Bàn Chuyện Đấm Bóp

Đấm bóp (tẩm quất) hay massage là một vấn đề rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Nó giúp chúng ta bớt mỏi mệt, thư giãn và khỏe ra.

Kẹt một cái là không ít người xem việc đấm bóp, làm massage dính liền xa gần với sex. Mà có lẽ đúng vậy.

MASSAGE THAILAN CHO CON TRAI

MỘT LỐI THỂ THAO TỐT CHO SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH!(VICTORIA-BC-CANADA)

TRẢ CÔNG -Được bà xã đạp lưng kiểu Thái Lan dã gì đâu (Photo NTC 2010)

***

Người gõ không có kinh nghiệm về cái “món mát xa mát gần” nhưng thường được nghe bạn bè Tây lẫn Việt kể lại thấy cũng là lạ.

Tụi đồng nghiệp ó đâm nó nói tại sao you có bảo hiểm sức khỏe mà không đi làm massage uổng lắm vì đâu có tốn tiền, chỉ cần giấy giới thiệu của bác sĩ là được. Mình chỉ trả tiền đầu (franchise) chút đỉnh mà thôi. Bảo đãm là cái bệnh đau lưng nhức mỏi kinh niên của bạn sẽ khỏi ngay.

Đừng có xúi dại nghe bạn. Nghe thì cũng ham, nhưng ở nhà, tui đã có người lo cho cái việc nầy rồi. (free of charge- gratuit)





Quảng cáo thấy mà phát mê

Đọc báo Việt lẫn báoTây, thấy có đăng rất nhiều quảng cáo về dịch vụ đấm bóp làm massage từ A tới Z rất hấp dẫn và thư giãn,và có thể trị đủ thứ bệnh (?)… rất thư giãn. Coi chừng các quảng cáo đấm bóp tại gia, một cạm bẫy ngọt ngào!

Toàn là hình các em trẻ đẹp mê hồn, đủ cả các quốc tịch Tây, Mỹ, Nga, Tàu, Phi, Việt , Lào… Thư giãn, bảo đãm hết mỏi mệt.

Massage có lợi ích gì?

Nghe nói bên Pháp đấm bóp trị liệu massage thérapeutique chỉ những người có bằng cấp masseurs kinésitherapeute (vận động liệu pháp?) mới có quyền hành nghề. Còn những người khác chỉ được làm massage thư giãn nhưng không có quyền xài chữ trị liệu.

- Massage thể thao sportif áp dụng trong giới thể thao. Thường thấy trong các buổi tranh tài, chẳng hạn như chạy marathon.

- Chi Nei Tsang: áp dụng nguyên tắc Tài Chi, Khi Công để đả thông kinh mạch.

-Lomi Lomi : bên Hawai, giúp thư giãn, bồi dưỡng cơ thể và trí tuệ

-Massage mò và lăn palper et rouler để trị bệnh cellulite (da lồi lõm mỡ)

- Massage nhi đồng

- giảm trầm cảm, mệt mỏi, giúp thư giãn

-Trị các vấn đề bình yếu, xe khó đề ở đàn ông

Các kiểu massage thường thấy

Theo như dân sành điệu kể lại thì đấm bóp làm massage ở tiệm dễ bị ghiền lắm. Nó không khác gì xì ke ma túy vì đã lắm và phê lắm. Cũng dễ hiểu mà thôi. Họ là nhà nghề, còn tâm lý khách hàng thì thường thích cảm giác mới, thích cái lạ hơn là cái dã quen và nhất là được chiều chuộng và nghe những lời lẽ ân cần và ngọt ngào từ một người trẻ đẹp.

Nghe người ta kể rằng:

Mới vô thì bắt đầu bằng màn khách phải đi tắm douche cho sạch sẽ.

Sau đó quấn khăn che phần dưới. Ra ngoài, leo lên bàn (giường?) nằm sấp xuống, nạp mạng cho người đẹp hay người hùng. Giữ khăn che ngang mông để đỡ thẹn.

Sau đó là cô em (hay cậu em) trổ tài sờ mó, đấm bóp, ấn bằng ngón tay cái, bằng nắm tay, cườm tay, bằng cùi chỏ, nắn gân cốt, ngắt, véo, chà vai, chà lưng, tay, chân, đùi, kéo tứ chi, ngón tay, ngón chân, bẻ cẳng, bẻ tay, bẻ ngược bẻ xuôi, kiểu scissors (tréo), làm đủ các độc chiêu trong trong vòng một giờ đồng hồ.

Muốn có thư giãn và được khoẻ thật sự, không “tà ý”, thiên hạ nói nên tìm đến các thầy tẩm quất người Tàu làm thì hay và effet hơn. Đấm bóp kiểu Tàu mới đúng điệu nghệ cổ truyền. Không biết đúng không các bạn? Nghi quá.

Giá trung bình tại Montreal 1$/phút, cộng thêm tiền tip. Còn các options khác không thấy họ kê giá biểu, phải thương lượng riêng chăng?

Nhờ các bậc đàn anh có kinh nghiệm bổ túc thêm và sửa lại cho cho đúng sự thật.

Xin nhớ massage không phải là món riêng dành cho bọn đàn ông không đâu, đừng có ham. Quý bà sồn sồn, quý cô văn minh và chịu chơi, hổng sợ nhột, hổng biết mắc cỡ là gì thì cũng có thể đi làm massage trị liệu như bọn đàn ông chớ bộ. Đó là nam nữ bình quyền mà.

1- Massage mát mẻ (Massage érotique hay massage sensuel)

Hổng biết loại massage nầy có làm mệt hơn không? Trong một video, người gõ thấy em bận bikini string bé tí teo trèo lên mông khách hàng vừa xoa, vừa đấm, vùa bóp cho mầy chết luôn. Có khi người đẹp làm massage bằng cách dùng cả thân thể nỏn nà của mình để cọ, đè vào thân thể khách hàng nằm phía dưới. Rõ ràng đây là địch muốn khiêu khích ta rồi! Ứa gan chưa. (Vô Internet mà xem video rõ hơn. Một lần thấy bằng mười lần nghe tác giả cương ẩu).

Erotic massage (photo internet)

Nói xin lỗi, trong đời sống vợ chồng, món nầy xưa quá rồi Diễm ơi, ai mà chưa từng làm thì thề độc đi.

2- Massage Californien: dùng dầu thoa lên lưng cho trơn. Động tác chậm, rộng và hài hòa harmonieux khắp toàn lưng. Tuy nhiên không bóp vô sâu trong thịt, động tác chỉ được làm nhẹ nhàng phớt phía trên da mà thôi.

3- Massage Zen Shiatsu. Xuất xứ Nhật Bản. Dùng ngón tay bấm huyệt để chữa bệnh. Giúp quân bình lại năng lực, đả thông kinh mạch,giảm mệt mỏi, giảm stress, trị đau nửa đầu, mất ngủ, đau lưng nhức mỏi và bệnh ngoài da.Thông khớp xương…Những huyệt đạo chính được bấm nên rất hiệu quả. Có lẽ thợ đấm bóp ngày xưa ờ Sài Gòn đã áp dụng phương pháp Shiatsu.

4- Massage Thailandais. Gốc Thái Lan.Thường được dạy trong các chùa Thái, như Wat Po ở BangKok. giúp giảm tension thần kinh. Loại bỏ những cảm xúc tiêu cực. Bẻ tay, kéo chân ngược lên lưng, đi trên lưng vv…

Massage Thái Lan (photo internet)

5- Massage suédois. Gốc Thụy Điển. Nhắm vào việc làm giảm stress, giúp các bắp thịt được rắn chắc lại (raffermir), loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể (?). Giúp tìm lại thế quân bình tự nhiên. Cách đấm bóp: chà phớt trên da (effleurage) chắc nhột lắm, nhồi (pétrissage), chà (friction), vỗ đánh (percussion), rung lắc (vibration) v,v…

Người sáng lập đầu tiên là Per Henrik Ling (1776-1839). Ông ta vừa là y khoa bác sĩ, vừa là giáo sư vừa là thi sĩ tại Thụy Điển.

6- Massage bàn chân kiểu Trung Quốc

Tại các phố Tàu Hoa kỳ và Canada đều có những tiệm chuyên xoa bóp bàn chân kiểu Trung quốc.Nghề của các thầy là bấm vào các huyệt đạo, thư giãn và phê lắm. Khách đến một vài lần dám ghiền luôn.

Massage bàn chân (chắc nhột lắm?)

7- Massage bên VN

Ngày xưa: Đấm bóp dạo, nghề của đàn ông lắc nút khoén :

“Sau cách mạng, có những nghề bỗng nhiên biến mất trong sanh hoạt hằng ngày. Điển hình nhứt là nghề coi tay coi tướng và nghề đấm bóp (cũng gọi là tẩm quất). Có người... ác ý nói rằng cách mạng rất sợ bị lộ chân tướng nên mấy thầy tướng số đều bị ‘’ đì ‘’hết, còn tẩm quất là nghề... chuyên chính của Đảng và Nhà Nước, họ giữ độc quyền dùng nó để đần những phần tử xét lại hay phản động đã bị họ bắt nhốt... thì sức mấy mà người dân được hành nghề này !

Một tối đó, trong khi tòn ten trên võng hút thuốc sau bữa cơm, tôi bỗng nghe tiếng rẹt rẹt rẹt từ đằng xa. Đó là tiếng của những nút khoén đập dẹp xõ xâu mà mấy ông tẩm quất vừa đi vừa lắc để... rao hàng. Ngạc nhiên, tôi nhỏm dậy lắng tai nghe. Đúng rồi !Đúng là tiếng lắc nút khoén của ông tẩm quất. Hồi thời trước, ông tẩm quất xóm tôi thường đi lắc như vậy đêm đêm. Và ổng đấm lưng tôi đều đặn mỗi tháng hai lần. Sau giải phóng, không nghe ổng lắc rẹt rẹt nữa. Tôi nghĩ chắc ổng cũng đã đổi nghề như thiên hạ. Nào dè...

Lối đấm của ông ta không giống lối đấm của ông mà tôi quen. Kỹ thuật của ông hồi đó đúng là đấm, nghĩa là hai bàn tay cứ đều đặn xuống lên, khi nắm lại thì có tiếng bóc bóc, khi xòe ra thì có tiếng bụp bụp. Và cứ như vậy, hết lưng là đến chân đến tay. Còn ông mới này thì khác hẳn. Ổng... âm thầm hơn và đi sâu hơn. Ổng mằn từng khớp xương, từng thớ thịt, ổng mò dài theo các đường gân tay gân chân. Mấy đầu ngón tay của ổng đi tới đâu là mình nghe... rã rời tới đó ! Thật là kỳ diệu ! Tôi phục ổng quá !” (Cám ơn nhà văn Tiểu Tử đã gởi tặng bài Tiết Nhơn Quí)

“Việt Nam là học trò của Thái Lan nhưng lại vượt qua mặt thầy không kèn không trống ! Đấm bóp ở Việt Nam là hình thức nói chơi cho vui vì khách vừa nằm lên giường, đấm bóp viên đã bỏ hết lớp áo quần, ngồi ngay trên bụng khách mà xoa bóp thì ông già bảy mươi cũng hồi xuân huống gì trai trẻ hay các ông đang độ sồn sồn ! Cứ việc ra giá tiền bạc thì đấm ngồi, đấm nằm, đấm nghiêng đấm ngửa gì cũng được”( Ngưng trích - Ở Việt Nam có nhiều hình thức ôm- Hội Quán Phi Dũng)

Massage ngồi hay massage amma

Đây là cách massage thường thấy trong các xí nghiệp, trung tâm thương mại. Còn được gọi là “châm cứu không kim”, không cần cởi bỏ quần áo. Khách ngồi úp mặt trên cái ghế đặc biệt. Mỗi buỗi lối 15 phút. Giúp thư giãn.

8- Massage rẻ tiền làm ở nhà. Tất cả những điều viết dưới đây tác giả đã áp dụng.

* Mua một cái máy đấm bóp nho nhỏ. Tự mình làm massage hoặc nhờ má bầy trẻ làm cho nếu bả ok. Còn không thì ráng chịu, tự làm mình ên chớ biết sao.(huề vốn!)

Vợ làm cho chồng các thế đấm bóp Thái Lan

* Đi trên lưng.Nằm sấp trên giường nệm. Nhờ bà xã leo lên đi chầm chậm trên lưng, trên vai, trên hai mông, lui xuống hai bên đùi (hơi đau), đi dài theo cột sống, bảo bả ấn hai gót chân xuống nơi nào mình cảm thấy mỏi nhiều. Đi tới đâu cột sống giãn ra kêu rắc rắc đã,sướng gì đâu…

* Sau đó xếp ngược hai cẳng , đẩy mạnh về trước và ấn hai bàn chân xuống mông.

* Quỳ hai bên đùi ông xã, hướng cùng chiều với ổng. Níu hai bàn tay ổng kéo lên cho đầu và vai cong lên và ngược ra sau, giữ tư thế đó lối một phút. Đã lưng lắm.

*Một tay đè mạnh lên vùng thắt lưng ông xã. Tay kia,dựng một cẳng của ổng lên. Cho đầu gối ổng làm điểm tựa chịu xuống giưòng. Đẩy bàn chân ra phía ngoài và hơi hướng về trước. Đã mỏi lưng hết biết.

Cẩn thận . Nếu thùng nước lèo của bạn hơi to thì không nên làm. Bà xã cũng không được thuộc loại người quá khổ, không khéo bạn dám bị mất thở, hay bị gãy xương sườn như chơi. Nhớ biểu bả vịn vào vách tường kẻo té lọi tay tội nghiệp người ta.

Các cách khác:làm bớt đau lưng:

Tựa vùng thắt lưng vào cạnh bàn burô. Từ từ tuột lần xuống. Xương sống kêu rắc rắc, sướng vô cùng.

*Mua một trái ballon lớn (loại ballon có đường kính lối một mét)tại các tiệm bán đồ thể thao cho phụ nữ.. Nằm ngửa lưng trên trái ballon và lăn theo nó. Đã hết sức.

*Tìm một trái banh tennis. Để banh sau lưng cho banh lăn, ấn mạnh vào vách tường. Lưng nương theo theo trái banh. Đã lắm.

*Lăn lưng hay vai và cổ trên óng roller massage

Foam Rolling vs. Massage Therapy | Foam Rolling

https://www.youtube.com/watch?v=0Vl1BBObdgc

How to Massage Your Upper Back & Neck With A Foam Roller | Dr. Jim Feng | Jits Magazine

https://www.youtube.com/watch?v=NHEzREZskyU

*Tập Yoga , chẳng hạn theo thế Cobra (rắn mãng xà) giúp bớt đau lưng.Nằm xuống, chỏi thẳng hai cánh tay, kéo ngược đầu và vai ra sau mà không nhóm bụng khỏi sàn nhà.

Ông già thú y tập thế cobra tại nhà

Kết luận

Là người Việt Nam tha hương, thuộc lớp xế chiều có ai mà không biết các món cạo gió, đấm bóp, giác hơi và trùm mền xông hơi (mua mấy món nấu nước xông trong tiệm thuốc Bắc).

Đây là những lối trị liệu theo thiên nhiên, quốc hồn quốc túy của dân tộc mình. Bảo đãm vô cùng hiệu nghiệm.

Lớn tuổi rồi, cơ thể thường hay bị nhức mỏi, gân cốt tứ chi bị lỏng bù lon rã rời hết ráo hết trọi, vậy không gì quí hơn là thỉnh thoảng được bàn tay ân cần của bà xã hay của ông xã mình tẩm quất cho một phát thì mèn đét ơi, thật là vừa đã và sướng gì đâu.

Xin kiếu./.

MỘT LỐI THỂ THAO VÀ THIỀN CHÁNH NIỆM HẰNG NGÀY RẤT TỐT CHO TÂM THẦN VÁ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH (45 nămkinh nghiệm!)

