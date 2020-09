Thời Sự Trong Tuần

Trong tuần qua, chính trường Mỹ tiếp tục sôi động vì chưa tới 2 tháng nữa là đến Ngày Bầu Cử Tổng Thống năm 2020. Tình hình đại dịch cũng là tâm điểm chú ý của dư luận mà đặc biệt là tin hãng dược liệu AstraZeneca đã tạm ngưng thử nghiệm thuốc chích ngừa Covid-19 làm lu mờ triển vọng có thuốc sớm. Người Việt trong ngoài nước cũng quan tâm đến vụ án Đồng Tâm với đề nghị của Viện Kiểm Soát Nhân Nhân cho các mức án từ tử hình xuống nhiều năm tù cho 29 bị cáo.

Hãng Dược AstraZeneca Ngưng Thử Nghiệm Thuốc Chích Ngừa Covid-19





Đại công ty dược liệu AstraZeneca hôm Thứ Ba, 8 tháng 9 năm 2020, nói rằng họ đã tạm ngưng các cuộc thử nghiệm trên toàn cầu về thuốc chích ngừa vi khuẩn corona.( https://kvia.com)

Đây là sự phòng ngừa chuẩn mực trong các thử nghiệm thuốc chích ngừa mà có nghĩa là để bảo đảm thuốc chích ngừa thử nghiệm không gây ra các phản ứng nghiêm trọng trong số những người tham gia. Đại công ty dược liệu AstraZeneca hôm Thứ Ba, 8 tháng 9 năm 2020, nói rằng họ đã tạm ngưng các cuộc thử nghiệm trên toàn cầu về thuốc chích ngừa vi khuẩn corona của họ bởi vì một chứng bệnh không giải thích được xuất hiện trong một trong những tình nguyện viên thử nghiệm, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba.Đây là sự phòng ngừa chuẩn mực trong các thử nghiệm thuốc chích ngừa mà có nghĩa là để bảo đảm thuốc chích ngừa thử nghiệm không gây ra các phản ứng nghiêm trọng trong số những người tham gia.

“Như một phần của các thử nghiệm toàn cầu ngẫu nhiên có kiểm soát đối với thuốc chích ngừa vi khuẩn Oxford, tiến trình duyệt xét tiêu chuẩn của chúng tôi đã thúc đẩy việc tạm ngưng đối với thuốc chích ngừa để cho phép xem xét tài liệu an toàn,” theo công ty cho biết trong một tuyên bố gửi tới CNN.





Công ty này đang thử nghiệm thuốc chích ngừa của họ, có tên là thuốc chích ngừa Oxford bởi vì nó đã được phát triển với Đại Học Oxford của Anh Quốc, tại Hoa Kỳ cũng như Anh, Châu Mỹ La Tinh, Châu Á, Châu Âu, và Châu Phi.





“Đây là hành động thông thường phải xảy ra bất cứ khi nào có bệnh không thể giải thích trong một trong những người thử nghiệm, trong khi họ điều tra, bảo đảm chúng tôi vẫn giữ được sự trung thực của các cuộc thử nghiệm,” theo bản tuyên bố cho biết.





Vào sáng sớm Thứ Ba, công ty AstraZeneca đã cùng 8 công ty khác ký cam kết hứa là họ sẽ không tìm kiếm sự chấp thuận sớm của chính quyền đối với bất cứ thuốc chích ngừa vi khuẩn corona nào. Họ cam kết rằng họ sẽ đợi cho đến khi họ có đủ dữ liệu cho thấy bất cứ thuốc chích ngừa nào cũng có hiệu quả an toàn.





Liên quan đến đại dịch, một bản tin khác của CNN hôm Thứ Ba, 8 tháng 9 năm 2020, cho biết rằng có hơn một nửa triệu trẻ em tại Hoa Kỳ đã được chẩn đoán bị lây nhiễm Covid-19, theo Viện Nhi Đồng Mỹ và Hội Bệnh Viện Trẻ Em cho biết.





Các nhóm này nói rằng 70,630 trường hợp trẻ em mới bị lây dịch được báo cáo từ ngày 20 tháng 8 tới ngày 3 tháng 9. Đây là gia tăng 16% trong các trường hợp trẻ em bị lây trong 2 tuần, nâng tổng số trường hợp trẻ em bị nhiễm vi khuẩn corona lên tới 513,415 em, theo các nhóm này cho biết trong báo cáo hàng tuần của họ về các trường hợp trẻ em bị lây vi khuẩn corona.





Trong khi đó, tại một cuộc họp báo tại Bạch Ốc phóng viên Erica Hill của CNN đã nhắc thông điệp của Tổng Thống Trump về đeo khẩu trang sau khi ông Trump bảo một phóng viên hãy lấy khẩu trang xuống.





- Tính tới Thứ Tư, 9 tháng 9 năm 2020, trên toàn cầu hiện có 27,605,560 trường hợp bị lây, với 898,269 người thiệt mạng.

- Tại Việt Nam hiện có 1,059 trường hợp bị lây, với 35 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 6,345,771 trường hợp bị lây, với 189,538 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 746,113 trường hợp bị lây, với 13,843 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 51,016 trường hợp bị lây, với 1,056 người thiệt mạng.

Quận Cam Được Vào Tầng 2, Các Trường Học Sẽ Tái Mở Cửa Vào Ngày 22 Tháng 9

Quận Cam đã nhận được một số tin tức được mong đợi và đáng hoan nghênh trong cuộc chiến chống vi khuẩn corona hôm Thứ Ba, 8 tháng 9 năm 2020, khi quận này được chính thức đưa vào tầng hai của 4 tầng của California, là hệ thống tái mở cửa theo mầu mã số, theo bản tin của báo Orange County Register cho biết hôm Thứ Ba.





Việc tái xếp hạng cho phép thêm nhiều cơ sở kinh doanh – gồm rạp chiếu phim, nhà hàng và những nơi thờ phượng tôn giáo – nới lỏng các hạn chế và mở cửa trong sức chứa người hạn chế.





4 quận khác cũng được đưa từ Tầng 1 (màu tím) vào Tầng 2 (đỏ) hôm Thứ Ba, gồm Santa Clara, Santa Cruz, Amador và Placer.





Quận Cam cùng với San Diego là các quận duy nhất tại Miền Nam California không bị xếp hạng có “nguy cơ lây lan” theo hệ thống giám sát Covid-19 của tiểu bang.





Hôm Thứ Năm tuần rồi, Giám Sát Viên Quận Cam Michelle Steel nói rằng các viên chức đã được cho biết Quận Cam sẽ đủ điều kiện để tái mở cửa các trường học vào ngày 22 tháng 9, chắc chắn quận được đưa vào tầng màu đỏ.





Theo sau sự thay đổi của quận trong tình trạng này, bà Steel lập lại thông điệp của bà hôm Thứ Ba rằng các cư dân phải cẩn thận để tiếp tục tiến trình đi qua hệ thống tái mở cửa của tiểu bang.

Hơn 4 Triệu Người Tại Ấn Độ Bị Nhiễm Covid-19; Mỹ Có Thể Sẽ Có 400,000 Người Chết Vào Đầu Năm Tới

Gần 3 triệu người sẽ “rất có thể” thiệt mạng vì Covid-19 trên toàn cầu vào cuối năm nay nếu các chính quyền không siết chặt các yêu cầu giữ khoảng cách xã hội và người dân không cảnh giác hơn đối với việc đeo khẩu trang, theo một nghiên cứu mà chính phủ Trump tin cậy đưa ra cảnh báo, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Bảy, 5 tháng 9 năm 2020.





Số người chết tại Hoa Kỳ, mà hiện lên đến 188,000 người, có thể lên cao gấp đôi tới 400,000 vào ngày 1 tháng 1 năm tới, theo Viện Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tại Trường Y Khoa của Đại Học Washington tiên đoán.





Và điều đó không phải là tình huống “xấu nhất” mà IHME đưa ra trong phúc trình của họ. Trong mẫu đo lường, 4 triệu người sẽ chết trên toàn thế giới và hơn 620,000 người thiệt mạng tại Hoa Kỳ vì Covid-19, theo các nhà nghiên cứu kết luận.





Trong tình huống “tốt nhất,” 2 triệu người sẽ thiệt mạng trên toàn cầu vào cuối năm nay và sẽ có từ 257,286 tới 327,775 tử vong tại Hoa Kỳ vì Covid-19.

“Tồi tệ nhất vẫn chưa tới,” theo Giám Đốc của IHME là Bác Sĩ Christopher Murray đã cảnh báo trong cuộc nói chuyện với các phóng viên hôm Thứ Sáu.





Trong khi đó, số trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona tại Ấn Độ đã vượt hơn 4 triệu với sự gia tăng kỷ lục hôm Thứ Bảy, khiến cho nước này đứng hàng thứ 3 trên thế giới vượt qua đánh dấu đó, theo sau Hoa Kỳ và Brazil, theo CNBC News cho biết hôm Thứ Bảy.





Việc nhảy lên hơn 4 triệu trường hợp đến chỉ 13 ngày sau khi Ấn Độ đạt tới 3 triệu trường hợp, tăng mạnh từ hơn 100 ngày trước đó để tăng 1 triệu.





Số người thiệt mạng tại Ấn Độ tính tới Thứ Bảy là 69,561 người.

Cháy Rừng Cali: California và Oregon Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Tiểu Bang





Một xóm nhà trong rừng bị thiêu rụi dọc theo con đường Auberry Road trong khu vực Hồ Meadow Lake sau khi trận cháy rừng Creek Fire quét qua đây hôm 8 tháng 9 năm 2020 gần Hồ Shaver Lake, California. Thống Đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang tại 5 quận của California sau khi nhiệt độ nóng kỷ lục đã châm ngòi cho nhiều trận cháy rừng vào cuối tuần Lễ Lao Động. Tình trạng khẩn cấp tiểu bang áp dụng đối với các Quận Fresno, Madera and Mariposa, San Bernardino và San Diego. (Photo Getty Images) Khi kêu gọi di tản đến vào lúc 4 giờ sáng Thứ Bảy, Toby Wait và gia đình của ông chỉ lấy được một vài đồ đạc nghĩ rằng họ sẽ trở lại căn nhà ở Big Creek của họ ngày hôm sau, theo bản tin trên trang mạng của báo Fresno Bee cho biết hôm Thứ Hai, 7 tháng 9 năm 2020.



“Đó là kế hoạch,” theo Wait, hiệu trưởng và giám thị Trường Big Creek, cho biết. “Chúng tôi đã lấy cuốn album gia đình. Chúng tôi lấy mọi thứ mà có thể nhét vừa chiếc xe.”





Đó hóa ra là một quyết định tình cờ.





24 giờ sau, sau khi Trận Cháy Creek đã thổi qua thành phố miền xa với 200 cư dân nằm về phía bắc của Shaver Lake, những tấm hình và một ít đồ đạc khác của ông lại là tất cả mọi thứ thuộc về riêng tư mà gia đình Wait đã còn lại.





Căn nhà của họ trên Đường Huntington Lake Road nằm trong số hơn 30 căn nhà khác trong và chung quanh Big Creek bị thiêu rụi bởi ngọn lửa Creek Fire, mà vào chiều tối Chủ Nhật đã cháy hơn 73,278 mẫu tây. Không bị cháy – theo Wait biết – là trường tiểu học, nhà thờ, thư viện, cửa hàng tổng hợp lịch sử và tất cả ngoại trừ một vài tòa nhà của công ty điện lực Southern California Edison.





“Khoảng một nửa nhà tư nhân tại thị trấn bị cháy rụi,” theo Wait cho biết. “Chữ nghĩa không thể mô tả sự tàn phá của cộng đồng này. Và nó là một cộng đồng rất thân thiện.”





Big Creek là trung tâm của Dự Án Thủy Điện Lực Big Creek Hydroelectric Project, có tuổi đời một thế kỷ, đã từng là “nguồn nước hoạt động mạnh nhất trên thế giới.” Ngày nay nó tạo ra khoảng 4 triệu megawatt điện giờ mỗi năm cho khách hàng của SCE tại Miền Nam California – khoảng 1/6 số lượng thủy điện lực của toàn California.





Bản tin của Fox News hôm Thứ Tư, 9 tháng 9 năm 2020, cho biết rằng tại tiểu bang Oregon, Thống Đốc Kate Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì “sự kiện cháy rừng lớn và không tiên liệu được” trong tiểu bang. Báo The Oregonian tường trình rằng các vụ cháy đã khiến nhiều cuộc di tản trên khắp tiểu bang.

Trump Bất Ngờ Tấn Công Giới Lãnh Đạo Quân Đội Mỹ Tại Bộ Quốc Phòng

Tổng Thống Donald Trump đã bất ngờ tấn công giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 7 tháng 9 năm 2020, cáo buộc họ thực hiện chiến tranh để tăng lợi nhuận của các công ty sản xuất quốc phòng, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Hai.





“Tôi không nói quân đội yêu tôi – những binh sĩ là, người đứng đầu trong Ngũ Giác Đài có thể không bởi vì họ không muốn làm điều gì ngoài gây chiến tranh để tất cả những công ty của những người đó làm bom và chế máy bay và làm đủ thứ khác để hạnh phúc,” theo ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc.





Bình luận đặc biệt của Trump đến khi nhiều viên chức quốc phòng nói với CNN rằng các mối quan hệ giữa Tổng Thống và giới lãnh đạo Ngũ Giác Đài đang ngày càng trở nên căng thẳng.





Chúng cũng theo sau các nỗ lực bởi Trump để thuyết phục công chúng rằng ông đã không phát biểu chê bai như được tường trình về quân nhân và cựu quân nhân Hoa Kỳ, mà được tường thuật đầu tiên bởi tạp chí The Atlantic.





Một cựu viên chức cao cấp của chính phủ xác nhận với CNN rằng Trump đã nói tới các binh sĩ Hoa Kỳ đã chết tại nghĩa trang Aisne-Marne trong những từ ngữ thô thiển và xúc phạm trong chuyến thăm Pháp vào tháng 11 năm 2018 để kỷ niệm 100 năm ngày chấm dứt Thế Chiến Thứ Nhất. Những cơ quan truyền thông khác, gồm Fox News đã xác nhận phần nhiều các tường trình của báo The Atlantic, mà Trump và Bạch Ốc đã bác bỏ.





Một số người bày tỏ quan ngại rằng các cáo buộc hôm Thứ Hai của Tổng Thống đối với giới lãnh đạo quân đội có thể có ảnh hưởng tổn hại dần.





“Các bình luận của Tổng Thống về các động lực của những nhà lãnh đạo quân đội không chỉ sỉ nhục sự phục vụ của họ và của những người mà họ lãnh đạo; ông còn cho vay niềm tin đổi với sự khinh thường và thiếu suy nghĩ mà ông cố bác bỏ,” theo cựu Hải Quân Thiếu Tướng Mỹ và nhà phân tích CNN John Kirby cho biết.





Ngũ Giác Đài đã không trả lời yêu cầu bình luận về phát biểu hôm Thứ Hai.

Trump Được Đề Cử Nobel Hòa Bình, Nhưng Đã Nói Chuyện Lú Lẫn; Cohen: Trump Sẽ Từ Chức Khi Thất Cử Để Pence Đặc Xá

WASHINGTON (VB) --- Tổng Thống Trump được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình, theo tin Fox News. Người đề cử là dân biểu Na Uy Christian Tybring-Gjedde vì cho là Trump đã giúp làm hòa quan hệ 2 nước Israel và United Arab Emirates. Trong khi đó, TT Trump có dấu hiệu lú lẫn lộ ra.





Tình hình lú lẫn không phải ở Hà Nội, mà là hiện ra ở thủ đô Hoa Kỳ... Hôm Thứ Ba 8/9/2020, Trump cam kết là sẽ bổ nhiệm các "thẩm phán hỗ trợ hình sự" (“pro-crime judges”) trong nhiệm kỳ thứ nhì nếu thắng cử. Và Trump nói rằng chính Trump là người sáng lập ra Không Lực Hoa Kỳ.





Trong khi đó, để trả lời chuyện Trump tố cáo các tướng lãnh Mỹ chỉ muốn có chiến tranh để làm giàu cho các nhà tư bản vũ khí, Tướng hồi hưu 4 sao Barry McCaffrey phóng tweet trả lời: "Trump tố cáo các tướng lãnh Mỹ ưa chiến tranh để hỗ trợ kỹ nghệ chế tạo phi cơ tác chiến và bom là một XÚC PHẠM CHẾT CHÓC ĐỐI VỚI CÁC LÃNH ĐẠO QUÂN LỰC. Các sĩ quan cấp cao này thực ra đã ra trận hơn 20 năm qua, khi họ còn là các sĩ quan cấp úy."





Khi Trump tố cáo các tướng Mỹ ưa thích chiến tranh, có vẻ như Trump sắp làm hòa với Tập Cận Bình.





Chuyện Trump thắng cử năm 2016 nhờ âm mưu với Nga và WikiLeaks để bôi xấu bà Hillary Clinton thì ai cũng biết. Bây giờ Luật sư Cohen, cựu cố vấn của Trump, tiêt lộ về cách Trump phá sập nội bộ Cộng Hòa trong bầu sơ bộ năm 2016. Cứ mỗi lần ứng cử viên Cộng Hòa nào tăng điểm thăm dò, Trump và Cohen liền âm mưu với báo National Enquirer đăng các bản tin sai sự thật về ứng viên đó. Trong đó có chuyện vu cáo nhảm Marco Rubio dính chuyện ma túy, và vu cáo nhảm về trục trặc gia đình của Ted Cruz.





Trong khi đó, Bộ Tư Pháp yêu cầu chuyển lên cấp liên bang hồ sơ kiện của bà E. Jean Carroll, người tố rằng Trump đã hiếp bà tại Manhattan hồi năm 1990s, và đơn kiện này nhắm vào chuyện Trump hạ nhục (defamation) bà khi chối không hề gặp bà bao giờ, bất kể có 1 tấm hình Trump chụp chung với bà năm 1987. Bà cũng nói bà còn chứng cớ DNA của Trump dính trong bộ áo của bà.





Các thông tấn CNN và New York Times đã phỏng vấn các chuyên gia luật và được thấy rằng đó là điều dị thường vì chuyện Trump hiếp khi còn là thường dân, chứ không phải đang ở ghế Tổng Thống. Đơn kiện từ cấp tiểu bang khi đưa lên cấp liên bang là sẽ tốn chi phí lẽ ra từ cá nhân Trump chuyển sang chi phí chính phủ. Và thêm nữa, cấp liên bang sẽ không thể bị kiện về hạ nhục thường dân.





Luật sư Michael Cohen cho biết Trump sẽ có một mưu kế thoát tội: nếu thất cử trong bầu cử ngày 3/11/2020, trong thời gian từ đó cho tới ngày bàn giao quyền lực cho Joe Biden, Trump có thể sẽ thoái vị để cho Phó Tổng Thống Mike Pence lên giữ chức Tổng Thống thời gian ngắn đó và Pence sẽ ân xá cho Trump tất cả các tội liên bang.





Vấn đề là, chưa có bản án, sao lại ân xá. Nhưng các chuyện dị thường đều có thể xảy ra với Trump, vì các nhà thờ đã tuyên xưng Trump là chúa giáng thế lần thứ nhì.





Trong quảng cáo mới trên TV, tổ chức những người Cộng Hòa có tên The Lincoln Project gọi TT Trump là "tên trốn lính" (“draft dodger”). Trump đã 5 lần hoãn quân dịch vì chứng lòi xương chân nhưng Trump không nhớ là lòi xương chân trái hay phải. Quảng cáo cũng kể rằng Trump hạ nhục các tử sĩ Hoa Kỳ khi từ chối thăm nghĩa trang lính Mỹ ở Pháp và gọi tử sĩ là "bọn thua cuộc" (losers).





The Lincoln Project gọi Trump là "thằng hèn nhát mất danh dự" (“dishonorable coward”) không xứng đáng làm Tổng Tư lệnh Quân Lực Hoa Kỳ.

Trump Khuyên Cử Tri Bỏ Phiếu Bằng Thư Rồi Đi Bầu Nữa, Nhưng Bỏ Phiếu 2 Lần Là Phạm Tội Hình

Tổng Thống Trump, người thường xuyên chỉ trích việc bỏ phiếu bằng thư, hôm Thứ Tư đã tấn công vào tiến trình này thêm một bước nữa, nói với những người ủng hộ tại North Carolina là họ nên đi bầu ngay cả sau khi họ bỏ phiếu qua thư để “bảo đảm là nó được đếm,” theo bản tin của NPR cho biết hôm 3 tháng 9 năm 2020.





Bỏ phiếu 2 lần là tội đại hình theo luật của tiểu bang North Carolina – cũng như khiến ai đó bỏ phiếu hai lần – Karen Brinson Bell, giám đốc Hội Đồng Bầu Cử Tiểu Bang North Carolina, là người đã đưa ra tuyên bố cảnh báo vào sáng Thứ Năm.





“Hội Đồng Tiểu Bang có một nhóm điều tra chuyên môn điều tra những cáo buộc về việc bỏ phiếu hai lần, được chuyển đến các công tố viên khi có lệnh,” theo Bell cho biết.





Việc cảnh báo đến sau khi Trump đã nói với một nhóm ủng hộ tại phi trường Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn rằng, “Nếu các bạn nhận được những lá phiếu không mong muốn, hãy gửi nó đi, và rồi đi bầu – bảo đảm nó được tính. Và nếu nó không lập bảng, thì bạn bầu. Bạn chỉ bầu. Và rồi nếu họ lập bảng quá trễ, mà họ không nên làm vậy, thì họ sẽ thấy bạn đã bầu, và vì thế nó sẽ không được tính. Như vậy, gửi nó đi sớm, và rồi đi bầu. Và nếu nó không được lập bảng – bạn bầu. Và lá phiếu sẽ được tính,” theo ông Trump nói thế.





Vào xế chiều Thứ Năm, Twitter đã gắn cờ cảnh báo lên các tweets buổi sáng của Trump lập lại đề nghị của ông, nói rằng chúng “đã vi phạm Luật của Twitter về sự liêm chính dân sự và bầu cử.”





Facebook cũng làm tương tự, gắn một tuyên bố lên bài của Trump đăng trên Facebook nói rằng, “Việc bỏ phiếu bằng thư có lịch sử đáng tin cậy từ lâu tại Hoa Kỳ và cũng giống như thế được tiên đoán cho năm nay.”





Một phát ngôn viên nói rằng Facebook cũng không cho phép người nào chia xẻ video của Trump bởi vì nó “vi phạm các chính sách của chúng tôi cấm gian lận bầu cử.”

Các Lãnh Đạo Thế Giới Lên Án Nga Đầu Độc Nhà Đối Lập Navalny, Trump Im Lặng

Washington – Chính phủ Trump đã giữ im lặng hôm Thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2020, trong khi các nhà lãnh đạo trên thế giới bày tỏ sự quan ngại và đòi hỏi câu trả lời từ chính phủ của Tổng Thống Nga Vladimir Putin về phát giác rằng nhân vật lãnh đạo đối lập đã bị đầu độc bởi chất độc thần kinh hóa học thời Sô Viết, theo bản tin CNN tường trình.





Hôm Thứ Tư chính phủ Đức tuyên bố rằng Alexey Navalny đã bị đầu độc với chất độc thần kinh hóa học từ nhóm Novichok – tương tự chất độc mà Điện Kremlin đã sử dụng để đầu độc điệp viên Nga Sergei Skripal và người con gái tại Anh Quốc vào tháng 3 năm 2018.





Các nhà lãnh đạo trên thế giới, gồm Thủ Tướng Đức Chancellor Angela Merkel và Thủ Tướng Anh Boris Johnson, đã đưa ra sự lên án mạnh mẽ và đòi hỏi có câu trả lời từ chính phủ Nga. Nhưng Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump – người đã đối diện với sự chỉ trích gắt gao về biện pháp nhẹ tây của ông đối với Nga – đã im lặng về vụ Navalny bị đầu độc và phản ứng của Hoa Kỳ hôm Thứ Tư đến từ một phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.





Đây là bằng chứng mới nhất mà Trump đã không phát biểu và kêu gọi câu trả lời từ Điện Kremlin về các vấn đề từ sự can thiệp bầu cử tới tiền thưởng để giết lính Mỹ tại Afghanistan.





Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, người phát biểu tại cuộc họp báo tại Bộ Ngoại Giao sau tuyên bố của Đức, đã không nói gì tới tin tức này và phản ứng của chính phủ là hạn chế trong các tweets từ phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, John Ullyot.

Cảnh Sát Hong Kong Bắt Khoảng 289 Người Biểu Tình Chống Hoãn Bầu Cử

Cảnh sát Hong Kong đã bắt từ 90 tới 289 người tại các cuộc biểu tình chống chính quyền qua quyết định hoãn cuộc bầu cử, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Chủ Nhật, 6 tháng 9 năm 2020.





Một phụ nữ đã bị bắt vì các cáo buộc hành hung và phân phối các biểu ngữ ủng hộ độc lập, theo sở cảnh sát Hong Kong cho biết trên trang Facebook của họ. Các biểu ngữ như thế là bất hợp pháp theo Luật An Ninh Quốc Gia mới có hiệu lực.





Các báo cáo ban đầu nói rằng số người bị bắt là khoảng 90, nhưng báo South China Morning Post tường trình rằng số người bị bắt có thể cao tới ít nhất 289 người, hầu hết bị cáo buộc “tập trung bất hợp pháp.”





Cảnh sát đã bắn những viên đạn cay vào những người biểu tình và giơ cao lá cờ tím cảnh báo người biểu tình rằng họ sẽ bị bắt vì hô to các khẩu hiệu vi phạm luật an ninh mới.





Các cảnh sát mặc thường phục cũng đã xịt hơi cay và vật lộn với những người biểu tình. Khoảng hơn hai chục người đã bị phạt vì vi phạm các luật giữ khoảng cách xã hội vì vi khuẩn corona.





Các cuộc bầu cử định diễn ra hôm Chủ Nhật, nhưng Đặc Khu Trưởng Carrie Lam hôm 31 tháng 7 đã hoãn lại một năm. Bà Lam viện dẫn việc tăng cao các trường hợp bị lây vi khuẩn corona để cần thiết hoãn cuộc bầu cử, nhưng các chỉ trích nói rằng chính quyền của bà lo sợ rằng đối lập sẽ giành lại các ghế nếu bỏ phiếu diễn ra theo kế hoạch.

Mỹ Bắt 1 Tổ Chức Quốc Tế Hơn Một Chục Người Rửa Tiền, Buôn Ma Túy, Vi Cá Mập Bất Hợp Pháp

Súp vi cá mập, được xem là món ăn thượng hạn tại một số nước, đã từ lâu tạo nhu cầu cho việc săn bắt cá mập để lấy vi một cách bất hợp pháp. Nhưng các viên chức thẩm quyền liên bang tại tiểu bang Georgia đã tuyên bố trong tuần này rằng họ đã triệt hạ ít nhất một nguồn cung cấp thành phần này: một tổ chức nhiều triệu đô la mà họ mô tả như là rửa tiền quốc tế, mua bán ma túy và vòng buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Bảy, 5 tháng 9 năm 2020.





Hơn một chục người, gồm Terry Xing Zhao Wu, 45 tuổi, cư dân thành phố Burlingame tại California, và 2 cơ sở kinh doanh ở hai đầu đất nước đang đối diện với nhiều truy tố, gồm gian lận và rửa tiền, đối với các vai trò của họ trong điều mà các viên chức gọi là “tổ chức tội phạm liên quốc gia Wu,” theo Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ tại Địa Hạt Phía Nam của Georgia cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Năm.





Tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm công tố viên Hoa Kỳ đối với địa hạt là Bobby Christine nói rằng Operation Apex là “còn nhiều điều hơn là việc triệt hạ việc làm đáng khinh là chặt vây cá mập và để chúng chết đuối dưới biển để tạo ra một bát súp.”





Các viên chức đã tịch thu gần 8 triệu đô la tiền mặt, hột xoàn và các kim loại quý trong các cuộc bắt bớ và lục soát các nhà và nơi làm việc của hơn một chục người bị truy tố, theo các công tố viên cho biết.





Gần 18,000 cây cần sa và 34.5 pounds ma túy được chế biến, nhiều vũ khí và “18 viên các totoaba, một món ăn khoái khẩu tại Châu Á được săn bắt bất hợp pháp từ các loại có nguy cơ diệt chủng,” cũng bị tịch thu. Các nhân viên chấp pháp cũng “lập biên bản hơn 6 tấn vi các mập,” theo các viên chức cho biết.

Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam Jeff LeTourneau Từ Chức Vì Lời Ca Ngợi Hồ Chí Minh

ORANGE, Calif. – Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ tại Miền Bắc Quận Cam Jeff LeTourneau đã tuyên bố từ chức hôm Thứ Năm, 3 tháng 9 năm 2020.





Quyết định của ông LeTourneau là đáp ứng đối với lời bình mà ông đã chia xẻ trên Facebook hôm 30 tháng 8 trong đó ông gọi nhà độc tài cộng sản Hồ Chí Minh là “người giải phóng.”





Trong lá thư tuyên bố từ chức, ông LeTourneau viết rằng, “Trong mấy ngày qua, tổn thương mà chế độ độc tài của Hồ Chí Minh gây ra cho cộng đồng người Việt đã làm cho tôi hiểu rất rõ ràng. Đối với khoảng 35,000 người Việt của Đảng Dân Chủ tại Quận Cam, và đối với tất cả cộng đồng người Việt, tôi xin lỗi về bình luận đã chia xẻ trên Facebook. Tôi hy vọng rằng sự từ chức của tôi trong Đảng Dân Chủ sẽ là bước đầu trong việc chữa lành và hóa giải đối với cộng đồng của chúng ta.





Hy vọng của tôi rằng là những nhà Dân Chủ khắp Quận Cam có thể thống nhất bên sau các ứng cử viên của chúng ta và những giá trị của Đảng Dân Chủ. Chúng ta ủng hộ các gia đình lao động, nhà ở vừa khả năng, tiếp cận được sự chăm sóc sức khỏe, và cơ hội cho tất cả. Chúng ta phải ủng hộ những giá trị này không phải chỉ trước cuộc bầu cử sắp tới, mà còn nhiều năm sau này nữa.





Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam Ada Briceño đã chấp nhận sự từ chức của ông LeTourneau.





Trong khi đó Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Thu Hà Nguyễn đã lên tiếng “hài lòng trước quyết định từ chức của ông Jeff Letourneau.” Trong thông cáo báo chí gửi tới cả cơ quan truyền thông báo chí, Jeff LeTourneau có đoạn Jeff LeTourneau viết như sau.





“Sau khi tôi và một số dân cử kể trên mạnh mẽ lên tiếng phản đối và yêu cầu ông





“Jeff Le Tourneau phải từ chức ngay. Hôm nay, chúng tôi vui mừng báo tin cùng qúy đồng hương, ông Jeff LeTourneau đã nộp đơn từ chức.





“Là một nhà khoa học đang nghiên cứu bệnh ung thư cũng như virus corona, đồng thời là nghị viên thành phố Garden Grove, tôi cảm thấy hài lòng trước quyết định từ chức của ông Jeff Letourneau. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cám ơn sự hiện diện của qúy cơ quan truyền thông và thân hữu, và tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng quý đồng hương triệt để chống Hồ Chí Minh, tên tội đồ dân tộc và đảng cộng Sản Việt Nam cho đến khi quê hương chúng ta không còn chế độ Cộng Sản bạo tàn cai trị.”

Vụ Án Đồng Tâm: 2 Án Tử Hình, 19 Trong 29 Bị Báo Bị Tra Tấn Trong Lúc Điều Tra





Hình minh hoạ. Phiên toà xử 29 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội. (nguồn Đài RFA) HÀ NỘI, VN – Vụ án Đồng Tâm đã gần như đi đến giai đoạn sắp kết thúc với đề nghị của Viện Kiểm Soát Nhân Nhân (VKSND) cho các bản án từ tử hình tới chung thân và tù nhiều năm, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư, 9 tháng 9 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết vụ xử án này như sau.



Sáng 9-9-2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội đề nghị mức án tử hình đối với ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức với cáo buộc "giết người".





Con ông Công là ông Lê Đình Doanh bị đề nghị mức án chung thân, các mức án bị VKS đề nghị khác gồm ông Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến từ 16-18 năm tù, ông Nguyễn Văn Tuyển 14-16 năm tù với cùng cáo buộc tội danh như trên.





19 người được đề nghị đổi tội danh truy tố từ Giết người sang Chống người thi hành công vụ. Trong số này mức án đề nghị thấp nhất từ 18-26 tháng tù cho hưởng án treo, mức cao nhất 6-7 năm tù.





Có 4 người bị đề nghị mức 15-18 tháng tù cho hưởng án treo gồm các ông bà: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Phượng.





Theo tường thuật của báo Tuổi trẻ, trong 3 ngày diễn ra phiên tòa các ông Lê Đình Công và Bùi Viết Hiểu không nhận tội, nhưng VKS lại nhận định đây là hành vi "quanh co chối tội".





Trong khi đó một bản tin khác của RFA hôm 9 tháng 9 năm 2020 cho biết nhiều bị cáo trong vụ án Đồng Tâm nói rằng họ đã bị tra tấn trong lúc điều tra. Bản tin RFA cho biết thêm chi tiết như sau.





Một luật sư vào trưa ngày 9-9-2020 tiết lộ một chi tiết bất ngờ xảy ra vào cuối giờ xử ngày thứ 2 (8-9) trong vụ án Đồng Tâm đó là các bị cáo đồng loạt khẳng định mình bị tra tấn trong giai đoạn điều tra.





Luật sư Đặng Đình Mạnh tường thuật lại trên Facebook cá nhân: "Lúc 6h20', trời Hà Nội đã tối hẳn. Trong phiên tòa có một luật sư lớn tuổi đề nghị cho nghỉ vì đã quá trễ, nhưng chủ tọa bác bỏ yêu cầu đó và cho phiên tòa tiếp tục. Chủ tọa mời các luật sư tham gia xét hỏi và luật sư Đặng Đình Mạnh giơ tay xin phép Hội đồng Xét xử tham gia xét hỏi.





Đầu tiên chủ tọa phiên tòa từ chối với lý do luật sư Đặng Đình Mạnh đã tham gia xét hỏi rồi; nhưng ông nêu qui định luật không hạn chế việc xét hỏi của luật sư. Ngoài ra ông lập luận thêm là câu hỏi phát sinh trong quá trình theo dõi sự xét hỏi của đồng nghiệp. Ông nói chỉ xin hỏi 1 câu ngắn rồi quay xuống hàng ghế những người bị truy tố nêu câu hỏi chung với tất cả 29 bị cáo rằng “Nếu những ai CÓ bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên. Nếu những ai KHÔNG bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay.”





Đáp lại câu hỏi của luật sư Đặng Đình Mạnh có 10 cánh tay giơ lên. Như vậy có 19 người thừa nhận họ bị tra tấn trong giai đoạn điều tra.”





Vào tối ngày 8-9-2020, luật sư Ngô Anh Tuấn công bố bản ghi chép về phiên tòa Đồng Tâm ngày thứ hai cho thấy ông Lê Đình Công khai trong giai đoạn điều tra ông bị đánh hàng ngày bằng dùi cui cao su.





"Bị đánh mười ngày như một. Ông Phạm Việt Anh dùng dùi cui cao su đánh!" - ông Công trả lời câu hỏi của luật sư Đặng Đình Mạnh về việc có hay không bị cơ quan điều tra bức cung nhục hình.

20 Người Thuộc Tổ Chức ‘Triều Đại Việt Nguyễn’ Sắp Bị CSVN Đem Ra Xử Về Tội ‘Khủng Bố’

SÀI GÒN, VN – Tòa án CSVN tại thành phố Sài Gòn sắp xử 20 người thuộc tổ chức “Triều Đại Việt Nguyễn” có trụ sở tại Canada về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba, 8 tháng 9 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết sự việc nói trên như sau.





Toà án Nhân dân TP Hồ Chí Minh hôm 8/9 cho báo Công An biết toà sẽ lên lịch trong thời gian sớm nhất để xét xử 20 người về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.





Đây là những người bị cáo buộc đã tham gia chế tạo và đặt bom gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh hôm 20/6/2018 khiến 1 cán bộ bị thương.





Theo báo Công An, hai đối tượng chính trong nhóm người này là Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1990) và cha ruột là Nguyễn Khanh. Hai người được xác định đã tham gia một nhóm của người Việt có tên là Triều đại Việt Nguyễn có trụ sở ở Canada. Đây là nhóm đã bị Bộ Công an xếp vào danh sách khủng bố.





Theo báo Công An, hai cha con Khanh và Thanh khai nhận đã có mối quan hệ thân thiết với ông Ngô Hùng, Tổng tư lệnh của Triều đại Việt Nguyễn. Ngô Hùng phong cho Khanh là Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và phong cho Thanh hàm Thiếu tướng. Sau đó Ngô Hùng chuyển 120 triệu đồng cho Khanh và giao nhiệm vụ cho Khanh tổ chức người chế tạo chất nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan công an.





Một người cháu của Khanh là Dương Bá Giang đã chế tạo chất nổ. Khanh đã đưa hai quả nổ cho một người có tên là Vũ Hoàng Nam. Người này sau đó đã chọn địa điểm gây nổ là Công an phường 12, quận Tân Bình. Nhóm người này đã đến đồn công an với lý do xin xác nhận giấy tờ và đặt một trái nổ ở chỗ ghế ngồi tiếp tân, một trái khác ở khu vực để xe, sau đó ra ngoài dùng điều khiển kích nổ và bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai.





Cũng theo báo Công An, ông Khanh cũng giao một quả nổ khác cho Nguyễn Xuân Phương với yêu cầu gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Nhưng Phương đã vứt quả nổ ở nơi vắng vẻ rồi báo là đặt chất nổ nhưng có thể bị hư.





Cơ quan pháp luật Việt Nam đồng thời cũng đã quyết định khởi tố, truy nã quốc tế đối với ông Ngô Hùng (tên đầy đủ là Ngô Văn Hoàng Hùng).





Trong một lần trả lời Đài Á Châu Tự Do vào tháng 7 năm 2018 từ Canada, ông Ngô Hùng đã xác nhận có liên quan đến nhóm người đặt chất nổ ở trụ sở Công an phường 12 và khẳng định: “Đó là những chiến sĩ của Triều Đại Việt, tôi yêu cầu phải tức khắc trả ngay những người đó. Nếu không trả thì các ông phải gánh hậu quả trong những ngày tới. Cuộc chiến ngày hôm nay không phải chỉ 1 nhóm người công an đó đâu.”





Tuy nhiên ông Ngô Hùng cho rằng ông Nguyễn Tuấn Thanh là người bị bắt oan.