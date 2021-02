Những Lời Khuyên để Nấu Ăn Tiết Kiệm Năng Lượng cho Trận Đấu Lớn, Gây ấn tượng với gia đình với những kỹ thuật tiết kiệm năng lượng này

Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết xin thông báo đến toàn thể quí đồng hương là cuộc Diễn Hành Tết tại Little Saigon năm nay sẽ bị hủy bỏ vì lý do đại dịch. Thay vào đó, Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết sẽ cộng tác với Cộng Đồng Người Việt Nam California và Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia để treo cờ Việt Mỹ dọc theo Đại Lộ Trần Hưng Đạo (tức Bolsa Avenue) trong khu Little Saigon trong suốt hai tuần, từ trước Tết cho đến mồng 10 Tết.