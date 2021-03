Thời Sự Trong Tuần

Ứng cử viên Thành Phố New York Andrew Yang phát biểu với truyền thông tại Quãng Trường Times Square về các vụ bắn giết người tập thể gần đây tại thành phố Atlanta làm cho 8 người chết, gồm 6 người Mỹ gốc Á, hôm 17 tháng 3 năm 2021 tại Thành Phố New York. Stop AAPI Hate là tổ chức xã hội bất vụ lợi chuyên theo dõi các vụ kỳ thị, thù ghét và bài ngoại chống lại người Mỹ gốc Á nói rằng họ đã ghi nhận 3,795 vụ thù ghét chống lại người Mỹ gốc Á từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 tới ngày 28 tháng 2 năm 2021. (Photo Getty Images)



Tin vui trong tuần qua là nhiều quận tại tiểu bang California mà trong đó có Quận Cam nơi có đông người Việt sinh sống nhất ngoài nước VN đã nới lỏng các hạn chế sinh hoạt để cho phép tiệm ăn, gyms, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh tái mở cửa, trong khi đó tình hình đại dịch tại Ý đã không được lạc quan khi nước này nói rằng sẽ ra lệnh phong tỏa toàn diện vào dịp Lễ Phục Sinh năm nay.

Quận Cam Mở Cửa Bên Trong Tiệm Ăn, Gyms, Rạp Chiếu Phim, Kinh Doanh

Hôm Thứ Sáu, 12 tháng 3 năm 2021, California đã đáp ứng đủ mục tiêu 2 triệu liều thuốc chích ngừa Covid-19 cho các cư dân tại những vùng bị thiệt hại nặng nhất, cho phép Quận Los Angeles tái mở cửa sinh hoạt bên trong tại các nhà hàng, các nơi tập thể dục thể thao và các cơ sở kinh doanh khác vào tuần tới, theo bản tin của Đài Truyền Hình Số 5 KTLA tường thuật hôm Thứ Sáu.





13 quận sẽ chuyển từ tầng màu tím hạn chế nhất sang tầng màu đỏ trong 4 tầng của tiểu bang, hệ thống mã số bằng màu cho việc tái mở cửa, gồm các Quận Los Angeles, Quận Cam và San Bernardino.





Vào Thứ Ba, các quận Riverside, Ventura, San Diego và nhiều quận khác được dự kiến sẽ cùng chuyển sang tầng màu đỏ, cho phép gỡ bỏ các hạn chế, theo tiểu bang cho biết.





Bắt đầu vào Thứ Hai tại Quận Los Angeles, các trường học có thể chọn cho học sinh trở lại từ lớp 7 tới lớp 12 cho việc học trong trường, và các nhà hàng, các nơi tập thể dục thể thao, các bảo tàng viện và sở thú tại Quận Los Angeles có thể tái mở cửa cho các sinh hoạt bên trong ở sức chứa hạn chế, theo Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles cho biết hôm Thứ Sáu.





Quận Cam và San Bernardino sẽ cho phép các nhà hàng, các nơi tập thể dục thể thao, các rạp chiếu phim và những cơ sở kinh doanh khác tái mở cửa một ngày trước, tức vào Chủ Nhật này.





Việc tái mở cửa rộng lớn đến sau nhiều tuần giảm số trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona theo sau sự gia tăng vi khuẩn làm tràn ngập các bệnh viện và các nhà xác.





Việc chuyển sang tầng màu đỏ của các quận được thúc đẩy khi tiểu bang có thể có nhiều liều thuốc chích ngừa hơn được chích cho cư dân trong các vùng bị ảnh hưởng không đồng đều bởi đại dịch. Mục tiêu 2 triệu liều thuốc chích ngừa là một phần của kế hoạch được thông báo vào đầu tháng này để chích ngừa cho những người gặp nguy cơ nhiều nhất từ vi khuẩn corona khi mức cung cấp thuốc chích ngừa vẫn còn hạn chế.





Bản tin của báo Voice of OC hôm Thứ Sáu cũng cho biết rằng Disneyland và Knott’s Berry Farm có thể tái mở cửa vào tháng tới ở sức chứa hạn chế chỉ cho các cư dân California mà thôi.





Sân Vận Động Angel Stadium và các nơi thể thao ngoài trời khác cũng có thể tái mở cửa vào tháng tới.

Ý Sẽ Phong Tỏa Toàn Quốc Vào Lễ Phục Sinh Vì Số Người Bị Nhiễm Covid-19 Gia Tăng 6 Tuần Qua

Ý sẽ phong tỏa vào Lễ Phục Sinh khi cả nước đang chật vật để kềm chế sự gia tăng các trường hợp bị truyền nhiễm Covid-19, theo bản tin của Fox News tường thuật hôm Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021.





Bắt đầu từ Thứ Hai, người dân Ý tại các khu vực đông dân nhất sẽ được yêu cầu ở trong nhà ngoại trừ các lý do đi làm, sức khỏe hay những lý do quan trọng khác.





Toàn quốc sẽ bị phong tỏa vào cuối tuần Lễ Phục Sinh qua năm thứ hai từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4.





Các trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona đang gia tăng khắp nước Ý với hơn 25,000 vụ một ngày trong 6 tuần qua, khi chiến dịch chích thuốc ngừa của Ý đã bị trì hoãn.





Các viên chức cảnh báo họ đang nhanh chóng mất cơ sở trong cuộc chiến chống lại các biến thể mới lây lan nhanh.





Chỉ 3% dân số Ý đã được chích ngừa, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Hơn 100,000 người Ý đã thiệt mạng vì vi khuẩn corona, đứng hàng thứ hai tại Châu Âu chỉ sau Anh Quốc.





Lễ Vọng Phục Sinh của Đức Giáo Hoàng Francis sẽ được tổ chức sớm hơn để người hành lễ có thể ra về kịp giờ giới nghiêm 10 giờ tối.





- Trên toàn cầu hiện có 120,745,792 trường hợp, với 2,671,764 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 29,573,189 trường hợp, với 536,472 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 3,627,880 trường hợp, với 56,719 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 264,033 trường hợp, 4,486 người thiệt mạng.

Nhiều Nước Châu Âu Ngưng Sử Dụng Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Của Oxford-AstraZeneca Để Điều Tra Báo Cáo Gây Đông Máu

Đan Mạch, Ái Nhĩ Lan và Na Uy đã ngưng sử dụng thuốc chích ngừa Covid-19 của Oxford-AstraZeneca trong khi giám sát thuốc của Liên Âu mở điều tra xem có phải thuốc chích ngừa loại này có thể bị liên kết với nhiều báo cáo về các cục máu đông hay không, theo CNN tường thuật hôm Thứ Năm, 11 tháng 3 năm 2021.





Đan Mạch tuyên bố ngưng 2 tuần hôm Thứ Năm theo sau nhiều báo cáo về việc đông máu trong nước này, gồm một trường hợp tử vong. Ái Nhĩ Lan và Na Uy đã làm theo, nhưng không nói họ ngưng bao lâu.





Bộ Trưởng Y Tế Đan Mạch Magnus Heunicke làm rõ việc ngưng là một “biện pháp đề phòng,” nói rằng họ chưa có thể đưa ra kết luận.





“Chúng tôi hành động sớm, nó cần được điều tra kỹ,” theo ông cho biết trên tweet.





Bộ Trưởng Y Tế Đan Mạch cũng nhấn mạnh rằng quyết định này là tạm thời.





Nói chuyện với CNN, Kjartan Njálsson, phụ tá giám đốc y tế tại Ái Nhĩ Lan, nói rằng dù không có báo cáo các bệnh nhân phát triển các cục máu đông trong nước, họ đang chờ sự cố vấn từ Cơ Quan Thuốc Men Châu Âu (EMA). “Thiếu tài liệu hiện nay làm cúng tôi quan tâm,” theo ông nói.





EMA cho biết vào chiều tối Thứ Năm rằng họ không khuyên việc ngưng sử dụng thuốc chích ngừa.





Cơ quan nói rằng họ đã biết rằng Đan Mạch đã ngưng sử dụng nhưng “hiện không có chỉ dấu nào về việc chích ngừa đã gây ra các điều kiện này, mà không được liệt kê như phản ứng phụ với thuốc chích ngừa này.”





Ủy Ban Y Tế Công Cộng của Tây Ban Nha hôm Thứ Năm tuyên bố rằng họ đang đình hoãn việc chích ngừa cho người từ 55 tới 65 tuổi với thuốc chích ngừa AstraZeneca cho đến khi “có sự xem xét đầy đủ và kết luận về các phản ứng phụ bởi Cơ Quan Thuốc Men Châu Âu (EMA), theo tuyên bố của ủy ban được công bố vào chiều tối Thứ Năm.





Vào đầu tuần này, nhiều nước Liên Âu đã ngưng sử dụng các liều đến từ thuốc chích ngừa AstraZeneca, sau khi một phụ nữ 49 tuổi tại Áo đã chết vì nhiều cục máu đông hôm Chủ Nhật. EMA cho biết hôm Thứ Tư “không có chỉ dấu” rằng việc chích ngừa đã gây ra các trường hợp đông máu và tử vong.





Trong một tuyên bố hôm Thứ Năm, AstraZeneca nói rằng an toàn cho bệnh nhân là “ưu tiên cao nhất” của họ.





“Các nhà giám sát có nhiều tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả rõ ràng và nghiêm ngặt để chấp thuận bất kỳ thuốc mới nào, và điều đó gồm Thuốc Chích Ngừa Covid-19 của AstraZeneca. Sự an toàn của thuốc chích ngừa đã được nghiên cứu kỹ trong các thử nghiệm lâm sàng Giai Đoạn III và tài liệu đồng nghiệp xem xét khẳng định thuốc chích ngừa được tiếp nhận tốt,” theo công ty cho biết trong tuyên bố.

Mỹ Trục Xuất 33 Người Việt Về VN Bị Nhiều Tổ Chức Trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt và Gốc Á Lên Án





Bất kể một số tổ chức nhân quyền người Mỹ gốc Á đang đấu tranh ráo riết, 33 người tị nạn Việt Nam vừa bị trục xuất. (Photo: VietRISE - nguồn: https://aldianews.com) Các tổ chức người Việt và người Mỹ gốc Á trên khắp nước Mỹ đã lên án chuyến bay trục xuất người gần đây tới Việt Nam, cho rằng việc trục xuất những người tị nạn là một điển hình khác của bạo lực chống người Á Châu, theo bản tin của Al Dia News cho biết hôm 16 tháng 3 năm 2021.



Giữa lệnh cấm trục xuất 100 ngày của chính phủ Biden, các tổ chức trên khắp Hoa Kỳ làm việc để chấm dứt việc trục xuất các di dân và người tị nạn Việt Nam được thông tin rằng Cơ Quan Di Trú Hoa Kỳ (ICE) đã có lịch trình chuyến bay trục xuất về Việt Nam từ Texas. 33 người Việt Nam đã được lên lịch cho chuyến bay hôm Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021.





Trong số 33 người này là Hieu Huynh, người tị nạn 49 tuổi đã đến Hoa Kỳ vào năm 1980 với gia đình của ông, ra đi sau cuộc chiến tranh tại Việt Nam, và Tien Pham, đã ở trong trại tị nạn nhiều năm cho đến khi ông được định cư tại thành phố San Jose, California.





Cơ Quan ICE trục xuất những người tị nạn Việt Nam bất kể lệnh cấm của Biden là đã đủ gây khó khăn. Nhưng điều làm cho vấn đề tồi tệ hơn, là các vụ trục xuất vi phạm trực tiếp thỏa thuận song phương được ký kết vào năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.





Trong bài diễn văn đầu tiên của Tổng Thống Biden với quốc dân, ông đã lên án các cuộc tấn công bạo động chống lại người Mỹ gốc Á trong thời đại dịch và kêu gọi họ chấm dứt ngay tức khắc.





Còn nữa, trong cuộc vận động tranh cử năm 2020, Biden đã cho đăng bài quan điểm trên một trong những tờ báo tiếng Việt nổi tiếng nhất [Việt Báo], chia xẻ niềm tự hào mà ông đã “bỏ phiếu để gia tăng tài trợ để giúp việc định cư người Việt mới đến Hoa Kỳ,” sau khi chạy trốn sự đàn áp.





Một nhóm lớn của các tổ chức người Mỹ gốc Việt và gốc Á đã công bố một tuyên bố phản ứng lại với các vụ trục xuất được lên lịch đối với Tien Pham, Hiếu Huynh và 31 người tị nạn Việt Nam khác. Trong danh sách các tổ chức lên tiếng gồm có VietRISE, VietLead, Mekong-NYC, the Southeast Asian Defense Project và The Sống Collective.





“Trục xuất các di dân và người tị nạn Việt Nam về lại đất nước mà họ không biết kể từ khi họ còn quá nhỏ là sự tấn công bạo động chống lại người gốc Á, không chỉ đối với cá nhân họ, mà còn với gia đình họ và các cộng đồng người Việt và di dân trên khắp đất nước,” theo họ viết trong tuyên bố.

Trẻ Em Đi Một Mình Bị Giam Giữ Đầy Các Trại Tạm Trú Biên Giới Thiếu Thốn Đủ Thứ, Biden Lên Tiếng Kêu Gọi Di Dân Đừng Đến Nữa

Các trẻ em có lịch trình thay phiên nhau để tạo chỗ cho em khác trong các cơ sở chật hẹp, một số trẻ em đã không thấy mặt trời trong nhiều ngày, và các em khác đang thay phiên nhau tắm, thường nhiều ngày không tắm, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 16 tháng 3 năm 2021.





Đó là hiện thực đối với hàng ngàn trẻ em di dân không có thân nhân đi theo đã được giam giữ tại cơ sở Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ qua nhiều ngày, theo các quản đốc sự kiện, các luật sư và nhân viên Tuần Tra Biên Giới cho biết.





Các giường tầng đã được mang tới một trong những cơ sở chuyển tiếp để giúp đáp ứng lượng vào của trẻ em. “Một số giường kê lên tới 3 tầng cao,” theo một nhân viên nói với CNN, cho biết thêm rằng trẻ em cũng ngủ trên cũi nhựa và trải chiếu trên sàn nhà và trên các ghế.





Cơ Quan Thuế Quan và Bảo Vệ Biên Giới đang chạy đua để đương đầu với số người tới biên giới nhiều hơn trong 20 năm qua, theo Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas cho biết hôm Thứ Ba, nói thêm rằng cơ quan thấy rằng trẻ em đến có tuổi rất trẻ 6 và 7 tuổi.





Hơn 300 trẻ em di dân không có thân nhân đi theo đã đến Biên Phòng trong hơn 10 ngày, theo CNN được biết. Hơn 4,200 trẻ em hiện được giam giữ, với thời gian trung bình 120 giờ.





Tổng Thống Jode Biden đã khuyên các di dân đừng đến Hoa Kỳ trong khi chính phủ đang chật vật đối phó với sự gia tăng trẻ em di dân. “Tôi có thể nói rất rõ rằng: Đừng đến,” theo Biden nói với ABC trong một cuộc phỏng vấn vào Thứ Ba.





“Chúng tôi đang trên tiến trình thiết lập. Đừng rời khỏi thị trấn hay thành phố hay cộng đồng của các bạn,” theo Biden nói thêm.

Cộng Đồng Tình Báo Hoa Kỳ Phúc Trình: Nga Dùng Các Đồng Minh Của Trump Để Gây Ảnh Hưởng Cuộc Bầu Cử 2020 Nhằm Triệt Hạ Biden

Washington – Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cho biết trong một phúc trình mang tính bước ngoặc hôm Thứ Ba, 16 tháng 3 năm 2021, rằng chính quyền Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 với một chiến dịch gây ảnh hưởng “làm tổn hại” Tổng Thống Joe Biden và “ủng hộ” cựu Tổng Thống Donald Trump, nêu ra chi tiết về sự thúc đẩy thông tin sai lạc rộng lớn đã nhắm đích thành công, và đã được công khai chấp nhận, bởi các đồng minh của Trump, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Các đối tượng của Nga không giới hạn đối với việc làm tổn hại sự đề cử của Biden và giúp Trump tái đắc cử, theo phúc trình cho biết, khi tình báo Hoa Kỳ khám phá ra rằng Moscow cũng tìm cách phá hoại “niềm tin của công chúng vào tiến trình bầu cử và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ chính trị xã hội tại Hoa Kỳ.”





Nói chung, phúc trình được công bố bởi Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia cung cấp sự đánh giá toàn diện nhất về các mối đe dọa ngoại quốc đối với các cuộc bầu cử năm 2020, nêu ra chi tiết các chiến dịch gây ảnh hưởng rộng rãi bởi các đối thủ của Hoa Kỳ, gồm Nga và Iran, tìm cách phá hoại niềm tin vào tiến trình dân chủ, cũng như tấn công các ứng cử viên tổng thống đặc biệt.





Phúc trình cũng khẳng định những gì đã được đa số thừa nhận, và không che giấu, vào năm ngoái: Trump và các đồng minh thân cận nhất của ông đã công khai bám lấy chiến dịch thông tin sai lệch của Nga chống lại Biden, đã gặp các nhân vật có liên quan đến Điện Kremlin là những người nằm trong một phần của nỗ lực, và cổ võ các lý thuyết âm mưu của họ.





Phúc trình nói rằng nỗ lực ngoại quốc tích cực nhất để “làm tiêu hao” Trump đến từ Iran, nhưng Iran đã không “tích cực” cổ võ Bỉden, và các nỗ lực của họ thì nhỏ hơn chiến dịch của Nga.





Chính phủ Biden được dự đoán sẽ sớm tuyên bố các trừng phạt liên quan đến việc can thiệp bầu cửa vào tuần tới, theo 3 viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với CNN.

8 Người Bị Bắn Chết Tại 3 Tiệm Spa Ở Thành Phố Atlanta Gồm 4 Phụ Nữ Á Châu, 1 Nghi Can Đã Bi Bắt

Atlanta – Ít nhất 3 người bị giết chết và 2 người bị thương sau một vụ nổ súng hôm Thứ Ba, 16 tháng 3 năm 2021, tại một tiệm mát xa ở ngoại ô thành phố Atlanta, và 4 người đã bị giết chết tại 2 tiệm spa tại Atlanta, theo các giới chức thẩm quyền cho biết qua bản tin của CNN hôm Thứ Ba.





Các nhà điều tra nói rằng họ đang cố gắng xác định có phải các vụ bắt có liên quan với nhau hay không.





Các cảnh sát quận đã được gọi tới tiệm Young's Asian Massage gần Acworth, Georgia, vì các báo cáo một vụ nổ súng, theo phát ngôn viên của Cảnh Sát Quận Cherokee là Howard J. Baker cho biết.





Các cảnh sát đã khám phá 5 người đang đau khổ vì các vết thương do đạn bắn.





2 người đã được tuyên bố chết tại hiện trường và 3 người được chở tới một bệnh viện nơi một người đã chết.









Cảnh sát quận đang tìm một nghi can mà họ cho là được thấy trên video quan sát tại hiện trường vào lúc vụ nổ súng xảy ra.

Baker nói rằng các nhà điều tra chưa biết động cơ của vụ nổ súng là gì.





Acworth cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 30 dặm về hướng tây bắc.





Cảnh sát Atlanta nói rằng họ đáp ứng cú gọi báo cáo có trộm cắp tại tiệm Gold Massage Spa trên đường Piedmont Road tại Atlanta.





Các cảnh sát đã tìm thấy 3 người đã chết.





Cùng lúc, họ đã tới tiệm Aroma Therapy spa đối diện trực tiếp bên kia đường, nơi họ tìm thấy một người chết, theo cảnh sát cho hay.





Cảnh sát nói 4 nạn nhân là phụ nữ và có vẻ là người Á Châu. Họ không nói những người này có phải là nhân viên hay khách hàng tại tiệm spa.





Bản tin cập nhật của CNN vào chiều Thứ Ba nói rằng các giới chức thẩm quyền tại thành phố Atlanta đang điều tra các vụ nổ súng tại 3 tiệm mát xa đã khiến cho 8 người chết và một người bị thương.





Một nghi can trong vụ nổ súng tại Quận Cherokee đã bị bắt tại Quận Crisp, cách Atlanta 150 dặm về phía nam, khoảng 8 giờ rưỡi, khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ sau các vụ giết người. Văn Phòng Cảnh Sát Quận Cherokee đã xác nhận nghi can là Robert Aaron Long, 21 tuổi, cư dân của Woodstock.

Hơn 200 Tỉ Đô La Tiền Thất Nghiệp Bị Những Kẻ Gian Lận Đánh Cắp Trong Thời Đại Dịch

Một phần đáng kể tiền hỗ trợ của chính phủ dành cho những người Mỹ thất nghiệp đã đi tới những kẻ gian lận trong đại dịch, theo các phỏng đoán mới cho biết qua bản tin của Yahoo Money hôm Thứ Hai, 15 tháng 3 năm 2021.





Hơn 200 tỉ đô la tiền thất nghiệp được phân phối trong đại dịch có thể đã lọt vào túi của những tên ăn cắp, theo ID.me, một cơ quan an ninh điện toán phục vụ tại 19 tiểu bang – chiếm 75% dân số toàn quốc – dùng để xác nhận lý lich của công nhân. Đó là hơn gấp ba số tiền chính phủ chính thức phỏng đoán 63 tỉ đô la dựa vào tỉ lệ gian lận 10% trước đại dịch.





“Mức độc của gian lận thật sự không thể ngờ,” theo Blake Hall, tổng giám đốc và đồng sáng lập của ID.me, nói với Yahoo Money. “Động lực chính là chương trình PUA... Đối với các tội phạm, chương trình này chủ yếu làm cho mọi người Mỹ và lý lịch của họ trở thành mục tiêu.”





Tới 30% hồ sơ xin Trợ Giúp Thất Nghiệp Đại Dịch (PUA), chương trình cung cấp các phúc lợi cho người tự làm chủ kinh doanh và các người làm hợp đồng, là gian lận, theo tài liệu bởi ID.me cho biết.





Nói chung, các chương trình thất nghiệp là dễ bị gian lận bởi vì luật lệ đủ điều kiện có thể thay đổi nhanh chóng. Đó là sự thật trong đại dịch khi các chương trình mới được thiết lập. Thì có quy mô: khoảng 30 triệu người Mỹ tùy thuộc vào các phúc lợi thất nghiệp vào mùa xuân vừa qua.





Cộng thêm vào sự thật rằng là các phúc lợi đã gia tăng trong trị giá mỗi người – trước hết thêm $600 mỗi tuần theo Luật CARES và rồi thêm $300 một tuần theo các hành động khác – và các chương trình đã trở thành cột thu lôi cho gian lận, đặc biệt từ các tay tội phạm chuyên nghiệp.





Khoảng 20% của các vụ gian lận nối kết với các tài liệu cá nhân bị xâm nhập, tăng tới 10% qua kỹ thuật xã hội, và 2.5% nối kết với việc ăn khớp khuôn mặt, mà tội phạm cố dùng khẩu trang, video, hay hình nạn nhân, theo Hall.

Tòa Thánh Vatican Nói Giáo Hội Công Giáo La Mã Không Thể Chúc Phúc Cho Các Hôn Nhân Đồng Tính

Giáo Hội Công Giáo La Mã không thể chúc phúc cho các cặp hôn nhân đồng tính, bất kể mối quan hệ của các cặp ổn định hay lạc quan đến mức nào, theo Tòa Thánh Vatican cho biết hôm Thứ Hai, 15 tháng 3 năm 2021, qua tường thuật của NPR hôm Thứ Hai.





Thông điệp này, được chấp thuận bởi Đức Giáo Hoàng Francis, đến để trả lời cho các câu hỏi về việc giáo hội có nên phản ảnh sự chấp nhận ngày càng gia tăng của xã hội và pháp luật đối với các hôn nhân đồng tính hay không.





“Giáo Hội có quyền lực để ban sự chúc phúc cho các cặp đồng tính hay không?” theo câu hỏi đã được hỏi. “Không,” theo Bộ Giáo Lý Đức Tin của Vatican, chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý Công Giáo, đã trả lời.





Giáo hội nói rằng câu trả lời của họ liên quan đến các cặp đồng tình “tuyên bố bất hợp pháp bất cứ hình thức nào của việc chúc phúc có khuynh hướng thừa nhận sự kết hôn như thế của họ.”





Thông điệp này nhấn mạnh sự cương quyết của giáo hội rằng hôn nhân nên bị hạn chế như là hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà, nói rằng hôn nhân đồng tính là liên quan đến “hoạt động tình dục bên ngoài hôn nhân.” Trong quan điểm của tòa thánh Vatican, hôn nhân đồng tính không phải là một phần của kế hoạch của Chúa Trời đối với các gia đình và việc nuôi dưỡng con cái.

Bắc Kinh Bị Bão Cát Dày Đặc Biến Bầu Trời Thành Màu Vàng Nâu, Cư Dân Được Khuyên Ở Nhà, Hủy Bỏ 400 Chuyến Bay

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã thức giấc với bầu trời màu vàng hôm Thứ Hai, 15 tháng 3 năm 2021, khi bão cát lớn nhất mà đất nước này đã chứng kiến trong một thập niên đã quét qua đây, khiến nhiều lo sợ về sức khỏe mới, theo NBC News tường thuật hôm Thứ Hai.





Bụi màu nâu dày đặc bao phủ các địa danh biểu tượng của Bắc Kinh, gồm Tử Cấm Thành, và các tòa nhà chọc trời trong thành phố có lúc đã biến mất khỏi tầm nhìn, bị che phủ bởi mây bụi.





Tầm nhìn tại thủ đô bị giảm tới dưới 1,000 mét, theo báo tiếng Anh của TQ là CGTN tường thuật, buộc các cư dân là những người dám đi ra ngoài phải đội mũ che mặt.





Giao thông khó khăn và hơn 400 chuyến bay tại 2 phi trường chính của thủ đô đã bị hủy bỏ, theo AP tường thuật.





Cơ Quan Quan Sát Khí Tượng Bắc Kinh đã cảnh báo rằng những người cao niên, trẻ em và người bị bịnh đường hô hấp nên ở trong nhà. Cơ quan này nói rằng cư dân thành phố phải đeo khẩu trang, các sản phẩm làm bằng vải hay bằng thứ khác để che bụi khi đi ra bên ngoài và rửa mặt khi về nhà.

Các trường học cũng được thông báo ngưng các hoạt động bên ngoài.

1 Ngày Đẫm Máu Nhất Tại Miến Điện: 38 Người Biểu Tình Bị Giết, Nhiều Hãng May TQ Bị Đốt Cháy





Một người đàn ông dùng ná cao su trong lúc lực lượng an ninh bố ráp những người biểu tình chống đảo chánh tại Mandalay, Miến Điện. (nguồn Yahoo News) Lực lượng an ninh Miến Điện đã giết chết ít nhất 22 người biểu tình chống đảo chánh tại vùng ngoại ô nghèo, kỹ nghệ Hlaingthaya của thành phố chính của Miến Điện hôm Chủ Nhật sau khi các hãng xưởng được TQ tài trợ đã bị đốt cháy, theo một nhóm ủng hộ cho biết qua tường thuật của Reuters hôm Chủ Nhật, 14 tháng 3 năm 2021.



Thêm 16 người biểu tình nữa đã bị giết chết tại những nơi khác, theo Hội Trợ Giúp Các Tù Nhân Chính Trị (AAPP) cho biết, cũng theo một cảnh sát cho hay, biến thành một ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 chống lại lãnh tụ đắc cử Aung San Suu Kyi.





Tòa đại sứ Trung Quốc nói rằng nhiều nhân viên TQ đã bị thương và bị kẹt trong vụ tấn công đốt nhà bởi những người tấn công không xác định vào các xưởng may quần áo tại Hlaingthaya và họ đã kêu gọi Miến Điện bảo vệ tài sản và công dân TQ. TQ được xem như là ủng hộ hội đồng quân đội mà đã cướp chính quyền.





Khi các cột khói bốc lên từ khu vực kỹ nghệ, lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người biểu tình tại vùng ngoại ô là quê hương đối với những di dân từ khắp nước tới, theo truyền thông địa phương cho biết.





“Thật là khủng khiếp. Người dân bị bắn ngay trước mắt tôi. Nó sẽ không bao giờ bị xóa nhòa trong ký ức của tôi,” theo một nhà báo chụp ảnh tại hiện trường là người không muốn nói tên cho biết.





Thiết quân luật đã được đưa ra tại Hlaingthaya và quận khác của Yangon, trung tâm thương mại và cố đô của Miến Điện, theo truyền thông nhà nước thông báo.





Số người mới chết đã nâng tổng số người biểu tình bị giết chết lên đến 126, theo AAPP cho hay. Tổ chức này nói rằng hơn 2,150 người đã bị bắt tính tới Thứ Bảy. Hơn 300 người đã được thả.

4 Người Có Liên Hệ Với Tổ Chức Ông Đào Minh Quân Ở Mỹ Đã Bị Kết Án Tù Vì Tội ‘Hoạt Động Lật Đổ Chính Quyền’





Các bị cáo bị xét xử tại toà án tỉnh Bình Phước hôm 11/3/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) BÌNH PHƯỚC, VN – Bốn người, gồm bà Vũ Thị Kim Phượng- 51 tuổi; ông Lê Văn Lạc- 55 tuổi; bà Nguyễn Thị Kim Duyên 43 tuổi và ông Lê Văn Sang- 49 tuổi, đã bị tòa án tỉnh Bình Phước, Việt Nam kết án tù từ 5 năm tới 13 năm hôm 11 tháng 3 năm 2021 về tội “hoạt động lật đổi chính quyền,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường trình hôm 12 tháng 3 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.



Thêm bốn người tại Việt Nam vào ngày 11 tháng 3 bị tòa án tỉnh Bình Phước tuyên án tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam cho biết những người bị kết án gồm bà Vũ Thị Kim Phượng- 51 tuổi; ông Lê Văn Lạc- 55 tuổi; bà Nguyễn Thị Kim Duyên 43 tuổi và ông Lê Văn Sang- 49 tuổi.





Bà Phượng bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế, ông Lạc bảy năm tù, bà Duyên sáu năm và ông Sang năm năm tù giam. Ba người này cùng bị hai năm quản chế sau khi mãn án tù.





Cáo trạng của Viện Kiểm Sát cho rằng từ năm 2015 đến 2019, bà Vũ thị Kim Phượng tìm hiểu về tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ là Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời do ông Đào Minh Quân thành lập năm 1991. Bà Phượng sau đó cùng bà Nguyễn Thị Kim Duyên và hai ông Lê Văn Lạc, Lê Văn Sang thu thập danh sách người đăng ký tham gia hoạt động trưng cầu dân ý. Cáo trạng cho rằng mục tiêu của việc trưng cầu dân ý đó là nhằm lấy phiếu bầu cho ông Đào Minh Quân. Nếu đạt được 5 triệu phiếu thỉ ông này sẽ về Việt Nam thành lập nhà nước mới Việt Nam Cộng Hòa do ông Quân làm tổng thống.





Bốn người bị bắt khi đang thu thập danh sách như vừa nêu hồi tháng 2 năm 2020. Theo truyền thông Nhà nước, tổng số trong danh sách mà nhóm thu thập được đến khi bị bắt là 1.595 người.





Từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam bắt ít nhất hai người bị cho thuộc tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm Thời. Đó là ông Trần Hữu Đức sinh năm 1964 tại Nghệ Anh và anh Ngô Công Trứ sinh năm 1988 tại Phú Yên.





Đài Á Châu Tự Do đã nhiều lần liên hệ với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời để hỏi về phản ứng của tổ chức này trước cáo buộc của Chính phủ Việt Nam đối với những người tham gia tổ chức nhưng không nhận được phản hồi. Vào năm 2017, bà Lisa Phạm, một Việt kiều Mỹ bị phía Việt Nam cáo buộc tham gia tổ chức đã lên tiếng với RFA, bác bỏ những cáo buộc tham gia vận động người trong nước tham gia vào các hoạt động khủng bố, chống chế độ.

Facebooker Trần Quốc Khánh Bị Bắt Tạm Giam Vì Tội ‘Xuyên Tạc, Phỉ Báng Chính Phủ’

NINH BÌNH, VN – Lại có thêm một Facebooker, Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, bị công an CSVN ở tình Ninh Bình, miền Bắc VN, bắt tạm giam vì bị cáo buộc “xuyên tạc, phỉ báng chính phủ,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 10 tháng 3 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ bắt giam ông Khánh như sau.





Facebooker Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam với cáo buộc đăng, phát livestream thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Việt Nam.





Mạng báo Pháp Luật loan tin ngày 10 tháng 3, dẫn nguồn từ Công an tỉnh Ninh Bình như vừa nêu. Theo đó, Cơ quan An Ninh Điều Tra tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Khánh, quê Ninh Bình, ngụ tại Hà Nội.





Những biện pháp vừa nêu nhằm điều tra ông Khánh về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.





Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng ông Trần Quốc Khánh từ cuối năm 2018 đến năm 2020 khi sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đã thường xuyên dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng, phát livestream các video bị cho có nội dung bịa đặt, phỉ báng chính quyền, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.





Tính từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ ít nhất năm người với những cáo buộc mang tính chính trị gồm ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’, ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’, và ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’… Đó là các ông, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Hữu Đức, Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng và Trần Quốc Khánh.





Chuyện người dân chỉ trích chính phủ là điều bình thường ở các nước văn minh tiến bộ và dân chủ vì đó là sự đóng góp cần thiết để cảnh giác giới cầm quyền về những việc làm sai trái không đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Việt Nam: Có 2 Người Bị Dị Ứng Nghiêm Trọng Sau Khi Chích Ngừa Thuốc AstraZeneca Covid-19

VIỆT NAM – 2 người tại Việt Nam đã có các triệu chứng dị ứng nghiêm trọng sau khi chích ngừa thuốc AstraZeneca để ngừa Covid-19, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 15 tháng 3 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Việt Nam đã có trường hợp sốc phản vệ nghiêm trọng (độ ba) đầu tiên sau một tuần sau tiêm vắc xin AstraZeneca ngừa COVID-19. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói ngày 15/3.





Tám giờ sau khi tiêm liều vắc-xin đầu tiên do công ty Anh-Thụy Điển phối hợp với Đại học Oxford phát triển, một người chưa được tiết lộ danh tính đã có các triệu chứng của sốc phản vệ cấp độ ba như sốt, run rẩy, co giật và tê tay.





Sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, khởi phát nhanh và có thể gây tử vong. Nó thường gây ra một số triệu chứng như phát ban ngứa, sưng họng hoặc lưỡi, khó thở, nôn mửa, choáng váng và hạ huyết áp. Các triệu chứng này xuất hiện trong vòng vài phút đến vài giờ.





Người này nằm trong số 1.382 người đã được tiêm chủng vào Chủ nhật, theo báo cáo của Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia.





Một người khác được tiêm chủng vào Chủ nhật cũng có các triệu chứng chóng mặt, bồn chồn và cáu kỉnh sau 30 phút. Cả hai đang được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định.





Trên thế giới, đã có ít nhất 12 trường hợp sốc phản vệ cấp độ hai, trong tổng số 14 ca sốc phản vệ do tiêm AstraZeneca, tính đến ngày 14/3.





Việt Nam bắt đầu cho tiêm chủng COVID-19 hàng loạt vào ngày 8/3/2021, và cho đến nay đã có 11.605 nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu khác ở 12 địa phương được tiêm mũi đầu tiên.





Đã có ít nhất 10 quốc gia châu Âu bao gồm Đan Mạch, Iceland và Na Uy đình chỉ việc sử dụng vắc xin AstraZeneca sau khi có báo cáo về các trường hợp đông máu nghiêm trọng sau khi tiêm.





Trả lời báo chí nhà nước hôm 15/3, Giáo sư Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chủ nhiệm chương trình tiêm chủng cho biết, Việt Nam vẫn chưa có trường hợp nào bị đông máu.





Việt Nam đã đặt hàng 30 triệu liều vắc xin AstraZeneca và đã nhận 117.600 liều vào cuối tháng trước. Quốc gia này sẽ nhận thêm 4,1 triệu liều AstraZeneca thông qua chương trình Covax của Liên Hợp Quốc vào tháng Tư. Ngoài ra, Hà Nội cũng đang đàm phán với Pfizer và Moderna của Hoa Kỳ và các nhà sản xuất vắc xin khác ở Nga và Trung Quốc.