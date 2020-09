Hội đồng Giám Sát Hạt Los Angeles Tán Thành Đề Xuất 16

LOS ANGELES, CA -- Hôm nay, Hội đồng Giám sát Hạt Los Angeles đã tán thành Đề xuất 16, biện pháp để khôi phục các chương trình chính sách nâng đỡ trên khắp California trên lá phiếu vào tháng 11 này. Đại diện cho hơn 10 triệu cư dân, Hội đồng Giám sát Hạt Los Angeles nhất trí đã đến lúc California phải thực hiện các bước cụ thể để giải quyết sự phân biệt đối xử có hệ thống đối với phụ nữ và người da màu. Đề xuất 16 đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người trong hoạt động tuyển dụng, ký hợp đồng và giáo dục.

“Là một người đã được hưởng lợi từ chính sách nâng đỡ, tôi hiểu cách tiếp cận bình đẳng với nền giáo dục chất lượng cao và công việc tốt có thể mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người - bất kể chủng tộc hay giới tính của họ,” Giám sát viên Hilda Solis, người dẫn dắt để có được sự tán thành của Hội đồng quản trị. “Quá lâu rồi, những người trông giống tôi đã bị gạt ra ngoài lề, bị phân biệt đối xử và tước quyền bầu cử. Chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc có hệ thống. Bây giờ là lúc để hành động. Bằng cách ủng hộ Dự luật 16, Los Angeles có thể tạo sân chơi bình đẳng và cung cấp các cơ hội bình đẳng, để mọi người trong các cộng đồng đa dạng của chúng ta có thể thành công ”.

Trong sự tán thành của mình, Ban Giám sát Hạt Los Angeles lưu ý rằng Dự luật 16 sẽ tăng cường sự phục hồi kinh tế của Hạt LA bằng cách cho phép Hạt phối hợp với các đối tác chiến lược của mình trong Quỹ Cứu trợ và Phục hồi Khu vực Los Angeles COVID-19 để đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của phụ nữ và người da màu được tiếp cận hỗ trợ tài chính bình đẳng.

Đề xuất 16 được hơn 500 tổ chức và lãnh đạo tán thành, bao gồm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris và Dianne Feinstein, Thống đốc California Gavin Newsom, Dân biểu Hoa Kỳ Karen Bass (CA-37), Jimmy Gomez (CA-34), Barbara Lee (CA-13) và Ted Lieu (CA-33), nhà sáng lập Black Lives Matter Alicia Garza và Patrisse Cullors, ACLU of California, California/Hawaii State Conference NAACP, Tiến sĩ Bernice King, Asian Americans Advancing Justice, Planned Parenthood Affiliates of California, California Teachers Association và League of Women Voters California, trong số nhiều tổ chức khác.