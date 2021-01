Chúc May Mắn!

Nhã Duy

Bạn đã đến Washington D.C. để tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội, đã xông vào tòa quốc hội hay chỉ đơn giản là vượt qua các rào chắn không được phép bước sang hay leo lên bậc thềm tòa quốc hội, nay có thể đang ở nhà và nghĩ rằng mình đã thoát tội. Có phải vậy không?Nếu bạn là một trong những người như vậy và thầm nghĩ rằng trong hàng ngàn người đó, mình chỉ là hạt cát mà giới chức trách sẽ không tìm ra được, không biết mình là ai. Nếu vậy bạn đã nhầm, như bạn đã nhầm trong suốt bốn năm qua. Chúc bạn may mắn!Bạn đã có mở điện thoại để livestream, đăng hình lên facebook hay chuyển hình về khoe khoang cùng bạn bè? Nếu có thì các thiết bị viễn thông cung cấp và phát sóng tại ngay khu vực được bảo vệ an ninh này đã làm công việc của chúng, ngay cả khi bạn không làm những việc trên nó vẫn biết những ai đã nối sóng trong khu vực. Chúc bạn may mắn!Nếu bạn không quay phim, đăng hình như kể trên và còn hy vọng rằng giới chức trách sẽ không thể nào tìm ra mình thì bạn có biết rằng, có hàng trăm máy thu hình độ nét cao và có thể phóng ảnh cận cảnh từng khuôn mặt để giúp giới chức trách nhận dạng những kẻ đi vào khu vực cấm này. Họ có hệ thống nhận dạng khuôn mặt tân tiến để phân tích và xác định danh tính. Chúc bạn may mắn!Những công sở liên bang làm điều này không phải để theo dõi, thu hình chống lại bạn, chống lại người dân Mỹ. Họ làm điều này để chống lại nguy cơ khủng bố. Và những kẻ tham gia cuộc bạo loạn trong tuần qua như bạn bị xem là những kẻ khủng bố nội địa. Chúc bạn may mắn!Bạn đến D.C. bằng phi cơ, bằng các chuyến xe bus, bạn ở các khách sạn, bạn xài thẻ tín dụng nơi đây..., muốn tìm ra bạn ắt không khó gì. Chúc bạn may mắn!Phụ tá Bộ Tư Pháp Kenneth Kohl tuyên bố hôm cuối tuần rằng, đây là nhiệm vụ hàng đầu của Bộ Tư Pháp với hàng trăm nhân viên công lực và công tố viên tại ba trung tâm chỉ huy đang cật lực tham gia chiến dịch này để sớm mang những kẻ khủng bố này ra vành móng ngựa. Chúc bạn may mắn! (“This investigation has the highest priority of the Department of Justice. We have literally hundreds of prosecutors and agents working from three command centers on what is really a 24-hour a day operation. It is active, it is fluid, it is evolving,” - Principal Assistant U.S. Attorney Kenneth C. Kohl of Washington)Trưởng văn phòng FBI tại Washington DC. nói rằng, bởi vì bạn đã rời khỏi vùng D.C. thì cứ chờ giới chức trách gõ cửa nếu họ phát hiện bạn đã tham gia các hành động phi pháp này chứ không cần sang lại DC làm gì. Chúc bạn may mắn! (“Just because you’ve left the D.C. region, you can still expect a knock on the door if we find out you were part of criminal activity in the Capitol.” - FBI Washington Field Office chief Steven M. D’Antuono).Thượng Nghị Sĩ Mark Warner, người sẽ nắm chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đã yêu cầu tất cả các hãng cung cấp dịch vụ viễn thông và mạng xã hội như AT&T, T-Mobile, Verizon, Facebook, Twitter... lưu trữ và cung cấp tất cả tin nhắn, hình ảnh, dữ liệu liên quan, được những người trong khu vực này đăng tải bởi nơi đây hiện nay đã bị xem là một "hiện trường tội phạm". Việc xóa bỏ hay đóng tài khoản của mình chỉ có giá trị với đại chúng chứ không phải với giới chức trách. Chúc bạn may mắn!Mà nghĩ cho cùng thì bạn không cần lời chúc may mắn phải không? Và tôi không can dự vào điều tệ hại nhất xảy ra cho bạn. Bởi công lý và luật pháp sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ và không dung thứ cho những kẻ khủng bố, những kẻ phá hoại quốc gia này. Chính bạn đã chọn lựa và đến lúc phải trả giá.Tôi không chúc bạn may mắn lúc này nữa vì như vậy là dối lòng mình. Nhưng nếu bạn sớm nhận được một bản án thích đáng thì hãy đăng hình selfie từ trại tù, tôi lại vẫn vào chúc bạn may mắn. Bởi tôi là người yêu thích sự an bình và công lý ngang nhau.