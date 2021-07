Thời Sự Trong Tuần

Các tượng Liên Minh Miền Nam trong Tòa Nhà Quốc Hội.( https://www.cnn.com)

Tình hình đại dịch tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới vẫn chưa qua khỏi cuộc khủng hoảng trong khi nhiều chuyên gia y tế tại Mỹ cảnh báo biến thể mới Delta có thể gây ra đợt bùng phát khác dữ dội hơn.

Đại Dịch Lây Lan Nhiều Tỉnh VN, Sài Gòn Có Thêm Nhiều Chuỗi Lây Nhiễm

Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 30/6, Việt Nam ghi nhận thêm 450 ca mắc mới: + 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (7), Ninh Bình (1), Kiên Giang (1).// + 441 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (249), Bình Dương (81), Phú Yên (27), Bắc Giang (13), Đồng Nai (12), Quảng Ngãi (10), Hưng Yên (9), Nghệ An (8 ), Bắc Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Đồng Tháp (5), Bình Định (4), An Giang (4), Đà Nẵng (2), Long An (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1); trong đó 420 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.





SG thêm nhiều chuỗi lây nhiễm. Trong quá trình thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng từ ngày 26 đến 30-6, với mục tiêu lấy được 2,5 triệu mẫu xét nghiệm trong cộng đồng (gồm mẫu gộp 5 xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên), ngành Y tế thành phố Sài Gòn đã phát hiện thêm nhiều





Trụ sơ Ủy ban Quận 11 phong tỏa. UBND quận 11 bị phong tỏa do một Phó chủ tịch đơn vị này ghi nhận kết quả xét nghiệm nghi nhiễm nCoV. Một lãnh đạo UBND quận 11 cho biết trưa 30/6. Trưa nay, trụ sở uỷ ban quận 11 trên đường Bình Thới đóng kín. Nhiều người đưa thức ăn, đồ đạc đến giao cho bảo vệ đem vào bên trong. Hiện, toàn bộ 150 cán bộ, công chức của UBND quận ở lại cơ quan để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả, những trường hợp F2 sẽ được về nhà, F1 cách ly ở trụ sở quận 14 ngày.





Sẽ xét cách ly F1 tại nhà. Sau thời gian triển khai thí điểm tại TP SG, Bộ Y tế sẽ xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để quyết định việc áp dụng hướng dẫn này trên phạm vi toàn quốc. Theo đại diện Bộ Y tế, việc cách ly F1 tại nhà có một số thuận lợi cho địa phương, như giảm tải cho các khu vực cách ly tập trung.





Tiêm vaccine. Tin từ Sở Y tế TP.SG, cho biết chiến dịch tiêm 836.000 liều vắc xin Covid-19 dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay, 30.6. Chiến tịch tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.SGM khởi động vào ngày 19.6 tại Khu công nghệ cao TP. Thủ Đức, nhưng triển khai đồng loạt từ chiều 21.6. Trong chiến dịch tiêm, tính đến hết ngày 29.6, tại TP.SG đã có hơn 911.000 người thuộc danh sách tiêm. Trong đó, đã có hơn 805.000 người tiêm. Trong số những người đã tiêm thì có 492.550 được tiêm ở cộng đồng và hơn 312.000 người được tiêm ở khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Có 106.000 người hoãn tiêm sau khám sàng lọc và 753 người phản ứng phụ sau tiêm 30 phút theo dõi.

Úc, Nam Dương, Bangladesh Ra Lệnh Phong Tỏa, Hạn Chế Mới Để Kềm Chế Sự Lây Lan Nhanh Của Biến Thể Mới Delta

Các giới chức chính quyền tại nhiều nước – từ Bangladesh, Nam Dương tới Úc và Do Thái – đang chạy đua để kềm chế sự lây lan của biến thể Delta của vi khuẩn corona lây nhiễm cao, trong khi thành phố Saint Petersburg của Nga đã tuyên bố số tử vong cao kỷ lục, đặt ra những thách thức mà nhiều nước trên thế giới đã đối diện trong các nỗ lực của họ để trở lại cuộc sống trước đại dịch, theo bản tin của Al Jazeera tường thuật hôm Thứ Bảy, 26 tháng 7 năm 2021.





Trong khi các chiến dịch chích ngừa đã làm giảm sự truyền nhiễm tại hầu hết các quốc gia giàu có, sự gia tăng của biến thể Delta đã dấy lên những lo sợ về đợt sóng mới của vi khuẩn mà đã giết chết gần 4 triệu người.





“Có nhiều quan ngại gần đây về biến thể Delta,” theo Tổng Giám Đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) là Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong báo cáo hôm Thứ Sáu.





“Delta lây nhiễm nhiều nhất của các biến thể được xác định tính tới nay, đã được xác nhận tại ít nhất 85 nước và đang lây lan nhanh chóng trong các dân số không chích thuốc ngừa.”





Tại Bangladesh, chính quyền đã tuyên bố rằng họ sẽ đưa ra lệnh phỏng tỏa toàn quốc mới từ Thứ Hai vì biến thể này, với các văn phòng đóng cửa một tuần và chỉ có việc di chuyển liên quan đến y tế thì mới được cho phép.





Trong khi đó, thành phố lớn nhất của Úc là Sydney đã phong tỏa 2 tuần, với lệnh người dân phải ở trong nhà ngoại trừ các chuyến đi quan trọng.





Các hạn chế mới của Sydney áp dụng cho khoảng 5 triệu người, cùng với hàng trăm ngàn người khác sống tại các thị trấn lân cận.





Tân Tây Lan, lấy cớ “nhiều bùng phát” tại Úc, đã tuyên bố 3 ngày đình chỉ việc sắp xếp đi lại không cách ly với lân bang lớn hơn của họ.





Tại Nam Dương, Tổng Thống Joko Widodo nói rằng đất nước của 270 triệu dân đã và đang đối diện “tình huống đặc biệt” và hứa đối phó với “các chính sách nhanh và thích đáng.” Nước này ghi nhận hơn 21,000 người bị truyền nhiễm hôm Thứ Bảy, là con số người nhiễm hàng ngày cao nhất từ trước tới nay.

Các Chuyên Gia Cảnh Báo: Biến Thể Delta Sẽ Tạo Bùng Phát Rất Dữ Tại 5 Tiểu Bang Ít Người Chích Ngừa, Ít Người Bị Dính Covid-19 Trước Đây

Biến thể Delta, một loại chủng của Covid-19 được tin là truyền nhiễm nhiều hơn và nguy hiểm hơn các biến thể khác, có vẻ sẽ bùng phát tại một số cộng đồng ở Hoa Kỳ, theo một chuyên gia y tế phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của Đài CBS qua tường thuật của CNN hôm Thứ Hai, 28 tháng 6 năm 2021.





“Nó sẽ không lan tràn,” theo Bác Sĩ Scott Gottlieb, cựu giám đốc Cơ Quan FDA, cho biết hôm Chủ Nhật. “Nó sẽ siêu khu vực hóa. Có một số vùng trên nước Mỹ nơi bạn sẽ thấy có các bùng phát rất dữ.”





Những vùng đó sẽ là những vùng với số người chích ngừa thấp và số người bị truyền nhiễm trước đây ít, theo Gottlieb cho biết, như tại nhiều cộng đồng miền quê và miền nam.





Theo Cơ Quan CDC của Hoa Kỳ, 46.1% tổng dân số Hoa Kỳ đã được chích ngừa Covid-19. Các tiểu bang Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi và Wyoming nằm trong số những tiểu bang có số người chích ngừa thấp, với chưa tới 35% dân số tại đó đã chích ngừa đầy đủ.





Số liệu trên toàn quốc tính đến nay là từ 70% tới 85% dân số mà các chuyên gia gồm Bác Sĩ Anthony Fauci đã phỏng đoán sẽ cần trở thành miễn dịch thông qua chích ngừa hay bị truyền nhiễm trước đây để kiểm soát sự lây lan của vi khuẩn – và với tỉ lệ chích ngừa đang giảm, một số viên chức lo ngại Hoa Kỳ sẽ không đạt tới mức đó.





Để đi trước một đợt bùng phát tiềm ẩn, Gottlieb đề nghị các thống đốc xây dựng các nguồn chăm sóc sức khỏe tại những cộng đồng dễ tổn thương và các nhà lãnh đạo thực hiện chiến dịch chích ngừa cho thường dân cho mùa thu.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Cho Phép Duy Trì Lệnh Tạm Hoãn Trục Xuất Người Thuê Nhà Của Liên Bang

WASHINGTON – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 29 tháng 6 năm 2021 đã cho phép lệnh tạm hoãn của liên bang đối với việc trục xuất được đưa ra để đáp ứng với đại dịch vi khuẩn corona vẫn giữ nguyên như cũ, theo bản tin của Báo USA Today tường thuật hôm Thứ Ba.





Không có bình luận, tòa án đã từ chối nhận kháng án khẩn cấp từ Hội Các Nhà Địa Ốc Alabama và nhiều nhóm khác, là những người cho rằng Cơ Quan CDC đã vượt quyền khi đưa ra lệnh này vào mùa thu năm ngoái.





Điều đó có nghĩa là phán quyết gần đây từ Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ ở Khu Vực Columbia đã duy trì lệnh này trong khi vụ kiện tiến hành theo cách của các tòa án.





4 thẩm phán bảo thủ của Tối Cao Pháp Viện, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch và Amy Coney Barrett nói rằng họ sẽ chận lệnh tạm hoãn.

Hành động này đến vài ngày sau khi chính phủ Biden đã gia hạn lệnh tạm hoãn thêm 30 ngày nữa, cho tới ngày 31 tháng 7. Các viên chức nói với tòa rằng CDC không có ý gia hạn thêm nữa sau khi chấm dứt vào tháng tới.

Hạ Viện Thông Qua Dự Luật Gỡ Bỏ Các Tượng Của Liên Minh Miền Nam Ra Khỏi Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ

Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 29 tháng 6 năm 2021 đã thông qua dự luật lấy đi các tượng của Liên Minh Miền Nam ra khỏi Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ và thay thế bằng tượng bán thân của Roger B. Taney, chánh án viết quyết định của vụ án Dred Scott, với một tượng tôn vinh Thurgood Marshall, Chánh Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện là người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Tỉ số phiếu bầu là 285-120. Có 67 Dân Biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu chung với 218 Dân Biểu Dân Chủ để ủng hộ dự luật này.





Hạ Viện đã thông qua dự luật tương tự hồi năm ngoái trên nền tảng lưỡng đảng nhưng nó đã không được Thượng Viện thông qua. Dự luật có cơ hội tốt hơn để thông qua hiện nay vì Dân Chủ nắm đa số tại Thượng Viện.





Các cuộc biểu tình rộng lớn theo sau cái chết của George Floyd vào năm trước dưới gối đè của cựu cảnh sát Derek Chauvin đã làm sống lại nỗ lực tại Quốc Hội để gỡ bỏ các tượng này. Chauvin đã bị kết án trên 22 năm ngồi tù vào tuần trước.





Dự luật của Hạ Viện sẽ không chỉ thay thế bức tượng bán thân của Taney trong phòng cũ của Tòa Tối cao và gỡ bỏ tượng của những người tự nguyện phục vụ cho Liên Minh Miền Nam chống lại Hoa Kỳ trong Nội Chiến, mà còn loại bỏ tượng của ba dân cử bảo vệ chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và quyền thượng đẳng của người da trắng: John C. Calhoun, Charles Aycock và James P. Clarke.





Lãnh Đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện Kevin McCarthy hôm Thứ Ba nói rằng ông ủng hộ dự luật, và lưu ý rằng các tượng gây tranh cãi là của Dân Chủ.

Tin Cập Nhật Vụ Tòa Chung Cư Sập Tại Florida: 9 Người Chết, 156 Người Mất Tích, Tỉ Phú Bravo Tặng $250,000

TAMPA -- Trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cấp cứu tiếp tục tại tòa nhà Champlain Towers ở Surfside, việc trợ giúp đến từ khắp nước để giúp những người cần đến, theo bản tin của NBC tường thuật hôm Chủ Nhật, 27 tháng 6 năm 2021.





Orlando Bravo, tỉ phú của lãnh thổ Hoa Kỳ Puerto Rico và là đồng sáng lập của công ty Thoma Bravo, hôm Chủ Nhật đã tặng $250,000 cho quỹ cứu trợ Support Surfside – trở thành nhà hiến tặng lớn nhất tính đến nay.





Qũy này sẽ giúp cung cấp việc tài trợ chỗ ở di tản và các nhu cầu khác cho nhiều gia đình tạm thời cho đến khi bảo hiểm và tài trợ của liên bang đến.





“Nếu bạn có điều gì đó rất riêng tư đối với bạn mà làm thiệt hại gia đình, bạn bè, cộng đồng, nếu bản không làm gì hết về điều đó, thì không ai sẽ làm bất cứ điều gì cả,” theo Bravo phát biểu.





Tiền hiến tặng cho The Surfside Hardship Fund đến cộng thêm vào với $750,000 đã được vận động bởi cộng đồng South Florida, nâng tổng số tiền quỹ lên 1 triệu đô la tính đến nay.





Tính tới sáng Chủ Nhật, ít nhất 156 người vẫn còn mất tích, và 9 người đã chết.

New Mexico: Khinh Khí Cầu Đụng Đường Dây Điện, Rớt Xuống Đường Bốc Cháy, 5 Người Thiệt Mạng

5 người đã thiệt mạng sau khi một khinh khí cầu đụng đường dây điện tại thành phố lớn nhất của tiểu bang New Mexico hôm Thứ Bảy, 26 tháng 6 năm 2021, theo cảnh sát cho biết qua tường thuật của báo The Guardian hôm Thứ Bảy.





Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ sáng tại phía tây của thành phố Albuquerque, theo phát ngôn viên cảnh sát là Gilbert Gallegos cho biết. Không có xác nhận danh tánh tức thì được công bố nhưng các viên chức cứu hỏa nói rằng 3 người đàn ông, gồm phi công, và 2 người phụ nữ đã chết.





4 người đã được tuyên bố chết tại hiện trường và người thứ 5 đã chết sau khi đưa vào bệnh viện với thương tích trầm trọng, theo Gallegos cho hay.





Khinh khí cầu nhiều màu đã đụng vào các đường dây điện, khiến ít nhất một người bị treo lủng lẳng và làm hơn 13,000 căn nhà bị mất điện, theo Gallegos.





Giỏ treo dưới khinh khí cầu đã rớt xuống 100 feet giữa đường phố bận rộn, bị bốc cháy, theo Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) cho biết.





Thành phố Albuquerque là trung tâm thả khinh khí cầu. Thành phố tổ chức sự kiện 9 ngày vào tháng 10 lôi cuốn hàng trăm ngàn quan khách và phi công tới. Đây là một trong những sự kiện chụp hình tốt nhất trên toàn cầu.

Lần Đầu Tiên Chính Phủ Mỹ Công Bố Phúc Trình Về Các Vật Bay Bí Mật: Có Vật Thể Bay Nhưng Không Thể Xác Định Là Gì



Giám Đốc Cơ Quan NASA nói rằng cơ quan đang điều tra Các Vật Thể Bay Không Xác Định (UFO). (https://www.cnn.com)

Washington – Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, 25 tháng 6 năm 2021, đã công bố phúc trình chờ đợi từ lâu về những gì họ biết về hàng loạt vật bay bí mật mà đã được thấy di chuyển qua không phận quân sự hạn chế trong nhiều thập niên qua, theo CNN tường thuật hôm Thứ Sáu.





Ngắn gọn, câu trả lời, theo phúc trình hôm Thứ Sáu, là rất ít, nhưng công bố của cộng đồng tình báo về tài liệu mật đánh dấu một trong những lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đã công khai thừa nhận rằng những nhìn thấy kỳ lạ trong không gian này bởi các phi công Hải Quân và những người khác là giá trị của việc xem xét hợp pháp.





Phúc trình kiểm tra 144 báo cáo của điều mà chính phủ gọi là “hiện tượng không gian không xác định” (UAP) – chỉ một trong những điều mà các nhà điều tra nói là có thể giải thích vào cuối bản nghiên cứu. Các nhà điều tra đã không tìm thấy chứng cứ mà những cảnh tượng tượng trưng cho cuộc sống ngoài hành tinh hay một tiến bộ kỹ thuật to lớn bởi đối thủ ngoại quốc như Nga hay Trung Quốc, nhưng thừa nhận rằng đó là sự giải thích khả dĩ.





“Chúng tôi có thể xác định một UAP được báo cáo với sự tin tưởng cao. Trong trường hợp đó, chúng tôi xác định vật thể là một trái cầu lớn, xẹp hơi rơi xuống. Những cái khác vẫn chưa giải thích được,” theo phúc trình viết, sử dụng thuật ngữ của Ngũ Giác Đài cho Vật Bay Không Xác Định (UFO).





“Trong số 144 báo cáo mà chúng tôi giải quyết ở đây, chúng tôi không có các dấu hiệu rõ ràng rằng có bất cứ giải thích ngoài hành tinh nào đối với chúng – mà chúng tôi sẽ tùy theo các dữ liệu cung cấp cho chúng tôi,” theo một viên chức cao cấp Hoa Kỳ cho biết.





Nhưng các nhà điều tra cũng nhấn mạnh rằng đại đa số các vật nhìn thấy đều là “những vật chất cụ thể,” theo viên chức nói với các phóng viên hôm Thứ Sáu.

Chánh Án Tòa Khu Vực Minneapolis Peter Cahill Tuyên Bố Bản Án 22.5 Năm Tù Cho Cựu Cảnh Sát Derek Chauvin Tội Giết Floyd

Cựu cảnh sát thành phố Minneapolis Derek Chauvin đã nhận bản án 270 tháng (22.5 năm) tù hôm Thứ Sáu, 25 tháng 6 năm 2021, cho tội giết người không cố ý bậc hai trong cái chết của George Floyd vào mùa xuân năm ngoái, theo bản tin của Fox News tường thuật hôm Thứ Sáu.





Chánh Án Tòa Khu Vực Minneapolis Peter Cahill nói rằng bản ghi nhớ tuyên bố bản án 22 trang giải thích chi tiết lý do của ông về bản án.





“Hầu hết được viết trong bản ghi nhớ 22 trang – để nhấn mạnh sự kiện rằng là việc quyết định bản ản thích đáng trong mọi vụ án và trong vụ án này là phân tích pháp lý,” theo ông cho biết. “Nó áp dụng việc thi hành luật đối với các sự kiện của một vụ án riêng biệt và cụ thể. Ngược với sự súc tích ở đây trên hồ sơ, tôi muốn bạn đọc phân tích pháp lý.”





Ông ấy nói thêm rằng bản án không bị chi phối bởi “quan điểm công chúng,” “cảm xúc hay đồng cảm” và tặng cho Chauvin 199 ngày trong thời gian đã phục vụ.





“Tôi muốn thừa nhận nỗi đau sâu sắc và to lớn mà tất cả gia đình đang cảm nhận, đặc biệt gia đình Floyd,” theo Cahill nói. “Các bạn có những đồng cảm của chúng tôi, và tôi nhận thức và nghe nỗi đu mà các bạn đang cảm nhận. Tôi nhận ra nỗi đau không chỉ của những người trong phòng tòa án này, mà gia đình Floyd bên ngoài tòa án này và những người khác của cộng đồng.”

Dân Quân Do Iran Hỗ Trợ Tại Syria Đã Bắn Trả Đũa Hỏa Tiễn Xuống Căn Cứ Quân Sự Của Hoa Kỳ Tại Miền Đông Syria, Không Có Thương Vong

Nhiều hỏa tiễn đã rớt xuống một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại miền đông Syria, khiến cho quân đội Hoa Kỳ trở lại oanh kích hôm Thứ Hai, 28 tháng 6 năm 2021, một ngày sau khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích các dân quân do Iran hậu thuẫn, theo phát ngôn viên của chiến dịch quân sự được Mỹ lãnh đạo tại Syria cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Hai.





Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ với hiểu biết trực tiếp về việc bắn hỏa tiễn nói rằng đó là chúng được bắn bởi dân quân do Iran hỗ trợ hoạt động tại khu vực, gần Deir Ezzor tại miền đông Syria, nhưng nguồn gốc của các hỏa tiễn thì chưa được xác nhận và viên chức này cũng không nói liền lúc đó là có bao nhiêu hỏa tiễn đã được bắn. Một số hỏa tiễn đã rơi trong vùng lân cận của quân đội Hoa Kỳ, nhưng các tường thuật trước đó nói rằng không có ai bị thương.





“Quân Đội Hoa Kỳ tại Syria bị tấn công bởi nhiều hỏa tiễn. Không có thương vong và thiệt hại được đánh giá,” theo Đại Tá Wayne Maratto, phát ngôn viên cho chiến dịch được Hoa Kỳ lãnh đạo tại Syria, viết tweet.





Maratto sau đó viết thêm trên tweet rằng, “Quân Đội Hoa Kỳ tại Syria, trong lúc bị nhiều hỏa tiễn tấn công, đã hành động tự vệ và đã tiến hành bắn pháo phản lực vào các vị trí bắn hỏa tiễn.”

Biden Ra Lệnh Không Kích Các Cơ Sở Của Dân Quân Do Iran Hỗ Trợ Tại Biên Giới Iraq-Syria Mà Đã Tấn Công Binh Sĩ Và Căn Cứ Mỹ Ở Đó

Tổng Thống Joe Biden đã chỉ thị cho quân đội thực hiện các vụ không kích chính xác vào các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hỗ trợ tại khu vực biên giới Iraq-Syria vào chiều tối Chủ Nhật, 27 tháng 6 năm 2021, theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết qua tường thuật của CNN hôm Chủ Nhật.





“Các mục tiêu đã được chọn lựa bởi vì các cơ sở này được sử dụng bởi dân quân được Iran hỗ trợ mà đã tham gia vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào quân nhân và các cơ sở Hoa Kỳ tại Iraq. Đặc biệt, các cuộc không kích của Hoa Kỳ nhắm mục tiêu các cơ sở hoạt động và cất chứa vũ khí tại 2 địa điểm tại Syria và một địa điểm tại Iraq, cả hai đều nằm gần biên giới giữa các quốc gia đó,” theo trưởng ban báo chí của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ là John Kirby cho biết trong thông báo.





“Như được biểu dương bởi các cuộc không kích vào chiều tối hôm nay, Tổng Thống Biden đã làm rõ rằng ông sẽ hành động để bảo vệ quân nhân Hoa Kỳ. Với hàng loạt cuộc tấn công đang diễn ra bởi các nhóm do Iran hậu thuẫn nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ tại Iraq, Tổng Thống đã chỉ đạo hành động quân sự thêm nữa để phá vỡ và ngăn chận các cuộc tấn công như thế,” theo Kirby cho biết.

Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử 2,000 Năm, Đấu Trường La Mã Colosseum Mở Cửa Cho Công Chúng Vào Xem Tầng Hầm Dưới Mặt Đất



Đấu Trường La Mã Colosseum. (nguồn: https://www.cnn.com

Rome -- Một số việc chưa bao giờ thay đổi tại La Mã, theo họ nói, qua tường thuật của CNN hôm 25 tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, bây giờ, Đấu Trường La Mã (Colosseum) đã chứng thực lý thuyết đó sai, qua việc mở cửa tầng hầm dưới đất của nó cho công chúng vào xem.





Đây không chỉ là lần đầu tiên trong 2,000 năm mà khu vực – được mô tả là “trái tim” của tòa nhà – đã được mở cửa; bởi vì các tầng hầm dưới mặt đất, hay “hypogea,” là nơi các đấu sĩ và động vật chờ đợi trước khi ra đấu, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của di tích này mà công chúng được phép vào xem.





Hiện nay, các du khách có thể đi bộ thông qua các lối đi trên bệ gỗ và chiêm ngưỡng các hành lang và các cổng vòm nối liền tầng hầm dưới đất giữa các phòng nơi các đấu sĩ và động vật đã chờ đợi, trước khi vào thang kéo mà sẽ đẩy họ vào đấu trường.





Thời xưa, tầng hầm dưới đất được chiếu sáng bởi ngọn nến. Nhưng với mặt đất nguyên thủy của đấu trường đã bị phá hủy từ lâu, nó có thể nhìn thấy từ các tầng trên của Đấu Trường, và các bộ lọc ánh sáng mặt trời chiếu xuống sâu.





Bộ Văn Hóa Ý đã công bố việc trùng tu lớn lao các hầm và lối đi nơi những người tham gia cuộc đấu chờ đợi. Công trình là dự án chung liên kết với thương hiệu thời trang Ý Tod’s và Tổng Giám Đốc công ty Diego Della Valle có mặt trong buổi lễ công bố.





Phát biểu tại buổi lễ, Alfonsina Russo, giám đốc Công Viên Colosseum Archaeological Park, nói rằng công trình sẽ cho phép mọi ngưởi hiểu rõ hơn cách Đấu Trường đã từng hoạt động.

Chế Độ Hộ Khẩu Để Kiểm Soát Ăn Ở Đi Lại Và Hoạt Động Của Người Dân Của Chính Quyền CSVN Hơn 50 Năm Qua Chính Thức Bãi Bỏ

VIỆT NAM – Sổ hộ khẩu là một chính sách của chính quyền CSVN để kiểm soát sự ăn ở đi lại và hoạt động của từng người dân dưới chế độ độc tài toàn trị trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, nay được chính thức bãi bỏ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 30 tháng 6 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Sổ hộ khẩu của Việt Nam sẽ chính thức bị hủy bỏ vào ngày 1/7 khi Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực, chấm dứt "di sản" 50 năm của thời bao cấp.





Truyền thông Nhà nước cho biết quyết định quan trọng nêu trên đã được Quốc hội khóa XIV thông qua trong Luật Cư trú 2020. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn có giá trị như giấy tờ hợp pháp cho đến hết ngày 31/12/2022.





Sổ hộ khẩu của Việt Nam được sử dụng trong thời bao cấp để quản lý dân cư và phân phối lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm.





Chức năng trên của sổ hộ khẩu hiện nay bị xác định không còn giá trị khi đất nước đã chuyển từ kinh tế tự cung sang kinh tế thị trường.





Việc bỏ sổ hộ khẩu được nói đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân được quy định tại Điều 23 của Hiến pháp 2013: "công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước."





Việc quản lý sổ hộ khẩu cũng bị nói dễ gây sai sót, gây khó khăn, tốn kém thời gian, tiền bạc của người dân.





Một trong những ảnh hưởng tiêu cực khác do sổ hộ khẩu mang lại là việc phân biệt đối xử và hạn chế các quyền của người dân. Rất nhiều quy định, thủ tục hành chính tại các dịch vụ công đều yêu cầu có sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu cũng bị nói đã tước quyền cơ bản con người như mua xe, mua nhà cũng bị yêu cầu có sổ hộ khẩu.





Trong diễn biến liên quan, Công an Thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc yêu cầu công an các quận, huyện dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú; và đăng ký cư trú tại cấp xã từ ngày 1/7.





Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc thu hồi sổ hộ khẩu, trạm trú khi công dân thực hiện đăng ký cư trú theo Luật Cư trú (sửa đổi).

Sau 1 Tháng Lẩn Trốn Vì Bị Truy Nã, Nhà Báo Độc Lập Lê Văn Dũng Đã Bị Bắt Tại Hà Nội Vì Bị Cáo Buộc “Phát Tán Tài Liệu Chống Nhà Nước”



Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova). (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Sau một tháng lẩn trốn vì bị truy nã, nhà báo độc lập Lê Văn Dũng cũng được gọi là Lê Dũng Vova đã bị công an Hà Nội bắt vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 2021, với tội danh “chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, hay tên thường gọi là Lê Dũng Vova - chủ một kênh truyền thông trên mạng xã hội bị công an Hà Nội bắt giữ vào sáng ngày 30-6-2021 với cáo buộc "phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước”, sau một tháng truy nã.





Bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Dũng trong buổi sáng cùng ngày xác nhận thông tin này và cho biết là do người nhà báo lại. Bà nói qua điện thoại như sau:

"Tôi cũng nhận được tin từ người quen là anh ấy có bị bắt sáng nay, tức là người ta chỉ bảo anh Dũng bị bắt còn người ta không nhìn thấy anh Dũng bị bắt hay không, cái này tôi cũng đang xác minh."





Truyền thông Nhà nước vào chiều ngày 30/6 trích lời của lãnh đạo Công an TP Hà Nội không nêu tên cho biết: Lê Dũng Vova bị bắt vào sáng cùng ngày và “Nghi can không chống cự và bước đầu có thái độ khá hợp tác”.





Cũng theo nguồn tin từ Công an TP Hà Nội được truyền thông Nhà nước trích đăng, hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp tố tụng để tạm giam bốn tháng với ông Lê Văn Dũng.





Hôm 25-5 vừa qua, cơ quan an ninh đến nhà ông Lê Văn Dũng ở quận Hà Đông để thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, tuy nhiên thời điểm này ông Dũng không có mặt ở nhà.





Đến ngày 28-5, Công an Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông Dũng và đề nghị ai thấy ông ở đâu cũng có quyền bắt giữ.





Ông Lê Văn Dũng là chủ kênh truyền thông CHTV, chuyên dùng tính năng phát trực tiếp của Facebook, YouTube để loan tải những tin tức, đặc biệt là ông thường giúp đỡ những người dân oan cất lên tiếng nói trong các chương trình của mình.

Việt Nam: Hàng Ngàn Người Mất Tiền Vì Bị Lừa Gạt Khi Đầu Tư Vào Các Sàn Giao Dịch Giả

VIỆT NAM – Những kẻ lừa đảo thường biết lợi dụng lòng ham muốn có tiền nhanh qua cách đầu tư chứng khoán nên rất dễ bị họ lường gạt, mà trường hợp cụ thể và mới nhất là hàng ngàn người tại Việt Nam bị lừa gạt bởi các sàn giao dịch giả, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 28 tháng 6 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Hàng ngàn nhà đầu tư Việt Nam bị lừa đảo bởi các sàn giao dịch ngoại hối giả với những lời dụ dỗ, lời hứa lợi nhuận cao khiến hàng nghìn người tiền mất tật mang. Truyền thông Nhà nước loan tin hôm 28/6.





Trước đó, vào ngày 24/6, Công an Hải Phòng vừa triệt phá một mạng lưới sàn giao dịch ngoại hối khu vực phía Bắc với 16 sàn giao dịch, hơn 115.700 tài khoản giao dịch và hơn 7.500 tỷ đồng tương đương 326 triệu USD tiền giao dịch. Trong đó, sàn giao dịch Hitoption.net với gần 1000 nhà đầu tư .





Cơ quan chức năng quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai người là Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền bị cho là người đứng đầu sàn giao dịch Hitoption. Cả hai bị bắt để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.





Sau khi sàn giao dịch được thành lập, những người tổ chức đã điều hành và quảng cáo sàn giao dịch này xuất xứ từ Anh Quốc và cam kết lãi suất ổn định từ 6-15%/ tháng, người đầu tư có thể rút tiền vốn và lãi về bất cứ lúc nào trong vòng 100 ngày, nếu các nhà đầu tư giới thiệu người mới thì được hưởng thêm 1,5% hoa hồng.





Cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác nhận có hơn 30 người đã đầu tư vào sàn giao dịch này với tổng số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng nhưng sau một thời gian khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền thì không cho rút và điều chỉnh chế độ tự động khiến các nhà đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Mở rộng điều ra cơ quan chức năng phát hiện còn 16 sàn giao dịch khác với hơn 115.000 tài khoản giao dịch với tổng số tiền lên tới hơn 7.500 tỷ đồng và số tiền đã rút là hơn 611 tỷ đồng.





Cơ quan điều tra khẳng định chưa có sàn giao dịch ngoại hối nào được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nên đây là phương thức và thủ đoạn mới để chiếm đoạt tài sản, vấn đề phức tạp, mới phát sinh xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố lớn gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ quốc gia, an ninh kinh tế.

Cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm Qua Đời Tại California Hưởng Thọ 95 Tuổi



Đại Tướng Trần Thiện Khiêm. (https://en.wikipedia.org)

GARDEN GROVE (VB) – Đại Tướng Trần Thiện Khiêm đã qua đời vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 95 tuổi, theo thông báo của Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc tức nhà báo Giao Chỉ tại San Jose cho biết hôm Thứ Năm, 24 tháng 6 năm 2021.





Nhà báo Giao Chỉ cho biết thêm rằng, “Tại miền Bắc California sẽ có nhiều thân hữu xuống dự đám tang. Sẽ có lễ tưởng niệm tổ chức 1 tuần lễ sau tại San Jose.”









Theo tài liệu được đăng trên trang mạng https://www.wikiwand.com , Trần Thiện Khiêm (sinh năm 1925) nguyên là một tướng lĩnh Bộ Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc Đại Tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở Trường Võ Bị Liên Quân Viễn Đông do Quân đội Pháp mở ra tại Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam.

Mặc dù chuyên môn quân sự của ông là Bộ Binh, nhưng khi còn là sĩ quan trung cấp, ông ít phải chỉ huy đơn vị tác chiến mà được cử giữ những chức vụ liên quan đến lãnh vực Tham Mưu. Sau lên đến sĩ quan cao cấp, ông được cử chỉ huy đơn vị cấp Sư Soàn một thời gian ngắn.





Ông từng là tướng lĩnh giữ vai trò quan trọng trong các cuộc Đảo chính Quân sự tại Việt Nam Cộng Hòa trong những năm 1963-1964. Sau đó ông được đảm trách những chức vụ cao trong Quân đội như: Tư Lệnh Quân Đoàn, Tham Mưu Trưởng rồi Tổng Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu.





Là một trong số ít sĩ quan được thăng cấp tướng ở thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa (Thiếu Tướng năm 1962) và là một trong 5 sĩ quan được phong cấp Đại Tướng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn là một chính khách và là người giữ chức vụ đứng đầu Bộ Quốc Phòng và Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian lâu nhất.





Hiện tại, ông là tướng lĩnh cao cấp nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn sống và cũng là tướng lĩnh có tuổi thọ cao thứ hai sau Đề Đốc Trần Văn Chơn.





Đại Tướng Trần Thiện Khiêm đã cùng với cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi Việt Nam vào chiều tối ngày 25 tháng 4 năm 1975 để đến Đài Loan. Sau đó ông đã được định cư tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.