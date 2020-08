Đa số dân Mỹ nói sống thiện sẽ được cứu rỗi, không tin Jesus Christ là đường duy nhất



WASHINGTON (VB) --- Giáo dân Thiên Chúa Giáo Hoa Kỳ ngày càng xa rời đức tin căn bản theo quan điểm Thiên Chúa Giáo thế giới. Báo The Christian Post hôm 9/8/2020 ghi rằng một bản thăm dò của một đại học Thiên Chúa Giáo cho thấy đa số dân Mỹ không còn tin rằng Jesus là con đường cứu rỗi duy nhất, và thay vào đó họ tin rằng là một người thiện lành là đủ rồi.



Bản khảo sát American Worldview Inventory của viện nghiên cứu Cultural Research Center tại Đại Học Arizona Christian University cho thấy các nhận định mới về tội lỗi và cứu rỗi (sin and salvation), theo bản tin phổ biến từ George Barna, giám đốc viện này, cho thấy gần 2/3 dân Mỹ tin rằng có một thể loại tín ngưỡng nào đó là quan trọng hơn là có một tín ngưỡng đặc biệt cụ thể mà người ta gắn liền với nhãn hiệu đó (nghĩa là: đạo nào cũng sẽ dẫn tới cứu rỗi).



Giữ quan điểm đó có 68% người tự nhận là giáo dân Ky Tô Hữu (Christians, tức là tin vào Đấng Christ, tức là Chúa Jesus sẽ cứu rỗi), trong đó 56% trong nhóm tự nhận là Truyền bá Phúc Âm (evangelicals) và 62% trong nhóm tự nhận là Tin Lành Ngũ Tuần (Pentecostals).



Có 67% trong nhóm Tin Lành dòng chính (mainline Protestants) và 77% trong nhóm Công Giáo (Catholics) cũng giữ khái niệm đó (Christians, tức là tin vào Đấng Christ, tức là Chúa Jesus sẽ cứu rỗi).



Hơn phân nửa người Ky Tô Hữu trả lời nói rằng họ tin rằng người ta có thể được cứu rỗi "chỉ vì là người thiện lành" (nghĩa là không cần ai cứu rỗi) một con số đó bao gồm 46% người Ngũ Tuần, 44% người Tin Lành dòng chính, 41% người Truyền bá Phúc âm, và 70% người Công Giáo.Thêm vào quan điểm cứu rỗi vĩnh hằng có thể đạt được, bản khảo sát cho thấy 58% dân Mỹ tin rằng không có sự thật đạo đức tuyệt đối nào hiện hữu (no absolute moral truth exists) và rằng căn bản sự thật là các yếu tố hay các nguồn không từ Thượng Đế (the basis of truth are factors or sources other than God).Có 59% nói rằng Kinh Thánh (Bible) không phải là Lời chân thực và thẩm quyền của Thượng Đế (Fifty-nine percent said that the Bible is not God's authoritative and true Word), và 69% nói rằng con người (nhân loại) căn bản là thiện lành.Barna nói trong bản văn gửi tới báo The Christian Post rằng, "Hầu hết dân Mỹ [bây giờ] đồng ý rằng tất cả các tín ngưỡng đều có giá trị tương đương, rằng lối vào hiện hữu vĩnh hằng của Thượng Đế là từ phương tiện cá nhân về lựa chọn của mỗi người và rằng không có sự tuyệt đối nào hướng dẫn hay trưởng dưỡng chúng ta một cách đạo đức."Khảo sát này thực hiện trong tháng 1/2020 với mẫu chọn toàn quốc từ 2,000 người thành niên, xác suất sai số là cộng/trừ 2 điểm.Việc phổ biến cuộc nghiên cứu này nhằm trùng hợp với sự kiện khánh thành viện nghiên cứu Cultural Research Center tại đại học ACU ở Glendale, Arizona, vào tháng 3/2020 nhưng sự kiện chính thức phải hoãn cho tới mùa thu vì đại dịch COVID-19 làm cho cách ly xã hội.