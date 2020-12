Thời Sự Trong Tuần

Cựu Thị Trưởng Thành Phố Los Angeles Antonio Villaraigosa được thấy như là Phái Bộ Los Angeles tham gia với Trường Tiểu Học Compton Avenue Elementary và Nhà Thờ Bethel Missionary Baptist Church để tặng đồ chơi cho trẻ em của Watts tại Nhà Thờ Bethel Missionary Baptist Church hôm 23 tháng 12 năm 2020 tại Los Angeles, California. (Photo Getty Images)

Thuốc chích ngừa Covid-19 đã được sử dụng cho thành phần ưu tiên tại Hoa Kỳ trong những ngày qua, nhưng tình hình đại dịch trong mùa lễ cuối năm thì vẫn còn căng thẳng tại nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2021 năm nay sẽ không nhộn nhịp và vui vẻ như mọi năm, hầu hết mọi người đều tránh tụ tập đông đảo.

Covid-19 Đã Bơi Tới Nam Cực Biến Thế Giới Không Còn Chỗ Nào Thoát Khỏi Đại Dịch

Cuối cùng thì Covid-19 cũng đã bơi tới Nam Cực khi nơi này ghi nhận trường hợp bị nhiễm Covid-19 đầu tiên sau khi 36 người đã thử nghiệm dương tính tại một căn cứ nghiên cứu, theo tuyên bố được đưa ra bởi Quân Đội Chile qua tường thuật của CNN hôm Thứ Ba, 22 tháng 12 năm 2020.





Tin tức đánh dấu bước ngoặc không may trong cuộc chiến toàn cầu chống lại vi khuẩn corona, tính đến tuần trước, Nam Cực là lục địa sau cùng thoát khỏi sự kềm kẹp của vi khuẩn.





Hôm Chủ Nhật, Căn Cứ General Bernardo O'Higgins Riquelme Base, một căn cứ nghiên cứu của Chle nằm ở Bán Đảo Trinity cực bắc của Nam Cực, đã xác nhận rằng 26 binh sĩ và 10 thường dân làm việc như các nhà thầu trên căn cứ đã thử nghiệm dương tính với Covid-19.





Sự bùng phát đến sau khi ít nhất 3 người đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 trên một tàu chiến mà đã được cung cấp các nhu yếu cho căn cứ O’Higgins từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12.





Họ đã được thử nghiệm sau khi 2 binh sĩ đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn sau khi bốc hàng tại hải cảng Punta Arenas của Chile vào ngày 10 tháng 12, theo một tuyên bố từ Hải Quân Chile cho hay.





Tất cả 208 thành viên của tàu đã được thử nghiệm vào Thứ Tư rồi, với 3 trường hợp dương tính được xác nhận.





Trong khi đó bản tin khác của Yahoo News hôm Thứ Ba cho biết lệnh đóng cửa của Thống Đốc California Gavin Newsom có thể có hiệu lực khi các trường hợp mới hàng ngày đã xuống dưới 40% trong 5 ngày liên tục.





Chính xác 2 tuần sau khi Newsom tuyên bố phỏng tỏa mới cho hầu hết dân số tiểu bang, con số trường hợp mới hàng ngày đã giảm 5 ngày liền.





Thứ Tư tuần trước California báo cáo con số cao nhất 53,711 người mới bị nhiễm Covid-19.





Kể từ đó, con số đã giảm đều, từ 52,281 hôm Thứ Sáu xuống còn 32,659 hôm Thứ Ba. Đó là giảm 39.2% trong chưa tới một tuần và là tin vui cho người dân California.





- Trên toàn cầu hiện có 78,263,502 trường hợp bị lây bệnh, với 1,722,307 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 18,284,729 trường hợp bị lây bệnh, với 323,002 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 1,968,430 trường hợp bị lây bệnh, với 23,254 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 132,772 trường hợp bị lây bệnh, với 1,779 người thiệt mạng.

Thống Đốc California Nói Sẽ Phải Gia Hạn Thêm Lệnh Ở Trong Nhà Sau Khi Hết Hạn Vào Cuối Năm

Khi con số các trường hợp bị truyền nhiễm Covid-19 được báo cáo tại Hoa Kỳ đã vượt qua 18 triệu, thuốc chích ngừa thứ hai được cho thẩm quyền sử dụng khẩn cấp được sử dụng lần đầu tiên hôm Thứ Hai ngoài các thử nghiệm, theo CNN tường trình hôm Thứ Hai, 21 tháng 12 năm 2020.





Một trong những người đầu tiên được chích ngừa thuốc của hãng Moderna là một bác sĩ là người đã chiến đấu chống lại vi khuẩn 277 ngày liên tục.

“Điều này giống như được vàng,” theo Bác Sĩ Joseph Varon nói với CNN khi ông cầm cái hộp của liều thuốc trước khi ông được chích ngừa. “Tôi không la, nhưng tôi đến rất gần… Bạn biết bao nhiêu mạng người mà bạn có thể cứu với cái này?”





Tính tới Thứ Hai, ít nhất 18 triệu người đã bị truyền nhiễm vi khuẩn corona, và hơn 319,000 người tại Hoa Kỳ đã thiệt mạng, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Varon, bác sĩ chăm sóc bệnh nặng và trưởng điều hành tại Bệnh Viện United Memorial Medical Center ở Houston, Texas, nói rằng ông đã ký giấy chứng nhận tử vong nhiều trong thời gian đại dịch hơn điều mà ông có thể tưởng tượng.





Tổng Thống đắc cử Joe Biden và phu nhân, Jill, đã chích thuốc ngừa liều đầu tiên của Pfizer-BioNTech hôm Thứ Hai tại bệnh viện tại Newark, Delaware.

Trong khi đó, bản tin của Yahoo News hôm Thứ hai cho biết rằng hôm Thứ Hai Thống Đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố rằng nhiều khu vực trong tiểu bang sẽ chứng kiến việc gia hạn lệnh ở trong nhà 3 tuần của ông mà sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 12 tại Miền Nam California.





“Dựa vào tất cả các dữ liệu,” theo Thống Đốc nói, “Rất có thể rằng chúng tôi sẽ gia hạn lệnh ở trong nhà.” Khu vực khác của tiểu bang sẽ chứng kiến lệnh được gia hạn là Thung Lũng San Joaquin mà, cùng với Miền Nam California, là 0% khả năng chứa bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt và đi vào các kế hoạch gia tăng của họ, mà có thể thêm 20% khả năng, theo Newsom.





Tiểu bang báo cáo 37,892 trường hợp mới lây lan hàng ngày hôm Thứ Hai và 83 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết tại California lên tới 22,676.

Anh, Ý Đóng Cửa Qua Khỏi Lễ Giáng Sinh, Châu Âu Có Hơn 500,000 Người Thiệt Mạng Vì Covid-19

Hàng triệu người tại Anh Quốc và Ý sẽ ăn mừng Giáng Sinh dưới các hạn chế vi khuẩn corona mới gắt gao được công bồ hôm Thứ Bảy, 19 tháng 12 năm 2020, trong khi Châu Âu chiến đấu với sự gia tăng trong mùa đông gồm chiều hướng mới lây nhiễm nhiều hơn, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Bảy.





Châu Âu đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới vượt hơn 500,000 người chết vì Covid-19 kể từ đại dịch bùng phát một năm trước, mà đã giết chết hơn 1.6 triệu người trên toàn cầu và đẩy kinh tế toàn cầu lâm vào hỗn loạn.





Tại Anh, nơi dân chúng mệt mỏi bế tắc đang mong đợi việc nới lỏng tạm thời 5 ngày các hạn chế vi khuẩn trong thời gian lễ, Thủ Tướng Anh Boris Johnson thay vì vậy đã tuyên bố lệnh mới “ở trong nhà” tại London và đông nam nước Anh – khu vực gồm khoảng 1/3 dân số Anh Quốc.





Hành động trên theo sau cảnh báo tốc độ vi khuẩn lây lan và chiều hướng mới mà Johnson nói là “tới 70% có thể bị lây nhiễm.”





Cư dân trong các vùng bị ảnh hưởng sẽ đi vào đóng cửa ít nhất cho đến ngày 30 tháng 12, theo Johnson cho biết.





Ý cũng đã tuyên bố chế độ hạn chế mới cho đến ngày 6 tháng 1 gồm các hạn chế đối với người rời khỏi nhà hơn một lần trong một ngày, đóng cửa các tiệm không quan trọng, quán bar và nhà hàng và cắt giảm sự đi lại trong khu vực.





Trong khi đó bản tin trang mạng www.theverge.com hôm Thứ Bảy cho biết Micheal Steeber của Công Ty Apple nói rằng công ty sẽ tạm thời đóng cửa tất cả các tiệm bán lẻ của họ tại California, nhiều tiệm khắp Hoa Kỳ, các tiệm tại Mexico, Brazil và khoảng 16 tiệm khác tại Anh Quốc.

Trump Đòi Tăng Tiền Trợ Cấp Covid-19 Cho Mỗi Người Dân Mỹ $2,000

Tổng Thống Donald Trump đã nói chuyện điện thoại với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm Thứ Ba, theo lời Bạch Ốc. Trump than phiền về tình hình thâm thủng thương mại giữa Mỹ với Việt Nam, và cáo buộc VN đã "thao túng tiền tệ" --- một hành vi mà Trump dự kiến sẽ phạt thuế quan nhắm vào hàng VN trước khi Trump rời Bạch Ốc vào tháng 1/2021.





Judd Deere, phát ngôn nhân Bạch Ốc, nói rằng Trump thúc giục Phúc phải có hành động quyết liệt để làm công bằng thương mại giữa Mỹ-Việt. Các hãng Mỹ đã nhập khoảng 65 tỷ đôla hàng từ VN trong 10 tháng đầu năm 2020, trong khi toàn bộ năm 2019 con số này là 66.6 tỷ đôla. Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của VN, chiếm hơn 1/4 tổng số trị giá xuất cảng trong 11 tháng đầu năm nay.





Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng các dân cử Dân Chủ đã sẵn sàng thay đổi gói cứu trợ đại dịch 900 tỷ đôla mà TT Trump chống đối và đòi tăng tiền cứu trợ cá nhân cho người dân Mỹ từ 600 đô/người lên 2,000 đô/người.





Pelosi nói Cộng Hòa đã liên tục từ chối nói lên con số mà TT Trump muốn cho chi phiếu cứu trợ mỗi đầu dân Mỹ, và bây giờ TT Trump đồng ý là tặng tiền cứu trợ cho dân Mỹ nên là 2,000 đô/người --- Dân Chủ sẵn sàng đưa điều này ra khoáng đại tuần này với toàn bộ đồng thuận.





Các dân biểu Hạ Viện ngay lập tức hôm Thứ Tư cho biết trong tuần này sẽ thông qua khoản cứu trợ tiền mặt 2,000 đôla/người cho hầu hết cư dân Hoa Kỳ sau khi TT Trump đêm Thứ Ba chỉ trích con số 600 đôla/người cứu trợ là xấu hổ và hăm dọa sẽ không ký nếu không giúp mỗi đầu dân Mỹ 2,000 đôla.





Nhiều dân cử Dân Chủ và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Độc lập-Vt.) cho biết là sáng kiến cứu trợ 2,000 đôla/người là yêu cầu ít nhất của họ từ nhiều tháng qua. Hồi tháng 5/2020, TNS Sanders cùng với các Thượng nghị sĩ Kamala Harris (Dân Chủ-Calif.) và Ed Markey (Dân Chủ-Mass.) đã đưa đề nghị cứu trợ tiền mặt 2,000 đôla/tháng (GHI CHÚ: 2,000$/THÁNG) cho hầu hết dân Mỹ trong thời lượng khủng hoảng đại dịch. Rồi mới tuần trước, báo Common Dreams ghi rằng các dân biểu trong nhóm Congressional Progressive Caucus đòi "trao tiền cứu trợ trực tiếp ít nhất 2,000 đôla/người" là một phần trong gói ngân sách cứu trợ.

Trump Ân Xá 15 Đồng Minh Cộng Hòa, Viên Chức Ban Vận Động 2016 Bị Tù Tội Vì Dính Vào Cuộc Điều Tra Nga

WASHINGTON — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 22 tháng 12 năm 2020, đã ân xá 15 người, gồm các đồng minh Cộng Hòa, viên chức ban vận động năm 2016 bị bắt trong cuộc điều tra Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ và cựu nhà thầu chính phủ bị kết án trong một vụ thảm sát tại thủ đô Baghdad vào năm 2007, theo bản tin của hãng thông tấn Mỹ AP cho biết hôm Thứ Ba.





Trump cũng đã giảm án cho 5 người. Trong khi đó là điều không bình thường đối với các tổng thống để ban cho sự khoan hồng để họ thoát tội, Trump đã nói rõ rằng ông không ngần ngại can thiệp vào các trường hợp của những người bạn và đồng minh mà ông tin là đã bị đối xử bất công. Dù có suy đoán, nhưng, không nằm trong danh sách là những thành viên của gia đình Trump, luật sư riêng của ông là Rudy Giuliani và chính ông.





Những người được Trump ân xá gồm cựu Dân Biểu Cộng Hòa Duncan Hunter của California và Chris Collins của New York. Trump cũng giảm án cho cựu Dân Biểu Steve Stockman của Texas.





Collins, thành viên Quốc Hội đầu tiên ủng hộ Trump làm tổng thống, đã bị kết án 2 năm và 2 tháng tù trong nhà tù liên bang sau khi thừa nhận ông đã giúp người con trai của ông và nhiều người khác khỏi bị lỗ $800,000 trong thị trường chứng khoán khi ông biết rằng một cuộc thử nghiệm thuốc bởi một công ty dược phẩm nhỏ đã bị thất bại.





Hunten đã bị kết án 11 tháng tù sau khi nhận tội ăn cắp quỹ của ban vận động và chi tiêu số tiền cho mọi thứ cho các bạn bè bên ngoài tới tiệc sinh nhật của người con gái của ông.





Trump cũng tuyên bố ân xá cho các đồng minh đã dính líu trong cuộc điều tra Nga. Một trong số đó là George Papadopoulos, cố vấn ban vận động Trump năm 2016 là người có cuộc đối thoại vô tình giúp khởi động cuộc điều tra Nga đã che đậy nhiệm kỳ của tổng thống Trump gần 2 năm. Ông cũng đã ân xá Alex van der Zwaan, luật sư Hòa Lan là người bị kết án tù 30 ngày vì tội nói dối các nhà điều tra trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.





Van der Zwaan và Papadopoulos là bị cáo thứ ba và thứ tư trong cuộc điều tra Nga đã được ân xá. Qua việc ân xá họ, Trump một lần nữa đã nhắm vào cuộc điều tra của Mueller và thúc đẩy nỗ lực rộng lớn để vô hiệu hóa các kết quả của cuộc điều tra mà dẫn đến các truy tố hình sự chống lại nửa tá cộng sự viên của ông.

CNN: Trump Cho Thảo Luận Về Thiết Quân Luật Để Khích Động Các Nhóm Cực Hữu Nổi Dậy Để Lấy Cớ Thiết Quân Luật Và Cướp Chính Quyền

New York – Một cuộc họp mà Tổng Thống Donald Trump đã tổ chức để thảo luận về việc đảo ngược kết quả bầu cử đã cảnh báo một số nhân viên Bạch Ốc – những người đã quen với luận điệu quá khích và phản dân chủ của Trump, theo bản tin của CNN Business cho biết hôm Chủ Nhật, 20 tháng 12 năm 2020.





Với chỉ một tháng còn lại cho đến khi Tổng Thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức, Trump đang tăng cường các nỗ lực của ông để giữ chức tổng thống, trong khi cũng cố gắng thuyết phục hàng triệu người Mỹ rằng bầu cử gian lận đã làm cho ông thua trong cuộc bầu cử tổng thống.





Điều đó thì không có gì mới. Nhưng cuộc họp nóng tại Phòng Bầu Dục vào Thứ Sáu mà trong đó Trump đã nghe các tranh cãi về việc dùng thiết quân luật để giữ chức đã làm cho một số viên chức của Trump báo động với báo chí.





Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia được Trump ân xá, đã thảo luận kế hoạch thiết quân luật trên hệ thống truyền hình hữu khuynh Newsmax vào tuần trước và đã được mời dự họp tại Bạch Ốc vào Thứ Sáu.





Trump đã bác bỏ các tường thuật về việc thảo luận thiết quân luật cho đó là “tin bịa đặt” trong tweet hôm Chủ Nhật, nhưng 2 người hiểu rõ vấn đề này nói với CNN rằng kế hoạch đã bị tranh cãi tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Sáu – dù vẫn chưa rõ Trump có ủng hộ ý tưởng đó không.





Tuy nhiên, dù đề cập đến thiết quân luật cũng có thể khiến nhiều người ủng hộ chấp vào niềm tin rằng kết quả bầu cử là gian lận. Điều đó có thể xúi giục bạo động để đưa ý tưởng đó thành hiện thực.





“Trong cơ sở bảo thủ âm mưu của việc ủng hộ Trump, có nhiều kêu gọi sử dụng Luật Nổi Dậy để tuyên bố thiết quân luật,” theo Elizabeth Neumann, cựu phụ tá bộ trưởng Nội An dưới thời TT Trump và là cố vấn tại Defending Democracy Together, trên chương trình “Reliable Sources” của CNN, cho biết.





“Khi họ nghe rằng tổng thống đang thực sự quan tâm đến điều này, thì có các nhóm cực kỳ bạo động xem điều này như là tiếng huýt sáo gọi chó, một cái cớ để xuống đường và tạo ra… bạo động,” theo bà cho biết tiếp.





Đó là quan điểm mà bà gọi là “sự thúc giục,” mà trong đó các nhóm cực kỳ bạo động, đặc biệt những người thượng đẳng Da Trắng, cố lật đổ chính phủ Hoa Kỳ. Các nhóm này tin điều đó sẽ xảy ra qua một cuộc nội chiến và tìm cách “thúc đẩy các hỗn loạn, đẩy nhanh tới cuộc nội chiến.”





“Vì thế khi họ nghe rằng tổng thống mở ra ý tưởng về thiết quân luật này, chúng ta có thể thấy chắc các nhóm đang huy động để làm điều đó, trong đầu óc họ, một lời biện minh cho việc sử dụng Luật Nổi Dậy,” theo bà Neumann.

Trump Kêu Gọi Biểu Tình ‘Hỗn Loạn’ Để Phá Ngày 6 Tháng 1 Khi Lưỡng Viện Quốc Hội Họp Để Đếm Phiếu Cử Tri Đoàn

Tổng Thống Donald Trump đã kêu gọi các cuộc biểu tình “hỗn loạn” xảy ra tại thủ đô vào ngày 6 tháng 1, ngày cuối cùng mà ông và các đồng minh Cộng Hòa cứng cựa nhất của ông hy vọng một cách tuyệt vọng để đảo ngược chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo báo Newsweek cho biết hôm Thứ Bảy, 19 tháng 12 năm 2020.





Trump, người đã hai lần vận động để trở thành ứng cử viên “luật pháp và trật tự,” đang hy vọng tạo ra hỗn loạn tại Thủ Đô Washington 2 tuần trước Ngày Tuyên Thệ Nhậm Chức. Trong khi đó ông tiếp tục tuyên bố không căn cứ rằng ông thua là “không thể,” Trump hôm Thứ Bảy thúc giục những người ủng hộ ông làm gián đoạn điều mà theo thông lệ là một phiên họp chung của Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1 mà trong đó họ sẽ đếm phiếu cử tri đoàn tiểu bang Biden thắng 306 phiếu và Trump thắng 232 phiếu.





Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell đã thúc giục các nhà lập pháp Cộng Hòa đừng chống đối các kết quả bầu cử, nhưng một vài nhà lập pháp CH và các nhà lý thuyết âm mưu cực hữu cho biết họ có kế hoạch phá vỡ rào cản thủ tục cuối cùng trước khi Biden nhậm chức.





“Peter Navarro công bố phúc trình 36 trang cáo buộc gian lận bầu cử ‘nhiều hơn mức đủ’ để giành chiến thắng cho Trump,” theo tổng thống tweeted hôm Thứ Bảy. “Một phúc trình tuyệt vời bởi Peter. Không thể thua Bầu Cử 2020. Biểu tình lớn tại Thủ Đô vào 6 tháng 1. Hãy ra đó, sẽ là hỗn loạn!”





Twitter đã dán cảnh báo lên tuyên bố của Trump như là “bị tranh cãi.”





Các chuyên gia luật pháp nói rằng tụ họp ngày 6 tháng 1 của các nhà lập pháp Hạ Viện và Thượng Viện được PTT Mike Pence chủ tọa, là theo truyền thống chỉ là hình thức mà trong đó Quốc Hội nhận và chấp thuận cử tri đoàn tiểu bang đã quyết định từ lâu. Nhưng nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa ủng hộ Trump – Mo Brooks của Alabama và Dân Biểu đắc cử của Georgia là Majorie Taylor Greene, cùng với Thượng Nghị Sĩ đắc cử của Alabama là Tommy Tuberville – nói rằng họ dự định sẽ phá vỡ tiến trình vào tháng tới.





Nhưng nhiều nhà Cộng Hòa và các chuyên gia luật tại Washington nói rằng Trump không có cơ hội nào để làm trì trệ các kết quả và rằng lời kêu gọi biểu tình “hỗn loạn” của ông vào ngày 6 tháng 1 chỉ là sự phô trương tuyệt vọng cuối cùng.

Feeding America Báo Động: 54 Triệu Người Mỹ Thiếu Thực Phẩm Vào Cuối Năm 2020

54 triệu hay 1/6 dân Mỹ được dự đoán thiếu thực phẩm vào cuối năm nay, theo một phân tích được thực hiện bởi Feeding America cho biết qua tường thuật của báo Business Insider hôm Chủ Nhật, 20 tháng 12 năm 2020.





Feeding America, một tổ chức chống đói lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã phân phối 4.2 tỉ phần ăn từ tháng 3 tới tháng 10, với khoảng 20% của 200 ngân hàng thực phẩm đang trong tình trạng nguy hiểm của việc cạn nguồn cung cấp. Điều này tiêu biểu cho 57% gia tăng so với năm ngoái, với khoảng 4/10 người đến nhận lần đầu, theo hãng thông tấn Mỹ AP tường trình.





26 triệu người, hay 1/8 dân Mỹ, đã không có đủ thực phẩm tính tới giữa tháng 11, theo Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho thấy. Một phúc trình được ủy quyền bởi Food Research & Action Center nói rằng ¼ trong số những người thiếu thực phẩm thường có thu nhập trên $50,000 một năm trước đại dịch Covid-19, theo AP cho biết.





Các gia tăng lớn nhất được chứng kiến trong các cộng đồng da màu sau khi họ bị ảnh hưởng không đồng đều bởi tỉ lệ thất nghiệp, truyền nhiễm, và tử vong cao trong đại dịch. 1/5 người lớn Da Đen và La Tinh đã gặp khó khăn để tìm đủ thực phẩm trong khi 1/3 không có tiền thuê nhà, theo báo Forbes.

Nhiều sáng kiến từ Chương Trình Trợ Cấp Thực Phẩm Khẩn Cấp (TEFAP), mà đã nhận được khoản tiền tặng 450 triệu đô, sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Chương trình Hộp Thực Phẩm Cho Các Gia Đình từ Các Nhà Nông 4.5 tỉ đô la, mà đã cung cấp hơn 120 triệu hộp thực phẩm, là lớn nhất và đã cạn tại một số khu vực, theo báo The Washington Post tường thuật.

Pompeo Nói Nga Đứng Sau Các Cuộc Tấn Công Mạng Vào Chính Phủ Mỹ, Trump Nói Đổ Tội Cho TQ

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 19 tháng 12 năm 2020, nói rằng Trung Quốc có thể đã đứng đằng sau cuộc tấn công tin tặc gây ảnh hưởng nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các công ty, mặc dù Ngoại Trường Mỹ Mike Pompeo trước đó vài giờ cáo buộc rằng Nga đứng sau cuộc tấn công tin tặc, theo bản tin của CNBC hôm Thứ Bảy.





Sự khẳng định đổ thêm vào sự hỗn độn đối với tình trạng vốn đã phức tạp, khi các nhân viên an ninh mạng cố tìm ra cuộc tấn công được công bố chưa đầy một tuần trước. Lúc đó Reuters tường trình, trích nguồn tin một người biết rõ vấn đề, nói rằng các kẻ tấn công có liên kết với Nga.





Một viên chức Hoa kỳ xác nhận với NBC News hôm Thứ Bảy rằng các viên chức Bạch Ốc đã dự trù công bố tuyên bố hôm Thứ Sáu nói rằng Nga chịu trách nhiệm đối với cuộc tấn công mạng nhưng được bảo ngưng lại. AP tường trình về kế hoạch của Bạch Ốc vào sáng Thứ Bảy. 2 viên chức nói với NBC News rằng tweets của Trump đã khiến cho Bạch Ốc mất sự chắc chắn.





“Lúc này NSC tập trung vào việc điều tra các tình huống chung quanh sự kiện này, và làm việc với các đối tác liên ngành để giảm thiểu tình trạng,” theo phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nói với NBC News.





Nga là vấn đề nhạy cảm đối với Trump. Cuộc điều tra bởi Robert Mueller cho thấy rằng chính phủ Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 mà kết quả là Trump trở thành tổng thống. Trump nói vào năm 2019 rằng ông không bao giờ làm việc cho Nga, sau khi báo The New York Times tường trình rằng FBI đã bắt đầu xem xét có phải ông đã bị ảnh hưởng bởi Điện Kremlin hay không.

Trump Sẽ Ra Khỏi Bạch Ốc Với Một Đống Tiền Và Tha Hồ Tiêu Xài Để Khống Chế Đảng Cộng Hòa, Chuẩn Bị Tương Lai

Donald Trump sẽ ra khỏi Bạch Ốc như một công dân bình thường vào tháng tới ngồi trên đỉnh của đống tiền ban vận động chưa từng thấy đối với một tổng thống sắp ra đi, và với ít hạn chế pháp lý đối với cách ông có thể chi tiêu nó, theo báo The New York Times cho biết hôm Thứ Sáu, 18 tháng 12 năm 2020.





Tuyệt vọng bởi sự thua cuộc mả ông vẫn chưa thừa nhận, Trump đã đỡ đòn bằng cách thu hút những khoản tiền kết sù từ những người ủng hộ trung thành của ông – thường là những lý do không rõ ràng – gây quỹ 250 triệu đô la kể từ Ngày Bầu Cử cùng với đảng Cộng Hòa.





Hơn 60 triệu đô la trong tổng số tiền nói trên đã chạy vào một ủy ban hành động chính trị mới, theo người thông thạo về vấn đề này cho biết, mà Trump sẽ kiểm soát sau khi ông rời nhiệm sở. Những khoản tiền đó, vượt xa số tiền mà các tổng thống sắp mãn nhiệm trước đây đã có, tạo cho ông sự linh hoạt to lớn đối với tham vọng thời hậu tổng thống của ông: Ông có thể dùng tiền để dập tắt các phe nổi dậy trong đảng, tưởng thưởng cho những người trung thành, chi tiền cho các chuyến đi và tụ tập của ông, thuê nhân viên, trả tiền các hóa đơn và ngay cả đặt nền móng cho cuộc đua tổng thống còn xa vào năm 2024.





Việc gây quỹ chớp nhoáng sau bầu cử đã củng cố vị thế của Trump như một lực lượng vô địch và là nhà gây quỹ nổi trội của Đảng Cộng Hòa, ngay cả khi thất bại. Ngày quyên góp trên mạng lớn nhất của ông thực sự diễn ra sau Ngày Bầu Cử - gây quỹ được gần 750,000 đô la mỗi giờ vào ngày 6 tháng 11. Ngày lớn thứ hai của ông cũng vậy. Và ngày lớn thứ ba của ông cũng thế.





“Hiện nay, ông là Đảng Cộng Hòa,” theo John McLaughlin, một nhà thăm dò ý kiến của Cộng Hòa là người làm việc với ban vận động Trump, phát biểu. “Đảng biết rằng mỗi đồng tiền mà họ đã gây quỹ trong 4 năm qua, nó là do Donald Trump.”

Con Rể Của Trump Là Jared Kushner Mở Công Ty Vỏ Bọc Để Bí Mật Lấy Tiền Ban Vận Động Cho Gia Đình Trump

Một trong những cố vấn đáng chú ý nhất của Donald Trump, là Jared Kushner, được báo cáo đã giúp tạo ra một công ty vỏ bọc của ban vận động để bí mật trả tiền cho gia đình của tổng thống, theo bản tin của Yahoo News hôm Thứ Sáu, 18 tháng 12 năm 2020 cho biết.





Báo Business Insider tường trình rằng Kushner, là rể của Trump tức chồng của Ivanka Trump, bị cho là đã chấp thuận việc tạo ra một công ty vỏ bọc, mà đã chi tiêu gần một nửa ngân sách kếch sù 1.26 tỉ đô la của ban vận động Trump. Một người biết về tình hình này đã cho rằng Kushner chỉ thị cho người cháu trai của PTT Mike Pence là John Pence, Trưởng Ban Tài Chánh của ban vận động Trump là Sean Dollman, và con gái của Trump là Lara Trump để nằm trong ban quản trị của công ty. Công ty được kết hợp thành Công Ty American Made Media Consultants Corp. and American Made Media Consultants LLC.





Việc tạo ra công ty vỏ bọc được cho là để che dấu các chi tiết tài chánh và hoạt động đối với công chúng, đặc biệt khi ban vận động Trump được cho là đã chi tiêu 617 triệu đô la cho ban vận động tái tranh cử của ông thông qua công ty từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020. Nó được hình thành lần đầu vào tháng 4 năm 2018, và đã hoạt động như là một ban vận động trong một ban vận động, rút tiền ra cho các cố vấn hàng đầu của Trump và các thành viên gia đình của Trump.





Qua việc thiết lập công ty vỏ bọc, ban vận động Trump đã không cần đáp ứng bất cứ sự công khai bắt buộc nào của liên bang. Nói thêm về tình hình này, những người trong nội bộ đã cho biết rằng nhiều người trong ban vận động Trump đã không thực sự hiểu biết công ty này hoạt động như thế nào, và các lãnh đạo của ban vận động Trump đã thực hiện một cuộc điều tra nội bộ về công ty, dù các kết quả của việc điều tra đã không bao giờ được công bố.





“Lara Trump và John Pence đã từ chức khỏi ban quản trị AMMC vào tháng 10 năm 2019 để tập trung vào các hoạt động vận động của họ, tuy nhiên, không bao giờ có bất cứ lý do đạo đức hay pháp lý nào tại sao họ đã không thể phục vụ trong ban quản trị ở vị trí đứng đầu,” theo Giám Đốc Truyền Thông ban vận động Trump là Tim Murtaugh cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu.

Mỹ Tố VN và Thụy Sĩ Thao Túng Tiền Tệ, Phải Giải Quyết, Nếu Không Sẽ Bị Trừng Phạt

Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ đã dán nhãn hiệu cho Việt Nam và Thụy Sĩ như là những nước thao túng tiền tệ trong khi đặt Trung Quốc và 9 nước khác vào danh sách theo dõi trong một phúc trình hàng năm được đưa ra để ngăn chận các quốc gia khỏi thao túng tiền tệ để đạt được lợi ích thương mại không công bằng, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Tư, 16 tháng 12 năm 2020.





Điều này đánh dấu lần đầu tiên mà Hoa Kỳ đã dán nhãn một nước khác như là nước thao túng tiền tệ kể từ tháng 8 năm 2019, khi họ gọi TQ như thế vào lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị buộc vào trong các thương lượng mậu dịch căng thẳng.





Chính phủ Trump đã gỡ TQ ra khỏi nước thao túng tiền tệ vào tháng 1 sau khi hai nước đã đạt thỏa thuận thương mại nhằm mục đích hạ thấp thặng dư mậu dịch quá lớn của TQ với Hoa Kỳ.





Phúc trình của Bộ Thương Mại nói rằng Việt Nam và Thụy Sĩ là 2 nước duy nhất đáp ứng tất cả 3 thể loại để được nêu tên là nước thao túng tiền tệ. Việc chỉ định này sẽ thúc đẩy các thương lượng đặc biệt trong một năm tới, và nếu họ không thành công trong việc giải quyết vấn đề, thì Hoa Kỳ có thể tiến tới việc đề xuất các trừng phạt kinh tế lên Việt Nam và Thụy Sĩ.





Cộng vào với TQ, các nước khác bị đặt vào danh sách giám sát là Nhật, Nam Hàn, Đức, Ý, Tân Gia Ba, Mã Lai, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ. Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ bị đặt vào danh sách theo dõi trong năm nay, trong khi các nước khác đã bị nằm trong danh sách với phúc trình trước trong tháng 1.

Công An CSVN Bắt Giam Facebooker Trương Châu Hữu Danh Vị Bị Buộc Tội Chống Nhà Nước





Nhà báo Trương Châu Hữu Danh. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) HANOI – Công an Việt Nam đã bắt một người sử dụng Facebook nổi tiếng vì bị cáo buộc lạm dụng tự do dân chủ và đăng những bài chống nhà nước, theo truyền thông nhà nước VN cho biết hôm Thứ Năm, 17 tháng 12 năm 2020, theo Reuters tường trình hôm Thứ Năm.



Trương Châu Hữu Danh, 38 tuổi, cựu ký giả, sẽ bị bỏ tù 3 tháng vì đăng bài mà công an nói là lạm dụng tự do ngôn luận và vi phạm lợi ích nhà nước, theo báo công an Thành Phố HCM tường trình.





“Danh làm chủ trang Facebook với gần 168,000 người theo dõi và đã có nhiều bài viết chống nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc,” theo báo nhà nước cho hay.





Việc bắt Danh đến vào lúc chính quyền VN thực hiện việc bố ráp các nhà hoạt động trước đại hội đảng vào tháng 1 năm tới. Dù cải tổ kinh tế và gia tăng cởi mở để thay đổi xã hội, Đảng Cộng Sản cầm quyền tại VN không bao dung sự chỉ trích.





Facebook, phục vụ cho khoảng 60 triệu người sử dụng tại VN như là nền tảng chính cho thương mại điện tử và bày tỏ bất đồng chính kiến, nằm dưới sự giám sát của chính quyền.





Vào tháng 11, Reuters báo cáo VN đã đe dọa đóng trang Facebook trong nước nếu họ không cuối đầu với áp lực của chính quyền để kiểm duyệt nhiều nội dung chính trị địa phương hơn trên trang mạng của họ.

Thêm Nhiều Nhà Bất Đồng Chính Kiến Bị Bắt, Bị Kết Án Tù Trước Đại Hội Đảng 13





Facebooker Lê Thị Bình. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) Lại có thêm các nhà bất đồng chính kiến bị công an CSVN bắt hoặc bị kết án tại Việt Nam trong vài ngày qua đó là Bà Lê Thị Bình tại Cần Thơ, các ông Nguyễn Đăng Thương, Huỳnh Anh Khoa và Trần Trọng Khải, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 22 tháng 12 năm 2020. Bản tin của Đài VOA cho biết thêm thông tin như sau.



Hôm 21/12, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ba quản trị viên của trang Facebook Nhóm bàn luận Kinh tế - Chính trị tổng cộng 45 tháng tù giam với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ.” Thân nhân của họ cho VOA biết cả ba ông bị kết án mà không có luật sư bào chữa.





Các ông Nguyễn Đăng Thương bị tuyên 18 tháng tù giam, ông Huỳnh Anh Khoa 15 tháng tù và ông Trần Trọng Khải 12 tháng tù giam, bị xét xử theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.





Bà Phạm Thị Bảo Ngọc, vợ của ông Huỳnh Anh Khoa, nói với VOA sau khi dự thính bên ngoài phòng xử.





“Đây là một bản án bất công. Anh ấy không có tội gì cả mà bị 1 năm 3 tháng tù.





“Họ nói rằng anh ấy lên mạng tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, và đòi đa đảng, và tuyên truyền sai lệch thông tin về lịch sử, và đủ thứ tội trên đời và kết tội ảnh.





“Anh Huỳnh Anh Khoa và cả ba người trước khi ra tòa đã bị ép buộc từ chối luật sư và trong phiên tòa không có một luật sư nào hết.”





Luật Sư Nguyễn Văn Miếng cho đài RFA biết rằng ông có đến quan sát phiên tòa với tư cách cá nhân nhưng không được vào phòng xét xử. Ông viết trên trang Facebook hôm 21/12: “An ninh được thắt chặt xung quanh toà án. Những người tụ tập bên ngoài toà đều bị giải tán.”





“Đã là một phiên tòa công khai thì tại sao người thân không được ngồi trong phòng xử và tham dự phiên tòa, mà phải đứng bên bên ngoài để nghe phiên xử mà thôi? Là phiên tòa công khai tạo sao mọi người không được vô. Tôi rất bất mãn về phiên tòa này,” bà Ngọc nói với VOA.





Ông Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thương, quản trị viên của nhóm bàn luận trên Facebook về các vấn đề kinh tế - chính trị, bị Công an TPHCM bắt giữ ngày 13/6/2020. Không rõ ông Trần Trọng Khải bị bắt khi nào.





Ngay sau khi ông Khoa và ông Thương bị bắt, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những những người bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng XIII, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger, Facebooker và các nhà báo độc lập.





Trong khi đó bản tin của Đài RFA cho biết thông tin về bà Lê Thị Bình bị bắt tại Cần Thơ như sau.





Hôm 22-12-2020, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Bình với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.





Bà Lê Thị Bình có nick Facebook là Ngọc Lan Cần Thơ, là em gái của cựu tù nhân lương tâm Lê Minh Thể bị án tù 2 năm với cùng tội danh và vừa mãn hạn tù hồi tháng 10 năm nay.





Vụ bắt giữ diễn ra chỉ 5 ngày sau vụ tạm giam nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng tại Cần Thơ và cùng tội danh nêu trên.





Anh Nguyễn Chí Thành, con của bà Lê Thị Bình kể lại vụ việc bà Bình bị bắt giữ với Đài Á Châu Tự Do như sau:





“(Hồi sáng) Mẹ đang đi công việc, mẹ đang đi giao cà phê gì đó rồi bị chặn lại, rồi nó (công an) đem đi. Cái anh chở mẹ em đi mới gọi, ổng mới nói là "Mẹ bị bắt rồi!"





Lúc em về nhà thì có một tốp Công an với một ông bẻ khóa, một cái bà gì đó vô lục tung nhà em lên, khiến bể hình này kia.





Người ta kêu em ký vô giấy kiểm soát nhà, có mẹ em chứng kiến, em cứ tưởng là mẹ em có ở nhà rồi bả đi rồi hay sao đó em mới ký.

Lúc đó là chưa có ai gọi thông báo gì cho em là mẹ bị bắt."





Theo anh Thành, bà Lê Thị Bình hiện bị giam ở Trại tạm giam công an thành phố Cần Thơ mà người dân hay gọi là trại giam Long Tuyền.





Người nhà chưa nhận được giấy tờ gì liên quan đến vụ bắt giữ bà Bình mặc dù báo chí nhà nước cho hay, quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

…

Mạng báo Zing ngày 22-12 cũng cho biết, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở bị can, thu giữ nhiều tài liệu có nội dung bị cho liên quan tới việc gọi là "chống phá Đảng, Nhà nước".





Tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 bị các tổ chức theo dõi nhân quyền và một số quốc gia dân chủ trên thế giới cho là ‘mơ hồ’ nhằm dập tắt những tiếng nói đối lập. Những điều khoản luật như thế đi ngược lại các công ước quốc tế về các quyền con người mà Hà Nội tham gia ký kết.