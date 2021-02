Từ thiện nhiều nhất thế giới 2020: Jeff Bezos tặng $10.2 tỷ đô. WHO: vẫn có thể siêu vi coronavirus từ phòng thí nghiệm Wuhan mà ra. TNS Graham bị văng miểng vì Trump: Georgia điều tra hìnhs ự Trump và Graham. Gian tiền thất nghiệp mùa dịch COVID: California mất 27% tức là 30 tỷ đô; trong đó, một văn phòng người Việt chôm 11 triệu đô.

Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân Valentine's Day. Cũng là ngày người ta thường kể về mối tình Romeo và Juliet trở thành bất tử trong vở kịch của William Shakespeare thế kỷ 16. Mỗi năm vẫn có khoảng 6,000 lá thư từ khắp thế giới gửi về nàng Juliet ở thị trấn Verona, Ý.

.

.

WASHINGTON (VB - 14/2/2021) -- Những người cúng tiền từ thiện nhiều nhất trong năm 2020, theo bản nghiên cứu Philanthropy 50, xếp hạng thường niên thực hiện bởi Chronicle of Philanthropy. Danh sách đầy đủ ở philanthropy.com. Sau đây là 15 người tặng tiền từ thiện nhiều nhất thế giới.

.

1. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, tặng $10.2 tỷ đô; khoản tặng lớn nhất là $10 tỷ cho quỹ Bezos Earth Fund.

2. MacKenzie Scott, nhà văn và là vợ cũ của Jeff Bezos, tặng $5.7 tỷ.

3. Michael Bloomberg, sáng lập công ty Bloomberg, tặng $1.6 tỷ đô.

4. Philip và Penelope Knight, sáng lập công ty Nike và vợ, tặng $1.4 tỷ đô; khoản tặng nhiều nhất là $900.7 triệu đô cho hội Knight Foundation.

.

5. Jack Dorsey, sáng lập và Tổng quản trị Twitter and Square, tặng $1.1 tỷ đô.

6. John và Laura Arnold, vợ chồng hồi hưu, cựu quản trị quỹ đầu tư, tặng $567 triệu.

7. Eric and Wendy Schmidt, cựu Tổng quản trị Google CEO và vợ, tặng $469.6 triệu đô.

8. Pierre và Pam Omidyar, người sáng lập eBay và vợ, tặng $441 triệu đô.

9. Frederick và June Kummer, tử bản ngành xây dựng (Frederick) và vợ là kiến trúc sư (June), $300 triệu đô từ thiện.

10. Denny Sanford, chủ ngân hàng, tặng $224.2 triệu.

.

11. Stephen Ross, ngành địa ốc, tặng $179.5 triệu đô. Tặng lớn nhất là $100 triệu cho đại học University of Michigan ở Ann Arbor.

12. John và Susan Sobrato, tư bản địa ốc, $176.8 triệu đô từ thiện.

13. Bill và Melinda Gates, sáng lập Microsoft và vợ, tặng $157 triệu đô, lớn nhất là $157 triệu cho hội từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation.

14. Reed Hastings và Patty Quillin, sáng lập Netflix và vợ, tặng $151 triệu đô từ thiện.

15. Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành Facebook, tặng từ thiện $122.8 triệu đô.

.

--- Nhóm điều tra từ Tổ chức y tế thế giới WHO nói rằng họ không loại bỏ khả năng siêu vi virus đã thoát ra khỏi một trong các phòng thí nghiệm trong thành phố Wuhan, TRung Quốc, theo lời một thành viên ban điều tra là Giáo sư John Watson.

.

Tuy nhiên, nhiều phần xác suất là xuất phát từ nơi khác đang lưu trữ thú vật và lây nhiễm từ thú chuyển sang người làm átc nhân trung gian. Watson là chuyên gia dịch tễ họic Anh quốc, nói rằng TQ có trao một số dữ kiện thô cho WHO, nhưng đó chỉ là khởi đầu tiến trình điều tra, cần nhiều tháng hay nhiều năm mới hoàn tất điều tra.

.

--- Cuộc điều tra hình sự về Trump tại Georgia dẫn tới điều tar hình sự Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Bản tin báo Washington Post nói rằng Công Tố Fani Willis của quận Fulton County mở cuộc điều tra từ đầu tháng này, xem Trump -- và có thể là cả Grahaam -- vi phạm luật tiểu bang khi đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020 ở Georgia.

.

Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger khai rằng Graham — Thượng nghị sĩ Cộng Hòa từ South Carolina — yêu cầu Raffensperger trong tháng 11/2020 là xem Raffensperger có quyền quăng bỏ toàn bộ phiếu bầu qua thư ở mộts ố quận Georgia, nhằm đưa 16 phiếu cử tri đoàn mà Joe Biden thắng được sẽ chuey63n sang cho Trump.

.

Raffensperger nói là bị kinh hoàng vì lời đề nghị của Graham, bác bỏ, nói rằng vị trí Bộ Trưởng Hành Chánh không có quyền như thế. Cuối cùng, Joe Biden thắng cử ở Georgia với 11,779 phiếu cao hơn Trump, và rồi Trump điện thoại yêu cầu Raffensperger tìm cho ra 11,780 phiếu để Trump thắng cử. Raffensperger cũng từ chối. Văn phòng TNS Graham nói rằng câu nói của Graham không có gì là hình sự, chỉ là thắc mắc về chức năng.

.

---

Bản tin NBC hôm 13/2/2021 kể thêm một số chi tiết về trận bố ráp của cảnh sát vào một văn phòng tại thị trấn Garden Grove, Quận Cam, California hồi tháng 12/2020, lúc đó đã có một hàng dài người đứng xếp hàng chờ quanh sân đậu xe và trong tiệm là các sấp tiền mặt.

.

Văn phòng đó là Nguyen Social Services tính tiền mỗi khách hàng là $700 để làm hồ sơ thất nghiệp giả mạo, nhằm giúp những người không đủ tiêu chuẩn có thể khai gian lận để lãnh trợ cấp đại dịch Covid-19. Công tố nói màn khai gian của Nguyen Social Services làm chính phủ mất 11 triệu đôla.

.

Nhưng Bộ Lao Động Hoa Kỳ nói rằng tính trên toàn quốc có ít nhất 63 tỷ đôla trong tổng số 630 tỷ đôla tiền hoàn trả là chi sai trái. Các chuyên gia nói, con số chính xác bị gian lận hẳn là nhiều hơn, và gian lận thực sự hẳn là làm tốn ngân sách nhà nước tới hơn 100 tỷ đôla. Bộ Tư Pháp đã lập một ban đặc nhiệm để bứng gốc gian lận tại khắp 50 tiểu bang và lãnh thổ Hoa Kỳ. Một viên chức nói cũng sẽ mất nhiều tháng mới đo lường hết mức gian lận tiền cứu trợ đại dịch này.

.

Các viên chức tiểu bang California đã bắt đầu duyệt lại chương trình cứu trợ đại dịch Covid-19, nói rằng đã nhân ra có khoảng 11 tỷ đôla tiền công quỹ bị gian lận tới giờ, nhưng con số tổng cộng bị gian lận có thể tới 30 tỷ đôla, tức là 27%. Có tiểu bang khác còn bị gian lận ở mức kinh khủng hơn, như tại Nebraska, khi duyệt các khoản chi trả tính tới tháng 6/2020, có 66% tiền trợ cấp thất nghiệp là xài sai trái.

.

-- California tới một dấu mốc không vui trong tuần lễ này: qua mặt New York, và tới số người chết nhiều nhất Hoa Kỳ vì dịch COVID-19. Tính vào ngày 12/2/2021, có tới 46,022 dân California chiết vì siêu vi, theo thống kê của Johns Hopkins University. Trong khi đó, New York là ổ dịch lớn nhất hồi mùa xuân qua, thì có tổng cộng là 45,453 người chết, theo thống kê JHU.

.

Một điểm nhức nhối trong thống kê California, tính vào ngày 10/2/2021, dân số gốc Latino chiếm tới 46.3% số người chết vì COVID-19, bất kể rằng tỷ lệ dân Latino là 38.9% trên tổngs ố dân California. Thực tế làm dân gốc Latino, thường là hàng đầu trong khối lượng công nhân thiết yếu, cũng chiếm hơn 55% tổng số lây nhiễm dương tính tại California.

.

Thống kê về chích ngừa COVID-19 cũng là một thước đo buồn: California hiện có 5.5 triệu người được chích ngừa, trong đó 15.8% trong những người chích ít nhất một mũi là gốc Latino. Như thế chỉ là phân nửa tỉ lệ (32.6%) của dân da trắng California, và khối dân da trắng chỉ chiếm 36.6% dân số toàn tiểu bang.

.

--- Báo Wall Street Journal viết rằng đại dịch rồi sẽ qua, nhưng hình ảnh COVID-19 sẽ mãi mãi ở lại với nhân loại, hoặc là ở lại nhiều nằm, hoặc là ở lại vĩnh viễn, y hệt như cúm. Nghĩa là, siêu vi không biến mất, nhưng nhân loại có thể đối phó được, theo bài báo trên WSJ.

.

Nghĩa là y khoa sẽ đối phó với siêu vi coronavirus bằng xét nghiệm nhanh, khuyên dân ở nơi thoáng khí, mang khẩu trang và cách chữa trị mới cho COVID. Cựu giám đốc CDC Thomas Frieden nói rằng chúng ta rồi sẽ phải chấp nhận rằng cuộc đời chúng ta sẽ không còn như cũ nữa, phải chấp nhận siêu vi này là một hiện hữu dài hạn.

.

--- Một cụ bà 78 tuổi đã chết vừa sau khi được chích ngừa tại một khu chích ngừa tập thể ở quận Los Angeles County, theo lời các viên chức y tế hôm Thứ Bảy. Gia đình bệnh nhân nói cụ bà có bệnh tim từ lâu, theo lời bác sĩ Michael E. Morris, giám đốc chương trình chích ngừa của Kaiser Permanente Southern California.

.

Cụ bà từ trần hôm Thứ Sáu sau khi chích mũi Pfizer đề ngừa dịch Covid-19 tại Cal Poly Pomona, 30 dặm phía đông cách trung tâm Los Angeles, do Kaiser điều hành. Cấp cứu tại chỗ không cứu nổi. Nguyên nhân chết chưa được xác minh, nhưng Ty Y Tế quận Los Angeles County nói không có dấu hiệu phản ứng thuốc, nghĩa là không liên hệ tới thuốc chích ngừa. Người chồng có 57 năm hôn nhân với bà cụ cũng chích hôm Thứ Sáu, nhưng bình yên, và vẫn khuyến khích mọi người nên đi chích ngừa.

.

--- GHI DANH CHÍCH NGỪA Ở PROJECT VIETNAM

Quận Cam: Điền mẫu ghi danh chích ngừa tiếng Việt hay tiếng Anh: Project Vietnam Foundation COVID-19 vaccination / Chủng ngừa COVID-19 của Project Vietnam foundation.

Xin mời vào đây ghi danh chích ngừa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnl6-LC4qi6raURZG80-KOJvLp1_m8fwnr9o1d7L_Nx66KiA/viewform

.

--- Như thế, Trump thoát tội. Thượng Viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 57-43 phiếu, tha tội cho Trump về cáo buộc xúi giục nổi loạn, kết thúc phiên xử luận tội thứ hai của cựu tổng thống. Thoát phiên tòa lập pháp, không có nghĩa là sẽ thoát các phiên tòa tư pháp. Ngay trong đêm Thứ Bảy là có tin về cuộc điều tra hình sự tại New York nhắm vào Trump.

.

Báo Wall Street Journal ghi rằng các công tố New York đang điều tra về các hoạt động tài chánh của Trump đối với các tài sản địa ốc ở thành phố Manhattan. Đặc biệt công tố khảo sát các khoản nợ mà Trump vay cho tòa cao ốc Fifth Avenue có tên là Trump Tower; tòa cao ốc ở địa chỉ 40 Wall St., tại New York City; tòa tháp khách sạn có tên Trump International Hotel and Tower, tại quảng trường Columbus Circle; và cao ốc Trump Plaza, khu chung cư ở phía đông Manhattan.

.

Báo WSJ nói rằng tất cả các khoản vay trao cho Trump là từ chi nhánh của Ladder Capital Corp., một quỹ đầu tư địa ốc bản doanh ở New York City. Từ 2012, Ladder Capital cho Trump vay hơn $280 triệu đô cho 4 cao ốc này ở Manhattan. Tuy nhiên, có sự sai biệt trong các tờ khai để vay tiền so với các tờ khai thuế. Nghĩa là, New York điều tra vào điểm nghi ngờ, nhưng chưa có giấy thuế của Trump để xác minh: Trump phóng đại trị giá tài sản để vay tiền, nhưng sụt giá tài sản rất nhiều để trốn thuế. Khia gian như thế nghĩa là sẽ vào tù hình sự.

.

Có 2 cuộc điều tra, một ở cấp khu vực là do Công Tố Cyrus Vance, Jr. tại Manhattan. Thứ nhì là do Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang New York là Letitia James.

.

Còn 2 hồ sơ hình sự khác mà Trump cũng khó thoát nổi. Thứ nhất là cú điện thoại Trump nói chuyện với Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger -- và bị ghi âm, lúc đó Trump mắng và đe dọa bộ trưởng hành chánh Georgia, đòi "tìm 11,780 lá phiếu" để vừa đủ lật ngược kết quả Biden thắng phiếu ở Georgia. Hồ sơ hình sự thứ nhì là dự kiến Công tố thủ đô Washington DC sẽ điều tra Trump về cái chết của một cảnh sát ngày 6/1/2021 vì người ủng hộ Trump đánh chết.

.

Hồ sơ sát nhân vừa nói có lẽ là lời của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell ám chỉ khi McConnell nói là ông bỏ phiếu tha tội Trump vì về kỹ thuật, không luận tội người đã rời Bạch Ốc, nhưng McConnell nói thêm rằng Trump không thoát nổi trách nhiệm hình sự về trận bạo loạn. Cũng chính Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney đã nói rằng sẽ có thể có truy tố tương lai về vai trò Trump trong trận bạo loạn 6/1/2021.

.

---

HỎI 1: Michael van der Veen (luật sư của Trump) nói hôm 12/2/2021 tại phiên tòa Thượng Viện: sau trận bạo loạn, một trong những người đầu tiên bị bắt là một lãnh tụ antifa. Có đúng không?

.

ĐÁP 1: Sai. Trong những người bị bắt đầu tiên không có lãnh tụ nào của antifa. Nhà hoạt động John Sullivan của Utah bị bắt 9 ngày sau ngày bạo loạn 6/1/2021 vì bị cho là xâm nhập tòa nhà Quốc Hội. Nhưng Sullivan nói là không dính gì tới antifa, những người cực tả. Trong khi đó Nhiều người bị bắt cùng thời gian với Sullivan là những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt. Các hình ảnh và video cho thấy hầu hết tham dự là các nhóm phe hữu ủng hộ Trump. FBI nói các nhà hoạt động antifa không bị nghi ngờ tham dự nổi loạn. John Sullivan là sáng lập viên của Insurgence USA, một nhóm pháp lý chuyên phản đối bạo lực cảnh sát. Sullivan bị bắt ngày 14/1/2021 về tội can thiệp với nhân viên công lực trong trường hợp hỗn loạn dân sự, xâm nhập bất hợp pháp và mất trật tự; nhưng được thả ra ngay ngày hôm sau. Sullivan nói rằng anh chống Trump, nhưng không liên hệ gì liên minh antifa. Bản văn FBI không ghi Sullivan dính gì tới antifa, chỉ ghi là không có quá khứ hình sự. Chi tiết xem ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/feb/12/michael-van-der-veen/trump-impeachment-defense-lawyer-wrongly-singles-o/

.

--- HỎI 2: Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân Valentine's Day. Cũng là ngày người ta thường kể về mối tình Romeo và Juliet trở thành bất tử trong vở kịch của William Shakespeare thế kỷ 16. Người ta nói bây giờ vẫn có một truyền thống viết thư cho nàng Juliet, đúng không?

.

ĐÁP 2: Đúng. Chuyện tình Romeo và Juliet được viết vào khoảng 1594 - 1595, dựa trên một cốt truyện có sẵn kể về một mối tình oan trái vốn là câu chuyện có thật, từng xảy ra ở Ý thời Trung Cổ. Bối cảnh là ở thị trấn Verona, nơi hai dòng họ nhà Montague và nhà Capulet có mối hận thù lâu đời. Nhưng đôi trẻ là từ 2 gia tộc đó. Kết cục là cặp tình nhân cùng chết. Bây giờ, mỗi năm, thị trấn Verona vẫn nhận được trung bình hơn 6,000 lá thư/năm gửi cho nàng Juliet. Thành phố từ các năm 1900s, khi ngành bưu điện Châu Âu phát triển, đã lập một văn phòng có tên là Juliet Club để trả lời các lá thư gửi tới cô Juliet. Văn phòng này có 15 người thiện nguyện, gọi là thư ký, đọc thư gửi tới bằng các ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật. Thư trả lời sẽ là viết tay rất cẩn trọng. Nếu gặp đề tài trong thư phức tạp, trước khi trả lời nhóm thư ký sẽ họp để hội ý nên trả lời ra sao. Thành phố chi tiên tem và giấy. Hình ảnh này cũng là một sức mạnh cho ngành du lịch ở thành phố Verona. Chi tiết ở đây:

https://www.npr.org/2013/04/16/177027206/letters-of-heartbreak-find-some-love-in-verona-italy

.

.