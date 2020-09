Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực GHPGVNTN Hoa Kỳ Long Trọng tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2564 – 2020

Santa Ana (Thanh Huy)- - Chùa Bát Nhã tọa lạc tại số 4717 W. 1 St Santa Ana do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2564-2020 vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba ngày 2 tháng 9 năm 2020, (theo thông lệ hằng năm Chùa Bát Nhã vẫn tổ chức Đại lễ Vu Lan theo đúng ngày Rằm âm lịch). Lễ Vu Lan năm nay trong tình hình bệnh dịch Covid-19 nên chùa cũng đã giới hạn số Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự.





Điều hợp chương trình do Thượng Tọa Thích Quảng Văn.





Mở đầu phần cung thỉnh chư tôn đức tăng ni vào chánh điện, nghi thức niệm Phật cầu gia bị.







Mở đầu buổi lễ, Thượng Tọa Thích Quảng Văn nói về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan, TT. Nói: “Kính bạch quý ngài, vâng theo lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây dưới mái Già Lam Bát Nhã, gội lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi thành tâm dâng lên mười phương chư Phật, thứ đến dâng cúng hiện tiền Tăng Ni vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ, sau nhờ quý ngài nhứt tâm chú niệm để cửu huyền thất tổ, nội ngoại song thân, cha mẹ nhiều kiếp của chúng con nương vào oai lực này mà rời đường dữ, sanh về cõi lành. Với truyền thống tri ân, báo ân trong ngày Vu Lan Báo Hiếu, truyền thống hài hòa tốt đẹp sâu sắc đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày Rằm Tháng Bảy năm Canh Tý, chùa Bát Nhã chúng con long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Đó là lý do buổi lễ.” Sau đó Thượng Tọa Quảng Văn giới thiệu và cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni đến chứng minh cho buổi lễ cũng như cám ơn sự hiện diện của các cơ quan truyền thông và thiện nam tín nữ Phật tử tham dự .







Sau đó, Thượng Tọa Thích Quảng Hiếu lên tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan PL. 2564-2020 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,

Thông Bạch có đoạn: “Chưa lúc nào như lúc này, nước Mỹ và toàn thể nhân loại đang chịu nhiều thảm họa tai ương. Từ đại dịch Coronavirus đến thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, động đất… Giáo hội và cộng đồng Phật Giáo Việt tại Hoa Kỳ cũng cùng chung sự khốn khó ấy. Mọi sinh hoạt của Giáo hội trong năm nay đều phải hủy bỏ, trong đó có lễ Hiệp Kỵ các vị Tôn túc trong Hội Đồng Giáo Phẩm Hoa Kỳ, Đại lễ Phật đản chung, Đại hội Khoáng Đại, An Cư, Khóa Tu học Bắc Mỹ lần thứ 10. Các chùa ở Mỹ đóng cửa hơn năm tháng qua và người Phật tử không thể về chùa tu học cùng một đại chúng như trước đây. Trước đại nạn của nước Mỹ và thế giới, Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hoa Kỳ xin gởi đến chư liệt vị những tâm nguyện sau đây:



1. Thể hiện năng lực tu học của người con Phật trước môt đại dịch. Đó là: Định Tĩnh, Sáng Suốt và Sẵn Sàng. Công năng hàm dưỡng tu học của chúng ta để đạt được nhiều phước lợi trong đó có ba điều này. Định Tĩnh là năng lực để hóa giải trước sự sợ hãi quá đáng như đại dịch hiện nay. Sợ hãi đã giam hãm và cột trói con người rồi đưa đến khủng hoảng và trầm cảm tăng cao tại Mỹ. Cần định tĩnh và tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua đại dịch vì chúng ta có năng lực đề kháng của thân và tâm, cũng như biết phòng bệnh dựa trên lý trí mẫn tiệp. Sáng suốt là một năng lực cần thiết hiện nay. Chúng ta quen lệ thuộc vào mọi thứ, trong đó có sự lệ thuộc lớn vào suy nghĩ của người khác. Hãy thật sáng suốt để nhận định và đánh giá những suy nghĩ mà mỗi ngày chúng tràn ngập vào tim não chúng ta, rồi từ đó tạo thành những trận cuồng phong khốn đốn cho chính mình. Sẵn sàng là khả năng cao thượng và hùng lực của người đệ tử Phật. Chúng ta đã cố gắng tất cả mọi đề phòng nhưng không may bị con Coronavirus tấn công thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận. Bất cứ sự oán hận nào cũng chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ thêm và ảnh hưởng lớn lao đến người thân chung quanh mình.



2. Nhận thức rằng sự tu tập không chỉ tinh tấn trước một đại dịch như hiện nay mà phải khẳng định rằng chúng ta đã có gì trong tay để lúc này đem ra ứng phó. Như người tích lũy của báu lâu ngày, lúc bị thiên tai, dịch bịnh thì đem ra tiêu dùng chứ đâu phải bắt đầu chạy xuôi chạy ngược kiếm tìm. Muộn màng lắm thay! Trước một đại nạn tan thương, trước những biến động ngỡ ngàng cay đắng thường xảy đến, xin những người con Phật hãy cùng nhau quán niệm: Năng lực của con đang thách đố.



3. Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ được. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa.

Giáo Hội Phật giáo Việt nam Thống nhất Hoa kỳ xin nhất tâm đảnh lễ chư tôn Trưởng lão, chư Tôn đức Tăng Ni và một lòng tin tưởng vào năng lực của quí Ngài để che chở cho cộng đồng Phật giáo Việt nam nơi quê hương mới này. Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử, Đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt và Sẵn sàng trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nước Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay…”





Tiếp theo nữ Phật tử Từ Quyên đại diện cho tất cả những người con còn cha mẹ hay cha mẹ đã khuất bóng lên nói lời “Hoài Niệm Mùa Hiếu Hạnh.” Sau khi nêu lên những công ơn sinh thành dưỡng dục, những hy sinh gian khổ của cả cha lẫn mẹ dành cho những người con…Trong niềm xúc động nghẹn ngào, Phật tử Từ Quyên nói “Cha mẹ ơi! Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con được đứng nơi đây trước Tam Bảo, chúng con nguyện noi gương của ngài Mục Kiền Liên sẽ mãi là những người con hiếu thảo, phụng dưỡng, nghe lời Mẹ Cha. Chúng con sẽ không làm cho cha mẹ phải buồn, phải khổ vì chúng con nữa. Chúng con yêu thương cha mẹ lắm! Chúng con nguyện trước Tam Bảo, tu học Phật Pháp, chuyển hóa thân tâm, trau dồi giới đức để đem công đức lành này hồi hướng cho cha mẹ chúng con còn tại thế sức khỏe, bình an, tu theo chánh pháp. Cha mẹ chúng con đã quá vãng, nguyện được vãng sanh…”







Tiếp theo, lời Huấn Từ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, mặc dù sức khỏe chưa hồi phục sau một thời gian dài chữa bệnh, dưỡng bệnh nhưng Hòa Thượng vẫn cố gắng nêu lên những sự hy sinh vô cùng to lớn của cha mẹ mà theo Hòa Thượng, người con có cõng cha mẹ đi khắp cùng trái đất cũng không đền đáp được, HT.đã nêu những mẫu chuyện thương tâm của những đứa con bất hiếu làm đau lòng cha mẹ nhưng cha mẹ vẫn một lòng thương con, bỏ qua tất cả để lo cho con nên người. Những lời khuyên nhủ thực tế và chân thành. Ước gì những người trẻ có mặt trong đại lễ Vu Lan được nghe những lời giáo huấn của vị chân tu để hết long phụng dưỡng cha mẹ.





Sau lời huấn từ, đại diện Phật tử chùa Bát Nhã mang lẵng hoa vàng lên dâng cho Hòa Thượng Viện Chủ để Hòa Thượng thay mặt chư tôn đức kính dâng lên chư Phật mười phương.





Vì hoàn cảnh dịch bệnh nên nghi thức cài hoa hồng ban tổ chức chỉ để sẵn trên bàn trước hiên chùa mỗi Phật tử tụ mình cài lên một bông hồng để tỏ long tri ơn đối với bậc sinh thành.





Trong lúc nầy, ca sĩ Phật tử Hồ Quốc Việt lên hát bài “Bông Hồng Cài Áo.”





Nghi thức lễ vu lan bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan. Sau khi lễ kết thúc, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm trai đường thọ trai và các Phật tử cúng dường trai tăng, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do ban trai soạn chùa Bát Nhã khoản đải.





Trước tình hình Đại Dịch Covid-19 nhưng các chùa tại Nam California cũng đã cố gắng tổ chức ngày lễ Vu Lan đúng vào ngày Rằm Tháng Bảy.