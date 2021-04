Thời Sự Trong Tuần

Nhiều bó hoa được đặt nơi ngôi mộ tạm cho George Floyd để tưởng niệm những người Mỹ gốc Phi Châu đã bị cảnh sát giết chết sau khi đọc bản án của bồi thẩm đoàn trong phiên xử cựu cảnh sát Derek Chauvin hôm Thứ Ba, 20 tháng 4 năm 2021 tại Minneapolis, Minessota. Chauvin đã bị kết tội cố sát bậc hai, cố sát bật ba và ngộ sát bậc hai trong cái chết của George Floyd. (Photo Getty Images)

Sự kiện làm cho không những dân Mỹ mà còn cả thế giới chú ý theo dõi trong tuần qua là phiên tòa xử cựu cảnh sát thành phố Minneapolis Derek Chauvin về tội giết người đàn ông da đen George Floyd vào tháng 5 năm ngoái. Hôm 20 tháng 4, bồi thẩm đoàn đã kết tội Chauvin cố sát và ngộ sát. Tình hình đại dịch tái phát nhiều nơi và tổng số người chết vì Covid-19 đã cao hơn 3 triệu, và cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine cũng làm dư luận chú ý.

Cựu Cảnh Sát Derek Chauvin Bị Bồi Thẩm Đoàn Kết Án Có Tội Cố Sát và Ngộ Sát Trong Cái Chết của George Floyd

Bồi thẩm đoàn hôm Thứ Ba, 20 tháng 4 năm 2021, đã tuyên bố cựu cảnh sát thành phố Minneapolis Derek Chauvin có tội đối với tất cả 3 tội truy tố bắt nguồn từ việc giết chết một người đàn ông da đen George Floyd hồi năm ngoái, theo bản tin của CNBC tường thuật hôm Thứ Ba.





Chauvin đã không bày tỏ cảm xúc gì khi Chánh Án Peter Cahill tuyên bố việc kết án ông về các tội giết người bậc hai, giết người bậc ba và ngộ sát bậc hai. Bản án đã được đọc một ngày sau khi bồi thẩm đoàn bắt đầu nghị án.





Tội giết người bậc hai đưa tới bản án tối đa 40 năm tù giam. Tội giết người bậc ba đưa tới bản án tối đa 25 năm tù giam. Tội ngộ sát bậc hai đưa tới bản án tối đa 10 năm tù giam. Các hướng dẫn về kết án yêu cầu các bản án ngắn hơn mức tối đa.





Cahill nói rằng việc phán quyết sẽ diễn ra trong vòng 8 tuần lễ. Sau khi bản án được đọc, Chauvin đã bị còng tay và được hộ tống rời khỏi phòng xử của tòa án.





“Vụ kiện này là một bước ngoặc trong lịch sử nước Mỹ đối với trách nhiệm của giới chấp hành luật pháp và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi hy vọng được lắng nghe rành mạch tại mỗi thành phố và mỗi tiểu bang,” theo Ben Crump, luật sư đại diện cho gia đình của Floyd, cho biết trong một tuyên bố.





Vụ xử cao cấp của Chauvin đã bắt đầu trong tháng 3 và đã kết thúc hôm Thứ Hai tại một phòng xử của tòa án thành phố Minneapolis được bảo vệ với hàng rào kẽm gai.





Vụ án đã dẫn tới phong trào chống kỳ thị chủng tộc mà đã nổi lên trong nhiệm kỳ của cựu Tổng Thống Donald Trump và bùng phát khắp cả nước trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19.





Sau khi được biết bồi thẩm đoàn sẽ tuyên bố bản án của họ vào trưa xế Thứ Ba, Tổng Thống Joe Biden đã hủy bỏ phát biểu đã định sẵn về đề xuất hạ tầng cơ sở mà ông đang nỗ lực để thông qua tại Quốc Hội. Ông được dự kiến sẽ phát biểu về bản án vào chiều Thứ Ba.





Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Dân Chủ tại Quốc Hội hoan nghênh bản án. Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer, Dân Chủ-New York, cho biết trong một tuyên bố rằng “bản án có tội được xem như lời tuyên bố chính thức về điều mà rất nhiều người trong chúng ta đã biết gần một năm nay: George Floyd đã bị giết chết bởi một cảnh sát là người đã được tuyên thệ để bảo vệ và phục vụ.”





“Chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực của chúng ta để đem lại sự thay đổi có ý nghĩa đối với các ty cảnh sát trên toàn quốc.”





Sau khi bản án được tuyên bố, nhiều cuộc vui đã nổ ra tại pháp đình và tại Cup Foods nơi Floyd đã bị giết.





Phiên tòa xử 3 cảnh sát khác liên quan trong vụ bắt của Floyd là Thomas Lane, J. Alexander Kueng, và Tou Thao, được lên lịch trình bắt đầu trong tháng 8.





Luật sư của Chauvin là Eric Nelson, trước đây đã nói rằng thân chủ của ông sẽ chống lại bản án có tội dựa trên cơ bản là các bồi thẩm có thể đã bị lay chuyển một cách không thể chấp nhận được bởi các thế lực bên ngoài. Nelson trích thuật các bình luận bởi Dân Biểu Maxine Waters, Dân Chủ-California, là người thúc giục những người biểu tình đối đầu nếu bồi thẩm đoàn trắng án cho Chauvin.

Biden: Đàn Ông Da Đen Bị Đối Xử Không Như Con Người Trong Lịch Sử Nước Mỹ, Phải Chấm Dứt Hoàn Toàn

Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 20 tháng 4 năm 2021, nói rằng đất nước đã có bước tiến tới công bằng chủng tộc sau khi bồi thẩm đoàn đã tuyên bố cựu cảnh sát thành phố Minneapolis có tội giết chết George Floyd trong vụ án đươc cả thế giới theo dõi kỹ lưỡng, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Biden gọi bản án trong vụ xử Derek Chauvin là “một bước tiến thật lớn tới công bằng tại Mỹ” nhưng nói thêm rằng cần phải làm nhiều hơn nữa trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi bản án được đọc.





Gọi sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống là “một vết nhơ trong tâm hồn dân tộc của chúng ta,” Biden nói rằng ông đã phấn khởi bởi bản án của bồi thẩm đoàn, lời khai của các cảnh sát khác chống lại Chauvin qua phiên xử đã diễn ra vì cái chết của Floyd. Nhưng Biden thừa nhận rằng không có điều gì trong tiến trình đó, hay việc Chauvin bị kết tội, làm cho Floyed sống lại.





Tổng Thống nói thêm rằng bản án trong vụ kiện này là “rất hiếm” và cùng lúc “không đủ.”





“Đặc biệt những người đàn ông da đen đã bị đối xử qua suốt chặng đường lịch sử của chúng ta không như một con người. Sinh mạng của họ phải được quý giá trong đất nước của chúng ta. Phải chấm dứt hoàn toàn,” theo Biden nói thêm.





Phó Tổng Thống Kamala Harris đã phát biểu trước khi Biden phát biểu và nói rằng các nhà lập pháp hiện nay cần phải đưa ra dự luật sẽ cải tổ cảnh sát tại Mỹ, gọi đó là một phần của di sản của Floyd.”





“Hôm nay, chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nó không thể lấy đi hết sự đau đớn. Biện pháp công bằng không giống như công lý bình đẳng,” theo Harris phát biểu.

California Ra Quy Định Mới: Cho 75% Sức Chứa, Không Giữ Khoảng Cách Xã Hội, Chỉ Đeo Khẩu Trang Nơi Dành Riêng Người Chích Ngừa Đầy Đủ

Tin Yahoo News cập nhật vào chiều Thứ Hai, 19 tháng 4 năm 2021, cho biết nhiều tuần lễ sau khi các hướng dẫn về sức chứa người được đưa ra lần đầu cho các sự kiện trực tiếp bên trong, các viên chức y tế California đã đưa ra phụ lục hôm Thứ Hai gia tăng nới lỏng đối với các hoạt động tại nơi mà tất cả người tham dự đã chích ngừa hay đã thử nghiệm âm tính đối với Covid-19.





Các hướng dẫn mới đến vào lúc khoảng 30% người lớn ở California đã chích ngừa đầy đủ chống lại vi khuẩn và sau khi tiểu bang cho mọi người từ 16 tuổi trở lên được quyền chích ngừa vào tuần trước.





Trước đây, sức chứa người tối đa cho một sự kiện quy mô mà ở đó người tham dự đã chích ngừa là 35%. Bản phụ lục hôm Thứ Hai đã tăng lên 50% trong tầng màu Cam và 75% trong tầng màu Vàng. Los Angeles và 32 quận khác gồm phần lớn dân số tiểu bang hiện đang nằm ở tầng màu Cam.





Những nơi không cho thấy bằng chứng thử nghiệm âm tính hay bằng chứng chích ngừa đầy đủ thì không được sử dụng sức chứa theo phụ lục nói trên.





Sau đây là các hướng dẫn mới thêm vào một số yêu cầu khác.





- Các khu vực dành riêng cho người đã chích ngừa đầy đủ phải cách biệt, và đánh dấu rõ ràng với khu vực khác trong địa điểm nơi được dành riêng cho người tham dự đã được thử nghiệm.





- Cá nhân vào các khu vực dành riêng cho người đã Chích Ngừa Đầy Đủ không cần phải giữ khoảng cách xã hội. Đeo khẩu trang thì được yêu cầu.





- Các khu vực dành riêng cho người đã Chích Ngừa Đầy Đủ có thể ngồi hết sức chứa người bên trong khu vực đó mà thôi. Các khu vực cũng có thể hoạt động 100% sức chứa người nếu tất cả khách đều chứng minh đã chích ngừa đầy đủ. Tuy nhiên, sức chưa đối với địa điểm không vượt quá giới hạn được thiết lập ở trên.

Hơn 3 Triệu Người Chết Vì Covid-19 Trên Toàn Cầu Giữa Lúc Ấn Độ, Ba Tây Và Pháp Rơi Vào Khủng Hoảng Đại Dịch Trầm Trọng

Số người chết trên toàn cầu từ vi khuẩn corona đã lên tới hơn 3 triệu người hôm Thứ Bảy, 17 tháng 4 năm 2021, giữa những thụt lùi lập đi lập lại trong chiến dịch chích thuốc ngừa trên thế giới và cuộc khủng hoảng sâu hơn tại nhiều nơi như Ba Tây, Ấn Độ và Pháp, theo bản tin NBC News tường thuật hôm Thứ Bảy.





Số người thiệt mạng, theo tổng hợp bởi Đại Học Johns Hopkins, là bằng dân số của Kyiv của Ukraine, Caracas của Venezuela, hay Lisbon của Bồ Đào Nha. Số người chết nhiều hơn dân số Chicago (2.7 triệu) và tương đương với dân số của Philadelphia và Dallas cộng lại.





Con số thực sự được tin là còn cao hơn nhiều bởi vì sự che giấu của các chính quyền và nhiều trường hợp bị bỏ qua trong các giai đoạn đầu của đợt bùng phát bắt đầu tại Vũ Hán, TQ, vào cuối năm 2019.





Ngày nay, đại dịch đã lây lan tại hơn 190 quốc gia, dù sự tiến bộ trong việc kiểm soát vi khuẩn khác nhau rất xa.





Trên khắp thế giới, số tử vong đang gia tăng trở lại, khoảng 12,000 người mỗi ngày ở mức trung bình, và các trường hợp lây nhiễm mới lên tới 700,000 một ngày.





“Đây không phải là tình trạng mà chúng ta muốn trong 16 tháng đại dịch, mà chúng ta đã chứng tỏ các biện pháp kiểm soát,” theo Maria Van Kerkhove, một trong những lãnh đạo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) về Covid-19, đã phát biểu.





Tại Brazil (Ba Tây), số tử vong mỗi ngày là khoảng 3,000, chiếm ¼ số người thiệt mạng trên toàn cầu trong những tuần lễ gần đây, cuộc khủng hoảng được một viên chức WHO xem như là “địa ngục hoành hành.” Một biến thể dễ lây lan hơn của vi khuẩn đã và đang hoành hành khắp nước.





Trên toàn cầu, khoảng 87% của 700 triệu liều thuốc chích ngừa đã được sử dụng tại các nước giàu. Trong khi ¼ người tại những quốc gia giàu đã chích ngừa, tại các quốc gia nghèo thì tỉ lệ là 1/500.





Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ và nhiều nước Châu Âu đã ngưng chích ngừa thuốc của Johnson & Johnson trong khi giới thẩm quyền điều tra các trường hợp đông máu rất hiếm nhưng nguy hiểm.





Tại Hoa Kỳ, nơi có hơn 560,000 người đã chết, chiếm hơn 1/6 tổng số tử vong trên toàn thế giới và số người chết và vào bệnh viện vì Covid-19, đã giảm, kinh doanh đang tái mở cửa, và cuộc sống bắt đầu trở lại gần bình thường tại nhiều tiểu bang.





Nhưng tiến bộ không đồng đều, và các điểm nóng mới – đáng chú ý nhất là tại Michigan – đã gia tăng trong nhiều tuần gần đây. Tử vong tại Hoa Kỳ vẫn đang giảm xuống còn 700 mỗi ngày ở mức trung bình, giảm từ cao điểm giữa tháng 1 với 3,400 người chết mỗi ngày.





Với 234,692 trường hợp mới bị lây nhiễm được báo cáo hôm Thứ Bảy, Ấn Độ đã tới gần gấp ba lần số trường hợp mới mỗi ngày của Hoa Kỳ.





Ấn Độ cũng báo cáo 1,341 người chết hôm Thứ Bảy, con số tử vong cao nhất một ngày từ ngày 17 tháng 6. Vào ngày đó, có 2,003 người chết được báo cáo trong một ngày.

Người Mỹ Sẽ Cần Chích Liều Thứ Ba Trong Vòng 12 Tháng, Sau Đó Chích Ngừa Hàng Năm

Các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 đang gia tăng tại Michigan – nơi này là một trong những nơi bùng phát tồi tệ nhất nước đang diễn ra – đang đẩy các bệnh viện tới mức sức chứa nguy ngập, và các cư dân cần giúp đỡ để chận đứng sự lây lan của vi khuẩn, theo hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn nhất của tiểu bang này cho biết hôm Thứ Năm, 15 tháng 4 năm 2021 qua tường thuật của CNN hôm Thứ Năm.





8 bệnh viện của Beaumont Health tại các quận nằm trong ùng Detroit đã đạt tới từ 90% tới 95% sức chứa đầy, và con số bệnh nhân Covid-19 đã nhảy vọt lên từ 129 vào cuối tháng 2 đến hơn 800 hiện nay, theo các viên chức của hệ thống này cho biết.





Dù đó là nằm dưới mức cao điểm của hệ thống đã chứng kiến 1,300 bệnh nhân ở một thời điểm trong năm ngoái, các bệnh viện cũng đang chăm sóc ngày càng nhiều bệnh nhân không phải bị vi khuẩn corona hiện nay, trong khi năm ngoái nhiều bệnh nhân không bị Covid-19 đã tránh xa vì sợ vi khuẩn, theo các viên chức Beaumont cho hay.





“Con số bệnh nhân Covid-19 của chúng tôi đang gia tăng cao hơn và nhanh hơn và thật sự rất khó khăn và cảnh báo để chứng kiến điều này,” theo Tổng Giám Đốc John Fox của Beaumont Health cho biết trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm.





“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người ngay tức thì,” theo ông phát biểu.





Liên quan đến đại dịch vi khuẩn corona, một bản tin khác của CNBC hôm Thứ Năm cho biết rằng Tổng Giám Đốc Albert Bourla của công ty dược Pfizer nói rằng mọi người sẽ “có thể” cần chích thêm một liều thuốc chích ngừa Covid-19 trong vòng 12 tháng sau khi đã chích ngừa đầy đủ. Lời bình luận của ông được phổ biến hôm Thứ Năm nhưng đã được thu âm từ ngày 1 tháng 4.





Bourla nói rằng có thể mọi người sẽ cần chích ngừa để chống lại vi khuẩn corona mỗi năm.





“Một tình huống có thể là sẽ cần một liều thứ ba, lúc nào đó từ 6 tới 12 tháng và rồi từ đó, sẽ là chích ngừa hàng năm, nhưng tất cả những điều đó cần được xác nhận. Và hơn nữa, các biến thể sẽ đóng vai trò chính,” theo ông nói với Bertha Coombs của CNBC trong một sự kiện với CVS Health.





Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết sự bảo vệ chống lại vi khuẩn kéo dài bao lâu một khi người dân đã chích ngừa đầy đủ.





Sáng Thứ Năm, người lãnh đạo nhóm khoa học đối phó Covid của chính phủ Biden là David Kessler, nói rằng người Mỹ nên dự kiến sẽ chích thêm để bảo vệ chống lại các biến thể vi khuẩn corona.

Fauci: Khi Nào Dưới 10,000 Người Mỹ Dính Covid-19/Ngày Thì Cuộc Sống Dân Mỹ Mới Trở Lại Bình Thường

Bác Sĩ Anthony Fauci, được hỏi bởi một nhà lập pháp Cộng Hòa hôm Thứ Năm, 15 tháng 4 năm 2021, về việc khi nào người Mỹ sẽ “lấy lại tự do,” đã đưa ra lời giải thích rõ ràng nhất từ trước tới nay về việc khi nào các hạn chế Covid-19 có thể được gỡ bỏ an toàn, nói rằng Hoa Kỳ phải đạt tới mức truyền nhiễm dưới 10,000 trường hợp mới một ngày, theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC News tường thuật hôm Thứ Năm.





Khi được hỏi bởi Dân Biểu Jim Jordan, Cộng Hòa-Ohio, tại cuộc điều trần ở quốc hội để trả lời khi nào người Mỹ có thể trở lại cuộc sống như trước đại dịch, Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, giải thích rằng đất nước có nhiều điều phải làm trước khi đạt tới điểm đó.





“Thế nào là thấp đủ? Hãy cho tôi con số,” theo Jordan yêu cầu, trưng dẫn các thí dụ về các nhà thờ hạn chế người tham dự.





“Đó là con số mỗi ngày dưới 10,000 người bị lây nhiễm,” theo Fauci trả lời. “Vào lúc đó, và tới điểm đó, sẽ rút lại từ từ một số hạn chế mà bạn đang nói tới.”





Trao đổi với Fauci, người thuộc đảng Cộng Hòa ngày càng sử dụng như mục tiêu chính trị, trở nên căng thẳng đến mức Fauci cáo buộc Jordan “chơi khăm.”





Có lúc, Fauci nói với Jordan, “Tôi nghĩ bạn đang biến điều này thành việc cá nhân, và nó không phải vậy.”





“Nó không phải là việc cá nhân,” Jordan trả lời.





“Không, nó là vậy!” theo Fauci trả lời gay gắt. “Đó chính xác là điều bạn đang làm.”





Sau đó, Fauci nói thêm rằng, “Chúng tôi không phải đang nói về quyền tự do. Chúng tôi đang nói về đại dịch mà đã giết chết 562,000 người Mỹ.”

Hàng Trăm Công Ty, Lãnh Đạo Kinh Doanh, Nhân Vật Nổi Tiếng Ở Mỹ Cùng Ký Tên Vào Tuyên Bố Chống Hạn Chế Bỏ Phiếu

Hàng trăm công ty, giám đốc và những người nổi tiếng đã đưa ra tuyên bố hôm Thứ Tư, 14 tháng 4 năm 2021, chống lại “bất cứ dự luật hay biện pháp kỳ thị” nào hạn chế việc tiếp cận lá phiếu, theo bản tin CNBC tường thuật hôm Thứ Tư.





Các chữ ký gồm các công ty như Amazon, BlackRock và General Motors và những cá nhân như Tổng Giám Đốc Warren Buffett của Berkshire Hathaway, tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio và ngôi sao nhạc Ariana Grande.





Tuyên bố này là mới nhất và lớn nhất cho thấy sự chống đối của doanh nghiệp đối với các dự luật bầu cử do Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn tại các lập pháp tiểu bang trên khắp nước Mỹ mà những người cổ võ quyền dân sự cho là sẽ làm khó khăn hơn đối với các nhóm thiểu số để bỏ phiếu.





Ken Chenault, cựu tổng giám đốc của American Express, và Ken Frazier, tổng giám đốc của Merk, đã tổ chức bản tuyên bố, theo báo The New York Times tường trình đầu tiên về tuyên bố này. Tuyên bố xuất hiện trong các quảng cáo in báo giấy hôm Thứ Tư trên báo Times và báo The Washington Post.





American Airlines, Apple, Bank of America, Cisco, Facebook, Microsoft, Netflix, Starbucks, Target, Twitter và Vanguard nằm trong số hàng chục tên công ty ký tên vào tuyên bố.





Các nhân vật nổi tiếng ký vào tuyên bố gồm Clooney, Queen Latifah, Demi Lovato, Lin-Manuel Miranda, Gwyneth Paltrow, Shonda Rhimes và Dwyane Wade.





Các công ty luật và các tổ chức bất vụ lợi cũng đã ký tên vào tuyên bố.





Các công ty có trụ sở tại Georgia như Coca-Cola và Delta Airlines, đã lên án luật Georgia là “không thể chấp nhận được” sau khi luật được thông qua, đã từ chối ký tên vào tuyên bố hôm Thứ Tư, theo báo Times cho biết. Home Depot cũng từ chối ký tên.





Thượng Viện đang xem xét một dự luật cải tổ bầu cử rộng rãi, có tên For the People Act, mà Dân Chủ xem là cách để chống lại các hạn chế cử tri do Cộng Hòa hậu thuẫn trong các lập pháp tiểu bang.





Phòng Thương Mại Hoa Kỳ đã công bố lá thư hôm Thứ Ba mạnh mẽ chống lại dự luật For the People Act.

Tập Trung Hơn 100,000 Quân Và Các Vũ Khí Hiện Đại Sát Biên Giới Ukraine, Putin Dường Như Đang Chuẩn Bị Xâm Chiếm Ukraine

Các tàu chiến và chiến đấu cơ Nga đã thực hiện các cuộc tập trận quy mô bên ngoài khơi của Ukraine trong tuần này tạo thêm sợ hãi về một cuộc phong tỏa vì quan ngại việc di chuyển của hơn 100,000 quân có thể báo trước một cuộc xâm lăng của Nga, theo bản tin của Business Insider tường thuật hôm Thứ Ba, 20 tháng 4 năm 2021.





Trong nhiều tuần lễ vừa qua, Nga đã di chuyển số lớn năng lực quân sự tấn công – từ các đơn vị lính nhảy dù tinh nhuệ tới các đội hình thiết giáp hiện đại tới chiến đấu cơ – vào các khu vực quân sự dọc theo biên giới của Ukraine, nơi “nhà nước cộng hòa nhân dân” nói tiếng Nga đã chống lại Kyiv vì độc lập kể từ năm 2014.





Câu hỏi lớn không có câu trả lời: Có phải Putin sẽ xâm lăng Ukraine lần nữa? Hay ông ấy chỉ đang chuẩn bị xâm lăng Ukraine, trong một phô trương lực lượng được tạo ra để làm cho thế giới đứng trước bờ vực?





Bối cảnh là Nga đã làm điều này trước đây. Họ đã xâm chiếm cựu lãnh thổ của Ukraine là Crimea vào năm 2014 và cùng năm đó bị mất vùng Donbas cho những người ly khai được Nga hậu thuẫn. Ukraine và Nga đã dính vào các cuộc xung đột nóng và lạnh dọc theo biên giới kể từ đó. Tuy nhiên, một cuộc xâm lăng vào trung tâm của Ukraine sẽ là một sự leo thang đáng kể của cuộc chiến bên rìa phía đông của Châu Âu.





Tối Thứ Hai, Nga tuyên bố họ sẽ hạn chế tự do di chuyển của các tàu chiến ngoại quốc trên Biển Đen và Biển Azov, một tuyên bố tạo ra sự lên án tức khắc từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, mà đã cảnh báo hành động này tương đương với việc đe dọa phong tỏa hải quân của một đồng minh Mỹ.





Một bản ghi nhớ của Ukraine bị rò rỉ cho báo Axios cáo buộc Nga hạn chế việc đi lại gần ¼ Biển Đen, là vi phạm trắng trợn luật hàng hải quốc tế.





Nhưng một viên chức tình báo quân sự làm việc tại tổng hành dinh NATO tại Brussels cảnh báo về ý định cắt đứt giữa Tây Phương và Putin.

Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte Nói Sẵn Sàng Đưa Tàu Chiến Ra Biển Đông Bảo Vệ Tuyên Bố Chủ Quyền Các Nguồn Tài Nguyên



Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte. (nguồn: https://www.reuters.com)

Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte hôm Thứ Hai, 19 tháng 4 năm 2021, nói rằng ông đã chuẩn bị gửi các tàu chiến vào Biển Đông để “đưa ra tuyên bố chủ quyền” đối với các nguồn dầu mỏ và khoáng sản tại vùng tranh chấp của con đường biển chiến lược, theo bản tin của Reuters tường thuật hôm Thứ Hai.





Với một số nhà chỉ trích phàn nàn Duterte đã mềm mỏng bằng cách từ chối buộc Bác Kinh tuân thủ luật lệ tòa án, ông nói rằng công chúng có thể an tâm là ông sẽ đưa ra các tuyên bố chủ quyền của quốc gia đối với các nguồn tài nguyên như dầu hỏa và khoáng sản tại Biển Đông.





“Tôi không quá thích thú vào chuyện đánh cá hiện nay. Tôi không nghĩ có đủ cá để tranh chấp. Nhưng khi chúng ta bắt đầu khai thác mỏ, khi chúng ta bắt đầu lấy bất cứ thứ gì trong ruột của Biển Đông, dầu hỏa của chúng ta, thì lúc đó tôi sẽ đưa các tàu chiến tới đó để tuyên bố chủ quyền,” theo Duterte tuyên bố trong diễn văn toàn quốc vào tối Chủ Nhật.





“Nếu họ bắt đầu khai thác dầu ở đó, tôi sẽ nói với Trung Quốc, đó có phải là một phần thỏa thuận của chúng ta không? Nếu đó không phải là một phần thỏa thuận của chúng ta, thì tôi cũng sẽ khoan dầu ở đó,” theo ông tuyên bố như thế cho dù ông lập đi lập lại ông muốn giữ tình bạn với Bắc Kinh.

Raúl Castro Tuyên Bố Sẽ Rút Lui Chính Trường Để Lại Cuba Vắng Bóng Thế Hệ Cách Mạng Đầu Tiên Từ Năm 1959



Raúl Castro, bí thư thứ nhất của Đảng CS Cuba kiêm cựu chủ tịch nước, nắm tay đương nhiệm Chủ Tịch Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez trong phiên họp kết thúc tại Quốc Hội vào năm 2019 tại thủ đô Havana. (Ramon Espinosa/AP – nguồn: NPR)

Một thế hệ cách mạng Cuba là người đã chiếm lấy quyền hành hơn 60 năm về trước, thách thức trực tiếp với Hoa Kỳ và sau đó đẩy Washington và Moscow tới bờ vực chiến tranh nguyên tử, tuyên bố rút khỏi sân khấu chính trị Cuba, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Sáu, 16 tháng 4 năm 2021.





Tại đại hội đảng bắt đầu hôm Thứ Sáu, Raúl Castro, 89 tuổi, em trai của nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro, nói rằng ông sẽ ra đi khỏi chức vụ lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Cuba. 3 năm trước, ông đã từ chức chủ tịch nước và trao quyền cho người trẻ tuổi hơn nhiều là Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.





Hành động hôm nay, tại Đại Hội Đảng lần thứ 8 của Cuba, đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng cộng sản năm 1959 mà dòng họ Castro không còn giữ bất cứ vai trò quyền lực nhất trong chính quyền Cuba.





Nó cũng đến vào lúc kỷ niệm 60 năm vụ Vịnh Con Heo thất bại, là chiến dịch do CIA lãnh đạo sử dụng những người lưu vong Cuba trong một cuộc xâm nhập để tìm cách lật độ chế độ cộng sản. Năm sau, các máy bay trinh thám Mỹ đã khám phá chứng cứ rằng các phi đạn mang đầu đạn nguyên tử do Sô Viết cung cấp đã được thiết trí tại đảo quốc này – dẫn tới một cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Liên Bang Sô Viết mà nhiều sử gia xem như là cuộc đọ sức gần nhất của các siêu cường đưa tới một cuộc chiến toàn diện.





TT Biden nói rằng ông muốn thiết lập lại chính sách Cuba nhưng cho đến nay chỉ đưa ra ít chi tiết về cách chính phủ của ông sẽ giải quyết vấn đề gai góc lâu năm.

Viên Chức Cao Cấp Mỹ Tới Đài Loan Mang Theo Cam Kết Của Biden Làm TQ Nổi Giận Thốt Lời Hù Dọa Nói Mỹ Đang Đẩy Đài Loan Tới Diệt Vong

Các viên chức cao cấp Hoa Kỳ đã đến Đài Loan hôm Thứ Tư, 14 tháng 4 năm 2021, trong khi TQ đẩy mạnh điều mà họ gọi là ‘các cuộc tập trận’ chung quanh hòn đảo này, theo Reuters loan tin hôm Thứ Tư.





Đài Loan, đảo tự trị dân chủ mà Bắc Kinh nói là của họ, đã chỉ trích hoạt động quân sự của TQ chung quanh đảo này trong những tháng gần đây.





25 máy bay TQ gồm các chiến đấu cơ và pháo đài bay có khả năng thả bom nguyên tử đã vào không phận của Đài Loan hôm Thứ Hai, là sự xâm nhập lớn nhất mà Đài Bắc đã báo cáo từ trước tới nay.





Phát ngôn viên TQ Ma Xiaoguang đã bào chữa việc tập trận hôm Thứ Tư, gọi đó là “hành động cần thiết” và là “phản ứng nghiêm nghị đối với sự can thiệp của các thế lực ngoại quốc.”





Ông này nói thêm rằng các cuộc tập trận là “gửi đi một dấu hiệu rằng quyết tâm của chúng tôi kềm chế sự độc lập của Đài Loan và sự cấu kết giữa Đài Loan và Mỹ không chỉ là lời nói.”





Trong khi đó, sứ giả từ Hoa Kỳ đang thăm đảo quốc này trong điều mà viên chức Bạch Ốc gọi là “dấu hiệu cá nhân” của lời cam kết của chính phủ Biden đối với Đài Loan.





Họ sẽ gặp Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vào Thứ Năm, là người đã nhiều lần gọi Đài Loan là một quốc gia độc lập.





Bắc Kinh đã nhanh chóng lên án cuộc gặp, với phát ngôn viên, Ma, cáo buộc Hoa Kỳ “đang chơi ‘con bài Đài Loan’ và tiếp tục gửi đi các tín hiệu sai cho các thế lực độc lập Đài Loan.”





Ma nói thêm rằng độc lập Đài Loan gây ra “tận diệt,” so sánh nó với việc uống “thuốc độc” mà “sẽ chỉ đẩy Đài Loan tới tai họa.”

TT Biden Đề Cử Nhà Ngoại Giao Marc Evans Knapper Làm Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam



Nhà Ngoại Giao Marc Evans Knapper. ( https://www.tvguidetime.com

Washington – Tổng Thống Joe Biden đã công bố ý định đề cử 9 nhà ngoại giao làm đại sứ hôm Thứ Năm, 15 tháng 4 năm 2021, đánh dấu sự chọn lựa đầu tiên về phái bộ ngoại quốc kể từ khi ông nhậm chức, theo CNN tường thuật.





Trong thông cáo báo chí, Bạch Ốc nói rằng Biden có kế hoạch đề cử Larry André làm đại sứ tại Somalia, Elizabeth Moore Aubin làm đại sứ tại Algeria, Steven Bondy làm đại sứ tại Bahrain, Maria Brewer làm đại sứ tại Lesotho, Marc Knapper làm đại sứ tại Vietnam, Christopher Lamora làm đại sứ tại Cameroon, Tulinabo Mushingi làm đại sứ tại Angola và Sao Tome & Principe, Michael Raynor làm đại sứ tại Senegal và Cộng Hòa Guinea-Bissau, và Eugene Young làm đại sứ tại Cộng Hòa Congo.





Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 16 tháng 4 năm 2021 cho biết thêm về vị đại sứ Hoa Kỳ tại VN trong tương lai là ông Marc Evans Knapper như sau.





Tổng thống Joe Biden vừa đề cử ông Marc Evans Knapper, Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách về Nhật Bản và Hàn Quốc tại Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, theo thông cáo của Nhà Trắng vào ngày 15/4.





Ông Knapper sẽ thay thế Đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, người vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.





Ông Knapper trước đây là tham tán của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Trước đó, ông là phó trưởng phái bộ của Đại sứ quán.

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới Tố Chính Quyền CSVN Tiếp Tục Kiểm Soát Truyền Thông, Bắt Giam Các Nhà Báo Độc Lập



VIỆT NAM – Việt Nam tiếp tục đội sổ trong danh sách xếp hạng tự do báo chí trên thế giới của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) được công bố hôm 20 tháng 4 năm 2021 vì “kiểm soát nội dung mạng xã hội và bắt bớ các nhà báo độc lập,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Việt Nam bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) xếp thứ 175 trong tổng số 180 quốc gia tên toàn thế giới về tự do báo chí trong báo cáo về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới được công bố vào ngày 20/4.





Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam bị xếp thứ 175 trong báo cáo này của RSF.





Theo RSF, Chính phủ Việt Nam củng cố kiểm soát nội dung mạng xã hội trong khi tiến hành một làn sóng bắt bớ những nhà báo độc lập hàng đầu trước khi tiến tới Đại hội Đảng vào tháng giêng năm 2021. Trong số này có cô Phạm Đoan Trang, người được RSF trao giải Tác Động hồi năm 2019.





Theo báo cáo của RSF, ngành báo chí, một loại vắc xin chống thông tin sai lệch, đã bị chặn hoàn toàn hay một phần tại 73 phần trăm trong tổng số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.





Chỉ số đưa ra phản ánh tình trạng suy thoái về việc tiếp cận thông tin của người dân và sự gia tăng biện pháp ngăn trở đưa tin từ phía cơ quan chức năng. Dịch COVID-19 được sử dụng như căn cứ để chặn không cho các nhà báo tiếp cận nguồn tin và trực tiếp tác nghiệp ở hiện trường.





Dữ liệu đưa ra trong báo cáo cho thấy các nhà báo nhận ra rằng ngày càng khó tiến hành điều tra và loan những tin nhạy cảm; đặc biệt tại Châu Á, Trung Đông và Châu Âu.





Tổng thư ký Christophe Deloire của RSF được dẫn lời rằng hoạt động sản xuất và loan truyền tin tức của báo chí thường xuyên bị chặn bởi những yếu tố kinh tế chính trị, kỹ thuật và đôi khi cả yếu tố văn hóa. Đề có thể đối phó với sự lan tràn thông tin sai lệch truyền đi khắp nơi trên những cơ sở số và thông qua mạng xã hội, báo chí cung cấp những phương tiện hữu hiệu nhất nhằm bảo đảm cho những cuộc tranh luận công cộng được dựa vào đa dạng những dữ liệu có xác lập.

Ba Nhà Báo Độc Lập Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo Đã Bị Bắt Giam Và Khởi Tố



Ba nhà báo thuộc nhóm Báo Sạch: (từ trái qua) Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang. (nguồn: Đài RFA tiếng Việt)

CẦN THƠ, VN – Làm “Báo Sạch” độc lập với báo nhà nước cũng bị tội vào tù tại Việt Nam mà trường hợp cụ thể và mới nhất là vụ 3 nhà báo độc lập Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo đã bị công an Cần Thơ bắt giam và khởi tố hôm 20 tháng 4 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.





Ba nhà báo độc lập là Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo vào ngày 20 tháng tư bị Công an Thành phố Cần Thơ khởi tố và bắt giam với lý do có liên quan đến nhà báo độc lập khác là ông Trương Châu Hữu Danh thuộc Báo Sạch. Ông Trương Châu Hữu Danh đang bị giam giữ để điều tra với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự.





Báo Công An Nhân Dân cho biết cả ba nhà báo mới bị bắt giữ đều thuộc nhóm Báo Sạch.





Báo Sạch là một báo mạng độc lập không thuộc kiểm soát của Chính phủ. Người đọc chủ yếu đọc thông tin của Báo Sạch qua mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên trang báo đã biến mất khỏi Facebook trong khoảng thời gian nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị khởi tố và bắt giam.





Mạng báo Pháp Luật trong cùng ngày cho biết biện pháp khởi tố và bắt giam như vừa nêu được tiến hành vì cả ba người bị phát hiện có liên can trong quá trình điều tra mở rộng vụ án ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền/lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ xảy ra tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh thành do nhà báo Trương Châu Hữu Danh và một số người khác thực hiện.





Tin cho biết nhà báo Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, cư trú tại căn hộ 3.01 chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), nhà báo Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, cư trú tại căn hộ 5.04 tầng 6 chung cư 241/1/25C, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh), và nhà báo Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, cư trú tại 172 Hà Huy Giáp, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn.