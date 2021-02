Thời Sự Trong Tuần

Một người đàn ông dắt chó đi bộ ở trung tâm thành phố sau một trận bão tuyết hôm 16 tháng 2 năm 2021 tại thành phố Fort Worth, Texas. Trận bão mùa đông Uri đã mang thời tiết lạnh lịch sử và mất điện tới Texas khi các trận bão quét qua 26 tiểu bang với nhiệt độ đông đá và mưa lớn. (Photo Getty Images)

Tình hình đại dịch trong tuần qua đã giảm mạnh ở Mỹ dù các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo rằng biến thể vi khuẩn corona mới có thể sẽ làm gia tăng trở lại giữa lúc kế hoạch chích ngừa Covid-19 của chính phủ Biden đang tăng tốc qua việc giao thuốc xuống cho các tiệm thuốc khắp Hoa Kỳ. Vụ luận tội lần thứ hai tại Thượng Viện đã kết thúc với việc cựu Tổng Thống Donald Trump được tha tội cũng được dư luận khắp nơi để ý.

Số Người Bị Truyền Nhiễm Covid-19 Ở Mỹ Giảm Mạnh

Một tiên đoán mới hung dữ mà các chuyên gia đã và đang cảnh báo giữa sự sút giảm các trường hợp bị truyền nhiễm và vào bệnh viện vì Covid-19: khi nói đến đại dịch, Hoa Kỳ chưa ra khỏi khu rừng, theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 14 tháng 2 năm 2021.





130,000 người Mỹ khác được dự đoán sẽ chết vì vi khuẩn trong vòng 3 tháng rưỡi tới, theo mô hình mới nhất từ Viện Institute for Health Metrics and Evaluation của Đại Học Washington cho biết.





Và trong khi số trường hợp Covid-19 có thể đang có chiều hướng đi đúng hướng hiện nay, có 4 yếu tố chính sẽ quyết định vài tháng tới sẽ ra sao, theo viện nói trên cho biết trong cuộc họp ngắn cùng với mô hình của họ.





2 yếu tố đầu có lẽ sẽ giúp con số trong đại dịch tiếp tục đi theo quỹ đạo giảm: việc gia tăng chích ngừa và việc giảm theo mùa – mô hình của việc truyền nhiễm trong thời gian các tháng mùa xuân và mùa hè.





Trong khi đó, bản tin của báo Politico hôm Chủ Nhật cho biết Giám Đốc Cơ Quan CDC Rochelle Walensky hôm Chủ Nhật nói rằng còn quá sớm để các viên chức tiểu bang rút lại lệnh đeo khẩu trang, cho rằng trong khi số liệu vi khuẩn corona đã có chiều hướng giảm, các trường hợp lây nhiễm và tử vong cũng vẫn còn cao.





“Tuyệt đối,” theo Walensky nói với người điều hợp Chuck Todd trên chương trình “Meet the Press” của Đài NBC khi được hỏi có quá sớm để các viên chức rút lại các lệnh. “Chúng ta vẫn còn khoảng 100,000 trường hợp lây nhiễm một ngày. Chúng ta vẫn còn đang ở khoảng từ 1,500 tới 3,500 tử vong mỗi ngày. Các trường hợp lây nhiễm này nhiều gấp hai lần rưỡi những gì chúng ta đã chứng kiến qua mùa hè.”





“Thật là khích lệ để nhìn thấy các chiều hướng này đang đi xuống, nhưng chúng đi xuống từ một cao điểm khác thường,” theo Walensky phát biểu.





Bà cũng đã cảnh báo rằng các biến thể mới dễ lây truyền hơn của vi khuẩn đã được phát hiện tại Hoa Kỳ có nghĩa là đất nước này có thể chứng kiến sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm và tử vong khác.





Trong khi đó bản tin của báo Dân Trí trong nước hôm 14 tháng 2 năm 2021 cho biết rằng một khách sạn tại Hồ Tây tại Hà Nội đã bị phong tỏa vì có người ngoại quốc chết vì dương tính với Covid-19. Bản tin của báo Dân Trí cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.





Chiều nay, lực lượng chức năng phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa một khách sạn ở Hồ Tây nơi một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong, được xác nhận dương tính SARS-CoV2.





Cụ thể, người tử vong sau đó có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2 là người đàn ông quốc tịch Nhật Bản 54 tuổi, đã cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17-31/1. Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, ngày 1/2, bệnh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 và về ở khách sạn Somerset West Point tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.





Trường hợp này được xác định trong tình trạng đã tử vong vào tối 13/2. Hiện cơ quan công an đang điều tra và tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong. Về việc truy vết, rà soát lịch trình của bệnh nhân vừa tử vong, trước mắt CDC Hà Nội sẽ liên hệ với nơi người này làm việc, trích xuất hình ảnh từ camera tại những nơi ông ta đã đến để tìm kiếm các trường hợp từng gặp nạn nhân.





- Trên toàn cầu hiện có 109,617,818 trường hợp, với 2,421,592 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 27,802,865 trường hợp, với 487,855 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 3,498,760 trường hợp, với 47,446 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 257,589 trường hợp, với 3,617 người thiệt mạng.

Việt Nam Đóng Trường Học Tại Hà Nội, Sài Gòn Và Hơn 50 Tỉnh Thành Vì Covid-19 Lây Lan

VIỆT NAM – Các thành phố Hà Nội và Sài Gòn cùng với hơn 50 tỉnh thành tại Việt Nam đã đóng cửa trường học cho đến hết tháng 2 vì đại dịch Covid-19 đang lây lan, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) trích thuật truyền thông trong nước cho biết hôm 16 tháng 2 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Hơn 50 tỉnh, thành tại Việt Nam đã phải cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan. Truyền thông Nhà nước loan tin này hôm 16/2.





Hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã thông báo quyết định cho học sinh ngừng đến trường, và tổ chức học trực tuyến.





Chị Nguyễn Thị Châu, có con đang học lớp 1, nói với RFA về tin tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19:





“Theo chị nghĩ vùng dịch thì thường Tết mọi người ở khắp mọi miền về không biết ai bị ai không (dịch) nên chị cũng đang suy nghĩ chị phải cho con nghỉ học thêm vài tuần nữa. Giờ đi học rất nguy hiểm vì Việt Nam không có sự quan tâm người bệnh nhiều nên mình tự giữ mình là chính.





Giờ nếu học online thì cháu còn nhỏ chưa biết học, (phải) kèm từng chữ với cháu. Hơn nữa nhà cũng không có điều kiện có máy vi tính, chỉ có chiếc điện thoại lên Facebook thôi.”





Ổ dịch lớn Hải Dương nơi phát sinh dịch bệnh đợt ba hôm 27/1 đã quyết định cho học sinh học trực tuyến từ ngày 17/2 cho đến khi có thông báo mới. Đây là địa phương có tình hình dịch bệnh được giới chức y tế xác định là phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng trong đợt dịch thứ ba ở tỉnh này tính đến ngày 16/2 là 511 ca, chiếm 2/3 tổng số ca nhiễm trên cả nước.





Tuy nhiên, một số địa phương, nơi ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, học sinh vẫn được tiếp tục quay lại trường ngay sau Tết. Các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà đã quyết định cho học sinh quay lại trường từ ngày 17/2.





Đây là lần thứ hai kể từ tháng 2 năm ngoái, khi dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam bùng phát, các địa phương phải cho học sinh nghỉ học, tổ chức học trực tuyến để phòng chống dịch. Trong cao điểm dịch bệnh sau Tết Canh Tý năm 2020, cả 63 trong số 63 tỉnh, thành tại Việt Nam phải cho học sinh nghỉ học.

CDC Đưa Ra 5 Chiến Lược Tái Mở Cửa Trường Học: Đeo Khẩu Trang, Giữ Khoảng Cách, Rửa Tay, Làm Sạch Phòng Ốc Thoáng Khí, Theo Dõi Cách Ly

Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 2021, đã công bố các hướng dẫn cho việc tái mở cửa các trường học tập trung vào 5 chiến lược chính làm giảm thiểu tối đa Covid-19:





- tất cả đeo khẩu trang và đúng cách;

- giữ khoảng cách vật lý;

- rửa tay;

- lau chùi sạch các cơ sở và cải thiện không khí thoáng;

- và theo dõi tiếp xúc, cô lập và cách ly,





theo bản tin hôm Thứ Sáu của CNN cho biết.





Chích ngừa và thử nghiệm không nằm trong các chiến lược “chính” mà cơ quan này đã đưa ra, gọi chúng là “các lớp bổ sung” của việc ngăn ngừa Covid-19.





Nhưng các đề nghị mới được đưa ra giữa lúc có tranh cãi trên toàn quốc về việc khi nào và cách nào để tái mở cửa các trường học, ngay cả lo sợ việc lây lan vi khuẩn corona tếp tục và thúc đẩy ưu tiên chích ngừa các giáo viên gia tăng.





“Tôi muốn nói rõ, với chiến lược hoạt động này, CDC không bắt buộc các trường học tái mở cửa. Các đề nghị này chỉ đơn giản cung cấp cho các trường học một bản đồ đường dài cần thiết đối với cách để làm cho rất an toàn theo nhiều mức độ khác nhau của bệnh trong cộng đồng,” theo Giám Đốc Cơ Quan CDC Bác Sĩ Rochelle Walensky cho biết trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu.





Trong các hướng dẫn mới, CDC không liệt kê việc chích thuốc ngừa là chiến lược “chính” cho việc tái mở cửa trường học, thay vì vậy tập trung vào các biện pháp như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vật lý. Việc chích thuốc ngừa cho nhân viên nhà trường và các giáo viên là “tầng bổ sung của việc bảo vệ,” theo BS Walensky cho biết.

Bắt Đầu Từ 15 Tháng 3, Cư Dân California Có Một Số Bệnh, Khuyến Tật Tuổi Từ 16 Tới 64 Có Thể Chích Thuốc Ngừa Covid-19

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe “có thể sử dụng đánh giá lâm sàn của họ” để chích thuốc ngừa Covid-19 cho các cư dân California tuổi từ 16 tới 64 với một số bệnh và khuyết tật, theo bộ y tế tiểu bang California nói với các nhà cung cấp trong bản tin hôm Thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 2021 do Đài Truyền Hình KTLA5 đưa tin hôm Thứ Sáu.





Các chứng bệnh được đưa ra bởi Bộ Y Tế Công Cộng California để đủ điều kiện chích thuốc ngừa Covid-19 là:





- Ung thư (tình trạng suy nhược hay suy miễn nhiễm hiện tại)

- Bệnh thận mãn tính (giai đoạn 4 hay cao hơn)

- Bệnh phổi mãn tính, cần thở oxygen

- Hội chứng down (Down syndrome)

- Tình trạng suy nhược miễn nhiễm (hệ thống miễn nhiễm suy yếu) do cấy ghép nội tạng

- Có thai

- Bệnh hồng huyết cầu biến thành hình lưỡi liềm

- Bệnh tim, như suy tim, bệnh động mạch vành hay bệnh cơ tim, ngoại trừ cao huyết áp

- Mập phì nghiêm trọng (Body Mass Index ≥ 40 kg/m2)

- Tiểu đường loại 2 với huyết sắc tố A1c lớn hơn 7.5%. Cũng theo tiểu bang, những người với khuyết tật phát chậm phát triển hoặc có nguy cơ cao khác có thể chích ngừa nếu:





*Họ có khả năng phát triển bệnh nặng đe dọa tính mạng hoặc tử vong do nhiễm COVID-19





*Bị COVID-19 sẽ hạn chế khả năng của người đó nhận được sự chăm sóc liên tục hoặc các dịch vụ quan trọng đối với sức khỏe và sự sống còn của họ





*Nhận được sự chăm sóc COVID-19 đầy đủ và kịp thời sẽ đặc biệt khó khăn do tình trạng khuyết tật của cá nhân.





Bản tin của tiểu bang cho biết danh sách các điều kiện đủ điều kiện có thể thay đổi.





Những người với các khuyết tật sẽ có thể chích ngừa tại những nơi chích ngừa đông đảo và các nhà cung cấp khác đến ngày 15 tháng 3, nhưng tiểu bang sẽ làm việc để xác định các điều kiện sức khỏe của họ ra sao sẽ được chứng nhận, hay giấy tờ nào sẽ được yêu cầu, theo Bộ Trưởng Y Tế tiểu bang Bác Sĩ Mark Ghaly cho biết trong cuộc họp báo.





Từ 4 tới 6 triệu người dân California sẽ có đủ điều kiện để chích thuốc ngừa theo các loại được liệt kê trên, mà có nghĩa là từ 17 tới 19 triệu người sẽ hội đủ điều kiện để chích ngừa vào tháng tới, theo BS Ghaly.

Nhiều Tiệm Thuốc Khắp Nước Mỹ Đang Có Chích Ngừa Covid-19 Do Liên Bang Cung Cấp: Walgreens, CVS, Walmart, Rite Aid, Kroger, Albertsons…

Nỗ lực tạo miễn nhiễm thêm nhiều người Mỹ để chống lại vi khuẩn corona hiện nay gồm các hệ thống nhà thuốc bán lẻ lớn, theo bản tin của Đài CBS News cho biết hôm Thứ Năm, 11 tháng 2 năm 2021.





Các hệ thống tiệm bán thuốc toàn quốc CVS Health và Walgreens nằm trong số hơn 20 nhà bán thuốc lẻ lớn đang nhận cung cấp thuốc chích ngừa Covid-19 từ chính phủ liên bang trong tuần này. Nhưng để chích cho người dân thì không dễ như đi bộ vào cửa nhà thuốc. Thay vì vậy, khách hàng không được khuyến khích đổ xô tới các tiệm, mà tốt hơn là xếp hàng theo lấy hẹn trên mạng hay qua điện thoại.





Chương trình liên bang sẽ được thực hiện trong nhiều giai đoạn, dựa vào số cung cấp thuốc chích ngừa có sẵn, với việc chuyên chở tới ngay hôm Thứ Năm, theo Cơ Quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) cho biết.





“Chính phủ liên bang đang cung cấp 1 triệu liều thuốc chích ngừa Covid-19 để thực hiện chương trình này,” theo phát ngôn viên của CDC cho biết trong một email gửi tới CBS MoneyWatch cho biết. “Chúng tôi không thể xác định bao nhiêu liều sẽ được cung cấp hàng tuần tới các đối tác nhà thuốc trong nhiều tuần lễ tới, nhưng việc phân phối hàng tuần được dự đoán sẽ tăng khi mức cung cấp thuốc chích ngừa gia tăng.”





Nói chung, chính phủ liên bang đang hợp tác với 21 hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc và các hệ thống độc lập để gia tăng việc tiếp cận thuốc chích ngừa Covid-19 trên toàn Hoa Kỳ, theo cơ quan CDC cho biết.





CDC cho biết sẽ chở một số lượng liều hạn chế tới Walgreens tại Chicago và các nơi khác của Illinois, Connecticut, Delaware, Kentucky, Maryland, New Hampshire, New Mexico, New York and New York City, North Carolina, Puerto Rico, Vermont, Wisconsin và West Virginia. Công ty này cũng sẽ thực hiện việc chích ngừa với các phân phối địa phương tại nhiều nơi của Arkansas, California, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Nevada, Ohio, South Carolina và Texas, theo CDC cho biết.





Lúc đầu sự kiến từ Thứ Năm, hệ thống nhà thuốc CVS khởi động việc chích ngừa tại tiệm thuốc sang Thứ Sáu tại một số địa điểm hạn chế tại 11 tiểu bang, mà khách hàng có thể vào trang mạng CVS.com hay trên ứng dụng CVS Pharmacy vào Thứ Năm. Hoặc có thể gọi điện thoại ở số (800) 746-4287.

Đợt đầu của CVS sẽ có khoảng 250,000 liều tổng cộng để chích cho người có đủ điều kiện tại California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, South Carolina, Texas và Virginia.





Hơn 1,000 tiệm thuốc của Walmart và Sam's Club tại 22 tiểu bang đang bắt đầu phân phối thuốc chích ngừa liên bang tuần này, với việc chích ngừa bắt đầu vào Thứ Sáu, tại các tiểu bang Alaska, Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Minnesota, Missouri, Mississippi, Nebraska, Nevada, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah và Wyoming.





Rite Aid đang nhận các liều thuốc từ liên bang tại một số tiệm thuốc của họ tại 5 tiểu bang và 2 thành phố: California, Michigan, New Jersey, Ohio, Pennsylvania và 2 thành phố lớn nhất, Philadelphia, và New York City, theo phát ngôn viên của công ty cho biết trong một email gửi tới CBS MoneyWatch.

Costco cung ứng số lượng hạn chế thuốc chích ngừa Covid-19, thường là Moderna, tại các địa điểm ở New York City, Oregon, Puerto Rico và Washington.

Hệ thống nhà thuốc Kroger có cung ứng hạn chế thuốc chích ngừa và hiện có tại một số địa điểm ở Alaska, Arizona, California, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Nevada, Ohio, Oregon, South Carolina, Utah, Washington, West Virginia và Wisconsin, theo cập nhật vào tối Thứ Hai.





Các Công Ty Albertsons, điều hành hơn 1,700 tiệm thuốc tại các chợ của họ tại 34 tiểu bang, cũng nhận phân phối thuốc chích ngừa trực tiếp từ liên bang. Khách hàng có thể kiểm tra có hay không tại niều cửa tiệm mang bảng hiệu: ACME, Albertsons, Carrs, Haggen, Jewel-Osco, Pavilion, Randalls, Safeway, Shaw's, Star Market, Tom Thumb, United Supermarkets và Vons.

Vụ Xử Luận Tội Kết Thúc: Trump Được Tha, 7 Thượng Nghị Sĩ CH Bỏ Phiếu Kết Tội Theo DC, Trump Vẫn Bị Truy Tố Trọng Tội Như Công Dân

Trong số 57 lá phiếu “có tội” vang lên tại sàn Thượng Viện hôm Thứ Bảy, 13 tháng 2 năm 2021, chỉ có một – được nói lên bởi Thượng Nghị Sĩ Richard Burr (Cộng Hòa-North Carolina) – làm cho mọi người trong phòng giật nẩy người, theo bản tin của báo Washington Post tường trình hôm Thứ Bảy.

Nhà lập pháp Cộng Hòa tại North Carolina này chưa từng tỏ dấu hiệu trước đây là ông sẽ bỏ phiếu kết tội cựu tổng thống Donald Trump vì việc ông xúi giụt cuộc nổi dậy, sau khi đám đông ủng hộ Trump tràn vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 6 tháng 1 trong cuộc xâm chiếm bạo động khiến cho 5 người chết.





Nhưng vụ xử kéo dài nhiều ngày đã thuyết phục Burr về sự có tội của Trump, theo ông nói trong một tuyên bố sau đó.









“Chứng cứ thuyết phục rằng TT Trump có tội xúi giục vụ nổi dậy chống lại một ngành ngang bằng của hành pháp và rằng vụ cáo buộc khởi lên ở mức trọng tội và tiểu hình cao. Do đó, tôi đã bỏ phiếu kết tội,” theo Burr cho biết. “Tôi không quyết định hời hợt, nhưng tôi tin nó cần thiết. Qua những gì ông ấy đã làm và qua những gì ông ấy đã không làm, TT Trump đã phản bội lời thề nhậm chức để duy trì, bảo vệ, và gìn giữ Hiến Pháp của Hoa Kỳ.”

Cuối cùng Burr đã được tham gia bởi 6 đồng viện Cộng Hòa, là những người bỏ phiếu cùng với 50 TNS Dân Chủ để kết tội Trump. Tuy nhiên, nó không đủ số phiếu cần thiết – hai phần ba thượng nghị sĩ hiện diện – để Trump bị kết tội. Trong tỉ số 57 so với 43 phiếu, Thượng Viện đã tha lỗi cho Trump về cáo buộc xúi giục cuộc nổi dậy, kết thúc phiên xử luận tội thứ hai của cựu tổng thống.





Burr, cùng với 6 Thượng Nghị Sĩ khác, gồm TNS. Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska) và Patrick J. Toomey (Pennsylvania) là những Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu với 50 Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ kết tội Trump.





Lãnh Đạo Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), người đã bỏ phiếu tha bổng cho Trump, sau đó đã phát biểu tại sàn Thượng Viện cho rằng cựu tổng thống “chịu trách nhiệm một cách thực sự và đạo đức” đối với việc kích động cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol.





Tuy nhiên, ông cho rằng nó vượt ngoài quyền lực của Thượng Viện để buộc Trump chịu trách nhiệm đối với những hành động đó.





Ông nói rằng, “Nếu Tổng Thống Trump còn tại chức, tôi sẽ xem xét cẩn thận việc các quản đốc Hạ Viện đã chứng minh sự cáo buộc cụ thể của họ.”





Theo bản tin của Reuters hôm Thứ Bảy, McConnell cho rằng Trump vẫn có thể đối diện sự truy tố trọng tội đối với các hành động của ông ấy.





“Tổng Thống Trump vẫn chịu trách nhiệm đối với mọi việc mà ông đã làm trong khi ông còn tại chức như một công dân bình thường,” theo McConnell. “Ông ấy đã chưa có thể rũ bỏ mọi thứ. Chưa.”

Pelosi Lập Ủy Ban Độc Lập Như Ủy Ban Điều Tra Vụ Khủng Bố 911 Để Điều Tra Vụ Tấn Công Vào Tòa Nhà Quốc Hội Hôm 6 Tháng 1

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã công bố các kế hoạch cho Quốc Hội để thiết lập ủy ban ngoại vi và độc lập để điều tra “các sự kiện và các nguyên nhân” liên quan tới cuộc tấn công vào Tòa Nhà Quốc Hội hôm 6 tháng 1 năm 2021.





Trong một lá thư gửi tới các đồng viện Dân Chủ của bà hôm Thứ Hai, vị dân biểu Dân Chủ tại California này nói rằng ủy ban sẽ lấy mô hình của ủy ban được thành lập sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.





Pelosi cho biết công việc gần đây của Trung Tướng Russel Honoré về hưu, là người “đã đánh giá nhu cầu cần thiết an ninh của chúng ta qua việc xem xét những gì đã xảy ra hôm 6 tháng 1 và cách chúng ta phải bảo đảm rằng nó không xảy ra lần nữa.”





“Khi chúng ta sửa soạn cho Ủy Ban, nó cũng rõ ràng từ báo cáo nội bộ của Tướng Honoré rằng chúng ta phải đưa ra một khoản bổ sung để cung cấp cho sự an toàn của các Thành Viên và an ninh của Điện Capitol,” theo Pelosi đã viết trong lá thư.





Pelosi đã lần đầu đề nghị việc tạo ra một ủy ban như thế cách nay 2 tuần.





Hành động như thế sẽ cần một dự luật và sẽ gặp nhiều khó khăn về đảng phái.





Lá thư của bà gửi cho các đồng viện đến nhiều giờ sau khi 4 Dân Biểu Hạ Viện đã gửi một lá thư cho Pelosi cho rằng bà có thể phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc điều động các binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia trước và trong lúc cuộc nổi dậy. Lá thư đã không nói đến Lãnh Đạo Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell, là người hôm 6 tháng 1 vẫn là lãnh đạo đa số Thượng Viện và cũng đã có tiếng nói trong tư thế an ninh của Điện Capitol.

Cựu Chiến Lược Gia Bạch Ốc Steve Bannon Từng Dự Định Dùng Tu Chính Án 25 Để Truất Phế Trump Vì Tin Trump Đã Bị Bệnh Mất Trí Nhớ

Cựu trưởng chiến lược gia Bạch Ốc Steve Bannon tin rằng Donald Trump đã bị mất trí, và được xem là kế hoạch bí mật để truất phế tổng thống qua Tu Chính Án thứ 25, theo một cuốn sách mới từ một nhà sản xuất cũ chương trình 60 Minutes là Ira Rosen cho biết qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Ba, 16 tháng 2 năm 2021.





“Bannon đã nhận ra rằng Trump đã lập đi lập lại cùng các câu chuyện nhiều lần,” theo Rosen nói với Michael Isikoff của Yahoo News trong một podcast được phổ biến hôm Thứ Ba. “Lúc đó có nhà bình luận David Brooks mà đã từng viết trên báo New York Times, nói rằng các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã đi đến gặp Trump tại Bạch Ốc, và họ đã nghe ông ấy tự nói chuyện một mình, và họ đã nhận ra rằng ông ấy có thể đang bị tổn thương ở giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ.





“Bannon tiếp tục nói về điều này, và ông muốn làm điều gì đó về việc ấy.”





Trong cuốn sách “Ticking Clock: Behind the Scenes at ‘60 Minutes’,” Rosen viết rằng ông có các thông điệp bằng văn bản chứng minh Bannon đã tìm cách truất phế tổng thống, gồm một đoạn đọc được rằng, “Bạn cần làm một phần tu chính án thứ 25. Bằng cách này, này người anh em, tôi không bao giờ chỉ bạn làm sai.”





Bannon; một luật sư biện hộ là người hiện đại diện cho ông; và Performance One Media, mà đã phân phối podcast War Room, tất cả đều không trả lời liền yêu cầu bình luận từ báo The Independent.





Bannon, cựu chủ tịch điều hành của trang mạng cực hữu Breitbart News, đã rời Bạch Ốc vào tháng 8 năm 2017, vì đụng chạm với một nhân viên cao cấp của Bạch Ốc có vẻ như là con rể và cũng là cố vấn cao cấp của Trump là Jered Kushner.

Trump Chỉ Trích Nặng Nề McConnell, Nói Rằng TNS McConnell Không Xứng Lãnh Đạo Đảng Cộng Hòa, Sẽ Làm Cho Đảng Tiếp Tục Thua





Cựu TT Trump chỉ trích nặng nề Lãnh Đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell. (nguồn: Đài CNN)

Trong một vụ tấn công cá nhân mạnh mẽ, cựu Tổng Thống Donald Trump đã chỉ trích Lãnh Đạo Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell, gọi ông này là nhà lãnh đạo bất xứng của Đảng Cộng Hòa, theo báo NPR tường thuật hôm Thứ Ba, 16 tháng 2 năm 2021.





“Đảng Cộng Hòa có thể không bao giờ được kính trọng hay mạnh mẽ nữa với ‘những lãnh đạo’ giống như TNS Mitch McConnell ở vị thế lãnh đạo của đảng,” theo Trump nói trong một tuyên bố dài hôm Thứ Ba.





“Mitch là một con ngựa chính trị khó tính, buồn thảm, và không bao giờ cười, và nếu các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa tiếp tục ở với ông, họ sẽ không chiến thắng nữa,” theo Trump nói.





Tuyên bố này đến 3 ngày sau khi McConnell đã bỏ phiếu tha tội cho cựu tổng thống trong phiên xử luận tội lần thứ hai của ông nhưng rồi đã lên án ông [Trump] vì các hành động vào ngày của cuộc tấn công vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.





Nhà lập pháp Cộng Hòa tại Kentucky này cũng đã đăng bài quan điểm trên báo Wall Street Journal hôm Thứ Hai tăng gấp đôi lời lẽ chống lại Trump, nói rằng ông ấy [Trump] “gánh trách nhiệm đạo đức” đối với cuộc nổi dậy.





Lời qua tiếng lại giữa hai nhân vật chính của Đảng Cộng Hòa càng làm cho sự rạn nứt sâu hơn trong Đảng Cộng Hòa.





Nhiều Đảng Viên Cộng Hòa đã chỉ ra Trump như là lý do cho sự thất cử của hai ứng cử viên Cộng Hòa tại Georgia, mà kết quả là việc nhường quyền kiểm soát Thượng Viện cho Dân Chủ.

Cựu TT Trump, Luật Sư Rudy Giuliani Bị Kiện Ở Tòa Án Dân Sự Vì Âm Mưu Với Các Nhóm Cực Hữu Xúi Giục Bạo Loạn Tại Điện Capitol





Cựu TT Trump và Luật Sư Rudy Giuliani đã bị kiện tại tòa án dân sự vì âm mưu với các nhóm cực hữu xúi giục bạo loạn tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 6 tháng 1 năm 2021.(hình minh họa)



Cựu Tổng Thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani đã bị cáo buộc về việc âm mưu với các nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers để xúi giục cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng 1 trong một hồ sơ kiện dân sự được nạp hôm Thứ Ba tại tòa án liên bang bởi chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện của Đảng Dân Chủ, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 16 tháng 2 năm 2021.

Hồ sơ kiện trích thuật luật hậu Nội Chiến được đưa ra để chống lại bạo động và sự đe dọa bởi Ku Klux Klan (KKK).





Hồ sơ kiện, được nạp bởi Dân Biểu Dân Chủ Mississippi là Bennie Thompson trong khả năng cá nhân của ông, là hành động dân sự đầu tiên kiện chống lại cựu Tổng Thống liên quan đến cuộc tấn công tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ và đến nhiều ngày sau khi Thượng Viện đã tha tội cho Trump trong phiên xử luận tội ông.

Nếu vụ kiện tiến hành, nó có nghĩa là cựu Tổng Thống và những người khác sẽ là đối tượng để khám phá và cung khai, có khả năng tiết lộ các chi tiết và chứng cứ mà đã không được công bố trong phiên xử luận tội tại Thượng Viện.

Tổ Chức Hiệp Hội Quốc Gia Vì Sự Tiến Bộ Của Người Da Màu (NAACP) đã ủng hộ vụ kiện và giúp đại diện cho Thompson trước tòa.

Hơn 4 Triệu Dân Texas Bị Mất Điện Vì Nhiệt Độ Đóng Băng, Giá Điện Tăng 10,000%

New York – Ngay dù Texas là tiểu bang nhà năng lượng của nước Mỹ cũng đang cảm nhận cơn thịnh nộ của Mẹ Thiên Nhiên, theo CNN Business tường thuật hôm Thứ Ba, 16 tháng 2 năm 2021.





Thời tiết đóng băng tuần này tại tiểu bang Texas, dựa vào điện lực để sưởi ấm nhiều căn nhà, đang tạo ra nhu cầu điện nhảy vọt. Cùng lúc, khí đốt, than đá, các cơ sở điện gió và nguyên tử tại Texas đã bị cúp bởi nhiệt độ thấp không thể tưởng tượng được.





Tình trạng này có thể có nhiều tác động sâu rộng khi kỹ nghệ điện lực Hoa Kỳ cố gắng cắt giảm khí thải carbon để đối phó với khủng hoảng khí hậu.





Tình trạng cung-cầu khó khăn đó đã đẩy giá điện trong tiểu bang Texas giàu năng lượng lên cao như hỏa tiễn hơn 10,000% so với trước khi nhiệt độ bất thường đổ xuống đây. Texas đã bị tổn hại với các vụ mất điện đe dọa tính mạng người dân. Hơn 4 triệu người trong tiểu bang bị mất điện vào đầu ngày Thứ Ba.





Phản ứng lại, Thống Đốc Greg Abbott đã kêu gọi mở cuộc điều tra vào tổ chức bất vụ lợi Electric Reliability Council của Texas, được viết tắt ERCOT, kiểm soát hầu hết đường dây điện của tiểu bang. Tổng Giám Đốc của nhóm này hôm Thứ Ba đã biện hộ rằng việc mất điện có kiểm soát, rằng họ “đã giữ cho đường dây diện khỏi bị sụp đổ” và làm cho tiểu bang bị cúp điện hoàn toàn.

Bão Đổ Bộ Miền Trung Tây, Miền Nam Nước Mỹ: 150 Triệu Người Tại 25 Tiểu Bang Bị Ảnh Hưởng, 2.5 Triệu Người Mất Điện, Hủy 3,700 Chuyến Bay

Cơn bão mùa đông đã đổ bộ xuống Miền Trung Tây và Miền Nam hôm Thứ Hai, 15 tháng 2 năm 2021, khiến đóng hai phi trường tại Houston và hủy bỏ hơn 3,700 chuyến bay trên toàn quốc, theo bản tin của báo USA Today tường thuật hôm Thứ Hai.





Trong tweet vào xế trưa Thứ Hai, Phi Trường George Bush Intercontinental Airport đã tuyên bố họ sẽ đóng cửa cho đến ít nhất 1 giờ chiều, giờ địa phương vào Thứ Ba và yêu cầu những người đi lại đừng tới phi trường. Đó cũng là câu chuyện tương tự tại phi trường William P. Hobby mà sẽ đóng cửa cho đến trưa Thứ Ba.





Tại phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth International, điều kiện băng đá đã khiến các chuyến bay đến phải bị giữ lại và đóng hệ thống đường rầy Skylink của phi trường bởi vì băng đá và nhiệt độ thấp.





Hơn 150 triệu người bị ảnh hưởng bão mùa đông, thời tiết mùa đông hay bão băng đá tại 25 tiểu bang, kéo dài hơn 2,000 dặm từ miền nam Texas tới miền bắc Maine, theo Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia cho biết.





Cúp điện lan rộng hôm Thứ Hai. Chỉ riêng tại Texas, hơn 2.5 triệu khách hàng bị mất điện tính tới 2 giờ chiều, giờ địa phương, theo trang mạng theo dõi các tiện nghi điện nước outage.us cho biết.





Cơ quan thời tiết đã tiên đoán tuyết dày và tích tụ băng đá từ Tennessee và Thung Lũng Ohio tới Đông Bắc và nói rằng “không khí lạnh giá Bắc Cực và gió lạnh nguy hiểm” sẽ dai dẳng tại Great Plains và Thung Lũng Mississippi cho tới giữa tuần.

PTT Harris: Lên Án Các Vụ Thù Ghét Bạo Động Chống Người Mỹ Gốc Á, Nói ‘Chúng Ta Phải Tự Cam Kết Chiến Đấu Chống Kỳ Thị Chủng Tộc’

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm Thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 2021 đã phản ứng với sự gia tăng các cuộc tấn công bạo động gần đây chống lại những người Mỹ gốc Châu Á, theo bản tin hôm Thứ Sáu của CNBC tường thuật.





“Chúng ta phải tiếp tục tự cam kết chiến đấu chống lại sự kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử,” theo Harris viết thế trên Twitter.





Các videos về những cuộc tấn công gần đây vào những người Mỹ gốc Á tại Vùng Vịnh California đã lan rộng khắp mạng xã hội trong tuần qua.





Một video cho thấy một người đàn ông 91 tuổi đã bị đẩy từ phía sau và ngã lăn xuống đất trên đường phố tại một khu xóm Phố Tàu của Oakland, là quê nhà của Harris.





Một video khác cho thấy Vicha Ratanapakdee, 84 tuổi, đã bị xô ngã một cách tàn bạo té xuống đất tại San Francisco. Ông này sau đó đã chết, theo báo San Francisco Chronicle tường thuật.





Phát biểu của Harris đến vào ngày Tết Âm Lịch, khi đại dịch Covid và nhiều nỗi lo sợ về bạo động đã làm giảm các cuộc lễ.





Các chính trị gia khác cũng đã lên tiếng về vấn đề này.





“Đặc biệt trong những ngày sắp đến Tết Âm Lịch, thời điểm của niềm tự hào văn hóa và ăn mừng đối với nhiều triệu người Mỹ gốc Á, sự gia tăng các cuộc tấn công đặc biệt tại các Phố Tàu đã có ảnh hưởng lạnh xương sống trong cộng đồng của chúng ta,” theo Dân Biểu Dân Chủ của California Judy Chu, chủ tịch Nhóm Dân Biểu Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương tại Quốc Hội, đã phát biểu trong một tuyên bố hôm Thứ Năm.





Các sự kiện thù ghét và bạo động chống lại người Mỹ gốc Á Châu đã gia tăng trong thời gian đại dịch Covid. Những người ủng hộ nói rằng tình cảm chống người Á Châu đã bị châm ngòi bởi các hành động của các nhà lãnh đạo như cựu Tổng Thống Donald Trump, là người đã liên tục gọi vi khuẩn corona bằng các chữ như “vi khuẩn Trung Quốc” và “Cúm Kung Fu.”





“Trên khắp nước Mỹ, đã có hơn 2,500 báo cáo về các sự kiện thù ghét chống người Á Châu liên quan đến Covid-19 từ tháng 3 tới tháng 9 năm 2020,” theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Hiệp Hội Luật Sư Người Mỹ Gốc Á (AABA) của New York và Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cho thấy.





“Và con số này còn thấp hơn con số thực sự các sự kiện thù ghét người Mỹ gốc Á bởi vì hầu hết các sự kiện không được báo cáo,” theo nghiên cứu nói trên cho biết.





Khi được hỏi trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc hôm Thứ Hai về phản ứng của TT Biden đối với các cuộc tấn công bạo động gần đây chống lại những người Mỹ gốc Á, tham vụ báo chí Jen Psaki nói rằng tổng thống lên án việc kỳ thị chống lại những người Mỹ gốc Á.

Biden Cảnh Báo TQ Sẽ Nuốt Chửng Chúng Ta Nếu Hoa Kỳ Không Tiếp Tục Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở

WASHINGTON – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 11 tháng 2 năm 2021, đã cảnh báo các nhà lập pháp rằng Trung Quốc đang hùng hỗ qua mặt Hoa Kỳ về hạ tầng cơ sở, theo bản tin của CNBC tường thuật hôm Thứ Năm.





“Họ đang đầu tư nhiều tiền, họ đang đầu tư hàng tỉ đô la và đang đối phó với toàn bộ những vấn đề liên quan tới giao thông, môi trường và những vấn đề khác,” theo Biden phát biểu với một nhóm lưỡng đảng của các thượng nghị sĩ mà ông gặp tại Phòng Bầu Dục.





“Họ có sáng kiến mới rất lớn về đường sắt và họ đã có đường sắt chạy 225 dặm một giờ thông suốt,” theo ông giải thích, nói thêm rằng ông đã nói chuyện với Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình trong 2 giờ hôm Thứ Tư. “Họ sẽ, quý bị biết đó, nếu chúng ta không tiếp tục phát triển, họ sẽ nuốt chửng chúng ta,” theo Biden nói sau cuộc họp với các thành viên của ủy ban Môi Trường và Công Trình Công Cộng.





“Chúng ta phải bước tới. Và vì vậy điều tôi muốn nói với quý vị này về -- bởi vì họ là các thành viên cốt cán – làm sao chúng ta bắt đầu việc này. Tôi đã phác họa điều mà tôi nghĩ là chúng ta nên làm,” theo tổng thống nói thêm.





Cuộc điện đàm với Tập và cuộc họp với các nhà lập pháp đến khi chính phủ mới của Hoa Kỳ làm việc để giải quyết những vi phạm nhân quyền hàn gắn mối quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới.





Tuần trước trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại Giao Biden nói rằng ông sẽ làm việc sát cánh hơn với các đồng minh để đẩy lùi Bắc Kinh.





“Chúng ta sẽ đối đầu với các cuộc tấn công kinh tế của TQ,” theo Biden nói, mô tả Bắc Kinh là “đối thủ nghiêm trọng nhất” của Mỹ.

Khu Trục Hạm USS Russell Của Mỹ Đi Vào Quần Đảo Trường Sa Để Thách Thức Tuyên Bố Chủ Quyền Phi Pháp Của TQ

Khu trục hạm phi đạn dẫn đường USS Russell của Hải Quân Hoa Kỳ đã đi qua Quần Đảo Trường Sa tại Biển Đông hôm Thứ Tư, thách thức yêu sách của Trung Quốc rằng các tàu chiến ngoại quốc phải xin phép trước khi đi qua vùng biển này, theo Hải Quân Hoa Kỳ cho biết qua tường thuật của Business Insider hôm Thứ Tư, 17 tháng 2 năm 2021.





Quần Đảo Trường San là lãnh thổ bị tranh chấp tại Biển Đông. TQ, tuyên bố chủ quyền hầu như tất cả 1.3 triệu dặm vuông vùng biển này, đã xây dựng sự hiện diện quân sự trong vùng, xây dựng các tiền đồn kiên cố trên các bãi san hô nhân tạo.





Trường Sa cũng được tuyên bố chủ quyền bởi Việt Nam, Đài Loan, Mã Lai, Brunei, và Phi Luật Tân, một số nước đã đặt ra các hạn chế hoạt động của các tàu chiến ngoại quốc, như TQ đang làm.





Hải Quân Hoa Kỳ mô tả “các tuyên bố hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng tại Biển Đông” như là “mối đe dọa đối với tự do hàng hải.”





Chiến dịch tự do hàng hải mới nhất có tên “duy trì các quyền, tự do và sử dụng hợp pháp vùng biển được thừa nhận trong luật quốc tế bằng việc thách thức các hạn chế bất hợp pháp đối với việc đi lại vô tội vạ bởi TQ, VN và Đài Loan,” theo tuyên bố của Hạm Đội 7 của Hải Quân Hoa Kỳ cho biết.