Trump: Bầu cử bất hợp pháp, trừ phi Trump thắng phiếu. Tòa phán: TRump đưa DeJoy vào phá hoại Bưu Điện để chèn ép phiếu bầu. Trump kinh hoàng: 2 tiểu bang Michigan và Arizona nghiêng về Biden. Cộng Hòa rủ nhau bầu cho Biden...

Trump: Bầu cử bất hợp pháp, trừ phi Trump thắng phiếu. Tòa phán: TRump đưa DeJoy vào phá hoại Bưu Điện để chèn ép phiếu bầu. Cộng Hòa rủ nhau bầu cho Biden...

WASHINGTON (VB) – Tổng Thống Donald Trump sáng hôm Thứ Năm 18/9/2020 tuyên bố trong cuộc phỏng vấn ở đài Fox Sports Radio rằng: cuộc bầu cử tháng 11/2020 sẽ là bất hợp pháp, trừ phi Trump thắng cử. Ông nói, "Cách duy nhất Dân Chủ có thể thắng là gian lận, đó là ý kiến của tôi." Tuy nhiên, ông không cho biết sẽ phản ứng ra sao nếu thua phiếu.

Tuyên bố này sau đó được ông phóng thêm tweet lên mạng: "Bởi vì số lượng phiếu mới và nhiều vô tiền khoáng hậu sẽ gửi tới các cử tri năm nay, kết quả kỳ bầu cử ngày 3/11 có thể KHÔNG BAO GIỜ CHÍNH XÁC ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH, điều mà một số người muốn."

Kinh hoàng đó của Trump có thể hiểu được sau khi Tòa hôm Thứ Năm ra phán quyết buộc tội Bưu Điện và Tổng Giám Đốc Bưu Điện DeJoy là cố ý chèn ép phiếu bầu cử tri. Chánh án liên bang Stanley Bastian đưa ra phán quyết hiệu lực toàn quốc tạm thời ngăn chận và đảo ngược các thay đổi ở Bưu Điện gần đây sau khi T6an Tổng GĐ Bưu Điện Louis DeJoy, một bạn thân của Trump, nhậm chức --- trong đó đã gỡ bỏ gần 700 máy lựa thư và buộc nhân viên phải lựa bằng tay.

Bastian viết trong phán quyết dài 13 trang rằng DeJoy đã "tấn công vì động cơ chính trị" nhắm vào Bưu Điện. Bastian viết rằng phán quyết dễ dàng đưa ra vì dựa vào những gì Trump liên tục tấn công bầu phiếu bằng thư và vì 72% máy lựa thư bị gỡ là "nằm trong các quận hạt mà bà Hillary Clinton thắng phiếu bầu nhiều nhất hồi năm 2016.”

Chánh án yêu cầu Bưu Điện phải tức khắc ngưng buộc nhân viên để thư ứ đọng và phải xếp phiếu bầu qua thư là diện First Class (thư nhanh nhất) và phải nối các máy lựa thư trở lại.

Phóng viên Politico tên Tim Alberta, là cựu phóng viên National Review và là người có nhiều nguồn tình thân từ lâu với Cộng Hòa, cho biết ban vận động của TRump đang kinh hoàng vì đã thấy mất 2 tiểu bang chiến trường chính yếu trong chặng cuối sắp bầu cử này.

Viết trên Twitter, Alberta nói rằng Michigan và Arizona là 2 tiểu bang mà ban vận động của Trump "biết đã trôi tuột rồi và có thể không kéo lại được." Thêm nữa, ông viết rằng Wisconsin, tiểu bang khác mà Trump thắng bất ngờ năm 2016 cũng có vẻ sắp mất cho Biden.

Một tin bi quan cho Donald Trump là cuốn sách mới của Bob Woodward trong đó ghi những lời Trump thú nhận nhiều điều tệ hại và có ghi âm tuần này lên hàng sách bán chạy nhất ở Amazon. Chưa hết, phóng viên Woodward sắp tới sẽ lưu diễn để quảng cáo bán sách.

Trong khi đó, hôm Thứ Năm 17/9, Trump nổi giận vì Giám Đốc FBI Christopher Wray điều trần trước quốc hội hôm Thứ Năm rằng Nga một lần nữa đang can thiệp vào bầu cử Mỹ 2020 để giúp TRump thắng cử. Trump phóng tweet hôm Thứ Năm mắng tại sao Wray không nói chuyện do Trump bịa đằt rằng Joe Biden và Trung Quốc bí mật gian lận bầu cử: "Nhưng này Christ, ông không thấy bất kỳ hoạt động nào từ TQ sao, cho dù họ hoạt động đê thành hiểm họa còn nguy hiểm NHIỀU hơn là Nga, Nga, Nga..."

Bầu cử sớm ở tiểu bang North Carolina đã bắt đầu, nhiều cử tri da đen ở đây đã thấy phiếu bầu qua thư của họ bị bác bỏ ở tỷ lệ nhiều gấp 4 lần phiếu bầu qua thư của cử tri da trắng, tính tới ngày 17/9/2020.

Cử tri da đen có 642 trong tổng số 13,747 phiếu bầu bị bác bỏ, tỷ lệ bác bỏ là 4.7%. Ngược lại, cử tri da trắng có 681 phiếu bầu trong 60,954 phiếu bầu qua thư bị bác bỏ, tỷ lệ bác bỏ là 1.1%. Bác bỏ thường là do lỗi điền phiếu.

Cộng Hòa rủ nhau rời bỏ: Các cựu nhân viên trong chính phủ TRump quay sang ủng hộ Biden nhiều hơn. Mới nhất là Olivia Troye, cựu phụ tá cho Phó TT Mike Pence trong ban đặc nhiệm chống coronavirus hôm Thứ Năm xuất hiện trong một quảng cáo cho tổ chức có tên Republican Voters Against Trump (Cử tri Cộng Hòa chống Trump), trong đó bà nói Trump không bận tâm gì về dân Mỹ chết mà chỉ lo tái thắng cử.

Trước bà gần nhất là Miles Taylor và Elizabeth Neumann, cả hai đều là viên chức cấp cao trong Bộ Nội An, cũng đã lên video của nhóm RVAT kêu gọi cử tri Cộng Hòa bầu cho Biden.

Danh sách Cộng Hòa kêu gọi sang bầu cho Biden nhiều vô kể, các quan chức nổi bật có:

Former FBI Director James Comey

Former Deputy FBI Director Andrew McCabe

Former National Security Adviser John Bolton

Senior State Department official Mary Elizabeth Taylor

Pentagon official James Miller

Senior analyst with the Defense Intelligence Agency Kyle Murphy

Assistant to the president Omarosa Manigault Newman

Former Trump campaign staffer Alva Johnson (accused Trump of sexual misconduct)

Michael Cohen

Former White House Communications Director Anthony Scaramucci

Former Secretary of State Rex Tillerson

Former Defense Secretary James Mattis

Lt. Col. Alexander Vindman...

