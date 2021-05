Thời Sự Trong Tuần

Thống Đốc California Gavin Newsom giúp dọn dẹp khu đất Caltrans tại Los Angeles nơi ông đã công bố 1.5 tỉ đô la để làm sạch California hôm Thứ Ba, 11 tháng 5 năm 2021. (Photo Getty Images)

Trong khi tình hình đại dịch tại Hoa Kỳ đang đi vào giai đoạn giảm thiểu nhiều nhất thì các nước khác như Ấn Độ, Việt Nam vẫn còn chật vật đối phó vì đợt lây lan vi khuẩn corona mới nhất đang hoành hành. Sự kiện lạc quan nhất là thuốc chích ngừa của hãng bào chế dược Pfizer/BioNTech đã được cơ quan FDA của Mỹ chấp thuận cho chích ngừa các trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

FDA Cho Trẻ Em Từ 12 Tuổi Trở Lên Chích Thuốc Ngừa Của Hãng Pfizer

Các nhà giám sát Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 10 tháng 5 năm 2021, đã trao thẩm quyền sử dụng thuốc chích ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech để chích ngừa cho trẻ em 12 tuổi, mở rộng chương trình chích ngừa trên toàn quốc trong khi tốc độ chích ngừa đã chậm lại một cách đáng kể, theo Reuters tường thuật hôm Thứ Hai.





Thuốc chích ngừa đã sẵn sàng theo thẩm quyền sử dụng khẩn cấp (EUA) đối với những người ở tuổi 16 tại Hoa Kỳ. Các hãng bào chế thuốc chích ngừa nói rằng họ đã bắt đầu tiến trình xin chấp thuận hoàn toàn đối với những lứa tuổi đó vào tuần trước.





Cơ Quan FDA nói rằng họ đang sửa đổi thẩm quyền sử dụng khẩn cấp để gồm hàng triệu trẻ em từ 12 tới 15 tuổi.





Đây là thuốc chích ngừa Covid-19 đầu tiên được trao thẩm quyền sử dụng tại Hoa Kỳ đối với nhóm tuổi này, được xem như một bước quan trọng đối với việc đưa trẻ em trở lại trường học an toàn. Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã yêu cầu các tiểu bang thực hiện việc chích ngừa cho các thiếu niên tức khắc.

“Hành động hôm nay cho phép giới trẻ được bảo vệ từ Covid-19, mang chúng ta đến gần hơn với việc trở lại cuộc sống bình thường và chấm dứt đại dịch,” theo Quyền Giám Đốc FDA là Bác Sĩ Janet Woodcock cho biết trong một tuyên bố.





Hầu hết trẻ em bị Covid-19 chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ hay không có triệu chứng gì cả. Tuy nhiên, trẻ em không phải hết nguy hiểm của việc bị mắc bệnh nặng, và họ vẫn có thể lân lan vi khuẩn.





Bác Sĩ William Gruber, khoa học gia hàng đầu về thuốc chích ngừa tại Pfizer, nói rằng thẩm quyền sử dụng khẩn cấp sẽ giúp Hoa Kỳ đạt được miễn nhiễm cộng đồng và bảo vệ nhóm tuổi không hoàn toàn thoát khỏi bệnh nặng.

Đại Dịch Tiếp Tục Tàn Phá Ấn Độ: Hơn 30 Xác Chết Trôi Trên Sông Hằng Được Kéo Lên





Xác chết trôi trên Sông Hằng được kéo lên. (nguồn: https://www.cnn.com

New Delhi – Thi thể của hơn 30 người đã được kéo lên từ bờ Sông Hằng tại miền đông Ấn Độ, khi đợt Covid-19 thứ hai đang tàn phá đất nước này và nhận chìm hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 10 tháng 5 năm 2021.





Truyền thông Ấn Độ trích lời Ashok Kumar, một viên chức địa phương tại thị trấn Chausa trong quận Buxar của tiểu bang Bihar, là người đã chứng thực các tường thuật của việc khám phá các thi thể đang lưu hành trên truyền thông xã hội. Tuy nhiên, Kumar nói với Press Trust của Ấn Độ rằng chính quyền “không thể xác nhận có phải những người chết là do Covid-19 hay không.” CNN không thể gặp viên chức này hôm Thứ Hai.





Các viên chức quận đã thu thập nhiều thi thể để khám nghiệm tử thi nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng điều kiện của cơ thể cho thấy họ đã được ở trong nước từ 3 tới 4 ngày.





“Rõ ràng là các thi thể không phải từ quận Buxar. Nhưng có thể rằng họ đã trôi xuống sông từ các thành phố khác nằm dọc theo sông,” theo một tuyên bố đọc được cho biết.





Quận Buxar giáp ranh với tiểu bang Uttar Pradesh đông dân nhất Ấn Độ, nơi cuộc phong tỏa được kéo dài qua cuối tuần cho đến ngày 17 tháng 5. Khi truyền nhiễm vi khuẩn corona tiếp tục gia tăng, ít nhất 24 trong số 36 tiểu bang của Ấn Độ và các lãnh thổ đều bị phong tỏa, theo tài liệu CNN biên soạn từ các chính quyền tiểu bang cho biết.





Trong một cuộc họp báo, viên chức quận là Aman Sarin nói với các phóng viên địa phương rằng cuộc điều tra đang tiến hành để xác nhận và quyết định nguyên nhân của những cái chết đối với các thi thể được thu thập bên bờ sông của Chausa.

Ấn Độ Chứng Kiến Một Ngày Chết Chóc Nhất Vì Covid-19 Với 4,187 Người Chết/Ngày

Ấn Độ báo cáo tử vong hàng ngày cao nhất – 4,187 người – hôm Thứ Bảy, 8 tháng 5 năm 2021, nhiều tuần lễ trong đợt tái phát vi khuẩn corona tồi tệ nhất thế giới mà đã khiến nhiều người không có giường nằm, không có oxy và thuốc điều trị trong các bệnh viện, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Bảy.





Tổng cộng, gần 240,000 người tại Ấn Độ đã được xác nhận thiệt mạng từ Covid-19, với số người bị truyền nhiễm được báo cáo lên tới 21 triệu.





Đó là khúc quanh đau đớn cho Ấn Độ, mà đã chứng kiến các trường hợp bị lây nghiễm giảm sút qua mùa đông. Nhưng vào cuối tháng 3, đợt bùng phát thứ hai đã bùng nổ và hiện nay đang lan tràn khắp nước, với khoảng 400,000 trường hợp mới và hơn 3,500 tử vong được báo cáo mỗi ngày.





“Không có các thử nghiệm,” theo Santosh Pandey, cư dân sống gần thành phố linh thiêng Varanasi tại miền bắc Ấn Độ, nói với NPR trong tháng 4. “Không ai được thử nghiệm, vì thế các con số của chính quyền đối với quận của chúng tôi là hoàn toàn sai.”





Các lò thiêu khắp Ấn Độ nói rằng chỉ một phần của thi thể mà họ nhận mỗi ngày được tính bởi chính quyền.





Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ngày càng bị chỉ trích vì sự giải quyết cuộc khủng hoảng của ông. Ông đã không lên truyền hình kể từ ngày 20 tháng 4.





Trong khi đó, theo bản tin của báo Dân Trí hôm 8 tháng 5, Việt Nam tính từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 có tổng cộng 176 người bị nhiễm vi khuẩn corona tại 19 tỉnh thành, nâng tổng số người bị dính Covid-19 tại VN lên tới 3,235 với 35 người thiệt mạng.

Bác Sĩ Fauci Nói Sắp Nới Lỏng Hạn Chế Đeo Khẩu Trang Bên Trong

Bác Sĩ Anthony Fauci nói rằng sự hướng dẫn của liên bang về việc đeo khẩu trang bên trong có thể sắp thay đổi, theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 9 tháng 5 năm 2021.





Hôm Chủ Nhật trên Đài ABC News, Fauci được hỏi có phải đã tới lúc bắt đầu nới lỏng các yêu cầu đeo khẩu trang bên trong hay không. Fauci trả lời rằng, “Tôi nghĩ là vậy, và tôi nghĩ rất có thể bạn sẽ thấy điều đó khi chúng ta đi cùng, và khi có nhiều người được chích ngừa hơn.”





Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) sẽ cập nhật hướng dẫn của họ vào đúng lúc, khi có nhiều người Mỹ chích thuốc ngừa, theo Fauci, giám đốc Viện Các Bệnh Di Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia, cho biết.





CDC đã nới lòng hướng dẫn của họ vào tháng trước đối với việc đeo khẩu trang bên ngoài, nhưng vẫn khuyên những người đã chích ngừa và chưa chích ngừa đeo khẩu trang bên trong những nơi công cộng, cũng như tại thương xá, rạp chiếu phim hay bảo tàng viện.





“Chúng ta cần bắt đầu tự do nhiều hơn, khi chúng ta có nhiều người được chích ngừa,” theo ông nói.





Hôm Chủ Nhật trên chương trình “Face the Nation” của Đài CBS, Bác Sĩ Scott Gottlieb, cựu giám đốc FDA, nói rằng các yêu cầu đeo khẩu trang nên được nới lỏng bây giờ khi nguy cơ Covid-19 giảm thấp.

Thống Đốc California Công Bố Kế Hoạch Phục Hồi Kinh Tế Cho Thêm $600/Người, Giúp Người Thuê Nhà Trả Tiền Nhà, Chi Phí Tiện Ích

Nắm trong tay thặng dư ngân sách dự kiến 75.7 tỉ đô la, Thống Đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Hai, 10 tháng 5 năm 2021, đã công bố kế hoạch phục hồi kinh tế mà sẽ gửi tiền trực tiếp đợt mới tới cho hàng triệu người California và tài trợ thêm cho những người thuê nhà ở, theo bản tin của Đài Truyền Hình KTLA5 tường thuật hôm Thứ Hai cho biết.





Nếu được chấp thuận, kế hoạch dự trù sẽ mở rộng chương trình Kích Cầu Tiểu Bang Vàng, cung cấp hàng tỉ đô la tiền bồi hoàn thuế cho cư dân, theo thống đốc tuyên bố trong một cuộc họp báo.





2/3 người dân California sẽ được lợi từ $600 gửi trực tiếp cho những người có thu nhập hàng năm tới $75,000. Các gia đình với nhiều con người ăn theo, gồm các cư dân không có giấy tờ, sẽ đủ điều kiện để được nhận $500.





“Các ngân phiếu kích cầu gửi trực tiếp, sẽ vào túi tiền của người dân,” theo Newsom nói. “Đó là cứu trợ trực tiếp, đó là ý nghĩa.”





Khoảng 5.7 triệu người đủ điều kiện nhận $600 gửi trực tiếp theo chương trình Kích Cầu Tiểu Bang Vàng, nhưng sự mở rộng được công bố hôm Thứ Hai gấp ba lần đầu tư trước đây tới 11.9 tỉ đô la, gửi tiền cho cư dân là những người đã không nhận được tiền vòng đầu.





Đề xuất 100 tỉ đô la, được gọi là “Kế Hoạch California Trở Lại,” cũng sẽ tăng gấp đôi trợ giúp thuê nhà trong tiểu bang, đưa vào đề xuất 5.2 tỉ đôla để giúp người dân California có thu nhập thấp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch trả lại 100% tiền thuê nhà của họ, theo Newsom cho hay.





Thống đốc cũng tuyên bố 2 tỉ đô la tài trợ để giúp người dân California trả chi phí nước, khí đốt và điện.

Dân Biểu Cheney Mất Chức Lãnh Đạo Cộng Hòa Vì Lập Lại Lời 63 Phiên Tòa: Trump Chỉ Bịa Đặt

Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney chỉ nói những gì các chánh án đã nói trong 63 phiên tòa sau Ngày Bầu Cử 3/11/2021: rằng không hề có bầu cử gian lận, rằng Trump thua phiếu Biden nhiều triệu phiếu, rằng nói "bầu cử gian lận" là nói dối trắng trợn, rằng vu cáo về hệ thống bầu cử Mỹ là phá hoại tận gốc guồng máy dân chủ Mỹ. Nói như chánh án của hàng chục phiên tòa, bây giờ DB Cheney hôm Thứ Tư 12/5/2021 đã bị tước khỏi chức vụ lãnh đạo cao cấp hàng thứ 3 trong Hạ Viện Cộng Hòa.





DB Cheney nói với các phóng viên sau khi bị Cộng Hòa tước bỏ chức lãnh đạo hàng thứ 3 Hạ Viện Cộng Hòa rằng bà sẽ vẫn nói lời sự thật, "Chúng ta không thể ôm giữ lời nói dối và ôm giữ Hiến Pháp. Hãy đi tới, đất nước cần sự thật. Tôi vẫn giữ quyết tâm đưa Đảng Cộng Hòa đi tới trước. Đảng này đã bị kéo lùi lại vì các lời nói dối nguy hiểm của cựu Tổng Thống Trump." Bà nói bà sẽ làm mọi thứ có thể để Trump không vào Bạch Ốc tương lai.





Trump dùng lời nặng nề, chửi mắng DB Cheney là một kẻ hiếu chiến, một lãnh đạo tồi, một "kẻ lặp lại những lời nói của Dân Chủ" (a major Democrat talking point) --- nhưng than ôi, DB Cheney đâu có nói gì khác với chánh án của 63 phiên tòa, khi các chánh án nói rằng bầu cử Mỹ an toàn tuyệt vời, rằng Trump chỉ bịa đặt khi nói "gian lận bầu cử" đã xảy ra.





Dự kiến, vào Thứ Năm 13/5/2021, sẽ có bản tuyên bố của hơn 100 người Cộng Hòa truyền thống, nói rằng họ có thể sẽ lập đảng thứ 3 trong khi Cộng Hòa đã trở thành Đảng Của Trump. Một câu từ bản tuyên bố sẽ đưa ra được báo chí trích là: "Khi trong nền cộng hòa dân chủ của chúng ta, thế lực thuyết âm mưu, sự chia rẽ và nền độc tài khởi dậy, nhiệm vụ yêu nước của công dân là hành động cùng nhau bảo vệ cho tự do và công lý."





Miles Taylor, cựu viên chức Bộ Nội An của chính phủ Trump và là người giúp làm bản tuyên bố của 100 người Cộng Hòa kỳ cựu, nói đây chỉ là bước đầu, và tương lai có thể sẽ lập đảng thứ 3, nếu thấy cần thiết.

Oakland: Cặp Vợ Chồng Gốc Á Bị Giựt Túi Xách; San Leandro: Giễu Cợt, Xô Té Cụ Gốc Á, Giựt Đồ

QUẬN CAM --- Bản tin CBS/SF ghi rằng một băng hình mới cho thấy một cặp vợ chồng gốc Á đã bị cướp lúc 6 giờ chiều Thứ Hai 10/5/2021 tại sân đậu xe khu tiệm Restaurant Depot địa chỉ 400 High Street ở Oakland, California.





Băng video cho thấy hung thủ bước ra từ 1 xe hơi đen, đậu kế bên xe nạn nhân. Người này mở cửa xe nạn nhân và chôm túi xách của nạn nhân. Lúc đó, cặp vợ chồng gốc Á đang chất đồ lên sau xe, chợt thấy nên quay lại tìm cách giựt lại túi xách trong khi xe hung thủ phóng đi. Nam nạn nhân kể bị hung thủ đấm. Cả 2 nạn nhân bị xe hung thủ lôi đi trước khi thả tay ra và té xuống đất. Đài KPIX 5 giữ kín tên các nạn nhân.





Một cụ già gốc Á, 80 tuổi, đã bị tấn công lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy 8/5/2021 tại thị trấn San Leandro (trong quận Alameda County, California). Vụ này ghi lại trong một băn video giám sát. Hai thanh niên mang khẩu trang, mặc áo có mũ trùm đầu, tấn công ông cụ, giựt lấy đồng hồ loại thiết bị Fitbit, xô cụ té ngã, rồi cười bỏ đi.





Vụ tấn công này xảy ra trên đường Acapulco Road, theo lời cảnh sát San Leandro. Trong nhóm hung thủ có 1 người thứ ba hiện ra trong video, nhưng người này không tham dự tấn công. Cả 3 nhảy lên một xe hơi màu sậm, phóng đi. Một người gần đó kể rằng có nghe các hung thủ khi cười cợt có giễu người gốc Á.





Mới 2 tháng trước, cảnh sát San Leandro đưa ra phúc trình rằng tội bạo lực chống người gốc Á tăng 283% trong thị trấn từ 2019 tới 2020. Thị trấn Bắc California này có 36% dân số là gốc Á châu.

Ngày 20/5/2021: Alexandra Huynh Hy Vọng Đoạt Danh Hiệu Thi Khôi Giới Trẻ Hoa Kỳ



Ngày 20/5/2021, cô Alexandra Huynh có nhiều hy vọng đoạt danh hiệu 2021 National Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Quốc Gia 2021).

Bạn hẳn còn nhớ hình ảnh nhà thơ trẻ Amanda Gorman đọc thơ trong Lễ Đăng Quang của Tổng Thống Joe Biden. Cô là người đầu tiên giữ vị trí National Youth Poet Laureate, một chương trình vinh danh thơ hàng năm cho những ngườid ưới 20 tuổi. Giải NYPL có từ năm 2017. Năm nay, vinh dự 2021 có thể sẽ trao cho một nhà thơ nữ gốc Việt: cô Alexandra Huynh. Chương trình công bố lễ vinh danh thơ sẽ là trong tháng 5/2021.





National Youth Poet Laureate có thể dịch là Thi Khôi Giới Trẻ Quốc Gia. Danh hiệu "Poet Laureate" là để chỉ cho một nhà thơ đại diện cho một địa phương để phụ trách những vấn đề về thi ca. Nếu dịch là "đại biểu thơ" kiểu như "đại biểu quốc hội" thì không thơ mộng. Do vậy, chữ này có thể tạm dịch là "Thi khôi" - nghĩa là, người đại diện cho một địa phương về Thi ca.





Chung kết năm nay là 4 nhà thơ trẻ: Serena Young, Alora Young, Faye Harrison và Alexandra Huynh.









Cô Serena Yang, 19 tuổi, đang giữ danh hiệu New York City Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Thành Phố New York).

Cô Alora Young, 17 tuổi, hiện giữ danh hiệu Nashville, Tennessee, Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Thành Phố Nashville).





Cô Faye Harrison hiện giữ danh hiệu 2020-21 Ann Arbor/ Ypsilanti Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Thành Phố Ann Arbor).





Cô Alexandra Huynh, 18 tuổi gốc Việt, hiện nay có 2 danh hiệu Thi Khôi: Sacramento Youth Poet Laureate (Thi khôi giới trẻ Sacramento) và Youth Poet Laureate Western Regional Ambassador (Đặc sứ Miền Tây Thi khôi Giới Trẻ).





Chung kết lễ công bố danh hiệu sẽ là ngày 20/5/2021 từ 7 giờ chiều giờ Miền Đông (4 giờ giờ California) trong buổi lễ với sự tham dự của nhiều nhà thơ nổi tiếng Hoa Kỳ. Độc giả muốn đọc thơ cô Alexandra Huynh có thể vào Google tìm.

Biện Lý Quận Fulton Tìm Kiếm Án Tử Hình Cho Nghi Can Giết 8 Người Gồm 6 Phụ Nữ Gốc Á Tại Atlanta Về Tội Thù Ghét

Robert Aaron Long, nghi can trong các vụ nổ súng đã khiến cho 8 người thiệt mạng tại 3 tiệm spas của người gốc Á trong khu vực thành phố Atlanta, đã bị truy tố về tội giết người, với các công tố viên đang tìm kiếm án tử hình cho các tội thù ghét nhắm vào giới tính và chủng tộc của các nạn nhân, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 11 tháng 5 năm 2021.





Biện Lý Quận Fulton là Fani Willis đã nộp thông báo với Tòa Thượng Thẩm Fulton hôm Thứ Ba rằng bà có kế hoạch tìm kiếm án tử hình và tăng cường các truy tố tội thù ghét chống lại Long trong thử nghiệm đầu tiên về luật tội phạm thù ghét được thông qua bởi Lập Pháp Tiểu Bang Georgia vào năm ngoái.

“Tôi, cùng với nhân viên của tôi, đã quyết định rằng văn phòng này sẽ tìm kiếm hình phạt tử hình,” theo Willis nói với các phóng viên. “Năm ngoái, tôi nói với các cử tri của Quận Fulton rằng tôi không thể hình dung một trường hợp mà tôi sẽ tìm kiếm nó. Và lúc đó tôi đã không.”





“Không may, vụ kiện đã gia tăng trong vài tháng đầu của nhiệm kỳ của tôi mà tôi tin rằng bảo đảm hình phạt tối đa,” theo bà nói thêm.

Mỹ Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Vì Đường Ống Dẫn Nhiên Liệu Lớn Nhất Nước Đã Bị Tin Tặc Tấn Công Khống Chế Đòi Tiền Chuộc





Đường Ống Colonial Pipeline. (nguồn: https://www.bbc.com )

Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm Chủ Nhật, 9 tháng 5 năm 2021, sau khi đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất tại Hoa Kỳ đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công mạng bằng phần mềm độc hại, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Chủ Nhật.





Đường Ống Colonial Pipeline vận chuyển 2.5 triệu thùng dầu mỗi ngày – 45% lượng cung cấp dầu cặn, xăng và nhiên liệu máy bay phản lực của Bờ Biển Miền Đông Hoa Kỳ.





Nó đã bị đánh sập hoàn toàn bởi một băng nhóm tội phạm mạng hôm Thứ Sáu và vẫn còn đang làm việc để phục hồi sự phục vụ.





Tình trạng khẩn cấp cho phép nhiên liệu được chuyên chở bằng đường bộ.





Các chuyên gia nói rằng giá nhiên liệu có thể sẽ tăng từ 2 tới 3% vào Thứ Hai, nhưng ảnh hưởng sẽ tồi tệ hơn nếu nó kéo dài lâu hơn.





Nhiều nguồn tin đã xác nhận rằng vụ tấn công phần mềm độc hại được gây ra bởi nhóm tội phạm mạng có tên là Dark Side, là những người đã xâm nhập vào hệ thống của Colonial hôm Thứ Năm và lấy gần 100 GB dữ liệu làm con tin.





Sau khi chiếm dữ liệu, những tin tặc khóa dữ liệu trên một số máy điện toán và máy chủ, đòi tiền chuộc hôm Thứ Sáu. Nếu không trả, họ đe dọa tung nó vào internet.





Colonial nói rằng họ đang làm việc với nhân viên thi hành luật pháp, các chuyên gia an ninh mạng và Bộ Năng Lượng để phục hồi sự phục vụ.





Vào chiều tối Chủ Nhật họ nói rằng dù 4 đường chính vẫn còn bị mất kiểm soát, một số đường nhỏ hơn liên lạc giữa các trạm cuối và các điểm giao hàng hiện đang hoạt động.





“Ngay sau khi biết được cuộc tấn công, Colonial đã chủ động đưa một số hệ thống ra khỏi tuyến để kềm chế mối đe dọa. Những hành động này tạm thời chận đứng tất cả các hoạt động của đường ống và ảnh hưởng một số hệ thống IT của chúng tôi, mà chúng tôi đang tích cực trong tiến trình phục hồi,” theo công ty cho hay.

7 Người Bị Thảm Sát Gồm Tay Súng Trong Tiệc Sinh Nhật Tại Căn Nhà Tiền Chế Ở Thành Phố Colorado Springs





Bảy người bị bắn chết sau khi một người đàn ông đã nổ súng bên trong một buổi tiệc sinh nhật gia đình tại một ngôi nhà tiền chế tại Colorado Springs nhiều phút bước vào Ngày Lễ Mẹ, theo cảnh sát cho biết, trong điều mà có vẻ là vụ tàn sát tập thể chết chóc thứ tư trong lịch sử tiểu bang, và tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của thành phố, theo bản tin của trang mạng https://gazette.com tường thuật hôm Chủ Nhật, 9 tháng 5 năm 2021.

Vụ giết người đã xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật tại khu nhà tiền chế Canterbury Mobile Home Park trên Preakness Way, thuộc phía đông của thành phố, gần phi trường. Các cảnh sát, được phái tới do báo cáo về một vụ nổ súng, đã đến một nhà tiền chế để phát hiện 6 người lớn đã chết và một người đàn ông bị thương nặng. Người đàn ông đó đã chết sau đó tại bệnh viện, theo cảnh sát Colorado Springs cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Chủ Nhật.

Nghi can, bạn trai của một nữ nạn nhân, đã tới nhà tiền chế nơi có tiệc sinh nhật được tổ chức với nhiều bạn bè, gia đình và trẻ em. Ông này đi bộ vào bên trong và bắt đầu bắn những người tham dự tiệc trước khi tự sát, theo cảnh sát cho hay, thêm rằng trẻ em hiện diện “đang ở với thân nhân.”





Sự kiện này là vụ thảm sát tồi tệ nhất của Colorado kể từ vụ một tay súng đã giết chết 10 người tại một siêu thị Booulder vào ngày 22 tháng 3.





Trong tuyên bố hôm Chủ Nhật Thống Đốc Colorado Jared Polis gọi vụ thảm sát là một “hành động bạo động kinh khiếp,” xảy ra khi “nhiều người trong chúng ta đang chúc mừng ngày những phụ nữ trong đời mình là những người sinh ra chúng ta hôm nay.”





Một phụ nữ sống gần khu nhà tiền chế nói rằng bà đã thức giấc nửa đêm để nghe tiếng gì mà bà tin là tiếng súng và cuối cùng nghe tiếng kêu la bên ngoài. 2 trẻ em được đưa vào trong xe đi tuần.

Dân Số California Giảm Còn 39,466,855 Vì Đại Dịch, Di Dân Giảm và Sinh Suất Thấp

Dân số California đã giảm trong năm 2020 lần đầu tiên kể từ khi các phỏng đoán dân số tiểu bang đã bắt đầu được ghi nhận vì tử vong Covid-19, sự sút giảm di dân và sinh suất thấp hơn, theo Bộ Tài Chánh California cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Sáu, 7 tháng 5 năm 2021.





Từ tháng 1 năm 2020 tới tháng 1 năm 2021, tiểu bang mất hơn 182,000 cư dân, theo các phỏng đoán và tài liệu về dân số được công bố trong một phúc trình của Bộ, đưa tới tổng dân số là 39,466,855. Đó là giảm 0.46%.





Hơn một nửa của sút giảm – mất khoảng 100,000 cư dân – được cho là do các hạn chế di dân của chính phủ liên bang, theo phúc trình nói trên cho biết, trong khi số người chết bắt nguồn từ đại dịch Covid-19 làm mất khoảng 51,000 cư dân, khoảng 19% trên mức tử vong trung bình đối với 3 năm trước đó.

Phần còn lại, mất khoảng 24,000 cư dân, được cho là sinh suất thấp, khuynh hướng toàn quốc đã ảnh hưởng California hơn các tiểu bang khác, theo phúc trình.





Còn nữa, năm 2020 là năm thứ ba liên tục mà Quận Los Angeles, đông dân nhất tiểu bang, đã mất dân số. Quận Los Angeles giảm 0.3% trong năm 2018 và 2019 và 0.9% trong năm 2020.





Tuy nhiên, sự gia tăng dân số vẫn còn mạnh tại các quận nội địa của Thung Lũng Sacramento, Thung Lũng Miền Trung và Inland Empire, trong khi các quận ven biển và miền bắt chứng kiến mất dân số, theo phúc trình cho biết.





Phúc trình đến sau khi công bố tài liệu từ Phòng Thống Kê Dân Số, mà cho thấy rằng trong lúc tiểu bang vẫn còn là nơi đông dân nhất nước Mỹ, nó sẽ mất 1 trong 53 ghế quốc hội lần đầu tiên.

Sau Vụ Nổ Súng Tại 1 Trường Học Giết Chết 9 Người Gồm 7 Học Sinh, Putin Vội Vã Ra Lệnh Xem Xét Luật Cho Phép Mua Súng Bán Tự Động

MOSCOW – Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã tức khắc ra lệnh xem xét lại luật cho phép người dân tiếp cận các vũ khí bán tự động sau khi một điển hình bi kịch lớn nhất về sự bùng nổ của Nga đối với các vụ nổ súng trong trường học kiểu Mỹ, theo báo Daily Beast tường thuật hôm Thứ Ba, 11 tháng 5 năm 2021.





Ít nhất 9 người bị bắn chết sau một vụ tấn công sử dụng súng bán tự động tại thành phố Kazan hôm Thứ Hai.





Trẻ em đã sợ hãi kinh khủng đến nỗi họ đã nhảy qua các cửa sổ lớp học để chạy thoát vụ nổ súng.





Video kinh hoàng lưu hành trên truyền thông xã hội cho thấy các học sinh nhảy xuống từ cửa sổ lầu ba. Các báo chí địa phương tường thuật rằng ít nhất 2 học sinh đã chết do nhảy xuống.





Ít nhất 7 học sinh và 2 nhân viên trường học đã bị giết chết.





Nghi can, được xác nhận là Ilnaz Galyaviyev, 19 tuổi, đã bị bắt tại hiện trường.

Palestine Bắn Hỏa Tiễn, Do Thái Trả Đũa Bằng Không Kích Làm Ít Nhất Hơn 30 Người Chết, 203 Người Bị Thương





Các cột khói bốc lên từ những tòa nhà trong các cuộc không kích của Do Thái trên khu vực Khan Yunis thuộc phía nam của Gaza hôm Thứ Ba. (nguồn: https://www.cnn.com )

Jerusalem, Ashkelon and Gaza – Căng thẳng giữa Do Thái và Palestine đã leo thang thêm nữa hôm Thứ Ba, 11 tháng 5 năm 2021, khi nhiều dân quân Palestine tại Gaza đã bắn hàng trăm hỏa tiễn vào Do Thái, mà đáp trả lại là sự gia tăng các vụ không kích vùng ven biển, trong khi bất ổn lan tràn tới các thành phố và thị trấn bên kia Jerusalem, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Khi cả hai bên đã trao đổi các vụ tấn công vào chiều tối Thứ Ba, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã đọc diễn văn trước quốc dân từ Tel Aviv, nói rằng, “Chúng ta đang ở giữa một chiến dịch quan trọng.”





Bom của Do Thái bắn khắp Gaza đã giết chết ít nhất 32 người, gồm 10 trẻ em, theo các viên chức y tế Palestine cũng là những người nói rằng 203 người đã bị thương. Quân đội Do Thái cho biết họ đã giết hơn 15 dân quân.





Trong khi tại Do Thái, còi báo động không ngừa hôm Thứ Ba tại thị trấn Ashkelon, nơi 2 người bị giết chết bởi hỏa tiễn, theo một phát ngôn vi6n quân sự Do Thái cho biết. Người thứ ba đã chết tại thị trấn Rishon Lezion, phía nam của thủ đô Tel Aviv vào chiều tối Thứ Ba sau một trận tấn công bằng hỏa tiễn, theo truyền thông Do Thái tường thuật trích lời của cơ quan cấp cứu ZAKA.

Bom Nổ Gần Trường Nữ Sinh Khiến Ít Nhất 30 Người Bị Giết Chết Tại Thủ Đô Kabul Của Afghansitan

KABUL, Afghanistan – Một vụ nổ bom gần một trường nữ sinh tại quận có đa số tín đồ Shiite thuộc phía tây thủ đô Kabul hôm Thứ Bảy, 8 tháng 5 năm 2021, giết chết ít nhất 30 người, phần nhiều là các học sinh trẻ tuổi từ 11 đến 15, theo AP mà NBC News trích thuật cho biết hôm Thứ Bảy. Taliban đã lên án vụ tấn công và bác bỏ bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến vụ này.





Các xe cứu thương đã di tản những người bị thương trong khi thân nhân và cư dân la ó các viên chức chính quyền gần hiện trường của vụ nổ tại trường Syed Al-Shahda, tại khu xóm Dasht-e-Barchi, theo phát ngôn viên Bộ Nội Vụ là Tariq Arian cho biết. Tổng số người chết được dự đoán sẽ còn gia tăng.





Vụ nổ bom, rõ ràng nhắm gây tàn sát dân sự tối đa, tạo thêm nhiều sợ hãi rằng bạo động tại đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh có thể leo thang khi Hoa Kỳ và NATO chấm dứt sự can thiệp quân sự gần 20 năm.





Nhiều người dân trong khu vực nói rằng vụ nổ điếc tai. Ông Naser Rahimi nói với hãng thông tấn Mỹ AP là ông đã nghe 3 vụ nổ riêng biệt, dù không có xác nhận chính thức nào về nhiều vụ nổ. Rahimi cũng nói rằng ông tin là sức mạnh quá lớn của vụ nổ có nghĩa là số tử vong chắc chắn sẽ còn gia tăng.





Rahimi nói rằng vụ nổ xảy ra khi các nữ sinh tan trường vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều theo giờ địa phương. Chính quyền đang điều tra vụ tấn công nhưng vẫn chưa xác nhận bất cứ chi tiết cụ thể nào.





Trong khi không một ai tuyên bố chịu trách nhiệm đối với vụ nổ bom, nhóm Afghan Islamic State đã từng tấn công khu xóm người Shiite trước đây.

Ông Bùi Thanh Hùng Bị Mỹ Trục Xuất Về VN Cuối Năm 2017 Lại Bị Công An Bắt Giam Vì Nghi Giết Người

VIỆT NAM – Một người Mỹ gốc Việt tên là Bùi Thanh Hùng đã bị chính phủ Mỹ trục xuất về Việt Nam vào tháng 12 năm 2017 đã bị bắt giam tại tỉnh Tiền Giang và tội danh nghi giết người, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 10 tháng 5 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Ông Bùi Thanh Hùng, một người Mỹ gốc Việt bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ đã bị công an Tiền Giang bắt giữ sau khi tấn công bạn gái bằng dao. Reuters đưa tin vào ngày 7 tháng 5.





Ông Hùng bị Hoa Kỳ trục xuất vào tháng 12 năm 2017 theo chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm trục xuất những người di cư đã phạm pháp ở Mỹ.





Tin cho biết, ông Hùng đã thừa nhận hành vi giết người sau khi bị bắt. Theo Bộ luật Hình sự của Việt Nam, hình phạt đối với tội giết người có thể từ mức án tối thiểu là bảy năm tù đến tử hình. Hiện cả ông Hùng, luật sư của ông và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chưa đưa ra bình luận về việc này.





Theo Reuters, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, ông Hùng cho biết ông sinh năm 1973, là con lai, có mẹ là người Việt Nam và cha là người lính Mỹ đã hy sinh trong Chiến tranh Việt Nam. Ông bị kết tội bạo lực gia đình ở Hoa Kỳ vào năm 2010. Ông phải đi tù 6 năm. Ông được thả ra vào năm 2017 nhưng lại bị đưa vào trại tạm giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) và bị trục xuất về Việt Nam.





Theo Reuters, việc trục xuất được thực hiện bất chấp một thỏa thuận năm 2008 rằng, những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 - ngày mà hai nước chính thức nối lại quan hệ ngoại giao - sẽ không bị trục xuất trở về Việt Nam cho dù họ có tiền án tiền sự trước đó.





Theo dữ liệu từ ICE, số lượng người Việt bị trục xuất trong năm 2017 là 85 người. Hiện chưa có con số thông kế chính thức về số lượng người Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995 bị trục xuất về nước.