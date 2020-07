Thời Sự Trong Tuần

Người đi bộ ngang qua Trường Tiểu Học Grand View Boulevard Elementary School với tấm bảng ghi “Trường Đóng Cửa,” tại thành phố Mar Vista tại Los Angeles, California hôm 13 tháng 7 năm 2020. Các trường học tại Quận Los Angeles sẽ không tái mở cửa các lớp học vào ngày 18 tháng 8, và học khu lớn thứ hai trên toàn quốc này sẽ tiếp tục với việc học trên mạng cho đến khi có thông báo khác, bởi vì sự gia tăng vi khuẩn corona ngày càng tồi tệ, theo Giám Đốc Học Khu là Austin Beutner thông báo hôm Thứ Hai.(Photo Getty Images)



Tình hình đại dịch ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu ổn định trong khi nhiều tiểu bang còn đang vật lộn với đà lây lan cao kỷ lục trong tuần qua. Trong khi đó, Biển Đông tiếp tục dậy sóng khi Hoa Kỳ ngảy càng cương quyết chống lại tuyên bố chủ quyền của TQ trên Biển Đông. Ngoài ra tình trạng bất ổn tại Hong Kong sẽ còn kéo dài khi TQ đã áp đặt luận an ninh quốc gia để tước bớt quyền tự do và tự trị của lãnh thổ này.

Bác Sĩ Anthony Fauci Nói Đại Dịch Này Có Tẩm Vóc Lịch Sử

Thống Đốc Tiểu Bang Oklahoma Kevin Stitt đã tuyên bố hôm Thứ Tư, 15 tháng 7 trong cuộc họp báo rằng ông đã thử nghiệm dương tính với Covid-19.

Ông nói đã thử nghiệm hôm qua và ông cảm thấy khá hơn một chút đau. Stitt cho biết ông đang cách ly tại nhà và cô lập với gia đình ông.





Tài liệu bệnh viện về các bệnh nhân bị lây nhiễm vi khuẩn corona sẽ được đi vòng tới chính phủ Trump thay vì trước hết được gửi tới Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC), theo Bộ Y Tế xác nhận với CNN hôm Thứ Ba.





Thay đổi này có thể làm cho tài liệu bớt minh bạch đối với công chúng ở thời điểm khi mà chính phủ đang đùa giỡn với sự lây lan của đại dịch, và các mối đe dọa làm suy yếu niềm tin của công chúng rằng dữ liệu y tế đang được trình bày không có sự can thiệp chính trị.





Michael Caputo, phụ tá bộ trưởng đặc trách các vấn đề công cộng tại bộ, xác nhận sự thay đổi được tường trình lần đầu tiên bởi báo The New York Times vào đầu ngày, cho biết trong một tuyên bố rằng “hệ thống dữ liệu mới nhanh hơn và hoàn hảo hơn là điều mà đất nước của chúng ta cần để đánh bại vi khuẩn corona và CDC, bộ phận hoạt đột của Bộ Y Tế, chắc chắn sẽ tham gia vào phản ứng hợp lý của toàn bộ chính phủ. Đơn giản họ [CDC] sẽ không còn kiểm soát nó nữa.”





Trong khi đó nhiều trường hợp bị lây Covid-19 đã được xác nhận trong số những người tham gia một cuộc trfa5i thể thao trường trung học cũng như các tụ họp đông người trong số các học sinh tại Trường Trung Học Lake Zurich High School, theo thông cáo báo chí từ Ty Y Tế Quận Lake cho biết.





Ty y tế quận này hôm Thứ Tư, 15 tháng 7 nói rằng có ít nhất 36 học sinh từ trường trung học đã thử nghiệm dương tính.





Họ đã chỉ thị cho tất cả những người tham dự từ các cuộc trại thể thao của Trường Lake Zurich High School phải tự cách ly 14 ngày từ lúc họ bị lây.





Với các trường hợp bị nhiễm Covid-19 đang gia tăng tại Miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ, các chuyên gia y tế sợ rằng việc chấm dứt vẫn chưa ló dạng và đang tự hỏi những gì bình thường sẽ trông như thế nào khi đại dịch kéo dài suốt phần còn lại của năm, theo bản tin CNN cho biết hôm Thứ Tư, 15 tháng 7 năm 2020.





Trong khi New York và New Jersey là những điểm nóng vi khuẩn lúc đầu, California, Florida, Arizona và Texas hiện đã trở thành các tiểu bang phải quan sát, theo Bác Sĩ Anthony Fauci, bác sĩ bệnh truyền nhiễm hàng đầu quốc gia, cho biết.





Fauci, thành viên của lực lượng chống vi khuẩn corona của Bạch Ốc, gọi Covid-19 là “đại dịch thuộc tầm vóc lịch sử.”





Hoa Kỳ đã chứng kiến con số người mới bị nhiễm cao kỷ lục hôm Thứ Ba với 67,417, theo tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết.

- Tính tới Thứ Tư, toàn cầu hiện có 13,287,651 trường hợp bị lây, với 577,954 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 3,483,905 trường hợp bị lây, với 138,358 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 340,631 trường hợp bị lây, với 7,118 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 26,120 trường hợp bị lây gồm 433 người thiệt mạng.

Hãng Dược Moderna Nói Kết Quả Thử Thuốc Chích Ngừa Khả Quan, Hy Vọng Đầu Năm 2021 Sẽ Có Thuốc

Thuốc chích ngừa Covid-19 được phát triển bởi công ty kỹ thuật sinh học Moderna trong hợp tác với các Viện Sức Khỏe Quốc Gia đã được phát hiện gây ra phản ứng miễn dịch trong tất cả những người tình nguyện nhận thử nghiệm trong nghiên cứu giai đoạn 1, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba, 14 tháng 7 năm 2020.





Các kết quả sớm sủa này, được đăng trong Tạp Chí New England Journal of Medicine hôm Thứ Ba, đã cho thấy rằng thuốc chích ngừa có tác dụng khởi động phản ứng miễn nhiễm với các phản ứng phụ nhẹ -- mỏi mệt, ớn lạnh, nhức đầu, đau bắp thịt, đau nơi chích thuốc -- trở thành ứng viên thuốc chích ngừa đầu tiên của Hoa Kỳ để phổ biến các kết quả trong một tạp chỉ y khoa.





Thuốc chích ngừa được dự đoán sẽ bắt đầu vào cuối tháng này cho việc thử nghiệm giai đoạn 2 – là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi các nhà giám sát xem xét có thể chế tạo thuốc chích ngừa được không.





Hãng Moderna cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Thứ Ba rằng, nếu tất cả đều suông sẻ trong các nghiên cứu tương lai, “công ty vẫn giữ đúng hướng để có thể chế tạo và giao hàng khoảng 500 triệu liều mỗi năm, và có khả năng lên tới 1 tỉ liều mỗi năm, bắt đầu vào năm 2021.”





Trong lúc đại dịch còn đang hoành hành khắp nơi thì tin về thuốc chích ngừa Covid-19 là hy vọng tốt.

Thống Đốc California Newsom Ra Lệnh Đóng Cửa Tức Khắc Thêm Các Cơ Sở Kinh Doanh Có Hoạt Động Bên Trong

SACRAMENTO, Calif. – Thống Đốc California Gavin Newsom đã đưa ra lệnh ‘Hãy Ở Trong Nhà’ mới hôm Thứ Hai, 13 tháng 7 năm 2020 và cũng kêu gọi lập tức đóng cửa thêm các hoạt động bên trong tại những cơ sở kinh doanh cho các quận nằm trong danh sách theo dõi của California gồm các trung tâm thể dục thể hình (fitness centers), những nơi thờ phượng tôn giáo, các tiệm hair salons và tiệm hớt tóc. Lệnh này ảnh hưởng 80% dân số của California, theo bản tin của Đài FoxLA cho biết hôm Thứ Hai.





Theo lệnh mới của ông Newsom, 30 trong số 58 quận của California nằm trong danh sách giám sát của tiểu bang phải đóng cửa hầu hết các hoạt động bên trong tại những cơ sở kinh doanh sau đây:





• Fitness centers (trung tâm thể dục thể hình)

• Worship centers (những nơi thờ phượng tôn giáo)

• Officers for non-critical sectors (các văn phòng thuộc lãnh vực không quan trọng)

• Personal care services (các dịch vụ chăm sóc cá nhân)

• Hair salons and barbershops (hair salons và tiệm hớt tóc)

• Malls (các khu thương xá).





Lệnh này ảnh hưởng hầu hết Tiểu Bang Vàng và tất cả Miền Nam California gồm các quận: Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, và Ventura.





“Những quận liệt kê trong một số trường hợp, các quận không liệt kê tùy theo tiêu chuẩn được thiết lập ở tuyến đầu và khả năng giảm thiểu theo chiều hướng các đường trên biểu đồ,” theo ông Newsom giải thích.





Các quận tại Miền Bắc California như Placer, Sonoma, Yuba và Sutter được thêm vào trong danh sách hôm Thứ Hai.





Lệnh mới là “hệ quả của việc gia tăng tỉ lệ thử nghiệm dương tính, tỉ lệ gia tăng số người vào bệnh viện và tỉ lệ số người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt,” theo Newsom cho biết.





Ông cũng tiên đoán còn nhiều quận sẽ được thêm vào danh sách trong vài ngày tới.





Theo lệnh mới toàn tiểu bang, tất cả 58 quận của California phải tức khắc đóng cửa các hoạt động bên trong tại các cơ sở kinh doanh sau đây:





• Restaurants (nhà hàng)

• Wineries and bars (nhà máy rượu và quán bar)

• Movie theaters (rạp chiếu phim)

• Family entertainment centers (các trung tâm giải trí gia đình)

• Zoos and museums (sở thú và bảo tàng viện)

• Cardrooms (các phòng chơi bài, chơi game bằng thẻ)

• Bars (các quán bar).





Các hoạt động bên trong tại những lãnh vực đó được đóng cửa tại hầu hết Miền Nam California hôm 1 tháng 7. Newsom nói rằng lệnh có hiệu lực ít nhất trong 3 tuần lễ.





“Dịch bệnh này tiếp tục là bệnh chết người. Dịch bệnh này tiếp tục là bệnh đẩy con người vào các phòng chăm sóc đặc biệt, các bệnh viện của chúng ta, và nó hiện đang gây căng thẳng cho hệ thống bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt của chúng ta,” theo ông Newsom nói thêm trong cuộc họp báo vào trưa xế Thứ Hai.





Số người vào bệnh viện vì COVID-19 của tiểu bang đang gia tăng. Newsom báo cáo 5,077 bệnh nhân đã được vào bệnh viện vì vi khuẩn vào ngày 29 tháng 6, so với 6,485 người vào bệnh viện hôm 12 tháng 7.





Trong thời gian 14 ngày qua, tiểu bang có tỉ lệ thử nghiệm dương tính 7.4% và tỉ lệ dương tính 7.7% trong thời gian 7 ngày qua.

Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam Chấp Thuận Tái Mở Cửa Trường Học Vào Mùa Thu Không Cần Đeo Khẩu Trang Hay Giữ Khoảng Cách Xã Hội

Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam đã chấp thuận các đề nghị hôm Thứ Hai đối với việc tái mở cửa các trường học vào mùa thu này, theo bản tin hôm 14 tháng 7 của CNN cho biết. Hội Đồng bỏ phiếu với tỉ lệ 4 trên 1 chấp thuận một loạt hướng dẫn, gồm những kiểm tra nhiệt độ thường xuyên, rửa tay thường xuyên và làm sạch các lớp học, các văn phòng và xe buýt.





Tuy nhiên, hội đồng đã không yêu cầu sử dụng khẩu trang hay giữ khoảng cách xã hội. Thực tế, họ đã khuyên chống lại các biện pháp.





“Các trẻ em từ Mẫu Giáo đến lớp 12 đại diện cho đội ngũ có nguy cơ thấp nhất đối với Covid-19. Bởi vì điều đó, việc giữ khoảng cách xã hội của trẻ em và giảm số lượng học sinh trong lớp là không cần thiết và do đó không được khuyến nghị,” theo các đề nghị cho biết.





“Việc yêu cầu trẻ em đeo khẩu trang trong thời gian ở trường không chỉ là khó khăn – nếu không muốn nói là không thể thực hiện – mà còn không dựa trên khoa học. Nó còn có thể làm hại và vì vậy không được đề nghị,” theo các đề nghị cho biết.





Hội đồng cho biết rằng những đề nghị này chỉ là hướng dẫn, không phải “luật” hay “quy luật.” Nó sẽ tùy thuộc vào từng học khu riêng mà cách họ muốn thực hiện thế nào đối với học sinh của họ để trở lại các lớp học.





Nếu một học khu quyết định không tái mở cửa các lớp học trong “môi trường lớp học chuẩn mực và không gian trường học,” theo hội đồng cho biết rằng phụ huynh nên được phép gửi con em của họ tới học khu hay trường khác.





Học khu nhấn mạnh rằng các trường học cần phải tái mở cửa trong mùa thu.





Gọi việc học từ xa là “thất bại hoàn toàn,” hội đồng nói rằng “việc bỏ lớp học để ủng hộ việc học trên máy tính tỏ ra khó chịu với tất cả - không chỉ phụ huynh và học sinh mà cả giáo viên.”





Trong khi một số phụ huynh lên tiếng ủng hộ để tái mở cửa trường học trong lúc hội đồng họp, một nhóm phụ huynh và giáo viên đã tụ tập bên ngoài cuộc họp của hội đồng, để chống ý tưởng để con em trở lại trường mà không có khẩu trang hay giữ khoảng cách xã hội, theo Đài KCAL chi nhánh của CNN tường thuật.





Trong khi California chứng kiến gia tăng các trường hợp lây vi khuẩn corona, 2 học khu lớn nhất tiểu bang là Los Angeles và San Diego đã tuyên bố họ sẽ không mở cửa các trường học có học sinh học trực tiếp trong lớp vào mùa thu.

Chính Phủ Trump Bãi Bỏ Chính Sách Không Cấp Visa Cho Sinh Viên Ngoại Quốc Học Toàn Thời Gian Trên Mạng Tại Các Đại Học Mỹ

Chính phủ Trump hôm Thứ Ba, 14 tháng 7 năm 2020 đã hủy bỏ chính sách sẽ không cấp visa cho những sinh viên quốc tế tham dự các lớp học trên mạng giữa thời đại dịch.





Sự thay đổi này đến sau khi chính sách được công bố hồi tuần trước gây ra kiện tụng, bắt đầu với hồ sơ kiện bởi Đại Học Harvard và Đại Học MIT, theo sau là các trường công lập của California và sau đó là liên minh 17 tiểu bang, nằm trong số những thách thức khác.





Chánh Án Allison Brurough, chánh án địa hạt liên bang tại Boston người được dự đoán sẽ chủ trì các tranh luận trong vụ kiện Harvard-MIT, đã gây ngạc nhiên với tuyên bố vào lúc bắt đầu tiến trình tòa án hôm Thứ Ba.





“Tôi đã được thông báo bởi các bên rằng họ đã đi tới giải quyết,” theo Burrough cho biết, thêm rằng, “Chúng sẽ trở lại nguyên trạng.”





Diễn tiến mới nhất bãi bỏ hành động mà Sở Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ đã tuyên bố hồi tuần trước rằng các sinh viên ngoại quốc là những người chuyển hoàn toàn vào việc học trên mạng sẽ bị yêu cầu ra khỏi nước hay chuyển trường và khôi phục lại kế hoạch lúc trước cho bãi miễn đối với các sinh viên có visa.

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo Khẳng Quyết Bác Bỏ Hầu Hết Tuyên Bố Chủ Quyền Của TQ Trên Biển Đông





Khu Trục Hạm USS Ralph Johnson của Hải Quân Hoa Kỳ đang thực hiện tự do hàng hải trên Biển Đông. (nguồn: www.businessinsider.com) Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm Thứ Hai, 13 tháng 7 năm 2020 đã tuyên bố bác bỏ chính thức “hầu hết” các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc tại Biển Đông, là hành động leo thang mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh, theo bản tin của CNN cho biết.



Mô tả hành động như là “việc làm mạnh chính sách của Hoa Kỳ,” người lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ khẳng quyết rằng “Tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài biển hầu khắp Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, vì là chiến dịch bắt nạt để kiểm soát của họ.”





“Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh đối xử với Biển Đông như đế quốc biển của họ. Mỹ đứng cùng lập trường với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên biển, phù hợp với các quyền và trách nhiệm của họ theo luật quốc tế,” theo ông Pompeo cho biết trong một tuyên bố dài.





Hành động này là “rất có ý nghĩa,” theo Gregory Poling, một chuyên gia cao cấp đối với Đông Nam Á và giám đốc Viện Asia Maritime Transparency Initiative tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế cho biết.





“Điều cơ bản mà Hoa Kỳ đã nói là chúng tôi sẽ giữ sự trung lập trên các vấn đề ai làm chủ đảo hay bãi đá nào tại Biển Đông, nhưng chúng tôi không còn giữ im lặng nữa về các tuyên bố bất hợp pháp của TQ đối với các vùng biển,” theo Poling giải thích, nói thêm rằng trong quá khứ, Hoa Kỳ đã “không nhất quyết” về vấn đề này.





Poling nói với CNN rằng “phần lớn tùy thuộc vào cách như thế nào” mà Hoa Kỳ sẽ thực hiện lời tuyên bố hôm Thứ Hai, nhưng gọi đó là “sự bùng nổ rất lớn về mặt ngoại giao.”





“Để cho Mỹ công khai gọi các hành động của TQ là bất hợp pháp, không phải chỉ nói là gây bất ổn hay vô ích, mà còn nói đây là bất hợp pháp,” theo ông nói. “Điều đó giúp các đối tác như Việt Nam và Phi Luật Tân, và nó sẽ gây áp lực lên các quốc gia khác – chẳng hạn Liên Âu – để dẹp rào cản và họ phải tuyên bố điều gì đó.”





Pompeo nói hôm Thứ Hai rằng Hoa Kỳ đang đặt lại lập trường của họ với phán quyết năm 2016 bởi tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc đứng về phía Phi Luật Tân chống lại tuyên bố chủ quyền của TQ mà họ đã tuyên bố chủ quyền lịch sử và kinh tế với phần lớn Biển Đông.





Trong tuyên bố, ông Pompeo cũng nhắm vào các nỗ lực của TQ thiết lập các tuyên bố chủ quyền bên trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của các nước khác, là các vùng kéo dài 200 hải lý sâu vào biển tính từ bờ. Pompeo nói rằng TQ “không thể khẳng định một cách hợp pháp chủ quyền biển – gồm bất cứ Vùng Đặc Quyền Kinh Tế (EEZ) nào từ bãi đá ngầm Scarborough Reef và Quần Đảo Trường Sa.





Ông cũng bác bỏ tuyên bố chủ quyền của TQ đối với bãi đá ngầm Mischief Reef và Second Thomas Shoal – “cả hai đều hoàn toàn nằm dưới quyền chủ quyền và quyền tài phán của Phi Luật Tân.





Ông cũng bác bỏ tuyên bố chủ quyền của TQ trong các vùng biển chung quanh Vanguard Bank (ngoài khơi Vietnam), Luconia Shoals (ngoài khơi Mã Lai Á), các vùng biển trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Brunei, và Đảo Natuna Besar (ngoài khơi Nam Dương).

Trump Ký Luật Áp Đặt Trừng Phạt Cán Bộ Và Công Ty TQ Hậu Thuẫn Luật An Ninh Quốc Gia Hong Kong Của Bắc Kinh

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 14 tháng 7 năm 2020 đã ký luật để đưa ra các trừng phạt Trung Quốc trong đối phó với sự can thiệp của họ vào quyền tự trị của Hong Kong, theo bản tin CNBC cho biết.





Trump cũng nói rằng ông đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt việc đối xử ưu đãi mà Hong Kong đã được hưởng từ lâu nay.





“Hong Kong hiện sẽ được đối xử giống như Hoa Lục,” theo ông Trump cho biết trong phát biểu dài tại Vườn Hồng của Bạch Ốc mà đã nhanh chóng chuyển từ việc thông tin về đạo luật sang nhiều vấn đề vận động tranh cử.





“Không có ưu tiên đặc biệt, không có đối xử kinh tế đặc biệt và không xuất cảng các kỹ thuật nhạy cảm. Thêm vào đó, như các bạn biết, chúng ta đang đánh nhiều thuế lên TQ.”





Luật mới, được gọi là Luật Quyền Tự Trị Hong Kong, sẽ áp đặt các trừng phạt lên các cán bộ và công ty TQ mà đã giúp hậu thuẫn việc áp đặt luật an ninh của Bắc Kinh để kềm kẹp các nhà bất đồng chính kiến tại Hong Kong. Luật trừng phạt được thông qua bởi lưỡng viện Quốc Hội Mỹ vào đầu tháng này.

Gần 600,000 Người Hong Kong Bầu Cử Sơ Bộ Ủng Hộ Dân Chủ Bất Chấp Mối Đe Dọa Của Luật An Ninh Quốc Gia Mới Của Hoa Lục

Hàng trăm ngàn cư dân Hong Kong đã bỏ phiếu trong cuộc bầu sơ bộ ủng hộ dân chủ để chống lại luật an ninh mới của TQ được đưa ra vài tuần qua, theo bản tin của báo The Hill cho biết hôm Chủ Nhật, 12 tháng 7 năm 2020.





Gần 600,000 người đã bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu không chính thức, là cao hơn các dự kiến của những nhà tổ chức 170,000 cử tri, theo AP tường trình. Các nhà tổ chức báo cáo rằng 592,000 người đã bỏ phiếu trên mạng, và 21,000 người bỏ phiếu tại các thùng phiếu, theo Reuters cho hay.





Các cuộc bầu cử sơ bộ ủng hội dân chủ nhắm mục đích chọn ra các ứng cử viên mạnh mẽ nhất để tham gia vào cuộc bầu cử vào tháng 9 vào Hội Đồng Lập Pháp Hong Kong, mà đại đa số ủng hộ Bắc Kinh. Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã hứa phủ quyết ngân sách của chính quyền nếu họ chiếm đa số trong lập pháp, theo các cơ quan truyền thông cho biết.





Các cuộc bầu cử sơ bộ đến vài tuần sau khi TQ thiết lập luật an ninh quốc gia cấm các hoạt động ly khai, lật đổ hoặc khủng bố hoặc can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề Hồng Kông. Luật này trao quyền lực lớn hơn cho cảnh sát để thực hiện các cuộc truy tìm mà không có trác tòa và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet và các diễn đàn gỡ bỏ các thông điệp.





Các cử tri tham gia cuộc bầu cử, sau khi Eric Tsang, bộ trưởng vụ hiến pháp, cảnh báo rằng các cuộc bầu cử sơ bộ có thể vi phạm luận an ninh mới bởi vì nó cấm can thiệp vào trách nhiệm của chính quyền địa phương, theo AP cho hay.





“Bất chấp mối đe dọa của luật an ninh quốc gia, vẫn có gần 600,000 người đi bỏ phiếu,” theo Au Nok-hin, một trong những nhà tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ, nói, theo AP tường thuật. “Chúng ta có thể thấy người Hong Kong thật sự can đảm.”

Ít Nhất 10,000 Người Việt Nam Qua Mỹ Theo Diện Du Học, Du Lịch, Thăm Bà Con Bị Mắc Kẹt, Gặp Nhiều Khó Khăn, Chưa Về Được

Hiện có khoảng 10,000 người Việt đang ở Mỹ - theo diện du học, du lịch, công tác, thăm thân nhân bị kẹt – đã ghi danh để trở về lại VN nhưng chưa về được vì những trở ngại do đại dịch gây ra, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 11 tháng 7 năm 2020. Bản tin VOA cho biết chi tiết về việc này như sau.





Nhiều người Việt qua Mỹ ngắn hạn giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát hiện đang lâm vào thế bế tắc vì muốn về cũng không được mà ở cũng không xong, theo tìm hiểu của VOA.





Họ chủ yếu là những người sang Mỹ theo diện du học, du lịch, công tác, thăm thân nhân và bị ‘mắc kẹt’ khi đại dịch xảy ra, với những giới hạn về các chuyến bay qua lại giữa hai nước trong khi nguồn tài chính ngày càng cạn kiệt, cònthị thực thì đã hoặc sắp hết hạn.





Tới nay, chính quyền Việt Nam đã tổ chức được bốn chuyến bay để đưa công dân bị kẹt ở Mỹ hồi hương. Chuyến mới nhất vừa đưa 346 người từ thủ đô Washington D.C. về, truyền thông trong nước loan tin hôm 10/7. Hiện còn hơn 10.000 người Việt đã đăng ký về nước vẫn đang chờ tới lượt, báo nhà nước dẫn lời đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết.





Tại sao không về?





Trương Giang Châu, một du học sinh hiện đang học thạc sỹ ngành Ngôn ngữ học và làm trợ giảng tại Đại học Hawaii ở Honolulu theo học bổng của trường, là một trong số đó.





Chị cho biết từ sau kỳ nghỉ xuân, Đại học Hawaii đã thông báo đóng cửa, ký túc xá gửi thông báo liên tục thúc giục du học sinh về nước. Lúc đó vẫn còn các chuyến bay thương mại nối liền hai nước, chị đã nghĩ đến chuyện về nhà.





“Y tế Mỹ rất đắt, bọn em thì ở tập thể trong khu ký túc xá nên nguy cơ lây bệnh rất cao trong khi bạn bè xung quanh đều tìm mọi cách để về,” chị Châu kể.





Tuy nhiên, thời điểm đó chị Châu đang trong giai đoạn hoàn tất luận văn trong học kỳ cuối và chuẩn bị tốt nghiệp.





“Về nhà thì sẽ bị lệch giờ, mọi chuyện hẳn sẽ thay đổi rất nhiều. Chưa kể trong thời gian về nước sẽ phải bị cách ly 14 ngày, đến lúc về nhà sẽ tiếp tục cách ly ở nhà thêm 14 ngày nữa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy và việc học của em,” chị cho biết.





Theo giải thích của du học sinh này, vì không an tâm về việc ở khu cách ly ở Việt Nam có internet đủ mạnh và không gian có đủ yên tĩnh để cho chị dạy sinh viên trực tuyến hay không, nên chị quyết định ở lại Mỹ cho xong chương trình dạy và học.





Chị vẫn được lưu lại ký túc xá cho tới nay nhờ sự can thiệp của các giáo sư trong trường. Chương trình học của chị đến tháng 8 mới hết. Ngoài ra, chị cũng đã nộp hồ sơ xin OPT, tức chương trình thực tập không bắt buộc. Trong khi chờ kết quả OPT thì chị vẫn có thể ở lại Mỹ hợp pháp.





‘Không còn đường về’





Hiện giờ, khi đã nộp luận văn tốt nghiệp và kết thúc việc học, chị muốn về Việt Nam thì mọi ngả đường đều đã bị chặn.





“Đến cuối tháng 5 tất cả những cách có thể về được nhà thì không còn cách nào để về nữa rồi. Ngay cả chuyến bay thương mại cũng không có,” chị nói.

Theo chị, do đang ở ngoài đảo giữa Thái Bình Dương nên đường về của chị khó khăn hơn rất nhiều vì trước hết phải bay vào đất liền của Mỹ rồi từ đó mới tìm chuyến bay về nước.





“Trong đất liền còn có chuyến bay quốc tế, còn ở đảo từ ngay khi chính quyền phong tỏa đã giới hạn rất nhiều chuyến bay ngay cả với đất liền của Mỹ,” chị nói.





“Nếu vào được đất liền ở Los Angeles hay San Francisco mà những chuyến bay quốc tế từ đó không thể đi nữa thì em cũng không biết làm thế nào, không biết đi đâu mà ở nữa.”





Ngoài ra, ký túc xá chỗ chị tá túc hiện chỉ cho ra chứ không cho vào. Nếu chuyến bay bị hủy, về lại ký túc xá cũng không được thì coi như bơ vơ không còn chỗ ở, chị cho biết.





“Khi mà xung quanh bạn bè tìm mọi cách để đi về rồi và chỉ sau một ngày mọi thứ đều thay đổi thì tâm trạng em rất là hoang mang,” chị giãi bày.





Chị Châu nói chị thấy trên diễn đàn của du học sinh, mọi người ‘chia sẻ rất nhiều’ đường dẫn đăng ký về trên chuyến bay ‘giải cứu’ do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.





“Em có đăng ký tên em nhưng cho đến sau này mọi người nói với em rằng vé về rất đắt, đến 2.000-3.000 đô la một vé. Bản thân em không đủ khả năng tài chính để xoay sở mua được một chỗ để về,” chị nói và cho biết chị đăng ký từ tháng 4 nhưng đến giờ vẫn chưa thấy kết quả.





Bên cạnh đó, chị còn tham khảo những cách mà mọi người kháo nhau, chẳng hạn mua vé về một nước châu Á khác, từ đó bay về một nước đông nam Á như Thái Lan hay Campuchia rồi từ đó tìm đường về Việt Nam bằng đường bộ.





“Dĩ nhiên qua nhiều chuyến bay thì nguy cơ mắc bệnh trên đường đi quá lớn nên em không dám liều đi bằng con đường đó,” chị Châu nói thêm.





Theo lời du học sinh này, những bạn bè của chị đã về được Việt Nam đều là ‘về từ sớm khi còn chuyến bay thương mại ngay sau khi trường thông báo đóng cửa’ chứ ‘chưa ai về được bằng chuyến bay giải cứu cả’.





Cũng từ Honolulu, bà Mai Thị Hòa cho VOA biết bà sang Mỹ từ tháng 11 năm ngoái để thăm con gái và chăm cháu ngoại và bị kẹt từ đó tới nay. Con bà đã tìm hiểu đủ mọi cách nhưng không có cách nào khả dĩ để bà về nước vào lúc này, bà nói.





Theo bà giải thích thì do bà dưới 60 tuổi, hiện đang sống với con gái nên không khó khăn về chỗ ăn ở và điều kiện kinh tế, nên không đủ điều kiện để được về theo chuyến bay do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.





“Nếu Việt Nam cho về thì tôi cũng muốn về chứ, vì đi cũng đã lâu rồi trong khi ở nhà cũng đang có công việc đợi mình,” bà Hòa, người từng qua thăm con gái được ba lần, cho biết.





Bà nói nếu về Việt Nam mà phải chịu cách ly vào lúc này thì ‘bà cũng chịu’. Ở lại Mỹ lúc này, điều làm bà lo sợ nhất là ‘nếu chẳng may đau ốm mà không có bảo hiểm thì tiền hàng ngàn trở lên thôi’.





Theo lời bà, visa của bà, vốn đã hết hạn, đã được gia hạn thêm cho đến giữa tháng 8 năm nay.

Vì Bị CSVN Đàn Áp Khốc Liệt, Nhà Báo Độc Lập Phạm Đoan Trang Đã Rút Khỏi Nhà Xuất Bản Tự Do Để Bảo Vệ Các Thành Viên Của NXB





Hình minh hoạ. Nhà báo Phạm Đoan Trang và những cuốn sách do cô viết được Nhà xuất bản Tự Do xuất bản (nguồn: Đài RFA). VIỆT NAM – Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang chỉ in sách độc lập không thôi mà chế độ CSVN đã xem những thành viên của Nhà Xuất Bản Tự Do như những tội phạm để bách hại bằng đủ mọi cách cho đến nỗi họ không còn chịu đựng được nữa và để bảo vệ an toàn cho những đồng nghiệp này nhà báo Phạm Đoan Trang đã quyết định rút ra khỏi NXB Tự Do, theo bản tin hôm 10 tháng 7 năm 2020 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết. Bản tin Đài RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang tuyên bố rút khỏi Nhà Xuất Bản Tự Do, chấm dứt đối đầu trực diện với lực lượng chức năng Việt Nam trước những biện pháp đàn áp mà theo cô là tàn bạo lâu nay nay đối với các thành viên của Nhà Xuất Bản này.





Vào chiều ngày 10 tháng 7, nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cho Đài Á Châu Tự Do biết nguyên nhân chính của quyết định mà cô vừa đưa ra:





“Có nhiều lý do nhưng có một lý do quan trọng là anh em Nhà Xuất Bản Tự do khổ quá. Có người nói với tôi rằng đấu tranh kiểu này là tự sát. Chỉ làm sách nhưng bị chính quyền xem là tội phạm, đối đầu trực diện nên chính quyền sử dụng vũ lực dẫn đến tổn thất nhiều.





Anh em mỗi lần bị bắt, bị đánh phải chịu tổn thất lâu dài. Trường hợp mới nhất là anh Phùng Thủy bị bắt cóc và bị đánh vào ngày 8 tháng 5 vừa rồi đến nay anh gần như tàn phế, tay chân không co duỗi được, có dấu hiệu suy thận, dạ dày luôn ra máu.”





Tài khoản Facebook cá nhân của nhà báo độc lập/ nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nêu rõ “ Suốt một năm qua, sự săn lùng, đàn áp của lực lượng an ninh với tôi và NXB Tự Do chưa bao giờ dừng, tăng mạnh từ khoảng tháng 9 năm ngoái và kéo dài qua Tết, tạm lắng một chút trong thời gian Việt Nam có dịch nCoVid, và bùng lại ngay sau đó với việc phục kích, bắt và tra tấn một người vận chuyển sách ở Sài Gòn, vào ngày 08/5/2020.





Từ đó, tất cả các thành viên của NXB Tự Do và những người bị cho là thành viên NXB đều bị công an săn lùng, rình mò, bắt cóc. Tất cả đều đã phải bỏ nhà đi từ trước Tết nguyên đán Canh Tý để có thể duy trì công việc làm sách. Còn người thuộc diện nghi ngờ thì bị thẩm vấn, theo dõi.





Trước tình cảnh này, tôi nghĩ rằng với tư cách là người đại diện và tác giả chính của NXB Tự Do, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc anh chị em NXB (và cả độc giả - tức là những người không phải thành viên NXB) bị trấn áp, sách nhiễu, và đứng trước rủi ro bị bắt bất cứ lúc nào.”





Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vào tháng 9 năm ngoái trao giải Tự Do Báo chí, hạng mục Tầm Ảnh hưởng.





Nhà Xuất bản Tự do là nơi cho ra đời những tác phẩm của nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang như ‘Chính trị Bình Dân, Cẩm Nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực…





Nhà Xuất bản Tự do được Hiệp Hội Xuất bản Quốc tế trao giải Prix Voltaire năm 2020 vào ngày 3 tháng 6 vừa qua.





Hiện chưa rõ liệu Nhà Xuất bản Tự do có tiếp tục công việc xuất bản các cuốn sách bị Hà Nội cấm cản như trước đây hay không.