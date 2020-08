Thành Phố Garden Grove Cần Ý Kiến Đóng Góp Từ Cộng Đồng Về Chính Sách và Mục Tiêu Nhà Ở

Thành phố Garden Grove đang cập nhật Yếu tố Nhà ở (Housing Element), Yếu tố An toàn (Safety Element), Yếu tố Sử dụng Đất (Land Use Element), và áp dụng Yếu tố Công bằng Môi trường (Environmental Justice Element) mới vào bản kế hoạch Quy hoạch chung (General Plan) tại Garden Grove. Cộng đồng được mời tham gia vào một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến có sẵn bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 31 tháng Tám, 2020 đến Thứ Sáu, ngày 25 tháng Chín, 2020, để cung cấp thông tin nhằm tạo ra một chiến lược nhà ở cộng đồng trong vòng tám năm tới cũng như một cộng đồng lành mạnh hơn. Bản tham khảo ý kiến có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại ggcity.org/housing-element.





Tại California, các thành phố được yêu cầu xây dựng một kế hoạch chung, một bản thiết kế cho những phát triển trong tương lai của thành phố nhằm thiết lập các mục tiêu, hạng mục và chính sách. Yếu tố Nhà ở, một phần của kế hoạch chung, được tiểu bang yêu cầu phải cập nhật tám năm một lần để xác định nhu cầu nhà ở theo mức thu nhập trong giai đoạn lập kế hoạch cụ thể bằng cách Phân Phối Nhu Cầu nhà ở theo Khu vực (Regional Housing Needs Assessment-RHNA). Kế hoạch Phân phối nhà ở theo khu vực (RHNA) của Thành phố Garden Grove cho giai đoạn năm 2021-2029 được dự kiến là 19,124 căn (units.) Thông tin về phương pháp và phân phối RHNA có sẵn tại trang scag.ca.gov/rhna.

Thành phố cũng đang cập nhật và áp dụng các yếu tố An toàn và Sử dụng đất, Yếu tố Công bằng Môi trường mới để thiết lập các chính sách do tiểu bang yêu cầu. Yếu tố An toàn sẽ thiết lập các chính sách để giảm thiểu rủi ro thương tích cá nhân, thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản, và sự thiệt hại môi trường liên quan đến các mối nguy hiểm tự nhiên và nhân tạo. Yếu tố Sử dụng Đất xem xét việc sử dụng đất cho nhà ở, kinh doanh, công nghiệp, nông nghiệp, không gian mở, cơ sở công cộng và các hạng mục khác. Yếu tố Công bằng Môi trường mới sẽ thiết lập các chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm và cung cấp cho người dân khả năng tiếp cận với thực phẩm lành mạnh, hoạt động thể thao và nhà ở an toàn và hợp vệ sinh.





Cập nhật các yếu tố trong Kế hoạch chung Garden Grove là một quá trình kéo dài 14 tháng. Trong bốn tháng tới, các cuộc thăm dò ý kiến cộng đồng sẽ được thực hiện trực tuyến (online), và các cuộc họp sẽ tuân theo luật an toàn của tiểu bang và quận hạt trong thời điểm COVID-19 vẫn còn tiếp diễn.