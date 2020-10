Thời Sự Trong Tuần

Các cư dân xếp hàng chờ đợi để bỏ phiếu tại Trung Tâm Xã Hội Wicker Park hôm 6 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Highland thuộc tiểu bang Indiana. Nhiều cư dân đã chờ đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ để bỏ lá phiếu tại nơi bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu buổi sáng. Ngày 6 tháng 10 là ngày đầu tiên bỏ phiếu tại Indiana.(Photo Getty Images)



Tuần qua chuyện Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump bị truyền nhiễm vi khuẩn corona phải vào bệnh viện đã làm cho cả thế giới chú ý. Điều mọi người đặc biệt suy nghĩ là ông tổng thống của cường quốc số một trên toàn cầu tại sao phải lâm vào tình cảnh đó, phải chăng vì sự xem thường đại dịch Covid-19 của ông mà đã dẫn tới sự kiện này. Có lẽ đây là nhược điểm trầm trọng nhất mà sẽ ảnh hưởng to lớn đến cuộc chạy đua của ông Trump để được tái đắc cử tổng thống trong ngày bầu cử 3 tháng sắp tới đây.

CDC Chính Thức Xác Nhận Rằng Covid-19 Có Thể Lây Lan Qua Không Khí

Hai tuần sau khi gỡ bỏ ngôn ngữ thừa nhận Covid-19 lây lan qua các hạt nhỏ tồn tại trong không khí, Cơ Quan CDC của Hoa Kỳ đã chính thức thêm một phần mới vào trang mạng của họ hôm Thứ Hai, 5 tháng 10 năm 2020, tuyên bố rằng “Covid-19 có thể đôi lúc được truyền nhiễm qua các hạt tồn tại trong không khí,” theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Hai.





Cập nhật nói rằng, “Một số truyền nhiễm có thể được lây lan bởi việc tiếp xúc với vi khuẩn trong các giọt nước nhỏ và các hạt mà có thể tồn tại trong không khí qua nhiều phút hay nhiều giờ. Những vi khuẩn này có thể truyền nhiễm người cách xa hơn 6 feet từ người đã bị truyền nhiễm bệnh hay sau khi người đó đã rời khỏi nơi đó.”





Tổ chức này tái xác nhận rằng đường chính của việc truyền nhiễm vẫn là các giọt nước thuộc hô hấp, mà đã được thải ra qua các việc như ho và nhảy mũi. Những giọt nước này, mà thường có kích thước lớn hơn, lây lan vi khuẩn qua việc tiếp xúc với màng nhầy, như mắt hay mũi. Các hạt trong không khí, mà nhỏ hơn, có thể tồn tại trong không khí qua nhiều giờ và có thể lây lan duy nhất qua đường hít thở.





Liên quan đến đại dịch, bản tin của Fox News hôm Thứ Hai cho biết Paris đã đóng cửa tất cả các quán bars giữa cao điểm lây lan vi khuẩn corona trong những người trẻ tuổi và Anh Quốc báo cáo có tới gần 16,000 trường hợp lây lan hàng ngày.





Các quán bars trong và chung quanh thủ đô Pháp đã được lệnh đóng cửa hôm Thứ Hai giữa một đợt gia tăng bất ngờ trong các trường hợp dương tính Covid-19 trong số những người ở độ tuổi từ 20 tới 30. Chính quyền địa phương nói rằng các nhà hàng có thể mở cửa, bao lâu họ thực hiện các hạn chế được bổ sung, gồm việc lấy tên và số điện thoại của tất cả khách hàng, hạm chế các bửa tiệc chi cho 6 người, và cung cấp nước khử trùng rửa tay ở mỗi bàn, theo báo The Guardian cho biết.





Tổng giám đốc Cơ Quan Y Tế Khu Vực Ile-de-France là Aurelien Rousseau nói rằng số trường hợp vi khuẩn corona trong khu vực chung quanh Paris đã tăng tới 270 trên mỗi 100,000 dân số, và có lẽ cảnh báo hơn nữa tới hơn 500 trường hợp trên mỗi 100,000 dân số trong những người ở độ tuổi từ 20 tới 30.





Trong khi đó tại Anh Quốc, Bộ Y Tế Công Cộng nói rằng 15,841 trường hợp dương tính từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 là số liệu vi khuẩn corona mỗi ngày trên toàn quốc.





Những người nào đã thử nghiệm dương tính được thông báo nhưng những người có thể có tiếp xúc với họ thì không, có nghĩa là sai sót kỹ thuật trong các nỗ lực theo dõi. Với các trường hợp không được báo cáo hiện nay được tính, Anh Quốc có 12,872 trường hợp mới hôm Thứ Bảy và 22,961 trường hợp mới hôm Chủ Nhật, theo BBC tiếng Anh cho biết.





- Tính tới Thứ Tư, trên toàn cầu hiện có 35,946,721 trường hợp bị lây, với 1,051,753 người thiệt mạng.

- Tại Anh Quốc hiện có 530,113 trường hợp bị lây, với 42,445 người thiệt mạng.

- Tại Pháp hiện có 646,531 trượng hợp bị lây, với 32,140 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 7,529,481 trường hợp bị lây, với 210,750 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 840,322 trường hợp bị lây, với 16,251 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 56,493 trường hợp bị lây, với 1,289 người thiệt mạng.

Bác Sĩ Fauci Nói Ngược Với Tuyên Bố Sai Của Trump Rằng Covid-19 Giống Bệnh Cúm

Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của chính phủ, đã nhấn mạnh những sự nguy hiểm của Covid-19 hôm Thứ Ba, 6 tháng 10 năm 2020, ngược lại với tuyên bố sai của Tổng Thống Donald Trump rằng vi khuẩn corona chỉ chết người như bệnh cúm, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Ba.





Những người bị truyền nhiễm với Covid-19 biểu lộ các triệu chứng “giống như cúm,” theo Fauci cho biết hôm Thứ Ba trong một cuộc phỏng vấn với Kate Snow của NBC News. Nhưng tai hại mà vi khuẩn corona có thể gây ra “là rất khác biệt với bệnh cúm.”





“Bạn không bị dịch bệnh mà đã giết chết một triệu người và nó thậm chí vẫn chưa hết trong mùa bệnh cúm,” theo Fauci, giám đốc Viện Các Bệnh Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia, cho biết. “Vì thế không chính xác để nói rằng nó giống bệnh cúm. Nó có vài triệu chứng giống nhau lúc đầu. Nhưng bệnh cúm không làm các thứ mà Covid-19 có thể làm có đối với bạn.”





Ông Trump, vẫn còn bị truyền nhiễm, được cho xuất viện hôm Thứ Hai từ Bệnh Viện Walter Reed National Military Medical Center sau 3 ngày điều trị. Ông trở lại Bạch Ốc, nơi ông tiếp tục làm giảm tầm mức những nguy hiểm của vi khuẩn corona, mà đã giết chết hơn 210,000 người tại Hoa Kỳ, theo các số liệu mới nhất của NBC News.

Bạch Ốc Ngăn Chận FDA Công Bố Hướng Dẫn Nghiêm Ngặc Về Việc Phát Hành Thuốc Chích Ngừa Covid-19

WASHINGTON — Các viên chức hàng đầu của Bạch Ốc đang ngăn chận các hướng dẫn liên bang mới nghiêm ngặt đối với việc phát hành khẩn cấp của thuốc chích ngừa vi khuẩn corona, chống lại với một điều khoản chắc chắn bảo đảm rằng không có thuốc chích ngừa nào có thể được cho phép trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, theo một người quen thuộc với tiến trình chấp thuận cho báo The New York Times biết hôm 6 tháng 10 năm 2020.





Đối diện sự chận đứng của Bạch Ốc, Cơ Quan FDA đang tìm cách khác để bảo đảm rằng thuốc chích ngừa đáp ứng các hướng dẫn. Điều đó gồm việc chia xẻ các tiêu chuẩn – có lẽ ngay trong tuần này – với các ủy ban chuyên gia cố vấn bên ngoài được cho là sẽ họp công khai trước khi bất cứ thuốc chích ngừa nào được phép cho sử dụng khẩn cấp. Hy vọng là ủy ban sẽ thực thi các hướng dẫn, bất kể phản ứng của Bạch Ốc.





Khó khăn qua các hướng dẫn là một phần của trận chiến kéo dài cả tháng giữa Bạch Ốc và các cơ quan liên bang trên tuyến đầu của ứng phó đại dịch. Các viên chức Bạch Ốc đã nhiều lần can thiệp để định hình các quyết định và các thông báo công cộng trong các cách vẽ ra sự đáp ứng của chính phủ đối với đại dịch trong ánh sáng tích cực.





Các hướng dẫn thuốc chích ngừa mang ý nghĩa đặc biệt: Bằng việc từ chối cho phép Cơ Quan FDA công bố chúng, Bạch Ốc đang cắt giảm nỗ lực của chính phủ để trấn an quần chúng rằng bất cứ thuốc chích ngừa nào cũng sẽ là an toàn và hiệu quả, theo các chuyên gia sức khỏe lo ngại.

Trump Vừa Về Lại Bạch Ốc Đã Lột Khẩu Trang Và Nói Rằng Vi Khuẩn Không Có Gì Đáng Sợ

Tổng Thống Donald Trump đã ra khỏi Bệnh Viện Walter Reed National Military Medical Center một cách liều lĩnh để trở về Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 5 tháng 10 năm 2020, nói với những người theo ông rằng vi khuẩn mà đã làm ông mất oxy một cách nguy hiểm và đã phải vào nằm bệnh viện 72 giờ là không có gì đáng sợ trước khi chụp hình không đeo khẩu trang ở ban công Bạch Ốc, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Hai.





Đó là một nỗ lực đáng lưu ý để đảo ngược dịch bệnh vẫn còn trong người ông để cho thấy sự mạnh mẽ, ngay cả điều đó nhấn mạnh đến hành động bác bỏ từ lâu của ông về sự nghiêm trọng của đại dịch và giảm nhẹ các nguy cơ của nó.





“Đừng sợ covid. Đừng để nó khống chế cuộc đời của bạn,” theo ông Trump viết nhiều giờ trước khi đi bộ ra cửa trước của bệnh viện, ngay cả các bác sĩ của ông đã cảnh báo ông vẫn chưa “ra khỏi khu rừng.”





Mang khẩu trang vải màu trắng và bộ đồ màu xanh hải quân, Trump giơ ngón tay cái lên khi đi bộ ra trước bệnh viện tới nơi chờ trực thăng. Ông đã không trả lời khi được hỏi có bao nhiêu nhân viên của ông đã thử nghiệm dương tính.





Trực thăng của ông Trump đáp xuống Sân Cỏ Phía Nam của Bạch Ốc, ông Trump tiếp tục đi trên con đường khác lên cầu thang nơi ban công của lầu một, nơi các phụ tá đã đứng thành hàng với cờ Mỹ.





Lột khẩu trang ra, Trump chào trực thăng bay lên trước khi đi bộ vào bên trong.





Tòa nhà nơi ông trở về đã trở thành trung tâm cho sự truyền nhiễm vi khuẩn – một phần bởi vì chẳng ai quan tâm đến các biện pháp giảm lây lan.





Thông điệp nghe chói tai không phải chỉ bởi vì nó vô trách nhiệm, mà còn bởi vì nó đến từ một bệnh nhân hiện đang bị truyền nhiễm vi khuẩn corona là người đã trải qua các triệu chứng nghiêm trọng của dịch bệnh và sự hồi phục của người đó bao gồm các điều trị thử nghiệm không thể có đối với hầu hết người dân Mỹ.





Trump nói một ngày trước đó rằng ông hiện “đã hiểu” vi khuẩn đã giết chết hơn 200,000 người Mỹ. Nhưng thông điệp của ông hôm Thứ hai có vẻ không khác gì hành động từ lâu của ông bác bỏ sự nghiêm trọng của đại dịch và làm giảm nhẹ các nguy hiểm của nó.





Hôm Thứ Hai, Sean Conley là bác sĩ của Trump nhấn mạnh rằng Trump đã khỏe đủ để trở về nhà.





“Ông ấy đã hội đủ hay vượt quá các tiêu chuẩn cho về nhà của bệnh viện,” theo bác sĩ này nói với các phóng viên bên ngoài Bệnh Viện Walter Reed.





Dù Trump nói với các phụ tá rằng ông cảm thấy khá hơn và đã suy tính ra khỏi bệnh viện, một số phụ tá khuyên ông ở lại, cảnh báo ông rằng sẽ xấu nếu bệnh tình của ông trở nặng và đòi hỏi phải vào bệnh viện lần thứ hai.





Trump lo ngại hình ảnh của ông lúc ở trong bệnh viện “làm cho ông trông suy yếu,” theo nguồn tin khác cho biết.





Không phải tất cả đồng minh của ông đều đồng ý; Tổng Thống được cảnh báo nếu ông vội vã rời bệnh viện và rồi trở lại thì sẽ thiệt hại không chỉ cho sức khỏe của ông mà còn về mặt chính trị nữa.

Ít Nhất 10 Viên Chức Cộng Hòa Đồng Minh Của Trump Đã Thử Nghiệm Dương Tính Với Coronavirus

Chris Christie, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, vào sáng Thứ Bảy, 3 tháng 10 năm 2020, đã tuyên bố ông thử nghiệm dương tính với Covid-19, một ngày sau khi cho thấy không có người nào đeo khẩu trang trong khi chuẩn bị cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống lần đầu với Tổng Thống Donald Trump, theo bản tin của Newsweek tường thuật.





Christie tuyên bố sự chẩn đoán của ông trên tweet, viết rằng, “Tôi vừa nhận tin rằng tôi dương tính với Covid-19. Tôi muốn cảm ơn tất cả bạn bè và đồng nghiệp là những người đã hỏi thăm tôi cảm thấy thế nào trong một hay ngày vừa qua.”





Đồng minh của ông Trump đã viết Twitter hôm Thứ Sáu nói rằng ông cảm thấy khỏe và không trải qua bất cứ triệu chứng gì cả, nhưng cho biết trong thông điệp của ông hôm Thứ Bảy rằng ông đã nhận được sự chăm sóc y tế.





Christie nói rằng ông đã được thử nghiệm hôm Thứ Ba trước cuộc tranh luận tổng thống lần đầu và sáng Thứ Sáu lần nữa theo sau tuyên bố của ông Trump rằng ông đã thử nghiệm dương tính.





Christie đã xuất hiện trên chương trình Good Morning America của Đài ABC ngày đó để thảo luận về các tương tác của Trump trước khi ông được chẩn đoán và những đề phòng gì mà chính phủ Trump phải làm để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn trước cuộc tranh luận hôm Thứ Ba.





“Không ai đeo khẩu trang trong phòng khi chúng tôi đang chuẩn bị cho tổng thống trong thời gian đó,” theo Christie cho biết trong chương trình. “Nhóm gồm 5 hay 6 người tất cả.”





Cùng với Christie, nhóm chuẩn bị tranh luận cho tổng thống gồm cựu Thị Trưởng New York và cũng là luật sư riêng của Trump là Rudy Giuliani, người sau đó đã thử nghiệm và báo cáo kết quả âm tính.





Nhiều người khác trong nhóm chính trị của Trump sau đó đã thử nghiệm dương tính, gồm các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Ron Johnson, Mike Lee và Thom Tillis. Cựu cố vấn Bạch Ốc Kellyanne Conway đã tuyên bố dương tính hôm Thứ Sáu, cũng như quản đốc ban vận động tái tranh cử của Trump là Bill Stepien.





Trong khi đó bản tin của Yahoo News hôm Thứ Bảy nói rằng ít nhất 10 viên chức Cộng Hòa đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn corona trước và sau Tổng Thống Trump bị nhiễm Covid-19.





- Ronna McDaniel, Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc, thử nghiệm dương tính hôm Thứ Tư. Bà là người đi theo TT Trump vào Thứ Sáu tuần trước.

- Kellyanne Conway, Cựu Cố Vấn Bạch Ốc, thử nghiệm dương tính hôm Thứ Sáu.

- Hope Hicks, cố vấn tổng thống, đã thư nghiệm dương tính hôm Thứ Tư.

- Bill Stepien, quản đốc ban vận động tranh cử của Trump đã tuyên bố thử nghiệm dương tính sau khi Trump vào bệnh viện.

- Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa từ North Carolina Thom Tillis, đã thử nghiệm dương tính hôm Thứ Sáu.

- Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa từ Utah Mike Lee, đã thử nghiệm dương tính hôm Thứ Sáu.

- Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa từ Wisconsin Ron Johnson, đã thử nghiệm dương tính hôm Thứ Bảy.

Trump Chấm Dứt Thương Lượng Gói Kích Cầu Thứ Hai, Nói Sẽ Thông Qua Ngay Sau Khi Ông Tái Đắc Cử Tổng Thống

Tổng Thống Donald Trump đã nói rằng ông chấm dứt các thương lượng về dự luật tài trợ Covid-19, và sẽ chỉ tái đàm phán sau cuộc bầu cử, theo bản tin của BBC tiếng Anh cho biết hôm Thứ Ba, 6 tháng 10 năm 2020.





“Ngay tức thì sau khi tôi thắng cử, chúng tôi sẽ thông qua Dự Luật Kích Cầu lớn nhắm đến những người Mỹ làm việc vất vả,” theo ông viết Twitter cho biết một ngày sau khi rời bệnh viện.





Các đàm phán về ngân sách giữa Chủ Tịch Hạ Viện Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi và Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin đang tiến hành.





Thị trường chứng khoán đã giảm sau tuyên bố của ông Trump.









Sự kiện này đến khi nhiều trường hợp bị truyền nhiễm Covid-19 gia tăng tại nhiều khu vực trên toàn quốc, và sự truyền bệnh đã đến cả giới lãnh đạo quân sự của Ngũ Giác Đài, nhân viên Bạch Ốc và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa.

Các nhà lập pháp từ lưỡng đảng đã hy vọng một đợt tài trợ Covid-19 khác được thông qua trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, nhưng tuyên bố của ông Trump xuất hiện đã làm trì hoãn hy vọng đó.





Trong Twitter, tổng thống đổ lỗi bà Pelosi cho sự sụp đổ đàm phán, nói rằng bà đã tìm kiếm 2.4 ngàn tỉ đô la “để tài trợ cho những người hoạt động kém cỏi, tội phạm cao và các tiểu bang Dân Chủ.”





Ông nói ông đã đề nghị ngược lại 1.6 ngàn tỉ đô la nhưng bà Pelosi “không thương lượng trong niềm tin tốt.”





Ông viết rằng, “Tôi bác bỏ yêu cầu của họ, và nhìn về tương lai của Quốc Gia.”





Ông nói thêm rằng ông đã hướng dẫn cho Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell để tập trung vào các nỗ lực xác nhận bà Amy Coney Barrett vào Tối Cao Pháp Viện.

Các Cấp Chính Quyền, An Ninh Mỹ Chuẩn Bị Đối Phó Nhiều Bất Ổn Chính Trị, Bất An Dân Sự, Bạo Động, Biểu Tình Trong Cuộc Bầu Cử Năm Nay

Các chính quyền thành phố và các sơ quan chấp hành luật pháp liên bang và địa phương trên toàn nước Mỹ đang có kế hoạch đối phó với sự bất ổn chính trị, bất an và bạo lực dân sự chung quanh cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Năm, 1 tháng 10 năm 2020.





Các quan ngại từ các sự kiện bạo động đơn lẻ tới các cuộc biểu tình đông đảo kéo dài, những đối đầu bạo động giữa những người cực đoan và thiệt hại tài sản rộng lớn, nếu kết quả bầu cử vẫn không rõ hay tranh cãi nảy lửa trong nhiều tuần hay nhiều tháng, theo các nhà cố vấn an ninh, các nhà phân tích về chủ nghĩa cực đoan, các cảnh sát và những nhà lãnh đạo bầu cử địa phương đã cho CNN biết.





“Nó sẽ làm tôi thức cả đêm,” theo Thị Trưởng Thành Phố Cincinnati John Cranley, là chủ tịch của Liên Minh Các Thị Trưởng Của Những Thị Trưởng Hoa Kỳ và Cảnh Sát Trưởng Lực Lượng Đặc Biệt, cho biết về mối đe dọa của bạo động. “Tôi cũng lo ngại rằng sẽ có nỗ lực ngăn chận việc đếm tất cả phiếu, và cũng có thể dẫn tới nhiều bất ổn trong nhiều cách khác nhau.”





Trong nhiều tháng gần đây, các cơ quan thi hành luật pháp liên bang, được lãnh đạo bởi FBI, đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với các trưởng cảnh sát quận và các cảnh sát địa phương là những người có trách nhiệm giữ gìn trật tự trong bất cứ cuộc biểu tình nào mà có thể dẫn tới các kết quả tranh chấp, theo các viên chức chấp pháp đã báo cáo về vấn đề này cho biết. Trong số những quan ngại là những người cực đoan có võ khí có thể cố can thiệp hay làm ngưng việc hoàn tất đếm phiếu bởi các ban kiểm phiếu địa phương. Các nhóm từ các nhà hoạt động khuynh hữu và thượng đẳng da trắng tới antifa và vô chính phủ đã hoạt động trong nhiều tháng gần đây giữa các cuộc biểu tình do cái chết của George Floyd.





Các ngân hàng, các công ty trong Fortune 500 và những cơ sở kinh doanh khác đang làm việc với các nhà tư vấn an ninh để xác nhận các bước mà họ sẽ thực hiện để giảm thiểu tối đa sự gián đoạn có thể xảy ra cho kinh doanh của họ và bảo vệ nhân viên và tài sản của họ.

Chiến Tranh Armenia và Azerbaijan Tiếp Tục, Nhiều Thành Phố Lớn Bị Tấn Công

Thành phố lớn thứ hai của Azerbaijan, Ganja, đã bị pháo kích bởi các lực lượng Armenia, khi cuộc đụng độ dữ dội tiếp tục qua vùng đất tranh chấp Nagorno-Karabakh, theo bản tin của BBC tiếng Anh hôm Chủ Nhật, 4 tháng 10 năm 2020 cho biết.





Vùng đất tranh chấp phần chính thức của Azerbaijan nhưng chủng tộc Armenia cư ngụ.





Các chính quyền tự tuyên bố chủ quyền ở đó nói rằng họ tấn công phi trường quân sự của Ganja sau khi các lực lượng của Azerbaijan đã pháo kích vào thủ phủ của khu vực là Stepanakert.





Azerbaijan nói rằng không có căn cứ quân sự nào tại Ganja bị tấn công. Hơn 220 người chết kể từ khi các cuộc đụng độ bắt đầu cách nay một tuần.

Armenia và Azerbaijan đã lâm vào chiến tranh vì vùng đất Nagorno-Karabakh từ năm 1988 tới 1994, cuối cùng đã tuyên bố đình chiến. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ đạt được một dàn xếp nào cho cuộc tranh chấp này.





Cuộc chiến hiện nay là tồi tệ nhất được chứng kiến kể từ cuộc ngưng bắn và 2 cựu cộng hòa Sô Viết này đã đổ lỗi cho nhau.





Nhiều lo sợ rằng số người chết thực sự trong quân đội từ tất cả các bênh cũng như thường dân có thể cao hơn nhiều, khi các tuyên bố tử vong không được kiểm chứng độc lập.





Quân đội Azerbaijan nói rằng các lực lượng của họ đã tái kiểm soát 7 làng kể từ hôm Chủ Nhật tuần trước, trong khi Nagorno-Karabakh thì nói quân đội của họ đã “cải thiện” các vị trí tuyến đầu.

Chính Phủ Trump Chỉ Nhận 15,000 Người Tị Nạn Vào Mỹ Trong Năm Tới

WASHINGTON – Chính Phủ Trump sẽ cắt giảm số lượng người tị nạn được phép định cư tại Hoa Kỳ tới mức thấp mới trong năm tới – cho phép không quá 15,000 người tị nạn chiến tranh, bạo động và áp bức trên khắp thế giới đến Mỹ để làm lại cuộc đời, theo bản tin của USA Today cho biết hôm 1 tháng 10 năm 2020.





Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã tuyên bố vào tối Thứ Tư về trần và cắt giảm sau khi Tổng Thống Donald Trump tấn công những người tị nạn trong phát biểu vận động tranh cử tại Minnesota, nơi có dân số di dân từ Somalia nhiều nhất.





Tổng thống cũng đã nêu tên Dân Biểu Dân Chủ Minnesota Ilhan Omar cũng là một người tị nạn từ Somalia là người mà ông thường xuyên tấn công, nói rằng cô này là “người mũi cong.”





“Người thượng đẳng da trắng này nghĩ rằng những người tị nạn Somali vô giá trị, đây là lý do tại sao ông không thể chấp nhận rằng một địa hạt mà 2/3 ngưởi da trắng có thể chọn một người tỵ nạn Somali,” theo Omar phát tiểu trên Twitter hôm Thứ Năm.

Trần Đức Thạch Được Trao Giải Thưởng Nhân Quyền Nguyễn Chí Thiện





Cựu chiến binh Trần Đức Thạch.(nguồn Đài RFA Tiếng Việt) VIỆT NAM – Cựu chiến binh Bắc Việt Trần Đức Thạch, người đã từng viết bài sám hối về các tội ác của CSVN trong thời chiến tranh VN và bị bắt bỏ tù, đã được trao Giải Thưởng Nhân Quyền Nguyễn Chí Thiện, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư, 30 tháng 9 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết chi tiết và việc này như sau.



Giải thưởng mang tên tù chính trị Nguyễn Chí Thiện sau 5 năm không trao giải cho ai, năm nay sẽ vinh danh nhà thơ Trần Đức Thạch. Ông Thạch là một cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, quân đội Bắc Việt, hiện bị tạm giam tại trại tạm giam Nghi Kim, tỉnh Nghệ An. Ông bị bắt bắt với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” vào ngày 23/5 vừa qua. Trước đây, vào năm 2008, ông đã một lần bị tù với án 3 năm theo cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.





Trong một thông báo gửi đi ngày 28/9, Hội Pháp Việt Tương Trợ, đơn vị lập nên Giải thưởng Nguyễn Chí Thiện, nói về về nhà thơ Trần Đức Thạch như sau: “Ông thuộc thế hệ những cánh chim đầu đàn trong phong trào dân chủ Quốc nội từ những năm 2000 đến nay, nên đã phải chịu rất nhiều áp lực và thủ đoạn bắt bớ, đánh đập và sách nhiễu từ nhà cầm quyền. Cũng chính vì một nhà thơ chỉ cất tiếng nói lương tri trước chế độ nhiễu nhương, mà lại bị đối xử tồi tệ, nên càng thúc bách ông dấn thân trở thành nhân chứng sống động của một chế độ thối nát cần thanh lọc.”





Ông Bùi Xuân Quang, Hội trưởng Hội Pháp Việt Tương Trợ từ Paris cho biết về sứ mệnh mà các thành viên Hội Pháp Việt đề ra khi lập giải thưởng Nguyễn Chí Thiện vào năm 2012:





“Giá trị của “Hoa Địa Ngục” như thế nào thì mọi người đã biết. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện từ tuổi trẻ đã đứng dậy đấu tranh trong những năm khó khăn nhất. Anh Nguyễn Chí Thiện từ 18-20 tuổi đã không sợ đứng lên...thành thử bị tù mấy lần, cộng lại cũng 27 năm, rồi sau này qua bên Pháp. Tôi thấy Nguyễn Chí Thiện là một người đấu tranh gương mẫu.





Lúc Nguyễn Chí Thiện mất năm 2012, chún g tôi nghĩ phải làm gì hơn. Chúng tôi nghĩ là nếu mà làm giải thưởng thì sẽ đưa tên, cái gương mẫu của Nguyễn Chí Thiện về Việt Nam thì hay hơn. Nhưng mà cũng khó. Được giải phải là một người trong ngành văn thơ, phải có can đảm”.





Ông nói, giải thưởng được trao cho nhà thơ Trần Đức Thạch cũng vì hai lý do đó: lòng can đảm nói lên sự thật, và những sản phẩm văn thơ giá trị của ông.





Thông báo của Hội Pháp Việt nói thêm: “Bài thơ “Đớn đau” của Thạch mô tả “nỗi đau Gạc Ma” và phán xét ‘Đất nước nếu còn cộng sản sẽ bị dâng cho giặc Tàu chỉ sớm muộn mà thôi’”.





Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) nhận định nhà thơ Trần Đức Thạch cũng như một “ngục sĩ” giống như Nguyễn Chí Thiện:





“Ông Trần Đức Thạch là cựu chiến binh của quân đội Bắc Việt đã từng tham chiến ở Miền Nam trước 1975. Ông có những cái bài thơ nói lên cuộc chiến thảm khốc như thế nào và sự dã man của quân đội Bắc Việt trong việc tàn sát đồng bào Miền Nam. Ông là người tham chiến, có bài viết sám hối về việc này”.

Nhà Báo Phạm Đoan Trang Bị Bắt Đúng Thời Điểm Diễn Ra Cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Việt- Mỹ

(Bài này từ FB Phạm Thanh Nghiên, cho biết nhà báo Phạm Đoan Trang vừa bị bắt.)





Nhà báo Phạm Đoan Trang và Phạm Thanh Nghiên.(Facebook Phạm Thanh Nghiên) Hôm nay, ngày 7/10/2020 là ngày thứ 2 và cũng là phiên cuối cùng diễn ra cuộc Đối thoại Nhân quyền Việt Nam- Hoa Kỳ. Nhưng 23:30’ tối qua, ngày 6/10/2020, côn an cộng sản đã bắt nhà báo Phạm Đoan Trang- một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam. Trang bị bắt tại một nhà trọ ở Sài Gòn. Hành động của phía Việt Nam đã thêm một lần nữa là câu trả lời rõ ràng với quốc tế, cụ thể ở đây là Hoa Kỳ về thái độ của nhà nước này trong vấn đề nhân quyền. Nói một cách thẳng thắn và thô thiển là “Nhân quyền ccc”.



Trong nhiều lần tâm sự, tôi và Phạm Đoan Trang đều đề cập đến chuyện cô ấy sẽ bị bắt. Vấn đề là vào thời điểm nào mà thôi. Trang luôn tỏ ra bình thản. Điều lo lắng lớn nhất (tất nhiên) là về mẹ cô ấy. Bà cụ đã 80 tuổi và xa con suốt 3 năm nay. “Tôi chưa tù mà đã lấy của mẹ tôi những 3 năm rồi, ông ạ”. Trang nói về khoảng thời gian 3 năm, từ 2017 khi cô phải rời ngôi nhà của mình ở Hà Nội để vào Sài Gòn “lánh nạn”. Cô tâm sự với tôi, vẻ day dứt và khổ sở.





Khi Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ mời tôi tiếp xúc để nói về một số vi phạm nhân quyền tại VN, đặc biệt là về vụ Đồng Tâm, tôi đã nhận lời. Nhưng tôi nói với họ, không một nhà quan sát nào trong thời điểm hiện nay có thể nói về vụ án Đồng Tâm một cách thấu đáo, đầy đủ như Trang, kể cả tôi. Chúng tôi đi gặp họ trong một tâm thế “làm việc đàng hoàng, cần thiết nhưng cứ phải bí mật” vì Trang luôn bị rình rập. Tôi cũng nói với phía LSQ rằng Trang và một vài người khác có thể bị bắt sau vụ Đồng Tâm và trước kỳ đại hội.





Ngày ấy đã đến.





Tôi không ngạc nhiên về việc bạn tôi bị bắt, nhất là sau những gì cô ấy viết về Đồng Tâm và bản Báo cáo mới phổ biến trên truyền thông.





Mấy hôm trước, Trang nhắn với tôi “Ông ơi (chúng tôi hay xưng hô “ông - tôi”), tự nhiên tôi sợ Tháng 11. Tôi sợ tháng 11 này con Tôm tròn 3 tuổi, chúng sẽ lại bắt ông. Ông đi tù, anh Tú và con Tôm sống làm sao”.





Pham Doan Trang, những gì chúng mình hứa với nhau, tôi sẽ làm.





CẬP NHẬT: Nhà báo Phạm Đoan Trang bị cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống NN" theo điều 117 (BLHS -năm 2015).





Sau đây là Tâm Thư của cô Phạm Đoan Trang viết từ ngày 27/5/2020 để sẽ phổ biến khi bị công an bắt. Tâm Thư này do nhà báo Nancy Bùi gửi tới Việt Báo ngay sau khi nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt đêm 6/10/2020. Bản Tâm Thư viết song ngữ Việt-Anh trong dạng PDF. Sau đây là bản Việt:





NẾU TÔI CÓ ĐI TÙ....

Sài Gòn, ngày 27/5/2019

Gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi,





Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù.





Tôi có một số mục đích định trước như vậy. Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này, còn muốn hoàn thành thì rất, rất cần sự tiếp sức của các bạn.





Tôi trông cậy vào các bạn. Xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau, nếu tôi có phải vào tù.





Trân trọng cảm ơn tất cả.





1. Vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới Mong các bạn làm mọi cách để gắn việc tôi đi tù (nếu có) với luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Làm sao để công luận biết rằng tôi đã tham gia nghiên cứu và đưa ra luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội, và tôi bị bắt một phần là vì lý do đó. Tôi muốn có một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc thông qua hai luật này.





2. Quảng bá các cuốn sách tôi viết Tôi mong rằng việc mình bị bắt, đi tù hoặc gặp bất kỳ điều gì khác, nhất là đi tù, sẽ là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp sách được nhiều người đọc hơn, dưới bất kỳ hình thức gì dù là bản in hay bản điện tử hay sách nói. Tôi viết nhiều sách nhưng đây là những cuốn tôi mong muốn phổ biến nhất:

a) Chính trị bình dân;

b) Cẩm nang nuôi tù;

c) Phản kháng phi bạo lực;

d) Politics of a Police State (tiếng Anh);

e) Các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.





3. Biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng. Nhà nước CHXHCN Việt Nam lâu nay luôn coi tù nhân lương tâm là một công cụ để mặc cả, trao đổi với nước ngoài. Khi trả tự do cho một tù nhân lương tâm và tống xuất người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được rất nhiều cái lợi: ký được một hiệp định kinh tế nào đó, đánh bóng hình ảnh “tôn trọng nhân quyền”, vô hiệu hóa một biểu tượng đấu tranh vì tự do, và phớt lờ tất cả các yêu cầu cải cách thể chế.





Tôi rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung, nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới.





Bản án càng dài, xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta.





Nói cách khác, tôi không muốn có một phong trào kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do cho Trang”. Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn, thúc đẩy việc “trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới”, “trả tự do cho Trang và bảo đảm bầu cử tự do, công bằng”, v.v.





Tóm tắt ba mục (1), (2) và (3) Nếu tôi bị bắt, tôi mong muốn các bạn làm truyền thông theo hướng vận động mỗi người, nếu ủng hộ tôi thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần hô hào “tự do cho Trang”, mà chỉ cần truyền bá thông điệp sau:





“Tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang”, hoặc “Tôi ủng hộ Đoan Trang, nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Trang”, hoặc “Yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam”, hoặc “Ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội”.