Thời Sự Trong Tuần

Tại thùng phiếu Phòng Thương Mại Westminster trong Ngày Bầu Cử 3 tháng 11 năm 2020. (photo Thanh Huy)

Cho đến sáng Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa có kết quả rõ rệt tại 5, 6 tiểu bang lưng chừng, vì đang đếm phiếu. Tình hình này có thể kéo dài cả ngày hay thậm chí nhiều ngày. Trong khi đó làn sóng lây lan trở lại của vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ, Châu Âu và nhiều nước trên thế giới cộng thêm với nhiều vụ khủng bố tại Pháp và Áo làm cho con người thêm bất an.

Gần 9 Triệu Rưỡi Người Mỹ Bị Truyền Nhiễm Covid-19

Hoa Kỳ đã phá vỡ kỷ lục số người bị truyền nhiễm vi khuẩn corona, với khoảng 90,000 trường hợp lây nhiễm được báo cáo hôm Thứ Năm và gần 1,000 người chết, khi cả nước đã vượt hơn 9 triệu trường hợp lây nhiễm đứng đầu thế giới và các chuyên gia cảnh báo tỉ lệ tử vong sẽ nhiều gấp đôi vào giữa tháng 1 năm tới,, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Thứ Sáu, 30 tháng 10 năm 2020.





Các tài liệu nghiêm túc và kết quả khoa học cho thấy đại dịch đang tái bùng phát ngoài kiểm soát tại Mỹ vậy mà tổng thống và người con trai đưa ra thông điệp gạt bỏ những thực tế nghiệt ngã.





Hôm Thứ Sáu, tổng số trường hợp tại Hoa Kỳ đã đạt tới 9,018,000, theo số liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết. Cho đến nay, 228,677 người đã thiệt mạng trên toàn quốc, là con số cao nhất trên thế giới.





Hoa Kỳ ghi nhận tổng số trường hợp bị nhiễm vi khuẩn corona mới một ngày cao nhất, với 88,521 hôm Thứ Năm – tăng 9,540 trường hợp một ngày trước đó. Số người chết trong vòng 24 giờ là 971 người.





Số người vào bệnh viện đã bùng nổ tại tất cả trừ 11 tiểu bang, theo Covid Tracking Project, với hơn 46,000 người vào bệnh viên hôm Thứ Năm và nhiều tiểu bang đạt tới số người tràn ngập trong các bệnh viện và các thống đốc đã gửi quân đội tới giúp.





Donald Trump phản ứng sự gia tăng với Twitter vào sáng Thứ Sáu đổ lỗi các trường hợp thử nghiệm gia tăng.





Con trai trưởng của ông Trump là Donald Trump Jr., phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox rằng số người chết là “chẳng ăn nhằm gì.”

Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng các tình trạng đó là sẽ tồi tệ rất nhiều vào mùa đông và đã tiên đoán rằng tỉ lệ tử vong có thể gấp đôi vào giữa tháng 1 năm tới.





Viện The Institute for Health Metrics and Evaluation tại Đại Học Y Khoa nói rằng tiên đoán mới nhất của họ là số tử vong có thể lên tới 514,000 vào giữa tháng 1 và nói thêm rằng vào lúc đó 2,250 người Mỹ chết mỗi ngày vì Covid-19, hơn gấp đôi tỉ lệ hiện nay.





Nhưng với ngày bầu cử cận kề, các trường hợp bị lây dịch bệnh đang bùng phát tại mọi tiểu bang cạnh tranh. Trong 13 tiểu bang lưng chừng trung bình hàng tuần số trường hợp tăng 45% trong 2 tuần qua và tại Iowa, Michigan, Minnesota và Pennsylvania gần đây đã đạt tới mức cao mới hàng tuần.





Utah là một trong 14 tiểu bang báo cáo số tử vong gia tăng kỷ lục trong tháng này và trong số 30 tiểu bang báo cáo các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona cao kỷ lục.





- Tính tới Thứ Tư, trên toàn cầu hiện có 47,656,015 trường hợp bị lây, với 1,217,540 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 9,468,722 trường hợp bị lây, với 232,607 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 949,383 trường hợp bị lây, với 17,751 người thiệt mạng.

- Tạ Quận Cam hiện có 62,589 trường hợp bị lây, với 1,484 người thiệt mạng.

Sau Pháp Và Đức Tới Anh Tuyên Bố Phong Tỏa Toàn Quốc Vì Người Bị Truyền Nhiễm Covid-19 Tăng Cao

Thủ Tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố một đợt phong tỏa mới tại Anh trong tháng 11 khi quốc gia này đang chiến đấu để kềm chế vi khuẩn corona, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Bảy, 31 tháng 10 năm 2020.





Các cư dân sẽ được phép rời nhà của họ chỉ với các lý do quan trọng, như học hành, làm việc, mua sắm và tập thể dục. Tất cả những cơ sở kinh doanh không quan trọng sẽ bị đóng cửa.





Các quán rượu và nhà hàng sẽ đóng cửa cho việc phục vụ tổng quát, nhưng có thể cung cấp các dịch vụ đặt thức ăn và đến lấy mang đi.





Các trường học, cao đẳng và đại học sẽ vẫn mở cửa. “Vi khuẩn này không thể làm thiệt hại tương lai trẻ em của chúng ta hơn là nó đã làm,” theo Johnson cho biết.





Johnson phát biểu cùng với Giáo Sư y tế trưởng Chris Witty và trưởng cố vấn khoa học Sir Patrick Vallance, cả hai đều giải thích các dữ liệu thông tin cho quyết định của thủ tướng.





Chính phủ đã yêu cầu nhiều cơ quan dự đoán kết quả mà tỉ lệ gần đầy cho thấy đối với các tình huống qua mùa đông: Tất cả các dự đoán đều cho thấy rằng một cao điểm qua mùa đông sẽ làm ít nhất gâp đôi những gì đã xảy ra trong mùa xuân.





Tại Pháp, tình hình đã gia tăng rất nghiêm trọng mà Bác Sĩ Eric Caumes, người lãnh đạo phòng bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tại Bệnh Viện Pitie-Salpetriere Hospital của Paris, nói trên truyền thanh Franceinfo hôm Thứ hai rằng “chúng ta đã mất kiểm soát đại dịch dù nó không phải mới xảy ra hôm qua.”





Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc mới bắt đầu hôm Thứ Sáu, để tránh làm tràn ngập các bệnh viện với các trường hợp gia tăng.





Đức cũng đã thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài một tháng, với tất cả các dịch vụ không quan trọng bị đóng cửa.





Hoa Kỳ báo cáo 99,321 trường hợp mới bị lây Covid-19 hôm Thứ Sáu, là con số cao nhất một ngày được ghi nhận cho bất cứ quốc gia nào, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy, 31 tháng 10 năm 2020. 5 kỷ lục đứng đầu trong các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona hàng ngày đều xảy ra trong vòng 8 ngày, và một chuyên gia nói rằng ông lo ngại chiều hướng tăng cao sẽ khiến các bệnh viện không còn chỗ chứa.





Con số hôm Thứ Sáu của Mỹ đã qua mặt kỷ lục hàng ngày mà Ấn Độ giữ trước đây, đã báo cáo 97,894 trường hợp vi khuẩn corona trong một ngày vào ngày 17 tháng 9, theo bộ y tế Ấn Độ cho biết.





Tổng số trường hợp Covid-19 của Mỹ đã đạt tới 9,079,125, theo Đại Học Johns Hopkins. Hoa Kỳ báo cáo hơn 1,000 tử vong hôm Thứ Sáu. Tổng số người thiệt mạng tại Mỹ đã lên tới 230,000 người hôm Thứ Bảy.

83,757 Người Mỹ Bị Truyền Nhiễm Covid-19 Trong 1 Ngày Thứ Năm Là Cao Nhất Kể Từ Bắt Đầu Đại Dịch

Tính tới Thứ Năm, 29 tháng 10 năm 2020, có 83,757 trường hợp mới bị truyền nhiễm vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins, theo bản tin của CNN cho biết.





Đây là con số bị nhiễm vi khuẩn cao nhất trong một ngày được báo cáo kể từ đại dịch bắt đầu trong tháng 1.





Khi con số trường hợp vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ gần 9 triệu, Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) tiên đoán tử vong từ Covid-19 sẽ lên cao tới 256,000 người trước Lễ Tạ Ơn năm nay.





Tiên đoán tổng hợp, được phổ biến bởi CDC hôm Thứ Năm, dự đoán tình huống trường hợp tốt nhất là 243,000 tử vong – và tồi tệ nhất là 256,000 tử vong – vào ngày 21 tháng 11.





Ít nhất 228,143 người đã thiệt mạng từ Covid-19 tại Hoa Kỳ, theo tài liệu được biên tập bởi Đại Học Johns Hopkins, và khoảng 8.92 triệu trường hợp bị lây bệnh được báo cáo tính tới xế trưa Thứ Năm.





Trên toàn quốc, 41 tiểu bang đã có ít nhất 10% gia tăng các trường hợp mới Covid-19 trong tuần rồi so với tuần trước đó, theo tài liệu của đại học cho hay.





Bác Sĩ Scott Gottlieb, cựu lãnh đạo của Cơ Quan FDA của Mỹ, nói rằng ông tin 100,000 trường hợp mới mỗi ngày tại Hoa Kỳ sắp xảy ra.





“Chúng ta sẽ vượt qua 100,000 người bị truyền nhiễm vào một lúc nào đó trong những tuần lễ sắp tới, có thể. Chúng ta có thể làm điều đó trong tuần này, nếu tất cả tiểu bang đều báo cáo đúng lúc,” theo Gottlieb cho biết.





Gottlieb, người được TT Trump bổ nhiệm lãnh đạo FDA vào năm 2017, nói rằng sự gia tăng này là vì thói quen của công chúng và thiếu cảnh giác.

Đại Học Stanford: 18 Cuộc Tụ Họp Vận Động Tranh Cử Của Trump Làm Cho 30,000 Người Mỹ Bị Truyền Nhiễm Covid-19

Một nghiên cứu mới từ Đại Học Stanford cho thấy 18 trong số các cuộc tụ họp vận động tranh cử của Tổng Thống Trump đã dẫn tới hơn 30,000 trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona và làm cho hơn 700 người thiệt mạng, theo bản tin của báo The Hill cho biết hôm Thứ Bảy, 31 tháng 10 năm 2020.





Các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm các cuộc tụ họp được tổ chức từ ngày 20 tháng 6 tới 22 tháng 9 năm 2020, chỉ 3 trong số đó được tổ chức bên trong hội trường.





Các nhà nghiên cứu so sánh sự lây lan của vi khuẩn trong các quận đã tổ chức các cuộc tụ họp với các quận nằm trên quỹ đạo trường hợp tương tự trước khi các cuộc tụ họp diễn ra.





Các tác giả của nghiên cứu kết luận rằng các cuộc tụ họp làm gia tăng các trường hợp Covid-19 hơn 250 người bị truyền nhiễm tính theo 100,000 cư dân. Họ cho thấy rằng các sự kiện đã đưa tới hơn 30,000 trường hợp bị lây dịch bệnh mới trên toàn quốc và dẫn tới 700 tử vong, nhưng đã thừa nhận rằng các tử vong thì “không nhất thiết phải là những người có tham dự.”





Trong một tuyên bố gửi cho The Hill, phó thư ký báo chí quốc gia của ban vận động Trump là Courtney Parella nói rằng, “Người Mỹ có quyền tụ họp theo Tu Chính Án Thứ Nhất để nghe Tổng Thống Hoa Kỳ.”

Trump Nói Với Đám Đông Quần Chúng Trong Cuộc Vận Động Tại Florida Rằng Ông Sẽ Đuổi BS Fauci Sau Bầu Cử





Trong khi các trường hợp vi khuẩn corona gia tăng tại tất cả các tiểu bang, Tổng Thống Donald Trump ám chỉ rằng ông có thể sẽ sa thải Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Hoa kỳ là người ứng phó đại dịch dựa vào khoa học đã làm cho ông thành cái gai của tổng thống và các đồng minh của Trump, theo bản tin của trang mạng www.buzzfeednews.com cho biết hôm Thứ Hai, 2 tháng 11 năm 2020.

Tại một cuộc tập họp vận động kéo dài tới nửa đêm hôm trước bước sang Thứ Hai tại Opa-locka, Florida, đám đông đã bắt đầu hô to “Đuổi Fauci! Đuổi Fauci!”





Trump đã ngưng phát biểu, cho phép tiếng la ó càng lớn hơn, trong vài giây trước khi ông tiếp tục.





“Đừng nói với bất cứ ai, ngoại trừ hãy để tôi chờ cho đến sau bầu cử một chút,” Trump trả lời thế, khiến những người trong đám đông hoan hô nồng nhiệt, nhiều người trong đó không đeo khẩu trang.

Các Quan Chức Bầu Cử Và Văn Phòng Biện Lý Quận Điều Tra Trung Tâm Bỏ Phiếu Bị Tố Cáo là “Giả Mạo” Ở Westminster

Biện lý Quận Cam và Cơ quan Ghi Danh Cử tri Quận Cam vào chiều thứ Ba thông báo họ đang điều tra một trung tâm bỏ phiếu bị cáo buộc gian lận ở Westminster, sau khi địa điểm này được quay phim và đăng lên mạng xã hội cùng ngày.

“Chúng tôi biết và đang điều tra với OCDA. Neal Kelley, Cơ quan Ghi Danh Cử tri của Quận Cam cho biết trong một tin nhắn văn bản vào cuối ngày thứ Ba.





Theo luật tiểu bang, các chiến dịch và những người khác ở California được phép chấp nhận lá phiếu từ mọi người miễn là họ cam kết chuyển chúng đến Cơ quan Ghi Danh Cử tri địa phương trong vòng 72 giờ.





Việc thực hành đã gây ra một số tranh cãi, vào chiều thứ Ba đúng ngày bầu cử. Hai video, lần đầu tiên được đăng lên Instagram vào khoảng buổi trưa, cho thấy một loạt các tán cây trước cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc da của Nữ Nghị Viên Thành Phố Westminster, Kimberly Ho trên Beach Blvd, và những gì dường như là một tấm biển vẽ tay quảng cáo trang web như một địa điểm bỏ phiếu và cảnh sát các sĩ quan tại hiện trường.





Voice of OC cũng đã được cảnh báo về tình hình thông qua quan hệ đối tác với tòa soạn phi lợi nhuận quốc gia ProPublica, công ty đang điều hành Electionland, một nỗ lực giám sát đêm bầu cử về hoạt động đáng ngờ.





Có những tam bích chương lớn vận động bên ngoài cửa hàng ngay đường Beach Boulevard cho Giám sát viên Quận Michelle Steel, người đang tranh cử vào Quốc hội cùng với Trump/Pence và Giám sát viên Andrew Do, người đang tái tranh cử.





Một dấu hiệu trong video được đăng trên Instagram có nội dung "Bỏ phiếu ở đây."





Cửa hàng chăm sóc da của Hồ không có trong danh sách trung tâm bỏ phiếu chính thức của Tổ chức ghi danh cử tri quận Cam.





Ho đã không trả lời khi được hỏi.





Tại một thời điểm, người quay phim theo chân hai người đi bộ xung quanh tòa nhà - mặc áo sơ mi có biểu tượng chiến dịch của Steel trên người - và hỏi họ bên trong chiếc hộp mà họ đang mang theo là gì. Đoạn video sau đó nhìn vào bên trong chiếc hộp, cho thấy những gì dường như đã được xé nát các phong bì phiếu bầu trong thư chính thức.





Mọi người trên mạng xã hội đã nhanh chóng công kích địa điểm này như một trung tâm bỏ phiếu "giả".





Cả Steel và nhân viên chiến dịch của cô ấy đều không trả lời các cuộc điện thoại thắc mắc.





Các quan chức DA và Cơ quan ghi danh cử tri của Quận Cam đã trả lời trang web sau khi một số nhà hoạt động Dân chủ liên hệ sau khi đến thăm địa điểm.





Owan Jones là một phần của nhóm các nhà hoạt động tại chỗ. Anh ấy nói rằng họ đã lái xe khắp nơi để tìm kiếm những tình huống như thế này. Họ đang trên đường đến Huntington Beach thì phát hiện thiết lập bên ngoài cửa hàng của Ho, nơi họ ghi nhận là gần một trung tâm bỏ phiếu chính thức thực tế trên cùng một con phố nhưng thật kỳ lạ vì họ nhìn thấy các biển báo vận động ngay bên ngoài.





Jones, người làm việc với Clarity OC, một liên minh của các nhà hoạt động địa phương, cho biết: “Chúng tôi đã một vòng quanh Quận Cam, để ý những điều kỳ lạ như thế này vì chúng tôi đã nghe nói về những chiếc hộp bỏ phiếu giả.





Vấn đề thu thập phiếu bầu và các trung tâm bỏ phiếu không chính thức trên khắp California đã gây tranh cãi trong chu kỳ bầu cử này.





Đầu năm nay, Bộ trưởng Tư pháp bang Xavier Becerra và Ngoại trưởng Alex Padilla đã ban hành trát đòi hầu tòa cho các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa sau khi lo ngại về nỗ lực của GOP trên toàn bang nhằm thu hoạch phiếu bầu bằng cách sử dụng hộp riêng của họ để vận chuyển phiếu bầu đến các cơ quan đăng ký cử tri địa phương.





(Theo bản tin của Voice of OC)

FBI Điều Tra Đoàn Xe Mô Tô Của Những Người Ủng Hộ Trump Chận Đường Xe Buýt Vận Động Của Biden

Washington – FBI đang điều tra về vụ sách nhiễu bị cáo buộc của một xe buýt ban vận động của Joe Biden vào tuần rồi bởi những người lái xe mô tô treo cờ Trump 2020, theo một phát ngôn viên của FBI xác nhận hôm Chủ Nhật, 1 tháng 11 năm 2020 qua tường trình của CNN.





FBI tại San Antonio đã biết về vụ này và đang điều tra,” theo phát ngôn viên của FBI là Michelle Lee nói với CNN.





Sự viện xảy ra tại Texas hôm Thứ Sáu khi chiếc xe ban vận động lúc đó đang chạy từ San Antonio tới Austin vì sự thúc đẩy những người ủng hộ Biden bỏ lá phiếu của họ vào ngày cuối của việc bỏ phiếu sớm tại tiểu bang. Một viên chức ban vận động của Biden đã mô tả hành động của những người lái xe mô tô như là một nỗ lực để làm chậm chiếc xe buýt chạy trên đường.





Những người trong những chiếc xe đó là thành phần của “Trump Train” đã bắt đầu la hét những lời tục tĩu và rồi bao vây toàn bộ đoàn tùy tùng của Biden, theo một người biết rõ vụ việc cho biết.





Biden và người đúng chung liên danh là TNS Kamala Harris đều không có mặt trên chiếc xe buýt đó.





Những người trên xe buýt đã gọi 911, mà cuối cùng đưa tới việc cảnh sát địa phương đã hỗ trợ cho xe buýt đi tới đích đến của mình.

3 Người Bị Khủng Bố Hồi Giáo Dùng Dao Giết Chết Tại Nhà Thờ Ở Thành Phố Nice Của Pháp

Một người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người tại Nhà Thờ Notre Dame Basilica ở thành phố Nice của Pháp, hôm Thứ Năm, 29 tháng 10 năm 2020, giết chết 3 người, theo các viên chức chính quyền cho biết qua bản tin của NPR.





Nhiều người bị thương. Cảnh sát đã bắt một nghi can, theo Thị Trưởng Christian Estrosi cho hay.





2 người bị giết chết bên trong nhà thờ, và một người khác đã chết bên ngoài đó, theo truyền thông địa phương tường thuật.





“Rất rõ, là nước Pháp đã bị tấn công,” theo Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu bên ngoài nhà thờ tại Nice, sau khi vội vã đến hiện trường vụ tấn công.





“Nếu chúng ta bị tấn công một lần nữa, là bởi vì các giá trị của chúng ta,” tự do của chúng và khả năng để tin tưởng một cách tự do không nhượng bộ khủng bố, theo ông Macron cho biết.





“Tôi nói điều đó với sự minh bạch lớn lao một lần nữa hôm nay rằng chúng ta sẽ không nhượng bộ nó,” theo ông nói thêm, sau khi lên án điều mà ông gọi là hành động của khủng bố Hồi Giáo.





Macron cho biết thêm rằng ông đang điều động hàng ngàn binh sĩ đối phó với mối đe dọa của khủng bố, tăng cường sứ mệnh an ninh Operation Sentinel nội địa của Pháp từ 3,000 lên 7,000 binh lính.





Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương. Thị trưởng nói rằng những người chết gồm một phụ nữ và một người đàn ông làm việc tại nhà thờ trong tư cách nhân viên.

1 Giáo Sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp Bị Bắn Tại Nhà Thờ Ở Thành Phố Lyon Của Pháp

Một kẻ tấn công có vũ khí với súng ngắn hôm Thứ Bảy đã bắn bị thương một giáo sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp trong vụ nổ súng tại thành phố Lyon của Pháp, theo cảnh sát cho biết qua tường thuật của AFP hôm 31 tháng 10 năm 2020.





Nikolaos Kakavelaki, 52 tuổi, lúc đó đang đóng của nhà thờ vào giữa xế trưa khi ông ấy bị tấn công và hiện đang trong bệnh viện với vết thương trầm trọng, theo một người không cho biết tên cung cấp.





Kẻ tấn công đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng sau đó công tố của thành phố Lyon là Nicolas Jacquet tuyên bố rằng nghi can đã bị bắt.





“Một người có thể tương ứng với mô tả của các nhân chứng ban đầu đã bị cảnh sát bắt giam,” theo Jacquet cho biết, nói thêm rằng nghi can đã không mang theo vũ khí khi bị bắt.





Động lực tấn công vẫn chưa rõ nhưng nó xảy ra vào lúc Pháp vừa có vụ giết 3 người bên trong nhà thờ và chặt đầu một thầy giáo là người trưng bày tấm hình cartoon của tiên tri Mohammed trong lớp học.





Vị giáo sĩ đã bị bắn 2 phát vào ngực, theo các nguồn tin cho biết.

Tấn Công Khủng Bố Tại Áo, Ít Nhất 4 Người Chết, Hơn 22 Người Bị Thương

Vienna, Austria – Thủ Tướng Áo Sebastian Kurz đã nói với CNN rằng đất nước của ông không chỉ truy lùng để đánh những tên khủng bố, mà còn lý tưởng dựa lưng cho họ nữa, sau khi một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại Vienna vào tối Thứ Hai, 2 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của CNN hôm Thứ Ba.





Ít nhất 4 người “đã bị giết tàn nhẫn” và hơn 22 người khác bị thương, gồm một cảnh sát là người hiện đang ổn định sau khi giải phẫu, trong vụ tấn công xảy ra tại 6 địa điểm khắp thủ đô Áo.





Trong cuộc phỏng vấn với Fred Pleitgen của CNN tại Vienna, Kurz nói rằng có một tay súng và “có thể hắn là người đơn độc.” Chính quyền trước đó sợ rằng tay súng không hành động đơn độc và rằng tay súng khác có thể đã trốn thoát.





Kurz nói rằng tình hình đã tạm thời kiểm soát, nhưng chính quyền Áo đang cố gắng tìm những người khác hỗ trợ cho kẻ tấn công. “Trong vòng 24 giờ qua, chúng tôi đã bắt 14 người,” theo Kurz cho biết, “hiện chúng tôi sẽ tìm kiếm trong những ngày tới xem có phải hắn ta nằm trong một hệ thống rộng lớn hơn hay không.”





Kurz xác nhận rằng tay súng được sinh ra tại Áo và đã có lý lịch gia đình từ Miền Bắc Macedonia. “Điều chúng tôi biết là hắn là người ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo.”





ISIS đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào Thứ Ba.

Động Đất 7 Độ Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, Ít Nhất 14 Người Chết, 600 Người Bị Thương

Ít nhất 14 người chết hôm Thứ Sáu, 30 tháng 10 năm 2020, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sau một trận động đất lớn làm rung chuyển ngoài khơi một đảo Hy Lạp tại phía đông của Biển Aegean Sea, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Sáu.





Các đội cấp cứu đang làm việc để tìm nạn nhận và người sống sót trong trận động đất, mà cường độ lên tới 7 độ, theo Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Hoa Kỳ cho biết. Hơn 100 vụ hậu địa chấn đã được cảm nhận, theo các viên chức Thổ Nhĩ Kỹ cho hay.





Ảnh hưởng tồi tệ nhất của trận động đất được báo cáo tại phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các viên chức nói có 12 người chết và hơn 600 người bị thương. Ít nhất 17 tòa nhà bị phá hủy hay thiệt hại tại Izmir – một trong các thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, được biết trong thời cổ đại có tên Smyrna.





Thủ Tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói rằng ông đã điện đàm với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan “để gởi lời chia buồn của tôi đối với sự thiệt hại nhân mạng từ động đất mà đã làm rung chuyển hai nước chúng ta.”

Tin Thêm Về Bão Lụt Miền Trung VN: Ít Nhất 70 Người Chết và Mất Tích





Hình bão lụt Miền Trung Việt Nam trên YouTube. MIỀN TRUNG, VN – Tin cập nhật về bão lụt tại Miền Trung Việt Nam của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Sáu, 30 tháng 10 năm 2020, cho biết đã có tới 70 chết và mất tích và thiệt hại kinh tế lên tới hàng ngàn tỉ đồ. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.



Đã có ít nhất 70 người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung Việt Nam khi cơn bão số 9, tên quốc tế là Molave, đổ vào miền Trung hôm 28/10, theo thống kê được cập nhật đến tối ngày 29/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.





Cụ thể, số người chết là 23 người, và số người mất tích là 47 người. Các tỉnh có thiệt hại về người nhiều nhất là Quảng Nam với 21 người chết và 24 người mất tích, Bình Định với 23 người mất tích. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 1 người chết.





Theo thống kê này, bão số 9 đã làm hơn 97.000 căn nhà bị sập, điểm trường bị tốc mái, hư hỏng, hơn 5.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 62 tàu cá bị chìm.





Tại phiên họp Chính phủ hôm 30/10 ở Hà Nội, một báo cáo về ảnh hưởng của bão lũ tại miền Trung tính đến ngày 26/10 cho thấy tổng giá trị thiệt hại về tài sản gây ra do thiên tai trong tháng là 2.700 tỷ đồng.





Các tỉnh miền Trung Việt Nam từ đầu tháng 10 đến nay đã liên tục phải chịu 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới gây lũ lớn và sạt lở đất. 2 cơn bão trước cơn bão số 9 đã khiến 153 người chết và mất tích, 222 người bị thương và hơn 100.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hại.

Quảng Nam, VN: 2 Vụ Sạt Lở Đất Làm Ít Nhất 27 Người Chết và Mất Tích Sau Bão Lụt

Người dân Miền Trung quả thật khổ sở bởi vì hết bão lụt lại đến sạt lở đất làm ít nhất 27 người chết và mất tích trong 2 vụ đất chùi tại tỉnh Quảng Nam thuộc Miền Trung Việt Nam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 29 tháng 10 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Lực lượng cứu hộ gồm các công binh vào ngày 29 tháng 10 tiến hành công tác tìm kiếm những nạn nhân bị chôn vùi trong hai vụ lở đất xảy ra chiều ngày 28 tháng 10 tại các xã Trà Leng và Trà Vân ở Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.





Tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam cho biết vụ sạt lở tại xã Trà Leng vùi lấp 53 người. Trong số này có 34 người bị thương, 6 người chết và còn 13 người mất tích. Vụ sạt lở tại xã Trà Vân chôn vùi 20 người; trong đó có 12 người bị thương, 8 người chết đã tìm được thi thể.





Tại tỉnh Hà Tĩnh, để ứng phó với nguy cơ sạt lở núi đồi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, cơ quan chức năng tỉnh này đã lên phương án sơ tán gần 5.800 nhân khẩu tại ba huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê.





Cũng tin liên quan, về vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi còn hơn chục công nhân mất tích kể từ ngày 12 tháng 10 đến nay; ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh TT-H cho biết ngay sau bão số 9, công tác cứu hộ, cứu nạn được nối lại và người nhà các nạn nhân được tạo điều kiện vào hiện trường.





Nhận định về nguyên nhân gây sạt lở nhiều tại các tỉnh miền Trung như hiện nay, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Vũ Trọng Hồng, trong trả lời phỏng vấn báo Dân Việt, thừa nhận có tác động rất lớn từ con người.





Ông Vũ Trọng Hồng cho rằng hoạt động xây dựng quá nhiều thủy điện nhỏ làm mất thảm cỏ tự nhiên, khiến đất bị phong hóa và sạt trượt khi gặp mưa lớn.

Bão Molave Đổ Bộ Vào Miền Trung VN, Ít Nhất 29 Người Chết và Mất Tích, Hàng Trăm Ngàn Người Di Tản

Cơn bão lớn mới nhất đã đổ bộ vào Việt Nam làm cho ít nhất 26 ngư phủ mất tích ngoài biển hôm Thứ Tư, 28 tháng 10 năm 2020, là một trong những cơn bão lớn nhất trong 2 thập niên, theo bản tin của Reuters cho biết hôm Thứ Tư.





Hàng trăm ngàn người đã được di tản.





Cơn bão Molave mà VN gọi là cơn bão số 9 đã có sức gió tới 80 dặm một giờ khi nó đổ bộ vào đất liền.





Nó làm cho ít nhất 2 người chết, nhưng Việt Nam đã chứng kiến 9 trận bão lớn tính tới nay. Các trận bão đã làm thiệt mạng hơn 130 người tại Miền Trung VN.





Khoảng 250,000 lính đã sẵn sàng ứng phó với bão Molave.





Các nhóm từ thiện nhân đạo dự đoán sẽ có nhiều thách thức sau cơn bão.









Phái đoàn GHPGVNTN đi cứu trợ bão lụt tại Miền Trung Việt Nam.(hình Sen Trắng Hoa Kỳ) Hội Chữ Thập Đỏ VN đã công bố kêu gọi khẩn cấp toàn cầu cho hơn 4 triệu đô la trong quỹ cứu trợ.



Trong khi đó bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 28 tháng 10 năm 2020 cho biết đã có ít nhất 29 người chết và mất tích trong cơn bão số 9. Bản tin RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Bão số 9, tên quốc tế là Molave, sau khi đổ bộ vào đất liền các địa phương từ Đà Nẵng đến Phú Yên…,tính đến 4 giờ chiều ngày 28 tháng 10 đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 26 thuyền viên trên hai chiếc tàu đánh cá bị đắm mất tích.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng như vừa nêu.





Đối với 26 thuyền viên tàu cá bị đắm ngoài khơi tỉnh Bình Định, vào trưa ngày 28 tháng 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu nhanh chóng đưa tàu lớn để tìm kiếm những người này. Ông cũng yêu cầu chuẩn bị phương án dùng máy bay để cứu hộ ngay khi điều kiện cho phép.

Tin dẫn báo cáo sơ bộ từ Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết có 56 ngàn ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 53 ngàn căn ở tỉnh Quảng Ngãi.





Bão số 9 cũng gây sự cố cho đường dây 500 kV khiến khu vực nam Trung bộ bị mất điện trên diện rộng với chừng 1,7 triệu người dân bị tác động.





Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam vào chiều ngày 28 tháng 10 cho biết mực nước lũ trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum đang lên. Trong thời gian 12 giờ tới lũ trên Sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị có thể lên trên mức báo động 2; lũ Sông Vu Gia ở Quảng Nam và Sông Trà Khúc, Sông vệ ở Quảng Ngãi trên mức báo động 3. Lũ Sông Dakbla ở Kon Tum có thể trên mức báo động 3 chừng 2 mét.





Theo cảnh báo của cơ quan này, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt đô thị, vùng trũng ở các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Bình Định và ở phía bắc Tây Nguyên.