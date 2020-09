Thời Sự Trong Tuần

Những người biểu tình đi tới trụ sở Cảnh Sát Quận Phía Nam của Los Angeles hôm 1 tháng 9 năm 2020 tại Los Angeles thuộc tiểu bang California. Dijon Kizzee, đàn ông Da Đen 29 tuổi đã bị giết chết bởi Cảnh Sát Quận Los Angeles tại South Los Angeles. Những người biểu tình tại trụ sở Quận Cảnh Sát Los Angeles sang ngày thứ hai sau khi Kizzee bị giết chết trong vụ hỗn chiến sau khi bị cảnh sát chận lại trong lúc đang cỡi xe đạp của ông.(Photo Getty Images)



Dù tình hình đại dịch Covid-19 đang có chiều hướng giảm dần, nước Mỹ cũng đã gánh chịu sự thiệt hại to lớn với hơn 6 triệu người bị truyền nhiễm vi khuẩn corona và hơn 183,000 người thiệt mạng. Trong tuần qua cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Quận Cam đã giận dữ vì Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam Jeff LeTourneau đã ca ngợi Hồ Chí Minh đưa tới làn sóng phản đối từ cộng đồng và các vị dân cử Mỹ-Việt.

7 Tháng, Hơn 6 Triệu Người Mỹ Bị Nhiễm Covid-19 Và Hơn 183,000 Người Thiệt Mạng

Chỉ cách nay 7 tháng, không người nào tại Hoa Kỳ bị lây nhiễm Covid-19. Tới Thứ Hai, 31 tháng 8 năm 21020, Hoa Kỳ đã đứng đầu thế giới với hơn 6 triệu người bị lây dịch bệnh, và 183,000 người đã thiệt mạng cũng như khiến cho nhiều người trẻ mang bệnh lâu dài, theo CNN cho biết.





Nhưng có tiên vui: “Cả nước Mỹ hiện làm việc tốt hơn vào ngày cuối tháng 8 so với ngày đầu tháng 8,” Theo Bác Sĩ Ashish Jha, giám đốc Viện Sức Khỏe Toàn Cầu tại Đại Học Harvard cho biết.





“Các trường hợp bị lây hàng ngày đang giảm xuống. Số người chết bắt đầu giảm bớt. Số người vào bệnh viện cũng giảm. Đây là tin vui, và phần lớn bởi vì các chính sách thông minh tại Texas và Arizon và Florida về việc đeo khẩu trang và đóng cửa các quán bar,” theo Jha.





Trong khi đó bản tin BBC tiếng Anh hôm Thứ Hai cho biết tình hình đại dịch toàn cầu như sau.





Tại Anh, Pháp và Tây Ban Nha tỉ lệ bị nhiễm đã giảm so với con số ngày Chủ Nhật.





Tổng số người bị nhiễm trên toàn cầu hiện vượt hơn 25 triệu, với hơn 846,000 người thiệt mạng. Con số thực có thể cao hơn, bởi vì nhiều người đã bị nhiễm nhưng không có triệu chứng đã không được thử nghiệm.





Tại tiểu bang Victoria của Úc báo cáo 222 trường hợp mới bị lây là mức gia tăng thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 7.





Việt Nam hiện có 1,044 trường hợp bị lây, với 34 người thiệt mạng.

Số Người Nhiễm Và Chết Vì Covid-19 Tại New York Đều Giảm, Lần Đầu Mỹ Có Người Bị Covid-19 Lần Thứ Hai

Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles hôm Thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2020 đã xác nhận có 27 trường hợp tử vong mới và 1,339 trường hợp dương tính mới của Covid-19, theo bản tin của Deadline.com cho biết hôm Thứ Bảy.





Số trường hợp hàng ngày đã giảm nhẹ từ hôm Thứ Sáu, khi Sở Y Tế xác nhận 38 trường hợp tử vong mới và 1,630 trường hợp bị lây bệnh mới.





Sở Y Tế đã xác nhận tổng cộng 239,756 trường hợp bị lây Covid-19 tính tới Thứ Bảy trên khắp Quận Los Angeles. Quận này đã có tổng cộng 5,759 người thiệt mạng vì vi khuẩn corona.





Cập nhật hôm Thứ Bảy đến vài ngày sau khi Thổng Đốc California Gavin Newsom công bố các hướng dẫn mới cho việc tái mở cửa các trường học, các trung tâm chăm sóc ban ngày và các đội thể thao trẻ. Cập nhật các con số mới nhất cũng theo sau việc công bố của thống đốc các hướng dẫn theo mã màu cho việc tái mở cửa toàn tiểu bang.





Tính tới Thứ Bảy, California có tổng cộng 700,778 trường hợp bị lây vi khuẩn và 12,905 người thiệt mạng.





Trong khi đó Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Bảy tuyên bố rằng số người vào bệnh viện và gắn ống thở vào khí quản vì Covid-19 tại tiểu bang New York đã giảm tới mức thấp mới. Số người vào bệnh viện giảm xuống tới 458, là con số thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 3, và số người phải gắn ống vào khí quản đã giảm xuống tới 48, là thấp nhất kể từ giữa tháng 3. Tỉ lệ bị truyền nhiễm vi khuẩn của tiểu bang New York thấp chư tới 1% liên tục 22 ngày qua.





Trong khi đó bản tin của CNN hôm Thứ Bảy cho biết Hoa Kỳ đã có 1 trường hợp tái bị truyền nhiễm vi khuẩn corona đầu tiên sau khi một người đàn ông 25 tuổi tại Nevada đã được chẩn đoán bị dịch bệnh lần thứ hai.





Cơ Quan CDC của Mỹ tiên đoán sẽ có hơn 200,000 người thiệt mạng vì vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9, khi mà đất nước đạt tới con số 6 triệu trường hợp bị bệnh Covid-19.





- Tính tới 1 tháng 9, trên toàn cầu hiện có 25,816,820 trường hợp bị lây, với 858,381 người thiệt mạng.

- Tại Việt Nam hiện có 1,046 trường hợp bị lây, với 34 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 6,088,842 trường hợp bị lây, với 184,564 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 48,825 trường hợp bị lây gồm 988 người thiệt mạng.

California Ra Quy Định Mới 4 Tầng: Cho Mở Cửa Tiệm Tóc, Tiệm Hair Salons

SACRAMENTO — Thống Đốc California Gavin Newsom đã công bố kế hoạch mới hôm Thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2020 để vực dậy nền kinh tế bị tàn lụi bởi đại dịch Covid-19, một hệ thống 4 tầng mà trong đó các quận phải cho thấy sự thành công liên tục trong việc làm giảm sự truyền nhiễm của vi khuẩn corona trước khi cho phép các cơ sở kinh doanh sự uyển chuyển lớn lao để tái mở cửa và các nhóm hoạt động tái sinh hoạt, theo bản tin báo Los Angeles Times cho biết hôm Thứ Sáu.





Trong việc làm này, Newsom có vẻ thực hiện biện pháp cảnh giác xa hơn nỗ lực đầu tiên của ông vào mùa xuân, khi mà quyết định của ông để nhanh chóng nới lỏng các hạn chế đã dẫn tới sự gia gia tăng lớn các trường hợp lây bệnh mà đã buộc phải phong tỏa toàn tiểu bang lần nữa.





“Chúng ta sẽ cứng rắn hơn trong lần này,” theo Newsom cho biết trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu tại thủ phủ Sacramento. “Lần này nghiêm ngặt hơn, nhưng chúng tôi tin rằng là biện pháp ổn định hơn.”





Đối với hầu hết California, các quy định mới sẽ không có kết quả thay đổi nhiều tức thì, vì việc ăn tối tại nhà hàng, các sinh hoạt tôn giáo, các trung tâm tập thể dục và thể dục thẩm mỹ, các rạp chiếu phim và bảo tàng viện cũng vẫn bị hạn chế ở ngoài trời chỉ tại đại đa số các quận trong tiểu bang.





Nhưng bắt đầu vào Thứ Hai, các tiệm hair salons và hớt tóc có thể mở cửa trên toàn tiểu bang, gồm bên trong nếu họ tuân theo các yêu cầu giữ khoảng cách xã hội, và nhân viên đeo khẩu trang và chấp hành các lệnh liên quan tới sức khỏe khác. Tất cả các tiệm bán lẻ và khu thương xá cũng được phép mở cửa tối đa 25% sức chứa, theo các viên chức tiểu bang cho hay.





Các quận sẽ được phép nới lỏng các hạn chế trong các giai đoạn tiến hành, từ từ cho phép người dân California tự do mỗi ngày để họ hưởng thụ như trước đại dịch nếu việc truyền nhiễm vi khuẩn tàn lụi tại các quận của họ. Không giống lần trước, lần này thống đốc nói rằng quyết định cho phép các quận khả năng mở cửa các cơ sở kinh doanh sẽ hoàn toàn dựa vào dữ liệu cho thấy sự lây lan của vi khuẩn trong cư dân.





Các tiêu chuẩn đối với mỗi tầng sẽ thống nhất với tất cả 58 quận tại California, và đại đa số các quận – gồm các quận tại Miền Nam California ngoại trừ San Diego – sẽ bắt đầu tầng thứ nhất và hạn chế nhất.





- Tầng 1, truyền nhiễm lan rộng: Hầu hết các cơ sở kinh doanh không quan trọng phải bị đóng cửa. Các quận trong tầng này có hơn 7 trường hợp bị lây mới của vi khuẩn tính theo 100,000 dân mỗi ngày và thử nghiệm dương tính có tỉ lệ 8% hay cao hơn.





- Tầng 2, truyền nhiễm đáng kể: Một số cơ sở kinh doanh bên trong không quan trọng vẫn bị đóng cửa. Các quận trong tầng này có từ 4 tới 7 trường hợp lây lan mới tính theo tỉ lệ 100,000 dân mỗi ngày và thử nghiệm dương tính tỉ lệ từ 5% tới 8%.





- Tầng 3, truyền nhiễm trung bình: Một số cơ sở kinh doanh có thể mở cửa với các điều chỉnh. Các quận trong tầng này có từ 1 tới 3.9 trường hợp bị lây mới tính theo tỉ lệ 100,000 dân mỗi ngày và tỉ lệ thử nghiệm dương tính từ 2 tới 4%.





- Tầng 4, truyền nhiễm tối thiểu: Hầu hết các cơ sở kinh doanh có thể tái mở cửa, với các điều chỉnh. Các quận trong tầng này có ít hơn 1 trường hợp bị lây mới tính theo tỉ lệ 100,000 dân mỗi ngày và tỉ lệ thử nghiệm dương tính dưới 2%.





Thí dụ, các tiệm ăn trong các quận ở Tầng 1 sẽ được phép chỉ phục vụ khách hàng bên ngoài trời. Một khi quận vào Tầng 2, tiệm ăn có thể phục vụ khách hàng bên trong, nhưng chỉ 25% sức chứa. Ở Tầng 3, 50% sức chứa và Tầng 4 toàn bộ sức chứa lượng khách được ăn bên trong, bao lâu việc giữ khoảng cách xã hội và các an toàn khác được thi hành.

Chính Phủ Trump Ra Lệnh Cấm Trục Xuất Hàng Chục Triệu Dân Nghèo Ra Khỏi Nhà Tới Hết Năm

WASHINGTON – Dựa vào luật y tế công cộng có ý ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật, chính phủ Trump hôm Thứ Ba, 1 tháng 9 năm 2020, nói rằng họ đang thực hiện lệnh cấm trục xuất cư dân trên toàn quốc trong 4 tháng, theo bản tin của USA Today cho biết.





Lệnh cấm, đã được tuyên bố bởi Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC), là biện pháp mới nhất bởi chính phủ để giải quyết sự sa sút kinh tế từ đại dịch vi khuẩn corona thiếu vắng sự thỏa thuận với Quốc Hội về việc đạt tới một gói kích cầu mới mà sẽ có hiệu lực của luật.





Để chận đứng các trục xuất, các viên chức y tế dựa vào Luật Phục Vụ Y Tế Công Cộng năm 1944, cho phép chính phủ có quyền cách ly rộng lớn. Lệnh này, sẽ có hiệu lực cho tới ngày 31 tháng 12 năm nay, áp dụng cho các cá nhân có lương ít hơn $99,000 một năm và những người không thể trả tiền thuê nhà ở.





“Tổng Thống Trump cam kết giúp những người Mỹ làm việc cực nhọc ở lại trong nhà của họ và chiến đấu chống lại sự lây lan của vi khuẩn corona,” theo phát ngôn nhân của Bạch Ốc Brian Morgenstern nói với các phóng viên hôm Thứ Ba.





Hành động này đưa tới sự phản ứng lẫn lộn từ các chuyên gia nhà ở: ca ngợi rằng nó sẽ có khả năng giữ hàng chục triệu người Mỹ trong nhà của họ nhưng quan tâm rằng nó chỉ trở lại đáo hạn, có khả năng đặt người dân vào các cuộc trục xuất năm tới bởi vì họ sẽ tiếp tục tính dồn các khoản tiền trả trong quá khứ trong thời gian hoãn trục xuất.





Nó cũng không rõ là hành động này ảnh hưởng các chủ nhà ra sao, là những người phải tiếp tục tự trả tiền.

Tất Cả Các Trường Quận Cam Từ Mẫu Giáo Tới Lớp 12 Có Thể Tái Mở Cửa Học Trực Tiếp Sau Ngày 6 Tháng 9

Tất cả trường học tại Quận Cam có thể tái mở cửa các lớp học có học sinh đến học trực tiếp bắt đầu vào ngày 6 tháng 9 nếu các trường hợp bị nhiễm vi khuẩn corona và vào bệnh viện vẫn thấp dưới mức yêu cầu bởi tiểu bang, theo các viên chức y tế cho biết hôm Thứ Năm, 27 tháng 8 năm 2020, theo Đài KTLA tường thuật.





Hôm Chủ Nhật, khu vực đã thực hiện bước tiến lớn hướng tới tỉ lệ nhiễm vi khuẩn thấp và tiến gần sát tới việc tái mở cửa các cơ sở kinh doanh bên trong và những nơi công cộng khác. Quận đã được gỡ bỏ ra khỏi danh sách các quận được giám sát của tiểu bang vì tỉ lệ khó khăn của nhiễm bệnh và tử vong.

Không có quận nào khác tại miền Nam California, ngoại trừ San Diego, đã được gỡ bỏ ra khỏi danh sách sau đợt ghi nhận lần đầu các trường hợp bị lây trung bình 14 ngày ít hơn 100 trường hợp tính theo đầu người 100,000 dân.





Nếu ra khỏi danh sách giám sát 14 ngày liên tiếp, Quận Cam sẽ có được phép tái mở cửa tất cả trường học để dạy trực tiếp cho học sinh từ Lớp Mẫu Giáo lên lớp 12, theo các viên chức y tế cho biết.





Điều đó có nghĩa là tất cả trường học có thể chứng kiến việc tái mở cửa vào ngày 6 tháng 9, theo Tiến Sĩ Clayton Chau cho biết.





Tuy nhiên, ông Chau nói rằng bất cứ học sinh nào có vấn đề sức khỏe, hay những em có nguy cơ gia tăng nếu chúng bị lây nhiễm vi khuẩn, thì sẽ có thể tiếp tục học trên mạng. Tiểu bang đòi hỏi các trường học phải cho học sinh những chọn lựa như thế trong mùa đại dịch.

Nhiều Nhóm Người Mỹ Gốc Á Chống Việc Trump Bổ Nhiệm Tân Giám Đốc ICE Tony Pham

Việc bổ nhiệm của chính phủ Trump đối với một người tị nạn Việt Nam để lãnh đạo Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế đã gây giận dữ một số các nhà vận động người Mỹ gốc Á, nhiều người trong số đó lên án hành động này như là đạo đức giả, theo đài NBC News cho biết hôm 28 tháng 8 năm 2020.





Tony Pham, mà gia đình của ông đã rời khỏi Sài Gòn vào năm 1975, trước đây đã phục vụ trong vai trò cố vấn pháp lý của cơ quan này. Ông đã được bổ nhiệm hôm Thứ Ba để tiếp nối Matt Albence làm quyền giám đốc mới.





Trong những năm Trump làm tổng thống, việc trục xuất người Đông Nam Á đã gia tăng tới mức báo động. Việc bổ nhiệm của Pham đến vào thời điểm căng thẳng đặc biệt đối với nhóm mà đang quay cuồng với sự sút giảm sức khỏe và kinh tế vì đại dịch. Vào đầu tháng này, Cơ Quan ICE đã trục xuất 30 người Mỹ gốc Việt, gồm một số là người tị nạn được cho là được bảo vệ theo thỏa thuận năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.





“Trump bổ nhiệm một người tị nạn lãnh đạo một cơ quan thường xuyên vi phạm các quyền của người tị nạn là một kỹ thuật thường được sử dụng để chia rẽ các cộng đồng của chúng tôi,” theo Tracy La, giám đốc tổ chức VietRISE có trụ sở tại California, nói với NBC Asian America.





ICE đã không trả lời yêu cầu bình luận của NBC Asian America.





Trong một tuyên bố chính thức, La nói thêm rằng, “Đối với Pham là một người tị nạn Việt Nam không có nghĩa là ông ấy sẽ lãnh đạo ICE và đối xử những di dân và người tị nạn với nhân phẩm và tôn vinh nhân quyền mà họ xứng đáng có.”





Đối với nhiều nhà vận động khác, nghiệp vụ lâu năm của Pham trong ngành chấp pháp là nguyên nhân nghiêm trọng để quan ngại. Trước khi tham gia vào Bộ Nội An, ông ấy đã làm việc trong vai trò công tố viên tại thành phố Richmond thuộc tiểu bang Virginia, và là một giám thị tại nhà tù Virginia Peninsula Regional Jail.





“Vì ông ấy đã làm việc cho ICE trong chính phủ này, và chính phủ này đã tăng cường nhắm vào các cộng đồng tị nạn Đông Nam Á, chúng toi không cảm thấy lạc quan là sẽ có sự thay đổi trong cách ICE điều hành,” theo Phi Nguyen, giám đốc tố tụng tại Asian Americans Advancing Justice–Atlanta, hay AAAJ.





Cách mà trong đó Pham đóng khung câu chuyện di dân của ông cũng làm tồn tại lâu dài câu chuyện “di dân tốt đối nghịch với dân dân xấu” theo các chuyên gia cho biết. Pham và gia đình đã trở thành công dân một thập niên sau khi tái định cư tại Hoa Kỳ. Trong một email gửi cho các luật sư của ICE, ông nhấn mạnh rằng ông đã thực hiện “con đường hợp pháp để trở thành công dân.”





Khoảng 15,000 người Đông Nam Á đang đối diện lệnh bị trục xuất cuối cùng – 80% trong số đó liên quan tới các tiền án hình sự, theo phúc trình từ AAAJ cho biết. Trong số những người tị nạn đang gặp nguy cơ bị trục xuất, theo Nguyen cho biết, nhiều người lo sợ rằng Pham có thể thực hiện biện pháp gắt gao hơn đối với việc thực hiện để tạo khoảng cách cho chính ông.





Một số các tổ chức có tầm vóc quốc gia, như OCA–Asian Pacific American Advocates, hy vọng một cách thận trọng rằng Pham có thể giúp làm nhẹ đi lập trường cứng rắn của Trump về việc trục xuất bằng việc chấm dứt việc giam giữ bắt buộc và buộc phải gỡ bỏ.





Nhưng một liên minh rộng lớn các nhà hoạt động di trú đã cho rằng cơ quan ICE, như là cơ chế kỳ thị chủng tộc cơ bản mà đề cao người da trắng thượng đẳng, thì nằm ngoài cải cách.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe Tuyên Bố Từ Chức Vì Sức Khỏe, Bắc Hàn Vui Mừng

Kim Jong Un có thể theo dõi rất kỹ người sẽ thừa kế Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe – vì di sản của thủ tướng Nhật về việc đấu tranh cho những người bị Bắc Hàn bắt cóc, theo bản tin của Báo New York Post cho biết hôm Thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2020.





“Bắc Hàn có thể rất vui để nghe rằng ông Abe sẽ từ chức khi ông ấy được xem là nhân vật khó khăn” đối với vấn đề, theo một nhà ngoại giao, theo báo Japan Times tường trình.





Ông Abe đã kêu gọi giải cứu những công dân Nhật Bản bị bắt cóc bởi Bắc Hàn trong thập niên 1970s và 1980s, theo tờ báo nói trên cho hay.





Tuy nhiên, Bắc Hàn tin rằng đó không còn là vấn đề, nói rằng 8 trong 12 người đã chết và 4 người đã không bao giờ vào đất nước của họ.





Hôm Thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2020, Thủ Tướng Nhật Abe, 65 tuổi, đã tuyên bố ông sẽ từ chức thủ tướng được xem là tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản vì lý do sức khỏe. Abe đã được bầu làm thủ tướng nhiệm kỳ hai vào tháng 12 năm 2012, sau khi phục vụ nhiệm kỳ một từ năm 2006.

Mỹ Giải Mật 6 Đảm Bảo An Ninh Cho Đài Loan Thời Reagan Để Thêm Sự Ủng Hộ Đài Bắc

WASHINGTON – Hôm Thứ Hai, 31 tháng 8 năm 2020 Hoa Kỳ nói rằng họ đã và đang thiết lập cuộc đối thoại về kinh tế song phương với Đài Loan, một sáng kiến mà họ nói là nhằm tăng cường các mối quan hệ chặt chẽ với Đài Bắc và hỗ trợ cho nước này trong cuộc đối diện với áp lực gia tăng từ Bắc Kinh, theo Reuters cho biết.





Washington cũng nói họ đã giải mật 6 đảm bảo an ninh thời Tổng Thống Reagan cho Đài Loan, một hành động mà các nhà phân tích cho biết có vẻ cố tình chứng tỏ thêm sự ủng hộ đối với Đài Bắc.





Các tuyên bố nói trên đến vào lúc gia tăng các mối đe dọa của TQ nhắm tới Đài Loan, và lúc các quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã sút giảm tới mức tồi tệ hơn trong nhiều thập niên trong khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vận động để tái đắc cử vào tháng 11 với biện pháp gay gắt đối với TQ là nền tảng chính sách đối ngoại của ông.





Người đứng đầu ngành ngoại giao tại Đông Á của Bộ Ngoại Giao Mỹ là David Stilwell cho biết trong diễn đàn trên mạng được điều hợp bởi Tổ Chức Conservative Heritage Foundation rằng hành động mới nhất của Hoa Kỳ không phải là thay đổi chính sách, mà là một phần của hàng loạt “điều chỉnh quan trọng” trong chính sách “một TQ” từ lâu của Washington.





Washington cảm thấy buộc phải thực hiện những điều này bởi vì “sự gia tăng đe dọa bởi Bắc Kinh đối với hòa bình và ổn định” trong khu vực rất quan trọng và các nỗ lực của Bắc Kinh để cô lập ngoại giao Đài Loan trong khi đe dọa quân sự nó.

Belarus Khủng Hoảng: Biểu Tình Dâng Cao, Báo Chí Bị Cấm, Xe Tăng Xuất Hiện Giữa Đường Phố

Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã gửi “lời chúc ấm áp” tới đối tác Belarus kiên trì Alexander Lukashenko của ông hôm Chủ Nhật, 30 tháng 8 năm 2020, trong khi hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đã tụ tập tại Minsk và một đoàn xe tăng quân sự đã được thấy có mặt trong thành phố, theo bản tin của CNN cho biết.





Trong cuộc điện đàm, Putin đã chuyển lời chúc của ông tới sinh nhật 66 của Lukashenko, theo một tuyên bố được phổ biến trên trang mạng chính thức của Điện Kremlin cho biết.





Tuyên bố đó nói rằng cặp này sẽ gặp nhau tại Moscow trong “vài tuần tới,” và rằng họ đã đồng ý về các mối quan hệ “mạnh mẽ hơn” và “mở rộng” sự hợp tác giữa hai nước.





Cuộc điện đàm giữa 2 lãnh đạo đến trong lúc hàng ngàn người xuống đường tại thủ đô của Belarus hôm Chủ Nhật để chống lại các kết quả của cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 gây nhiều tranh cãi.





Đối với sự tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ hôm Chủ Nhật, 125 người đã bị bắt, theo cơ quan thông tấn nhà nước Nga TASS, trích thuật lời của nữ phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Belarus Olga Chemodanova.





Tại nhiều nơi trong thành phố, video được chiếu bởi cơ quan thông tin địa phương TUT.BY cho thấy ít nhất 8 chiếc xe tăng bọc thép đang di chuyển trong một đoàn xe.





Cảnh chiếu này đến cùng ngày sau khi 19 phóng viên người Belarus đã bị mất thẻ nhà báo để làm việc cho Đài BBC và các hãng truyền thông ngoại quốc khác đã bị tống xuất bởi chính quyền, với 2 phóng viên AP bị trục xuất ra khỏi nước trong cùng ngày.





Hãng thông tấn Belarusian Association of Journalists (BAJ) nói với CNN rằng 19 nhà báo người Belarus đã bị thu hồi giấy phép báo chí của họ hôm Thứ Bảy.





Nhân viên của BBC và AP nằm trong số các phóng viên bị ảnh hưởng bởi quyết định nói trên.





Charlotte Morgan, Trưởng Phòng Truyền Thông của BBC, nói với CNN rằng, “Chúng tôi lên án bằng từ ngữ mạnh nhất có thể về việc bóp ngẹt nền báo chí độc lập này.”





AP cũng chỉ trích “việc tấn công trắng trợn vào tự do báo chí” trong tuyên bố mà CNN thấy được, trong khi kêu gọi chính quyền Belarus bãi bỏ hành động này.

Nguyễn Đức Chung, Chủ Tịch Hà Nội Đã Bị Bắt, Truy Tối Tội ‘Chiếm Đoạt Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước’



Hình minh hoạ. Ông Nguyễn Đức Chung khi còn làm Giám đốc Công an Hà Nội hôm 20/5/2013 (nguồn: Đài RFA)

HÀ NỘI, VN – Có phải vì đấu đá nội bộ trước Đại Hội XII của Đảng CSVN mà Nguyễn Đức Chung, Chủ Tịch UBND Hà Nội đã bị bắt và truy tối tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 28 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về vụ này như sau.





Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam vào tối ngày 28/8/2020 với cáo buộc tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.





Truyền thông trong nước trích lời Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: “Quyết định khởi tố được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đưa ra ngày 28/8”.





Vào tối ngày 28/8, công an đã tiến hành khám xét nhà của ông Chung ở phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.





Bộ Công an cho biết việc khám xét nơi làm việc của ông Chung tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội cũng đang được tiến hành.





Trước đó, vào ngày 11/8 ông Chung đã bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến 3 vụ án ở Hà Nội, theo tin của truyền thông trong nước. Đó là các vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch - Đầu tư và một số đơn vị liên quan; vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường.





Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ cuối năm 2015 sau nhiều năm công tác trong ngành công an và từng giữ chức Giám đốc Công an Hà Nội và đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Jeff LeTourneau Đã Rút Bình Luận Trên Facebook, Đưa Ra Lời Xin Lỗi Cộng Đồng Việt, Không Có Ý Định Từ Chức

Phó chủ tịch Đảng Dân Chủ tại Quận Cam đang nằm dưới áp lực bị cách chức sau khi ông chia xẻ trên Facebook ca ngợi Hồ Chí Minh, là lãnh tụ cộng sản của Việt Nam, vì “đã giải phóng toàn bộ đất nước nghèo, bị nô lệ,” theo bản tin của báo Orange County Register cho biết hôm Thứ Ba, 1 tháng 9 năm 2020.





Một số các nhà lãnh đạo cao cấp Cộng Hòa và Dân Chủ đã kêu gọi ông Jeff LeTourneau từ chức hay bị cách chức khỏi chức vụ vì lời bình luận của ông.

LeTourneau đã nhanh chóng gỡ bỏ bài đăng trên Facebook và đưa ra lời xin lỗi. Nhưng ông nói với báo OC Register hôm Thứ Ba là ông không có kế hoạch từ chức khỏi chức vụ lãnh đạo đảng.





“Tôi biết người ta muốn tôi từ chức,” theo cư dân thành phố Brea này cho biết. “Nhưng tôi đấu tranh cho công lý xã hội và quyền đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới trong 40 năm qua. Và như vấn đề nguyên tắc, đây không phải là cách Đảng Dân Chủ phản ứng đối với quan điểm chính trị không phổ biến.”

Cuộc tranh cãi đã bắt đầu hôm Chủ Nhật, 30 tháng 8 năm 2020, khi ông LeTourneau chia xẻ bình luận từ Mesbah Islam, người mà trong năm 2016 đã không thành công trong cuộc tranh cử chiếc ghế Dân Biểu tiểu bang tại quận phía nam.





Bài đăng đã thảo luận về HCH có tầm vóc nhỏ bé, không bao giờ kết hôn hay có con. Hôm nay, bài đăng đã tiếp tục, “HCM có thể được xem như loại người hạ đẳng hay nguy hiểm xã hội. Thay vì, HCM đã giải phóng toàn đất nước nghèo, nô lệ từ 2 thế lực quân sự đế quốc mạnh nhất trên thế giới (Hoa Kỳ và Pháp) và đã giành độc lập cho dân Việt Nam.”





LeTourneau nói rằng ông biết về lịch sử của cuộc chiến tranh tại Việt Nam, và về vai trò của HCM trong cuộc chiến đó. Nhưng LeTourneau nói rằng ông tin là thông điệp trong bài đăng của Hồi Giáo là rằng người nào đó không có tiền hay quyền lực chính trị vẫn có thể ảnh hưởng sự thay đổi. LeTourneau nói thêm rằng ông chia xẻ bài bình luận mà không nghĩ kỹ về nó.



Nhưng trong một giờ, LeTourneau nói rằng, ông đã bắt đầu nghe từ những người chống đối bài đăng. Ông đã lấy nó xuống 90 phút sau và đưa ra lời xin lỗi vào tối Thứ Hai, nói rằng ông đã nhận thức được thông điệp đã “mở ra các vết thương hằn sâu.”



“Tôi đã nói chuyện với các thành viên của cộng đồng người Việt về quyền lực và chấn thương của chữ nghĩa mà những tuyên bố như thế đã gây ra,” theo LeTourneau cho biết trong lời xin lỗi. “Những ký ức về sự tàn bạo và đau đớn này trở nên mới tinh trong tâm, và tôi muốn nói với cộng đồng người Việt rằng tôi không vô cảm đối với nỗi đau đớn của họ.”

Nhiều Dân Cử Việt-Mỹ Lên Án Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam Ca Ngợi Hồ Chí Minh, Đòi Ông Này Từ Chức



Quang cảnh cuộc họp báo của các dân cử Mỹ-Việt phản đối Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ tại Quận Cam vì ca ngợi Hồ Chí Minh.(Photo: Thanh Huy)



GARDEN GROVE (VB) – Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ tại Quận Cam Jeff LeTourneau vào cuối tuần qua đã ca ngợi ông Hồ Chí Minh khiến cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản và các vị dân cử tại Quận Cam đồng loạt lên tiếng phản đối kêu gọi ông Jeff LeTournea từ chức.

Trong một lá thư gửi Đảng Dân Chủ Quận Cam đề ngày 31 tháng 8 năm 2020, 4 vị Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ mà địa hạt đại diện nằm tại Quận Cam gồm DB Harley Rouda, DB Lou Correa, DB Alan Lowenthal, và DB Gil Cisneros đã lên tiếng phản đối việc làm của ông Jeff LeTourneau và đòi ông này phải từ chức. Trong lá thư gửi cho Đảng Dân Chủ Quận Cam 4 vị Dân Biểu này viết rằng:



“Chúng tôi viết thư này để yêu cầu ông Jeff LeTourneau hãy từ chức Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam. Nếu ông LeTourneau không từ chức, chúng tôi kêu gọi đảng hãy cách chức ông ta ngay lập tức.





“Là những đại diện dân cử của Quận Cam, trong đó có Little Saigon, nơi có cộng đồng gốc Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, chúng tôi sửng sốt khi thấy ông LeTourneau vinh danh và ca ngợi lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh. Vô số những người Việt trong cộng đồng hồi tưởng mãnh liệt nỗi sợ hãi và nỗi đau mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho gia đình họ trong suốt thời gian cộng sản cai trị toàn Việt Nam, và nỗi tủi hổ khi bị buộc phải rời tổ quốc của mình.





“Việc ông LeTourneau vinh danh Hồ Chí Minh là sự phỉ nhổ vào bộ mặt của sự tự do, thịnh vượng và an toàn mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu và sẵn sàng đổi mạng sống để có được, và vào cái chết của 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Bất cứ sự ủng hộ hay ca ngợi những kẻ gây tội ác chống lại cộng đồng người Việt Quận Cam và những người dũng cảm phục vụ đất nước cần phải được loại ra khỏi đảng, chính trị và đất nước của chúng ta.





“Hãy cùng chúng tôi kêu gọi ông LeTourneau phải từ chức hoặc bị cách chức.”





Cùng ngày 31 tháng 8 năm 2020, cựu Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn cũng đã lên án việc ông Jeff LeTourneau ca ngợi ông Hồ Chí Minh. Trong bản lên án, bà Janet Nguyễn viết rằng:





“Cha tôi là chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu chống Cộng Sản Hồ Chí Minh và chú tôi bị sát hại bởi cộng sản bạo tàn. Đa số những người Mỹ gốc Việt hay người thân của họ đã phải xa quê hương, hy sinh trên con đường tìm tự do vì không thể sống dưới chế độ cộng sản. Chúng ta không thể để một nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ ngay tại Quận Cam ca ngợi tên cộng sản họ Hồ. Đây là một điều vô cùng xúc phạm đến người Việt Tỵ Nạn và cũng là một việc làm bóp méo sai lệch lịch sử, xúc phạm đến chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân nhân Hoa Kỳ đã cùng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, và hàng trăm ngàn người Việt Nam buộc phải vượt biển để đi tìm tự do.”





Trước đó vào ngày 30 tháng 8 năm 2020, nữ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Diedre Thu-Hà Nguyễn đã ra tuyên bố lên án và kêu gọi ông LeTourneau phải từ chức. Trong bản tuyên bố, có đoạn bà Thu Hà Nguyễn viết rằng:





“Cha tôi đã chiến đấu bên cạnh các binh sĩ Hoa Kỳ để chống lại cộng sản tại Việt Nam. Khi Sài Gòn sụp đổ, cha tôi đã bị tù khổ sai lao động ròng rã trong 8 năm trời. Mẹ tôi và tôi đều bị tù vì cố gắng chạy thoát khỏi chế độ cộng sản. Mẹ tôi bị cầm tù 3 năm. Tôi bị quản chế tại gia 2 tháng. Lúc đó tôi mới có 7 tuổi.





“Chúng ta luôn luôn có thông điệp rõ ràng và nhất quán rằng Hồ Chí Minh và những người cộng sản đã và tiếp tục sẽ là chế độ tàn bạo, vi phạm nhân quyền.





“Ông Jeff LeTourneau không còn là một Đảng Viên Dân Chủ giá trị đối với tôi và đối với 30,000 Đảng Dân Chủ gốc Việt tại Quận Cam. Sự thiếu suy xét của ông ấy cho thấy ông không nên giữ chức vụ trong đảng của chúng ta nữa. Bởi thế, tôi kêu gọi ông ấy từ chức. Nếu ông ấy không từ chức, tôi đề nghị Ủy Ban Điều Hành chuẩn bị loại bỏ ông ấy ra khỏi chức phó chủ tịch.”