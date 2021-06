Thời Sự Trong Tuần

Từ trái sang phải: Những người còn sống sót Lessie Benningfield Randle, Viola Fletcher, và Hughes Van Ellis cùng hát vào lúc kết thúc của buổi lễ tưởng niệm 100 năm Vụ Thảm Sát Chủng Tộc Tulsa hôm 1 tháng 6 năm 2021 tại Thành Phố Tulsa thuộc Tiểu Bang Oklahoma. (Photo Getty Images)

Tổng Thống Joe Biden là vị tổng thống Hoa Kỳ tại chức đầu tiên trong lịch sử đã đến dự lễ tại thành phố Tulsa nơi đã từng xảy ra vụ thảm sát chủng tộc làm 300 người Mỹ gốc Phi Châu bị giết chết. Tình hình đại dịch đã giảm nhiều tại nhiều nơi trong khi đó tại một số nước như Việt Nam vẫn còn chật vật đối phó với đại dịch vi khuẩn corona.

Biden Là Tổng Thống Tại Chức Đầu Tiên Đến Nơi Thảm Sát Tulsa 100 Năm Trước, Kêu Gọi Nước Mỹ Hãy Trung Thực Với Lịch Sử Của Mình

Joe Biden đã sử dụng một thế kỷ của vụ thảm sát chủng tộc Tolsa như là một lời kêu gọi nước Mỹ hãy trung thực về lịch sử của mình, nhấn mạnh rằng các quốc gia vĩ đại “phải đối mặt với những mặt tối của họ,” theo bản tin của Báo The Guardian tường thuật hôm Thứ Ba, 1 tháng 6 năm 2021.





Hôm Thứ Ba, Biden trở thành vị tổng thống Hoa Kỳ tại chức đầu tiên đến thăm nơi, vào ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 1921, nhóm người da trắng đã giết chết 300 người Mỹ gốc Phi Châu và đốt và hôi của nhà cửa và cơ sở kinh doanh, tấn công một cộng đồng thịnh vượng được biết như là “Black Wall Street.”





Trong bài phát biểu đầy cảm động được nhấn mạnh bởi tràng vỗ tay dài, Biden xin nước Mỹ hãy đương đầu với quá khứ của mình và thừa nhận rằng mối đe dọa của sự thù ghét chạy dài từ Tulsa tới những biểu hiện gần đây của thưởng đẳng da trắng tại Charlottesville, Virginia, và tại Thủ Đô Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1.





Ông cũng vẽ ra sự nối kết tới cuộc tấn công của Cộng Hòa vào quyền bỏ phiếu của người dân da màu và tuyên bố rằng Kamala Harris, phụ nữ da màu đầu tiên là phó tổng thống, sẽ lãnh đạo nỗ lực của Bạch Ốc chống lại điều đó.





Biden bắt đầu bài diễn văn bằng cách nói thẳng tới 3 người còn sống sót của vụ thảm sát, những người trăm tuổi Viola “Mẹ” Fletcher, Hughes “Cậu Đỏ” Van Ellis và Lessie “Mẹ Randle” Benningfield Randle, là những người nhận được sự hoan hô đứng dậy từ cử tọa của khoảng 200 người sống sót và gia đình của họ, các lãnh đạo cộng đồng, và các viên chức dân cử.





“Các vị là 3 người vẫn còn sống sót được biết đến của một câu chuyện được nhìn vào tấm gương mờ nhưng không còn nữa,” Biden nói thế. “Bây giờ, câu chuyện của các vị sẽ được biết đến đầy đủ.”

Anh Quốc: Lần Đầu Tiên Không Có Người Chết Vì Covid-19 Kể Từ Tháng 3 Năm 2020; Mỹ: Số Người Bị Lây Nhiễm Xuống Thấp Nhất Hơn 1 Năm

Anh Quốc đã tuyên bố không có tử vong nào được báo cáo trong vòng 28 ngày của thử nghiệm dương tính là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 1 tháng 6 năm 2021.





Các số liệu mới nhất cũng báo cáo thêm 3,165 trường hợp lây nhiễm mới, so với 3,383 vụ hôm Thứ Hai và 2,493 vụ một tuần trước.





Điều này đến giữa quan ngại về việc gia tăng nhỏ gần đây trong các trường hợp liên quan tới biến thể lần đầu được xác nhận tại Ấn Độ.





Các báo cáo tử vong hàng ngày thường thấp hơn vào các cuối tuần và đầu tuần.





Điều này là bởi vì việc tính ít xảy ra trong lúc các nhà phân tích nghỉ cuối tuần – và vào ngày lễ cuối tuần làm cho số liệu này chắc chắn ít hơn.





Các tử vong xảy ra vào Thứ Ba sẽ được báo cáo trong những ngày kế tiếp.





Bộ Trưởng Y Tế Anh Matt Hancock nói rằng toàn quốc “rất vui mừng” để nghe tin này.





Ông nói thêm rằng, “Thuốc chích ngừa rõ ràng có hiệu quả -- bảo vệ các bạn, những người chung quanh và những người thân của các bạn.”









Trong khi đó, bản tin hôm Thứ Ba của trang mạng www.barrons.com cho biết rằng các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 tại Hoa Kỳ xuống thấp nhất trong hơn một năm.

Với các trường hợp bị lây nhiễm Covid đang giảm xuống tại Hoa Kỳ, Tổng Giám Đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm Thứ Hai nói rằng, “thực tế là, chúng ta vẫn có nhiều việc để làm để chấm dứt đại dịch này,” nói thêm rằng, “sẽ là sai lầm nghiêm trọng đối với bất cứ quốc gia nào nghĩ rằng nguy hiểm đã qua rồi.”





Các trường hợp lây nhiễm vi khuẩn corona đã giảm tới mức thấp nhất trong hơn một năm, với 6,725 trường hợp mới hôm Thú Hai, theo Đại Học Johns Hopkins. Mức trung bình 7 ngày của các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 hiện nay treo ở 17,000 một ngày.





WHO tuyên bố hơn 170 triệu người bị nhiễm được xác nhận trên thế giới, và 3.5 triệu người đã chết. Đó là gồm hơn 33.2 triệu trường hợp tại Hoa Kỳ, với 594,000 tử vong, là cao nhất thế giới.





Hơn 167.7 triệu người Mỹ đã được chích ngừa ít nhất một liều thuốc chích ngừa Covid-19, gồm 62% người lớn, tính tới Chủ Nhật rồi. Hơn 135 triệu người Mỹ đã chích ngừa đầy đủ, theo Cơ Quan CDC cho biết.

Nhiều Tỉnh Tại Việt Nam Ban Bố Nhiều Biện Pháp Ngăn Chận Đại Dịch Covid-19 Nghiêm Ngặt



Một người đàn ông cưỡi xe đạp trên một đường phố vắng tanh giữa lúc phong tỏa vì sự gia tăng lây nhiễm Covid-19 tại Hà Nội hôm 10 tháng 5. Hôm Thứ Bảy, 29 tháng 5, bộ y tế VN loan báo việc phát hiện một biến thể mới của vi khuẩn corona trong nước . (Photo Nhac Nguyen/AFP via Getty Images – nguồn: https://www.npr.org)

Tin dịch COVID-19 tại VN. Dựa theo các tin từ Bộ Y Tế, báo, đài VN. Tối 2.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 138 ca mắc COVID-19 mới (BN7676-7813), trong đó có 128 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (74), TP SG (31), Bắc Ninh (16), Hà Nội (6), Hải Dương (1).





Với 138 ca mắc mới này, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 7.813 bệnh nhân, trong đó có 6.294 ca ghi nhận trong nước và 1.519 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 4.724 ca. Như vậy, trong ngày 2-6, Việt Nam có 229 ca ghi nhận trong nước, trong đó Bắc Giang vẫn là địa phương có ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 157 ca.





Riêng tại Sài Gòn, chỉ trong hai tuần (từ ngày 18-5 đến hết ngày 1-6), thành phố đã phát hiện 3 chuỗi chính lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, với tổng số 226 ca bệnh đã được công bố:





(1) Thứ nhất là chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3 (phát hiện ngày 18-5) gồm 2 bệnh nhân 4514, 4583 cùng làm việc trong một văn phòng, nơi cư trú quận 7 và TP Thủ Đức. Chuỗi lây nhiễm này khoanh vùng với 193 người tiếp xúc gần và 1.380 người tiếp xúc khác, đã được cách ly y tế, mở rộng xét nghiệm cho 9.113 người.





(2) Thứ hai là chuỗi lây nhiễm quán bánh canh ở quận 3 (phát hiện từ ngày 21-5) gồm 5 bệnh nhân: 4780, 4781, 4782, 5329, 5463. Trong đó bệnh nhân 5463 đã tử vong sáng 2-6 do COVID-19 nặng trên cơ địa suy thận mạn giai đoạn cuối. Khoanh vùng 174 người tiếp xúc gần, 835 người tiếp xúc khác, mở rộng xét nghiệm cho 1.382 người.





(3) Thứ ba là chuỗi lây nhiễm liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng (phát hiện từ ngày 26-5) với gần 250 ca mắc đã được Bộ Y tế công bố (tính đến 18h30 ngày 2-6). Nhóm 7 người bệnh đầu tiên là thành viên nhóm truyền giáo đều thuộc biến chủng từ Ấn Độ, B.1.617.2. Trong nhóm truyền giáo này, tham gia là 55 người, trong đó 40 người đã xác định mắc bệnh, chiếm tỉ lệ 70%.





Các 8 ổ dịch nhỏ hơn tại Sài Gòn, tất cả đều khoanh vùng, cách ly thích hợp. Trong đó, nổi bật là tại Công ty Thiên Tú (đường Hoàng Việt, quận Tân Bình), trong số 300 nhân viên có 44 ca mắc trong đó có 5 ca F2; và Trường mầm non song ngữ (phường Tân Thới Nhất, quận 12) có 20 ca.





Bộ trưởng Y tế chiều 2/6 cho biết Nga đã đồng ý cung ứng cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm nay. Trong khi đó Bộ Y tế đã đàm phán thành công 38,9 triệu liều vaccine Covid-19 qua nguồn Covax (liên minh y tế của WHO, Liên Hiệp Quốc), tuy nhiên, hiện vaccine về chưa nhiều. Pfizer/BioNTech ký kết sẽ cung ứng cho Việt Nam 31 triệu liều vaccine Covid-19. Trước đó, từ tháng 11/2020, Việt Nam cũng đã đàm phán và ký kết với Astra Zeneca khoảng 30 triệu liều. Nghĩa là, với nguồn cung ứng của Nga, của Mỹ và của Anh, VN hy vọng mua đủ 150 triệu liều trong năm 2021 để tiêm chủng cho 75% dân số Việt Nam, theo lời Bộ Trưởng.





Nhiều tỉnh đã cho giãn cách xã hội, trong đó mới nhất là tỉnh Bình Dương, 3 thành phố và 2 thị xã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16. Theo đó, TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ an, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát và một số xã, thị trấn của huyện Bàu Bàng nơi có khu công nghiệp, triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Riêng các khu phố đang được phong tỏa thuộc phường Đông Hòa (TP Dĩ An), phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) và phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.





Long An giãn cách xã hội 4 huyện và thành phố: TP Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc bắt đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, từ 0h ngày 2/6 cho đến khi có thông báo mới.





Tỉnh Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội sau khi có 2 ca nhiễm COVID-19, tái lập 4 chốt kiểm soát giao thông để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh...

2,000 hội, cá nhân xin Thống Đốc Cali ân xá, miễn trục xuất Lam Hong Le về VN

Một thỉnh nguyện thư với gần 2,000 chữ ký đang xin Thống Đốc Gavin Newsom của California trực tiếp ân xá cho một người sắp bị trục xuất về Việt Nam tuần tới, theo tin của phóng viên Carl Samson trên Yahoo News hôm 1/6/2021. Người sắp bị trục xuất về VN là Lam Hong Le, 52 tuổi, đang bị giam ở nhà tù quận Yuba trước khi tiến hành trục xuất.





Lam tới Hoa Kỳ năm 1981 khi 12 tuổi, năm 1992 bị kết tội sát nhân liên hệ băng đảng và bị kêu án 34 năm tù. Vào tháng 10/2019, Lam được quy chế quản chế ngoài nhà tù sau khi ở tù 32 năm. Chỉ vài phút sau khi được thả, Lâm bị cơ quan ICE bắt giam trong 2 tháng và 8 ngày.





Thế rồi Lam được thả ra để chờ thủ tục trục xuất. Lam làm việc trong 18 tháng kế tiếp trong cương vị nhân viên thiết yếu toàn thời gian, và tích cực hoạt động nhà thờ và cộng đồng. Thủ tục chờ trục xuất là thường xuyên trình diện Sở ICE. Kỳ hẹn trình diện kế tiếp là ngày 7 tháng 6/2021, và người ta lo ngại là Lam sẽ bị trục xuất vào ngày đó.





Tsuru for Solidarity, một hội bất vụ lợi mà Lâm có liên hệ, đã làm thỉnh nguyện thư và tìm chữ ký để xin trực tiếp ân xá từ Thống Đốc Newsom cho Lam miễn trục xuất. Thưv iết rằng Lam có thời tuổi nhỏ sống sót qua bạo lực, bây giờ đã tự chuyển hóa, trở thành người chăm sóc và giúp đỡ những người trải qua thời tuổi nhỏ bạo lực. Lâm bây giờ là người tử tế, làm việc siêng năng.





Những người bị tội hình sự ở California có thể xin ân xá qua 2 cách: Chứng Chỉ Đã Cải Huấn (thủ tục phải mất nhiều năm), và Ân Xá Trực Tiếp (Lâm xin thủ tục khẩn cấp này vì sắp bị trục xuất).





Newsom hôm Thứ Sáu đã ân xá cho Kao Saelee và Bounchan Keola, 2 lính cứu hỏa tù nhân cùng gặp cơ nguy trục xuất về Lào.





Một cuộc biểu tình xin ân xá cho Lâm sẽ tổ chức vào Thứ Năm 3/6/2021 từ 11 a.m. tới 12:30 p.m. (giờ California) ở dinh hành chánh thủ phủ Sacramento State Capital Building. Đồng tổ chức biểu tình này là các hội SEARAC, Asian Law Caucus, Immigration Coalition of Sacramento, Interfaith Movement for Human Integrity và Detention Watch Network, theo báo AsAmNews.

Trump Đã Đóng Vĩnh Viễn Blog Mới Tung Ra Chưa Tới Một Tháng

New York – Trang blog mà cựu Tổng Thống Donald Trump đã trình làng gần một tháng trước, sau khi nhóm của ông đề nghị ông cho ra một trang mạng xã hội mới, đã vĩnh viễn đóng, theo CNN Business tường thuật hôm Thứ Tư, 2 tháng 6 năm 2021.





Jason Miller, cố vấn cao cấp cho Trump, nói với CNBC rằng trang blog này “sẽ không hoạt động trở lại.”





Miller xác nhận với CNN rằng trang blog đã bị hủy bỏ.





Những người nào đến thăm trang này hiện được chào đón bằng một hình thức trang mạng yêu cầu thông tin liên lạc của họ để nhận các cập nhật thông qua email và tin nhắn.





Trang blog, được đặt tên là “Từ Bàn Giấy của Donald J. Trump,” đã được tung ra vào ngày 4 tháng 5 và xuất hiện nhiều tháng sau khi cựu Tổng Thống đã bị Facebook và Twitter cấm.

Trưng Bày Đồ Vật Cuộc Thảm Sát Chủng Tộc Tulsa Năm 1921, Phòng Triển Lãm Thành Phố New York Bị Phá Hoại Với Sơn Trắng



Chủ nhân của Phòng Triển Lãm Black Wall Street Gallery tại Thành Phố New York nói rằng mặt tiền của tòa nhà đã bị phá hoại. (Photo Black Wall Street Gallery – nguồn: https://www.npr.org)

Phòng triển lãm nghệ thuật Thành Phố New York đang trưng bày những đồ vật để tưởng nhớ những người đã bị giết chết trong Cuộc Thảm Sát Chủng Tộc Tulsa vào năm 1921 đã bị phá hoại bằng sơn trắng mà những người chủ đã mô tả là tiếng nói căm thù, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Ba, 1 tháng 6 năm 2021.





Phòng Triển Lãm Black Wall Street tại SoHo cho biết trong một bản tin đăng trên Instagram rằng vào tối Chủ Nhật và sáng sớm Thứ Hai, người nào đó đã bôi sơn trắng lên mặt kíếng của phòng triển lãm, che lấp tên của nó.





Thám Tử Denise Moroney, phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Thành Phố New York, cho biết trong một tuyên bố rằng không ai bị bắt trong cuộc điều tra và rằng Lực Lượng Chống Tội Phạm Căm Thù đã được thông báo. Phòng triển lãm nói rằng lúc đầu cảnh sát có vẻ không tin rằng sự phá hoại cấu thành lời nói căm thù.





“Theo như chúng tôi quan tâm, việc bôi sơn trắng lên chữ ‘đen’ là cố tình và do đó cấu thành lời nói căm thù. Chúng tôi thúc đẩy điều này được ghi thành văn bản như thế,” theo một bài đăng lên Instagram của phòng triển lãm đọc được nói như vậy.





“Tuy nhiên, cảnh sát đã thông báo với chúng tôi rằng nếu một chiếc thòng lọng được treo trước cửa của chúng tôi, thì họ xem sự kiện là lời nói căm thù.”

Được tiếp xúc qua điện thoại, chủ nhân phòng triển lãm là Ricco Wright nói rằng có thêm sơn trắng trên các cửa sổ phía trước của phòng triển lãm vào sáng Thứ Ba và rằng người nào đó đã để lại các bức hình mà Wright không thể xác định.

Chiếc Tàu Lịch Sử Queen Mary Có Thể Bị Hư Hỏng Và Chìm Xuống Biển Nếu Không Kịp Thời Sửa Chữa Với Phí Tổn 23 Triệu Đô

Trong 85 năm kể từ chuyến đi đầu tiên, chiếc RMS Queen Mary đã tồn tại qua những cơn sóng dữ, những cuộc vượt đại tây dương và ngay cả thế chiến, theo bản tin của Đài Truyền Hình KTLA5 tường thuật hôm Thứ Ba, 1 tháng 6 năm 2021.





Trong 5 thập niên qua, chiếc tàu này an hưởng đời sống thứ hai tại Long Beach, cỡi sóng nổi tiếng và thời gian lâu dài lôi cuốn du khách.





Nhưng chiếc tàu lịch sử này hiện đang đối diện với chuyến đi thách thức lớn nhất của nó.





Sau nhiều năm bỏ quên bởi một loạt những người điều khiển, chiếc Queen Mary hiện tồi tàn và rò rỉ đến độ nó cần 23 triệu đô la để tu sửa ngay lập tức, theo một loạt tài liệu tòa án và những báo cáo kiểm tra được công bố hồi tháng trước cho biết. Ngày càng có nhiều quan tâm rằng nếu không làm gì ngay tức thì, thì chiếc tàu này sẽ rơi vào tình trạng hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ bị chìm.

Biden Dự Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Kêu Gọi Người Mỹ Đồng Cảm, Bao Dung Với Tha Nhân Và Giữ Gìn Lý Tưởng Chung Của Nước Mỹ





WASHINGTON – Tổng Thống Joe Biden đã bày tỏ sự kính trọng đối với các nam nữ binh sĩ là những người đã trao tánh mạng của họ để phục vụ cho đất nước trong buổi lễ tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), phát biểu ý kiến cá nhân sâu sắc về việc khắc phục mất mát và sự quan trọng của việc giữ gìn các giá trị dân chủ tại quê nhà và nơi hải ngoại, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Hai, 31 tháng 5 năm 2021.

Trong việc mô tả sự hy sinh mà các gia đình quân nhân là người đã mất người thân đã gánh chịu, Biden đã nói nhiều về kinh nghiệm cá nhân của ông khi mất người con trai Beau Biden, một cựu quân nhân của cuộc chiến Iraq, là ng7o72i đã chết vì bệnh ung thư não cách hôm Chủ Nhật vừa rồi đúng 6 năm.

“Đối với những người đau buồn người thân yêu của mình hôm nay, Jill và tôi có một số hiểu biết về cách các bạn cảm nhận,” theo Biden cho biết trong phát bie3u hôm Thứ Hai sau khi đặt vòng hoa tại Ngôi Mộ của Chiến Sinh Vô Danh, “Những mất mát của chúng ta thì không giống nhau, nhưng khoảng trống tăm tối mà các bạn cảm nhận trong chính lồng ngực của mình, giống như nó sẽ hút các bạn vào, thì chúng tôi cảm nhận được.”





Đây là lần đầu tiên của Biden trong vai trò tổng tư lệnh tham dự trong một buổi lễ đã được thực hiện mỗi năm kể từ Cuộc Nội Chiến. Trong bài phát biểu của mình, Biden kêu gọi người Mỹ bày tỏ nhiều hơn nữa sự đồng cảm hướng tới người khác và đoàn kết chung quanh các lý tưởng chung mà Nước Mỹ được xây dựng.

California Trao Tặng 116.5 Triệu Đô La Cho Nhiều Giải Thưởng Chích Ngừa Covid-19 Đối Với Người Từ 12 Tuổi Trở Lên

LOS ANGELES – California đang trao tặng số tiền thưởng chích thuốc ngừa lớn nhất nước – 116.5 triệu đô la – trong nỗ lực để có thêm nhiều triệu người chích thuốc ngừa trước khi tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ tái mở cửa vào tháng tới, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Năm, 27 tháng 5 năm 2021.





Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Năm đã công bố các giải thưởng, mà cũng gồm một giải chích thuốc ngừa lớn nhất nước: 1.5 triệu đô la. Những người nào đã chích thuốc ngừa là đủ điều kiện.





“Chúng ta đang để ra nhiều tiền hơn bất cứ tiểu bang nào khác tại Mỹ và chúng ta đang tạo ra những giải thưởng lớn nhất trong tất cả các tiểu bang tại Mỹ cho những ai tìm kiếm để được chích thuốc ngừa,” theo Newsom phát biểu từ một nơi chích ngừa tại Los Angeles.





Tiểu bang phỏng đoán chừng 12 triệu người dân California tuổi từ 12 trở lên vẫn chưa được chích ngừa. Khoảng 63% trong 34 triệu người hội đủ điều kiện để được chích thuốc ngừa, dù tốc độ đã chậm lại đáng kể trong nhiều tuần lễ gần đây khi số người lây nhiễm đã giảm tới mức thấp kỷ lục.





Việc tái mở cửa của California đã được ấn định vào ngày 15 tháng 6, và vào ngày đó một cuộc bốc thăm sẽ được tổ chức để phát giải thưởng cao nhất cho 10 người được chích thuốc ngừa. Newsom nói rằng ông hy vọng các giải thưởng sẽ giúp tiểu bang nắm chắc hơn 70% người đủ điều kiện được chích ngừa vào lúc tiểu bang tái mở cửa.





“Đây là tất cả nỗ lực để khuyến khích và xây dựng xung lực,” theo Newsom phát biểu.





30 người khác sẽ trúng giải $50,000 mỗi người, với các cuộc bốc thăm bắt đầu vào ngày 4 tháng 6. Bất cứ người nào từ 12 tuổi trở lên đã nhận ít nhất một liều thuốc đều sẽ đủ điều kiện để tham gia. Và 2 triệu người kế tiếp là những người được chích ngừa sẽ nhận thẻ tặng trị giá $50. Newsom nói ông hy vọng trao tặng tất cả những thẻ tặng đó tới ngày 15 tháng 6.





Ohio trong tuần này đã tuyên bố người đầu tiên thắng giải “Vax-a-Million” trị giá 1 triệu đô la cũng như trẻ em đầu tiên thắng giải học bổng đại học toàn phần. Colorado và Oregon cũng công bố các giải thưởng trị giá 1 triệu đô la.

Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử, Tòa Bạch Ốc Cử Hành Lễ Lễ Vesak Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Đản Sinh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn



Tarthang Tulku Rinpoche trong Lễ Vesak tại Bạch Ốc. (nguồn: www.buddhistdoor.net)





Lần đầu tiên trong lịch sử, một buổi lễ thắp nến để kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật đã được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc trong ngày Lễ Vesak, theo bản tin của trang web www.buddhistdoor.net tường thuật hôm Thứ Năm, 27 tháng 5 năm 2021.

Các ngọn đèn được thắp sáng và những người cầu nguyện trong sự hiện diện của Đệ Nhị Phu Quân Hoa Kỳ Douglas Emhoff (chồng của Phó Tổng Thống Kamala Harris) và các đại diện của tất cả 3 truyền thống chính của Phật Giáo: Kim Cương Thừa, Đại Thừa, và Nguyên Thủy.





“Trong buổi lễ này, chúng ta tôn vinh những đóng góp vô giá của các cộng đồng Phật Giáo trên khắp thế giới. Chúng ta cùng với các cộng đồng này trong việc cam kết duy trì những nguyên tắc phổ quát về từ bi, hòa bình, và tôn trọng phẩm đức con người,” theo Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã phát biểu trong buổi lễ. “Mong rằng ngày này sẽ gây cảm hứng cho tất cả chúng tả phản ảnh những giá trị chung của chúng ta và cùng nhau làm việc để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các Phật tử và cho con người thuộc tất cả các truyền thống đức tin.” (Báo The Times of India)





Vesak, cũng được biết như là Ngày Trăng Tròn, kết hợp 3 sự kiện chính trong cuộc đời của Đức Phật lịch sử, Shakyamuni: ngày đản sinh, thành đạo, và nhập niết bàn của Đức Phật. Ngày lễ này là phổ biến tại nhiều nước Á Châu và được hàng triệu người Phật tử trên thế giới ăn mừng. Dù ngày lễ có thể khác biệt giữa các truyền thống Phật Giáo và phong tục quốc gia, nó được biết rộng rãi là ngày trăng tròn của tháng Năm.





Tổng Thống Joe Biden đã công bố thông điệp chính thức được gửi đi bởi Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư trong đó ông viết như sau:





“Jill và tôi gửi lời cầu chúc nồng ấm nhất đến các Phật tử tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới khi họ mừng Lễ Vesak, một ngày kỷ niệm sự đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật. Nghi lễ thắp nến, biểu tượng của ngày lễ này đã được tổ chức trên 2,500 năm qua, nhắc nhở chúng ta giáo lý của Phật Giáo về lòng từ bi, khiêm cung, và vô ngã mà đã tồn tại đến hôm nay. Vào ngày này, chúng ta cũng tưởng nhớ đến những đóng góp của các Phật tử tại Mỹ là những người đã làm phong phú các cộng đồng và đất nước của chúng ta khi tất cả chúng ta cùng nhau làm việc hướng tới tương lai tươi sáng hơn.”





“Tarthang Tulku Rinpoche thắp nến tại Bạch Ốc như là vị đại diện của Phật Giáo Kim Cương Thừa trong buổi Lễ Vesak lần đầu tiên mới tổ chức ở đây!” theo giải thích của giám đốc dự án Prashant V cho Siddhartha’s Intent India, một bộ phận của các nhóm Phật Giáo quốc tế ủng hộ các hoạt động Phật Pháp của Dzongsar Khyentse Rinpoche. “Người con gái của Rinpoche là Semo Wangmo Dixey, chủ tịch Hội Phật Giáo Quốc Tế Của Mỹ, đã điều phối buổi lễ, được có mặt bởi Đệ Nhị Phu Quân Hoa Kỳ Douglas Emhoff, Ven. Marvin Harada, đại diện Phật Giáo Đại Thừa, và Trưởng Lão Uparatana, đại diện Phật Giáo Nguyên Thủy.”





Trong một thông điệp riêng phổ biến trên truyền thông xã hội, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris, nói rằng, “Hôm nay các Phật tử tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật, với Lễ Vesak – tượng trưng của từ bi, hợp nhất và chăm sóc cho nhau. Những bài học này không thể có gì quan trọng hơn hiện nay. Doug và tôi chúc mừng Lễ Vasak tới tất cả những người cử hành lễ!”

Tàu Chiến Lớn Nhất Của Iran Đã Bị Nổ Bí Mật Và Cháy Chìm Tại Vịnh Oman

Một trong những tàu chiến lớn nhất của Irna đã bị cháy và chìm hôm Thứ Tư, 2 tháng 6 năm 2021, tại Vịnh Oman trong thời gian “tập luyện” – khi một loạt vụ nổ bí mật đã nhắm tới các tàu thương mại trong khu vực nhạy cảm kể từ năm 2019, theo bản tin của báo New York Post tường thuật hôm Thứ Tư.





Chiếc Tàu Kharg do Anh chế tạo, dài hơn 650 feet, đã chìm trong đám cháy hôm Thứ Ba bên ngoài hải cảng chiến lược Jask, theo Reuters tường trình.

Chiếc tàu này lúc đó đang ở trong “vùng biển nội địa” trong thời gian “tập luyện,” theo người đứng đầu về liên hệ công chúng của hải quân là Behzad Jahanian, cho hay, theo báo Tasnim của Iran cho biết.





Không có thêm chi tiết được đưa ra và Jahanian nói rằng nguyên nhân của vụ cháy “vẫn chưa rõ.”





Sau chiến dịch cứu không thành, chiếc tàu Kharg đã chìm vào lúc 8 giờ rưỡi sáng giờ địa phương hôm Thứ Tư – nhưng tất cả 400 thủy thủ đoàn đã được di tản an toàn, với 20 người bị thương và phỏng nhẹ.

Trung Quốc Lại Đưa Giàn Khoan Lớn Nhất Thế Giới Vào Biển Đông Để Khai Thác

Trung Quốc luôn luôn tham vọng xâm chiếm Biển Đông mà bằng chứng cụ thể và mới nhất là việc nước này đã đưa giàn khoan “Biển Sâu Số 1” nặng hơn 100,000 tấn lớn nhất thế giới vào Biển Đông để khai thác, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 1 tháng 6 năm 2021. Bản tin Đà RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Trung Quốc có kế hoạch kéo giàn khai thác “Biển sâu số 1” nặng hơn 100 ngàn tấn, là giàn nửa chìm nửa nổi lớn nhất thế giới, ra Biển Đông để khai thác khí tự nhiên.





Thông tin trên được tờ Thời báo Hoàn Cầu loan dẫn nguồn từ Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) và được truyền thông Nhà nước Việt Nam cho hay trong ngày 31/5/2021.





Theo tin, việc lắp đặt các thiết bị lên giàn “Biển sâu số 1” đã được hoàn thành vào hôm 29/5/2021. Theo đó, kế hoạch trong tháng 6 này, giàn “Biển sâu số 1” sẽ được kéo ra khu vực khí Lăng Thuỷ ngoài khơi đảo Hải Nam và bắt đầu khai thác với công suất 3 tỉ mét khối khí tự nhiên mỗi năm.





Khu vực Lăng Thủy gồm các lô dầu khí Lăng Thủy 17-2, Lăng Thủy 25-1, Lăng Thủy 18-1 và Lăng Thủy 18-2, nằm cách đảo Hải Nam khoảng 150km.





CNOOC là chủ sở hữu giàn khoan hải dương 981 (HD-981) từng xâm phạm vùng biển Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 8/2014.





Vào đầu năm 2016, giàn khoan Hải dương 981cũng đã di chuyển đến vị trí ngoài cửa vịnh Bắc Bộ cách đường trung tuyến giả định (giữa hai đường cơ sở VN-TQ) khoảng 21,4 hải lý về phía Đông.





Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết đây là khu vực chồng lấn giữa thềm lục địa miền trung Việt Nam và thềm lục địa đảo Hải Nam Trung Quốc, là khu vực chưa được hai bên phân định. Bộ Ngoại giao VN đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ trước hành động trên của phía TQ và yêu cầu TQ rút giàn khoan khỏi khu vực này. Trong khi đó, Bộ ngoại giao TQ cho biết HD-981 không khoan thăm dò trong vùng biển tranh chấp





Trong những năm gần đây, TQ liên tục phát triển các giàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Những động thái của phía Bắc Kinh từng bị chính quyền Mỹ cho là “quấy rối” và doạ nạt các nước trong khu vực.





Mới đây nhất hôm 28/5, Hải quân TQ đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, chỉ vài ngày sau khi tàu chiến Mỹ đi qua quần đảo Hoàng Sa.

Phát Hiện Kinh Hoàng: 215 Hài Cốt Trẻ Em Tại Một Trường Cư Dân Bản Xứ Ở Canada Bị Đánh Đập, Bạo Hành Tình Dục, Bỏ Rơi Tới Chết





KAMLOOPS, British Columbia – Hài cốt của 215 trẻ em, một số em chỉ mới 3 tuổi, đã được phát hiện bị chôn tại một nơi mà đã từng là trường học cư dân Bản Địa lớn nhất của Canada – một cơ chế giữ các trẻ em bị bắt từ nhiều gia đình trên toàn quốc, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật được đăng trên trang mạng www.eastidahonews.com hôm Thứ Bảy, 29 tháng 5 năm 2021.

Cảnh Sát Trưởng Rosanne Casimir của Tk’emlups te Secwépemc First Nation cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các hài cốt đã được xác nhận vào tuần trước với sự giúp đỡ của máy rà xuyên mặt đất.





Còn nhiều thi thể nữa có thể được tìm thấy bởi vì có nhiều khu vực hơn để truy tìm trên khu đất của ngôi trường này, theo Casimir cho biết hôm Thứ Sáu.

Trong một thông cáo báo chí trước đó, bà gọi vụ phát hiện là một “sự mất mát không thể tưởng tượng được đã được nói tới nhưng không bao giờ có hồ sơ tại Trường Kamloops Indian Residential School.





Từ thế kỷ thứ 19 cho đến thập niên 1970s, hơn 150,000 trẻ em của First Nations đã phải theo học tại nhiều trường Thiên Chúa Giáo do chính phủ tài trợ như một phần của chương trình hòa nhập chúng vào xã hội Canada. Các trẻ em bị buộc phải cải đạo theo Thiên Chúa Giáo và không được phép nói tiếng mẹ đẻ của họ. Nhiều trẻ em bị đánh và bị bạo hành bằng lời nói, và được biết có tới 6,000 em đã chết.





Chính phủ Canada đã xin lỗi tại Quốc Hội vào năm 2008 và thừa nhận việc bạo hành thể xác và tình dục trong các trường học là lan tràn. Nhiều học sinh nhớ lại đã bị đánh vì nói tiếng mẹ đẻ. Họ cũng mất liên lạc với cha mẹ và phong tục của họ.





Nhiều lãnh đạo người Bản Xứ đã nói rằng di sản bạo hành và cô lập là nguồn gốc gây ra nạn nghiện rượu và ma túy tại các vùng dành riêng cho người Bản Xứ.





Một phúc trình cách nay 5 năm bởi Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải (TRC) nói rằng ít nhất 3,200 trẻ em đã chết vì bị bạo hành và bỏ rơi, và rằng họ có các phúc trình về ít nhất 51 người chết chỉ riêng tại Trường Kamloops từ năm 1915 tới 1963.





“Điều này thực sự dấy lên vấn đề các trường học cư dân và những vết thương từ di sản diệt chủng này đối với người dân Bản Xứ,” theo Terry Teegee, trưởng khu vực của Hội Đồng của First Nations của British Columbia, phát biểu hôm Thứ Sáu.





Thủ Hiến British Columbia là John Horgan nói rằng ông “kinh hoàng và nát lòng” khi biết về vụ khám phá này, gọi đó là một bi kịch của “tầm vóc không thể tưởng tượng được” nêu bật sự bạo hành và các hậu quả của hệ thống trường học cư dân.





Trường Kamloops hoạt động từ năm 1890 tới 1969, khi chính quyền liên bang lấy lại các hoạt động từ Giáo Hội Công Giáo và điều hành nói như là trường ban ngày cho đến khi trường đóng cửa vào năm 1978.

Facebooker Đặng Hoàng Minh Bị Tòa Án CSVN Tỉnh Hậu Giang Kết Án 7 Năm Tù Vì Đăng Bài ‘Chống Nhà Nước’



Anh Đặng Hoàng Minh tại phiên xét xử ở Toà án tỉnh Hậu Giang hôm 2/6/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HẬU GIANG, VN – Lại có thêm một Facebooker, Đặng Hoàng Minh, bị tòa án CSVN tại tỉnh Hậu Giang kết án 7 năm tù và 2 năm quản chế với tội danh “chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 2 tháng 6 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin như sau.





Anh Đặng Hoàng Minh vào ngày 2/6 bị Tòa án tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án bảy năm tù và hai năm quản chế với cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’, theo Điều 117 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.





Tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi trong cùng ngày cho biết, anh Đặng Hoàng Minh, sinh năm 1993, ngụ tại ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.





Tin dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát nói rằng, trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng 12 năm ngoái, trên tài khoản Facebook cá nhân, anh Đặng Hoàng Minh cho đăng một số bài viết sai sự thật về các lãnh đạo Việt Nam từ trước đến nay, trong đó có ông Hồ Chí Minh.





Những bài viết mà Đặng Hoàng Minh đăng trên tài khoản Facebook cá nhân còn bị cho là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, phao tin gây hoang mang trong người dân với mục đích chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.





Tin không cho biết anh Đặng Hoàng Minh bị bắt vào thời điểm nào và tại phiên sơ thẩm anh có được luật sư bào chữa hay không.





Theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, từ đầu năm 2021 đến nay có ít nhất 21 người bị tuyên án chính trị; trong đó có ít nhất 12 người bị buộc tội ‘làm, tàng trữ hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.





Trong số này nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, một blogger của Đài Á Châu Tự Do bị kết án 11 năm tù giam. Hai người bị kết án theo Điều 117 gần nhất là bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư, mỗi người bị tuyên tám năm tù giam.