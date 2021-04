Ôn Lại Quá Khứ, Hướng về Tương Lai Người Mỹ Gốc Việt Kỷ Niệm 46 Năm trong “Hành Trình Tìm Tự Do” Ngày 2 tháng 5 với Trọng Tâm Đặt Vào Giới Trẻ

Hoa Thịnh Đốn, 18/4/ 2021: Ngày 2 tháng 5, 2021, Người Mỹ Gốc Việt toàn quốc sẽ có cuộc thảo luận trực tuyến, nhìn lại 46 năm qua trong “Hành Trình Tìm Tự Do”, bắt đầu từ sau Tháng Tư Đen năm 1975, khi ngàn ngàn người Việt liều chết vượt biên, vượt biển, lúc Việt Nam bị Cộng Sản xâm chiếm.

Quốc Hội Hoa Kỳ thứ 111 đã chỉ định “Ngày 2 tháng 5 là Ngày Người Việt Tỵ Nạn” trong Nghị Quyết do TNS Jim Webb (D-VA) và Dân Biểu Joseph Cao Quang Ánh (R-LA) đưa ra: “Để kỷ niệm sự xuất hiện của người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ, ghi lại các kinh nghiệm bi thảm, và các thành công sau đó của họ tại đất nước mới, để trân trọng các nước đã đón nhận thuyền nhân Việt Nam, vinh danh các hội thiện nguyện và các tổ chức không thuộc chính quyền đã hỗ trợ sự định cư, thích ứng, và hoà nhập vào đời sống của Hoa Kỳ.” (SR.123&HR342- 111th Congress)*

Là giống dân Á Châu Thái Bình Dương đông thứ tư tại Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt cũng chịu đựng nhiều sự kỳ thị chủng tộc, và đang đứng chung với tất cả các sắc dân khác để chống lại sự kỳ thị người Mỹ gốc Á, thúc đẩy giá trị Hoa Kỳ: Tự Do và Công Bằng cho tất cả mọi người .

Ngày 2 tháng 5, 2021, chúng tôi kính mời quý vị cùng tham dự hội nghị trực tuyến: “Ôn Lại Quá Khứ, Hướng Về Tương Lai”, để nhìn ra những thách thức chúng ta đang trực diện trong cuộc hành trình đến Tự Do. Tại hội nghị này, trọng tâm sẽ là làm sao hỗ trợ giới trẻ dấn bước trong giai đoạn kế tiếp của cuộc hành trình: Chúng ta vẫn cần có thêm nhiều dân cử đại diện, cần hoà nhập tốt hơn vào dòng chính, giảm bớt ngăn cách thế hệ, và củng cố sự đồng lòng bảo vệ các giá trị cốt lõi căn bản của chúng ta . Sự tham dự và đóng góp của quý vị thật vô cùng quý giá .

Xin ghi danh tham dự tại đây:

https://us02web.zoom.us/ webinar/register/WN_Ge7- SFYrSTW9W_4sWtodug

Khách Mời Danh Dự:

US Senator Tim Kaine (D-VA) – invited

US Senator Mitt Romney (R-UT) – invited

US Congresswoman Stephanie Murphy (D-FL) – invited

US Congressman Joseph Anh Cao (R-LA) – invited

State Delegates:

Bee Nguyen (D- GA), Dean Tran (R-MA), Kathy Tran (D-VA), Tram Nguyen (D-MA)

Assemblywoman Janet Nguyen (R-CA)

Young Generation:

Cookie Duong – Founder of the Interpreter

Kalynh Ngo – Reporter of the NguoiViet Daily News

Crysta Tran – Chair of MAUVSA Alumni, former President of MAUVSA (2016-2017)

Long Nguyen – Former President of MAUVSA (2006-2007)

Community Leaders and Advocates:

Attorney Steven Dieu – Chair of the Vietnamese Community in Houston, Texas

Mr. Bao Ky Vu – Chairman, Bonanza Goldfields Corp – 2016 Georgia Republican Elector

Mr. Tung Xuan Cong – Founder, CEO of Congero Technology Group

Mr. Tho Vo – software engineer

Mr. Duc Nguyen Dang – Founder of Seeds of Good Hope

Mr. Vinh Nguyen – Founder and President of the West Gate Realty Group

Destiny Nguyen – Founder of Descendants of Republic of Vietnam

Dr. Tai Nguyen – Founder and President of the Global Free Vietnamese Network

Ms. Genie Giao Nguyen – Founder and President of Voice of Vietnamese Americans

https://www.govinfo.gov/ content/pkg/BILLS- 111sres123ats/xml/BILLS- 111sres123ats.xml