Thời Sự Trong Tuần

Một người đàn ông dừng lại nơi Tượng Đài Chiến Tranh Việt Nam tại Thành Phố Westminster, California hôm Thứ Hai, 29 tháng 3 năm 2021. Đó là ngày đánh dấu Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam để vinh danh sự phục vụ của các cựu chiến binh Việt Nam và những hy sinh của gia đình họ. (Photo Getty Images)

Để đối phó với tình trạng nhiều người Mỹ gốc Á tiếp tục bị tấn công vì kỳ thị và thù ghét, chính phủ của Tổng Thống Joe Biden hôm 30 tháng 3 đã công bố các biện pháp ngăn chận bạo động và kỳ thị chống lại người Mỹ gốc Á. Ngoài ra, trong tuần qua, vẫn còn nhiều quan ngại về một đợt bùng phát khác của vi khuẩn corona với các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh và nhiều hơn, mặc dù dân số người Mỹ được chích ngừa Covid-19 ngày càng gia tăng.

Biden Công Bố Các Biện Pháp Mới Đối Phó Với Bạo Động và Kỳ Thị Chống Lại Người Mỹ Gốc Á

Bạch Ốc hôm Thứ Ba, 30 tháng 3 năm 2021, đã công bố một năm sáu hành động mới nhằm đối phó với các cuộc tấn công và sách nhiễu mà các cộng đồng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ đã đối diện ngày càng nhiều trong năm qua, theo tường thuật của Đài NPR cho biết hôm Thứ Ba.





“Khắp đất nước của chúng ta, sự đau buồn và phẫn nộ tiếp tục tuôn trào vì bạo động khủng khiếp và bài ngoại chống lại các cộng đồng người Mỹ gốc Á, đặc biệt các phụ nữ và con gái người Mỹ gốc Á,” theo Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố.





“Như Tổng Thống Biden đã nói trong bài diễn văn đầu tiên của ông, bạo động chống người gốc Á và bài ngoại là sai lầm, nó không phải là người Mỹ, và nó phải ngưng.”





Bạch Ốc cho biết Biden sẽ chỉ định giám đốc thường trực để lãnh đạo sự phối hợp các chính sách xuyên khắp chính phủ liên bang – một yêu cầu được thực hiện bởi nhiều nhà cổ động cộng đồng.





Được bao gồm trong tuyên bố hôm Thứ Ba, dựa trên Bản Ghi Nhớ Lên Án và Chống Lại Kỳ Thị Chủng Tộc, Bài Ngoại, và Không Khoan Dung Chống Lại Người Mỹ Gốc Á và Các Đảo Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ, là chỉ thị để:





- Tái thành lập Sáng Kiến của Bạch Ốc về Người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương, với sự nhấn mạnh cơ bản vào việc chấm dứt thiên vị và bạo động chống lại người gốc Á.





- Gia tăng tài trợ cho Người Mỹ Gốc Á và Các Đảo Thái Bình Dương sống sót đối với bạo lực gia đình và tấn công tình dục.





- Thành lập lực lượng để giải quyết bài ngoại được thúc đẩy từ vi khuẩn corona chống lại những người Mỹ gốc Á.





- Thành lập một sáng kiến liên cơ quan Bộ Tư Pháp để điều tra bạo động chống người gốc Á. Điều này gồm việc mở rộng nhiều ngôn ngữ có thể cho việc chuyển dịch trên trang mạng tội phạm thù ghét của cơ quan và huấn luyện các nhân viên công lực tiểu bang và địa phương về cách báo cáo các tội phạm thù ghét.





- Thực hiện các dự án liên bang để tôn vinh những đóng góp của người Mỹ gốc Á đối với đất nước Hoa Kỳ.





- Và tài trợ cho nghiên cứu của Tổ Chức Khoa Học Quốc Gia - National Science Foundation - về sự kỳ thị và bài ngoại.

Thanh Tra Nhà Ở Công Cộng New York Gửi Lá Thư ‘Miệt Thị” Chủng Tộc Tới Những Người Việt Thuê Nhà

Những người Việt thuê nhà của chung cư nhà ở công cộng tại New York đã bị sốc khi nhận một lá thư thù ghét chính thức gửi tới từ thành phố, theo bản tin của Yahoo News tường trình hôm Thứ Hai, 29 tháng 3 năm 2021.





Một nhân viên dấu tên tại Phòng Bảo Tồn và Phát Triển Nhà Ở đã được báo cáo ghi lên địa chỉ trên lá thư gửi tới “Chi** Ch***,” (Ching Chong) một câu nói miệt thị được sử dụng để chống lại những người di dân Châu Á, trong chỗ viết tên thật của người nhận là di dân Việt Nam, theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC7 NY tường trình.





Khang Duong và Duc Pham, là những người ở cùng phòng trong nhà chung cư East Side, đã bị bối rối vì lá thư kỳ thị đến từ cơ quan chính quyền thành phố. Pham đã đăng hình của lá thư lên Facebook mà đã được chia xẻ rộng rãi.





“Ngay dù trách nhiệm nằm ở thanh tra, đây là lá thư từ thành phố, người nào đó đã in nó ra,” theo Pham được trích lời nói thế. “Người nào đó phải xếp nó lại và gửi nó đi, quá rõ ràng là không có sự giám sát không có việc kiểm tra.”





Trước khi nhận lá thư, những người cùng ở trong nhà đã tiếp xúc với phòng gia cư của thành phố để báo cáo một vấn đề về máy sưởi và máy nước nóng nơi họ đang ở. Theo những người ở chung nhà này, một người thanh tra đã đến để kiểm tra chúng. “Ông ấy chẳng hỏi bất kỳ ai trong chúng tôi về tên của chúng tôi vì vậy điều mà chúng tôi nghi ngờ đã xảy ra là ông viết tên chúng tôi xuống trong mẫu đơn đó như là một lời miệt thị chủng tộc,” theo Pham cho biết.





Nghị Viên Thành Phố Brad Lander đã viết Twitter hôm Thứ Sáu kêu gọi Tòa Thị Chánh lưu ý.





“Là một người Á Châu, bây giờ, chúng tôi không cảm thấy được thành phố bảo vệ,” theo Pham nói với Đài CBS2 News. “Sử dụng mẫu chính thức, lá thư chính thức, và dường như họ không thực sự quan tâm.”

Viên Chức Ohio Lee Wong Chống Thù Ghét Người Gốc Á, Vạch Ngực Cho Xem Vết Sẹo 20 Năm Làm Lính Mỹ, Hỏi Có Đủ Yêu Nước Mỹ Chưa



Viên chức Ohio vạch ngực cho xem vết sẹo. (nguồn: https://www.yahoo.com)

Một vị dân cử tại Ohio đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về bạo động chống người Mỹ gốc Á trong cuộc họp khu phố vào tuần này khi ông cởi áo cho mọi người xem vết sẹo trên ngực trong lúc ông phục vụ trong Lục Quân Hoa Kỳ 20 năm, theo bản tin của báo HuffPost tường thuật hôm Thứ Bảy, 27 tháng 3 năm 2021.





“Mọi người đặt câu hỏi về lòng yêu nước của tôi, rằng tôi trông không đủ giống người Mỹ, họ không thể vượt qua khuôn mặt này,” theo Viên Chức Thị Trấn West Chester là Lee Wong phát biểu khi ông cởi áo khoác và mở nút và kéo áo thun của ông lên.





“Tôi không phải sống trong sự sợ hãi, hăm dọa hay lăng mạ,” ông tiếp tục nói.





“Tôi 69 tuổi và tôi sẽ cho quý vị thấy cái gì là lòng yêu nước, những câu hỏi về lòng yêu nước, trông giống. Đây là chứng minh của tôi,” Wong nói, kéo chiếc áo thun của ông lên để lộ ra những vết sẹo.





“Đây là bằng chứng từ sự phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Bây giờ có đủ làm người yêu nước chưa?”





“Tôi không xấu hổ để đi khắp mọi nơi,” Wong tuyên bố thế. “Trước đây, tôi cảm thấy bị ức chế. Nhiều người nhìn tôi xa lạ, dám hỏi về sự trung thành của tôi đối với quốc gia này.”





“Lần cuối cùng tôi đã đọc Hiến Pháp Hoa Kỳ, tất cả chúng ta đều như nhau. Chúng ta bình đẳng nhau,” theo ông nói.

San Jose Lập Nhóm Thiện Nguyện Đi Tuần Tra Để Bảo Vệ Các Cao Niên Người Mỹ Gốc Á Bị Tấn Công Vì Thù Ghét

Khi các tội phạm thù ghét chống người Mỹ gốc Á gia tăng khắp Hoa Kỳ, một nhóm các nhà tổ chức cộng đồng tại Thành Phố San Jose, California đang tiến lên để bảo vệ cộng đồng của họ, theo bản tin của Reuters tường thuật hôm Thứ Năm, 25 tháng 3 năm 2021.





Một nhóm của những người thiện nguyện đã hình thành – họ gọi với nhau là Japantown Prepared [Phố Nhật Đã Sẵn Sàng], và tuần tra các đường phố San Jose, ra tay giúp bất cứ nơi nào cần, chào hỏi các cư dân cộng đồng, và cảnh báo mọi người cảnh giác.





Lãnh đạo nhóm Richard Saito nói rằng ông cảm thấy có trách nhiệm cá nhân để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt các vị cao niên.





“Tôi xem các vụ tấn công trên tin tức và nó làm tôi đau nhói trong tim để chứng kiến điều đó, chứng kiến những cao niên vô tội bị tấn công và xô ngã xuống đất và chúng tôi đã có một người chết… Và rồi tôi giận dữ rằng người ta đã gây hấn với những người không nghi ngờ, không có khả năng tự vệ. Vì thế nó khiến tôi muốn làm điều gì đó.”





Nhưng nhóm không chỉ là khuôn mặt thân thiện chung quanh khu phố.





Cùng với tuần tra bên ngoài, nói chuyện với các cao niên cộng đồng, Saito cho thấy lịch sử và những dấu ấn của cộng đồng.





Saito nói rằng đáp ứng với sáng kiến Japantown Prepared đã tràn ngập lạc quan cho đến nay, với khoảng 20 thiện nguyện viên và còn tiếp tục tới.

Nhiều Nhóm Thiện Nguyện Trên Khắp Nước Mỹ Xuống Phố Tuần Tra Để Bảo Vệ Người Mỹ Gốc Á Khỏi Bị Tấn Công





Nhóm thiện nguyện ở New York đi tuần tra để bảo vệ các cao niên người Mỹ Gốc Á bị tấn công vì thù ghét. (nguồn: https://japantownprepared.wordpress.com)

FLUSHING, N.Y. – Trước hoàng hôn Thứ Hai, vài chục người Mỹ gốc Á mặc áo khoác có neon đi xuống các đường của khu phố Thành Phố New York, theo báo The Wall Street Journal cho biết hôm Thứ Tư, 24 tháng 3 năm 2021.





Họ không phải là cảnh sát. Họ là các học sinh, những công nhân ngành bán lẻ và những người về hưu được trang bị với chỉ chiếc điện thoại cầm tay trong trường hợp họ đến người nào đó đang bị sách nhiễu hay bị tấn công. Sứ mệnh của họ: chận đứng những kẻ tấn công không làm hại những người Mỹ gốc Á khác, có thể bằng cách gọi cảnh sát tới giúp hay chính họ can thiệp vào.





“Nó làm tôi cảm thấy bệnh,” theo thiện nguyện viên Wan Chen, 37 tuổi, về sự gia tăng trong các tội phạm thù ghét chống lại người gốc Á trên khắp nước. “Vì thế đây là thời gian mà chúng tôi cần lên tiếng và làm hết sức mình để giúp đỡ. Nếu có ai đó cố làm bất cứ điều gì,có thể họ sẽ suy nghĩ trở lại.”





Các nhóm thiện nguyên như nhóm này đã gia tăng trên khắp Hoa Kỳ, đang tuần tra các đường phố của những cộng đồng Á Châu từ Thành Phố New York tới Oakland của California. Họ có nhiều mục đích: để hộ tống các những người lo sợ về sự an toàn của họ khi họ cần đi đâu đó, kiểm tra trong các thành viên cộng đồng, và nếu cần, can thiệp nếu họ thấy người nào đó bị sách nhiễu.





Các thành phố trên khắp nước đã chứng kiến sự gia tăng tội phạm thù ghét chống người Á Châu kể từ khi bắt đầu đại dịch. Một phân tích được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại Học California State University ở San Bernardino, cho thấy rằng tội phạm thù ghét nhắm vào người Á Châu tại 16 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ đã tăng 149% từ năm 2019 đến 2020. Cùng thời gian này, các báo cáo về tội phạm thù ghét nói chung đã giảm 7%, theo các nhà nghiên cứu cho thấy.

California Sẽ Chích Ngừa Covid-19 Cho Mọi Người Từ 16 Trở Lên Bắt Đầu Vào Ngày 15 Tháng 4

SANTA ANA, Calif. – California đang mở rộng danh sách những người đủ điều kiện để được chích ngừa Covid-19, cho mọi người từ 16 tuổi trở lên bắt đầu vào ngày 15 tháng 4, theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC7 tường trình hôm Thứ Năm, 25 tháng 3 năm 2021.





Phát biểu tại một địa điểm chích ngừa ở Quận Cam, Thống Đốc Gavin Newsom cũng đã thông báo rằng mọi người 50 tuổi trở lên sẽ có để lấy hẹn để chích ngừa bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 dựa trên sự gia tăng mức cung cấp thuốc chích ngừa được dự kiến, mà hiện nay vẫn còn bị hạn chế.





“Chỉ trong vài tuần, sẽ không có quy định, không có hạn chế, khi liên quan đến khả năng có được chích người,” theo Newsom phát biểu. “Tiểu bang này sẽ quay trở lại rầm rộ.”





Thống đốc cũng cho biết rằng lần đầu tiên, các thành viên trong gia đình có người đủ điều kiện hiện nay cũng có thể chích ngừa, “không hỏi gì cả.” Cuộc họp báo sau đó làm rõ rằng điều này tùy thuộc vào quyết định của nhà cung cấp, và chỉ áp dụng cho các gia đình sống tại những khu vực ảnh hưởng nặng.





Dựa vào các phỏng đoán hiện nay, California dự kiến sẽ nhận khoảng 2.5 triệu liều thứ nhất và thứ hai mỗi tuần trong nửa đầu tháng 4 và hơn 3 triệu liều trong nửa sau của tháng 4. Đó là nhảy vọt từ 1.8 triệu liều một tuần mà tiểu bang nhận hiện nay.

California đã chích hơn 15 triệu thuốc chích ngừa.

Chính Phủ Biden Cảnh Báo Các Tiểu Bang Gỡ Bỏ Các Hạn Chế Là ‘Đùa Với Lửa’ Khi Còn Nhiều Người Chưa Chích Ngừa Covid-19

Cố vấn cao cấp về vi khuẩn corona của Bạch Ốc Andy Slavitt hôm Thứ Ba, 30 tháng 3 năm 2021, đã cảnh báo rằng các thống đốc đã gỡ các hạn chế Covid-19 trước khi đủ số người được chích ngừa là “đang đùa giỡn với lửa,” theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Ba.





Slavitt đã nhanh chóng được hỗ trợ bởi sự hưởng ứng của các chuyên gia sức khỏe công cộng là những người nói với NBC News rằng các thống đốc đang kích động một cách nguy hiểm làn sóng khác của truyền nhiễm vi khuẩn corona nếu họ đi quá nhanh trở lại “cuộc sống bình thường” bằng việc miễn trừ các bảo vệ Covid-19 được chứng minh như lệnh đeo khẩu trang.





“Người ta có vẻ quên rằng trong khi có ánh sáng ở cuối đường hầm, chúng ta vẫn chưa ra khỏi đường hầm,” theo Summer Johnson McGee, viện trưởng Trường Khoa Học Sức Khỏe của Đại Học New Haven, phát biểu.





Các chuyên gia lên tiếng khi số trường hợp Covid-19 đã và đang lên cao tại Michigan và gia tăng con số đáng cảnh báo tại các tiểu bang như like New Jersey, West Virginia, Hawaii, Pennsylvania và Connecticut, ngay cả khi tốc độ phân phối thuốc chích ngừa khắp Hoa Kỳ đang nhanh chóng gia tăng dưới chính phủ Biden.





Các thống đốc tại những tiểu bang như Arizona, Connecticut, Maryland, Mississippi, Texas, West Virginia và Wyoming, trong nhiều tuần lễ nay, đã gỡ bỏ các hạn chế kinh tế và vừa nới lỏng các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang qua nhiều chống đối của hầu hết các chuyên gia y tế công cộng.





Tính tới Thứ Ba, 52.6 triệu người Mỹ đã được chích ngừa xong, theo số liệu mới nhất của NBC News cho thấy.





Trong khi đó, bản tin hôm Thứ Ba của CNN nói rằng các trường hợp mới bị lây nhiễm Covid-19 đã tăng cao tại Hoa Kỳ trong nhiều ngày qua, theo tài liệu mới nhất cho thấy hôm Thứ Ba – và Bạch Ốc và các viên chức y tế đang khẩn xin cả nước đề phòng nhiều hơn cho đến khi nhiều người hơn được chích ngừa.





Cả nước có trung bình 65,700 trường hợp mới một ngày trong tuần qua – tăng 22% so với tuần trước đó, khi con số tới gần điểm thấp nhất của năm 2021, theo Đại Học Johns Hopkins cho hay.





Con số như thế này đã khiến cho Bác Sĩ Rochelle Walensky, Giám Đốc Cơ Quan CDC, lên tiếng hôm Thứ Hai rằng bà “sợ” và cảm thấy “sự diệt vong sắp xảy ra” về nơi mà Hoa Kỳ đang hướng tới.





Nói một cách đơn giản, dù số người chích ngừa đang tăng và khả năng đủ điều kiện được mở rộng, các biến thể dễ lây lan hơn như B.1.1.7 đang lan rộng và rất nhiều người vẫn dễ bị tổn thương.

Cựu Giám Đốc CDC Của Chính Phủ Trump Nói Covid Từ Phòng Thí Nghiệm Vũ Hán Thoát Ra, Bác Sĩ Fauci Bác Bỏ Điều Đó

WASHINGTON – Bác Sĩ Anthony Fauci, trưởng cố vấn cho Tổng Thống Biden về đại dịch vi khuẩn corona, nói rằng ông không tin là vi khuẩn corona bắt nguồn từ trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu mầm bệnh của Trung Quốc, là trái ngược với các phát biểu gây tranh cãi được đưa ra trước đó trong ngày bởi cựu giám đốc Cơ Quan CDC là Bác Sĩ Robert Redfield, theo Yahoo News tường trình hôm Thứ Sáu, 26 tháng 3 năm 2021.





Phát biểu trên CNN chỉ vài giờ trước khi lực lượng chống vi khuẩn corona của Bạch Ốc họp báo, Redfield – cựu giám đốc Cơ Quan CDC trong chính phủ Trump – đã khơi lại một cuộc tranh cãi đã tiếp tục kể từ đại dịch bắt đầu: Vi khuẩn được biết như là SARS-CoV-2 đến từ đâu?





Không phải từ các thú vật, theo Redfield, cho rằng nó có mức lây nhiễm con người cao cho thấy một mức độ nào đó của con người dính vào, nếu không muốn nói là cố tình. “Tôi không tin vi khuẩn đến từ một con dơi truyền qua người,” theo ông nói, vì điều đó sẽ không tạo cơ hội cho vi khuẩn gần như ngay lập tức trở thành “một trong những vi khuẩn lây nhiễm mạnh nhất mà chúng ta biết trong loài người về khả năng lây truyền từ người sang người.”





Thay vì vậy, ông nói, vi khuẩn “đã thoát ra” từ Viện Dịch Học Vũ Hán, một phòng thí nghiệm đã là đối tượng của sự giám sát hợp pháp và các lý thuyết âm mưu vô căn cứ.





Trong cuộc họp báo của lực lượng chống vi khuẩn corona của Bạch Ốc, Fauci nói rằng vi khuẩn có vẻ đã phát triển khả năng truyền nhiễm của nó vào cuối năm 2019, trước khi các nhà dịch tể học biết nó hiện diện.





“Vi khuẩn này thực sự đã lưu hành tại Trung Quốc, tại Vũ Hán, cả tháng hay lâu hơn trước khi chúng được nhận biết vào cuối tháng 12 năm 2019,” theo Fauci nói. “Nếu đó là đúng, vi khuẩn rõ ràng có thể đã tự thích ứng để có hiệu quả lớn hơn trong khả năng truyền nhiễm trong thời gian đó.”

Cựu Cảnh Sát Minneapolis Derek Chauwin Ra Tòa Không Nhận Tội Vì Bị Truy Tố Tội Giết Chết George Floyd Vào Tháng 5 Năm Ngoái





MINNEAPOLIS – Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauwin đã phản bội huy hiệu của ông bằng “việc đè” đầu gối của ông vào cổ của George Floyd trong thời gian bắt bớ chết người hồi tháng 5 năm ngoái, theo một công tố cho biết hôm Thứ Hai tại phiên tòa giết người đã được xem rộng rãi như là một cuộc trắc nghiệm hệ thống công lý Hoa Kỳ, theo Reuters tường thuật hôm Thứ Hai, 29 tháng 3 năm 2021.

Các luật sư của Chauvin đã đáp trả qua việc nói rằng cựu cảnh sát chỉ đơn giản làm theo những gì được huấn luyện từ 19 năm trong lực lượng cảnh sát của ông, ngay cả khi họ đã thừa nhận rằng việc bắt bớ, được quay video từ nhiều góc độ, khiến cho người xem đau buồn.





“Việc sử dụng vũ lực không hấp dẫn nhưng nó là yếu tố cần thiết của việc trị an,” theo Eric Nelson, trưởng nhóm luật sư của Chauvin, phát biểu trong lời mở đầu của ông, đề cập đến các videos cho thấy Floyd, người đàn ông Da Đen 46 tuổi bị còng tay, đã xin tha mạng. Đoạn phim đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình trên toàn thế gới chống lại sự bạo hành của cảnh sát chống lại người Da Đen.





Nhưng trong tranh luận mở đầu của mình, Jerry Blackwell, công tố làm việc cho Văn Phòng Bộ Tư Pháp Tiểu Bang Minnesota, nói với bồi thẩm đoàn đa dạng chủng tộc rằng các cảnh sát là những người đeo huy hiệu cảnh sát Minneapolis đã cam kết không bao giờ sử dụng “vụ lực hay bạo lực không cần thiết.”





“Các bạn sẽ học hiểu rằng ngày 25 tháng 5, Ông Derek Chauvin đã phản bội huy hiệu này khi ông sử dụng vũ lực quá đáng và không có lý do chính đáng đối với cơ thể của George Floyd,” theo Blackwell, nhằm mục đích khẳng định sự kỳ thị của cảnh sát Hoa Kỳ đối với việc giết chết một công dân.





Blackwell đã trưng bày tấm hình từ một điện đoại di động của người đứng bên đường quay lại cho thấy Chauvin, người da trắng, với đầu gối của ông đè lên cổ của Floyd, nói rằng nó cho thấy Chauvin “đang nghiền nát ông ấy cho đến tận hơi thở -- không, thưa quý bà và quý ông – chính sự sống đã bị vắt kiệt khỏi ông ấy.”





Chauvin và 3 cảnh sát khác lúc đó đang cố bắt Floyd vì nghi đã dùng tờ giấy bạc $20 giả để mua thuốc lá, một tội nhỏ mà các công tố viên nói là có thể đã được giải quyết với một giấy đòi ra tòa thay vì bắt.





Chauvin, 45 tuổi, đã không nhận tội sát nhân cấp hai, sát nhân cấp ba và ngộ sát cấp hai. Ông ấy đối diện với 40 năm tù nếu bị kết án tội nghiêm trọng nhất.

Chiếc Tàu Ever Given Mắc Cại Tại Kênh Đào Suez Đã Được Trục Lên Và Chạy Đi

Chiếc tàu Ever Given, tàu chuyên chở những thùng hàng rất lớn đã bị mắc cạn tại Kênh Đào Suez và đã làm tắt nghẽn giao thông đường thủy quan trọng gần cả tuần nay, đã được trục lên, theo các viên chức thẩm quyền cho biết hôm Thứ Hai, 29 tháng 3 năm 2021 qua tường thuật của CNBC hôm Thứ Hai.

Chiếc tàu đã chạy về hướng bắc tới Hồ Great Bitter Lake, đến đó chỉ trước 1 giờ chiều giờ miền đông, theo Leth Agencies, là cơ quan trung chuyển tại Kênh Đào Suez. Chiếc tàu hiện đang được kiểm tra kỹ thuật.





Sáng sớm Thứ Hai, Giới Chức Thẩm Quyền Kênh Đào Suez nói rằng chiếc tàu đã “đáp ứng với việc kéo ra và trục lên” và đã điều chỉnh lại đường đi 80%.

Chiếc tàu Ever Given là một trong những tàu chuyên chở thùng hàng lớn nhất trên thế giới. Chiếc tàu trọng tải 220,000 tấn có thể chở 20,000 thùng containers, và dài hơn 1,300 feet là dài tương đương đới chiều cao của Tòa Nhà Chọc Trời Empire State Building.

Ngày Đẫm Máu Nhất Tại Miến Điện: 114 Bị Giết Chết; Liên Hiệp Quốc Kêu Gọi Thế Giới Cô Lập Nhóm Quân Đội Đảo Chánh

Hai viên chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc đã lên án nhóm quân đội Miến Điện trong ngày chết chóc nhất của các cuộc biểu tình từ trước tới nay chống nhóm quân đội đảo chánh đã cướp chính quyền dân cử của quốc gia này, khi nhiều người biểu tình đã xuống đường hôm Chủ Nhật, theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 28 tháng 3 năm 2021.





Ít nhất 114 người đã bị giết chết hôm Thứ Bảy trong các cuộc xuống đường tại 44 thị trấn và thành phố khắp nước, theo một kiểm điểm bởi hãng thông tấn độc lập Myanmar Now cho biết. CNN đã không thể xác nhận độc lập số người đã bị giết chết.





Trong một tuyên bố chung, Alice Wairimu Nderitu, Cố Vấn Đặc Biệt của LHQ về Ngăn Chận Diệt Chủng, và Michelle Bachelet, Cao Ủy LHQ về Nhân Quyền, đã thúc giục quân đội Miến Điện phải “tức khắc ngưng giết hại mọi người mà họ có trách nhiệm phục vụ và bảo vệ.”





Các viên chức này cũng “đã mạnh mẽ lên án gia tăng các cuộc tấn công có hệ thống, lan rộng và chết chóc chống lại những người biểu bình ôn hòa, cũng như các vi phạm nghiêm trọng khác về nhân quyền kể từ khi họ chiếm quyền vào ngày 1 tháng 2 năm 2021.”





Báo Cáo Viên Đặc Biệt Của LHQ về Miến Điện nói rằng quân đội đang thực hiện “sự giết người tập thể” và kêu gọi thế giới cô lập nhóm quân đội và chận đứng sự tiếp cận các vũ khí của họ.





Theo báo cáo mới nhất bởi tổ chức bất vụ lợi Assistance Association for Political Prisoners, ít nhất 423 người đã bị giết chết tại Miến Điện kể từ khi cuộc đảo chánh quân sự vào ngày 1 tháng 2.





Ít nhất 6 trẻ em từ 10 tới 16 tuổi nằm trong số những người bị giết chết hôm Thứ Bảy, Ngày Quân Đội Miến Điện, theo tường trình của tin tức và các nhân chứng, qua tường thuật của Reuters.

TQ-Iran Ký Thỏa Thuận ‘Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện’ Kéo Dài 25 Năm Là Thách Thức Đối Với Chính Phủ Biden

Trung Quốc và Iran đã ký thỏa thuận tổng thể nhằm mục đích lập biểu đổ về các quan hệ kinh tế, chính trị và thương mại của họ trong vòng 25 năm tới, theo đài truyền hình nhà nước Iran tường thuật, trong một thách thức đối với chính phủ Biden, theo bản tin của Bloomberg cho biết hôm Thứ Bảy, 27 tháng 3 năm 2021.





Thỏa thuận “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện,” đã được ký tại Tehran hôm Thứ Bảy bởi Ngoại Trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng nhiệm TQ Vương Nghị, đã được sửa soạn từ năm 2016, khi Chủ Tịch Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo TQ đầu tiên trong một thập niên đến thăm thủ đô Iran.





“Văn bản có thể nâng mối quan hệ song phương lên mức chiến lược mới,” theo phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết trong cuộc phỏng vấn được truyền hình. Thỏa thuận tập trung vào sự thúc đẩy hợp tác lãnh vực tư nhân và vai trò của nhà nước Cộng Hòa Hồi Giáo trong chương trình hạ tầng cơ sở và đầu tư, Sáng Kiến Đai và Đường, theo ông cho biết.





Phó bản của bản thảo của thỏa thuận đã xuất hiện trên truyền thông vào năm ngoái cho thấy các kế hoạch cho sự cung cấp dài hạn dầu hỏa của Iran cho TQ cũng như đầu tư vào dầu, khí đốt, hóa dầu, năng lượng tái tạo và hạ tầng cơ sở năng lượng nguyên tử.





Liên minh giữa Bắc Kinh và Tehran là một thách thức đối với chính phủ của Tổng Thống Joe Biden trong khi chính phủ này đang cố gắng tập họp các đồng minh chống TQ, mà Ngoại Trường Antony Blinken đã nói là “thử nghiệm địa chính trị lớn nhất” của thế giới.

Phi Luật Tân, Việt Nam: Phản Đối TQ Đưa 200 Tàu Do Dân Quân Điều Khiển Vào Đá Ba Đầu Ở Biển Đông

MANILA -- Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte đã bày tỏ mối quan ngại đối với đại sứ của Trung Quốc về các tàu TQ tràn ngập trên Biển Đông, theo phát ngôn viên của ông cho biết, trong khi Việt Nam thúc giục Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền biển của họ, theo bản tin của Reuters tường thuật hôm Thứ Năm, 25 tháng 3 năm 2021.





Quan ngại quốc tế đã gia tăng trong những ngày gần đây qua điều mà Phi Luật Tân đã mô tả như là “sự hiện diện đông đảo và đe dọa” của hơn 200 tàu TQ mà họ tin là được điều khiển bởi các dân quân biển.





Các chiếc thuyền đã được neo đậu tại Whitsum Reef (Đá Ba Đầu) trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila.





Tổng Thống nói rằng chúng tôi thật sự quan ngại. Bất cứ quốc gia nào cũng sẽ quan ngại với số tàu như thế,” theo phát ngôn viên của ông Duterte là Harry Roque, nói trong cuộc họp báo thường kỳ.





Roque nói rằng Duterte đã tái khẳng định với đại sứ TQ, Huang Xilian, rằng Phi Luật Tân đã thắng vụ kiện dấu ngoặc vào năm 2016, mà đã làm rõ quyền chủ quyền của họ giữa các tuyên bố của đối thủ TQ.

Facebooker Vũ Tiến Chi Bị Tòa Án CSVN Tại Lâm Đồng Kết Án Tù 10 Năm Vì Tội Danh ‘Chống Nhà Nước’



Ông Vũ Tiến Chi tại toà án tỉnh Lâm Đồng hôm 30/3/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

LÂM ĐỒNG, VN – Lại có thêm một Facebooker, ông Vũ Tiến Chi, bị kết án tù 10 năm chỉ vì tội danh do tòa án CSVN tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, gán cho ông là “chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 30 tháng 3 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Ông Vũ Tiến Chi, một Facebooker 55 tuổi, vào ngày 30 tháng ba bị Tòa sơ thẩm tỉnh Lâm Đồng tuyên án 10 năm tù giam, ba năm quản chế với cáo buộc ‘Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015.





Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát, ông Vũ Tiến Chi dùng mạng xã hội Facebook để đăng 338 bài viết, chia sẻ 181 video phát trực tiếp. Nội dung của những bài viết và video bị nói có nội dung ‘xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam với mục tiêu tác động, gây mâu thuẫn, làm dân mất lòng tin’.





Theo cáo trạng, hoạt động như vừa nêu của ông Vũ Tiến Chi bắt đầu từ đầu năm 2018. Ông Chi có liên lạc với Facebooker ‘Nguyễn Cẩm Thúy’ hay còn gọi là ‘Cẩm Thúy Cô’ ở Khánh Hòa, và cả hai có ý định tập hợp, thuyết phục những người cùng quan điểm lập ‘quốc hội’ từ đó hình thành tổ chức chính trị đối lập, thay thế quốc hội Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay.





Ông Vũ Tiến Chi bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và bắt giam vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại thành phố Bảo Lộc.

Ba Người Tại Tỉnh Khánh Hòa Bị Tòa CSVN Kết Án Tù Tổng Cộng 21 Năm Vì Tội ‘Chống Nhà Nước’

KHÁNH HÒA, VN – Ba người, gồm Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngô Thị Hà Phương, và Lê Viết Hòa đã bị tòa án CSVN tại tỉnh Khánh Hòa kết án tù tổng cộng 21 năm vì tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền các thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) loan tin hôm 30 tháng 3 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.





Toà án Nhân dân tỉnh Khánh Hoà vào ngày 30/3 tuyên án tổng cộng 21 năm tù đối với ba người với tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền các thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo khoản 1, Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Truyền thông Nhà nước loan tin cùng ngày.





Cụ thể, Nguyễn Thị Cẩm Thúy (sinh năm 1976) bị tuyên chín năm tù; Ngô Thị Hà Phương (sinh năm 1996) - bảy năm tù; Lê Viết Hòa (sinh năm 1962) - năm năm tù. Cả ba cùng trú tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.





Báo Khánh Hòa cho rằng, một trong những hành vi của bà Thúy là tập hợp lực lượng tiến tới thành lập tổ chức chính trị đối lập mang tên “Quốc hội tự xưng” và treo cờ vàng 3 sọc đỏ rồi phát trực tiếp trên Facebook cá nhân.





Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy sinh năm 1976 là cựu giáo viên dạy toán tại một trường dạy nghề kết hợp văn hóa ở Khánh Hòa.





Bà bị bắt giam vào ngày 24-6-2020, ngày có đến 6 người bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia trong đó có 4 người ở Hà Nội và Hòa Bình là Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm.





Đoạn video phát trực tiếp trên Facebook ngày 24-6-2020, cho thấy có một nhóm người mặc thường phục đạp cửa rào chửi rủa, khiêu khích bà Thúy để thu hút sự chú ý, một nhóm khác đột nhập từ phía sau khống chế bà.





Tờ báo có cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng bà Thúy đốt cờ Tổ quốc, cờ Đảng Cộng sản và phát trực tiếp trên mạng xã hội, thường xuyên tuyên truyền các nội dung bị cho là phản động, xúc phạm, kích động chống phá đảng và Nhà nước.





Bà Thúy được cho là đã đến nhiều tỉnh; gặp nhiều cá nhân; theo dõi trên mạng Internet để thu thập, tích lũy thông tin mà tờ báo này cho rằng là thất thiệt về tiểu sử, sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông Hồ Chí Minh, về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và kết quả xử lý của cơ quan chức năng, lấy đó làm nội dung thể hiện quan điểm cá nhân của mình...





Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày 30 và 31-3.

Ông Lê Trọng Hùng Tự Ứng Cử Vào Quốc Hội CSVN Đã Bị Bắt Giam Vì Tội Danh ‘Phát Tán Tài Liệu Chống Nhà Nước’



Ông Lê Trọng Hùng. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Khi người dân tự ra ứng cử vào quốc hội mà bị trù dập và bị bắt bỏ tù thì đó là một bằng chứng không thể chối cãi rằng trong đất nước đó không có tự do và dân chủ, đó là trường hợp của ông Lê Trọng Hùng, người đã tự ra ứng cử vào quốc hội nhưng đã bị công an bắt giam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 27 tháng 3 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ ông Lê Trọng Hùng vào sáng ngày 27-3-2021 sau khi ông này có đơn đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ mình trong quá trình ông vận động tranh cử đại biểu Quốc Hội.





Ông Hùng là một trong hơn 70 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 (2021 - 2026).





Phóng viên Đài Á Châu Tự Do chiều ngày 27-3 gọi điện thoại cho cơ quan An ninh điều tra Hà Nội, tuy nhiên người bắt máy từ chối trả lời câu hỏi và yêu cầu phóng viên đến trực tiếp cơ quan để làm việc.





Bà Đỗ Lê Na, vợ ông Hùng cho RFA biết, ông bị bắt khi đang trở về nhà và cơ quan công an tự động lấy chìa khóa mở cửa và lục soát ngôi nhà của 2 vợ chồng. Bà thuật lại vụ việc qua điện thoại như sau:





"Chiều hôm qua họ cho người đến canh nhà thì gia đình cứ nghĩ rằng họ canh bình thường thôi, không biết rằng là có việc gì mà họ canh; hay có thể là do anh Hùng viết đơn đơn yêu cầu bảo vệ anh ấy để tranh cử gửi lên các cơ quan công an.





Chiều hôm qua thì có một người đến canh gia đình cũng chủ quan thì chỉ nghĩ là liên quan đến việc đấy thôi.





Đến sáng nay thì tầm 10 giờ anh ấy đưa hai con đi chơi về, về gần đến nhà còn khoảng chục mét nữa ra thì người ta (công an Hà Nội -PV) bắt anh ấy đi không cho vào nhà, mà bắt anh ấy đi luôn .





Họ đưa hai con tôi vào nhà của hàng xóm sau đó thì người ta cướp lấy cái chìa khóa từ chồng mình và người ta mở khóa nhà mình đột nhập vào.





Tôi đang làm việc ở trên tầng 3 họ lên họ bắt mình xuống xong sau đó đọc lệnh khám nhà.





Họ nói là họ khám nhà để tịch thu các tài liệu liên quan đến vụ án 'Tàng trữ phát tán tài liệu chống phá nhà nước'."





Bà Đỗ Lê Na cho hay, bà không ký vào biên bản khám xét nhà do gia đình không có ai chứng kiến việc khám xét, do vậy công an cũng không giao biên bản cho gia đình.





Ông Lê Trọng Hùng hôm 18-3 đăng tải trên Facebook cá nhân các hình ảnh và tài liệu cho thấy ông đã nộp đơn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và Sơ yếu lý lịch của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của ông cũng có mộc đỏ của phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.





Ông Hùng là một trong số ít người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội có chương trình hành động là dự án xây dựng Đại lộ Công dân cho dân tộc Việt Nam bằng cách trao tặng các bản Hiến pháp Việt Nam, vận động thành lập tòa bảo hiến và vận động Quốc hội ra luật biểu tình, luật giám sát của công dân...





Bà Đỗ Lê Na cho biết bà ngạc nhiên khi chồng bà bị bắt vì sau thời gian trao tặng các quyển sách Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam hiện tại, ông Hùng chuyển qua ứng cử Đại biểu Quốc hội để việc phổ biến Hiến pháp được rộng rãi hơn. Bà nói:





"Mình thấy rất là ngạc nhiên và rất là bất bình bởi vì là một người làm tốt cho nhà nước, cho xã hội... thậm chí cái việc làm của anh ấy bạn bè ở bên phía dân chủ cũng không thích, họ nghĩ anh ấy đang làm lợi cho nhà nước.





Có nhiều người không thích và bên nhà nước họ cũng không thích chồng mình, chẳng hiểu là như thế nào trong khi việc làm đó là hoàn toàn đúng."





Ông Lê Trọng Hùng sinh năm 1979, là cựu giáo viên dạy môn Hóa, Sinh của trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.





Năm 2015, ông nghỉ dạy sau khi tố cáo những sai phạm của Hiệu trưởng nhà trường và sau đó tham gia làm báo độc lập bằng các chương trình phát sóng trực tiếp trên Facebook, Youtube với một số nhà hoạt động khác gọi là kênh truyền hình CHTV.





Thời gian gần đây ông chuyển sang vận động mua sách Hiến Pháp Việt Nam và đem trao tặng cho nhiều người dân trong khắp cả nước đến ngày bị bắt.

Hiện nay cơ quan chức năng và báo chí nhà nước Việt Nam chưa có thông tin về vụ việc bắt giữ ông Lê Trọng Hùng.





Hôm 11-3, cơ quan An ninh điều tra, công an tỉnh Ninh Bình cũng bắt giữ ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, một người cũng nộp đơn ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội với cáo buộc tội danh "Phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước".