Du Lịch Ai Cập, Nên Hay Không?

Pyramids of Giza.(Hình của Trịnh Thanh Thủy)







Gần đây, kể cả trong mùa Covid-19, Ai Cập liên tục đăng tải những khám phá mới về những ngôi cổ mộ, các xác ướp cùng các ngôi đền cổ vừa được khai quật, mục đích để gây sự chú ý của thế giới và du khách. Thật vậy, sau cơn đại dịch, sẽ rất nhiều quốc gia trên thế giới cần du khách ghé thăm xứ mình, để có thêm khoản ngoại tệ thu nhập, nhất là Ai Cập. Dù Ai Cập cũng bị thiệt hại nhân mạng vì đại dịch như toàn thế giới, họ vẫn mở cửa đón du khách với mọi sự dễ dãi.





Great Sphinx of Giza.((Hình của Trịnh Thanh Thủy)







Bạn có bao giờ ôm giấc mơ đặt chân lên cát nóng sa mạc và đứng đối mặt cùng một Kim Tự Tháp vĩ đại, khi học sử về Ai Cập Cổ Đại ngày còn bé thơ chưa? Bạn có từng ước ao được thấy bức tượng Nhân Sư tận mắt hơn là xem hình ảnh trên mạng hay phim ảnh không? Hồi nhỏ, tôi thường tròn mắt khi say sưa nghe thầy dạy sử kể những truyền thuyết kỳ bí hay các câu chuyện hấp dẫn về nền văn minh hùng mạnh của sông Nile. Tôi vô cùng thán phục sự thông minh tuyệt đỉnh của người Ai Cập Cổ. Ngay cả đến kỹ thuật kiến trúc, toán học hay y học, họ đều đi tiên phong, kể cả việc tạo ra một hệ thống chữ viết độc lập tượng hình. Khi đi du lịch Ai Cập, tôi có dịp trò chuyện và tiếp xúc với nhiều người Mỹ cùng đoàn, họ tiết lộ "Hầu như đứa bé Hoa Kỳ nào khi học sử cũng ước muốn được tới Ai Cập như tôi vậy."





Kom ombo Temple.(Hình của Trịnh Thanh Thủy)







Sau này khi định cư ở Hoa Kỳ tôi có đọc và tìm hiểu thêm về nền văn minh Cổ Đại của họ, và tiếp tục nghe về những khai quật tìm được lúc gần đây nhất. Rồi tôi quyết định sẽ bước vào trong khu cổ mộ Valley of the Kings để nhìn tận mắt những công trình kiến trúc đầy mỹ thuật và văn minh của người xưa. Sẽ đứng dưới chân ngọn Kim Tự Tháp để xem sự vĩ đại của nó đến dường nào khi nó còn sừng sững hiên ngang giữa đất trời sa mạc hàng ba, bốn ngàn năm. Tuy nhiên, khi đi mua tour với đoàn du lịch, tôi chợt khựng lại khi đọc được những thông tin không mấy đẹp về sự an ninh của du khách khi tới Ai Cập.





Có những vụ đánh bom khủng bố và sát hại khách du lịch gần những địa điểm tham quan chính yếu như Luxor và Cairo đã làm chùn chân du khách. Với tình hình chính trị bất ổn, Ai Cập đã mất sức hấp dẫn đối với khách du lịch vì vấn đề an ninh. Năm 2018, chính phủ đã mở cửa cho phép du khách trở lại sau 7 năm vắng bóng. Tuy nhiên lại một vụ khủng bố đánh bom xe bus xảy ra ngày 28 tháng 12 năm 2018 gần Kim Tự Tháp Giza khiến 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong đó có 3 du khách Việt Nam đã khiến nhiều du khách đặt lại vấn đề.





Trước khi đi, tôi cũng đã hỏi các bạn bè hay những người vừa mới viếng thăm Ai Cập về câu hỏi "Có nên đi hay không?" . Tôi xin kể lại chuyến đi này dưới góc nhìn của riêng tôi, còn đi hay không tùy bạn đọc quyết định.





Chuyến đi của tôi bắt đầu với một hãng tour du lịch nổi danh của Hoa Kỳ với giá rẻ và tổ chức chặt chẽ, đàng hoàng và danh tiếng. Tất cả những người đi du lịch Ai Cập đều khuyên bạn nên đi theo một tour du lịch thì an ninh của bạn bảo đảm hơn. Tôi đồng ý với ý kiến này trăm phần trăm, dù tôi có một cô bạn trẻ đi du lịch bụi tới đó 1 mình. Cô tỉnh bơ bảo "Em thấy rất an toàn, mà có thể còn an toàn hơn bất cứ quốc gia nào khác em đã đi qua".





Karnak Temple.(Hình của Trịnh Thanh Thủy)







Qua những biến cố khủng bố xảy ra cho du khách, chính quyền Ai Cập đã thắt chặt một mạng lưới an ninh rất chặt chẽ quanh những địa điểm du lịch là điều tích cực mà tôi thấy tận mắt. Chiếc xe bus chở đoàn du lịch khoảng 33 người của chúng tôi, lúc nào cũng có một cảnh sát mặc thường phục đi theo trang bị súng trong người. Tôi thấy cảnh sát và những quân nhân với súng AK có mặt ở khắp các tụ điểm có thắng cảnh và đông du khách lui tới. Họ cố gắng bảo vệ du khách tối đa giống hệt tình trạng ở Colombia, nơi tôi mới viếng thăm hai năm trước. Dĩ nhiên vì du khách là một nguồn lợi tức khổng lồ, một chén cơm ngon, mà chính phủ một xứ nghèo như Ai Cập phải cố gắng hết sức bảo vệ. Tuy nhiên, nếu bạn là người ít đi du lịch hay đi du lịch để thư giãn hoặc đặt vấn đề an ninh làm hàng đầu, thì hãy để Ai Cập là một lựa chọn sau chót hoặc sau nhiều nơi khác. Nghĩa là theo tôi, Ai Cập là một nơi khách du lịch không có cảm giác thoải mái, an tâm, không có cảnh đẹp thiên nhiên mà chỉ có sa mạc khô cằn, cát bụi, ô nhiễm và bị người bán hàng rong làm phiền đến bực mình và kinh hãi. Đã vậy thức ăn lại ít hợp khẩu vị người mình mà hầu như thứ gì bỏ và miệng cũng có lẫn sạn cát vì gió bụi sa mạc. Thành phố Cairo thì mịt mờ bụi cát, chỉ mở miệng là cát bay vào, nên dân ở đó chết sớm với bệnh phổi. Văn hoá và tín ngưỡng của họ hơi khó cho du khách hoà đồng. Tôn giáo của họ là Hồi Giáo có nhiều điều cấm kỵ và bó buộc với du khách, nhưng nếu bạn là người từng lê gót đi khắp nơi và đã trải qua kinh nghiệm sống của nhiều quốc gia, bạn sẽ tự động phải dung hợp .





Ai Cập là một nơi dành cho những người có óc tò mò, thích nghiên cứu, thích phiêu lưu, đam mê lịch sử và ngành khảo cổ học. Những người đồng hành cùng tôi trong đoàn phần lớn đến từ Hoa Kỳ, Canada và các nước Tây Phương. Họ là các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, hoạ sĩ, nhà sử học, kiến trúc sư và khoa học gia,..v..v…Họ từng được học về Ai Cập trong lịch sử. Họ ao ước được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc vĩ đại mà thế giới ngày nay vẫn thầm khâm phục mà vẫn còn đang mò mẫm khám phá. Các kỳ công đặc biệt ấy còn đứng vững hiên ngang qua 3,4 ngàn năm do kỹ thuật kiến trúc điêu luyện, sắc sảo và nhờ vào các điều kiện khô ráo của khí hậu sa mạc. Ngay cả ngày cuối khi tôi rời Ai Cập, người ta vẫn tiếp tục khai quật được nhiều ngôi cổ mộ mà các xác ướp còn nguyên vẹn kể cả các bảo vật trang trí và các đồ trang sức quí giá vẫn chưa bị cướp đi. Người hướng dẫn viên đã chỉ cho tôi khu vực xây thêm của viện bảo tàng để lưu trữ các cổ vật và xác ướp mới đào bới được. Viện Bảo Tàng Cairo là một trong những viện bảo tàng lớn nhất khu vực, là nơi trưng bày một bộ sưu tập khổng lồ các di vật trong thời kỳ Ai Cập Cổ Đại. Nó có hơn 120 ngàn vật thể đang được trưng bày, các vật còn lại được lưu giữ trong kho. Có biết bao nhiêu điều hay, vật lạ cho bạn học hỏi và nghiên cứu khi bạn lạc đến chốn này. Các dấu tích của một nền văn minh siêu việt hiện hữu tự ngàn xưa đuợc lưu lại ở khắp nơi. Các kỹ thuật điêu khắc, nghệ thuật tạo hình, nữ trang chạm trổ mỹ thuật tinh vi, cách ướp xác người, làm giấy, dùng hương liệu và chế tạo nước hoa.. v..v… chứng minh được điều đó.





Felucca of Aswan.(Hình của Trịnh Thanh Thủy)







Có những kiến trúc sư và nhà khảo cổ học bỏ cả gia đình, việc làm cao lương chỉ để đến đây làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt của bão cát sa mạc bên các ngôi mộ cổ. Quả thật Ai Cập là một ước mơ lớn của nhiều người chỉ mong có một lần đặt chân đến.





Ai Cập là một thế giới mà độ khác biệt rất lớn của những con người rất mới với nhà lầu xe hơi nhưng lại có những tâm hồn rất cũ xưa trong cuộc sống nghèo khắc khổ của họ. Bạn có thể tìm thấy một vài ngôi làng đơn sơ và nghèo khổ cùng phương tiện sống và giao thông thật thô sơ. Người ta cưỡi lừa để di chuyển. Tôi cũng chụp được những cỗ xe ngựa cũ kỹ lại chở vật dụng, rau cỏ và hàng hoá hiện đại như nước ngọt hay rượu bia. Có đến đây bạn mới cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những con người phải sinh sống giữa vùng hoang mạc khô cằn toàn gió cát. Chốn này đòi hỏi bạn phải có một sự say mê và vô cùng yêu thích lịch sử để có đủ nhiệt tâm viếng thăm nó. Ngược lại, bạn sẽ vô cùng bực mình vì bị những người bán rong không ngừng đi theo chèo kéo và bị lừa đảo khi mua bán, hay giao dịch thuê mướn với họ. Ý kiến trao đổi của những người đã từng đi du lịch Ai Cập về cũng khác nhau. Có người vẫn khao khát trở lại vì chưa được khám phá hết cái hay cái đẹp của Ai Cập. Có người thề sẽ không bao giờ trở lại nơi này vì những trải nghiệm đắng chát của họ. Tôi xin chia sẻ tất cả những gì tôi đã kinh qua cùng bạn đọc trong các bài viết tới về Ai Cập, mong những chia sẻ của tôi giúp được chút gì cho các bạn.





Trịnh Thanh Thủy