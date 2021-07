Trận Chung Kết Giành Ngai Vàng Đá Banh Châu Âu tại Sân Vận Động Wembley, Ý Thắng Anh 4:3 Sau Khi Đá Luân Lưu 11 Mét Và Đoạt Chức Vô Địch Giải Túc Cầu EU 2021

Trái ngược với các giải vô địch thế giới hay các giải đấu Olympic, không có “trận chung kết nhỏ (ghi chú thêm là trận đấu giữa hai đội thua trận bán kết)” nào tại Giải Vô Địch Túc Cầu Châu Âu. Tuy nhiên, điều đó không phải luôn luôn như vậy. 41 năm trước đây, Uefa đã hủy bỏ cuộc tranh tài để giành hạng thứ ba. Tại giải vô địch châu Âu năm 1980, Tiệp Khắc đã thắng Ý trong trận tranh hạng ba với tỷ số 9:8 sau khi đá luân lưu trên chấm phạt đền. Ngoài ra, Cộng hòa Liên bang Đức trở thành nhà vô địch châu Âu. Nhờ hai bàn thắng của Horst Hrubesch, đội tuyển của HLV Jupp Derwall đã đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1.





Bây giờ tôi mạn phép ghi lại trận Chung Kết vào tối ngày 11.7.2021 tại Wembley Stadion / London giữa đội tuyển quốc gia Ý và Anh Quốc. Mong hoan hỷ cho sơ sót nếu có, đa tạ. Ở London chính phủ Anh đã cho phép 60 ngàn người được xem trận đấu bất chấp sự phát triển Corona mới.





Đá banh vốn là trò chơi yêu thích của người Anh cũng như của nhiều nam-nữ khác trên thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Anh chưa mới chỉ để thủng lưới 1 trái trong trận đấu Tứ Kết với Đan Mạch. Tiền đạo Harry Kane cũng đang có phong độ. Riêng Ý đã không để thủng lưới ở vòng loại, người Anh thậm chí chỉ để thủng lưới bàn đầu tiên và duy nhất của giải đấu ở bán kết. Nhờ hàng thủ chắc chắn, "Tam sư (Đội Anh)" hiện đã bất bại 12 trận quốc tế, không rời sân cỏ với tư cách người chiến thắng nhưng chỉ có duy nhất một lần, ở vòng loại giải vô địch châu Âu huề với Scotland 0-0.





Anh đấu với Ý - tập trung vào hàng phòng thủ chắc chắn Bộ đôi của Manchester với các "cầu thủ già" đến từ Turin - trong trận chung kết giữa Anh và Ý, hai đội có hàng phòng ngự tốt nhất cũng sẽ gặp nhau tại EURO lần này. Đối thủ cuối cùng trong trận chung kết EU 21 là Ý, "Squadra Azzurra" hiện đang bất bại 33 trận liên tiếp sau chiến thắng ở trận bán kết trước Spanien.





Donnarumma so sánh với Pickford - thủ môn Gianluigi Donnarumma mới 22 tuổi, nhưng có cảm giác như đã gắn bó với Italia một nửa vĩnh hằng giữa các nhiệm kỳ. Đó là bởi vì anh ấy đã ra mắt ở tuổi 17 với tư cách là thủ môn quốc gia trẻ nhất của Ý. Donnarumma đã được tiếp nhậnlà viên ngọc thủ môn có giá trị nhất hành tinh trong khoảng thời gian dài. Cố vấn khét tiếng của Donnarumma, Mino Raiola hiện đã thành công trong việc đưa thủ môn lâu năm của Milan, hay còn được gọi là "Dollarumma" của Tifosi vì những đòi hỏi về tiền lương của anh ta, với gã nhà giàu mới của PSG.





Sau khi người Ý bỏ lỡ tham dự World Cup 2018, Donnarumma cuối cùng cũng có thể thể hiện điểm mạnh của mình trên sân khấu lớn tại EURO: Với chiều cao 1,96 mét, anh ấy là một gã khổng lồ giữa khung thành, nhưng phản ứng nhanh. Trong trận đấu với Áo, Donnarumma đã phá vỡ kỷ lục lâu đời của Dino Zoff, với 1169 phút không để thủng lưới - tuy nhiên bị lọt lưới ở góc ngắn với bàn thắng của Sasa Kalajdzic. Nhưng anh ấy đã cản phá được quả phạt đền quyết định cuối cùng trong trận bán kết trong trận đấu kinh hoàng với Tây Ban Nha.





Đối thủ cuối cùng là Anh cũng có sự hỗ trợ đắc lực giữa khung thành với Jordan Pickford. Truyền thống đáng tiếc của các thủ môn Anh, những người thường đóng vai trò quyết định trong thất bại của tuyển Anh, dường như đã kết thúc với Pickford. Tại World Cup 2018, Pickford đã làm chấn động loạt sút luân lưu của đội Anh với pha cứu thua xuất thần trước Colombia.





Không thể thay thế Spinazzola - hậu vệ góc. Italia đã gây bất ngờ tại EU 2021 bằng lối chơi tấn công dũng cảm, yếu tố quyết định ở đây là các hậu vệ cánh với các pha tấn công hiểm hóc từ hai cánh. Sự mất mát của hậu vệ trái Leonardo Spinazzola, người bị chấn thương nặng trong trận tứ kết với Bỉ, càng nghiêm trọng hơn. Trước đây, Spinazzola đã từng là một trong những khám phá của giải đấu.

Với tốc độ và khả năng tấn công của mình, Spinazzola đã liên tục thúc đẩy thế trận của Italia, thậm chí còn hơn cả Giovanni Di Lorenzo, đối thủ của anh bên hành lang cánh phải. Bây giờ, khi thiếu vắng Spinazzola, thì Emerson ở hậu vệ trái - đây là một bước lùi cho giấc mơ danh hiệu của đất nước Ý.





Người Anh cũng dựa vào các hậu vệ biên tấn công từ hai cánh. Đặc biệt là Luke Shaw đã xuất hiện trong các trận đấu loại trực tiếp và là một nhân tố tiếp thêm sinh lực trong trận đấu tấn công khó khăn của Anh cho đến nay. Trong trận đấu với Đức và Ukraine, hậu vệ cánh mạnh mẽ "Shawberto", khi còn được gọi theo tên Roberto Carlos, đã cung cấp tổng cộng ba cơ hội làm bàn. Trong những lần tấn công bên cánh trái, Luke Shaw thường xuyên mở ra khoảng trống cho tiền đạo Raheem Sterling, cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Anh cho đến nay.





Kyle Walker, đồng đội của Shaw và ở tuổi 31, là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội, cho đến nay hầu như không tấn công nhiều, nhưng giữ cho hàng thủ phải sạch sẽ và hầu như không để xảy ra các quả banh câu vào và chuyền banh lên phía trên. Tiền vệ thể thao Walker đã chặn được nhiều đường chuyền banh của đối phương mà không một cầu thủ nào của "Tam sư (Three Lions)" thực hiện được.





* Bàn thắng và tấn công: Theo thống kê, Tây Ban Nha (11 bàn), Italia (9) và Đan Mạch (9). Tuy nhiên, Anh, kẻ chinh phục nước Đức ghi ít bàn thắng nhất trong các trận tứ kết (4) và với khoảng cách cũng sút ít bàn nhất vào khung thành (9).

* Phòng thủ: Nước Anh là bức tường thành của EM này. Thủ môn Jordan Pickford đã không để thủng lưới trong bốn trận đấu trước đó, không có đội tuyển nào khác làm được điều này ở giải đấu hiện tại.

Trận cuối cùng của EM 2021 sẽ diễn ra vào Chủ Nhật 11 Tháng 7, 2021 lúc 21:00. Anh tranh tài với Ý trước 65.000 khán giả tại sân vận động Wembley. Cả hai đội đều lơ lửng trong thiên đường "thứ 7 bóng tròn". Họ chỉ còn cách chức vô địch châu Âu một chiến thắng nữa. Ý chiếm ưu thế về đá penalty 11 mét trong trận bán kết gặp Tây Ban Nha, giành chiến thắng vào chung kết EU 2021.





Anh đánh bại Đan Mạch dũng cảm 2-1 sau hiệp phụ. Thủ quân Harry Kane của Anh ghi bàn và sau khi chiến thắng vòng bán kết: “Chúng tôi đã ở đó khi nó đếm. Một trận chung kết trên sân nhà. Thật là một cảm giác. Bây giờ là một trận đấu khác. Chúng tôi không thể chờ đợi. ”Trận chung kết sẽ do trọng tài người Hà Lan Björn Kujpers chủ trì.





Để quý độc giả tiện theo dõi tôi ghi lại các cuộc gặp gỡ trên sân cỏ trước đây giữa Ý và Anh:

• Kể từ năm 2012, hai đội đã đối đầu với nhau năm lần.

• Anh chỉ thắng một trong năm trận này (trận đá giao hữu năm 2012)

• Italia 2 lần vô địch (Euro 2012, bảng D World Cup 2014).





Hai trận gần nhất kết thúc với tỷ số hòa (các trận giao hữu 2015 và 2018). Cả Anh và Ý đều có thể ghi được tổng cộng năm bàn thắng trong các trận đấu nói trên. Lịch sử giải đấu đã nói lên rõ ràng lợi thế nghiêng về người Ý. Squadra Azzurra cho đến nay đã chiếm ưu thế trước đối thủ cuối cùng là Anh hai lần trong cả hai trận chung kết World Cup và Giải vô địch châu Âu (Giải vô địch châu Âu 1980 và 2012, World Cup 1990 và 2014)





* Chung kết giải vô địch châu Âu 2021: Ưu điểm cho nước Anh

Đội Tuyển Anh chắc chắn sẽ có lợi thế về lượng cổ động viên đông đảo. Dự kiến ​​sẽ có 65.000 khán giả tại sân vận động Wembley ở London. Ngay cả trong trận bán kết với Đan Mạch có thể nghe thấy tiếng hô vang không ngừng của khán giả hâm mộ. Đội Tuyển Anh đã cải thiện đáng kể trong suốt giải đấu. Đặc biệt, Harry Kane tìm thấy phong độ của mình vào đúng thời điểm. Người Anh chỉ để thủng lưới một bàn ở giải vô địch châu Âu 2021 hiện tại, không có bàn nào trong trận đấu. Hàng công đã hoạt động với tốc độ tối đa kể từ giai đoạn loại trực tiếp. Sau vòng loại, đoàn cầu thủ của huấn luyện viên Gareth Southgate ghi tám bàn thắng sau ba trận. Người Anh cuối cùng muốn được mang danh hiệu trở về nhà. Nếu Sterling và Co có một ngày may mắn, điều đó chắc chắn là có thể.





* Chung kết vô địch châu Âu 2021: Điều sau đây nói lên cho Ý .

Đội tuyển của HLV Roberto Mancini có vẻ đã tập luyện rất tốt. Các cầu thủ chiến đấu từng li từng tí. Họ đã bất bại 33 trận. Thắng trong 14 trận gần đây nhất. Ý có mọi thứ mà một nhà vô địch giải vô địch Túc Cầu châu Âu cần. Tuy nhiên trước Tây Ban Nha, họ đã đạt đến giới hạn của mình và chỉ có thể thắng trên chấm phạt đền 11 mét. Nhưng đó cũng là điều xác định một đội hàng đầu. Đôi khi phải chiến thắng “bẩn thỉu” một trò chơi. Người Ý chỉ cho mọi người cách đá banh bằng cả trái tim và niềm đam mê. Với Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, đội tuyển quốc gia Italia có "hai cựu binh" phía sau. Hai cầu thủ có kinh nghiệm với đẳng cấp thế giới về bóng tròn và một trí lực xuất chúng. Harry Kane và Co sẽ nghiến răng với họ và chỉ có một vài cơ hội ghi bàn.





Đường vào Chung kết (Finale EU 2021)

- Italien: Nhóm A, chiến thắng nhóm ở Rome

Achtelfinale: 2:1 n.V. vs Oesterreich ở London

Viertelfinale: 2:1 vs Belgien ở Munich

Halbfinale: 1:1 n.V. & 4:2 i.E. vs Spanien ở London

- England: Nhóm D, chiến thắng nhóm ở London

Achtelfinale: 2:0 vs Deutschland ở London

Viertelfinale: 4:0 vs Ukraine ở Rome

Halbfinale: 2:1 n.V. vs Daenemark ở London

Finale: 11. Juli England vs Italien ở London





# Anh vs Ý - so sánh vị trí: đâu là điểm mạnh của hai đội?





* Ý: Mới 22 tuổi, Gianluigi Donnarumma của ITALY đã có hơn 200 trận tại Serie A. Ở Italia, thủ môn của AC Milan sắp chuyển đến Paris Saint-Germain được coi là tài năng lớn và là người thừa kế của hai thủ môn huyền thoại là Gianluigi Buffon và Dino Zoff. Trong trận bán kết, Donnarumma đã cản phá một quả phạt đền của người Tây Ban Nha.





* Anh: Đội Tuyển Anh và các thủ môn không thực sự đi cùng nhau trong nhiều năm. Ngược lại, Jordan Pickford vẫn chưa được chú ý như một thủ môn "phá sản, kém may mắn và suy sụp". Cầu thủ 27 tuổi đến từ Everton không phải là một trong những người hàng đầu quốc tế, nhưng Anh quốc có thể tin tưởng vào anh ấy. Pickford chỉ để lọt lưới một bàn tại giải vô địch châu Âu.





* Phòng thủ Ý: Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini: Ở tuổi 34 và 36, các trung vệ của Italia vẫn thuộc hàng xuất sắc nhất ở vị trí của họ. Công thức: Sức mạnh chiến đấu của Chiellini, trí thông minh trong trò chơi và sự hiểu biết "mù quáng" của Bonucci.

Leonardo Spinazzola bị chấn thương nên Ý đang thiếu sự thôi thúc tấn công bên cánh trái; Emerson vào thay Spinazzola. Ở cánh phải, Giovanni di Lorenzo đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất của mình: ngăn chặn Raheem Sterling (cầu thủ của Anh).





* Phòng thủ Anh: John Stones và Harry Maguire tạo thành một cặp trung vệ đầy tự tin, ở hai bên cánh là bộ tứ vệ Kyle Walker và Luke Shaw còn làm nhiệm vụ không thể nào chắc chắn hơn. Phần thưởng: một bàn thua đầu tiên vào lưới Giải vô địch châu Âu - và thậm chí không phải từ trận đấu, mà là từ một quả đá phạt trực tiếp được chuyển đổi từ cầu thủ Đan Mạch Mikkel Damsgaard.





* Tiền vệ Ý: Hàng ba xung quanh Marco Verratti và Jorginho mạnh mẽ cũng như Nicolò Barella tấn công hơn đã chỉ đạo trận đấu Ý. Lối chơi "xây dửng trận" nhanh với nhiều đường chuyền banh ngắn cũng như chuyển dọc lên phía trước cũng có thể mang lại thành công trong trận chung kết.





* Tiền vệ Anh: Kalvin Phillips và Declan Rice là ai? Ở Đức, cầu thủ mang số sáu của đội tuyển Anh khó có thể được người hâm mộ biết đến. Tại EM 2021, các chuyên gia Premier League đã giải tỏa gần như mọi thứ cho đến nay. Để có những khoảnh khắc sáng tạo hơn, Mason Mount từ Chelsea FC hoặc người hâm mộ yêu thích Jack Grealish từ Aston Villa sẽ cung cấp.





* Tấn công của Ý: Ciro Immobile đã ghi hai bàn ở vòng loại, sau đó tiền đạo của Italia gây thất vọng. HLV Roberto Mancini vẫn níu cầu thủ cũ của Dortmund. Ở hai cánh, Lorenzo Insigne chơi banh mạnh mẽ và người ghi bàn là Federico Chiesa chơi một giải đấu cực kỳ mạnh mẽ. Domenico Berardi và Federico Bernardeschi có thể vào sân từ băng ghế dự bị.





* Tấn công của Anh: Raheem Sterling cho đến nay là một cầu thủ xuất sắc tại giải vô địch châu Âu này. Bên cánh trái, cầu thủ đến từ Manchester City chơi thuyết phục và nguy hiểm đối với khung thành và những pha đi banh nhanh. Đội trưởng Harry Kane cũng kịp thời trở lại: Kane ghi tất cả 4 bàn thắng ở giải đấu trong giai đoạn loại trực tiếp. Phil Foden có thể quay cuồng (wirbeln) bên cánh phải.





* Đội hình ​​của Anh: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Philipps, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane





- Đội hình ​​của Ý : Donnarumma, di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho, Barella, Verratti - Chiesa, Insigne, Immobile





* Bắt đầu trận đấu Chung Kết EU 2021 hôm nay …

Phút đầu tiên: Quả banh đang lăn!





Phút thứ 1: Trận chung kết diễn ra! Ý khởi tranh và chỉ cầm banh được một thời gian ngắn trong bối cảnh những tiếng còi chói tai. Có tiếng hoan hô, Anh muốn trực tiếp "chỉ huy" ở đây.





2 .: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOR cho Anh! Ở đây mái nhà bay đi, mọi thứ đều lăn tăn. Một pha phản công sau quả phạt góc của Italia giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Kane nhanh chóng câu banh và Shaw tìm thấy một đường chuyền tuyệt vời ở phía xa, người đã nâng tỷ số lên 1-0 trong trận chung kết với một cú vô lê mạo hiểm vào phía trong cột góc và ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của anh ấy. Một chuyện hoang tưởng !





Thứ 4: Thật là một khởi đầu cho trận đấu. Ý lần đầu tiên bị Anh dẫn đầu ở giải đấu này - và Anh chỉ để thủng lưới một bàn tại Giải vô địch châu Âu 2021. Điều đó có ý nghĩa gì đối với trận chung kết?

7. Insigne thực hiện một quả phạt trực tiếp từ một vị trí đầy hứa hẹn.

13 .: "Tam sư" đang bùng nổ sự tự tin. Điều này có thể được nhìn thấy trong mọi hành động. Ý có vấn đề nghiêm trọng với nó và phải thấy rằng họ cần phải bắt kịp nhanh chóng. Nếu không, bàn thắng tiếp theo sẽ được ghi ở đây.





Phút thứ 20: Ý đã làm dịu trận đấu và sân vận động một chút và bây giờ có thể làm cho trận đấu trở nên cân bằng hơn một.

Phút thứ 22 .: Jorginho nằm trên sân cỏ, phải điều trị ở đùi hoặc đầu gối. Đó sẽ là một mất mát tàn khốc cho Azzuri.





24 .: Điều đó không tốt. Jorginho đi ra ngoài và có một phương pháp điều trị khác ở đó. Bây giờ anh ấy cố gắng một lần nữa, có thể hiểu được cố cắn răng của mình trong đêm chung kết. Nhưng Jorginho chạy rất không đều.





33: Sterling và Mount gây bất ngờ khi hành động trước vòng cấm, cố gắng vượt qua bốn đối thủ với lối chơi giao banh đôi (Doppelpass). Nhưng Bonucci đã cẩn thận để ý.

35 .: Cơ hội tốt nhất cho Ý! Chiesa một mình tiến vào khung thành và dứt điểm xà từ xa nhưng rất mạnh. Pickford không hề di chuyển, banh đi chệch cột dọc trong gang tấc.





41 .: Ý đã quay trở lại cuộc chơi sau cú sốc đầu tiên. Và xem kìa: Ngay cả Jorginho vẫn có thể tiếp tục sau cú sốc chấn thương. Hãy xem điều gì xảy ra vào giờ nghỉ giải lao.





Phút 45: hết hiệp đầu và giải lao





Kết luận tạm thời: Không thể tốt hơn cho nước Anh. Bàn thắng sớm mang lại sự tự tin và chơi theo hướng phòng ngự của Southgate trong quân bài. Ý đã phải rung chuyển, bây giờ đang ở trong thế trận, nhưng chỉ có một cơ hội đáng chú ý do Chiesa thực hiện. Nhìn chung, một trận chung kết vẫn còn cơ hội để chơi khá hơn.





Hiệp hai …

48 .: Đã kết thúc hiệp một, và thậm chí bây giờ, người Anh có vẻ lo lắng. Lạ thật, vì sau bàn thua sớm, họ vẫn đang bùng nổ sự tự tin. Đó có phải là nỗi sợ hãi trước sự dũng cảm của chính họ?

51 .: Insigne giờ có thể chạy trở lại từ gần 18 mét sau một quả đá phạt không thành công ở lần đầu tiên. Hơn một lần nữa, nhưng chặt chẽ hơn.





57: Ý có cơ hội, Chiesa trong vòng cấm cho Insigne, người đang thử vận ​​may bằng lực từ một góc cực kỳ hiểm hóc. Pickford tung nắm đấm. Một dấu hiệu của sự sống.

61 .: Đội Tuyển Anh ngày càng bỏ bóng và phần sân của mình cho đội khách và hạn chế với khả năng phòng ngự. Điều đó có tốt không?. Cá nhân người viết ngồi xem cũng ngạc nhiên và lo ngại cho Anh …





62 .: Nó gần như đã xảy ra sau đó. Chiesa, cầu thủ tấn công dũng cảm nhất của người Ý, vượt qua vòng cấm, đánh lừa hai lần và dứt điểm sà. Pickford đã xuống đúng lúc và chặn đứng được.





64 .: Quả phạt góc của Anh, Stones nhảy cao nhất, nhưng đánh đầu ra ngoài trong gang tấc.





67 .: TOOOOOOOOOOOOOR cho Ý! Điều chính nó đã chỉ ra. Bonucci thực hiện một quả banh qua vạch vôi sau khi Pickford đã phá banh đầu tiên trúng cột dọc.





72 .: Anh đã rút lui một chặng đường dài và bây giờ phải lật lại thế trận một lần nữa. Họ không thể trông đợi vào người hâm mộ vì họ bị sốc và chết lặng.





76 .: Sau một trận phòng ngự, tìm kiếm con đường phía trước một lần nữa - kinh nghiệm cho thấy đó là một nhiệm vụ siêu phàm trong tròn. Đối với Anh bây giờ có thể là một vấn đề rất lớn nếu họ đã tự giới hạn mình để bảo vệ tỷ số 1-0 từ rất sớm.





79 .: Chiesa xuyên thủng hàng phòng ngự của Anh, bị chặn lại và tự ngả. Chiesa vẫn nằm trên sân cỏ, có vẽ đau dữ dội và cần được điều trị.





86 .: Chiesa phải đi xuống. Thua đậm cho Italia trong 5 phút cuối cộng với thời gian đá bù giờ đang chờ.





90 +6 .: Sáu phút đá thêm. Người Ý không thể có được một cú dứt điểm quyết định sau pha gây sức ép. Bây giờ không đội nào dám chấp nhận rủi ro. Hai đội có lẽ đã đồng ý về việc đấu gia hạn .





Tiếng còi kết thúc! EM sẽ được quyết định sau khi đá thêm. Liệu nước Anh có thoát khỏi lời nguyền Elfer sau lời nguyền Đức?

Tiếng còi kết thúc! Có phần đá thêm. Một trận chung kết gay cấn. Ai có thể thiết lập "trọng âm" mới ở đây và dám làm điều gì đó





* 23:00 Kết luận tạm thời sau 90 phút: Sau khi hiệp một nghiêng hẳn về người Anh, người Ý đã vùng lên trong hiệp hai và gỡ hòa xứng đáng. Sau đó, "Xanh (đội Pháp) đã chơi trội trong một thời gian, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ cú sút vào gôn nào nữa. Cuối cùng, cả hai đội đều chơi chủ yếu vì sự an toàn và việc đá thêm là kết quả hợp lý.





Phút 91: 15 phút hiệp đầu gia hạn

Sau một pha lộn xộn ở khu vực giữa sân, đội tuyển Anh một lần nữa trở nên nguy hiểm! Jordan Henderson ngay lập tức thúc đẩy Raheem Sterling di chuyển qua cánh trái. Cầu thủ của Man City muốn vượt qua hàng thủ, nhưng Giorgio Chiellini đã ở đó và cản phá.





Phút 98: Ở phía bên đôi thủ, Andrea Belotti cũng thử sút từ xa. Cú sút chệch hướng của anh ấy xoay vào vòng tay của thủ môn Pickford.





Phút 102: "Tam sư" hiện đang hoạt động trở lại một chút và xuất hiện thường xuyên hơn trước vòng 16 mét của Italia. Jack Grealish nhường cho Bukayo Saka, người chạy banh ra khỏi sân.





Phút 104: Emerson của Ý chiếm ưu thế bên cánh trái trước Walker và đưa banh sắc bén vào trong nhưng Bernardeschi đã bỏ lỡ banh trong gang tấc, sau đó thủ môn Pickford của Anh đã phản ứng tốt và tung ra cú đấm banh đi ra.





Phút 104: Bernardeschi bỏ lỡ quả banh câu vào trong gang tấc.





Phút 105: 15 phút hiệp phụ đầu tiên kết thúc không bàn thắng. Hai đội đều rất cố gắng để tìm kiếm cơ hội cho mình, nhưng không mạo hiểm. Đã có những cú sút cho cả hai bên, nhưng không có cơ hội lớn.





Phút 107: Pickford hơi chao đảo sau quả đá phạt của Bernardeschi





Phút 115: Loạt sút luân lưu ngày càng đến gần. England cố gắng mọi thứ một lần nữa. Giữ banh nhiều hơn đáng kể trong hiệp phụ thứ hai. Nhưng giờ phút trôi qua không thương tiếc.





Phút 120: Với Rashford và Sancho, Southgate bổ sung thêm hai người đá phạt đền.





** Bây giờ đến màn đá luân lưu 11 mét để biết đội nào thắng !









11.44 tối: Đi đến trước khung thanh Anh. Ý sẽ bắt đầu. Ý đã chiếm ưu thế trong trận bán kết với Tây Ban Nha trên chấm 11 mét. Đối với Anh, đây là loạt sút luân lưu đầu tiên tại giải EU 2021 này.





11 giờ 45 tối: Ý bắt đầu. Berardi đấu với Pickford.





11,46 tối: Berardi vẫn rất bình tĩnh. Berardi ghi bàn, Ý dẫn đầu 1:0 trong vòng đá luân lưu.





11,47 tối: San bằng tỉ số 1:1! Kane lạnh lùng như băng, sút banh ở góc dưới bên trái. Donnarumma không có cơ hội.

11,48 giờ tối: Pickford cản được! Belotti đến với rất nhiều cố gắng. Nhưng sút rất yếu. Pickford đoán trước góc banh đi và cản được.





11,48 tối: Maguire! Đúng là một cú phạt đền! Với toàn lực theo góc vuông. Lợi thế và tỷ số 2:1 cho Anh!





11,49 tối: Đến lượt Bonucci đá. Rất quan trọng đối với Ý.





11 giờ 50 phút: Rashford thất bại! Cầu thủ vào thay phút chót đẩy banh đi trúng cột dọc bên trái. 2:2! Mọi thứ trở lại từ đầu!





11:51 tối: Ý dẫn trước! Bernardeschi sút ở giữa, lọt lứới.





11:52 tối: Sancho thất bại! Điều đó không thể tồn tại. Donnarumma dừng lại. Southgate đưa Rashford và Sancho vào để đá phạt đền ở phút 120. Cả hai đều thất bại.





11:53 tối: Pickford giữ được. Những gì đang xảy ra ở đây? Đáng kinh ngạc. Jorginho đưa banh đi chệch cột dọc bên trái.

Không thể hiểu nổi. Nhưng Saka phải ghi bàn cho đội tuyển Anh ngay bây giờ!





11:54 tối: Ý là nhà vô địch châu Âu! Saka sút. Donnarumma đoán là phạt góc bên trái và truy cản rất tốt. Thật là một trận đấu! Thật là một giải vô địch châu Âu! Thật là một màn kịch cuối cùng! Xin chúc mừng đội tuyển quốc gia Ý !

3-2 cho Ý trong loạt đá lưu. Bàn thắng kết thúc cho Jorginho và Ý!





Điều quan trọng đáng lưu ý là với Rashford và Sancho, hai cầu thủ dự bị vào sân thay người của Anh đã không thành công vì "yếu thần kinh". Ác mộng của người Anh trong loạt sút luân lưu bước sang một chương mới. "Tam sư (Anh Quốc)" thất bại trận chung kết trong "vụ Lotterie (Xổ số) 11 mét và qua đó bỏ lỡ danh hiệu vô địch châu Âu! Thật là cay đắng vô cùng cho đội tuyển Anh !.





Ý đọat ngôi Vô Địch Túc Cầu Châu Âu lần thứ hai kể từ năm 1968. Đội tuyển Anh trải qua một "trận chung kết chấn động" trên sân nhà của họ, điều mà đội Southgate sẽ phải chịu đựng trong một thời gian dài.!







* © Lê - Ngọc Châu tóm lược (Nam Đức, tối ngày 12-07-2021)

- Theo đài truyền hình ZDF. Hình + tin góp nhặt từ truyền thông Đức: Focus, Tz, …+ internet.