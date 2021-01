Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về vấn đề biến đổi khí hậu tại Phòng State Dining Room của Bạch Ốc hôm Thứ Tư, 27 tháng 1 năm 2021 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Tổng Thống Biden đã ký ban hành các sắc lệnh hành pháp liên quan tới cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu hôm Thứ Tư, gồm một sắc lệnh chỉ thị ngưng cho thuê các vùng đất công để khai thác dầu và khí đốt thiên nhiên mới. Trong hình, từ trái sang phải, Đặc Sứ Của Tổng Thống Về Biến Đổi Khí Hậu John Kerry và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris. (Photo Getty Images)

Trong tuần qua tình hình đại dịch vẫn còn căng thẳng tại nhiều nước trên thế giới với tổng số người bị truyền nhiễm vi khuẩn corona đã vượt qua con số 100 triệu trên toàn cầu, trong khi chính phủ của Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đang nỗ lực tăng tốc việc chích ngừa Covid-19 cho toàn dân.

Hơn 100 Triệu Người Trên Toàn Cầu Bị Truyền Nhiễm Covid-19

LONDON — Tình hình đại dịch tại Anh Quốc đã đánh dấu một bước ngoặc khó khăn hơn khi hơn 100,000 người dân Anh đã thiệt mạng vì vi khuẩn corona tính tới Thứ Ba, 26 tháng 1 năm 2021, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Tại Indonesia số trường hợp bị truyền nhiễm Covid-19 được báo cáo vượt quá 1 triệu hôm Thứ Ba và các bệnh viện tại một số khu vực bị thiệt hại nặng đã gần tới mức hết chỗ chứa.





Bộ Y Tế Indonesia tuyên bố rằng số trường hợp bị truyền nhiễm mới hàng ngày đã gia tăng tới 13,094 hôm Thứ Ba nâng tổng số trường hợp bị nhiễm trên toàn quốc lên tới 1,012,350, nhiều nhất tại Đông Nam Á. Tổng số người chết đã đạt tới 28,468.





Trong khi đó bản tin của NPR hôm Thứ Ba tường trình rằng nhiều nước Châu Âu đã tuyên bố các đề nghị và yêu cầu đeo khẩu trang mới, thúc đẩy bỏ các khẩu trang bằng vải để đeo các khẩu trang giải phẫu hay khẩu trang y tế.





Tại Đức, các chính quyền liên bang và tiểu bang đã công bố các biện pháp vào tuần trước về việc làm khẩu trang – được xác định như là các khẩu trang giải phẫu hay các khẩu trang KN95 hay FFP2 – bắt buộc đeo tại các tiệm và hệ thống lưu thông công cộng. Họ cũng đưa ra đề nghị rằng các khẩu trang y tế được đeo bất cứ khi nào tiếp gần và lâu với người khác, đặc biệt các nơi kín.





Áo cũng đã ra luật tương tự có hiệu quả hôm Thứ Hai, hiện yêu cầu đeo các khẩu trang FFP2 hay tương đương.





Hội Đồng Y Tế Công Cộng Cao Cáp của Pháp vào Thứ Năm tuần trước đã tuyên bố rằng hiện họ đề nghị người dân đeo các khẩu trang giải phẫu nơi công cộng, dựa vào cơ sở mà họ cho là bảo vệ tốt hơn các khẩu trang bằng vải.





- Trên toàn cầu hiện có 100,202,258 trường hợp, với 2,154,530 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 25,468,365 trường hợp, với 424,742 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 3,225,659 trường hợp, với 37,826 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 239,175 trường hợp, với 2,768 người thiệt mạng.

Biden: Mua Thêm 200 Triệu Liều Thuốc Chích Ngừa Covid-19, Tới Cuối Hè/Đầu Thu Sẽ Có 300 Triệu Người Mỹ Được Chích Ngừa

Tổng Thống Joe Biden đã công bố hàng loạt các biện pháp hôm Thứ Ba, 26 tháng 1 năm 2021, nhằm mục đích tăng tốc việc cung cấp và phân phối thuốc chích ngừa vi khuẩn corona, gồm việc mua thêm 200 triệu liều thuốc chích ngừa và gia tăng việc phân phối cho các tiểu bang hàng triệu liều vào tuần tới, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Với số liều thuốc được thêm đó, Biden nói rằng sẽ có đủ để chích ngừa cho 300 triệu người Mỹ -- gần như toàn bộ dân số Hoa Kỳ -- vào cuối mùa hè hay đầu thu.



Ông mô tả các nỗ lực chống Covid-19 như là “công việc thời chiến.”





“Chúng tôi hiện có một chiến lược quốc gia để đánh bại Covid-19. Nó là toàn diện. Nó dựa trên khoa học, không phải chính trị. Nó dựa vào sự thật, không phải bác bỏ, và nó cụ thể,” theo ông nói.





Như một phẩn của các nỗ lực mới được công bố hôm Thứ Ba, Hoa Kỳ sẽ mua thêm 100 triệu liều từ hãng bào chế thuốc Pfizer/BioNTech và 100 triệu liều tự Moderna – loại thuốc chích ngừa 2 liều đã được trao thẩm quyền sử dụng khẩn cấp bởi Cơ Quan FDA. Pfizer và Moderna đang làm việc để tăng tốc việc sản xuất, và Biden nói rằng các liều mua thêm, sẽ có sẵn vào mùa hè này.





Việc mua thêm sẽ tăng mức cung cấp thuốc chích ngừa Covid-19 được dự định từ 400 triệu tới 600 triệu, theo một viên chức nói với các phóng viên qua điện thoại hôm Thứ Ba trước phát biểu của Biden.





Tổng Thống cũng hành động hôm Thứ Ba để tăng cung cấp thuốc chích ngừa hàng tuần cho các tiểu bang, các bộ tộc và các lãnh thổ từ 8.6 triệu liều hiện nay lên tối thiểu 10 triệu liều mỗi tuần.





Điều hợp viên Covid của Biden là Jeff Zients đã thông báo cho các thống đốc bằng điện thoại vào trưa xế Thứ Ba rằng việc phân phối thuốc chích ngừa Covid cho các tiểu bang sẽ tăng khoảng 16% bắt đầu vào tuần tới.





Đã có khoảng 22.7 triệu liều thuốc chích ngừa Covid-19 đã được chích cho người Mỹ tính tới trưa xế Thứ Ba, theo tài liệu được CDC cung cấp.

Khoảng 3.3 triệu người Mỹ đã nhận đủ 2 liều thuốc chích ngừa tính tới trưa xế Thứ Ba, theo CDC cho hay.

California Gỡ Bỏ Lệnh Ở Trong Nhà Cho Phép Nhà Hàng, Cơ Sở Kinh Doanh Phục Vụ Bên Ngoài

Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai, 25 tháng 1 năm 2021, nói rằng ông đang nhắm tới mục đích nhiều tham vọng hơn đối với việc chích ngừa vi khuẩn corona hàng ngày khi các khu vực trên toàn quốc bắt đầu đối mặt những hạn chế về số lượng chích thuốc mà họ có thể thực hiện, theo báo Politico tường thuật hôm Thứ Hai.





Biden nói rằng ông hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể tăng tốc khả năng thực hiện 1.5 triệu lượt chích ngừa mỗi ngày. Điều đó là một sự nhảy vọt đáng kể từ chính sách 100 triệu lần chích trong 100 ngày mà ông đã đưa ra nguyên lý của chính phủ mới của ông.





“Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt tới 1.5 triệu lần chích một ngày, đúng hơn là 1 triệu một ngày. Nhưng chúng ta phải đáp ứng mục tiêu của một triệu một ngày,” theo Biden nói với các phóng viên sau khi khí sắc lệnh hành pháp siết chặt luật “Buy American.”





Biden nói rằng ông lạc quan rằng thuốc chích ngừa sẽ sẵn sàng để những người muốn chích vào một khoảng thời gian nào đó trong mùa xuân.





Người được Biden đề cử làm tổng y sĩ là Vivek Murthy hôm Chủ Nhật cũng nói tương tự rằng chính phủ đã bắt đầu nhìn xa hơn mục tiêu ban đầu 100 triệu lần chích thuốc ngừa.





Trong khi đó bản tin của báo Los Angeles Times hôm Thứ Hai cho biết rằng các viên chức California đã gỡ bỏ lệnh ở trong nhà vì vi khuẩn corona theo vùng trên khắp tiểu bang hôm Thứ Hai, 25 tháng 1 năm 2021, một thay đổi mà có thể cho phép các nhà hàng và cơ sở kinh doanh tại nhiều quận tái mở cửa cho ăn tối bên ngoài và các dịch vụ khác.





Tất cả các quận sẽ trở lại hệ thống tầng có màu mà đã đặt ra các mức nguy hiểm tại địa phương dựa vào con số trường hợp bị lây bệnh và tỉ lệ kết quả thử nghiệm dương tính với việc truyền nhiễm vi khuẩn corona.





Hầu hết các khu vực sẽ được phân loại theo tầng nguy hiểm “lây lan,” mà cho phép các tiệm làm tóc cung cấp các dịch vụ hạn chế bên trong tiệm nhưng giới hạn nhiều hoạt động bên trong không cần thiết khác.





“Hôm nay, chúng ta có thể tuyên bố bắt đầu thấy ánh sáng thực sự ở cuối đường hầm khi nói đến các trường hợp bị lây nhiễm,” theo Thống Đốc Gavin Newsom cho biết tại cuộc họp báo hôm Thứ Hai.

Bộ Nội An Mỹ Ra Cảnh Báo Về Mối Đe Dọa Khủng Bố Nội Địa Của Những Người Cực Đoan Chống Chính Phủ Của Biden

Bộ Nội An Hoa Kỳ (DHS) đã công bố cảnh báo khủng bố trên toàn quốc hôm Thứ Tư, 27 tháng 1 năm 2021, nói rằng mối đe dọa tiềm ẩn từ những người cực đoan chống chính phủ nội địa chống lại Joe Biden như là tổng thống, theo bản tin của AFP cho biết hôm Thứ Tư.





“Thông tin cho thấy rằng một số người cực đoan có động cơ bạo động và chủ thuyết với việc chống đối sự thực thi của quyền hành chính phủ và sự chuyển quyền tổng thống cũng như những bất mãn nhận thức khác được đổ dầu với các tuyên bố sai lầm, có thể tiếp tục sách động để xúi giục hay thực hiện bạo động,” theo bộ này cho biết.





Bản Tin Hệ Thống Cố Vấn Chống Khủng Bố Quốc Gia nói rằng mối đe dọa nổi bật của một cuộc tấn công “sẽ kéo dài trong nhiều tuần theo sau lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống,” mà đã diễn ra vào ngày 20 tháng 1.





“Bộ Nội An không có bất cứ thông tin nào cho thấy âm mưu cụ thể, khả tín,” theo bản tin cho hay.





“Tuy nhiên, các bạo loạn đã tiếp tục trong những ngày gần đây và chúng tôi vẫn quan ngại rằng nhiều cá nhân đã thất vọng với việc thực thi quyền lực chính phủ và sự chuyển quyền tổng thống … có thể tiếp tục sách động ở bình diện rộng những người hành động có động cơ chủ thuyết để xúi giục hay thực hiện bạo động.”





Hơn 150 người, gồm các thành viên của các nhóm cực đoan võ trang, đã bị bắt kể từ cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội, mà đã được nêu danh như là một cuộc nổi dậy.





Bộ này thúc giục công chúng báo cáo hoạt động khả nghi và các đe dọa của bạo động.

Biden Ban Hành Nhiều Sắc Lệnh Hành Pháp Đảo Ngược Các Chính Sách Của Trump Về Di Trú, Biến Đổi Khí Hậu; Và Yêu Cầu Toàn Quốc Đeo Khẩu Trang, Giữ Khoảng Cách Xã Hội Trong 100 Ngày Để Chống Đại Dịch





Tổng Thống Biden ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Tư, 20 tháng 1 năm 2021. (nguồn: AP) Trong không khí ngày tuyên thệ nhậm chức còn nóng hổi hôm Thứ Tư, 20 tháng 1 năm 2021, Tổng Thống Biden đã bắt đầu nhiệm kỳ của ông với các sắc lệnh hành pháp về các biện pháp từ việc ngăn chận đại dịch vi khuẩn corona tới việc giải quyết bất công chủng tộc, nhiều sắc lệnh trong đó đã đảo ngực các biện pháp được thi hành bởi chính phủ của cựu Tổng Thống Donald Trump, theo bản tin hôm Thứ Tư của Yahoo News cho biết.

Biden đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội tại tất cả các tòa nhà liên bang, trên tất cả vùng đất liên bang và bởi tất cả nhân viên liên bang và những nhà làm theo hợp đồng, theo nhóm chuyển quyền của ông cho biết. Ông cũng ban hành “100 Days Masking Challenge” [Thách Thức 100 Ngày Đeo Khẩu Trang], yêu cầu người dân đeo khẩu trang cho đến 100 ngày để giúp kềm chế sự lây lan của dịch bệnh, mà đã lấy đi hơn 400,000 mạng người tại Hoa Kỳ, theo tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Một sắc lệnh hành pháp khác sẽ tạo ra một chức vụ mới, điều hợp viên đối phó Covid-19, là người sẽ thực hiện nhiệm vụ điều hợp sự đối phó của chính phủ với đại dịch, gồm việc phân phối thuốc chích ngừa, và là người sẽ báo cáo trực tiếp với Biden.





Biden cũng cho biết ông sẽ tham gia trở lại Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) – đảo ngược việc rút khỏi tổ chức này của chính phủ Trump vào năm ngoái – để hợp tác đối phó quốc tế với đại dịch. Trump đã rút ra khỏi WHO vào tháng 9 năm ngoái, vì cho rằng tổ chức này “đã thất bại” trong việc đối phó của họ với Covid-19 và các khủng hoảng sức khỏe khác, dù lệnh này không có hiệu lực cho đến ngày 6 tháng 7 năm 2021. Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của quốc gia, sẽ tham dự cuộc họp hội đồng điều hành của WHO trong tuần này, theo nhóm của Biden cho biết, và sẽ phát biểu tại hội đồng với tư cách lãnh đạo phái đoàn Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 1.





Để đáp ứng lại với sự khó khăn kinh tế do đại dịch mang lại, nhóm của Biden nói rằng ông sẽ yêu cầu Cơ Quan CDC gia hạn lệnh cấm trục xuất ra khỏi nhà của liên bang, mà sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 1, cho đến ngày 31 tháng 3.





Ông cũng sẽ yêu cầu Bộ Giáo Dục gia hạn việc tạm ngưng trả tiền nợ học của sinh viên cho đến ngày 30 tháng 9.





Ngoài ra, Biden đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp nhằm mục đích vô hiệu hóa các chính sách di trú của chính phủ Trump, gồm sắc lệnh hành pháp duy trì chương trình Hành Động Trì Hoãn Đối Với Những Người Đến Mỹ Lúc Còn Trẻ được gọi tắt là DACA, cho phép những di dân không có giấy tờ được đem vào Hoa Kỳ khi còn trẻ.





Ông cũng đã ký sắc lệnh hành pháp đảo ngược lệnh cấm được gọi là Hồi Giáo, mà ngăn chận người từ 7 nước có dân số đa phần là Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, và ra lệnh cho những người không phải công dân được đếm vào thống kê dân số, sau khi chính phủ Trump tìm cách loại bỏ họ.





Để giải quyết chính phủ trước, Biden đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Nội An (DHS) và các cơ quan khác thiết lập các chính sách thực thi di trú, một sự từ bỏ sắc lệnh từ thời Trump mà đã chỉ thị đối phó biên giới bị chỉ trích dữ dội của Bộ Nội An.





Biden đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ Ủy Ban 1776, một ủy ban gây nhiều tranh cãi bởi chính phủ Trump rõ ràng để thách thức Dự Án 1619 được trao Giải Pulitzer của Báo New York Times, mà đã được phát triển thành chương trình học tại học đường về nguồn gốc của việc buôn bán nô lệ. Theo nhóm của Biden, tân tổng thống nói rằng ủy ban này “tìm cách xóa sổ lịch sử bất công chủng tộc của nước Mỹ.”





Biden cũng sẽ đảo ngược sắc lệnh hành pháp của Trunp hạn chế các cơ quan liên bang trong việc thực hiện việc huấn luyện đa dạng. Ông cũng đã ký sắc lệnh hành pháp định nghĩa sự công bằng như là “sự công bằng nhất quán và có hệ thống, việc đối xử công bằng và không thiên vị đối với tất cả mọi cá nhân,” theo nhóm chuyển quyền của Biden cho hay.





Sắc lệnh này sẽ khởi động một cuộc điều hợp của các sáng kiến của chính phủ, gồm việc chỉ thị đối với mọi cơ quan xem xét sự công bằng trong các bộ phận và cải thiện việc phân phối các phúc lợi của chính phủ.





Sắc lệnh hành pháp của Biden sẽ cho thi hành nhiều sáng kiến biến đổi khí hậu, gồm việc chỉ thị các yêu cầu tất cả cơ quan liên bang và các bộ phận điều hành “để có hành động thích đáng để giải quyết các quy định của liên bang và các hành động điều hành khác được thực hiện trong 4 năm qua mà đã làm thiệt hại tới sức khỏe công chúng, làm tổn hại môi trường, không được ủng hộ bởi khoa học tốt nhất, hay ngược lại không có lợi ích quốc gia,” theo nhóm của Biden.





Biden dự định sẽ tham gia trở lại Hiệp Ước Paris, hơn 3 năm sau khi Trump tuyên bố Hoa Kỳ không còn tham gia vào hiệp ước này nữa, đã hình thành sự phối hợp đối phó toàn cầu đối với biến đổi khí hậu. Quyết định của Trump đã có hiệu lực trong tháng 11.





Tân tổng thống cũng sẽ bãi bỏ giấy phép đã cấp bởi Trump vào năm 2017 đối với việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL, một dự án mà các nhà môi trường cho là sẽ làm thiệt hại đến các hệ sinh thái hiện hữu và làm nghiêm trọng thêm mối đe dọa của biến đổi khí hậu.

45 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Bỏ Phiếu Chống Tiến Trình Luận Tội Trump; TNS Leahy Sẽ Chủ Tọa Phiên Luận Tội Đã Vào Bệnh Viện

Các Thượng Nghị Sĩ đã tuyên thệ vào bồi thẩm đoàn cho phiên xử luận tội của Tổng Thống Trump hôm Thứ Ba, 26 tháng 1 năm 2021, trong khi Thượng Viện đã bỏ phiếu với tỉ số 55-45 để chấm dứt tranh luận về quan điểm của TNS Rand Paul cho rằng phiên xử luận tội hiện nay là vi hiến bởi vì Trump đã không còn tại chức, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Ba.





5 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu không bác bỏ phiên xử luận tội của TT Trump, gồm Susan Collins, Maine; Lisa Murkowski, Alaska; Ben Sasse, Neb.; Pat Toomey, Pa.; và Mitt Romney, Utah.





Lãnh Đạo Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnell, người đã ra chỉ dấu ông chưa quyết định về việc Trump có nên bị kết tội hay không, đã bỏ phiếu chống lại việc chấm dứt tranh luận.





TNS Paul, Cộng Hòa-Kentucky, nói với các phóng viên trước đó rằng ông sẽ nêu quan điểm cho rằng phiên xử là trái với Hiến Pháp – một lập luận mà nhiều thượng nghị sĩ CH đã tuyên bố. Điều đó đã buộc một cuộc bỏ phiếu về quan điểm, đòi hỏi các thượng nghị sĩ bị ghi về việc họ có tin là phiên xử là hợp hiến hay không.





Thượng Viện cũng đã thông qua nghị quyết tổ chức tiền phiên xử với tỉ số 83-17, và phiên xử luận tội sẽ bị hoãn lại cho đến Thứ Ba, 9 tháng 2, như TNS lãnh đạo Cộng Hòa Mitch McConnell đã thúc đẩy.





Paul nói rằng ông dự đoán nghị quyết của ông chứng minh sẽ “không có cơ hội” luận tội tổng thống tại Thượng Viện.





Thượng Viện cần đa số 2/3, hay ít nhất 67 phiếu, để kết tội tổng thống.





Hiến Pháp nói rằng, “Khi Tổng Thống Hoa Kỳ bị xử, Chánh Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện sẽ chủ tọa.” Chánh Thẩm Phán John Roberts đã cho biết là ông sẽ không chủ tọa luận tội hiện nay vì Trump không còn là tổng thống.





Trong khi đó một bản tin khác của NBC News hôm Thứ Ba cho biết rằng TNS Patrick Leahy, Dân Chủ-Vermont, người sẽ chủ tọa phiên xử luận tội Trump, đã được đưa vào bệnh viện hôm Thứ Ba, theo một phát ngôn viên cho biết.

“Chiều nay, TNS Leahy ở tại văn phòng của ông ở Điện Capitol và đã cảm thấy không khỏe. Ông đã được khám tại Điện Capitol bởi Bác Sĩ Trực ở đó. Bác Sĩ Trực đã đề nghị ông ấy được chở tới bệnh viện để quan sát, nơi hiện ông đang nằm, và nơi ông đang được đánh giá,” theo David Carbe, phát ngôn viên cho Leahy phát biểu.

Leahy, 80 tuổi, là người đứng hàng thứ ba như là Phó Chủ Tịch của Thượng Viện, vừa tuyên thệ để chủ tọa phiên xử luận tội.

10 Người Gồm 2 Người Việt Bị Truy Tố Tội Gian Lận Hàng Trăm Ngàn Đô La Tiền Thất Nghiệp Thời Đại Dịch Tại Quận Cam

10 người, gồm những người bị kết án giết người, đã bị truy tố trong nhiều âm mưu khác nhau đã gian lận cơ quan việc làm của California hàng trăm ngàn đô la, theo các công tố viên tuyên bố hôm Thứ Hai, 25 tháng 1 năm 2021 qua tường thuật của Đài Truyền Hình KTLA5 hôm Thứ Hai.





Các bị cáo cố tình lấy tiền của Bộ Phát Triển Việc Làm của tiểu bang (EDD) từ tiền đóng thuế dành cho những người dân California đang gặp khó khăn bởi việc đóng cửa và hạn chế kinh doanh liên quan đến vi khuẩn corona, theo một thông cáo báo chí từ văn phòng Biện Lý Quận Cam cho biết.





Họ đã dính vào “3 âm mưu phức tạp riêng và không liên quan,” theo bản thông cáo báo chi nói.





Trong số những người bị truy tố đó gồm 2 người chủ kinh doanh là những người bị cáo buộc thiết lập một tiệm giả tại thành phố Garden Grove với mục đích thu thập tiền thất nghiệp trong một âm mưu, cũng như 8 người – gồm 6 tù nhân tiểu bang – đã dính vào 2 âm mưu khác, theo các công tố viên cho hay.





Văn phòng Biện Lý Quận Cam nói rằng cơ quan này đã tung ra cuộc điều tra vào tháng 11 năm ngoái sau khi nhận được lời mách nước rằng một cơ sở kinh doanh tại Garden Grove đã quảng cáo giúp những người nạp đơn xin chương trình Trợ Giúp Thất Nghiệp Đại Dịch (PUA). PUA là một phần trợ giúp liên bang cho các công nhân thường không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp, như những người làm hợp đồng độc lập và người tự làm chủ kinh doanh.





Cơ sở kinh doanh có tên Nguyen Social Services, LLC, địa chỉ tại 9840 Garden Grove Blvd. – đã được dựng lên bởi Huy Duc Nguyen, 32 tuổi, và Mai Dacsom Nguyen, 40 tuổi, cả hai đều là cư dân Garden Grove, theo thông cáo báo chí cho biết.





Họ bị cáo buộc quảng cáo âm mưu bằng tiếng Việt để làm kinh doanh và giúp người nạp đơn khiếu nại sai lầm thay mặt họ, mà sẽ khiến cho họ trả lại lệ phí lên tới $700,000.





Các nhà điều tra tin rằng cơ sở kinh doanh này đã lập hồ hơn cho hơn 1,000 đơn gian lận nhân danh những người đã không đủ điều kiện để nhận các phúc lợi của chương trình PUA, theo thông cáo báo chí.





Trong số những khiếu nại là một người phụ nữ 99 tuổi là người khai trên đơn của bà rằng đại dịch đã lấy mất công việc làm nội trợ của bà. Nhưng theo các công tố viên, bà đã không làm việc từ nhiều thập niên.





Sau khi tìm trát tòa để khám tiệm vào tháng trước, các nhà điều tra đã tịch thu $490,000 tiền mặt được tin có liên quan tới gian lận EDD, gồm tiền trong các trương mục bị đóng băng liên kết với cơ sở kinh doanh này, theo văn phòng Biện Lý Quận Cam cho hay.





Mai Nguyen đã bị truy tố với 4 trọng tội vì khai gian và tuyên bố dối, và một tội tiểu hình vì âm mưu gian lận tài sản khác.





Huy Nguyen đã bị truy tố 1 tội tiểu hình với khai gian, tuyên bố dối và âm mưu gian lận tài sản.





Còn nhiều truy tố có thể chống lại cặp này khi cuộc điều tra tiếp tục, theo văn phòng Biện Lý Quận Cam. Cả hai đều có lịch trình ra tòa vào ngày 19 tháng 3.





Trong một âm mưu khác, một người khai thuế tại Anaheim đã bị truy tố âm mưu với 4 tù nhân, gồm 2 người bị kết án giết người, để lập hồ sơ gian lận xin trợ cấp thất nghiệp.





Một trong những người bị truy tố là Sandra Pineda, 35 tuổi, làm hồ sơ cho Leonel Hernandez, 30 tuổi, là người đã bị tù tại nhà thù Kern Valley State Prison một thập niên.





Trong đơn, bà khai rằng Hernandez đã làm việc 40 giờ một tuần trong 18 tháng trước, với mức lương $45,263, nhưng ông này đã bị buộc ngưng làm việc vì đại dịch.





Bà đã bị bắt vào ngày 14 tháng 1 và đã bị truy tố 11 trọng tội, gồm 5 tội mỗi khai gian và tuyên bố sai.





Bà sẽ hầu tòa vào ngày 14 tháng 4.





Văn phòng Biện Lý Quận Cam nói rằng gian lận EDD đã là vấn đề trên toàn tiểu bang trong thời đại dịch; họ cho biết một nhà thầu tiểu bang được thuê để xác định các trường hợp nghi ngờ được tìm thấy ít nhất 10% đơn xin thất nghiệp có thể đã gian lận trước khi các hạn chế được đưa ra vào tháng 10.

Điều đó có nghĩa là gần 10 tỉ đô la trong gian lận tiền của EDD từ tháng 3 tới tháng 9.

Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ Vào Biển Đông Cùng Ngày 8 Oanh Tạc Cơ và 4 Chiến Đấu Cơ TQ Xâm Nhập Không Phận Của Đài Loan

ĐÀI LOAN – Một hạm đội Hoa Kỳ được dẫn đường bởi Hàng Không Mẫu Hạm USS Theodore Roosevelt đã đi vào Biển Đông để khuyến khích “tự do hàng hải,” theo quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ Nhật, 24 tháng 1 năm 2021, vào lúc nhiều căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan làm gia tăng quan ngại tại Washington, theo bản tin NBC News cho biết hôm Chủ Nhật.





Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm tác chiến đi vào Biển Đông hôm Thứ Bảy, cùng ngày Đài Loan báo cáo sự xâm nhập lớn của các oanh tạc cơ và chiến đấu cơ TQ vào không phận của họ trong khu vực gần Quần Đảo Pratas.





8 oanh tạc cơ và 4 chiến đấu cơ TQ đã vào không phận Đài Loan, và không quân Đài Loan đã triển khai phi đạn “để giám sát” cuộc xâm nhập, theo bộ quốc phòng cho biết, khiến cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thúc giục TQ ngưng áp lực Đài Loan.





Quân đội Hoa Kỳ cho biết nhóm hạm đội đã vào Biển Đông, phần lớn bị TQ tuyên bố chủ quyền, để thực hiện các hoạt động bình thường “để bảo đảm tự do đi lại trên biển, xây dựng quan hệ hợp tác để thúc đẩy an ninh hàng hải.”





Tuyên bố đến chỉ vài ngày sau khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ.





Ngoại trưởng được Biden đề cử là Antony Blinken, phát biểu tại cuộc điều trần để chuẩn thuận của Thượng Viện hôm Thứ Ba là “không nghi ngờ” về việc TQ phô bày thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ hơn bất cứ quốc gia nào.

Biểu Tình Tại 90 Thành Phố Nga Đòi Thả Nhà Đối Lập Alexei Navalny, Hơn 2,600 Người Đã Bị Bắt; Mỹ Lên Án Nga Bắt Navalny Và Người Biểu Tình

Hàng chục ngàn người Nga đã tràn ra các đường phố để biểu tình hôm Thứ Bảy, 23 tháng 1 năm 2021, để đòi hỏi thả lãnh đạo đối lập bị bỏ tù Alexei Navalny, bất chấp mối đe dọa bị bắt hàng loạt trong sự kiện được dự đoán là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất chống lại Điện Kremlin trong nhiều năm qua, theo NPR tường thuật hôm Thứ Bảy.





Từ thành phố hải cảng Vladivostok tại miền đông tới thủ đô Moscow cách nhau 7 múi giờ ở miền tây, những người biểu tình tràn ngập cả nước trong một thách thức công khai đối với các cảnh báo từ chính quyền Nga rằng các cuộc biểu tình là bất hợp pháp.





Tại Moscow, những người biểu tình tụ tập tại Quãng Trường Pushkin cho ngày biểu tình lớn nhất. Họ đã chạm mặt với các xe tải của cảnh sát và xe buýt thành phố chở đầy cảnh sát chống bạo loạn, những người phát ra các thông điệp từ hệ thống truyền thanh công cộng bảo những người biểu tình đừng tụ tập gần bởi vì các nguy cơ của vi khuẩn corona và cảnh báo họ rằng biểu tình là bất hợp pháp. Nói chung, những người ủng hộ Navalny nói rằng các cuộc biểu tình được lập kế hoạch khắp 90 thành phố, gồm Siberian của Yakutsk, nơi nhiệt độ âm 60 độ F.





Cảnh sát và những người biểu tình đã đụng độ tại nhiều thành phố. Vào lúc 10 giờ tối giờ Moscow, hơn 2,600 người biểu tình khắp nước Nga đã bị bắt, theo OVD-Info, một nhóm hoạt động giám sát các cuộc bắt bớ người biểu tình. Nhóm này nói rằng họ đã chưa bao giờ thấy nhiều người bị bắt như thế.





Trong số những người bị bắt là vợ của Navalny là Yulia Navalnaya, người đã chia xẻ hành của chính bà từ bên trong nơi bà gọi là một toa xe chở lúa. Bà sau đó đã được thả.





Trong khi đó bản tin của Politico hôm Thứ Bảy cho biết rằng Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ Nga về việc bỏ tù Alexei Navalny và bắt hàng ngàn người biểu tình là những người xuống đường tại các thành phố trên toàn quốc vào Thứ Bảy để ủng hộ nhà đối lập Điện Kremlin.

TQ Lần Đầu Tiên Ra Luật Cho Phép Cảnh Sát Biển Bắn Vào Tàu Nước Ngoài, Lập Khu Cấm Tạm Thờ Không Cho Tàu Nước Ngoài Vào

BIỂN ĐÔNG – Trung Quốc leo thang căng thẳng tại Biển Đông khi lần đầu tiên ra luật cho phép cảnh sát biểu của nước họ có quyền bắn vào các tàu nước ngoài, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết trong bản tin phát về VN hôm 23 tháng 1 năm 2021. Bản tin Đài VOA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Hôm thứ Sáu 22/1, Trung Quốc thông qua một đạo luật, lần đầu tiên công khai cho phép cảnh sát biển Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài, một động thái có thể làm dậy sóng các vùng biển đang trong vòng tranh chấp chung quanh Trung Quốc.





Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, và với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trên Biển Đông.

Bắc Kinh đã điều tàu hải cảnh đánh đuổi các tàu đánh cá của các nước khác, và đôi khi đánh chìm những tàu này.





Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp cao nhất Trung Quốc, thông qua Luật Hải Cảnh hôm 22/1, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.





Theo bản văn dự thảo luật công bố trước, lực lượng hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng “mọi phương tiện cần thiết” để chặn hoặc tránh các mối đe dọa từ các tàu nước ngoài.





Luật ghi rõ các điều kiện nên sử dụng các loại vũ khí nào, chẳng hạn vũ khí cầm tay, vũ khí gắn trên tàu, hoặc vũ khí từ máy bay, có thể được sử dụng.

Đạo luật cho phép nhân viên hải cảnh phá hủy các cấu trúc do các nước khác xây trên những đảo đá, bãi cạn mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, đồng thời cho phép hải cảnh Trung Quốc lên tàu và lục soát các tàu nước ngoài đi lại trong các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.





Đạo luật còn cho phép lực lượng hải cảnh tạo ra các khu cấm tạm thời “khi cần thiết” để chặn các tàu khác, hay nhân sự nước khác xâm nhập.





Trước quan ngại của các nước khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Sáu nói luật hải cảnh của Trung Quốc “phù hợp với thông lệ quốc tế”.





Điều khoản đầu tiên của đạo luật giải thích luật này là cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền hàng hải của Trung Quốc.

Nghị Viện Châu Âu Lên Án CSVN Vi Phạm Nhân Quyền Rộng Khắp, Bỏ Tù Giới Bất Đồng Chính Kiến Nhiều Nhất Đông Nam Á

CHÂU ÂU-VIỆT NAM – Trước Đại Hội 13 của Đảng CSVN, chính quyền VN đã tăng tốc việc trấn áp các nhà bất đồng chính kiến qua nhiều vụ xử án tàn nhẫn mà cụ thể nhất là các bản án cho các nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn vào đầu tháng 1 khiến cho Nghị Viện Châu Âu đã phải lên án trong một nghị quyết được công bố vào ngày 21 tháng 1, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Năm. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Nghị viện Châu Âu vào ngày 21 tháng 1 thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt về ba nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, những người vừa bị tuyên án án tù nặng nề hôm 5 tháng 1 vừa qua với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.





Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu lên án những vi phạm nhân quyền rộng khắp, đáng kể là tình cảnh của những tù chính trị tại Việt Nam. Theo Nghị Viện Châu Âu, Việt Nam hiện giam cầm lượng tù chính trị lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.





Thực tế đó khiến Nghị Viện Châu Âu thấy khiếp đảm và lên án tình trạng leo thang trấn áp đối lập cũng như những vi phạm nhân quyền ngày càng tăng tại Việt Nam; trong đó có việc kết án, đe dọa chính trị, giám sát, sách nhiễu, tấn công, xét xử không công bằng và cưỡng bức lưu vong đối với những nhà hoạt động chính trị, nhà báo, bloggers, người bất đồng chính kiến và những người bảo vệ nhân quyền chỉ vì họ thực thi quyền tự do biểu đạt. Đó là sự vi phạm rõ ràng những cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam.





Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu bày tỏ quan tâm đặc biệt đối với việc bắt giữ tùy tiện và kết án đối với ba nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, và Lê Hữu Minh Tuấn.





Cả ba người này chỉ tường trình về tình trạng tham nhũng và điều hành sai trái của chính phủ cũng như các vấn đề nhân quyền và dân chủ; thế nhưng họ bị buộc tội ‘“làm, tàng trữ, phát tán tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.”





Nghị Quyết của Nghị viện Châu Âu do các nghị viên thuộc 7 đảng chính trị đệ trình, lên án tình trạng giam cầm hà khắc, thiếu tư vấn pháp lý và bác bỏ quyền được xét xử công bằng, từ đó kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay và vô điều kiện cho ba nhà báo độc lập vừa nêu, cũng như tất cả những nhà báo khác; những người bảo vệ nhân quyền, môi trường; những nhà hoạt động công đoàn, các tù nhân lương tâm bị bắt giữ và chịu án tù chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt.





Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu cũng kêu gọi Việt Nam sửa đổi các điều khoản mang tính đàn áp trong luật hình sự; đáng kể là điều 117, 118 và 331 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam; ngoài ra còn có những luật lệ mang tính hạn chế khác như Luật An Ninh Mạng, Nghị quyết 72 về Internet.





Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu nhấn mạnh rằng việc cải tổ Bộ Luật Hình sự là cần thiết cho việc thực thi hiệu quả các Công ước 98 và 87 của Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO). Nếu không thì công nhân sẽ đối diện với nguy cơ bị bỏ tù vì chỉ trích chính sách nhà nước tại nơi làm việc.

Facebooker Đinh Thị Thu Thủy Bị Kết Án 7 Năm Tù Vì Viết Bài “Châm Biếm, Chế Nhạo Lãnh Đạo Đảng”





Bà Đinh Thị Thu Thủy. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) HẬU GIANG, VN – Nhà hoạt động và Facebooker Đinh Thị Thu Thủy đã bị tòa án tỉnh Hậu Giang tại Việt Nam kết án 7 năm tù vì những bài viết trên Facebook với tội “châm biếm, chế nhạo lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước” hôm 20 tháng 1 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.



Bà Đinh Thị Thu Thủy vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 7 năm tù giam vì đăng tải 5 bài viết lên Facebook cá nhân bị cho là "châm biếm, chế nhạo lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước" trong phiên tòa sáng 20-1-2021 ngay trước thềm Đại hội 13 của đảng Cộng sản.





Luật sư của bà Thủy cho hay, phiên tòa không có các biện pháp an ninh nghiêm ngặt như các vụ án về an ninh quốc gia khác, Hội đồng xét xử cũng "thân thiện" tuy nhiên lại tuyên cho bà này bản án nặng với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCNVN".

Luật sư Nguyễn Văn Miếng chỉ ra điểm bất thường trong việc "giám định tư tưởng" các bài viết của bà Thủy như sau:





"Họ căn cứ vào 3 bản giám định về tư tưởng, gọi là giám định tư pháp về tư tưởng thì có 2 bản do Sở văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT-DL) cho giám định cá nhân.





Theo cái thẩm quyền quy định thì Sở VH-TT-DL không có thẩm quyền giám định về các tài liệu có án an ninh quốc gia.





Cái người mà giám định đó chúng tôi có yêu cầu triệu tập nhưng mà tòa không triệu tập, hai cái bản giám định đó nó không có đúng với lại cái chuẩn mực của một bản giám định tư pháp bởi vì họ kết luận luôn là cô Thủy phạm tội theo điều 117.





Bởi vì khâu giám định chỉ có giám định và nhận định tư tưởng như thế nào thôi, chứ không thể nào đưa đến cái kết luận là người ta phạm tội.





Còn Sở Thông tin và Truyền thông có có trách nhiệm là giám định tư pháp trong vụ này thì cũng được cơ quan an ninh yêu cầu giám định thì họ từ chối, họ nói rằng họ không đủ năng lực để giám định những tài liệu của vụ án an ninh quốc gia ."





Theo Cáo trạng của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân dân tỉnh Hậu Giang, kết luận giám định cá nhân của Sở văn hóa thể thao và du lịch Hậu giang khẳng định: 5 bài viết với 131 bình luận và 50 lượt chia sẻ của bà Thủy có nội dung bị quy kết là "chế nhạo, châm biếm, xúc phạm lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước CHXHCN VN, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, phỉ báng đất nước..."





Cũng theo luật sư Miếng, bà Thu Thủy khẳng định trước tòa là hành vi của bà không có ý định nhằm chống chính quyền. Ông Miếng thuật lại: "Cô Thủy cô ấy nhận rằng là đúng là cô ấy có thực hiện những hành vi như viết bài trên Facebook nhưng mà mục đích của cô ấy là bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường, giáo dục và về những cái hiện tượng xảy ra bên ngoài xã hội.





Cô ấy nói rằng là, khi mà cô ấy bức xúc như vậy thì có quá lời, dùng những lời lẽ hơi nặng nề nó chỉ có như vậy thôi chứ không phải mục đích của cổ là nhằm nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lật đổ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay còn nói là chống Nhà nướcCHXHCN Việt Nam.





Tuy nhiên, bên Tòa họ vẫn kết tội rằng là cô ấy đã vi phạm Điều 117-Chống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua hình thức viết Facebook."





Bà Thu Thủy là người thứ 9 bị kết án chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 1 năm 2021, trong khi chỉ còn 5 ngày là diễn ra đại hội quan trọng nhất của đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam nhằm quyết định vị trí Tổng bí thư cũng như tam trụ lãnh đạo khác cho 5 năm tới.





Bà Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982 là một Thạc sĩ ngành nuôi trồng thủy sản. Bà từng bị bắt và phạt tiền khi tham gia cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu và luật An ninh mạng vào ngày 17-6-2018.

Tin Ông Nguyễn Phú Trọng Được Đề Cử Tiếp Tục Làm Tổng Bí Thư Đã Được Báo Nhà Nước Đăng Rồi Sau Đó Sửa Đổi Để Lấy Xuống

HANOI -- Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã được đề cử nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi, theo một viên chức của Đảng này cho biết, theo nhiều bản tin của truyền thông nhà nước VN đã được phổ biến hôm Thứ Tư rồi liền sau đó đã bị sửa đổi để bỏ đi, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết hôm Thứ Tư, 27 tháng 1 năm 2021.





Hôm Thứ Hai, hơn 1,600 đại biểu đã bắt đầu 9 ngày họp khép kín tại Đại Hội Đảng 5 năm một lần, trong thời gian mà nhóm lãnh đạo mới sẽ được chọn để thúc đẩy sự thành công kinh tế đang diễn ra của Việt Nam – và tính hợp pháp của sự cai trị của Đảng.





Trọng, 76 tuổi, cũng là chủ tịch nước và kiến trúc sư của chiến dịch chống tham nhũng, đã được nhiều người cho rằng sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng bất kể các vấn đề sức khỏe và tuổi tác – mà theo kỹ thuật không đủ điều kiện để cho ông giữ chức vụ, dù ngoại lệ “trường hợp đặc biệt” đã được cho phép.





Tất cả bản tin đã trích thuật lời của đại biểu Hầu A Lềnh, thành viên của Trung Ương Đảng, và được phổ biến và sau đó đã được sửa đổi để bỏ đi các đề cập tới việc ông Trọng được đề cử.





Đảng Cộng Sản vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông tại Việt Nam và việc phổ biến các ứng cử viên cho giới lãnh đạo được chính thức xếp vào loại tối mật vào tháng trước.





Lềnh đã được trích thuật bởi báo nhà nước Tiền Phong nói rằng có các hạn chế tuổi tác từ 60 cho các thành viên tái cử của các ủy viên Trung Ương Đảng và 65 cho Bộ Chính Trị Đảng.





“Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch nước là một trong những người quá tuổi được đề cử và là trường hợp đặc biệt,” theo Lềnh cho biết, trong bình luận sau đó đã bị lấy xuống bởi báo Tiền Phong và các cơ quan truyền thông nhà nước khác.





Điều không rõ hiện nay là liệu có các đề cử khác cho chức Tổng Bí Thư hay không và Đảng cũng chưa có tuyên bố chính thức.





Reuters không thể liên lạc được với ông Lềnh ngay tức thì. 2 đảng viên đã từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi về sự đề cử đã được tường trình của ông Trọng.





Trong bình luận lúc ban đầu, đại biểu đảng Lềnh nói rằng các thảo luận chung quanh các chức vụ lãnh đạo đảng sẽ bắt đầu vào Thứ Năm và kéo dài 3 ngày, với cuộc bỏ phiếu và công bố về chức vụ Tổng Bí Thư vào Chủ Nhật.





Các chức vụ còn lại trong bộ chính trị và chức vụ của 3 lãnh đạo khác – gồm chủ tịch, thủ tướng, và chủ tịch quốc hội – sẽ được bỏ phiếu bởi các đại biểu vào Thứ Hai, theo ông Lềnh cho biết trong phát biểu mà sau đó đã bị lấy xuống.