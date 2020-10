Không Có Gì Quan Trọng Hơn Là Trang Trí Halloween An Toàn

Năm nay, không cần phải nói thì ai cũng biết chắc chắn rằng Halloween trong đại dịch COVID-19 sẽ không giống như mọi năm nữa.

Các viên chức y tế công cộng không khuyến khích trẻ em đi xin kẹo trick-or-treating và các truyền thống khác như những căn nhà ma và các cuộc diễn hành, cũng như cấm những người không cùng sống trong một nhà tụ tập và tham gia các buổi tiệc đông người trong nhà và ngoài trời.

Đồ trang trí lại là một chuyện khác. Miễn là tuân theo các quy định về COVID-19, các viên chức y tế công cộng khuyến khích mọi người trang trí nhà cửa, và chủ các tiệm bán lẻ dự đoán rằng đồ trang trí nhà, vườn và thậm chí ở trong nhà sẽ đạt kỷ lục chưa từng có vì có nhiều người ở nhà hơn.

Southern California Edison tham gia cùng với các chuyên gia an toàn công cộng trong cả nước khuyến khích các quyết định khôn ngoan và an toàn để tránh các tai nạn về điện và cháy nổ. Được biết rằng, người dân California nằm trong số 148 triệu người trên toàn Hoa Kỳ sẽ có những hoạt động liên quan tới Halloween trong năm ưu tiên các hoạt động an toàn tại nhà.

Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch SCE phụ trách vấn đề An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh cho biết: “Mọi người có thể thấy an toàn hơn vào lúc này khi trang trí nhà cửa và sân vườn để đón Halloween, nhưng một việc cũng không kém phần quan trọng là luôn chú ý giữ các đồ trang trí được an toàn. Điều này có nghĩa là tránh rủi ro như đốt đèn cầy, trang trí quá gần dây điện và để những đồ trang trí dễ cháy quá gần các nguồn nhiệt.”

Theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia, khi California đang ở trong mùa cháy rừng nặng nề, đặc biệt khuyến khích dùng đèn cầy không đốt lửa để trang trí vì 60% những vụ cháy do đèn cầy là do những đồ trang trí để quá gần đèn. Đây là lý do chỉ dùng đèn cầy không có lửa, không có nguy cơ tới sự an toàn và dùng được với mọi đồ trang trí, trong những trái bí đỏ truyền thống jack-o’-lantern, và cũng chẳng khác gì đèn cầy đốt lửa.

Đối với đồ trang trí ngoài trời, bất kỳ người nào cũng phải luôn luôn nhìn lên và để ý tới các đường dây điện, đặc biệt là với đồ trang trí trên mái nhà, luôn luôn đặt các dây đèn hoặc dây điện cho căn nhà, trên cây hoặc cây bụi cách đường dây điện ít nhất là 10 feet.

Mặc dù là những mối gây nguy hiểm lớn nhất, đèn cầy và các đường dây điện chỉ là một vài trong nhiều vấn đề tiềm năng do đồ trang trí gây ra. Sau đây là một vài điều nên làm và không nên làm để mừng lễ Halloween an toàn:







NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM TRONG HALLOWEEN:

Giữ cho những đồ trang trí dễ cháy như cây bắp và hình ma cách những nguồn nhiệt như bóng đèn nóng sáng và máy sưởi xách tay ít nhất là ba feet.

Cân nhắc sử dụng đèn LED, ít nóng hơn và tiết kiệm điện hơn nhiều.

Cẩn thận kiểm tra đèn điện và dây điện, vứt bỏ bất kỳ bóng đèn hoặc đoạn dây nào đã hư hỏng.

Dùng kẹp nhựa khi treo đèn thay vì dùng ghim, kẹp sắt và đinh.

Chỉ mua áo quần chống cháy cho con của quý vị.

Tắt đồ trang trí bằng điện khi đi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ

Coi chừng những đồ trang trí bằng điện không an toàn bằng cách chỉ dùng những đồ có nhãn của những tổ chức an toàn độc lập như Underwriters Laboratories (UL), Intertek hoặc CSA.

Tránh để dây điện ở những nơi hay có người qua lại để tránh vấp và té ngã.

Và, nếu bong bóng tráng kim là một phần của buổi lễ, nên buộc bóng xuống và không bao giờ thả bóng ra ngoài vì mối đe dọa đến sự an toàn, có nguy cơ cháy và làm mất điện khi bóng mắc vào các đường dây và thiết bị điện.

NHỮNG VIỆC KHÔNG NÊN LÀM TRONG HALLOWEEN: