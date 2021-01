Thời Sự Trong Tuần

Nhân viên thử nghiệm Bradford Christopher tại địa điểm kiểm tra Covid tại Vận Động Trường Echo Park Stadium hôm 30 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Parker thuộc tiểu bang Colorado. Đây là một trong những địa điểm thử nghiệm gần nhất đối với Quận Ebert, nơi trường hợp đầu tiên của một người dương tính với biến thể mới của Covid-19 được cho là truyền nhiễm nhiều hơn đã được phát hiện tại Hoa Kỳ. (Photo Getty Images)



Lễ Giáng Sinh trong tuần qua diễn ra trong không khí ảm đạm của đại dịch trên toàn cầu vẫn còn nhiều bất an khi biến thể mới của vi khuẩn corona được phát hiện tại nhiều nơi. Dù thuốc chích ngừa Covid-19 đã được thực hiện mấy tuần nay, tình hình đại dịch vẫn chưa lắng dịu vì đang trong mùa lạnh và mùa lễ cuối năm với các cuộc tu họp đông người. Trong hoàn cảnh thê lương như thế mọi người dân Mỹ có được một chút an ủi khi tiền trợ cấp Covid-19 đang được gửi tới trực tiếp.

Cororado Phát Hiện Biến Thể Mới Của Covid-19 Lần Đầu Tiên Ở Mỹ

Các viên chức y tế công cộng tiểu bang Colorado hôm Thứ Ba, 29 tháng 12 năm 2020, đã xác nhận trường hợp bị lây nhiễm chủng cao mới của vi khuẩn corona đầu tiên tại Hoa Kỳ mà được phát hiện đầu tiên tại Anh Quốc cách nay vài tuần, đưa tới lệnh phong tỏa mới tại đó, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Ba.





Phòng thử nghiệm tiểu bang đã thông tri cho Cơ Quan CDC về sự hiện hữu của chủng mới trong một người đàn ông ở độ tuổi 20 từ Quận Elbert. Ông này đã có lịch sử không đi đâu và đang tự cách ly cho đến khi được giải tỏa bởi các viên chức y tế công, theo Thống Đốc Colorado Jared Polis cho biết trong một thông báo.





“Sức khỏe và an toàn của người dân Colorado là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ trường hợp này, cũng như tất cả các chi số của Covid-19, rất chặt chẽ,” theo Polis cho biết. “Chúng tôi đang làm việc để ngăn ngừa sự lây lan và truyền nhiễm vi khuẩn ở tất cả mức độ.”

Polis nói rằng người đàn ông này không có tiếp xúc gần gũi được xác nhận cho đến nay nhưng các viên chức y tế công đã và đang làm việc để tìm kiếm những người khác là những người có khả năng bị truyền nhiễm qua các cuộc phỏng vấn truy tìm tiếp xúc. Ông nói văn phòng của ông sẽ giám sát trường hợp mới này “rất chặt chẽ.”





Khám phá chủng mới, gọi là B.1.1.7, tại Anh Quốc đã cảnh giác các viên chức và dẫn tới các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại quốc tế tại miền đông nam Anh Quốc giữa mùa lễ.





Các nhà nghiên cứu đã xác nhận chủng mới tại hơn một chục quốc gia, gồm Nhật, Canada và nhiều nước Châu Âu. Tuần rồi, các viên chức tại Nigeria nói rằng biến thể mới có vẻ đã xuất hiện tại nước này.





Trong khi đó bản tin Yahoo News hôm Thứ Ba nói rằng California đã gia hạn lệnh ở trong nhà cho Miền Nam California ít nhất 3 tuần, được thông báo hôm Thứ Ba trong cập nhật Covid-19 được phát trực tiếp từ Bộ Trưởng Y Tế California là Bác Sĩ Mark Ghaly.





“Nhiều người trong các bạn đã mỏi mệt,” theo Ghaly thừa nhận, nhưng nói rằng, “Hãy làm tận lực khi bạn có thể. Cuối cùng sẽ Ăn Mừng.”





Lệnh ở trong nhà được gia hạn có nghĩa là các nhà hàng tại Miền Nam California sẽ tiếp tục chỉ phục vụ đặt mua và mang đi, và các tiệm làm tóc và móng tay móng chân vẫn đóng cửa. Các cửa hàng sẽ vẫn mở cửa theo hạn chế số khách. Việc sản xuất có thể tiệp tục, nhưng Ty Y Tế Los Angeles đã yêu cầu việc sản xuất xem xét việc tạm ngưng trong lúc Covid-19 gia tăng trong quận.





Còn nữa, bất cứ ai đi ra ngoài Quận Los Angeles phải cách ly 10 ngày khi trở về. Điều này được công bố hôm Thứ Hai, 28 tháng 12 năm 2020.





- Trên toàn cầu hiện có 82,115,011 trường hợp, với 1,793,368 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 19,566,140 trường hợp, với 338,769 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 2,243,119 trường hợp, với 24,954 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 160,476 trường hợp, với 1,847 người thiệt mạng.

Fauci Nói Thời Điểm Tồi Tệ Nhất Có Thể Vẫn Chưa Tới

Có ít nhất 19,000,572 trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ và ít nhất 332,145 người đã thiệt mạng từ Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết qua tường thuật của CNN hôm Chủ Nhật, 27 tháng 12 năm 2020.





Trong khi đó Bác Sĩ Anthony Fauci hôm Chủ Nhật bày tỏ lo ngại rằng sự tồi tệ nhất có thể vẫn chưa tới trong cuộc chiến chống Covid-19 của nước Mỹ, đồng ý với sự đánh giá gần đây của Tổng Thống đắc cử Joe Biden rằng “những ngày đen tối nhất” trong cuộc chiến chống vi khuẩn vẫn còn ở đằng trước.

“Và lý do mà tôi lo ngại và các đồng nghiệp của tôi trong y tế công cộng lo ngại cũng là điều mà chúng ta rất có thể sẽ thấy sau mùa lễ, trong sự gia tăng vào dịp Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, và như tôi đã mô tả nó, khi sự gia tăng nương vào sự gia tăng, bởi vì nếu bạn nhìn vào đường xiêng, sự giảm các trường hợp mà chúng ta đã trải qua khi chúng ta đã đi vào cuối thu và đầu đông, thì nó thật sự là rất có vấn đề,” theo Fauci, giám đốc Viện Các Bệnh Tật Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia, đã nói với Dana Bash của CNN trên chương trình “State of the Union.”





“Chúng ta thực sự đang ở vào thời điểm rất quan trọng…. Vì thế tôi chia xẻ lo ngại của Tổng Thống đắc cử Biden rằng khi chúng ta bước vào các tuần lễ kế tiếp, nó có thể sẽ thực sự tồi tệ.”





Các bình luận từ chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu quốc gia đến khi Hoa Kỳ ghi nhận tháng tử vong nhiều nhất kể từ đại dịch bắt đầu – với hơn 63,000 người Mỹ đã thiệt mạng từ vi khuẩn trong tháng 12 tính đến nay. Hơn 1 triệu người đã đi qua các phi trường hôm Thứ Bảy bất kể các cảnh báo từ các viên chức y tế đừng đi lại đối với Lễ Giáng Sinh và con số trường hợp bị nhiễm corona tiếp tục gia tăng khắp nước.

Mai Mốt Mọi Người Sẽ Cần Giấy Thông Hành Chứng Nhận Đã Chích Ngừa Covid-19 Để Đi Du Lịch, Mua Sắm, Xem Phim, Vào Sân Vận Động…

San Francisco – Hiện nay việc chích ngừa vi khuẩn corona đang bắt đầu thực hiện tại Hoa Kỳ và trên thế giới, nhiều người có thể mơ một ngày nào đó họ có thể đi du lịch, mua sắm và đi xem phim, theo CNN Business cho biết hôm Chủ Nhật, 27 tháng 12 năm 2020. Nhưng để thực hiện những hoạt động đó, bạn cuối cùng có thể cần một điều thêm vào với việc chích ngừa: xin giấy thông hành chứng nhận đã chích thuốc ngừa.





Nhiều công ty và các nhóm kỹ thuật đã bắt đầu phát triển các ứng dụng và các hệ thống trên điện thoại thông minh cho các cá nhân để đưa lên các chi tiết về những thử nghiệm Covid-19 và chích thuốc ngừa của họ, tạo ra thông tin đáng tin cậy bằng kỹ thuật số mà có thể cho thấy để vào các nơi hòa nhạc, sân vận động, rạp chiếu phim, các văn phòng, hay các nước.





The Common Trust Network, một sáng kiến bởi Dự Án Commons Project bất vụ lợi có trụ sở tại Geneva và Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, đã hợp tác với nhiều hãng hàng không gồm Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines và Virgin Atlantic, cũng như hàng tram hệ thống y tế khắp Hoa Kỳ và chính phủ Aruba.





“Bạn có thể được thử nghiệm mỗi khi bạn đi qua biên giới. Bạn không thể được chích ngừa mỗi lần bạn đi qua biên giới,” theo Thomas Crampton, trưởng bộ phận tiếp tịch và truyền thông cho The Commons Project, nói với CNN Business. Ông ấy nhấn mạnh sự cần thiết đối với một bộ đơn giản và dễ dàng chuyển đi của các thông tin khả tín, hay một “the vàng kỹ thuật số,” đề cập đến tài liệu thường được đưa ra như bằng chứng của việc chích ngừa.

Biến Thể Mới Của Covid-19 Xuất Hiện Khắp Thế Giới

Các trường hợp của biến thể Covid-19 truyền nhiễm nhiều hơn được xác nhận lần đầu tại Anh Quốc đã được xác nhận tại nhiều nước Châu Âu cũng như tại Canada và Nhật Bản, theo BBC tiếng Anh cho biết hôm Thứ Bảy, 26 tháng 12 năm 2020.





Các trường hợp truyền nhiễm liên quan đến những người đến từ Anh Quốc đã được báo cáo tại Nhật Bản, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Pháp.





Một cặp vợ chồng đã được phát hiện đã bị truyền nhiễm tại Tỉnh Bang Ontario, Canada, đã không có lịch sử đi lại được biết hay các tiếp xúc có nguy cơ cao, theo các viên chức cho biết.





Nhật Bản sẽ cấm hầu hết những người mang quốc tịch ngoại quốc không phải công dân vào nước này trong vòng một tháng kể từ Thứ Hai.





Kể từ việc báo cáo các trường hợp truyền nhiễm trong 5 hành khách mà tất cả đều đến từ Anh Quốc, Nhật Bản đã xác nhận thêm 2 trường hợp, một được cho là đã bị truyền nhiễm trong nội địa.





Trong khi đó, nhiều nước Châu Âu đã bắt đầu chích thuốc ngừa cho người dân để chống lại vi khuẩn trước khi thực hiện phối hợp toàn khối vào Chủ Nhật.

Các nhân viên y tế tại miền đông bắc nước Đức nói rằng họ không sẵn sàng để chờ một ngày khác để phân phối thuốc chích ngừa mới được chấp thuận Pfizer-BioNTech. Họ đã bắt đầu chích ngừa cho các cư dân cao niên của một nhà điều dưỡng tại Halberstadt.





Tại Hungary, truyền thông nhà nước nói rằng người đầu tiên được chích ngừa là một bác sĩ tại Bệnh Viện Del-Pest Central Hospital. Chính quyền tại Slovakia cũng nói họ đã bắt đầu chích thuốc ngừa.





Những người bị truyền nhiễm tại Canada là một cặp vợ chồng từ Durham, gần Toronto, hiện đang tự cách ly.





Theo lệnh ngưng đi lại vào Thứ Hai tới, các công dân Nhật Bản và những cư dân không phải người Nhật mà là người ngoại quốc sẽ được phép trở lại, và một số người đi lại như các thương gia sẽ được phép vào từ con số ít các nước Châu Á.





Tại Tây Ban Nha, 4 trường hợp biến thể mới được xác nhận tại Madrid. Không có bệnh nhân nào, tất cả đều đến từ Anh, bị nặng.





Thụy Sĩ xác nhận 3 trường hợp, 2 trong số này được biết là công dân Anh gần đây ở trong nước.





Tại Thụy Điển, cơ quan y tế nói rằng người đi lại ở đó đã bị bệnh với biến thể nhưng đã tự cách ly kể từ kho ông này trở lại từ Anh.





Pháp đã xác nhận trường hợp đầu tiên của biến thể mới là một công dân Pháp tại trung tâm thành phố Tours là người đến từ London hôm 19 tháng 12, theo bộ y tế cho hay.





Các trường hợp tại Đan Mạch, Đức, Ý, Hòa Lan và Úc đã báo cáo trước đó.

PTT Pence Từ Chối Ủng Hộ Nỗ Lực Do Dân Biểu CH Gohmert Dẫn Đầu Để Ép Pence Đảo Ngược Kết Quả Đếm Phiếu Cử Tri Đoàn Vào Ngày 6 Tháng 1

Các luật sư làm việc cho Dân Biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa-Texas) và 11 cử tri đoàn Cộng hòa Arizona hôm Thứ Ba nói rằng Phó Tổng Thống Mike Pence đã từ chối ký vào kế hoạch của họ để đảo ngược việc chứng nhận của Quốc Hội về chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo bản tin của Politico cho biết hôm Thứ Ba, 29 tháng 12 năm 2020.





Đó là chỉ dấu đầu tiên cho thấy Pence đang chống lại các lời kêu gọi rất cực đoan để đảo ngược các kết quả bầu cử tổng thống, theo đó dựa vào vai trò của ông làm chủ tọa vào ngày 6 tháng 1, khi Quốc Hội họp để hoàn tất lần cuối việc chiến thắng của Biden.





Gohmert và các cử tri đoàn Arizona đã kiện Pence trong tuần này để quăng bỏ các thủ tục mà Quốc Hội đã dựa vào kể từ năm 1889 để đếm lá phiếu cử tri đoàn. Thay vì vậy, ông nói rằng, Pence có quyền đơn phương quyết định cử tri đoàn nào nên được đếm bởi Quốc Hội – nâng cao triển vọng rằng Pence sẽ đơn giản bác bỏ các chọn lựa được thực hiện bởi các cử tri đoàn tại những tiểu bang như Arizona và Pennsylvania mà Biden đã thắng, để giới thiệu các cử tri đoàn của TT Trump.





Nhưng trong một đề nghị xúc tiến thủ tục tố tụng, Gohmert và các cử tri đoàn tiết lộ rằng luật sư của họ đã liên hệ với luật sư của Pence tại Văn Phòng Phó Tổng Thống để cố gắng đạt được thỏa thuận trước khi ra tòa.





Pence vẫn không công khai cân nhắc về các kế hoạch của ông đối với việc chủ tọa phiên họp ngày 6 tháng 1, khi Quốc Hội sẽ đếm các lá phiếu cử tri đoàn để tuyên bố chứng nhận chiến thắng của Biden. Ông cũng không bình luận công khai về các kêu gọi liên tục của Trump để đảo ngược các kết quả của tiến trình dân chủ và đưa chính ông vào nhiệm kỳ hai.

Bộ Trưởng Tài Chánh Mnuchin Nói Người Dân Mỹ Sẽ Nhận $600 Tiền Trợ Giúp Covid-19 Sớm Nhất Là Tối Thứ Ba, 29 Tháng 12, 2020

Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói rằng tiền trợ giúp gửi thẳng cho người Mỹ có thể được gửi vào tối nay, Thứ Ba, 29 tháng 12 năm, theo CNN tường trình hôm Thứ Ba.





Số tiền này là $600 được bao gồm trong gói trợ giúp mà Tổng Thống Trump đã ký ban hành thành luật vào chiều tối Chủ Nhật vừa qua.









Trong khi đó bản tin của trang mạng www.wcvb.com hôm Thứ Ba cũng cho biết tương tự nói rằng Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã viết tweeted vào chiều Thứ Ba nói rằng người Mỹ có thể bắt đầu nhận $600 tiền trợ cấp gửi trực tiếp sớm nhất là vào tối Thứ Ba và tiếp tục vào tuần tới.

Ông cho biết thêm rằng các ngân phiếu bằng giấy sẽ bắt đầu được gửi đi vào Thứ Tư, 30 tháng 12.





Người Mỹ có lương tới $75,000 có đủ điều kiện để nhận $600, và thêm $600 cho mỗi đứa trẻ ăn theo trong gia đình.

Hạ Viện Đã Bỏ Phiếu Gạt Bỏ Sự Phủ Quyết Của TT Trump Đối Với Dự Luật Quốc Phòng 740 Tỉ Đô La

Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 28 tháng 12 năm 2020, đã bỏ phiếu gạt bỏ phủ quyết của Tổng Thống Donald Trump đối với dự luật quốc phòng được biết như là Luật Trao Thẩm Quyền Phòng Thủ Quốc Gia (NDAC), gửi lời quở trách tới Tổng Thống, theo bản tin của CNN hôm Thứ Hai.





Dự luật lúc đầu đã được thông qua bởi cả Hạ Viện và Thượng Viện với đại đa số chống phủ quyết, nhưng gặp phải sự chống đối tiếp tục của Trump, không rõ là nỗ lực gạt bỏ phủ quyết có thành công không hay phải chăng phủ quyết vẫn còn được duy trì.





Việc bỏ phiếu buộc các nhà lập pháp Cộng Hòa phải chọn giữa sự trung thành với Tổng Thống và lập pháp mà đặt ra chính sách quốc phòng cho đất nước.

Tuy nhiên, Dân Chủ đã bày tỏ niềm tin rằng họ có các lá phiếu mà họ cần để gạt bỏ phủ quyết. Dự luật kế đến sẽ tới Thượng Viện cho nỗ lực gạt bỏ phủ quyết của viện này.





Dự luật 740 tỉ đô la gồm tăng lương cho binh sĩ Mỹ, hiện đại hóa các thiết bị và các điều khoản yêu cầu kiểm tra kỹ hơn trước khi quân đội rút khỏi Đức hay Afghanistan, nhưng điều đó đã không ngăn chận đe dọa chống lại của Trump.

Vụ Nổ Vào Sáng Ngày Lễ Giáng Sinh Tại Nashville, Tenneessee Là Vụ Nổ Bom Tự Sát

Các nhà điều tra đang nghiên cứu vụ nổ vào sáng Lễ Giáng Sinh tại thành phố Nashville mà hiện được tin vụ nổ là kết quả của một vụ nổ bom tự sát, theo 2 nguồn tin cảnh sát với sự hiểu biết trực tiếp về cuộc điều tra cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Bảy, 26 tháng 12 năm 2020.





Các viên chức trước đây đã nói rằng họ đã khám phá tro xương của người tại hiện trường của vụ nổ tại trung tâm thành phố Nashville và một viên chức FBI hôm Thứ Bảy nói rằng các viên chức không còn tìm kiếm nghi can khác.





Các viên chức cũng tới một căn nhà tại Antioch, nằm ở đông nam của Nashville, để thực hiện “một lệnh tòa án,” theo phát ngôn viên của FBI là Jason Pack nói với CNN. Theo một viên chức chấp pháp, đầu mối về chiếc xe liên quan đến vụ nổ vào sáng Lễ Giáng Sinh đã đưa các viên chức chấp pháp tới căn nhà ở Antioch.





Các nhân viên kỹ thuật về bom đã dọn trước căn nhà để bảo đảm an toàn cho nhóm tìm chứng cứ vào, theo Pack cho biết. Các nhà điều tra hiện chờ nhóm chứng cứ đến. Pack không khẳng định ai sống trong căn nhà đó, nhưng người láng giềng Steve Schmoldt nói với CNN rằng vợ ông đã nói với cảnh sát về các chiếc xe chở hàng vào đêm qua ở khu phố.





Một chiếc xe giải trí ở căn nhà được nhìn thấy xuất hiện trên Street View của Google Maps trùng hợp với chiếc xe mà cảnh sát đã hỏi thông tin nơi công chúng. Các nhà điều tra tin rằng chiếc xe RV được thấy trong hình là giống với chiếc xe ở căn nhà tại trung tâm của vụ nổ, theo cảnh sát cho biết, nhưng họ không chắc bởi vì nó đã bị vụ nổ phá hủy.

Nổ Lớn Như Bom Tại Thành Phố Nashville, Tennessee, 3 Bị Thương, 20 Nhà Hư Hại, Có Xác Người Ở Hiện Trường, Treo Giải $31,000 Tìm Thủ Phạm

NASHVILLE, Tenn. – FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra hôm Thứ Sáu, 25 tháng 12 năm 2020, vào một vụ nổ mà đã bộc phát tại trung tâm thành phố Nashville thuộc tiểu bang Tennessee vào sáng sớm ngày Lễ Giáng Sinh, một sự kiện mà đã làm chấn động các cư dân trong nhiều dặm và được các giới chức thẩm quyền cho là “cố ý,” theo bản tin của Báo USA Today hôm Thứ Sáu.





Cảnh sát đã đáp ứng các báo cáo về những vụ nổ gần Đường Second Avenue và Commerce Street trước 6 giờ sáng khi họ thấy một chiếc xe RV bị nghi ngờ ở bên ngoài một tòa nhà của AT&T.





Cảnh sát đã cảnh báo đội chống bom của ty cảnh sát, đang trên đường tới, khi một “vụ nổ lớn” đã xảy ra khoảng 30 phút sau đó, theo phát ngôn viên của cảnh sát Metro là Don Aaron cho biết. Sức mạnh của vụ nổ đã xô nhào một cảnh sát xuống đất.





Betsy Williams, chủ của The Melting Pot, nhà hàng bên kia đường đối diện vụ nổ, nói với báo The Tennssee, một bộ phận của Hệ Thống USA Today, rằng những người khách trong nhà hàng đã báo cáo chiếc RV đậu ở đó từ tối Thứ Năm.





Williams, người sống trong một căn chung cư trên lầu ba của tòa nhà hàng, kể rằng bà đã nghe tiếng lớn, các tiếng súng bắn nhanh vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Sau nhiều đợt súng nổ, Williams nói bà đã gọi 911. Rồi, bà kể, bà nghe tiếng cảnh báo lập đi lập lại mà bà nói từ chiếc RV đậu bên ngoài tòa nhà của bà.





“Di tản ngay bây giờ. Có bom. Bom trong xe này và sẽ nổ,” theo bà nhớ lại tiếng cảnh báo được ghi nhận. Rồi, bà kể, tiếng đó bắt đầu đếm 15 phút.





Gia đình bà đã chạy tới Nissan Stadium, cách đó khoảng nửa dặm và chờ. Khi họ không nghe tiếng nổ, họ trở lại. Đó là khi họ chứng kiến một trái cầu lửa bốc lên khỏi tòa nhà AT&T ở đường Second Avenue.





3 người đã được vào bệnh viện vì các vết thương, theo cảnh sát. Không ai bị nặng. Ít nhất 20 tòa nhà đã bị hư hại, theo Thị Trưởng Thành Phố Nashville là John Cooper cho biết. Không rõ là có bất cứ ai ở bên trong chiếc RV khi nó nổ không.





Xác người đã được phát hiện trong khu vực, dù không rõ có phải họ là những nghi can hay là nạn nhân, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP cho biết.





Cooper vào trưa xế Thứ Sáu đã cho biết ông đã công bố tình trạng khẩn cấp dân sự đối với hiện trường vụ nổ và khu vực chung quanh, ra lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu cho đến 4 giờ rưỡi chiểu Chủ Nhật.





Cảnh sát thành phố Nashville đã đi từng nhà với chó trong khu vực trung tâm thành phố để nghiên cứu các tòa nhà và xe cộ gần đó, dù không có chỉ dấu về bất cứ thiết bị nào thêm.





Nhiều người đã được đưa tới ty cảnh sát để thẩm vấn, nhưng các giới chức thẩm quyền từ chối cho biết thêm chi tiết vào sáng Thứ Sáu.

The Nashville Convention & Visitors Corp tuyên bố vào xế trưa Thứ Sáu đóng góp $10,000 vào phần thưởng tìm ra thủ phạm mà hiện lên tới $31,000.

Sau Khi Ân Xá 15 Người, Trump Công Bố Thêm Danh Sách Ân Xá 26 Người Là Đồng Minh Lâu Năm Và Gần Gũi Với Gia Đình Trump

Washington – Tổng Thống Donald Trump vào chiều Thứ Tư, 23 tháng 12 năm 2020, đã công bố 26 vụ ân xá mới gồm các đồng minh lâu năm của ông là Roger Stone, cựu trưởng ban vận động Paul Manafort và cha của cố vấn cao cấp Bạch Ốc cũng là con rể Jared Kushner là ông Charles, theo CNN cho biết hôm Thứ Tư.





Các lệnh ân xá kéo dài chuỗi ngày của Trump trong việc sử dụng quyền khoan hồng cho các tội phạm là những người trung thành, có quan hệ tốt hay gần gũi với gia đình ông. Trong khi tất cả các tổng thống đưa ra các lệnh ân xá gây tranh cãi vào cuối nhiệm kỳ của họ, Trump có vẻ hành động ở tốc độ nhanh hơn các vị tiền nhiệm của ông, cho thấy ít kềm chế trong việc tưởng thưởng cho bạn bè và đồng minh của ông trong việc sử dụng một trong những quyền lực không bị hạn chế nhất của chức vụ tổng thống.





Các lệnh ân xá cho Manafort và Stone để tưởng thưởng 2 trong số những cựu cố vấn nổi tiếng nhất và bị lên án nhiều nhất của Tổng Thống, cả hai đều bị kết án bởi công tố viên đặc biệt Robert Mueller, bị xử và bị kết án bởi bồi thẩm đoàn về nhiều tội trạng.





Manafort, đang bị quản thúc tại gia, đã phạm tội và lúc đầu đồng ý hợp tác với Mueller rồi nói dối với các công tố viên, trong khi Stone không bao giờ hợp tác sau khi nói dối với Quốc Hội để bảo vệ Tổng Thống. Manafort đã bị tù 2 năm về tội gian lận ngân hàng và thuế, về tội vận động hành lang ngoại quốc bất hợp pháp và âm mưu giả mạo nhân chứng trước khi được tha bởi vì đại dịch Covid-19, trong khi bản án của Stone vì tội cản trở Quốc Hội và đe dọa nhân chứng đã được Trump giảm án vào đầu năm nay trước khi ông hết hạn tù.





Charles Kushner, trong khi đó, đã bị truy tố bởi Công Tố Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Chris Christie tại New Jersey vào đầu những năm 2000s vì tội trốn thuế, giả mạo nhân chứng và đóng góp bất hợp pháp cho ban vận động.





Danh sách ân xá của Trump vào chiều Thứ Tư cũng gồm vợ của cựu Dân Biểu Cộng Hòa California Duncan Hunter là Margaret, chỉ một ngày sau khi Trump ban ân xá toàn phần cho Duncan Hunter. Margaret Hunter đã nhận tội vào năm ngoái về âm mưu “cố ý và muốn” chuyển ngân quỹ vận động để xài riêng.

Trung Cộng Bắt Đầu Chiến Dịch Kềm Chế Đế Chế Kinh Doanh Của Tỷ Phú Jack Ma

Trung Quốc đã leo thang chiến dịch để kềm chế đế chế kỹ thuật rộng lớn được kiểm soát bởi Jack Ma, đồng sáng lập của Alibaba và là một trong những người giàu nhất của nước Tàu, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Thứ Hai, 28 tháng 12 năm 2020.





Chính quyền Bắc Kinh, những người đã ra lệnh vào Đêm Trước Giáng Sinh một cuộc điều tra những cáo buộc về “sự thực hành độc quyền” bởi đại công ty bán lẻ mạng của ông Ma, hiện đã ra lệnh công ty kỹ thuật tài chánh của ông là Ant Group thu hẹp quy mô hoạt động.





Pan Gongsheng, là phó thống đốc ngân hàng trung ương TQ, nói rằng việc điều hành hoạt động của Ant là “không ổn” và đã ra lệnh cho công ty này phải “trở lại lúc ban đầu của nó” như là một nhà cung cấp dịch vụ trả tiền.





Pan, người đã triệu tập các đại diện của công ty Ant tới một cuộc họp với các nhà giám sát tại Bắc Kinh hôm Thứ Bảy, nói rằng Ant phải “chấn chỉnh nghiêm ngặt các hoạt động tài chánh tín dụng, bảo hiểm và quản trị tài sản bất hợp pháp.”





Các phân bộ của công ty Ant cung cấp những dịch vụ đó đang phát triển nhanh nhất của doanh nghiệp này và các hoạt động có lợi nhuận nhiều nhất, theo các nhà phân tích cho biết.

Khu Trục Hạm Mỹ USS John S. McCain Thực Hiện Quyền Tự Do Hàng Hải Tại Trường Sa Hôm Trước Lễ Giáng Sinh

Khu Trục Hạm Mỹ USS John S. McCain đã thực hiện Tự Do Hàng Hải, hay FONOP, vào ngày Trước Lễ Giáng Sinh tại Biển Đông, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Năm, 24 tháng 12 năm 2020.





Theo Hạm Đội Số Bảy của Hải Quân Hoa Kỳ, khu trục hạm loại Arleigh Burke có phi đạn dẫn đường “đã khẳng định quyền và tự do hàng hải gần Việt Nam trong khu vực ngoại vi của Côn Đảo tại Biển Đông” hôm Thứ Năm.





“Chiếc tàu đã thực hiện các hoạt động bình thường trong vùng biển lãnh thổ được VN tuyên bố chủ quyền để thách thức tuyên bố hàng hải quá đáng và bảo vệ tự do tiếp cận và hàng hải phù hợp với luật quốc tế,” theo hạm đội cho biết trong một tuyên bố.





Tuyên bố này đánh dấu hoạt động lần thứ hai của Khu Trục Hạm USS John S. McCain tại Biển Đông trong tuần này, sau việc thách thức các hạn chế bất hợp pháp đối với việc đi lại vô hại bởi TQ, Đài Loan và VN tại Quần Đảo Trường Sa hôm Thứ Ba.





Hải Quân Hoa Kỳ thường xuyên đưa các tàu chiến đi qua Biển Đông để bảo đảm rằng các vùng biển quốc tế này vẫn mở cửa cho tất cả các cuộc đi lại vô hại, bất chấp các nỗ lực của TQ và những nước khác tại Biển Đông để tuyên bố chủ quyền.

Anh Đạt Thỏa Thuận Mậu Dịch Hậu Brexit Với Liên Âu Nhưng Các Cơ Sở Kinh Doanh Anh Sẽ Gặp Nhiều Trở Ngại

Thỏa thuận mậu dịch hậu Brexit của Thủ Tướng Anh Boris Johnson là độc đáo ở chỗ nó khiến cho nhiều kinh doanh đối diện nhiều trở ngại để làm ăn buôn bán hơn là họ đã làm trong khi Anh Quốc còn là thành viên của Liên Âu, theo bản tin của Bloomberg cho biết hôm Thứ Năm, 24 tháng 12 năm 2020.





Nhưng đó là cái giá của việc tái tuyên bố chủ quyền. Trong khi ông có thể tuyên bố để lấy lại kiểm soát các vùng biển đánh cá nội địa của Anh và chấm dứt vai trò của Tòa Án Công Lý Châu Âu, các cơ sở kinh doanh và người tiêu thụ sẽ đối diện nhiều trở ngại hơn để làm ăn buôn bán sau ngày 31 tháng 12.





Sau đây là một số điểm nổi bật của thỏa thuận, dựa vào bản tóm tắt được cung cấp bởi hai bên mà Bloomberg có được.





Mậu dịch hàng hóa:

Tóm tắc: Thỏa thuận bảo đảm rằng hầu hết hàng hóa được trao đổi giữa Liên Âu và Anh sẽ không gặp phải thuế quan hay hạn ngạch mới. Tuy nhiên, các nhà xuất cảng Anh sẽ đối diện hàng loạt giám sát mới mà sẽ làm cho họ tốn kém và gánh nặng nhiều hơn để làm ăn buôn bán tại Châu Âu.

Tiếp cận thị trường: Hàng hóa Anh và Liên Âu sẽ tiếp tục nhận sự đối xử miễn thuế và hạn ngạch.





Luật nguồn gốc: Các luật mới yêu cầu Anh phải tự chứng minh nguồn gốc của các mặt hàng xuất cảng tới Liên Âu. Một số sản phẩm có ngưỡng đầu vào cao từ bên ngoài Liên Âu và Anh có thể phải chịu thuế mới.





Sức khỏe và an toàn: Liên Âu sẽ yêu cầu các nhà xuất cảng nông sản của Anh phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe và trải qua các kiểm soát vệ sinh an toàn thực vật tại các điểm kiểm tra biên giới.





Thử nghiệm và chứng nhận: Không có đồng ý thừa nhận hai bên có nghĩa là các cơ chế giám sát của Anh sẽ không thể chứng minh sản phẩm để bán tại Liên Âu, một trở ngại lớn tiềm năng để trao đổi.





Các phương pháp trừng phạt thương mại: Liên Âu và Anh có thể theo đuổi thuế quan và các biện pháp trừng phạt khác theo các quy tắc được thiết lập tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Đức Giáo Hoàng Thông Điệp Giáng Sinh: Tất Cả Là Anh Em, Thuốc Chủng Cần Cho Mọi Người





Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Lễ Giáng Sinh tại Vatican.(hình Vatican)



WASHINGTON --- Chúng ta đang bước vào một mùa Giáng Sinh rất kém bình yên cho địa cầu... trong khi nhiều nơi vẫn còn chiến tranh, hầu hết các nước vẫn đang chìm trong biển đại dịch. Trong tình hình này, Đức Giáo Hoàng Francis trong thông điệp Giáng Sinh hôm Thứ Sáu kêu gọi rằng tình huynh đệ giữa nhân loại cần được bảo trọng trong thời đại dịch coronavirus.

Trong thông điệp "Urbi et Orbi" (Gửi thành phố và thế giới), Đức Giáo Hoàng nói rằng vào khoảnh khắc này trong lịch sử, ghi dấu bởi khủng hoảng địa dư sinh hóa và bất quân bình kinh tế/xã hội chỉ đang làm tệ hại thêm vì đại dịch coronavirus, điều quan trọng hơn cho tất cả chúng ta là xác nhận phải là anh em và chị em lẫn nhau.





Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng thuốc chủng ngừa COVID cần phải có cho tất cả mọi người, và xin các quốc gia hãy hợp tác với nhau để chống lại đại dịch. Vì ngừa dịch, Thông điệp Giáng sinh năm nay đọc từ bên trong nội điện Vatican, thay vì ban-công thánh đường St. Peter's Basilica như mọi năm trong các lễ đón Giáng Sinh thường niên với nhiều ngàn người về Rome tham dự. Ngài dự kiến sẽ tông du Iraq vào tháng 3/2020, trong đó sẽ ghé thăm Mosul, nơi từng là bản doanh thánh chiến jihad.

Người Tù Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức Đã Tuyệt Thực 30 Ngày Mà Chính Quyền CSVN Vẫn Làm Ngơ

Người tù lương tâm và là nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực 30 ngày để đòi tòa án CSVN “miễn hình phạt còn lại cho ông theo Bộ luật hình sự 2015, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ phản hồi gì,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 23 tháng 12 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.









Nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực hơn 30 ngày. Cho đến ngày 23-12-2020 là ngày thứ 30 mà người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực để yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao miễn hình phạt còn lại cho ông theo Bộ luật hình sự 2015, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ phản hồi gì.

TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đang thụ án tù 16 năm với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau. Đến nay, ông đã ở tù hơn 10 năm.

Bà Lê Đính Kim Thoa, vợ ông Thức vào tối cùng ngày cho biết, gia đình mong muốn các cơ quan trả lời khẩn cấp lá đơn để cứu mạng ông Thức. Bà Thoa nói qua điện thoại như sau:





"Tôi cũng chỉ mong là nhà nước Việt Nam trả lời khẩn cấp để cứu ảnh, giờ ảnh đã quyết định như vậy.





Tại vì anh cũng không có tội mà nếu có tội đi nữa thì cũng đã quá thời gian thụ án rồi (theo BLHS mới 2015-PV) thì yêu cầu Nhà nước trả lời sớm và cũng mong mọi người... ở trên trang mạng có in sẵn và mọi người viết cái đơn đó gửi đến các địa chỉ cũng ở trên trang Facebook để hỗ trợ giúp cho ảnh được tự do sớm."





Bà Thoa cũng nhắc đến chiến dịch phát động pháp lý mà gia đình ông Thức khởi động hồi tháng 10, trong đó gia đình đề nghị những người quan tâm gửi 2 lá đơn cho Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Hội đồng thẩm phán để yêu cầu miễn 5 năm tù còn lại trong bản án 16 năm cho ông Thức.





Một lá đơn còn lại yêu cầu giải thích pháp luật về nguyên tắc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội và điều luật "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".





Gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết, lần cuối cùng gia đình thăm ông là ngày 30-11-2020 và vài ngày sau đó ông đã gọi điện thoại về gia đình để thông báo về việc trại giam ra quyết định ngưng thăm gặp do có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.





Trong cuộc thăm gặp đó, ông Thức đã nói với gia đình rằng ông sẽ "tuyệt thực đến chết" nếu yêu cầu trả lời đơn không được đáp ứng và đề nghị người dân "hãy tận dụng sự ra đi" của ông.





Hồi năm 2018, ông Thức từng tuyệt thực đến 34 ngày để phản đối những áp bức của cán bộ trại giam mà ông này cho là trái quy định của pháp luật.