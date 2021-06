Vaccine từ Hoa Lục tới: VN nhận 500.000 liều vắc xin Vero-Cell của Sinopharm và 502.400 chiếc bơm kim tiêm chủng dùng 1 lần, loại 1ml. SG thành ổ dịch lây nhanh nhất, ra Chỉ thị 10 siết rào. Quỹ vaccine dân góp vào 251 triệu đôla.

- Trump nói sẽ lưu diễn tháng 12. Người ủng hộ nổi giận: không vào Bạch Ốc tháng 8 sao?

- SG thành ổ dịch lây nhanh nhất, ra Chỉ thị 10 siết rào. Vaccine TQ nửa triệu liều tới VN. Quỹ vaccine dân góp vào 251 triệu đôla. Bắc Giang, Bình Dương, Lào Cai tăng cường chống dịch

- Trump về thăm sân golf Bedminster (New Jersey), công quỹ bốc hơi $2.4 triệu đôla

- người bịa chuyện vệ tinh từ Ý đổi phiếu Trump ra phiếu Biden: cầm nhầm nhà 30 triệu đô

- dự bạo loạn nhiều kỷ lục là Florida: 47 cư dân Florida bị truy tố vì dự bạo loạn 6/1/2021

- Mike Pence cảm ơn người cố vấn của Trump đã bảo Trump ngừng ca ngợi da trắng thượng đẳng

- DB Waters: Cộng Hòa vu khống FBI xúi bạo loạn để ém tin ban vận động Trump chi tiền bạo loạn

- Mike Lindell nói với báo Newsweek: được tiên tri sẽ giúp Trump thay đổi lịch sử nhân loại

- Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross (của Trump) kiếm lời từ 53 triệu đô tới 127 triệu đô

- Arizona: lái xe truck tông vào đoàn xe đạp, làm 6 người bị thương nặng

- tòa Nhật xử vụ cô thực tập sinh VN rời bỏ thi thể 2 bé sơ sinh của cô chết vì sinh non

- HỎI 1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấm phụ nữ tuổi sinh con uống rượu? ĐÁP 1: Không cấm, chỉ muốn gây ý thức.

- HÒI 2: Có phải 1 tấm tranh giả, tranh copy bán tới giá 3,4 triệu đôla? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/6/2021) --- Những người tin vào thuyết âm mưu QAnon rằng Trump sẽ đăng quang vào Bạch Ốc trong tháng 8/2021 đã la hoảng thất vọng sau khi Trump loan báo sẽ đi vận động lưu diễn tháng 12/2021 cùng với Bill O'Reilly (cựu bình luận gia Fox News): vậy là tháng 8 không vào Bạch Ốc sao, theo tin của báo Newsweek.

Chuyến đi lưu diễn của Trump sẽ ghé nhiều nơi, trong đó có Sunrise, Florida, rồi tới Orlando trước khi tới Houston và rồi tới Dallas vào ngày 19/12/2021, với giá vé nghe Trump nói chuyện là $100, với lời Trump mời người ủng hộ tham dự. Mạng xã hội Telegram, nơi người theo thuyết âm mưu QAnon tập trung, sôi sục thất vọng: Trump đi lưu diễn tháng 12, vậy là sẽ không vào Bạch Ốc tháng 8.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ y tế, báo, đài. Hình theo video. Sài Gòn nguy nhất nước. Trong ngày 20/6, Việt Nam ghi nhận thêm 311 ca mắc mới: + 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), An Giang (2), Thái Bình (2), Kiên Giang (2), Bình Dương (1).//+ 300 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (137), Bắc Giang (96), Đà Nẵng (27), Bắc Ninh (19), Bình Dương (13), Nghệ An (5), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), An Giang (1); trong đó 281 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 20/6: - Việt Nam có tổng cộng 11.513 ca ghi nhận trong nước và 1.698 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.943 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





SG chống dịch. Chủ tịch UBND TP.SG ký ban hành Chỉ thị số 10 (khẩn): ra lệnh dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát. Người dân không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5 m giữa 2 người tại các nơi công cộng (Chỉ thị 16 yêu cầu tối thiểu 2 m); tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 của các cá nhân, tổ chức. Yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn.

Vaccine. Thông tin cho hay tuần đầu tiên của tháng 7 có thể có thêm 1,6 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 được cung ứng cho Việt Nam. Chính phủ chấp nhận mua 30 triệu liều vắc xin AZD1222 mà Công ty VNVC đã mua, bao gồm cả số lượng vắc xin mà Bộ Y tế đã nhận để tiêm chủng trước khi ký hợp đồng mua vắc xin của Công ty VNVC. Về giá mua, Chính phủ chấp nhận mức giá theo nguyên tắc phi lợi nhuận như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với công ty.// Chiều 20/6, gần 5.500 công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7 TP.SG) đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Vaccine từ Hoa Lục. Chiều 20/6 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đã phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vắc xin Vero-Cell của Sinopharm và 502.400 chiếc bơm kim tiêm chủng dùng 1 lần, loại 1ml.



Dự kiến, 500.000 liều vắc xin Vero-Cell mà Việt Nam tiếp nhận hôm nay sẽ được tiêm cho 3 nhóm đối tượng: Công dân nước CHND Trung Hoa làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại nước CHND Trung Hoa; người dân có nhu cầu sử dụng vắc xin này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với nước CHND Trung Hoa.

Quỹ vaccine. Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17h00 ngày 20/6 quỹ đã tiếp nhận 5.777 tỷ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). (5.777 tỷ VND = 251 triệu đôla). Số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên do 324.145 tổ chức, cá nhân tham gia đóng.

Bắc Giang. 28 cán bộ y tế trở thành F0 trong khu điều trị COVID-19. Theo báo cáo mới nhất từ UBND tỉnh Bắc Giang, ổ dịch liên quan khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn vẫn phát sinh thêm trường hợp F0. Tuy nhiên, số lượng ca nhiễm đã giảm rõ rệt, chủ yếu là công nhân, các trường hợp liên quan đến công nhân trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.





Bình Dương. Chiều 20/6, thêm 14 trường hợp nghi mắc Covid-19. Trong đó, 13 trường hợp dương tính với nCoV đều là F1 của các ca Covid-19 trước đó đã bị cách ly tập trung. Các ca nghi nhiễm này làm việc tại 3 công ty. Do vậy, từ 0h ngày 21/6, các phường, xã còn lại của thị xã Tân Uyên và TP Thuận An giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Nguyên tắc của chỉ thị này là "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Chiều 20/6, nhiều khu vực ở TP Dĩ An và Thủ Dầu Một cũng bị phong tỏa để phun xịt khử khuẩn và truy vết F1, F2 khi những ca nghi nhiễm ghé qua.





Lào Cai. Sau khi tỉnh Lào Cai đã xác định được 02 ca bệnh COVID-9 qua truy vết, xét nghiệm sàng lọc từ ngày 17/6/2021 đến nay. Thực hiện quyết liệt ngay các biện pháp phòng chống dịch, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu tạm dừng một số hoạt động từ 0h00’ ngày 20/6/2021.

--- Một cuộc đua xe đạp tại thị trấn Show Low, tiểu bang Arizona hôm Thứ Bảy có một bước ngoặt bi thảm khi một người lái chiếc xe truck hiệu Ford tông vào một nhóm người đi xe đạp, làm 6 người bị thương nặng. Nhóm nạn nhân lúc đó đang tuyến đường đua dọc đường lộ để hỗ trợ cho cuộc thi xe đạp có tên là “Bike the Bluff” thì hung thủ lái chiếc xe truck đen, hiệu Ford, tông vào.

Nghi can sau đó phóng chạy, buộc cảnh sát rượt theo và rồi cảnh sát phải nổ súng. Trong nhóm 6 nạn nhân, 4 người tình trạng nguy kịch, trong khi 2 người bị thương nặng nhưng ổn định. Nghi can được chữa trị, tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Cảnh sát không cho biết tên nghi can. Động cơ tấn công cũng chưa rõ.

--- Trong các thuyết âm mưu về bầu cử 2020, một thuyết nổi bật: vệ tinh phóng lên từ Ý đã bắn tia laser xuống các phòng hiếu Hoa Kỳ, lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden. Người nghĩ ra thuyết âm mưu đó tên là Michele Roosevelt Edwards, một cựu ứng cử viên Hạ Viện Cộng Hòa, người sáng tạo ra thuyết âm mưu có tên là “Italygate”. Báo Washington Post bây giờ cho biết thêm về những câu nói dối ly kỳ khác của bà này.

Một trong nhiều emails mà Chánh Văn Phòng Bạch Ốc lúc đó là Mark Meadows gửi quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen hồi tháng 12/2020 đã yêu cầu điều tra về chiếc vệ tinh phóng từ Ý và cách nào đã "chuyển phiếu bầu" như thế. Thuyết âm mưu đó in trên 1 lá thư có huy hiệu USAerospace Partners đầu trang giấy, huy hiệu này là 1 công ty thuộc sở hữu của bà Michele Roosevelt Edwards.

Một lời nói dối từ bà Michele Roosevelt Edwards ghi trong video phỏng vấn, trong đó bà dẫn phóng viên đi một vòng trong căn nhà trị giá $30 triệu đôla mà bà nói là của bà. Nhà này thực ra là của 1 công ty sáng lập bởi David B. Ford và đang rao bán ở thị trường. Bà quả phụ Ford nói rằng không hề có chuyện bà Michele Roosevelt Edwards cư ngụ ở nhà này hay là chủ nhà. Bà Michele Roosevelt Edwards từ chối bình luận.

--- Thống Đốc tiểu bang Florida nên điều tra xem liên hệ của Florida với bạo loạn 6/1/2021, theo lời kêu gọi của Dân Biểu Dân Chủ Charlie Crist, cũng là người đang ra ứng cử chức Thống Đốc Florida, vì ông quan ngại về số lượng người Florida bị bắt vì trận bạo loạn kia, theo báo Tampa Bay Times.

Hiện thời 2 tiểu bang có người tham dự bạo loạn nhiều kỷ lục là Florida và Texas: với 47 cư dân Florida bị truy tố vì tham dự bạo loạn. Tuy nhiên, Trưởng phòng Báo chí Thống đốc là Christina Pushaw nói rằng sẽ không có chuyện điều tra như thế, bởi vì hơn 20 triệu cư dân Florida mà chỉ có vài chục người tham dự bạo loạn như thế thì chẳng phải là nhiều.

--- Tại sao vài ngày sau khi các dân cử Cộng Hòa bác bỏ việc lập ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021 thì một số dân cử Cộng Hòa lên Fox News tung tin vịt rằng FBI đã xúi giục bạo loạn 6/1/2021. Có phải chính FBI xúi giục Trump đọc bài diễn văn kích động bạo loạn 6/1/2021?

Phóng viên CNN Jim Acosta đã phỏng vấn Dân Biểu Maxine Waters (Dân Chủ-CA) hôm Thứ Bảy về chuyện Cộng Hòa cản việc lập ủy ban điều tar lưỡng đảng về bạo loạn 6/1/2021. Dân Biểu Waters liệt kê ra những người bạo loạn là các nhóm khủng bố nội địa và ủng hộ Cộng Hòa từ Proud Boys, Oath Keepers, Ku Klux Klan, và QAnon.

Acosta hỏi Waters về thuyết âm mưu do Fox News đưa ra là FBI nằm vùng và xúi giục bạo loạn 6/1/2021, được trả lời rằng Cộng Hòa chống lại việc lập ủy ban điều tra, Cộng Hòa không muốn lộ tên những người liên hệ, vì chỉ điều tra mới biết ai chi tiền để thuê xe buýt đưa cả ngàn người bạo loạn về thủ đô, ai đã nối mạng liên lạc với các nhóm bạo loạn đó. Hiển nhiên, tổ chức bạo loạn là ban vận động của Trump, tiền tổ chức bạo loạn cũng từ đó ra. Và họ chụp mũ FBI là để giấu các sự thật đó.

--- Theo một bản tin từ báo Business Insider, một trích đoạn sách do báo Politico dẫn ra ghi lời cựu Phó Tổng Thống Mike Pence đã cảm ơn một cựu cố vấn của Trump vì đã chận TRump lại trong khi Trump nói những lời bịa đặt về da trắng thượng đẳng ở thị trấn Charlottesville, Virginia.

Phóng viên Michael C. Bender của báo Wall Street Journal trong sách mới, nhan đề "Frankly We Did Win This Election': The Inside Story of How Donald Trump Lost" (Nói Thẳng, Chúng Ta Đã Thắng Bầu Cử Này: Chuyện Bây Giờ Mới Kể vì sao Trump Thua Thê Thảm) rằng Gary Cohn, cố vấn Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, nổi giận sau khi TRump tố cáo 2 phía bạo động sau khi 1 phụ nữ, Heather Heyer, bị 1 người da trắng thượng đẳng giết.

Cohn là người gốc Do Thái, không ưa da trắng thượng đẳng, trong buổi họp Bạch Ốc đã nói thẳng với Trump là kiểu Trump quy chụp không minh bạch sẽ gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ, và hăm dọa từ chức. Bender viết rằng khong ai trong buổi họp ủng hộ Cohn. Nhưng sau đó, Pence vài phút sau đã ghé văn phòng Cohn và nói, "Tôi hãnh diện vì ông." Sau đó Cohn từ chức vào tháng 4/2018.

--- Cuộc điều tra của báo NJ.com về các chuyến đi của Donald Trump ghé thăm sân golf Bedminster của Trump, đã lấy tiền công quỹ chi cho chi phí ở sân golf này tới $2.4 triệu đôla. Dựa vào hồ sơ của Sở Mật Vụ, phàn lớn hóa đơn là $1.9 triệu đôla, chi cho các mật vụ ăn ở sân golf này trong khu vực thị trấn Bedminster và riêng $35,415 là tiền mật vụ trả cho sân golf.

Chi phí tổng cộng cho sân Bedminster là: Mật Vụ cũng xài thêm $285,219 tiền đi lại, $41,499 tiền thuê xe, $80,800 tiền thuê xe chạy trong sân golf, và $46,520 tiền thuê nhà vệ sinh di động. Kể cả chi $142,000 mỗi giờ bay của phi cơ Air Force One và chi phí lấy trực thăng từ sân bay Morristown Airport về sân golf.

--- Trong bài diễn văn đọc trong hội nghị Health and Freedom Conference tại Tampa, Florida hôm Thứ Sáu, Mike Lindell (Tổng quản trị MyPillow) nói rằng một nhà tiên tri đã báo trước cho Lindell rằng sẽ tới một ngày Lidell thay đổi lịch sử nhân loại và từ niềm tin đó Lindell được dẫn dắt tới gặp cựu Tổng Thống Donald Trump.

Theo một bản tin Newsweek, Lindell kể rằng đã tham dự trong buổi cầu nguyện National Prayer Breakfast, lúc đó có mặt cựu Bộ Trưởng Gia Cư Ben Carson, thì thánh linh tràn ngập, và Lindell được chọn ra trong nhóm 12 người cầu nguyện với Ben Carson trong 1 căn phòng trong buổi National Prayer Breakfast.

Lindell kể lại một nhà tiên tri hiện ra, nói rằng sẽ có vài người trong nhóm cầu nguyện đó sẽ thay đổi lịch sử nhân loại. Và rồi một thời gian sau, Lindell gặp Trump vào ngày 15/8/2016, và Lindell tin ngay tức khắc rằng Trump sẽ là Tổng Thống vĩ đại nhất trong lịch sử, theo lời báo Newsweek.

--- Theo báo HuffPost, cựu Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross trong thời gian làm trong chính phủ Trump đã kiếm lời ít nhất 53 triệu đôla, và đã khởi lập 1 doanh nghiệp mới ở đảo Cayman Islands. Ross, người mới đây bị cáo buộc tạo ra môi trường làm việc có tính trả thù và hỗn loạn ở Bộ Thương Mại, trong khi lãnh lương liên bang lại làm kinh doanh tư.

Ross kiếm được lợi nhuận khoảng giữa từ 53 triệu đô tới 127 triệu đô trong 4 năm giữ chức Bộ Trưởng Thương Mại, theo hồ sơ liên bang, nhờ dan díu vào các công ty tư nhân mà lẽ ra Ross phải giám sát thay mặt chính phủ. Riêng công ty tư mà Ross lập ra hồi tháng 1/2021 ở Cayman Islands đã thu hút 300 triệu đôla từ giới đầu tư, khi Ross còn giữ chức Bộ Trưởng.

--- Bản tin từ báo Nhật Bản Mainichi hôm 19/6/2021 nêu câu hỏi: tòa Nhật có nên xét xử 1 nữ thực tập sinh Việt Nam vì đã rời bỏ thi thể 2 bé sơ sinh của cô chết vì sinh non? Bản tin kể rằng vào tháng 11/2020, một phụ nữ VN làm việc trong cương vị thực tập sinh tại Nhật sinh 2 bé trai sinh đôi. Hai bé khi ra đời đã không thở. Phụ nữ sợ mất việc nên giữ thi thể 2 bé sơ sinh ở nhà.

Bây giờ cô ra tòa khu vực Kumamoto District Court về tội rời bỏ thi thể. Buổi điều trần đầu tiên sẽ là ngày 21/6/2021. Nghi can tuổi 22, đang tại ngoại. Báo Mainichi Shimbun đã phỏng vấn nhiều chuyên gia về hồ sơ truy tố này: có nên đưa cô ra tòa hay không?

Vào ngày 15/11/2020, tại nhà cô ở thị trấn Ashikita, tỉnh Kumamoto, ngay sau khi sinh non và thấy 2 bé đã chêt, cô đặt tên 2 con là Khôi và Cường, đặt thi thể 2 bé trong một hộp giấy cứng cùng với lá thư viết mấy dòng chữ tiếng Việt:

"1/10/2020 Âm lịch

Tô Lê Mạnh Khôi

Tô Lê Mạnh Cường

Mẹ xin lỗi 2 đứa!!!

Nam mô A Di Phật

Cầu cho 2 đứa sớm được về nơi an lạc."

Đòng cuối thư, có lẽ nhòa vì nước mắt rơi. Dòng kế áp chót viết sai tên Phật, thiếu 1 chữ. Lá thư đưa ra từ một tổ chức công dân có tên là Kumustaka-Association for Living Together With Migrants (Hội Sống Chung Với Người Di Dân). Hội này đã bênh vực cô thực tập sinh. Hội này cũng đưa ra tấm hình cho thấy chiếc tủ nhỏ cất hộp thi thể 2 bé sinh đôi.

Thiếu nữ bị bắt 4 ngày sau khi thai sinh về tội "rời bỏ thi thể." Cô bị truy tố tháng 12/2020, được tại ngoại tháng 1/2021. Cô kể là tới Nhật tháng 1/2018, mang nợ khoảng 1.5 triệu yen (khoảng $13,500 đôla), làm việc ở 1 nông trại trồng quýt ở Ashikita nhưt hực tập sinh. Nơi đây cô có lương 150,000 yen ($1,355) mỗi tháng; trong đó 120,000 tới 130,000 yen ($1,080-$1,170) dùng trả nợ và gửi về gia đình ở VN.

Cũng như các công nhân Nhật, thực tập sinh có phúc lợi kể cả được nghỉ trước khi và sau khi sinh nở theo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn. Nhưng theo lời 1 nhóm luật sư, cô không được nói về phúc lợi đó, khi tổ chức xuất khẩu lao động đưa cô về nông trại. Thay vậy, họ dặn cô là đừng có bầu. Vào tháng 5/2020, cô thấy mang bầu, nhưng cô sợ là sẽ bị đuổi về VN và sẽ mất tiền.

Trong một buổi họp báo tháng 4/2021, cô kể khi sinh 2 em bé: "Trọn đêm, đơn độc, tôi khó khăn sinh ra 2 bé sinh đôi trong phòng của tôi. Hai bé không khóc, bởi vì 2 bé không thở. Khi tôi chạm, 2 bé không phản ứng. Tôi thấy bệnh, tuyệt vọng và sợ hãi. Đau đớn quá nhiều khi nhìn thi thể 2 đứa con."

.

Cô nói cô không bỏ rơi 2 thi thể, cô chỉ đặt thi thể 2 bé nằm một thời gian theo nghi thức tang lễ VN. Cô nói: "Là người mẹ, tôi cẩn trọng trải tấm khăn trắng dưới hộp giấy cứng, đặt 2 bé vào, rồi lấy khăn màu xanh che lại. Tôi đặt tên VN cho 2 bé, viết lá thư đặt vào hộp cầu nguyện cho 2 bé. Rồi tôi đặt hộp vào kệ trong phòng. Hiển nhiên, tôi không hề nghĩ tới chuyện quăng bỏ 2 con tôi. Công tố truyt ố tôi dựa vào việc tôi làm trong ngày hôm đó, nhưng lúc đó tôi thấy mệt và sơ; tôi không biết nên làm gì."

--- HỎI 1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấm phụ nữ tuổi sinh con uống rượu?

--- HÒI 2: Có phải 1 tấm tranh giả, tranh copy bán tới giá 3,4 triệu đôla?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản tin của thông tấn NHK ghi nhận: Tranh Mona Lisa “giả” được bán với giá 3,4 triệu đôla Mỹ.

Tại một cuộc đấu giá ở Pháp, một bản sao từ thế kỷ 17 của bức tranh Mona Lisa của hoạ sĩ Leonardo da Vinci đã được bán với giá khoảng 3,4 triệu đôla.

Bức tranh được bán với giá gấp khoảng 10 lần mức giá ước tính trong một cuộc đấu giá trực tuyến vào thứ Sáu, do Nhà Đấu giá Christie ở Paris tổ chức.

Bản sao được cho là được vẽ vào đầu những năm 1600, khoảng 100 năm sau khi bức Mona Lisa gốc được vẽ. Bức tranh gốc hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris.

Hoạ sĩ Leonardo vẽ bức tranh gốc trên một tấm gỗ, còn bản sao được vẽ trên vải bạt canvas.

Bản sao này được mệnh danh là “Hekking Mona Lisa”, theo tên nhà sưu tập nghệ thuật người Pháp Raymond Hekking, người đã mua nó từ một cửa hàng đồ cổ vào những năm 1950.

Ông Hekking đã rất cố gắng để chứng minh bức tranh ông mua lại thực chất chính là tác phẩm do hoạ sĩ Leonardo da Vinci vẽ.

.