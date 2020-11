Mỹ Đạt Mức Kỷ Lục 100,000 Người Bị Truyền Nhiễm Vi Khuẩn Corona Một Ngày

Tính tới 9 giờ tối Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020, theo giờ Miền Đông, ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã dẫn trước đương kim Tổng Thống Donald Trump. Biden đã có 264 phiếu Cử Tri Đoàn và Trump có 214 phiếu Cử Tri Đoàn, theo Fox News và Yahoo News, trong khi theo CNN và báo The New York Times thì Biden có 253 phiếu Cử Tri Đoàn so với 213 phiếu Cử Tri Đoàn của Trump.