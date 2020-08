Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence đưa ngón tay cái lên sau khi phát biểu trong ngày đầu của Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa tại Trung Tâm Đại Hội Charlotte hôm 24 tháng 8 năm 2020 tại thành phố Charlotte, North Carolina.(Photo Getty Images)

Tình hình đại dịch vi khuẩn corona vẫn tiếp tục gây chú ý trong tuần qua, dù mức độ lây lan và tử vong đã có chiều hướng giảm tại Hoa Kỳ cùng một số nơi khác. Trong khi đó tình hình bầu cử tại Mỹ với 2 cuộc đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa diễn ra liên tục 2 tuần qua cũng làm nhiều người quan tâm.

Báo Time: Có Chứng Cứ Chắc Covid-19 Truyền Nhiễm Qua Không Khí

Nhiều tháng bước vào đại dịch Covid-19, vi khuẩn corona vẫn lan truyền không thể kiểm soát tại Hoa Kỳ, theo bản tin của báo Time hôm 25 tháng 8 năm 2020 cho biết.





Các giới chức thẩm quyền y tế công cộng gồm Cơ Quan CDC và WHO kêu gọi chúng ta giữ khoảng cách 6 feet, rửa tay, khử trùng các bề mặt thường xuyên đụng vào, và đeo khẩu trang. Nhưng sự tuân thủ những biện pháp này – đặc biệt đeo khẩu trang – thì lẫn lộn, và hàng ngày chúng ta nghe các trường hợp nhiều người không biết làm sao họ bị truyền nhiễm. Chúng ta nghe vể những sự kiện siêu truyền nhiễm, mà ở đó một người truyền bệnh cho nhiều người, đang xảy ra tại các quán bar đông người và các cuộc tụ họp gia đình đông người, nhưng không phải ở bên ngoài nhà. Các bãi biển tại nhiều thành phố như Chicago bị đóng, nhưng những nơi tập thể dục và ăn uống bên trong tại các nhà hàng đã tái mở cửa. Thật không lạ khi công chúng hoang mang.





Điều quan trọng là phải có một mô tả vật lý rõ ràng về các cách mà COVID-19 được truyền nhiễm, để các cá nhân và tổ chức có thể hình dung nó và sẽ hiểu cách tự bảo vệ mình. Ngược với thông điệp sức khỏe công cộng, nhiều khoa học gia tin rằng sự truyền nhiễm của các trường hợp Covid-19 là kết quả của sự lây lan qua không khí. Chứng cứ của việc lây lan trong không khì thì vững mạnh hơn là bất cứ đường nào khác, và các viên chức cần quyết liệt hơn trong việc diễn bày hiện thực này nếu chúng ta muốn kiểm soát đại dịch.





Có 3 cách vi khuẩn được truyền nhiễm, mà hai cách đã được nhấn mạnh bởi Cơ Quan WHO và CDC. Thứ nhất là qua các đồ vật bị nhiễm vi khuẩn. Thứ hai có thể là Covid-19 lây lan qua các giọt nước miếng hay giọt hô hấp mà các cá nhân bị nhiễm bịnh tống ra khi họ ho, nhảy mũi hay nói chuyện.





Thứ Ba là truyền nhiễm qua “không khí” tương tự như lây lan của giọt nước nhỏ li ti, ngoại trừ các giọt nước quá nhỏ mà chúng có thể tồn tại trong không khí nhiều phút hay nhiều giờ.





Để hiểu về quy mô của truyền nhiễm qua không khí, đường kính của sợi tóc con người là khoảng 80 micron, và các giọt trong không khí nhỏ hơn khoảng 50 micron có thể trôi nổi trong không khí đủ lâu để được hít vào.





SARS-CoV-2 chỉ có đường kính 0.1 micron, vì vậy có rất nhiều vi khuẩn trong không khí.





- Tính tới Thứ Tư, trên toàn cầu hiện có 23,903,870 trường hợp bị lây, với 819,609 người thiệt mạng.

- Tại Việt Nam hiện có 1,034 trường hợp bị lây, với 29 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 5,792,911 trường hợp bị lây, với 178,410 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 682,320 trường hợp bị lây, với 12,409 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 46,642 trường hợp bị lây, với 912 người thiệt mạng.

FDA Cho Dùng Huyết Tương Để Chữa Bệnh Nhân Covid-19; Trường Từ Mẫu Giáo Tới Lớp 12 Ở Quận Cam Sẽ Mở Cửa Đầu Tháng 9

Cơ Quan Thực Phẩm và Thuốc Men Hoa Kỳ (FDA) đã công bố việc trao quyền sử dụng khẩn cấp để dùng huyết tương những người đang phục hồi để điều trị Covid-19 hôm Chủ Nhật, 23 tháng 8 năm 2020, nói rằng “các lợi ích được biết và khả năng của sản phẩm lớn hơn các nguy cơ đã biết và tiềm ẩn của sản phẩm,” theo CNN tường thuật.





FDA nói rằng hơn 70,000 bệnh nhân đã được điều trị huyết tương những người đang phục hồi, được chế tạo máu của những người đã hổi phục từ truyền nhiễm vi khuẩn corona.





“Hôi nay tôi vui mừng đưa ra tuyên bố lịch sử thật sự trong cuộc chiến đấu của chúng ta chống lại vi khuẩn TQ mà sẽ cứu vô số mạng người,” theo TT Trump cho biết tại cuộc họp báo tại Bạch Ốc. “Hành động hôm nay sẽ gia tăng đáng kể việc tiếp cận việc điều trị này.”





Tuần rồi, Trump cáo buộc một số viên chức y tế về trò chơi chính trị khi đề cập đến huyết tương những người hồi phục. Khi hỏi về FDA không trao quyền sử dụng huyết tương để điều trị, Trump nói rằng lý do là vì chính trị.





Vào cuối tháng 3, FDA đã mở đường cho các nhà khoa học thử huyết tương những người đã bình phục và nghiên cứu ảnh hưởng của nó. Nó đã được sử dụng để điều trị hơn 60,000 bệnh nhân Covid-19.





Liên quan đến tình hình đại dịch, bản tin của Reuters hôm Chủ Nhật nói rằng Brazil có 3,605,783 triệu trường hợp bị lây bệnh và 114,744 người thiệt mạng, là nước có số trường hợp và tử vong tồi tệ nhất thế giới sau Hoa Kỳ.





Tại Quận Cam đã có tin vui vì quận này đã được lấy ra khỏi danh sách quan sát của tiểu bang vào sáng Chủ Nhật, theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC7 cho biết.





Việc lấy tên Quận Cam đến khi số người vào bệnh viện và các số liệu chính khác trong quận đã và đang đi theo đúng hướng, với tỉ lệ cư dân của quận thử nghiệm dương tính với Covid-19 là 5.4%, giảm dưới ngưỡng mong muốn của tiểu bang là 8%.





Việc lấy ra khỏi danh sách theo dõi có thể thúc đẩy việc tái mở cửa thêm trường học trong Quận Cam. Tiểu bang ra lệnh quận phải ra khỏi danh sách 15 ngày trước khi có thể tái mở cửa trường học, theo Bác Sĩ Clayton Chau, trưởng y tế quận và giám đốc Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam cho biết.

Chau nói rằng có thể là tất cả các trường từ Mẫu Giáo tới lớp 12 trong quận sẽ tái mở cửa vào đầu tháng 9.

CDC Ra Hướng Dẫn Mới: Không Cần Đóng Cửa Cả Trường Khi Có Học Sinh Bị Dịch Bệnh

Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) đã công bố các hướng dẫn mới cho các trường học hôm Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2020 khi học sinh trên khắp nước trở lại lớp, theo CNN tường thuật.





Các hướng dẫn mới diễn giải cách các trường học có thể làm việc với các viên chức y tế công cộng nếu một người bị lây nhiễm tại trường.





Thay vì đóng cửa tức thì qua thời gian dài, các hướng dẫn nói rằng một chọn lựa là sơ khởi tạm ngưng lớp học thời gian ngắn và bãi bỏ các sự kiện và các hoạt động sau giờ học.





Điều đó sẽ giúp các nhà lãnh đạo y tế công cộng thời gian mà họ cần để xác định sự truyền nhiễm lây lan như thế nào.





Nếu các trường học sử dụng hệ thống nhóm, nơi họ giữ một số học sinh lại với nhau, thì nhà trường chỉ có thể cần đóng một số khu vực của tòa nhà nơi một người bị truyền nhiễm. Nếu các viên chức y tế địa phương đề nghị không đóng tòa nhà, thì các lãnh đạo trường nên làm vệ sinh sạch khu vực đó.





Các hướng dẫn cũng đề nghị các trường học thường xuyên tham vấn và bảo đảm các dịch vụ sức khỏe tâm thần.





“Chúng ta nợ đối với các học sinh trên toàn quốc để chịu trách nhiệm cá nhân để làm mọi thứ mà chúng ta có thể làm để làm giảm mức độ của Covid-19, để chúng ta có thể đưa các em trở lại trường một cách an toàn,” theo Giám Đốc CDC Bác Sĩ Robert Redfield cho biết.





Bất kể sự gia tăng các trường hợp dương tính với vi khuẩn corona, BS Redfield nói rằng tử vong từ Covid-19 tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giảm tại nhiều khu vực trên toàn quốc vào tuần tới.

Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa Đề Cử Trump-Pence

CHARLOTTE, North Carolina (VB) --- Ngày đầu tiên của Đại Hội Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) đã khởi động hôm Thứ Hai 24/8/2020 tại thành phố Charlotte, North Carolina, với đề cử chính thức Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence ra tái cử trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 sắp tới. Trước đó, TT Trump đã phóng tweet, quy chụp Đại Hội Dân Chủ Toàn Quốc (DNC) trong ngày đại hội tuần qua đã xóa bỏ chữ Thượng Đế (God) ra khỏi Lời Thề Trung Thành Với Đất Nước (the Pledge of Allegiance), nhưng sự thực ngày nào DNC cũng có đọc lên nhóm chữ "under God" trong nhóm chữ "one Nation under God" (một đất nước dưới sự bảo hộ của Thượng Đế). Ngay buổi sáng nay (Thứ Hai), độc giả có thể theo dõi qua nhiều băng tần TV trực tiếp truyền hình Đại Hội Cộng Hòa Toàn Quốc.





Trong đêm Thứ Hai, hầu hết chương trình RNC sẽ thực hiện tại thủ đô Washington DC, với diễn thuyết từ nhiều nhân vật, trong đó có Steve Scalise (Dân biểu Louisiana, Trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện); các dân biểu Matt Gaetz (Florida) và Jim Jordan (Ohio); Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc Ronna McDaniel; Nikki Haley (cựu Thống Đốc South Carolina và là cựu Đại sứ My tại LHQ); Donald Trump Jr. (con trai trưởng của TT Trump) và Thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina.





Sáng Thứ Bảy, TT Trump phóng tweet quy chụp Dân Chủ đã cố ý gỡ bỏ "chữ GOD (THƯỢNG ĐẾ) ra khỏi Lời Tuyên Thệ Trung Thành Với Đất Nước" trong Đại Hội Dân Chủ Toàn Quốc.





Lời Trump quy chụp như thế là sai, vì suốt 4 đêm đại hội DNC đều đọc chữ "under God" (dưới sự bảo hộ của Thượng Đế) trong Lời Tuyên Thệ.





Chỉ có 2 buổi họp của hội đoàn chính trị --- Muslim Delegates and Allies Assembly (Liên Đoàn Đại Biểu và Đồng Minh Hồi Giáo) và nhóm LGBTQ Caucus (Hội Đồng Tính, Lưỡng Tính, Chuyển Tính Phái) --- không đọc hai chữ "Under God" trong Lời Tuyên Thệ, nhưng 2 buổi họp này không được truyền hình trong giờ chính thức của đại hội, theo tin AP. Hai nhóm này họp đại hội chính thức DNC.





Ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden theo Công Giáo La Mã, ứng viên Phó TT Dân Chủ Kamla Harris theo đạo Tin Lành Baptist. Trong đêm Thứ Sáu vừa qua, Joe Biden phóng tweet về cách sao cho "Tại Hoa Kỳ, tất cả mọi người nên được trao cho cơ hội để vươn xa tới những giấc mơ của họ và năng lực do Thượng Đế trao cho sẽ mang họ tới."

Đêm Đầu Đại Hội Đảng Cộng Hòa: Cố Thay Đổi Quan Điểm Của Dân Mỹ Về Trump Đối Phó Đại Dịch

Các đảng viên Cộng Hòa đã bày tỏ việc đối phó của Tổng Thống Donald Trump đối với đại dịch vi khuẩn corona như là một thành công to lớn tại Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa hôm Thứ Hai, 24 tháng 8 năm 2020, dù đại đa số người Mỹ cảm thấy Tổng Thống và chính phủ của ông đã làm nổ tung cuộc khủng hoảng, theo bản tin của CNN.





Trong sự xuất hiện ngạc nhiên lần đầu của đêm đầu, Trump gặp các công nhân chăm sóc sức khỏe, chấp pháp và những người khác là những người đã ở các tuyến đầu trong thời đại dịch. Suốt buổi chiều tối, những người khác đã chia xẻ các câu chuyện về cách Trump hành động đã giúp họ sống còn qua đại dịch và kinh tế tuột giốc như thế nào, mà đưa tới hàng chục triệu người Mỹ mất việc làm.





Trong lúc trao đổi với các nhân viên ở tuyến đầu, Trump đã miêu tả chính phủ liên bang như đến để cứu các thống đốc, là những người đã gặp khó khăn đối với dụng cụ bảo hộ cá nhân trong những tháng đầu của đại dịch.





Đảng CH đã bỏ ra hơn 10 phút để cố thay đổi quan điểm của công chúng về việc giải quyết đại dịch bị chỉ trích rộng rãi của Trump, chọn chủ đề đó đưa lên đầu, theo các nhà tổ chức sự kiện cho biết.





Trong video, Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa đã xuyên tạc việc giải quyết vi khuẩn corona của Trump, lập đi lập lại hàng loạt lời nói dối về thái độ của Trump đối với đại dịch mà hiện đã giết chết gần 180,000 người Mỹ và từ đầu ông đã bác bỏ nó là vấn đề, rồi làm lơ và không biết tới.

Bão Laura Cấp 4 Tới Texas, Louisiana: Nửa Triệu Dân Được Lệnh Di Tản

PORT ARTHUR, Texas — Bão Laura được dự đoán là một “cơn bão Cấp 4 cực kỳ hùng mạnh” với “nước dâng do bão chết người” lên tới 20 feet khi nó vào Bờ Biển Của Vịnh vào tối Thứ Tư và sáng sớm Thứ Năm, theo trung tâm báo bão cho biết hôm Thứ Tư, 26 tháng 8 năm 2020, theo USA Today tường trình.





Laura, đã gia tăng lên bão Cấp 3 vào sáng Thứ Tư, được tiên đoán sẽ có khả năng mang nước dâng lên thành thảm họa, gió dữ và lũ lụt tại miền đông Texas và Louisiana, theo Trung Tâm Báo Bão Quốc Gia cho hay.





Hơn một nửa triệu người đã được lệnh di tản khi bão tới gần, gồm các thành phố Beaumont, Galveston và Port Arthur của tiểu bang Texas.





“Đây là cơn bão lớn, mạnh và mọi dự đoán dường như tăng cường độ,” theo Thống Đốc Louisiana John Bel Edwards cho biết hôm Thứ Tư.





Cơn bão đã mạnh lên tới mức “đáng kể” trong vòng 24 giờ qua, theo trung tâm báo bão cho biết. Và Laura đang gia tăng tới tầm cỡ: “Sức gió bão chính mở rộng ra bên ngoài trung tâm 70 dặm và sức gió bão nhiệt đới mở rộng ra bên ngoài 175 dặm,” theo các nhà tiên đoán cho hay.





Đây là cơn bão lớn đầu tiên trong mùa bão năm 2020.

Cập Nhật Cháy Rừng Cali: 1.5 Triệu Mẫu Rừng Bị Đốt, 1,200 Nhà Bị Cháy

“Chúng tôi đang triển khai mọi nguồn tài nguyên theo kế hoạch của chúng tôi,” theo Thống Đốc California Gavin Newsom cho biết trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 24 tháng 8 năm 2020, theo tin Yahoo News.





Dĩ nhiên, Newsom nói đến các trận cháy rừng lớn nhất lịch sử trên toàn tiểu bang, 2 trong số đó là những trận cháy rừng lớn thứ hai và thứ ba chưa từng có.





“Vào giai đoạn này năm ngoái, chúng ta có 42 vụ cháy rừng đã thiêu rụi 56,000 mẫu tây,” theo ông thống đốc cho biết. “Bây giờ, chúng ta có hơn 7,000 vụ cháy thiêu rụi 1.5 triệu mẫu tây.”





“Chúng ta đã đốt 1.2 triệu mẫu tây kể từ chỉ một tuần,” theo ông nói, trước khi nói đến tiểu bang đã chứng kiến 10 đám cháy mới hồi đêm qua. Bây giờ có tổng số 625 vụ cháy đang được chiến đấu trên khắp tiểu bang.





Hầu hết các đám cháy đó đều được tạo ra bởi những vụ sét đánh. Tiểu bang đã chứng kiến gần 300 vụ sét đánh trong 24 giờ qua,” theo thống đốc báo cáo.





“Chúng ta mất 7 mạng người tính tới nay và hơn 1,200 căn nhà được báo cáo bị cháy.





Tiểu bang có 14,000 lính cứu hỏa đang làm việc và 2,400 máy móc tính tới Thứ Hai.

Mỹ Trừng Phạt TQ Vì Xây Đảo Nhân Tạo, Quân Sự Hóa Biển Đông; TQ Bắn 2 Phi Đạn Vào Biển Đông Để Răn Đe Mỹ

BIỂN ĐÔNG – Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra lệnh trừng phạt cấm các cá nhân và công ty Trung Quốc có liên hệ đến việc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa tại Biển Đông vào Mỹ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 26 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26/8 ra thông cáo báo chí cho biết Washington chính thức áp dụng lệnh hạn chế visa đối với các cá nhân thuộc các công ty nhà nước Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc nạo vét, xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hoá khu vực Biển Đông hoặc sử dụng các hoạt động cưỡng ép nhằm ngăn chặn các quốc gia khác trong khu vực khai thác tài nguyên.





Thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo có đoạn viết: “Những cá nhân này sẽ không được vào Mỹ và những người trong gia đình của họ sẽ bị hạn chế visa nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, Bộ Thương mại (Hoa Kỳ) đã đưa thêm vào danh sách 24 công ty nhà nước Trung Quốc bao gồm nhiều chi nhánh thuộc Công ty Xây dựng và Giao thông Trung Quốc (CCCC)”.





Các công ty bị đưa vào danh sách sẽ bị cấm mua các sản phẩm có tính nhạy cảm từ Hoa Kỳ.





Theo thông cáo báo chí, “kể từ năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng các công ty nhà nước tiến hành nạo vét, mở rộng thêm hơn 3.000 acres tại các thực thể đang tranh chấp ở Biển Đông, gây mất ổn định trong khu vực, dẫm đạp lên các quyền chủ quyền của các quốc gia láng giềng, phá hoại môi trường. Công ty CCCC dẫn đầu trong việc nạo vét tại các tiền đồn của Trung Quốc ở Biển Đông”.





Đây là hành động mạnh mẽ mới nhất của Mỹ đối với Trung Quốc ở Biển Đông sau khi Ngoại trương Mike Pompeo hôm 13/7 chính thức đưa ra tuyên bố về lập trường của Mỹ, bác bỏ các yêu sách về chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông, và cam kết hợp tác với các nước trong khu vực để đảm bảo khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở.





Trong khi đó, bản tin của báo Tuổi Trẻ Online hôm 26 tháng 8 đưa tin rằng TQ đã phóng 2 phi đạn tầm trung vào Biển Đông. Bản tin Tuổi Trẻ cho biết thêm thông tin này như sau.





Sáng nay 26-8, quân đội Trung Quốc phóng hai tên lửa tầm trung ra Biển Đông, một động thái mà theo nguồn tin từ Trung Quốc nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Mỹ.





Theo báo South China Morning Post, Trung Quốc phóng 2 tên lửa này chỉ một ngày sau khi cáo buộc máy bay do thám U-2 của Mỹ xâm phạm vùng cấm bay của họ trong khi Trung Quốc đang tiến hành tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi biển Bột Hải.





Cũng trong hôm nay 26-8, theo Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc tiếp tục cáo buộc Mỹ điều máy bay RC-135S có chức năng phát hiện tên lửa đạn đạo để do thám hoạt động tập trận của Trung Quốc tại Biển Đông trong ngày thứ hai liên tiếp.





Một trong hai quả tên lửa, loại tên lửa DF-26B, được phóng đi từ tỉnh Thanh Hải phía tây bắc, trong khi quả còn lại, loại tên lửa DF-21D, được bắn đi từ tỉnh Chiết Giang ở phía đông. "DF" là viết tắt của "Dong Feng" (Đông Phong).





Hai quả tên lửa sau đó lần lượt rơi xuống một khu vực thuộc tỉnh Hải Nam và một khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.





Tên lửa DF-26 có tầm bắn 4.000km, có thể dùng tấn công theo kiểu truyền thống hoặc tấn công hạt nhân các mục tiêu trên đất liền và trên biển.





Trong khi đó tên lửa DF-21 có tầm bắn khoảng 1.800km. Truyền thông Trung Quốc mô tả tên lửa DF-21D, loại tân tiến nhất trong các tên lửa cùng dòng DF-21, là tên lửa đạn đạo chống hạm.





Nguồn tin của SCMP cho rằng với động thái phóng hai tên lửa ra Biển Đông trong sáng 26-8, quân đội Trung Quốc muốn gửi thông điệp cảnh báo tới Mỹ sau những xung đột gay gắt thời gian qua.

Phi Luật Tân Phản Đối TQ Lấy Dụng Cụ Đánh Cá Bất Hợp Pháp; Phát Hiện Căn Cứ Tàu Ngầm TQ Tại Hải Năm

Phi Luật Tân cáo buộc duyên phòng TQ hôm Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2020 về việc xâm chiếm bất hợp pháp dụng cụ đánh cá gần bãi cạn tranh chấp tại Biển Đông, châm ngòi cho sự tranh cãi mới với Bắc Kinh, theo bản tin của Yayoo News cho biết hôm Thứ Sáu.





Bãi cạn Scarborough, một trong những bãi đá ngầm được kiểm soát bởi TQ, là một trong những vùng đánh cá phồn thịnh nhất của khu vực và là điểm đụng độ giữa hai nước.





Ngoại trưởng Phi Luật Tân cho biết rằng họ đã đệ trình một phản đối ngoại giao về việc “tịch thu bất hợp pháp” các thiết bị nổi bởi duyên phòng TQ vào tháng 5, được biết là payao, được dùng để đánh bắt cá.





Nước này cũng “cương quyết chống” việc TQ phát thanh các thách thức đối với máy bay Phi Luật Tân đang thực hiện các tuần tra biển gần những khu vực biển mà Manila tuyên bố chủ quyền.





Bộ ngoại giao TQ bênh vực duyên phòng, nói rằng họ đã thực hiện các hoạt động chấp pháp và “các hành động của họ là có thể hiểu được.”





TQ cũng cáo buộc phi cơ quân sự Phi Luật Tân về việc xâm phạm không phận TQ tại khu vực tranh chấp khác của biển và thúc giục Manila phải “tức khắc ngưng những hoạt động khiêu khích bất hợp pháp.”





Bãi cạn Scarborough nằm về phía tây cách đảo chính Luzon của Phi Luật Tân 240 cây số.





Trong khi đó, theo bản tin Reuters hôm Thứ Năm cho biết chính quyền Việt Nam lên án việc TQ đưa máy bay thả bom vào các đảo tranh chấp là làm “hủy diệt nền hòa bình.”





Sự hiện diện của những máy bay thả bom TQ trong các quần đảo Hoàng Sa tranh chấp tại Biển Đông là “hủy diệt nền hòa bình,” theo bộ ngoại giao VN cho biết hôm Thứ Năm, trong dấu diệu mới về sự bất đồng trong khu vực đối với các hành động quân sự gia tăng của Bắc Kinh.





Liên quan đến TQ, một bản tin khác của CNN hôm Thứ Sáu cho biết các nhà quan sát quân sự trên mạng được cung cấp với dấu hiệu hiếm thấy sau khi các hình ảnh được tung ra trong tuần này cho thấy rằng một tàu ngầm TQ sử dụng căn cứ ngầm dưới đất tại Đảo Hải Nam tại Biển Đông.





Hình ảnh từ vệ tinh từ một công ty chụp hình Mỹ Planet Labs, lần đầu công bố trên truyền thông xã hội của Đài Á Châu Tự Do, cho thấy những gì xuất hiện là một tiềm thủy đỉnh tấn công chạy bằng nguyên tử lực Loại 093 đang đi vào đường hầm tới một bến ngầm dưới đất tại Căn Cứ Hải Quân Yulin.





Hình ảnh vệ tinh ngày 18 tháng 8 năm 2020 cho thấy tiềm thủy đỉnh TQ sử dụng căn cứ ngầm dưới đất tại Đảo Hải Nam ở Biển Đông.





Drew Thompson, cựu viên chức của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hiện dạy tại Trường Chính Sách Công Cộng Lee Kuan Yew School tại Đại Học Quốc Gia Singapore, nói rằng bức hình chụp tiềm thủy đỉnh là việc xảy ra rất hiếm thấy.

Lụt Lớn Nhất 70 Năm Làm Mực Nước Sông Dương Tử Dâng Lên Tới Chân Đại Phật Lạc Sơn Ở TQ





Tượng Đại Phật tại Lạc Sơn lần đầu tiên đã bị nước lụt của Sông Dương Từ tại TQ dâng lên tới chân. Lũ lụt tại miền nam TQ đã làm cho mực nước từ Sông Dương Tử dâng lân tới các ngón chân của đại tượng Phật nổi tiếng – được tường trình lần đầu tiên trong nhiều thập niên, theo bản tin CNN cho biết hôm Thứ Tư, 19 tháng 8 năm 2020.



Lũ lụt đã nhận chìm phần lớn khu vực này trong năm nay, và đợt mới nhất đã buộc chính quyền địa phương phải nâng mức nguy hiểm và di tản cư dân chung quanh thượng nguồn của con sông.





Nó cũng gây nước dâng lên tới những ngón chân của Đại Tượng Phật Lạc Sơn, mà báo quốc doanh Xinhua tường trình là đã không từng xảy ra ít nhất 70 năm qua.





Đại Phật ngồi cao 233 foot được tạc từ sườn Núi Nga Mi khoảng 1,200 năm trước, và cơ quan UNESCO ghi nhận là di sản thế giới tại tỉnh Tứ Xuyên của TQ.





Thường tượng Phật ngồi ở trên các mực nước của Sông Dương Tử, và du khách tập trung ở dưới chân của tượng.





Nhưng khu vực này đã bị đóng không cho du khách đến hôm Thứ Hai trong việc ứng phó với mực nước dâng cao. Các viên chức hy vọng sẽ tái mở cửa vào tuần này sau khi các đánh giá an toàn được thực hiện, theo họ viết trong mạng xã hội TQ Weibo.





Lưu vực Sông Dương Tử rộng lớn – gồm Hồ Poyang và kéo dài 3,900 dặm từ Thượng Hải phía đông tới biên giới Tây Tạng ở phía tây -- chiếm khoảng 70% sản lượng lúa của toàn TQ.

Lãnh Đạo Đối Lập Nga Alexey Navalny Bị Đầu Độc Tại Phi Trường Lúc Trở Về Nga

Moscow – Lãnh đạo đối lập Nga và là người chỉ trích thẳng thắn Điện Kremlin Alexey Navalny đang trong tình trạng hôn mê sau khi ngã bệnh bị nghi bị đầu độc, theo nữ phát ngôn viên của ông cho biết hôm Thứ Năm, 20 tháng 8 năm 2020, theo CNN tường trình.





Navalny, 44 tuổi, đã bắt đầu cảm thấy không khỏe trong chuyến bay trở về Moscow từ thành phố Tomsk của Siberia theo nữ phát ngôn viên của ông là Kira Yarmysh, viết trên Twitter. Chuyến bay sau đó đã đáp khẩn cấp tại Omsk, theo bà này cho biết thêm.





Tiếng la lớn có thể được nghe trong băng video đã quây phim rõ ràng trên chuyến bay chở Navalny, được chia xẻ trên kênh Baza Telegram. Nhiều video khác cũng đã quây qua cửa sổ của máy bay cho thấy một người đàn ông bất động được đẩy đi bằng xe lăn tới xe cứu thương đang đợi.





Ông ấy chỉ uống trà đen tại quán cà phê trong phi trường trước khi máy bay cất cánh, theo Yarmysh nói với đài phát thanh Nga Echo của Moscow. “Chúng tôi tin chắc rằng Alexey đã bị đầu độc với thuốc độc pha trong trà. Nó là thứ duy nhất ông ấy uống trong buổi sáng. Các bác sĩ nói rằng chất độc đã thấm nhanh vào nước nóng,” theo Yarmysh viết Twitter.





Chiều ngày Thứ Năm, 20 tháng 8, Yarmysh nói rằng Navalny vẫn chưa được chẩn đoán. Bà nói rằng gia đình và bác sĩ của Navalny đã quyết định chuyển ông tới một nơi khác, vì quan ngại cho sự an toàn của ông cũng như sự thiếu dụng cụ cần thiết để thử nghiệm.

Phú Yên, VN: Ông Phạm Hổ và bà Trần Thị Tuyết Diệu Bị Bắt Vì Tội Hoạt Động Lật Đổ Chính Quyền





Hình minh hoạ. Ông Phạm Hổ và bà Trần Thị Tuyết Diệu. (nguồn: Đài RFA) PHÚ YÊN, VN – Ông Phạm Hổ và bà Trần Thị Tuyết Diệu đã bị công an tỉnh Phú Yên tại Việt Nam bắt hôm 22 tháng 8 năm 2020 vì cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Bảy. Bản tin RFA cho biết chi tiết về vụ này như sau.



Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên hôm 22-8-2020 cho hay, cơ quan này đã bắt tạm giam 2 người ở tỉnh này là ông Phạm Hổ và bà Trần Thị Tuyết Diệu vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia.





Theo TTXVN, ông Phạm Hổ, năm nay 71 tuổi bị bắt với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.





Bà Trần Thị Tuyết Diệu, 32 tuổi, bị cáo buộc tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam” theo điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.





Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Phạm Hổ lập trang facebook kết bạn với một số thành viên trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do ông Đào Minh Quân ở Mỹ đứng đầu.





Ông Phạm Hổ được cho đã làm thơ, viết bài có nội dung ca ngợi tổ chức này và kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ hoạt động của tổ chức, đăng tải công khai trên facebook cá nhân.





Công an cũng cho rằng, từ cuối năm 2019 đến tháng 3-2020, ông Phạm Hổ được một số thành viên của tổ chức gửi cho 2 chiếc điện thoại để liên lạc và 6 cuốn “Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa” để ông Hổ đọc và hội luận trên các diễn đàn của tổ chức.





Theo báo Công an, bà Trần Thị Tuyết Diệu, là cựu phóng viên báo Phú Yên.





Từ cuối năm 2017 đến tháng 5-2020, bà Diệu bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung ca ngợi, cổ vũ cho những nhà bất đồng chính kiến mà nhà nước cho là "các đối tượng hoạt động chống phá".





Công an quy kết bà Diệu là đã xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng Cộng sản, pháp luật của nhà nước; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam; phỉ báng, kích động lật đổ chính quyền nhân dân; đưa thông tin sai sự thật về các cơ quan thực thi pháp luật trên mạng xã hội.





Theo tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, trong những năm gần đây lực lượng công an đã nhiều lần sách nhiễu bà Diệu, thậm chí có lần bà còn bị bắt bởi công an tỉnh Nghệ An và sau đó đã tra tấn bà.





Bà Diệu là Facebooker thứ 12 bị bắt giữ và truy tố từ đầu năm 2020 đến nay với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".





Hôm 17-8-2020, ông Gareth Ward, Đại sứ Anh Quốc tại Hà Nội khi lên tiếng về phiên tòa xử 8 thành viên nhóm Hiến Pháp đã cho rằng:





"Tôi hy vọng rằng Việt Nam cũng sẽ thay đổi cách nhìn nhận với những người cổ vũ cho tự do ngôn luận và một nền báo chí tự do, coi đây không phải mối đe dọa mà là những đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và sẽ giúp Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn."

Chưa Đầy 1 Tháng Có Tới 3 Người Treo Cổ Tự Tử Tại 1 Trại Tạm Giam Của Công An Tỉnh Bắc Kạn, VN

BẮC KẠN, VN – Chỉ chưa đầy một tháng tại một trại tạm giam của công an tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam đã có 3 người bắt treo cổ tự tử, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 19 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về sự kiện này như sau.





Công an tỉnh Bắc Kạn vừa cho biết, thêm một trường hợp "treo cổ tự tử" trong trại tạm giam của tỉnh, nâng số người "tự tử" ở cơ quan này lên con số 3 người kể từ đầu tháng 8.





Theo mạng báo Công Luận , khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18-8-2020, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện anh Già Bá Mài (28 tuổi, trú Nghệ An) đã tự kết liễu mạng sống tại buồng giam số 8, nhà B trong khi chờ ngày ra tòa.





Cơ quan chức năng cho biết, người này đã xé vỏ chăn sử dụng trong buồng giam buộc vào thanh đỡ tấm che ô thoáng cửa buồng giam, đầu dây còn lại tạo thành thòng lọng và đưa vào đầu tự tử.





Anh Mài là bị can trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang vào ngày 19-12-2019.





Theo kế hoạch, ngày 26-8 tới đây, người này sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Kạn.





Hôm 1-8, cũng ngay tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ việc 2 ông Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân treo cổ tự tử chết sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.





Công an tỉnh nói sẽ điều tra làm rõ vụ này tuy nhiên cho đến nay chưa có thông tin gì thêm.