Bứng tin giả: Di Dân Là Gánh Nặng Của Nước Mỹ?

Sự thật (fact): Hoa Kỳ là xứ sở của di dân. Ngay từ thời lập quốc, di dân từ khắp nơi trên thế giới đổ về Hoa Kỳ để thực hiện “American Dream” của mình: tự do tôn giáo, cơ hội làm lại cuộc đời trên miền đất mới… Người Việt cũng là một sắc dân ào ạt đến nước Mỹ kể từ 1975.

Sự thật (fact): các chính phủ Dân Chủ có khuynh hướng bảo vệ di dân, trong khi phía Cộng Hòa có khuynh hướng ngăn chận di dân. Chính phủ Trump có những chính sách chống di dân mạnh mẽ nhất, kể cả di dân hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Bên cạnh việc xây tường, xiết chặt an ninh biên giới phía nam, tổng thống Trump đã đưa ra những chính sách hạn chế nhận di dân vào nước Mỹ: hạn chế quota tiếp nhận di dân; đề nghị cải tổ chương trình di dân theo hướng hạn chế diện đoàn tụ gia đình, thay bằng di dân có trình độ tay nghề (tượng tự như nước Úc)… Ảnh hưởng của các chính sách hạn chế di dân mà cộng đồng gốc Việt có thể nhận ra dễ dàng: tốc độ phỏng vấn diện đoàn tụ tại Việt Nam chậm lại trong vài năm qua; tăng mức độ khó trong các kỳ thi quốc tịch: đổi bộ đề thi công dân 128 câu hỏi thay vì 100, tiêu chuẩn đậu cũng cao hơn…Tổng thống Joe Biden mới đây đã bãi bỏ những qui định này.

Một trong những lần hiếm hoi tổng thống Trump tỏ vẻ chào đón di dân: vào ngày 10 tháng 1 2018, trong cuộc họp báo chung với nữ Thủ Tướng Phần Lan, ông Trump nói Hoa Kỳ chào mời di dân từ Phần Lan. Theo Reuters, lời chào đón này không được dân Phần Lan hưởng ứng, bởi vì họ đang sống trong một quốc gia có mức sống cao trên thế giới.

Ý kiến (opinion): Di dân là gánh nặng của xã hội Mỹ? Thực ra đây chỉ là ý kiến của những người không thích di dân. Cả hai phe ủng hộ và chống di dân đều có những lập luận riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Sau đây là một số ý kiến tiêu biểu:

- Chống di dân:

Di dân chứa chấp thành phần tội phạm

Di dân gây tốn kém cho các chương trình phúc lợi xã hội của Mỹ, là gánh nặng cho người Mỹ đóng thuế

Ngăn chận di dân bất hợp pháp là vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia

- Bảo vệ di dân:

Dù không ủng hộ di dân bất hợp pháp, nhưng Hoa Kỳ phải tuân thủ những qui định bảo vệ di dân trong Công Ước Quốc Tế Bảo Vệ Quyền Di Dân của Liên Hiệp Quốc, mà Hoa Kỳ đã ký kết.

Giúp đỡ di dân gặp hoạn nạn do chiến tranh, thiên tai, đói nghèo là trách nhiệm nhân đạo của các nước giàu đối với các nước nghèo. Đó là chưa kể nhiều cuộc chiến tranh tại các nước nghèo có nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp từ các quốc gia giàu có. Hoa Kỳ tiếp nhận người tị nạn Việt Nam một phần vì trách nhiệm đối với đồng minh bị bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa.

Tiếp nhận di dân không chỉ là vấn đề nhân đạo, mà cả vì lợi ích kinh tế. Đức là một quốc gia có tinh thần dân tộc cao, nhưng đã tiếp nhận 1 triệu di dân vào năm 2015. Bên cạnh vấn đề nhân đạo, một trong những lý do của việc tiếp nhận này là do Đức thiếu lực lượng lao động cho nền kinh tế của mình. Đây cũng là vấn đề của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, khi dân số già đi và tỉ lệ sinh sản của người dân quá thấp.

Trong kinh tế học từ lâu đã có khái niệm về tăng dân số tự nhiên (do người dân sinh đẻ) và tăng dân số cơ học (do di dân). Ở các quốc gia giàu có như Mỹ, người dân ngại sinh con, chi phí sinh đẻ tốn kém. Bổ sung lực lượng lao động từ di dân là giải pháp rẻ tiền, hiệu quả: chi phí sinh sản, nuôi dưỡng trẻ em đều do các quốc gia nghèo gánh; đến khi lớn thì được tuyển chọn, sàn lọc để sang các nước giàu làm việc. Đôi bên cùng có lợi.

Người Việt ở Quận Cam là một thí dụ tiêu biểu: tị nạn sang Mỹ với hai bàn tay trắng, cộng đồng người Việt đã biến khu vực Little Saigon Quận Cam từ một vùng nông thôn thành một khu đô thị phát triển chỉ sau hai thập kỷ.

Dân Việt