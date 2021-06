Thời Sự Trong Tuần

Ca sĩ và nhạc sĩ Brad Paisley, Kimberly Williams-Paisley và Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Jill Biden đi thăm một nơi chích thuốc ngừa tại Ole Smoky Distillery hôm 22 tháng 6 năm 2021 tại thành phố Nashville thuộc tiểu bang Tennessee. (Photo Getty Images)

Tình hình đại dịch trong tuần qua tại Mỹ đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, tại một số nước như Việt Nam, Brazil thì không được khả quan như vậy có lẽ lý do chính là do việc chích ngừa Covid-19 chưa thực hiện đều khắp vì thiếu thuốc.

Chết Từ Covid-19 Ở Mỹ Dưới 300/Ngày, Thấp Nhất Từ Tháng 3 Năm Ngoái

Tử vong từ Covid-19 tại Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 300 một ngày lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái trong đợt đầu của đại dịch, theo bản tin của báo The Guardian tường thuật hôm Thứ Hai, 21 tháng 6 năm 2021.





Các dữ liệu từ các nguồn liên bang cũng cho thấy động lực chích ngừa tại nhà đã đạt tới dấu mốc đáng khích lệ: 150 triệu người Mỹ đã chích ngừa đầy đủ.





Tuy nhiên, Joe Biden đã dự đoán sẽ không giữ được cam kết chuyên chở 80 triệu liều thuốc chích ngừa Covid-19 ra hải ngoại vào cuối tháng 6, bởi vì việc giám sát và các rào cản khác.





Jen Psaki, tham vụ báo chí Bạch Ốc, nói với các phóng viên rằng việc chuyên chở thuốc chích ngừa được chứng thực là “một thách thức hậu cầu của Herculean” – mà chính phủ không thể đáp ứng.





Tổng số tử vong từ Covid-19 tại Hoa Kỳ đạt tới hơn 601,000. Trên toàn cầu tới gần 3.9 triệu người chết. Con số thực sự trong cả hai trường hợp được tin là cao hơn.





Khoảng 45% dân số Hoa Kỳ đã chích ngừa đầy đủ, theo Cơ Quan CDC. Hơn 53% người Mỹ đã chích ngừa ít nhất một liều, cũng theo CDC cho biết hôm Thứ Hai.





Các trường hợp lây nhiễm mới là khoảng 11,400 người một ngày, giảm từ hơn 250,000 người một ngày vào đầu tháng 1 trong đợt gia tăng vi khuẩn corona gần đây nhất tại Hoa Kỳ. Số người chết mỗi ngày tại Mỹ giảm xuống còn 293, theo Đại Học Johns Hopkins, sau khi đạt tới cao điểm 3,400 người chết vào giữa tháng 1.

Sài Gòn Trở Thành Ổ Lây Nhiễm Covid-19 Lớn Nhất Việt Nam

Tin COVID tại VN. Theo Bộ y tế, báo, đài. Sài Gòn kinh hoàng lây nhiễm, cao nhất VN. Trong ngày 23/6, Việt Nam ghi nhận thêm 220 ca mắc mới: + 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (1).// + 217 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (152), Bình Dương (23), Bắc Giang (11), Nghệ An (7), Đà Nẵng (6), Long An (5), Hưng Yên (4), Bắc Ninh (4), Lào Cai (2), Kiên Giang (2), Bắc Kạn (1); trong đó 196 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.





Tính đến 18h ngày 23/6: Việt Nam có tổng cộng 12.227 ca ghi nhận trong nước và 1.720 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.657 ca, trong đó có 2.910 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





Tăng tốc chích vaccine. Bộ Y tế vừa hỏa tốc yêu cầu TP Sài Gòn và 9 tỉnh thành (Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang) đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19. TP SG hiện mới tiêm hơn 50.000 liều, khoảng 69% số vắc-xin được phân bổ đợt 3 và 6% số vắc-xin được phân bổ của cả 2 đợt.





Xin hỗ trợ. Cho rằng viên chức nghệ sĩ hạng IV và gần 30.000 hướng dẫn viên du lịch có đóng góp lớn nhưng đang rất khó khăn vì dịch COVID-19, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa đề xuất Chính phủ hỗ trợ tiền. Vì lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất do tác động của dịch COVID-19 nhưng cho tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch gần như không thể hoạt động do đại dịch COVID-19 không được tổ chức sự kiện, tập trung đông người.

Bắt Đầu Từ Tháng 7, Việt Nam Sẽ Nhận Mỗi Tuần 1 Triệu Liều Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Của Hãng AstraZeneca

VIỆT NAM – Trong lúc tình hình đại dịch còn đen tối thì tin Việt Nam sẽ nhận mỗi tuần 1 triệu liều thuốc chích ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca kể từ tháng 7 năm nay cũng làm cho người dân trong nước đỡ bớt lo lắng, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 22 tháng 6 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin như sau.





Việt Nam bắt đầu nhận được mỗi tuần một triệu liều vắc-xin AstraZeneca kể từ tháng bảy tới đây. Việc chuyển giao này sẽ được tiến hành cho đến khi hoàn tất 30 triệu liều như thỏa thuận giữa hai phía.





Tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi ngày 22/6 cho biết như vừa nêu. Tuy vậy, tin không nêu rõ số vắc-xin AstraZeneca được chuyển giao cho Việt Nam trong thời gian tới được sản xuất ở nước nào.





Tính đến nay Việt Nam đã nhận được chừng 4,4 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 do các nước tài trợ, thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nguồn do Chính phủ tìm kiếm. Trong số này, đa số là của hãng AstraZeneca.





Hãng tin Reuters cho biết hãng tin đã liên lạc với Bộ Y tế Việt Nam và cả AstraZeneca tại Anh để yêu cầu bình luận về tin vừa nêu nhưng chưa nhận được phản hồi.





Việt Nam bị chậm nhiều so với các nước khác trong công tác tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Kể từ khi tiến hành hoạt động này từ ngày 8/3 vừa qua đến nay, tại Việt Nam mới có hơn 121 ngàn người trên tổng số 98 triệu dân được tiêm đầy đủ hai mũi vắc-xin ngừa COVID-19; chừng hai triệu rưỡi người được tiêm một mũi.





Tổng kết của Bộ Y tế Việt Nam vào tối ngày 22/6 cho thấy, trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ ngày 27/4 đến nay có 10.875 ca lây nhiễm trong nước tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bắc Giang dẫn đầu với 5.458 ca; Tp Hồ Chí Minh có 1.920 ca; Bắc Ninh - 1.575 ca. Cả ba nơi đều có những nhà máy tập trung đông công nhân làm việc.

Biden Nói Biến Thể Mới Delta Đặc Biệt Nguy Hiểm Cho Giới Trẻ; Cali Mở Web Cho Dân Xác Minh Chích Ngừa, Nhưng Không Phải Vaccine Passport

Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu, 18 tháng 6 năm 2021, đã tăng gấp đôi kêu gọi của chính phủ của ông đối với người Mỹ để đi chích ngừa chống lại Covid-19 càng nhanh càng tốt, cảnh báo rằng biến thể mới delta lây lan nhanh có vẻ “đặc biệt nguy hiểm” đối với giới trẻ, theo bản tin của CNBC tường thuật hôm Thứ Sáu.





“Tài liệu đã rõ: Nếu bạn không chích ngừa, bạn có nguy cơ bị mắc bệnh nghiêm trọng hay tử vong hay lan truyền nó,” theo Biden cho biết trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc.





Delta, biến thể Covid được xác định đầu tiên tại Ấn Độ, “sẽ khiến cho những người không chích ngừa dễ bị tổn thương hơn một tháng trước,” theo ông nói thêm. “Đây là biến thể truyền nhiễm dễ dàng hơn, có khả năng chết người hơn và đặc biệt nguy hiểm đối với giới trẻ.”





Biden nói cách tốt nhất mà giới trẻ có thể tự bảo vệ họ là chích ngừa đầy đủ.





Trong khi đó, bản tin của NBC News hôm Thứ Sáu cho biết Tiểu Bang California đang đưa ra việc chứng nhận chích ngừa kỹ thuật số, nhưng không gọi đó là passport chích ngừa.





Bộ Y Tế và Kỹ Thuật Công Cộng của tiểu bang này đã công bố trang mạng hôm Thứ Sáu để cho người sử dụng xác minh danh tính của họ để có bản sao kỹ thuật số về hồ sơ chích thuốc ngừa Covid-19 của họ.





Được gọi là trang mạng Hồ Sơ Chích Thuốc Ngừa Covid-19 Kỹ Thuật Số, trang web này có nghĩa như là một bản sao kỹ thuật số cho các thẻ bằng giấy từ Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) mà người Mỹ nhận khi họ chích thuốc ngừa Covid-19, theo Amy Tong, giám đốc thông tin của tiểu bang, cho biết.





Nó “cung cấp cho người dân California phương tiện để xem và lưu giữ hồ sơ chích thuốc ngừa của chính họ,” theo Tong phát biểu trong một cuộc họp báo bằng điện thoại.





Thống Đốc California Gavin Newsom nói rằng hệ thống này không tạo ra “vaccine passport” [hộ chiếu chích ngừa] mà các cơ sở kinh doanh có thể dùng để gạn lọc người không chích ngừa.

Brazil Đã Vượt Qua Dấu Mốc 500,000 Người Chết Vì Covid-19, Chiếm Gần 1/3 Tổng Số Tử Vong Vì Covid-19 Trên Toàn Cầu

Không có người nào tại Brazil ngày nay mà không phải mất người thân vì Covid-19, theo các khoa học gia địa phương cho biết, khi nước này đã đạt tới dấu mốc nửa triệu người chết, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2021.





Đất nước Nam Mỹ này, chiếm một nửa dân số của đại lục, đang bị tiêu diệt bởi vi khuẩn. Hôm 18 tháng 6 chỉ riêng Brazil chiếm gần 1/3 số tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới, theo Our World in Data – số liệu mà các chuyên gia cảnh báo là đang gia tăng nhanh khi vi khuẩn lây lan không kiểm soát trên khắp nước này.





500,000 người chết là cao gấp đôi 6 tháng trước, dấu hiệu số người chết đang leo thang, theo các chuyên gia.





“Trong tháng 6 năm ngoái, chúng tôi có 50,000 tử vong vì Covid-19. Trong chỉ một năm chúng tôi đã nhân con số ngày 10 lần. Nó thật là rất đáng sợ,” theo nhà khoa học thần kinh Brazil Miguel Nicolelis, là người trong tháng 1 đã tiên đoán rằng đất nước này sẽ đạt tới 500,000 tử vong vào tháng 7.





Brazil đã bị đau khổ từ việc thực hành chích ngừa chậm và tiếp tục chống lại các biện pháp kềm chế bởi chính phủ của Tổng Thống Jair Bolsonaro, người xem thường sức hút của vi khuẩn.





Không có phong tỏa và chỉ 11.4 % dân số đã chích ngừa đầy đủ, đất nước này được xem là “cái kho của các biến thể mới”và ngày càng bị cô lập từ phần còn lại của thế giới. Tính đến nay, hơn 100 quốc gia đang hạn chế nhập cảnh của người dân Brazil, theo bộ ngoại giao của nước này cho biết.

36 Triệu Gia Đình Người Mỹ Sẽ Nhận $1,800/Tháng Từ Tháng 7 Tới Tháng 12 Cho Mỗi Trẻ Em Qua Chương Trình Tín Dụng Thuế Trẻ Em

Khoảng 36 triệu gia đình người Mỹ vào ngày 15 tháng 7 sẽ bắt đầu nhận hàng tháng các ngân phiếu từ Sở Thuế, như một phần của Tín Dụng Thuế Trẻ Em (CTC) được gia hạn, theo bản tin của Đài CBS News tường thuật hôm Thứ Ba, 22 tháng 6 năm 2021.





Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ nhận $1,800 tiền mặt cho tới tháng 12 – tuy nhiên, tín dụng thuế có phức tạp là có thể khiến một số gia đình từ chối.

Tín Dụng Thuế Trẻ Em nâng cấp được ký thành luật bởi Tổng Thống Joe Biden như một phần của Kế Hoạch Cứu Giúp Người Mỹ. Nỗ lực gia hạn phúc lợi từ tín dụng $2,000, được thực hiện hàng năm khi bạn khai thuế, lên tới $3,600 cho mỗi đứa con, với một nửa số tiền được chia làm 6 lần trả bằng tiền mặt, trên cơ bản hàng tháng, từ tháng 7 tới tháng 12, và phần còn lại được khai vào hồ sơ thuế năm 2021 của bạn.





Chính phủ Biden đã đề nghị gia hạn việc trả hàng tháng trong vòng hơn 5 năm, theo Tham Vụ Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki phát biểu trên chương trình “CBS This Morning” hôm Thứ Hai.





Nỗ lực này có những điểm tương tự với 3 đợt tài trợ kích cầu mà đã được phân phối bởi Sở Thuế để giúp người dân vì đại dịch.





Nhưng có một khác biệt lớn giữa các ngân phiếu kích cầu và tiền Tín Dụng Thuế Trẻ Em trong cách Sở Thuế giải quyết việc trả quá lố. Với các ngân phiếu kích cầu, người nhận đã không phải trả tiền lại cho Sở Thuế nếu họ nhận hơn số tiền họ được. Với tiền Tín Dụng Thuế Trẻ Em (CTC) thì không phải như vậy.

California Giúp Trả Đứt Tiền Nợ Thuê Nhà Cho Dân Vì Đại Dịch

Bạn còn nợ tiền thuê nhà nhiều tháng sau khi thất nghiệp trong đại dịch? Tiểu bang California sẽ chi trả toàn bộ các khoản tiền nợ thuê nhà mà bạn còn vướng trong đại dịch COVID-19, theo bản tin AP hôm 21/6/2021. Quyết định chi trả này là từ một lời hứa đã có đối với các chủ cho thuê nhà.





KQED loan tin rằng hơn 2% trong số các cư dân California đã nộp đơn xin giúp tiền thuê nhà trong thời đại dịch đã nhận được tiền giúp. Tiểu bang California đã trích quỹ 5.2 tỷ đôla từ nhiều gói cứu trợ liên bang đủ để trả dứt nợ thuê nhà của cư dân, theo lời Jason Elliott, cố vấn cao cấp của Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) chuyên trách về gia cư và vô gia cư, theo lời AP.





Tuy nhiên, tốc độ chi tiền ra lại chậm. California đã nhận đơn xin trợ giúp tiền thuê nhà là $490 triệu đô nhưng chỉ mới chi ra 32 triệu đôla --- thống kê này không tính 12 thành phố và 10 quận có chương trình trợ giúp tiền thuê nhà độc lập, theo AP. Hạn chót cấm trục xuất nhà ở California là 30/6/2021, và dự kiến tiểu bang có thể nới thêm hạn này để chương trình giúp trả nợ thuê nhà hoàn tất.

Cộng Hòa Tại Thượng Viện Đã Chận Dự Luật Bỏ Phiếu Do Dân Chủ Bảo Trợ Nhằm Tạo Dễ Dãi Cho Mọi Người Mỹ Đi Bầu

Đạo Luật Vì Người Dân, dự luật quyền bỏ phiếu rộng rãi do Dân Chủ bảo trợ, đã bị chận tại Thượng Viện hôm Thứ Ba, 22 tháng 6 năm 2021, khi nó không đạt được mức 60 phiếu cần thiết để vượt qua sự cản trở của Cộng Hòa trong tỉ số phiếu ngang bằng tại Thượng Viện, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Ba.





Bỏ phiếu theo thủ tục mở ra tranh luận về dự luật đã được ủng hộ bởi 50 Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ và bị chống đối bởi 50 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa.





Dự luật sẽ tạo dễ dãi cho người dân bỏ phiếu bằng việc đòi hỏi bỏ phiếu sớm 15 ngày và bỏ phiếu vắng mặt không lý do, cho phép cử tri ghi danh cùng ngày bỏ phiếu và nhận lá phiếu không hạn chế, cho phép ghi danh tự động đối với các cuộc bầu cử liên bang và hạ thấp các đòi hỏi chứng minh giấy tờ.





Dự luật cũng cấm việc sắp xếp thiên vị đảng phái, mà trong đó các cơ quan lập pháp tiểu bang vẽ lại các địa hạt quốc hội trong hình dạng bất thường được đặt ra để giúp đảng của họ có lợi. Các nhà vận động chính phủ tốt nói rằng các ủy ban không đảng phái nên vẽ lại các đường ranh mỗi 10 năm, sau mỗi lần thống kê dân số.





Trong khi đó, Cộng Hòa cho rằng Luật Vì Người Dân là một cuộc thâu tóm quyền lực liên bang gồm nhiều điều khoản không thực tế. Một số chuyên gia bầu cử đồng ý với đánh giá này.

Sách Sắp Ra Của 2 Ký Giả Báo Washington Post Tiết Lộ Động Trời: Trump Từng Muốn Tống Người Mỹ Bị Dính Covid-19 Ra Đảo Guantanamo





Trại giam khủng bố Guantanamo của Mỹ tại một đảo ở Vịnh Guantanamo của Cuba. (nguồn: https://www.britannica.com/)

Cựu Tổng Thống Donald Trump cân nhắc có phải những người Mỹ thử nghiệm dương tính Covid lan rộng có thể được gửi tới Vịnh Guantanamo vào những ngày đầu của đại dịch, theo cuốn sách sắp trình làng bởi 2 ký giả của báo Washington Post cho biết qua tường thuật của báo Business Insider hôm Thứ Hai, 21 tháng 6 năm 2021.





“Chẳng phải chúng ta có một đảo mà chúng ta làm chủ hay sao?” theo Trump tra vấn các viên chức tụ tập trong Phòng Situation Room trong tháng 2 năm 2020 khi Covid-19 đã xé tung Châu Á và Châu Âu. “Còn Guantanamo là gì?”





Khi Trump giải thích điều đó với viên chức của ông, theo cuốn sách: “Chúng ta nhập cảng điều tốt… Chúng ta sẽ không nhập cảng vi khuẩn.”





Hoa Kỳ đã điều hành Căn Cứ Hải Quân ở Vịnh Guantanamo và trại giam nổi tiếng Guantanamo, nơi các nghi can khủng bố bị giam giữ trong các điều kiện khắc khổ, tại quốc gia vùng Caribbean là Cuba.





Các viên chức trong phòng họp đã bị sốc vì đề nghị cách ly người Mỹ tại Guatanamo, theo cuốn sách, và đã loại bỏ ý tưởng này.





Tình tiết này được nêu chi tiết trong một tường trình về cuốn sách hôm Thứ Hai, “Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History” [Tình Huống Ác Mộng: Bên Trong Ứng Phó Của Chính Phủ Trump Đối Với Đại Dịch Làm Thay Đổi Lịch Sử], được viết bởi hai ký giả Yasmeen Abultaeb và Damian Paletta và sẽ công bố vào ngày 29 tháng 6 này.





Cuốn sách, thêm tài liệu về các hỗn loạn và rối loạn trong việc giải quyết đại dịch Covid-19 của chính phủ Trump, cũng mô tả sự chống đối của Trump đối với việc thử nghiệm Covid-19, căng thẳng giữa các cơ quan liên bang, và cách đại dịch tạo thêm căng thẳng trong mối quan hệ cứng nhắc của Trump với người con rể Jared Kushner, sau đó là một cố vấn Bạch Ốc.





Suốt đại dịch, Trump nhiều lần coi thường sự quan trọng của việc thử nghiệm và đã đổ lỗi một cách sai lầm các trường lây nhiễm cao tại Hoa Kỳ cho các thử nghiệm.





“Thử nghiệm đang giết tôi!” theo Trump đã la lên với cựu Bộ Trưởng Y Tế Alex Azar hôm 18 tháng 3, theo cuốn sách cho hay. “Tôi sẽ thua cuộc bầu cử bởi vì thử nghiệm! Chính phủ liên bang ngu ngốc gì mà làm thử nghiệm?”





Azar thông báo với Trump rằng Kushner thực tế đã đóng vai trò lãnh đạo trong các hợp tác của chính phủ Trump với lãnh vực tư để gia tăng khả năng thử nghiệm tại Hoa Kỳ.





Trong một tình tiết khác của tháng 3 được trình bày chi tiết trong cuốn sách, Kushner đã bùng nổ với Robert Kadlec, quan chức của Bộ Y Tế, gọi ông ấy là "đm.------ đồ ngu" và than thở rằng “tất cả chúng ta sẽ chết vào tháng 6,” hoàn toàn trái ngược với các bình luận vào tháng 4 năm 2020 của Kushner rằng mọi thứ sẽ "thực sự biến động trở lại" vào tháng 7.

1 Ngôi Chùa Ở Bắc California Kiện Thành Phố Fremont Vì Kỳ Thị Qua Việc Đột Kích Có Vũ Trang Vào Chùa



Hình bên trái các tượng Phật từ Đài KPIX 5. Hình bên phải bà Lee qua Đài KTVU. (nguồn: https://www.yahoo.com/news)

Một ngôi chùa Phật Giáo tại thành phố Fremont, Miền Bắc California, đang kiện thành phố vì kỳ thị chủng tộc, bác bỏ tự do tôn giáo và xâm nhập tư gia qua “cuộc bố ráp” có vũ trang vào nơi bị cáo buộc đã tới nhà của người chủ và đã không tha bộ trang điểm của bà, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Hai, 21 tháng 6 năm 2021.





Các viên chức thành phố Fremont nói rằng ngôi Chùa 1001 Tượng Phật trên đường Mill Creek Road có nhiều cấu trúc không hợp với các kiểu xây dựng và được xây không có giấy phép đúng.





Thành phố Fremont đã bắt đầu điều tra ngôi chùa này vào năm 2017 theo sau khiếu nại về việc xây dựng không có giấy phép, theo phát ngôn viên thành phố là Geneva Bosques cho biết.





Sau nhiều lần họp và 2 lần đến thăm từ cảnh sát vũ trang – gồm đơn vị chống bạo loạn và đơn vị chó – thành phố đã ra lệnh Chùa dẹp bỏ 3 tòa nhà, theo báo San Francisco Chronicle tường thuật.





Ngoài việc bị cáo buộc xây dựng các tòa nhà không có kiểm tra, ngôi chùa còn bị cáo buộc có ngôi nhà trên cây không giấy phép và chứa nước không đúng cách.





Thành phố nói rằng ngôi chùa cũng nằm trên vùng đất giốc trong khu vực cháy nguy hiểm và khu vực này dễ bị sạt đất vì các trận động đất.





Trong một tuyên bố, Bosques nói rằng thành phố “thất vọng” về vụ kiện, nói thêm rằng, “Chúng ta là cộng đồng chào mừng sự đa dạng của chúng ta và chúng ta hãnh diện có một dân số Á Châu lớn nhất tại Vùng Vịnh.”





Trong khi đó người sáng lập ngôi Chùa là MiaoLan Lee nói rằng thành phố đã vi phạm quyền Hiến Định trong vụ kiện dân sự được nạp đơn tại tòa liên bang Oakland vào tuần trước.





Thực tế các quy chuẩn xây dựng và giấy phép, vụ kiện tập trung vào những vi phạm chống lại Lee và dân quyền của người hợp tác của bà.





“Tôi chắc chắn họ nhắm tôi bởi vì tôi là người Á Châu, và tôi là một nữ tín đồ và giới tính của tôi,” theo bà Lee nói với Đài KTVU, thêm rằng bà chỉ muốn “có sự bình an.”





Thành phố bị cáo buộc “kỳ thị tôn giáo, chủng tộc hay nguồn gốc quốc gia, trả thù, truy tìm và tịch thu không hợp lý, xâm nhập tư gia, phân biệt đối xử tùy tiện, vi phạm luật sử dụng đất tôn giáo” và, theo Hiến Pháp California, “bác bỏ sự thực hành tự do tôn giáo.”





Luật sư của bà Lee, Angela Alioto, xác nhận rằng thân chủ của bà đã xây hay tân trang một số cấu trúc không nhận được giấy phép được yêu cầu. Tuy nhiên, bà ho biết rằng Lee đã trả chi phí hồ sơ và đã được giải quyết nhiều năm, theo Đài ABC7 News tường thuật.

Gần 60 Dân Biểu Dân Chủ Ra Tuyên Bố Kêu Gọi Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ Ngưng Tấn Công Dân Chủ Vì Vấn Đề Phá Thai

Gần 60 Dân Biểu Dân Chủ tại Hạ Viện đang kêu gọi các giám mục Công Giáo ngưng “vũ khí hóa” của Lễ Ban Thánh Lễ và thúc giục họ ngừng tấn công Dân Chủ là những người ủng hộ việc phá thai là không xứng đáng với bí tích Thánh Thể, theo bản tin của Fox News tường thuật hôm Thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2021.





Các nhà lập pháp Dân Chủ Công Giáo đã công bố “Tuyên Bố Các Nguyên Tắc” hôm Thứ Sáu rõ ràng nhắm vào Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) đối với việc bỏ phiếu trong tuần này để phác thảo văn bản chính thức về ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể được dự kiến để khiển trách các chính trị gia Công Giáo và những nhân vật công chúng khác là những người không tuân thủ giáo lý giáo hội về việc phá thai và các niềm tin cốt lõi khác.





“Chúng tôi trịnh trọng thúc giục quý vị không tiến tới và bác bỏ điều thánh thiện nhất của tất cả các bí tích, nguồn cội và đỉnh cao của toàn bộ tác phẩm phúc âm, về một vấn đề,” theo các nhà lập pháp viết trong tuyên bố.





Văn bản mới về sự Hiệp Thông chưa hoàn tất và ít nhất 2/3 giám mục sẽ phải bỏ phiếu để tán đồng ngôn ngữ trong kỳ họp sắp tới của họ vào tháng 11. Trong khi các giám mục nói rằng văn bản không tấn công một cá nhân nào, công bố cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Sáu đến giữa tranh cãi về việc phải chăng Joe Biden và các chính trị gia khác là những người ủng hộ các chính sách phá thai, như Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, có đáng để Rước Thánh Lễ hay không.





Dân Chủ cho rằng họ đang bị tấn công vì vấn đề phá thai trong khi Cộng Hòa ủng hộ án tử hình, mà cũng là chống lại giáo lý bảo vệ mạng sống của giáo hội, thì không bị tấn công.

Ebrahim Raisi, Có Lập Trường Cứng Rắn Về Hồ Sơ Nhân Quyền Tàn Bạo Đắc Cử Tổng Thống Iran Sau Cuộc Bầu Cử Độc Diễn



Ebrahim Raisi là tổng thống kế tiếp của Iran. (nguồn: www.cnn.com)

Tehran, Iran -- Ebrahim Raisi, trưởng ngành tư pháp cứng rắn với hồ sơ nhân quyền tàn bạo, sẽ là tổng thống kế tiếp của Iran theo sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử không có cạnh tranh mà cả nước đứng ngoài, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2021.





Raisi, người chống Tây Phương từ lâu và là đồng minh thân cận của Lãnh Đạo Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei, đã chiến thắng trong một cuộc bầu cử chứng kiến tất cả đối thủ quan trọng của ông đã bị cản trở ra tranh cử.

Người đàn ông 60 tuổi này thắng 18 triệu trong số gần 29 triệu người đi bỏ phiếu, theo Bộ Trưởng Nội Vụ Rahmani Fazli tuyên bố hôm Thứ Bảy. Nhưng nhiều người Iran có đầu óc cải tổ đã từ chối tham gia bỏ phiếu. Nói chung khoảng 48.8% cử tri đã đi bỏ phiếu – thấp nhất kể từ khi thành lập Cộng Hòa Hồi Giáo vào năm 1979.

Nhiều nhà hoạt động đã cáo buộc sự thành lập giới tăng lữ Iran trong “việc chọn lựa” thay vì bầu cử tổng thống kế tiếp trong một cuộc bầu cử đặt ra để tiếp tục nắm giữ quyền lực của giới tăng lữ cầm quyền cứng rắn của đất nước, bất chấp các kêu gọi của công chúng cho việc cải tổ.

Việt Nam: 2 Người Đàn Ông Đổi Họ Tên, Bỏ Xứ Đi Nơi Khác Ẩn Trốn Vì Tham Gia Các Tổ Chức Phục Quốc Hơn 40 Năm Trước, Đã Bị Bắt



Ông Châu Tuấn Khải (trái) và ông Trần Văn Phi. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Sau hơn 40 đổi họ tên, bỏ xứ đi nơi khác để ẩn trốn, nhưng cuối cùng 2 người đàn ông, Châu Tuấn Khải và Trần Văn Phi, đã bị bắt vào ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2021 vì tội danh tham gia các tổ chức phục quốc chống chế độ CSVN từ những năm 1978 và 1980, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 23 tháng 6. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức như sau.





Việt Nam mới đây đã bắt giữ được hai người đàn ông bị truy nã hơn 40 năm với cáo buộc tham gia tổ chức phản động. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 22 và 23/6.





Tin cho biết, một người tên Châu Tuấn Khải bị công an Tây Ninh bắt rồi bàn giao cho công an tỉnh Phú Yên ngày 22/6. Người còn lại là ông Trần Văn Phi bị công an tỉnh Đồng Nai bàn giao lại cho Trại giam Cây Cầy, Tây Ninh ngày 23/6.





Ông Châu Tuấn Khải, quê ở Phú Yên, bị truy nã 41 năm, từ tháng 10/1980, nguyên nhân được nói do ông tham gia vào tổ chức có tên ‘Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á’. Ông bị nói gây tội ác với ‘cách mạng và nhân dân Việt Nam’. Sau đó ông đổi tên thành Nguyễn Hoàng Minh và tới Tây Ninh sinh sống cho đến khi bị bắt.





Ông Trần Văn Phi bị tuyên án 15 năm tù giam vào năm 1978 với nguyên nhân được nói do tham gia tổ chức chống lại cách mạng có tên gọi ‘Mặt trận Thống nhất toàn lực quốc gia.’





Tuy nhiên, ông Phi đã bỏ trốn sau khi chấp hành án hai năm và đổi tên thành Trần Văn Lắng, dời đến Đồng Nai sinh sống. Ông bị bắt sau khi người dân báo tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai.