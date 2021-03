Thời Sự Trong Tuần

Những người biểu tình chống nhóm quân đội đảo chánh bỏ chạy sau khi cảnh sát xịt hơi cay trong cuộc biểu tình chống quân đội đảo chánh. Cảnh sát Miến Điện đã bắn đạn cao su, đạn thật, hơi cay và bom âm thanh vào những người biểu tình ôn hòa chống nhóm quân đội đảo chánh hôm Thứ Tư, 3 tháng 3 năm 2021. Hàng trăm người đã bị bắt. 38 người đã bị bắn chết trên khắp nước theo phái viên Liên Hiệp Quốc, khi Miến Điện bước vào ngày đẫm máu nhất kể từ khi nhóm quân đội đảo chánh vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Quân đội Miến Điện đã giam cầm Cố Vấn Quốc Gia Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm 1 tháng 2 năm 2021 và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khi chiếm quyền trên toàn quốc qua một năm sau khi bị thua cuộc bầu cử chống lại Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD). (Photo Getty Images)



Tình hình đại dịch đang lắng xuống trong tuần qua với số người bị truyền nhiễm, vào bệnh viện và tử vong vì Covid-19 đã giảm mạnh trên khắp thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ, nhiều tiểu bang đang bắt đầu gỡ bỏ các lệnh đeo khẩu trang và cho mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền y tế liên bang Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo vì cho rằng mức sút giảm đang chậm lại và lo ngại các biến thể mới của vi khuẩn corona vẫn có thể tạo ra đợt bùng phát khác.

Texas, Mississippi Gỡ Bỏ Lệnh Đeo Khẩu Trang, Cho Kinh Doanh Mở Cửa

Các thống đốc của Texas và Mississippi đã tuyên bố hôm Thứ Ba, 2 tháng 3 năm 2021 rằng họ đang gỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang và cho phép các cơ sở kinh doanh tái mở cửa toàn diện ngay cả việc giảm trường hợp bị lây Covid-19 chậm lại và các viên chức liên bang thúc giục các tiểu bang thực hiện việc cảnh giác, theo CNBC tường thuật hôm Thứ Ba.





Thống Đốc Cộng Hòa Texas Greg Abbott tuyên bố trong cuộc họp báo tại Nhà Hàng Montelongo’s Mexican Restaurant tại Lubbock rằng ông sẽ đưa ra sắc lệnh hành pháp mới hủy bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19 trước đây của ông, gồm lệnh đeo khẩu trang toàn tiểu bang. Ông nói thêm rằng tất cả cơ sở kinh doanh sẽ được mở cửa “100%,” có hiệu lực vào ngày 10 tháng 3.





“Việc gỡ bỏ lệnh toàn tiểu bang không chấm dứt trách nhiệm cá nhân,” theo Abbott cho biết, phát biểu trong phòng ăn đông người nơi nhiều người không đeo khẩu trang. “Nó chỉ là hiện nay lệnh tiểu bang không còn cần thiết nữa.”





“Bây giờ đã đến lúc mở cửa Texas 100%,” theo ông nói thêm. Abbott đã trì hoãn việc đưa ra lệnh đeo khẩu trang cho đến mùa hè khi các trường hợp lây nhiễm Covid tăng cao trong tiểu bang.





Cùng lúc phát biểu của Abbott, Thống Đốc Cộng Hòa Mississippi Tate Reeves cũng tuyên bố tại một cuộc họp báo khác rằng ông đang bãi bỏ tất cả lệnh đeo khẩu trang của quận và gỡ bỏ các hạn chế toàn tiểu bang lên hầu như tất cả cơ sở kinh doanh.





“Tôi đang thay thế các lệnh hiện nay của chúng ta với những khuyến nghị,” theo Reeves cho biết. “Chỉ các quy định mà vẫn còn giữ trong lệnh này là hạn chế khả năng 50% tại những hoạt động bên trong và các trường học từ lớp mẫu giáo tới 12.”





Reeves và Abbott đã viện dẫn sự sút giảm số trường hợp bị dính Covid-19 và sự gia tăng việc chích thuốc ngừa như các lý do cho việc chấm dứt các hạn chế.





Nhưng nhiều viên chức liên bang đã và đang cảnh báo rằng sự sút giảm trường hợp bị lây bệnh có vẻ đang dừng lại và rằng sự gia tăng các biến thể mới của vi khuẩn corona có thể đưa tới một đợt gia tăng.





- Trên toàn cầu hiện có 114,706,724 trường hợp, với 2,544,852 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 28,698,911 trường hợp, với 515,203 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 3,673,588 trường hợp, với 52,521 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 261,408 trường hợp, với 3,921 người thiệt mạng.

Hệ Thống Trường Công Lập Tại California Sẽ Nhận 6.6 Tỉ MK Tài Trợ Để Tái Mở Lại Việc Dạy Trực Tiếp Trong Lớp Học Vào Cuối Tháng 3

SACRAMENTO, Calif. – Các trường công lập tại California có thể nhận được 6.6 tỉ đô la từ Lập Pháp nếu họ trở lại việc dạy học trực tiếp trong lớp vào cuối tháng 3, theo một thỏa thuận mới được tuyên bố hôm Thứ Hai, 1 tháng 3 năm 2021 giữa Thống Đốc Gavin Newsom và các lãnh đạo quốc hội của tiểu bang, qua bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Hai.





California, tiểu bang đông dân nhất, có 1,037 học khu công lập, hơn 6.1 triệu học sinh và khoảng 319,000 giáo viên.





Hầu hết các lớp học của trường công đều không mở dạy trực tiếp trong lớp kể từ tháng 3 năm ngoái bởi vì vi khuẩn corona. Nhiều học khu đã chật vật để đạt được các thỏa thuận với nghiệp đoàn giáo viên về cách tốt nhất để học sinh và nhân viên trở lại lớp học.





Newsom, người có thể đối diện truất phế vào cuối năm nay được thúc đẩy bởi việc giải quyết đại dịch của ông ấy, đã mâu thuẫn với các lãnh đạo lập pháp về cách tốt nhất để khuyến khích các học khu đem học sinh trở lại lớp học. California không thể ra lệnh các trường học trở lại dạy trực tiếp trong lớp, nhưng các viên chức tiểu bang có thể cung cấp nhiều tiền để họ làm điều đó.





Thỏa thuận để ra 6.6 tỉ đô la cho các trường học trở lại việc dạy trực tiếp trong lớp được chọn lựa vào ngày 31 tháng 3. Dự luật là thỏa thuận giữa Newsom, Phó Thống Đốc Chủ Tịch Thượng Viện Toni Atkins và Chủ Tịch Hạ Viện Anthohy Rendon, tất cả đều là Dân Chủ.

Cập Nhật Covid-19 Tại Quận Cam: Số Người Vào Bệnh Viện Giảm 81.5%, Số Người Dính Covid-19 Giảm 91.9%

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam báo cáo 419 bệnh nhân bị truyền nhiễm vi khuẩn corona đã vào các bệnh viện địa phương hôm Thứ Hai, 1 tháng 3 năm 2021, theo báo Orange County Register tường thuật hôm Thứ Hai.





Số người vào bệnh viện tại Quận Cam tiếp tục giảm, hiện nay đã giảm 81.5% so với cao điểm ngày 6 tháng 1 với 2,259 bệnh nhân.





Có 179 trường hợp mới bị lây nhiễm vi khuẩn corona được báo cáo hôm Thứ Hai, nâng tổng số trường hợp bị Covid-19 trong quận kể từ đầu đại dịch đến nay là 246,634 trường hợp.





Phỏng đoán 3,471 trường hợp bị lây vi khuẩn đã được ghi nhận tại Quận Cam trong 14 ngày qua. Đó là giảm 91.9% trong tổng số 14 ngày từ cao điểm 42,790 trường hợp vào ngày 30 tháng 12, và giảm 72.7% trong 2 tuần qua.





Có 4 người mới thiệt mạng do vi khuẩn corona được báo cáo hôm Thứ Hai, nâng tổng số người chết trong quận lên 3,921.





Tài liệu tử vong trong quận được soạn từ các giấy khai tử hay được thu thập qua ngả các điều tra trường hợp và có thể mất nhiều tuần để hoàn tất.





Bảng đồ biểu thuốc chích ngừa của Bộ Y Tế Công Cộng California đã báo cáo 759,259 liều thuốc chích ngừa đã được phân phối tại Quận Cam tính tới Thứ Hai.





Bảng cập nhật của Quận nói rằng 3,048,845 thử nghiệm đã được thực hiện đối với vi khuẩn corona kể từ khi thử nghiệm bắt đầu tại địa phương, với ít nhất 5,435 thử nghiệm mới kể từ trước khi báo cáo.





Phỏng đoán 232,083 người đã được hồi phục từ vi khuẩn tính tới Thứ Hai.

Thống Đốc California Newsom Đã Ký Ban Hành Gói Tài Trợ Giúp $600 Cho 5.7 Triệu Cư Dân Cali Có Thu Nhập Dưới $30,000

Trong khi Washington chờ đợi việc bỏ phiếu của các Dân Biểu Hạ Viện đối với dự luật trợ giúp Covid-19 trị giá 1.9 ngàn tỉ đô la hôm Thứ Sáu, Thống Đốc California Gavin Newsom đã ký gói tài trợ vi khuẩn corona trị giá 7.6 tỉ đô la, theo bản tin của Đài KRON tại California cho biết qua tường thuật của Finace.yahoo.com hôm Chủ Nhật, 28 tháng 2 năm 2021.





Theo luật này của California, 5.7 triệu cư dân California sẽ nhận một lần số tiền $600 trợ giúp.





Cư dân California nào đã khai thuế lợi tức của tiểu bang sẽ nhận được tiền tài trợ này, gồm hầu hết những người có thu nhập chưa trừ thuế dưới $30,000, theo KRON cho hay. Còn nữa, các di dân là những người có khai thuế sử dụng số căn cước thuế liên bang và có lương $75,000 một năm hay ít hơn sau khi khấu trừ sẽ nhận được ngân phiếu kích cầu này. Đối với những người đã không nhận được tiền kích cầu của liên bang hồi năm ngoái bởi vì họ không có số An Sinh Xã Hội, theo CBS News.





Sau cùng, những người nhận tiền trợ giúp tiểu bang vì các gia đình có thu nhập thấp và những cá nhân bị khuyết tật cũng có đủ điều kiện để nhận tiền tài trợ lần nay, theo KRON. Những người nằm trong nhiều hơn một loại trên sẽ nhận gấp đôi tài trợ.





Cộng với tài trợ các cư dân California nói trên với các nhu cầu lớn nhất, đạo luật của Newsom cũng cấp $2 triệu cho các tiểu thương và bãi bỏ 25.6 triệu đô la trong các lệ phí kinh doanh cho các nhà hàng và tiệm salons, là 2 ngành bị thiệt hại nặng nhất trong tiểu thương tại tiểu bang, theo KRON.





Phần nhiều tiền tài trợ là đến từ 15 tỉ đô la thặng dư 164.5 tỉ đô la trong ngân sách năm 2021 của Newsom. Tiền đóng thuế cho tiểu bang từ những người giàu nhất tổng cộng 23% nhiều hơn dự đoán trong tháng 11 năm 2020, vì thị trường chứng khoán và lãnh vực kỹ thuật tăng mạnh, theo Bloomberg tường thuật vào tháng 1.

Tai Nạn Xe Kinh Hoàng: 13 Người Chết Khi Chiếc Xe SUV Chở 25 Người Đụng Vào Xe Tải Chở Đầy Sỏi Tại Quận Imperial, Nam California

Ít nhất 13 người chết khi một chiếc xe SUV chở 25 người đụng vào một xe chở hàng vào sáng Thứ Ba, 2 tháng 3 năm 2021, tại Quận Imperial, miền Nam California, theo bản tin của Đài News Channel 3 tường thuật hôm Thứ Ba.





4 người bị thương từ vụ đụng xe được điều trị tại Bệnh Viện Desert Regional Medical Center (DRMC). 3 người nằm trong phòng ICU, theo phát ngôn viên của DRMC là Todd Burke xác nhận với News Channel 3.





Bệnh Viện El Centro Regional Medical Center báo cáo 25 hành khách được chở trên chiếc xem Ford Expedition đời 1997 đã đụng vào một chiếc xe tải chở đầy sỏi vào sáng Thứ Ba. Nha Lộ Vận California (CHP) cho biết thêm rằng tuổi của hành khách từ 15 tới 53.





“Đó là con số người bất thường trong một chiếc SUV, nhưng chúng tôi không biết họ là ai,” theo Macario Mora, phát ngôn viên cho cơ quan Thuế Quan và Bảo Vệ Biên Giới tại Yuma và El Centro, nói thêm rằng họ có thể là những nông dân.





Một viên chức bệnh viện nói rằng, “Chúng tôi biết rằng trẻ em cũng đã có dính vào vụ tai nạn này.”





Nha Lộ Vận California sau đó làm rõ rằng không có trẻ em trong vụ tai nạn.





Trưởng Nha Lộ Vận California Omar Watson cho biết 12 người đã chết tại hiện trường và một người khác chết tại bệnh viện. Trong số người chết có tài xế xe, là người duy nhất được xác nhận là cư dân của Mexicali.





Chiếc xe Ford Expedition thường chỉ có 8 chỗ ngồi hợp lệ.





Vụ tai nạn xảy ra ở gần ngả tư Xa Lộ 115 và Đường Norrish Road tại Holtville.

Các Vụ Tấn Công Tội Phạm Nhắm Vào Người Mỹ Gốc Á Do Kỳ Thị và Thù Ghét Gia Tăng Đáng Báo Động Khắp Nước Mỹ



Một ông bị xô ngã và sau đó đã chết vì kỳ thị chống người Mỹ gốc Á. (nguồn: https://www.usatoday.com)



BERGEN COUNTY, N.J. – Yena Choe, 16 tuổi, đang ở tại Times Square hôm Thứ Bảy với 6 người bạn để quây một video cho Hội Người Mỹ Gốc Đại Hàn tại New Jersey của sự kiện “Samiljeol,” một lễ tưởng nhớ cuộc kháng chiến của người Đại Hàn chống sự cai trị của người Nhật, theo báo USA Today tường thuật hôm Thứ Sáu, 16 tháng 2 năm 2021.

Trong khi họ đang đi bộ với những lá cờ Đại Hàn, một người phụ nữ trung niên không đeo khẩu trang nhìn trừng trừng những vị thành niên này và nói với họ, “Hãy tránh xa tôi ra. Hãy đứng xa tôi,” trong khi bà quơ quơ tay, theo Choe kể.





“Chúng tôi đã không làm điều gì để khiêu khích người phụ nữ này,” theo một học sinh lớp 10 Trường Trung Học Leonia, là người kể rằng em và các bạn lúc đó đều đeo khẩu trang loại hai lớp. “Tuy nhiên dựa vào khuôn mặt của chúng tôi, và rất có thể dựa vào những lá cờ đang bay trên tay của chúng tôi, chúng tôi đã bị đối xử như thể chúng tôi là con bệnh truyền nhiễm.





“Cả ngày hôm đó, tôi lo sợ,” theo em nói. “Tôi lo sợ rằng điều gì đó như thế có thể xảy ra nữa, rằng lần tới nó có thể còn tồi tệ hơn là một cái nhìn trừng trừng và lời nói thô lỗ.”





Những ngày sau đó tại Phố Tàu của thành phố này, Salman Muflihi đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đâm một người đàn ông gốc Á 36 tuổi, theo cảnh sát cho biết. Muflihi đang đối diện với các truy tố về tội cố sát như là tội phạm thù ghét, tấn công như một tội phạm thù ghét, giả mạo và sở hữu vũ khí phạm tội, theo tuyên bố của Ty Cảnh Sát New York gửi cho USA Today hôm Thứ Sáu.





Sự kiện trên là một phần của hàng loạt các tội phạm bạo động gần đây chống lại những người Á Châu và người Mỹ gốc Á tại New York và trên khắp nước Mỹ.





Thị Trưởng New York Bill de Blasio và chỉ huy trưởng Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Tội Phạm Thù Ghét Người Á Châu của ty cảnh sát đã phát biểu tại cuộc họp báo hôm Thứ Ba về điều mà thành phố đang thực hiện để ngăn chận các vụ tội phạm thù ghét chống người gốc Á.





“Một vụ tấn công vào những người New York gốc Á là tấn công vào tất cả chúng ta,” theo Thị Trưởng de Blasio phát biểu.





Năm ngoái, có 28 vụ tội phạm thù ghét liên quan đến Covid-19 chống người gốc Á tại New York và 2 vụ tính tới nay trong năm 2021, theo Phó Thanh Tra của Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Tội Phạm Thù Ghét Chống Người Gốc Á của thành phố là Stewart Loo cho biết.





Hàng loạt vụ tấn công người Mỹ gốc Á đang bùng lên từ bờ Đông sang bờ Tây trong một năm đại dịch. Vào tháng 1, một người di dân từ Thái Lan 84 tuổi ở San Francisco đã chết sau khi ông bị xô ngã xuống đất trong lúc ông đi bộ buổi sáng. Vào đầu tháng này, một phụ nữ Việt Nam bị tấn công và đánh cướp $1,000 tại San Jose và một người đàn ông Phi Luật Tân đã bị chém bằng máy cắt hộp trên xe điện tại Thành Phố New York.





Người đứng đầu của Phòng Thương Mại Phố Tàu tại Oakland đã thu thập hơn 20 vụ báo cáo và videos của các tiểu thương bị cướp và những người chủ và khách hàng đã bị tấn công, theo ông kể với Đài Truyền Hình KGO-TV tại San Franciso.





Những vụ tấn công như thế này đã tiếp tụp bất chấp sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống Biden cấm chính quyền liên bang sử dụng ngôn ngữ kỳ thị để nói về đại dịch, một sự đảo ngược từ nhiều tháng của người tiền nhiệm của ông chế giễu “vi khuẩn Trung Quốc” và “cúm công phu.”

Biden Cho Phép Các Gia Đình Di Dân Bị Chia Cách Dưới Thời TT Trump Được Đoàn Tụ Và Định Cư Tại Hoa Kỳ

Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Biden sẽ đoàn tụ các gia đình bị chia cách tại biên giới dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ cho phép những gia đình đó đoàn tụ và định cư tại Hoa Kỳ, theo Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas tuyên bố hôm Thứ Hai, 1 tháng 3 năm 2021 qua bản tin của báo Politico tường trình hôm Thứ Hai.





“Chúng tôi đang hy vọng sẽ đoàn tụ các gia đình dù ở đây hay ở nguyên quán của họ,” theo Mayorkas cho biết trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc. “Chúng tôi hy vọng là trong lập trường giúp họ sự lựa chọn và, nếu được, họ tìm cách toàn tụ ở đây tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tìm những con đường pháp lý để họ ở lại Hoa Kỳ -- và để giải quyết các nhu cầu gia đình, vì thế chúng tôi đang hành động hồi phục lại nếu có thể.”





Đây là bước quan trọng đối với chính phủ Biden khi tìm cách xóa đi thiệt hại được thực hiện bởi chính sách “không bao dung” của Trump, mà đã cho phép các viên chức Hoa Kỳ ép buộc chia cách con em từ cha mẹ của chúng tại biên giới. Vào đầu tháng này, Tổng Thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm để đoàn tụ các gia đình vẫn còn bị chia cách, là một trong những cam kết lúc vận động dấu ấn của ông. Nhưng những nhà vận động di dân và các luật sư lúc đầu đã cảm thấy lực lượng đặc nhiệm như được mô tả đã thiếu điều cần thiết cho các gia đình bị cách ly.





Hơn 5,500 gia đình bị cách ly dưới chính phủ Trump, và Biden nhậm chức với các cha mẹ của hơn 600 trẻ em vẫn chưa được biết ở đâu.

Theo Bộ Trưởng Mayorkas đến nay lực lượng đặc nhiệm đã đoàn tụ được 105 gia đình bị chia cách.

Trump Lần Đầu Phát Biểu Tại Hội Nghị CPAC: Tiếp Tục Nói Dối Về Bầu Cử 2020, Tấn Công Biden, Trêu Chọc Về Khả Năng Ông Tranh Cử Năm 2024





Cựu Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần nói dối về cuộc bầu cử của ông trên sân khấu tại Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo Thủ (CPAC) tại Orlando, Florida hôm Chủ Nhật, 28 tháng 2 năm 2021, tìm cách lấy lại vai trò của ông như nhà vua của Đảng Cộng Hòa trong khi ông tự khẳng định mình đóng vai trò chính yếu trong các cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022, theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật.

“Còn lâu lắm mới chấm dứt,” theo Trump nói về “cuộc hành trình kỳ diệu” mà ông cho là ông và những người ủng hộ đã bắt đầu cách nay 4 năm. “Chúng ta sẽ chiến thắng và nước Mỹ sẽ mạnh hơn và vĩ đại hơn bao giờ hết.”





Nói dối về cuộc bầu cử tháng 11, mà Tổng Thống Joe Biden đã thắng với 306 cử tri đoàn so với 232 cử tri đoàn của Trump, Trump trêu chọc về khả năng tranh cử năm 2024: “Tôi có thể quyết định đánh bại họ lần thứ ba,” vị cựu Tổng Thống một nhiệm kỳ đã nói thế trong lời phát biểu trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi rời Bạch Ốc.





Trên sân khấu hôm Chủ Nhật, Trump nêu tên các nhà lập pháp Cộng Hòa là những người đã bỏ phiếu chống lại ông trong vụ luận tội, đặc biệt giận dữ Dân Biểu Cộng Hòa Wyoming Liz Cheney, nhân vật Cộng Hòa số ba tại Hạ Viện.





Ông đã nhắm đích Biden, tấn công các chính sách di dân của Biden và đòi hỏi Biden “mở cửa trường học.”





Dù không nêu ra chứng cứ nào, Trump cho rằng các thay đổi chính sách của Biden đang tạo ra cuộc khủng hoảng mới tại biên giới phía Nam và tạo ra cuộc khủng hoảng di dân trẻ. Ông đã ca ngợi các nỗ lực của mình khi làm tổng thống để mở rộng tường biên giới và nói rằng Biden đã đảo ngược những thành tựu của chính phủ của ông.

Hạ Viện Mỹ Đã Thông Qua Dự Luật Lịch Sử Cấm Kỳ Thị Những Người Đồng Tính Nam và Nữ, Lưỡng Tính và Chuyển Giới

Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật rộng lớn hôm Thứ Năm, 25 tháng 2 năm 2021, để cấm việc kỳ thị chống lại người dựa vào khuynh hướng tính dục và xác nhận giới tính, đem lại sự chiến thắng rất lớn đối với cộng đồng đồng tính nam và nữ, lưỡng tính, chuyển giới (LGBTQ) – trong khi lộ ra sự rạn nứt trong Đảng Cộng Hòa, theo báo Politico tường thuật hôm Thứ Năm.





Dự Luật Bình Đẳng (Equality Act), là tu chính Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 để cung cấp các bảo vệ đối với những người LGBTQ, đã thu được sự hậu thuẫn nhất quán từ Dân Chủ tại Hạ Viện về cách họ chấp thuận với tỉ số phiếu 224-206. 3 Dân Biểu Cộng Hòa đã xé rào của đảng để tham gia với Dân Chủ để ủng hộ dự luật, chưa đầy một nửa số phiếu Cộng Hòa mà dự luật đạt được lần mới đây nhất khi ra sàng Hạ Viện.





Nhưng một số nhà Cộng Hòa lo ngại rằng các trò hề gây tranh cãi trong tuần này từ Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia), người đã quấy rối Dân Biểu Marie Newman (Dân Chủ-Illinois) về việc người con gái chuyển giới của bà này, đã dẫm lên các cố gắng truyền đạt một cách tế nhị lý do tại sao họ chống dự luật LGTQ. Hầu hết các nhà Cộng Hòa nói rằng họ chống dự luật vì sự vi phạm được nhận thấy của nó đối với tự do tôn giáo, không ra khỏi tình cảm kỳ thị đối với người LGBTQ – một lằn ranh tốt mà Greene đã xóa một cách hiệu quả.





Dự luật LGBTQ cấm sự kỳ thị trong các lãnh vực khác nhau, gồm chỗ làm việc, nhà ở và giáo dục, cộng thêm với các chương trình được liên bang tài trợ. Dự luật cũng mở rộng đạo luật năm 1964 để bao gồm các tiện nghi công cộng gồm những nơi như thương xá, vận động trường thể thao, và ngay cả các trang mạng toàn cầu.





Sự thông qua dự luật của Hạ Viện đến sau khi Tổng Thống Joe Biden chấm dứt lệnh cấm của Donald Trunp đối với binh sĩ chuyển giới phục vụ trong quân đội. Dự luật đã được Hạ Viện thông qua vào năm 2019, nhưng các nhà hoạt động của LGBTQ đã hân hoan rằng nó hiện giờ sẽ trở thành luật với Biden trong Bạch Ốc.





“Đã đúng lúc để cùng nhau bảo đảm những người LGBTQ có cơ hội để thuộc về, để tham gia và thành công trong tất cả lãnh vực của đời sống người Mỹ,” theo Sarah Kate Ellis, chủ tịch của nhóm GLAAD vận động quyền của những người đồng tính nam và nữ, lưỡng tính và chuyển giới, cho biết trong một tuyên bố sau khi Hạ Viện bỏ phiếu.





Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer đã hứa rằng dự luật sẽ được đem ra sàng để bỏ phiếu “đúng thời gian.” Nhưng sẽ cần 10 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu để đánh bại sự phản đối của Cộng Hòa. Điều đó sẽ không dễ bởi vì hầu hết các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa, cũng như một số nhóm tôn giáo, cảnh báo rằng dự luật quyền của LGBTQ sẽ cản trở việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo, dẫn tới các trận chiến tòa án kéo dài và tốn kém.

Dân Biểu Dân Chủ Florida Gốc Việt Stephanie Murphy Mở Chiến Dịch Bứng Ghế Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Marco Rubio





Dân Biểu Dân Chủ Florida Stephanie Murphy (có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung) đang xem xét nghiêm túc về việc bứng ghế Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio trong cuộc tái tranh cử của ông này vào năm 2022.

Dân Biểu Dân Chủ Florida Stephanie Murphy (có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung) đang xem xét nghiêm túc về việc bứng ghế Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio trong cuộc tái tranh cử của ông này vào năm 2022, hôm Thứ Tư, 24 tháng 2 năm 2021 tuyên bố rằng bà đang thực hiện chuyến lưu diễn khắp tiểu bang và đã thuê một nhân viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ để điều hành nỗ lực này, theo bản tin của báo Politico tường thuật hôm Thứ Tư.





Murphy, 42 tuổi, đã đắc cử 3 nhiệm kỳ tại một trong những địa hạt quốc hội cạnh tranh nhất tại Orlando, và là người đầu tiên thắng ghế dân biểu bằng cách đánh bại Dân Biểu Cộng Hòa 12 nhiệm kỳ John Mica trong khi có ít người nghĩ bà có thể làm được điều đó. Đó là một hành động giết người to lớn mà Dân Chủ hy vọng bà có thể lập lại nếu bà nhắm vào Rubio, một thượng nghị sĩ đương nhiệm được cho là khó đánh bại.





“Tôi biết điều gì cần làm để đánh bại một người tại chức có đầy quyền thế bởi vì tôi đã làm điều đó. Tôi biết điều gì cần làm để phát triển việc gây quỹ và hoạt động cơ sở -- bộ máy để chiến thắng trong địa hạt lưng chừng – bởi vì tôi đã làm điều đó 3 lần rồi,” theo bà Murphy nói với Politico trong việc tuyên bố sáng kiến mới của bà, được gọi “Hướng Về Phía Trước Với Stephanie Murphy.”

Chloe Zhao, Phụ Nữ Mỹ Gốc Á Đầu Tiên Làm Nên Lịch Sử Khi Thắng Giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất Của Giải Trái Cầu Vàng Lần Thứ 78



Chloe Zhao, người Mỹ gốc Á đầu tiên thắng giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất trong đêm trao giải Trái Cầu Vàng lần thứ 78. (nguồn: https://www.bbc.com)

Những người Á Châu trên khắp thế giới đang phản ứng với “niềm hạnh phúc rơi nước mắt” khi Chloe Zhao làm nên lịch sử tại Lễ Trao Giải Trái Cầu Vàng (Golden Globe Awards), trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Á Châu đầu tiên thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất của giải này, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 1 tháng 3 năm 2021.





Nhiều người trên mạng ca ngợi cô vì là “sự gây cảm hứng rất lớn đối với những người con gái Á Châu,” rằng đó là một “chiến thắng cho người phụ nữ khắp mọi nơi.”





Đạo diễn Nomadland, người sinh tại Trung Quốc, là người phụ nữ thứ hai tại TQ thắng giải. Người đầu tiên là Barbra Streisand thắng giải này vào năm 1984.





“Tôi không thể bày tỏ đủ điều này, là một phụ nữ Á Châu trong nghệ thuật, nó là sự cảm hứng quá mức để nhìn thấy Chloe Zhao tạo lịch sử tối nay như là người phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất,” theo một người sử dụng Twitter đã viết.





Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên có hơn một phụ nữ từng được vào sanh sách ngắn được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất. Regina King và Emerald Fennell cũng được vào danh sách.





Chính bà Streisand đã chúc mừng cô Zhao chiến thắng, nói rằng “đã đến lúc rồi đây.”





Chiến thắng của Zhao cũng được chúc mừng trên trang mạng xã hội TQ Weibo, nơi nhiều người ca ngợi cô tài ba.





Người phụ nữ 38 tuổi này là đạo diện cuốn phim thứ ba, theo sau hai cuốn phim Songs My Brothers Taught Me và The Rider.





Sinh tại Bắc Kinh, Zhao hiện sống tại Hoa Kỳ, gần đây cô đã đạo diễn cuốn phim The Eternals.





Và Cô Zhao không phải là người Á Châu duy nhất thắng lớn trong đêm nay.





Minari, truyện bán tự truyện của đạo diễn Lee Isaac Chung về một gia đình người Mỹ gốc Hàn cũng giành giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.





“Vào lúc mà người Mỹ gốc Á đang bị tấn công bởi vì chúng ta vẫn còn bị nhìn như người ngoại quốc và dịch bệnh, Chloe Zhao và Minari thắng Giải Trái Cầu Vàng có ý nghĩa rất nhiều,” theo nhà báo Diep Tran viết trong một tweet.





“Chúng ta có mặt, chúng ta là những người Mỹ.”

Đại Sứ Miến Điện Tại LHQ Kêu Gọi Thế Giới Lên Án Đảo Chánh, Trong Khi Cảnh Sát Tại Miến Điện Gia Tăng Bố Ráp Người Biểu Tình

YANGON, Myanmar — Cảnh sát tại Miến Điện đã leo thang bố ráp của họ lên những người biểu tình chống lại việc quân đội đảo chánh trong tháng này, hôm Thứ Bảy, 27 tháng 2 năm 2021 trong khi những người biểu tình tập trung tại 2 thành phố lớn nhất nước, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Bảy.





Các lực lượng an ninh tại một số khu vực có vẻ tăng cường việc sử dụng sức mạnh và bắt bớ, dùng nhiều cảnh sát thường phục hơn là trước đây. Các hình ảnh được đăng trên truyền thông xã hội cho thấy rằng nhiều người dân tại ít nhất 2 thành phố, Yangon và Monywa, đã chống cự bằng cách dựng các rào chắn tạm thời trên đường phố để cản trở bước tiến cùa cảnh sát.





Khủng hoảng của Miến Điện cũng chuyển biến mạnh trên trường quốc tế, tại một phiên họp đặc biệt của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu, khi đại sứ Miến Điện tại LHQ đã tuyên bố sự trung thành của ông với chính quyền dân sự bị đảo chánh của bà Aung San Suu Kyi và kêu gọi thế giới gây áp lực với giới quân đội để họ từ bỏ quyền lực.





Nhiều vụ bắt bớ đã diễn ra hôm Thứ Bảy tại 2 tỉnh lớn nhất của Miến Điện, Yangon và Mandalay, nơi những người biểu tình đã tràn xuống các đường phố hàng ngày để yêu cầu phục hồi lại chính quyền của bà Suu Kyi, người lãnh đạo của Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) đã chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 năm rồi.





Tại Đại Hội Đồng LHQ ở New York, đại sứ Miến Điện tại LHQ, Kyaw Moe Tun, tuyên bố trong một phát biểu đầy xúc động đối với các đại diện rằng ông đại diện cho “chính quyền dân sự được người dân bầu lên” của bà Suu Kyi và ủng hộ cuộc đấu tranh chống lại sự cai trị của quân đội.

Ông thúc giục tất cả quốc gia đưa ra tuyên bố công khai lên án mạnh mẽ cuộc đảo chánh, và từ chối thừa nhận chế độ quân sự.

Biden Ra Lệnh Tấn Công Địa Điểm Của Dân Quân Syria Được Iran Hậu Thuẫn Để Trả Đũa Các Vụ Tấn Công Hỏa Tiễn Vào Lính Mỹ Trong Vùng

Quân đội Hoa Kỳ đã tấn công một địa điểm tại Syria hôm Thứ Năm, 25 tháng 2 năm 2021 mà đã được sử dụng bởi 2 nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn theo sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào lực lượng Mỹ trong vùng trong 2 tuần qua, theo một viên chức Hoa Kỳ cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Năm.





Các cuộc tấn công đánh dấu hành động lần đầu tiên của quân đội dưới thời Tổng Thống Joe Biden. Địa điểm đã không liên quan đặc biệt tới các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, nhưng được tin đã được sử dụng bởi các dân quân Shia do Iran hẫu thuẫn hoạt động trong vùng.





Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài John Kirby nói rằng các cuộc tấn công đã xảy ra “theo sự chỉ đạo của Tổng Thống Biden” và được trao thẩm quyền không chỉ đối phó với các cuộc tấn công gần đây chống lại người Mỹ và các lực lượng liên minh, nhưng cũng để đối phó với “các mối đe dọa đang diễn ra đối với các quân nhân.”





Kirby cho biết rằng Biden đã thực hiện các cuộc tấn công sau khi tham vấn với các đồng minh của Hoa Kỳ, gồm các đối tác liên minh.

Chuyện Như Trong Phim: Tài Xế Giao Hàng Tại Hà Nội Đã Cứu Sống Một Cách Kỳ Diệu Bé Gái Rơi Từ Bang Công Tầng Lầu 12 Xuống Đất

HÀ NỘI, VN – Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim nhưng lại đã xảy ra thật ngoài đời tại Hà Nội khi một tài xế giao hàng đã cứu sống một cách kỳ diệu em bé rơi từ bang công của tầng lầu 12 xuống đất vào ngày 28 tháng 2 năm 2021 tại một chung cư ở Hà Nội, theo Yahoo News tường thuật hôm Thứ Ba, 2 tháng 3 năm 2021.





Người tài xế giao hàng tại Hà Nội này hiện được ca ngợi như là một anh hùng.





Nguyen Ngoc Manh (bản tin Yahoo News không đánh dấu tiếng Việt) lúc đó đang ngồi trong xe của ông gần đó khi ông nghe nhiều tiếng la của những người hàng xóm hốt hoảng và tiếng khóc của một em bé là đứa đã bò ra ngoài bang công của tầng lầu thứ 12. Ông kể với các hãng tin địa phương rằng ông đã lao vào hành động mà không suy nghĩ gì hết sau khi nhận ra điều gì đang xảy ra, leo lên mái của một mái hiên gần đó trong hy vọng bắt được đứa bé nếu nó rơi xuống.





“Tôi đã leo lên bức tường và đã thấy rằng đứa bé có thể rớt xuống mái tôn của căn nhà đã từng được dùng để chứa máy phát điện cho căn chung cư, vì thế tôi cố leo lên chóp đỉnh của nó,” theo ông Manh kể với báo VN Express. “Tôi đã làm, nhưng không thể đứng vững, khi nó bị cong.”





Manh đã trợt chân xuống mái nhà ngay lúc em bé tuột tay khỏi bang công. Ông kể rằng ông đã tung mình về phía trước một cách mù quáng trong hy vọng ngăn nó rơi xuống mái nhà tôn và cố chụp đứa bé đang rơi, là em bé đã rơi từ độ cao 165 feet xuống mái nhà cách mặt đất 10 feet. Manh đụng mái nhà thật mạnh làm nó móp méo và bị thương ở cánh tay của ông nhưng ông đã chụp được đứa bé.





“Nó trông rất giống đứa con ở nhà của tôi. Tôi rất bối rối, chỉ có thể nói với nó, ‘Vui rồi, vui rồi, chú đang ở đây’,” theo Manh kể với VN Express.

Các bác sĩ điều trị cho bé gái sau đó nói rằng cháu bị trật khớp háng nhưng không có vết thương nào khác.





Manh đã rời khỏi hiện trường tức khắc nhưng đã bị truy tìm bởi truyền thông và những người nhà của đứa bé. Sự có mặt của họ mà ông nhận kể từ vụ tai nạn đã tràn ngập.





“Không chỉ là thay đổi: cuộc đời tôi đã đảo lộn. Bình thường những bài đăng trên Facebook của tôi chỉ có vài chục người đáp ứng, bây giờ tôi nhận hàng chục ngàn người,” theo Manh cho biết. “Một số người đã gửi cho tôi tiền qua số điện thoại. Điều này làm tôi mất phương hướng. Tôi không muốn nhận bất cứ đồng tiền nào mà không phải do chính tôi làm ra.”

Hàng Ngàn Công Nhân Tại 2 Công Ty Ở Tỉnh Nam Định và Tiền Giang Đã Đình Công Đòi Tăng Lương

VIỆT NAM – Hàng ngàn công nhân tại 2 công ty ở tỉnh Nam Định và Tiền Giang ở Việt Nam đã đình công đòi tăng lương trong tuần qua, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 1 tháng 3 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Hàng ngàn công nhân ở hai doanh nghiệp tại Việt Nam đã đình công trong những ngày cuối tuần qua để đòi tăng lương, khiến công ty phải nhượng bộ trong khi thừa nhận họ đang gặp những khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Truyền thông Nhà nước loan tin này ngày 1/3.





Theo báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, từ ngày 25 đến 27 tháng hai, khoảng hơn 8.000 công nhân thuộc công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Hương, Tiền Giang) đã đình công đòi tăng lương.





Vào ngày 26/2, sau khi công nhân đã đình công, công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam đồng ý tăng lương cho mỗi công nhân thêm 200.000 đồng nhưng các công nhân vẫn không đồng ý và tiếp tục đình công.





Theo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam sau đó đã phải đồng ý tăng thêm cho mỗi công nhân 50.000 đồng tức 250.000 đồng. Trong đó, 150.000 đồng là tăng vào lương cơ bản và 100.000 đồng là trợ cấp xăng xe đi lại.





Công ty thừa nhận tình hình kinh doanh đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng để chia sẻ khó khăn trong đời sống sinh hoạt của công nhân nên công ty vẫn cố gắng tăng thêm 50.000 đồng vào phần lương cơ bản cho mỗi công nhân.





Đến sáng ngày 1/3, các công nhân của công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam đã đi làm bình thường. Công ty cũng hứa sẽ thanh toán toàn bộ tiền lương 3 ngày đình công cho họ.





Cũng vào ngày 27/2 vừa qua, hàng ngàn công nhân thuộc công ty Cổ phần cơ khí và Thương mại Nam Hà (Nam Định) đã đình công đòi tăng lương, phản đối việc công ty vô cớ cắt giảm tiền tăng ca của công nhân. Các công nhân này chỉ quay lại làm việc vào ngày 1/3 sau khi nhận được lời hứa cải thiện mức trợ cấp tháng cho họ.





Theo báo Giáo dục và Thời đại, phía lãnh đạo công ty phải đồng ý tiền hỗ trợ xăng xe cho mỗi công nhân là 100.000 đồng một tháng, tăng tiền cơm bữa trưa cho mỗi công nhân từ 15.000 đồng lên 17.000 đồng. Công nhân nào tăng ca đủ 3 tiếng rưỡi một ngày sẽ được hỗ trợ tiền ăn tối với mức giá của bữa trưa.





Tuy nhiên công ty cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty chưa thể điều chỉnh tăng mức lương cơ bản vào lúc này nhưng hứa sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.