Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát tại tư gia hôm 7 tháng 7 năm 2021. Trong hình, Ông Moise tham dự Nhóm Lãnh Đạo trong Diễn Đàn Antalya Diplomacy Forum tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế NEST ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18 tháng 6 năm 2021. (Photo Getty Images)

Tình hình đại dịch vi khuẩn corona vẫn chưa yên bởi vì biến thể mới Delta lây lan nhanh hơn và bệnh nặng hơn trong lúc nước Mỹ ráo riết chạy đua với thời gian để chích ngừa Covid-19 cho dân và Việt Nam cũng đang gặp khó khăn vì sự lây lan dịch bệnh khắp nước. Dư luận trong tuần qua cũng xôn xao vì vụ Tổng Thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát trong một vụ tấn công vào tư gia của ông.

Tổng Thống Haiti Jovenel Moise Bị Ám Sát Chết Tại Tư Gia, Đệ Nhất Phu Nhân Haiti Được Chở Tới Bệnh Viện Ở Miami Để Chữa Trị

Tổng Thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát trong một vụ tấn công vào tư gia của ông vào sáng sớm Thứ Tư, 7 tháng 7 năm 2021, theo quyền Thủ Tướng Claude Joseph cho biết qua bản tin của CNN hôm Thứ Tư.





Joseph cho biết trong một tuyên bố rằng một nhóm người không rõ danh tánh đã tràn vào nhà của Moise vào khoảng 1 giờ sáng và đã bắn chết người lãnh đạo đất nước. Ông mô tả vụ ám sát như là một “hành động tàn ác, vô nhân đạo và man rợ.”





Trong một tuyên bố thêm sau đó, Joseph nói rằng Tổng Thống đã bị giết trong một “vụ tấn công được phối hợp cao bởi một nhóm được huyến luyện và trang bị vũ khí hạng nặng.” Ông đã không cho biết chi tiết Moise đã chết như thế nào. Đệ nhất phu nhân của Haiti đã bị bắn bị thương và đang được điều trị, theo ông cho hay.





Đất nước này đã và đang bị quay cuồng trong bạo lực qua nhiều tuần lễ. Đọc diễn văn toàn quốc được truyền hình, Joseph đã tuyên bố “tình trạng bao vây” tại Haiti và xin toàn dân giữ bình tĩnh.









Trong khi đó, bản tin địa phương www.local10.com hôm Thứ Tư đưa tin đệ nhất phu nhân Haiti là Martine Moïse cũng đã bị bắn nhiều lần trong vụ ám sát Tổng Thống Haiti và đã được chở tới Phi Trường Fort Lauderdale Executive Airport tại Florida vào lúc 3 giờ rưỡi Thứ Tư để điều trị tại Bệnh Viện Jackson Memorial Hospital ở Miami. Các viên chức cho hay tình trạng thương tích của bà ổn định mặc dù khá nghiêm trọng.

Phóng viên của Đài Local 10 News là Janine Stanwood nói rằng bà Moise đã bị thương ở cánh tay và đùi với vết thương nặng nơi tay và bụng dưới.

Sài Gòn, Bắc Ninh, Bắc Giang: Cho Công Nhân Ăn Ngủ Tại Hãng Để Giảm Lây Nhiễm Covid-19; Tù Nhân Trại Chí Hòa Nổi Dậy Vì Sợ Bị Lây Dịch Bệnh

Theo báo AppleInsider, trong nỗ lực giữ vị trí nguồn cung cấp thiết bị cho thế giới, công nhân Việt Nam bắt đầu ngủ trên sàn nhà máy, hy vọng giảm lây lan siêu vi COVID và sẽ cho các nhà máy tiếp tục mở cửa hoạt động, sau một thời gian đóng cửa nhà máy để giãn cách chống dịch.





Tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, khoảng 150,000 công nhân tạm thời sống tại chỗ, trong khu công nghiệp, để giảm lây nhiễm. Tại Thành phố Sài Gòn, khoảng 2 tá công ty đang giữ 25,000 lưu ngụ ngay tại chỗ. Chính phủ VN đã yêu cầu hãng Samsung và các hãng hợp đồng của Apple tìm thuốc chích ngừa cho công nhân.





Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 07/7, Việt Nam ghi nhận 1.007 ca mắc mới: + 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (8 ), An Giang (1), Quảng Bình (1).//+ 997 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (766), Bình Dương (60), Khánh Hòa (41), Vĩnh Long (24), Long An (19), Tiền Giang (18), Phú Yên (14), Quảng Ngãi (13), Bắc Ninh (6), Bắc Giang (5), Vĩnh Phúc (5), Hưng Yên (5), Đồng Tháp (5), Trà Vinh (3), Hà Nội (3), Đồng Nai (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Nghệ An (2), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), Đắk Lắk (1), Thanh Hóa (1); trong đó 968 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.





Tính đến 19h30 ngày 07/7: Việt Nam có tổng cộng 21.180 ca ghi nhận trong nước và 1.891 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 19.610 ca, trong đó có 5.753 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





SG giãn cách toàn diện. TP.SG sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9-7, thời gian áp dụng 15 ngày. Người dân vẫn có thể ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết: mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ. SG cũng tạm ngưng hoạt động các loại hình vận tải công cộng, xe hai bánh kết nối công nghệ với hành khách, xe ôm. Yêu cầu người dân không cần tích trữ hàng hóa, không tập trung đông người tại siêu thị, chợ truyền thống.





SG lên kế hoạch 12.000 giường điều trị COVID-19. Theo tin từ Sở Y tế TP.HCM, thực hiện kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 với kịch bản 10.000 và 15.000 ca mắc trên địa bàn thành phố, bên cạnh 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với tổng quy mô 12.000 giường đã đi vào hoạt động.





Long An giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8-7, theo chỉ thị 16 tại TP Tân An và 4 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đều tạm dừng. Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát chỉ được phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ, đảm bảo khoảng cách tối thiểu và các quy định phòng chống dịch.





Vaccine tới thêm. Sáng 7/7, chính phủ VN đã tiếp nhận 97.110 liều vaccine Covid-19 Comirnaty của Pfizer/BioNtech tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNtech cho Việt Nam trong năm 2021.





Trong khi đó một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 7 tháng 7 năm 2021 đưa tin về hàng trăm tù nhân tại trại giam Chí Hòa ở Sài Gòn đã nổi dậy sau khi 81 tù nhân bị truyền nhiễm Covid-19 trong trại. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Hàng trăm phạm nhân trong Khám Chí Hòa vào tối 6/7 nổi dậy sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trong trại diễn biến ngày càng tệ hại hơn khi có 81 cán bộ và phạm nhân dương tính, trong đó có một nam phạm nhân 26 tuổi vừa tử vong.





Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7/7 cho biết, có 81 ca nhiễm COVID-19 tại Trại tạm giam Chí Hòa ở quận 10, trong đó có 44 cán bộ, công nhân viên trại giam và 36 phạm nhân.





Mạng báo Tuổi trẻ online cho biết tin này vào sáng 7-7-2021, tuy nhiên bài báo đến trưa cùng ngày đã bị gỡ bỏ (Lỗi 404).





Một số tờ báo khác như VnExpress, PLTPHCM, Thanh Niên vẫn còn truy cập được cho biết, ổ dịch Khám Chí Hòa ghi nhận ca đầu tiên dương tính vào ngày 27-6 khi có cán bộ trại giam đi khám tầm soát tại Bệnh viện quận Bình Thạnh.





Trong ngày 28-6, Công an TP.HCM đã yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả các cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của trại tạm giam.





Qua đó phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên làm việc trong trại tạm giam và 36 phạm nhân dương tính với COVID-19, tuy nhiên sau vụ các can phạm trong trại này nổi loạn vào tối 6-7 thì thông tin này mới được báo chí đăng tải.





Ngoài ra, công an TP.HCM trong tối 6-7 cũng cho biết một nam can phạm 26 tuổi tử vong hôm 3-7 do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi… và có kết quả test nhanh dương tính với vi-rút corona, ca này chưa được Bộ Y tế tính vào số người chết.





Người này hôm 2-5 bị chuyển đến trại Chí Hoà, được trại giam kiểm tra y tế, cách ly theo quy định rồi mới chuyển đến buồng giam.





Một trại giam khác cũng có dịch là trại tạm giam Bố Lá nằm ở huyện Phú Giáo, Bình Dương do một phạm nhân được chuyển đến từ trại Chí Hòa ngày 23-6 và đến 28-6 thì phát bệnh, kết quả kiểm tra dương tính với COVID-19.





Tình hình dịch ở trại giam này và các trại giam khác không được cơ quan chức năng và báo chí thông tin.

Biden Kêu Gọi Dân Mỹ Khẩn Cấp Chích Ngừa Covid, Sẽ Gửi Thuốc Tới Nhà Thuốc, Bác Sĩ Gia Đình, Trạm Xá Lưu Động…

WASHINGTON – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 6 tháng 7 năm 2021, đã kêu gọi khẩn cấp mới để nhiều người Mỹ hơn nữa chích ngừa Covid-19 trong khi biến thể của vi khuẩn đang gây ra sự gia tăng các trường hợp bị lây nhiễm tại nhiều khu vực của nước Mỹ, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Ba.





“Chúng ta không thể tự mãn bây giờ,” theo Biden nói. “Bạn có thể làm điều này. Hãy làm cho xong việc.”





Trong một phát biểu ngắn tại Bạch Ốc, Biden nói rằng chính phủ của ông sẽ thay đổi mục tiêu từ những nơi chích ngừa đông đảo tới biện pháp nhỏ hơn, dựa vào cộng đồng hơn để cố gắng tiếp cận được những người chưa chích ngừa.





Biden nói rằng mục tiêu mới của ông sẽ là đưa các nguổn cung cấp thuốc chích ngừa tới những tiệm thuốc địa phương, các bác sĩ gia đình và các bác sĩ nhi đồng, cùng với việc tiếp tục thúc đẩy việc chích ngừa tới từng nhà, các trạm xá lưu động và những sự kiện chích ngừa nơi làm việc.





Biden cho biết ông cũng là vận dụng “các nhóm đối phó gia tăng Covid-19” – những nhóm tập trung các chuyên gia từ Cơ Quan FEMA, Cơ Quan CDC, cũng như các cơ quan liên bang khác – để giúp các tiểu bang với tỉ lệ chích ngừa thấp “ngăn chận, phát hiện và đối phó” với sự lây lan của biến thể delta.

Các khu vực với tỉ lệ chích ngừa thấp đã và đang chứng kiến sự gia tăng gần đây trong các trường hợp lây nhiễm. Biến thể delta, lây lan nhiều hơn và được liên kết với bệnh nặng hơn trong giới trẻ, chiếm ¼ tất cả trường hợp lây nhiễm mới vào tuần trước và được dự đoán sẽ là chủng ưu thế trong những tuần lễ sắp tới tại Hoa Kỳ, theo Cơ Quan CDC cho biết trong tuần rồi.





Trong khi 67% người lớn ở Mỹ đã chích ít nhất một liều, 47% tổng dân số đã chích ngừa đẩy đủ. Và tại một số tiểu bang, gồm Alabama và Mississippi, chỉ khoảng 1/3 dân số đã chích ngừa đầy đủ.

Anh Sẽ Tái Mở Cửa Toàn Diện Cả Nước Vào Ngày 19 Tháng 7; Ít Nhất 5 Tiểu Bang Ở Mỹ, Gồm California Biến Thể Delta Chiếm Ưu Thế

Tại cuộc họp báo lúc chiều tối từ tòa nhà số 10 Đường Downing, Thủ Tướng Anh nói rằng đất nước đã sẵn sàng để vượt qua khỏi hàng loạt phong tỏa hạn chế lâu dài nhất trên hành tinh, quay lưng với chiến lược y tế công cộng mà dựa vào “biện pháp pháp lý của chính quyền” để dựa vào “trách nhiệm cá nhân,” theo bản tin của báo Washington Post tường thuật hôm Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021.





Ông cảnh báo đại dịch chưa hết, nhưng nói rằng đã đến lúc chấm dứt các hạn chế sớm. Ông cho biết điều này có thể chỉ bởi vì các thuốc chích ngừa đã làm công việc của chúng và bảo vệ dân chúng khỏi bị lây nhiễm và bệnh nặng.





Nếu khuynh hướng hiện nay tiếp tục, và Johnson cho thấy chúng sẽ, thì ông dự kiến sẽ tái mở cửa toàn diện bắt đầu vào ngày 19 tháng 7, được báo chí gọi là “Ngày Tự Do.” Johnson tiên liệu tất cả câu lạc bộ đêm, các viện bảo tàng, các cuộc hòa nhạc, rạp chiếu phim và sân vận động sẽ được phép hoạt động không hạn chế số người chứa hay các biện pháp giữ khoảng cách.





Sau khi tái mở cửa, chính quyền sẽ không buộc người dân làm việc ở nhà nếu họ có thể. Khách hàng sẽ không bị đòi hỏi “kiểm tra” tại các trung tâm và nhà hàng hay dùng các ứng dụng thử nghiệm và theo dõi của chính phủ.





Các cố vấn khoa học nói rằng sau ngày 19 tháng 7, chính quyền sẽ chủ yếu điều trị Covid-19 như cúm mùa, với ít ngoại lệ. Chính quyền vẫn sẽ quy định một cách hợp pháp đối với những người thử nghiệm dương tính với vi khuẩn phải tự cách ly.





Trong khi đó báo Business Insider hôm Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021, đưa tin nói rằng vi khuẩn Delta lây lan nhanh hiện đang chiếm ưu thế tại California và ít nhất 4 tiểu bang khác.





Biến thể Delta, lây nhiễm nhiều hơn các biến thể trước đây, đã có mặt tại tất cả 50 tiểu bang. Nó được dự kiến sẽ trở thành khống chế trên toàn quốc trong vào tuần lễ nữa.





Một số tiểu bang sẽ bị truyền nhiễm nhiều hơn các tiểu bang khác. Các tài liệu cho thấy nó đã chiếm ưu thế tại ít nhất 5 tiểu bang, gồm California, là tiểu bang đông dân nhất.





Một biến thể được coi là ưu thế một khi nó gây ra truyền nhiễm nhiều hơn bất cứ biến thể khác. Nó có thể đạt tới mức này trước khi chiếm 50% số trường hợp bị lây nhiễm, dù các nước nơi biến thể Delta đã có mặt lâu nhất đang ghi nhận gần 100% khống chế.





Tại California, biến thể Delta chiếm 35.6% số trường hợp lây nhiễm, theo Bộ Y Tế Công Californina.





Tại Iowa, biến thể Delta chiếm 53% các trường hợp bị lây nhiễm, theo KWWL.





Tại Arkansas, biến thể Delta chiếm 56% tính tới ngày 24 tháng 6, theo Action 5 đưa tin.





Tại Missouri, biến thể Delta chiếm khoảng 50% các trường hợp lây nhiễm.





Tại Utah, 70% hay 334 của 447 trường hợp bị lây nhiễm trong tuần lễ ngày 13 tháng 6 là biến thể Delta, theo tài liệu của Bộ Y Tế Utah.

Tổng Số Người Chết Tại Tòa Nhà Chung Cư Sập Ở Florida Lên 54, Còn 86 Người Mất Tích, Ngưng Tìm Kiếm Nạn Nhân Sống Sót

SURFSIDE, Fla. – Tổng số người chết trong vụ sập tòa nhà chung cư tại Miami đã tăng lên tới 46 hôm Thứ Tư, 7 tháng 7 năm 2021 sau khi các công nhân đã đào lên được thêm 10 nạn nhận nữa từ đống đổ nát, theo các viên chức thẩm quyền cho hay.





Thị Trưởng Daniella Levine Cava đã khóc lúc bà tuyên bố, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nói thêm rằng 32 nạn nhân đã được xác nhận danh tánh và các thành viên gia đình của họ đã được thông báo.





Hơn 90 người vẫn còn mất tích, theo bà nói. Các thám tử đã và đang làm việc để quyết định xem tất cả những người mất tích có thực sự ở trong tòa nhà chung cư Champlain Towers South khi nó sập hay không.





Trong khi đó, bản tin của Fox News hôm Thứ Tư nói rằng các viên chức Florida đã chuyển từ việc tìm kiếm và cứu hộ sang khám phá – có nghĩa là họ không hy vọng tìm ra thêm người sống sót.





Cuộc tìm kiếm những nạn nhân của vụ sập tòa nhà chung cư 12 tầng tại khu vực Miami đã sang ngày thứ 14, và các viên chức tuyên bố rằng họ đã phát hiện thêm 18 thỉ thể từ đống đổ nát, nâng tổng số người chết lên ít nhất 54, và cho biết còn 86 người mất tích.

Trump Kiện Twitter, Facebook, Google và Các Tổng Giám Đốc Mark Zuckerberg, Jack Dorsey và Sundar Pichai

Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 7 tháng 7 năm 2021 nói rằng ông đang kiện suing Facebook, Twitter và Google, cũng như các Tổng Giám Đốc Mark Zuckerberg, Jack Dorsey và Sundar Pichai, vì cho rằng ông là nạn nhân của sự kiểm duyệt, theo bản tin của CNBC tường thuật hôm Thứ Tư.





Trump, người có lịch sử về hành động pháp lý đe dọa nhưng thường không thực hiện, đã tuyên bố tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, New Jersey, cùng có mặt của 2 lãnh đạo từ America First Policy Institute, nhóm tổ chức bất vụ lợi ủng hộ Trump mà đang ủng hộ các vụ kiện.





Ngay sau cuộc họp báo kết thúc, các tổ chức chính trị của Trump đã bắt đầu gửi đi các thông điệp gây quỹ nhằm chào mời các vụ kiện trong các thu hút tiền của họ.



Một tin nhắn như thế, được viết trong lên tiếng của Trump, gồm một liên kết với ủy ban gây quỹ chung của ông có tên Save America, mà cũng gây quỹ cho các sáng kiến chính trị khác của Cộng Hòa.

Ít Nhất 150 Người Bị Giết Chết Trong Hơn 400 Vụ Nổ Súng Trên Khắp Nước Mỹ Vào Cuối Tuần Lễ Độc Lập

Ít nhất 150 người đã bị giết chết bởi bạo động súng trong hơn 400 vụ nổ súng trên toàn nước Mỹ trong cuối tuần Lễ Độc Lập 4 tháng 7 trong khi các thành phố lớn trên toàn quốc đối đầu với sự gia tăng trong tội phạm bạo động, theo tài liệu được Gun Violence Archive biên soạn cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021.





Tài liệu, gồm nhiều vụ nổ súng và các nạn nhân bạo động súng trên toàn quốc trong hơn 72 giờ từ Thứ Sáu qua Chủ Nhật, vẫn đang còn biên tập và sẽ được cập nhật.





Tại New York, nơi bạo động súng đã và đang tăng lên tới mức chưa từng thấy trong nhiều năm, có 26 nạn nhân từ 21 vụ nổ súng từ Thứ Sáu tới Chủ Nhật, là giảm so với cùng thời kỳ vào năm ngoái khi 30 người đã bị bắn trong 25 vụ nổ súng, theo Sở Cảnh Sát New York cho biết.





Vào ngày 4 tháng 7, thành phố đã chứng kiến 12 vụ nổ súng liên quan tới 13 nạn nhân, là tăng so với năm ngoái khi chỉ có 8 vụ nổ súng và 8 nạn nhân, theo Sở Cảnh Sát New York.





Cho tới thời điểm này của năm nay, các vụ bạo động súng tại New York đã tăng 40% so với cùng thời kỳ trong năm 2020, với 767 vụ nổ súng và 885 nạn nhân.





Tại Chicago, sau khi Giám Đốc Cảnh Sát David Brown nêu quan ngại trước “cuối tuần thách thức nhất của năm” đối với cảnh sát, 83 người đã bị bắn, gồm 14 người chết, trong các vụ nổ súng từ 6 giờ tối Thứ Sáu đến 6 giờ sáng Thứ Hai, theo CNN đánh giá tài liệu của Sở Cảnh Sát Chicago. Những người bị thương gồm bé gái 5 tuổi vào xế trưa Chủ Nhật và bé gái 6 tuổi vào sáng Thứ Hai.

Đạo Diễn Lừng Danh Hollywood Richard Donner Với Phim ‘Superman’ Qua Đời Ở Tuổi 91

Richard Donner, đạo diễn Hollywood người đã làm đạo diễn cho nhiều phim gồm “Superman” và “The Goonies,” đã qua đời ở tuổi 91, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021.





Ông đã từ trần hôm Thứ Hai, theo vợ của ông, là nhà sản xuất phim Lauren Shuler Donner, nói với Deadline.





Sự đột phá lớn đầu tiên của ông đến với phim “The Omen” của năm 1976, và sau đó là các phim “Free Willy” và “The Lost Boys.”





Steven Spielberg, người viết truyện mà bộ phim “The Goonies” dựa vào đó để đóng, nói với Variety rằng Donner là “thiên tài về rất nhiều thể loại.”





“Ở trong quỹ đạo của ông ấy giống như đi chơi với người huấn luyện yêu thích của bạn, giáo sư thông minh, nhà động viên quyết liệt, người bạn đáng mến nhất, đồng minh trung thành nhất, và – dĩ nhiên – Goonie vĩ đại nhất,” theo Ông Spielberg cho biết.





Sinh tại Quận Bronx, New York, Donner đã bắt đầu vào ngành truyền hình vào đầu thập niên 1960s, với nhiều uy tín gồm loạt phim “The Twilight Zone” và phim kinh dị tình báo “The Man From Uncle.”





Nhưng phải đợi đến giữa thập niên 1970s ông mới ghi dấu ấn tại Hollywood. Tác phẩm “Superman” năm 1978 của ông với sự tham gia của ngôi sao Christopher Reeve thường được xem như là phim siêu anh hùng hiện đại đầu tiên.





Donner đã đạo diễn và sản xuất phim “The Goonies” vào năm 1985. Phim hài này kể câu chuyện của một nhóm trẻ đi săn tìm kho báu bí mật, và đã trở thành tác phẩm kinh điển.

Thủ Tướng Ấn Độ Modi Công Khai Chúc Mừng Sinh Nhật 86 Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Bất Chấp Sẽ Làm Bắc Kinh Nổi Giận



Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh nhật 86.

NEW DELHI – Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi cho thế giới biết hôm Thứ Ba, 6 tháng 7 năm 2021 ông đã đích thân chúc mừng qua điện đàm với vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân ngày sinh nhật thứ 86 của ngài, bất kể khả năng không đồng tình từ Trung Quốc, theo bản tin của Reuters cho biết hôm Thứ Ba.





Bắc Kinh xem Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đang sống lưu vong tại miền bắc Ấn Độ hơn 6 thập niên qua, như là “người chia rẽ” hay nhà ly khai nguy hiểm, và cau mày đối với bất cứ sự dính dáng nào với ngài.





Các nhà lãnh đạo Ấn Độ thường thận trọng về việc tiếp xúc công khai để tranh làm Bắc Kinh giận dữ. Nhưng với mối quan hệ của Ấn Độ với TQ đang ở mức thấp, Modi viết trong tweet rằng ông đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của mình.





“Nói chuyện qua điện thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma để chuyển những lời chào mừng ngày sinh nhật 86 của ngài. Chúng tôi chúc ngài trường thọ và khỏe mạnh,” theo Modi cho biết.





Tòa đại sứ TQ và các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc này.





Modi đã từng công bố thông điệp chúc mừng tới Đức Đạt Lai Lạt Ma trong quá khứ, nhưng đã không làm như vậy qua nhiều năm, các nhân vật cao cấp khác trong đảng lãnh đạo BJP của ông cũng đã không làm vậy. Sau tweet của Modi, nhiều vị lãnh đạo tiểu bang Ấn Độ đã công khai chúc mừng Đức Đạt Lai Lạt Ma, mô tả các giá trị, lời dạy và cách sống của ngài như là một nguồn cảm hứng.

Phi Luật Tân Ra Lệnh Điều Tra Vụ Máy Bay C-130 Của Không Quân Bị Tai Nạn Làm 50 Người Chết

Chính quyền Phi Luật Tân hôm Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021, đã ra lệnh điều tra vụ rớt máy bay Không Quân lao qua đường băng giết chết 47 binh sĩ trên máy bay và 3 thường dân dưới đất, theo CNBC trích thuật tin từ Reuters cho biết hôm Thứ Hai. Hàng chục người khác bị thương.





Một số hành khách trên chiếc máy bay C-130 đã nhảy thoát thân vài giây trước khi máy bay lâm nận và bị cháy hôm cuối tuần qua, theo các viên chức trích lời các nhân chứng cho biết.





Máy bay, đang chở toán lính vừa tốt nghiệp chuẩn bị cho các chiến dịch chống nổi dậy, đã cố hạ cánh tại phi trường Jolo phía nam của tỉnh Sulu.





Tất cả 96 hành khách trên máy bay đã sống sót, với 49 binh sĩ bị thương cũng như 4 thường dân trên mặt đất, theo phát ngôn viên quân đội là Thiếu Tướng Degard Arevalo cho biết.





Trong một cuộc hop báo, Arevalo nói rằng chiếc máy bay đang trong “tình trạng rất tốt” và còn 11,000 giờ trước khi tới thời hạn bảo trì sắp tới.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana đã ra lệnh điều tra tai nạn không quân tồi tệ nhất của quốc gia trong vòng 30 năm.

Đức Giáo Hoàng Đã Hồi Phục Sau Khi Thực Hiện Cuộc Giải Phẫu Tại Bệnh Viện Gemelli Ở Rome



Đức Giào Hoàng Francis.

VATICAN CITY – Đức Giáo Hoàng Francis đã vào bệnh viện La Mã hôm Chủ Nhật, 4 tháng 7 năm 2021 để giải phẫu ruột già của ngài, theo Vatican cho biết qua tường thuật của Đài NPR hôm Chủ Nhật.





Bản tin này đến chỉ 3 giờ sau khi ĐGH Francis đã chào mừng công chúng tại Quãng Trường Thánh Peter và nói với họ rằng ngài sẽ đi thăm Hungary và Slovakia vào tháng 9.





Thông báo ngắn từ phòng báo chí của Tòa Thánh đã không nói chính xác khi nào thì cuộc giải phẫu sẽ được thực hiện tại Gemelli Polyclinic, một bệnh viện Công Giáo, nhưng cho biết sẽ có thông báo khi cuộc giải phẫu hoàn tất.





Vatican nói rằng vị giáo hoàng 84 tuổi đã được chẩn đoán với “triệu chứng hẹp túi thừa của đại tràng,” nói đến tình trạng hẹp trong ruột già. Cuộc giải phẫu được thực hiện bởi Bác Sĩ Sergio Alfieri, giám đốc khoa giải phẫu đường tiêu hóa của Bệnh Viện Gemelli.





Một tuần trước, ĐGH Francis đã nhân sự xuất hiện của ngài vào Chủ Nhật kêu gọi công chúng cầu nguyện đặc biệt cho ngài, mà, có thể cho thấy cuộc giải phẫu đã lên kế hoạch.





“Tôi kêu gọi quý vị cầu nguyện cho giáo hoàng, cầu nguyện trong cách đặc biệt,” theo ĐGH Francis yêu cầu niềm tin tại quãng trường hôm 27 tháng 6. “Giáo Hoàng cần sự cầu nguyện của quý vị,” theo ngài nói, thêm lời cản ơn và nói rằng, “Tôi biết các vị sẽ làm điều đó.”





Trong khi đó, bản tin của báo New York Post hôm Thứ Hai, 5 tháng 7 năm 2021 cho biết Đức Giáo Hoàng Francis đang hồi phục trở lại sau khi giải phẫu, theo Vatican cho biết hôm Chủ Nhật sau khi vị Giáo Hoàng 84 tuổi đã vào bệnh viện lần đầu tiên kể từ khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 2013.

Phát ngôn viên Matteo Bruni cho biết trong một tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng đã “phản ứng tốt” đối với vụ giải phẫu, mà đã hoàn tất dưới sự gây mê toàn thân và Vatican cho biết trước đó đã được lên lịch trình và không cần phải cấp cứu.





Vị phát ngôn viên của Vatican đã không cho biết thêm chi tiết về cuộc giải phẫu hay mất bao lâu và đã không nói Đức Giáo Hoàng sẽ nằm bệnh viện Gemelli tại Rome bao lâu.





Đức Giáo Hoàng đã vào bệnh viện trưa xế Chủ Nhật và tuyên bố đã được đưa ra trước giữa đêm theo giờ Rome.

Taliban Chiếm 1/3 Tổng Số 421 Quận Trên Toàn Lãnh Thổ Afghnistan Sau Khi Mỹ Rút Quân

Nhiều quận phía bắc của Afghanistan đã bị Taliban chiếm qua đêm Thứ Bảy, 3 tháng 7 năm 2021, khi quân đội Hoa Kỳ tiếp tục rút ra khỏi khu vực này, theo báo The Hill tường thuật hôm Chủ Nhật.





Ủy Ban An Ninh Quốc Gia của Tajikistan hôm Chủ Nhật nói rằng hơn 300 quân nhân Afghanistan đã vượt biên vào Tajikistan trong lúc chạy thoát các tay súng Taliban trước khi vào tỉnh Badakhshan thuộc phía bắc của Afghanistan, theo AP tường thuật.





Mohib-ul Rahman, nghị viên của tỉnh Badakhshan, nói với AP rằng việc chiếm lại hiện nay của Taliban trong khu vực phần lớn do tinh thần xuống thấp trong số các binh sĩ Afghanistan.





Không may, đại đa số các quận bị bỏ lại cho Taliban đều không có bất cứ kháng cự nào,” theo ông nói thêm, rằng 8 trong số 10 quận trong 3 ngày sau cùng đã rơi vào kiểm soát của Taliban mà không gặp kháng cự lớn nào.





Theo AP, Taliban hiện đã kiểm soát khoảng 1/3 trong tổng số 421 quận và trung tâm quận trên toàn quốc.





Bộ Nội Vụ Afghanistan hôm Chủ Nhật nói rằng việc Taliban chiếm là tạm thời, dù AP cho biết rằng không có kế hoạch nào được công bố về cách các lực lượng địa phương sẽ thực hiện nỗ lực để tái chiếm các quận đó.





Phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid xác nhận với AP rằng không có kháng cự nào đã xảy ra tại các lãnh thổ vừa chiếm được.

Vatican Truy Tố 10 Người, Gồm 1 Hồng Y Về Các Tội Tống Tiền, Tham Nhũng, Gian Lận, Giả Mạo, Biển Thủ, Lạm Quyền

Rome – Tòa Thánh Vatican đã truy tố 10 người, gồm một hồng y người Ý, vì nhiều tội thuộc về tài chánh bị cáo buộc, gồm tống tiền, tham nhũng, gian lận, giả mạo, biển thủ, và lạm quyền, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 3 tháng 7 năm 2021.





Cuộc điều tra, đã bắt đầu vào tháng 7 năm 2019, được thực hiện bởi Vatican hợp tác với các giới chức thẩm quyền Ý và đã tiết lộ “một mạng lưới quan hệ rộng lớn giữa những điều hành thị trường tài chánh là những người đã gây ra nhiều thiệt hại đáng kể cho tài chánh của Vatican,” theo một tuyên bố từ Vatican cho biết hôm Thứ Bảy.





Hồng Y Giovanni Angelo Becciu đã bị truy tố “về tội biển thủ, lạm quyền… và hối lộ,” theo Vatican cho biết thêm. Becciu bị cáo buộc đã dử dụng tiền từ Vatican làm lợi cho các cơ sở kinh doanh của 2 người an hem của ông, theo một báo cáo chi tiết bởi báo Vatican News, mà khiến cho Đức Giáo Hoàng sa thải hồng y này vào năm ngoái.





Becciu, người đã từ giữ chức vụ quyền lực trong Ban Bí Thư Quốc Gia Vatican, hôm Thứ Bảy cho biết trong một tuyên bố rằng ông là nạn nhân của một “âm mưu” chống lại ông và nói ông vô tội. Luật của Vatican đòi hỏi Đức Giáo Hoàng ký ra lệnh điều tra và truy tố một hồng y.

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới: Nguyễn Phú Trọng Là Kẻ Thù Của Tự Do Báo Chí, Kêu Gọi CSVN Trả Tự Do Cho Nhà Báo Lê Văn Dũng



Nhà báo có bút danh 'Le Dung Vova' (ngoài cùng bên phải) trong một buổi phát hình trực tiếp của CHTV về vụ án Hồ Duy Hải. RSF kêu gọi chính quyền Việt Nam "thả tự do ngay lập tức" cho nhà báo lập "kênh truyền hình của dân oan." (nguồn: Đài VOA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) liệt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách 37 lãnh đạo quốc gia là kẻ thù của tự do báo chí, hay nói một cách nôm na là tay sát thủ của báo chí, và kêu gọi chính quyền CSVN lập tức trả tự do cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng đã bị bắt tuần trước, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Ba, 6 tháng 7 năm 2021. Bản tin Đài VOA Tiếng Việt cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.





Tổ chức Phóng viên Không Biên giới kêu gọi chính quyền Việt Nam "trả tự do ngay lập tức" cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, người bị bắt vào tuần trước sau một tháng bị công an truy nã với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước.”





Ông Dũng, người sáng lập và điều hành kênh truyền hình Chấn hưng Nước Việt (CHTV) trên Youtube và Facebook, bị bắt hôm 30/6 tại Hà Nội. Một số tờ báo mạng trong nước đưa tin về việc bắt giữ này và vợ ông, bà Bùi Thị Huệ, cũng khẳng định thông tin này với VOA trong cùng ngày.





Được biết, ông Dũng từng bị nhà cầm quyền bắt hụt hôm 25/5 và cuối cùng bị công an Hà Nội bắt giữ vào tuần trước sau khi ra lệnh truy nã ông với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của Bộ luật Hình sự.





Ông Dũng, còn được nhiều người biết tới với bút danh Lê Dũng Vova, đang đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam cho những tường trình của ông, thường đề cập đến tham nhũng và tịch thu đất đai.





“Chúng tôi yêu cầu thả ngay lập tức ông Lê Văn Dũng, người đã được đưa vào danh sách dài các nhà báo Việt Nam bị bỏ tù chỉ vì tìm cách cung cấp cho đồng bào của mình những thông tin đáng tin cậy,” ông Daniel Bastard, trưởng ban Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong một thông cáo đưa ra hôm 5/7.





Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng ông Dũng là “một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc ‘nhà báo độc lập’.” Theo VietNamNet, ông Dũng đã “tự làm thẻ nhà báo cho mình, tự lập kênh YouTube CHTV rồi đưa ra khẩu hiệu ‘CHTV là kênh truyền hình của dân oan’ nhằm tuyên truyền sai lệch, lôi kéo người dân.”





Còn theo nhà hoạt động Dũng Trương cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông Dũng sáng lập kênh CHTV từ năm 2017 để “kêu oan cho các bà con dân oan bị cướp đất, những bản án oan sai, phản biện việc các công trình phúc lợi xã hội bị tà quyền tham nhũng.”





Qua việc bắt giữ ông Dũng, theo ông Bastard nhận định trong thông cáo của RSF, nhà chức trách Việt Nam đã “hoàn toàn coi thường nhà nước pháp quyền bằng cách vi phạm trắng trợ điều 25 trong hiến pháp của đất nước, vốn tuyên bố quyền tự do báo chí.”





Tổ chức nhân quyền Article 19 của Anh hôm 30/6 cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ ông Dũng của chính quyền Việt Nam. Theo tổ chức này, Việt Nam “tiếp tục sách nhiẽu và bỏ tù những tiếng nói độc lập.”





Việt Nam nằm trong số những quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, xếp hạng 175/180 trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí của RSF. Tổ chức này trong cùng ngày 5/7 đưa Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào danh sách 37 nguyên thủ quốc gia trên thế giới bị coi là kẻ thù của tự do báo chí.

Thành Viên Thứ 5 Của Báo Sạch, Lê Thế Thắng Bị Khởi Tố, Quản Chế Tại Gia Vì Thực Hiện Quyền Tự Do Ngôn Luận



Ông Lê Thế Thắng. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

CẦN THƠ, VN – Lại có thêm một thành viên thứ 5 của Báo Sạch tại Việt Nam là Ông Lê Thế Thắng bị công an Cần Thơ quản chế và khởi tố chỉ vì tội thực hiện quyền tự do ngôn luận phổ biến các thông tin nhạy cảm đối với chính quyền toàn trị, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 6 tháng 7 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tiến hành khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thế Thắng (sinh năm 1982), thành viên của nhóm Báo Sạch, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự. Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin này theo nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ vào tối ngày 6/7/2021.





Đây là thành viên thứ năm của nhóm Báo Sạch bị công an Việt Nam khởi tố theo Điều 331 từ cuối năm ngoái đến nay.





Vào tháng 12 năm ngoái, thành viên đầu tiên của Báo Sạch bị bắt là nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người có nhiều bài báo trên Facebook về các vụ tham nhũng và các trạm thu phí BOT trên quốc lộ bị người dân phản đối.





Ba thành viên khác của nhóm bị bắt giữ vào ngày 20/4/2021 là Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang.





Theo cơ quan điều tra, vào năm 2019, Thắng cùng với ba bốn thành viên khác trong nhóm đã lập nên Fanpage Báo Sạch trên Facebook. Hai người là Bảo và Danh giữ vai trò quản trị viên, còn Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên.





Theo trang tin Công An Nhân Dân của Bộ Công an, ông Lê Thế Thắng là người trực tiếp thao tác xoá Fanpage Báo Sạch, sau khi nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt giữ. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh đã trích xuất, lưu trữ được các bài viết liên quan.





Cũng theo trang tin Công An Nhân Dân, Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 video đăng công khai trên Facebook.





Cơ quan điều tra cho rằng nhà báo Trương Châu Hữu Danh có động cơ cá nhân khi viết bài, đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Nhiều bài viết, đăng tải lên tài khoản cá nhân đều núp dưới nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất là tiêu cực.





Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn cáo buộc nhà báo Trương Châu Hữu Danh và nhiều thành viên khác trong nhóm đã nhận tiền để xử lý truyền thông. Thông qua Báo Sạch, các bị can đã nhận tiền làm truyền thông, quảng cáo thương hiệu và tư vấn pháp luật cho tám doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều nơi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.





Báo Sạch là trang báo đã có nhiều bài viết điều tra về những vụ án gây quan tâm trong dư luận trong thời gian qua như vụ án của tử tù Hồ Duy Hải, vụ chính quyền điều 3.000 quân tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, hôm 9/1/2020 liên quan đến một vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền.





Trước khi, trang Báo Sạch bị xoá bỏ, trang này có khoảng 100.000 lượt thích.





Vụ bắt giữ các thành viên của nhóm Báo Sạch đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích là đàn áp tự do báo chí.





Trong bảng xếp hạng Tự do báo chí 2021 của tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF), Việt Nam đứng thứ 175/180 quốc gia được xếp hạng, tức không có tự do.