Covid sẽ nhận được tiền hoàn trả thuế đầy ngạc nhiên, theo Sở Thuế IRS cho biết qua bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Bảy, 17 tháng 7 năm 2021.





Tiền gửi thẳng vào trương mục ngân hàng bất ngờ và nhân phiếu bằng giấy gửi tới những người mà tiền đóng thuế của họ được giảm trừ sau khi họ đã trả xong, bởi vì một điều khoản trong đạo luật cấp cứu đại dịch mở rộng của Tổng Thống Joe Biden từ tháng 3.





Trong khi sự thất bại tài chánh từ việc Covid kéo dài, ngọn gió từ IRS sẽ cung ứng sự giúp đỡ rất cần thiết cho nhiều người để giải quyết các chi tiêu hay trả tiền nợ. Số tiền cũng có thể giúp những người nhận vượt qua trong khi cơ quan thuế giải quyết sự tồn đọng quá nhiều làm các khoản hoàn lại khác bị trì hoãn.





Thường, các khoản tiền thất nghiệp bị đóng thuế cũng như bất cứ tiền thu nhập nào khác. Nhưng gói tài trợ đại dịch của Biden đã cho phép những người xin tiền thất nghiệp trong năm 2020 loại bỏ phần lớn tiền đóng thuế: tới $10,200 cho cá nhân, và $20,400 cho một cặp vợ chồng khai thuế chung hồ sơ.

Vào lúc tổng thống ký ban hành đạo luật này vào giữa tháng 3, nhiều người đã khai và trả tiền thuế năm 2020 của họ. Nếu thu nhập của bạn dưới $150,000 vào năm ngoái và bạn nhận được tiền thất nghiệp, bạn có thể đã trả nhiều hơn số tiền mà bạn nghĩ bạn nợ sở thuế -- và phát hiện tiền hoàn lại đầy ngạc nhiên trong trương mục ngân hàng hay trong thùng thư của bạn.





Những người Mỹ đã trả quá nhiều tiền thuế trên tiền thất nghiệp của họ đã bắt đầu nhận được tiền hoàn lại bằng cách gửi thẳng vào trương mục hôm Thứ Tư, theo IRS cho biết. Khi nào sở thuế không có thông tin về ngân hàng của người nhận, thì họ sẽ gửi ngân phiếu giấy – và lịch trình gửi đi các ngân phiếu đó sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu.





Khoảng 40 triệu người Mỹ đã nhận tiền thất nghiệp trong năm 2020, theo Tổ Chức Century Foundation cho biết. Trung bình một người lãnh $14,000 [tiền thất nghiệp] – và $10,200 không đóng thuế, chỉ còn lại $3,800 là bị đóng thuế.





Khoảng 4 triệu hoàn lại đang được trả ra trong đợt này, trong số tiền trung bình $1,265, theo IRS cho biết. Một số người sẽ nhận nhiều hơn, một số sẽ nhận ít hơn. Một đợt tương tự vào đầu tháng 6 đã cung cấp 2.8 triệu hoàn lại cho những người đã đóng thuế lố trên tiến thất nghiệp năm 2020.





Sở Thuế nói rằng họ sẽ tiếp tục gửi tiền hoàn lại qua mùa hè. Nếu bạn bị nợ tiền và đã khai thuế, bạn sẽ tự động nhận tiền hoàn lại.

2/3 Dân California Có Thu Nhập Lên Tới $75,000/Năm/Người Sẽ Nhận $600 Tiền Tài Trợ Covid-19 Của Tiểu Bang Vào Tháng 9 Này

Sau 2 tháng bị bỏ quên, gần 2/3 người đóng thuế tại California có thể hy vọng nhận ngân phiếu kích cầu Covid-19 từ tiểu bang, theo văn phòng của Thống Đốc Gavin Newsom cho hay qua tường thuật của Báo USA Today hôm Thứ Bảy, 17 tháng 7 năm 2021.





Newsom đã ký ban hành đạo luật ngân sách cho Kế Hoạch Trở Lại California 100 tỉ đô la, theo văn phòng của ông cho biết hôm Thứ Sáu.





Các ngân phiếu là một phần của sự gia hạn chương trình Kích Cầu Tiểu Bang Vàng, mà lúc đầu phân phối 3.8 tỉ đô la cho các cư dân có thu nhập thấp trong hình thức trả một lần $600, theo tổ chức bất vụ lợi Cal Matters cho hay. Lần thứ hai này của ngân phiếu kích cầu sẽ cung cấp trả một lần $600 cho các cư dân trung lưu có thu nhập lên tới $75,000, cũng như ngân phiếu $500 cho các cư dân đủ điều kiện là người ăn theo.





Cơ quan thu thế tiểu bang, California Franchise Tax Board, dự đoán tiền cho lần thứ hai này sẽ bắt đầu trong tháng 9, theo trang mạng chính thức của cơ quan này cho biết.





“Tiền kích cầu được đưa ra cho mỗi người khai thuế không phải chủ hộ,” theo cơ quan cho biết. “2 người trong cùng căn nhà có thể nhận tiền kích cầu cho đến khi nào cả hai đều hội đủ điều kiện.”





Ngân phiếu sẽ đến bằng thư bưu điện hay trực tiếp trong trương mục ngân hàng, theo cơ quan nói: “Thường, bạn sẽ nhận được khoản tiền này bằng cách chọn hoàn lại mà bạn đã chọn trên tờ khai thuế của mình. Nếu bạn nhận được tiền hoàn trả nâng cao thông qua nhà cung cấp dịch vụ thuế hoặc đã trả chi phí khai thuế bằng cách sử dụng tiền hoàn lại, bạn sẽ nhận được khoản tiền của mình bằng ngân phiếu gửi bằng thư.”

Thế Vận Hội Tokyo Có Thể Bị Hủy Bỏ Vào Phút Chót Vì Đại Dịch Gia Tăng, 70 Lực Sĩ Dự Thế Vận Hội Nhật Bản Đã Dính Covid-19



Cổng vào Làng Thế Vận Hội tại Tokyo 2020. (nguồn: www.cnn.com)

Chủ Tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Tokyo 2020 Toshiro Muto không loại trừ việc bãi bỏ phút chót Các Trận Đấu Thế Vận Hội giữa lúc có sự gia tăng các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021.





Tokyo báo cáo 1,387 trường hợp mới lây Covid-19 hôm Thứ Ba, là thành phố có sự gia tăng hàng ngày các trường hợp lây nhiễm cao hàng thứ hai kể từ ngày 21 tháng 1, theo trang mạng của Chính Quyền Thành Phố Tokyo cho biết.





Và khi các lực sĩ đã bắt đầu đến trước lễ khai mạc vào Thứ Sáu này, con số các trường hợp bị lây nhiễm tại Nhật liên quan tới Các Trận Đấu hiện là trên 70, theo các nhà tổ chức cho hay.





“Chúng ta không thể tiên đoán đại dịch sẽ ra sao trong tương lai. Vì thể đối với điều cần làm nếu có bất cứ sự gia tăng nào của các trường hợp dương tính với Covid-19, chúng ta sẽ thảo luận theo đó nếu điều đó xảy ra,” theo Muto phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo hôm Thứ Ba.





“Ở giai đoạn này, tình huống vi khuẩn corona có thể trở nên tồi tệ hơn hay khá hơn, vì thể chúng ta sẽ nghĩ về điều gì làm khi tình cảnh thực sự khởi lên,” theo Muto nói thêm.





Thủ đô đang nằm dưới tình trạng khẩn cấp vi khuẩn corona, mà được thiết đặt sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 8, và các nhà tổ chức đã tuyên bố trong tháng này rằng những nơi diễn ra các trận tranh tài Thế Vận tại Tokyo sẽ không có khán giả tham dự.





Chỉ 3 ngày trước khi Thế Vận Hội bắt đầu, chuyên gia sức khỏe công cộng Tokyo là Bác Sĩ Kenji Shibuya nói rằng hệ thống bong bóng Thế Vận Hội “gần như bị vỡ.”





Thế Vận Hội Tokyo 2020 sẽ đón 11,000 lực sĩ, đại diện hơn 200 quốc gia và họ sẽ ở lại trong 21 tòa nhà cư trú.

2 Facebookers Trần Hoàng Minh và Nguyễn Văn Lâm Đã Bị Kết Án Tổng Cộng 14 Năm Tù Vì Tội Danh “Chống Nhà Nước”



Ông Nguyễn Văn Lâm tại phiên toà ở Nghệ An hôm 20/7/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)



VIỆT NAM – Cùng một ngày, 20 tháng 7 năm 2021, có 2 Facebookers là Trần Hoàng Minh tại Hà Nội và Nguyễn Văn Lâm tại Nghệ An đã bị tòa án CSVN kết tội 5 năm và 9 năm tù chỉ vì đăng các bài viết bị cho là “chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về 2 vụ kết án này như sau.

Tòa án Hà Nội vào ngày 20/7 tuyên án anh Trần Hoàng Minh năm năm tù với cáo buộc về tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo Khoản 2, Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015.





Truyền thông Nhà nước loan tin rằng anh Trần Hoàng Minh đăng 51 bài trên mạng xã hội bị cho ‘nhằm đả kích, lăng mạ lãnh đạo, kêu gọi ‘giết thẩm phán’ xét xử vụ Đồng Tâm. Tòa cho rằng anh Trần Hoàng Minh phạm tội rất nhiều lần với tính chất nghiêm trọng.





Vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội xảy ra vào ngày 9/1/2020 khi hàng ngàn công an được huy động tấn công vào xã Đồng Tâm, giết chết một dân thường là cụ Lê Đình Kình. Vụ tấn công đã gặp phải nhiều chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền vì sự không minh bạch của chính quyền.





Theo cáo trạng được truyền thông Nhà nước dẫn lại thì từ cuối tháng 10/2018 đến tháng 9/2020, anh Minh sử dụng hai tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị, đời sống xã hội tại Việt Nam. Trong số đó có 51 bài với nội dung liên quan như vừa nêu.





Sau tháng 9/2020 khi phiên tòa xét xử vụ án chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm, anh Minh có đăng năm bài viết mà Cáo trạng cho là xuyên tạc nội dung sự việc, kêu gọi ‘giết thẩm phán, giết công an càng nhiều càng tốt’.





Tin nói, cùng vào thời điểm tháng 9/2020, sau khi bị Cơ quan Điều tra triệu tập, anh Trần Hoàng Minh ra đầu thú.





Tại phiên xử ngày 20/7 ở Hà Nội, anh Minh không có luật sư bào chữa và không có thân nhân nào của anh tham dự.





Trong khi đó, cũng theo tin của Đài RFA cho biết về vụ án của ông Nguyễn Văn Lâm như sau.





Ông Nguyễn Văn Lâm, 51 tuổi ở Thành phố Vinh, vào ngày 20/7 bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên chín năm tù và ba năm quản chế với cáo buộc về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Cáo buộc theo Điểm a, Khoản 1 Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin, dẫn cáo trạng rằng, vào ngày 21/9/2020, Cơ quan An Ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Nghệ An nhận được đề nghị từ Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh yêu cầu điều tra, xác minh về ông Nguyễn Văn Lâm, người có tài khoản Facebook ‘Lâm Thời’ mà trên đó đăng, chia sẻ nhiều video, hình ảnh, bài viết có nội dung bị cho chống Nhà Nước.





Cũng theo cáo trạng, Cơ quan An ninh Điều tra xác định ông Nguyễn Văn Lâm vào năm 2014 lập tài khoản Facebook ‘Lâm Thời’. Trong khoản thời gian từ năm 2017 đến tháng 11/2020 tài khoản ‘Lâm Thời’ đăng nhiều bài, hình ảnh và video bị cho vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong số này có ba video phát trực tiếp; 13 bài viết chia sẻ từ các tài khoản như ‘Đài Á Châu Tự Do’, ‘Luật sư Nguyễn Văn Đài’, ‘Tâm Thức Việt- Anh Chi…’, và 18 bài của bản thân ông soạn thảo ngay trên điện thoại cá nhân.





Cơ quan An Ninh Điều tra cho rằng những video, bài viết, hình ảnh mà ông Nguyễn Văn Lâm đăng trên tài khoản Facebook ‘Lâm Thời’ là ‘bôi nhọ chế độ, xúc phạm lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đòi đa nguyên- đa đảng, xuyên tạc về tình hình thực tế Việt Nam.





Tin không cho biết ông Nguyễn Văn Lâm bị bắt vào thời điểm nào và tại phiên xử ông có luật sư bào chữa hay không.





Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2021 đến nay, có ít nhất 14 người bị tòa tại các tỉnh ở Việt Nam tuyên án tù với cáo buộc về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’.