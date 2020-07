Thuở xưa ở Việt Nam tôi thường nghe câu nói CẢNH SÁT LÀ BẠN DÂN.

Cảnh Sát có phải là bạn dân không?

Sau đây mời qúy đồng hương đọc 4 câu chuyện thật xảy ra ở đất Mỹ, tiểu bang California.

1 . Ride along, đi xe Cảnh Sát vòng vòng trong thành phố từ sáng đến chiều , để xem sinh hoạt của Cảnh Sát.

2. Bay trên trời xem những hoạt động của Cảnh Sát dưới đất, bay qua 34 thành phố của Orange County, để xem trường hợp cấp bách Cảnh Sát làm việc như thế nào? Như rượt đuổi cướp dưới đất v.v.

3. Thăm nhà tù quận Cam.

4. Thăm những cơ sở của chính phủ, bộ xã hội, sở vệ sinh, sở y tế,hệ thống xe lửa, xe bus , v.v, 911 dưới lòng đất.



Nhiều người hỏi tôi: - Sao bà gan quá, làm phóng viên chiến trường chết sống bất cứ lúc nào? Bà không sợ sao?



Tôi thường trả lời: - Đâu có sợ, có máu điên trong người cho nên đâu có sợ, và bây giờ có người hỏi sao bà tình nguyện làm Chief Forum. Một ngày đẹp trời tôi được Cảnh Sát trưởng thành phố Garden Grove mời làm một trong Chief Forum của thành phố, mỗi một sắc tộc được mời một người, cố vấn Đại Tá Cảnh sát trưởng trong vấn đề an ninh của thành phố, cố vấn có nghĩa là mình cho ý kiến về vấn đề an ninh, ông Cảnh Sát trưởng có lắng nghe hay không còn tùy vấn đề Chief Forum này 15 người, buổi họp đầu tiên bàn về nhiều vấn đề, nhất là vấn đề an ninh, ăn cướp, ăn trộm, đánh nhau, ẩu đã, nhiều vấn đề về con người nhưng không có vấn đề nào vui, toàn là chuyện không ai thích nghe, nhưng cũng có người tình nguyện làm việc với Cảnh Sát, là thương gia mà tham gia vấn đề này thì quý đồng hương cũng biết có màu bất thường rồi ? Đọc phúc trình của Cảnh sát thật dài, phúc trình nói về tội phạm đã xảy ra trong thành phố trong thành phố suốt năm qua, càng đọc càng đau đầu, có những việc không đáng xảy ra cũng xảy ra, càng đọc càng uống thuốc tylenol. Đọc xong cho ý kiến làm thế nào để giảm tội phạm hay ngăn ngừa tội phạm? Rồi tình nguyện đi với xe Cảnh Sát đi vòng vòng thành phố Garden Grove đi từ sáng đến chiều, ngồi trên xe nghe Cảnh Sát kể chuyện làm Cảnh Sát, tôi được may mắn thăm học viện Cảnh Sát ở Pasadena nên cũng biết về việc được tuyển chọn làm Cảnh Sát, được huấn luyện gian khổ như thế nào ở học viện Cảnh Sát, cực lắm, ra khỏi trường huấn luyện không khác gì trường huấn luyện Biệt Động Quân ở Dục Mỹ hay trường huấn luyện Lực Lượng Đặc Biệt ở Động Ba Thìn, trường Thiếu sinh Huấn ở Vũng Tàu, hay trường đào tạo tân binh quân dịch ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, Hóc Môn, hầu hết các trường huấn luyện ở Việt Nam tôi được may mắn đi thăm cả ngày nên cũng biết nhiều về các trường huấn luyện và tôi cũng được thăm trường quân sự võ bị Hoàng Gia Dantroom ở Canberra, Úc Châu. Bắt đầu từ bót Cảnh Sát Garden Grove vào một buổi sáng đẹp trời, người Cảnh sát trẻ, khuôn mặt ngây thơ như sinh viên vừa rời trường đại học, Cảnh Sát nói : - Bà hồi hộp không ?



- Tôi là phóng viên chiến trường ở Việt Nam, đã từng đi thiết giáp, ra chiến trận, bay trên trời dưới đất đang có giao tranh tiếng súng reo như tiếng pháo ngày Lễ Độc Lập ở Mỹ vậy. Người Cảnh Sát trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc người Cảnh Sát này chưa sinh ra đời thì tôi đã ra chiến trường. Người lính cho tôi biết sẽ đi từ hướng Tây sang hướng Đông rồi từ hướng Nam đến hướng Bắc, thành phố Garden Grove rộng lắm, nhiều dân, đi hết hướng Tây bình yên không có việc gì xảy ra, rồi sang hướng Đông, có tiếng người gọi khẩn cấp, từ 911, tổng đài gọi đến xe Cảnh Sát nào gần nhất. Chúng tôi phải chuyển đường đi đến một apt sát thành phố Santa Ana, apt gần với khách sạn lớn, apt 2 tầng lầu người gọi Cảnh Sát ở trên lầu, khi đến chúng tôi thấy một thanh niên đang ngồi dưới đất, mặt mày buồn bã, bên cạnh là xách balo, tôi lắng nghe người mướn nhà và manager của apt, và Cảnh Sát nói chuyện với nhau tôi chỉ ghi nhận, tôi là thiện nguyện viên không là Cảnh Sát không chất vấn tình nghi tội phạm, mà chưa chắc họ có tội , tốt nhất là lắng nghe. Tôi thầm nghĩ trong lòng, không có tiền, mướn nhà không có tiền trả tiền nhà cũng khổ, rời địa điểm này chúng tôi đến địa điểm khác, một người Mễ đang ngồi trước cửa garage khi thấy Cảnh Sát đến họ đứng dậy, lý do người hàng xóm gọi Cảnh Sát vì bên cạnh mở nhạc to quá, không phải đợi đến sau 10 giờ đêm người công dân có thể gọi Cảnh Sát bất cứ lúc nào nếu thấy đời sống của mình bị phiền, lẽ dĩ nhiên khi thấy Cảnh Sát đến người mở tivi, radio lớn tiếng phải điều chỉnh âm thanh nhỏ lại ngay. Nhờ đi xe vòng vòng với Cảnh Sát cũng vui vui, vì nghe kể chuyện, kể chuyện về Cảnh Sát và người dân, cũng như hồi ở Fullerton, tôi đi làm về điều tra dân số, đến nhà của người dân, họ đang nói chuyện ồn ào, vặn nhạc thật to khi thấy chúng tôi đến, xe Cảnh Sát đậu ngoài đường, sau này tôi mới biết nhà đó ở đông người không khai hộ khẩu vì di dân bất hợp pháp, họ ở đây từ đời ông đến đời cha rồi tới đời con, cho nên đến họ cũng lo. Nhờ đi xe vòng vòng với Cảnh Sát mà tôi biết thành phố Garden Grove nơi nào có bất ổn nơi nào yên tĩnh, và trường học tốt, mua nhà thường thường nhắm vào trường học, nhà nào ở gần trường học tốt đắc hơn những nơi bất ổn. Đi suốt một ngày rất mệt nhưng học được nhiều điều hay. Cảnh Sát lúc nào cũng ở vào thế tự vệ , giữ mạng sống của mình, hằng ngày Cảnh Sát bị giết, dịch cúm Covid-19 người chăm sóc bệnh nhân y tá, bác sĩ, thiện nguyện viên, Linh mục cầu an, cầu hồn cho bệnh nhân chết thì được tuyên dương là anh hùng, là thiên thần, còn Cảnh Sát ngày nào cũng bị giết thì sao? Đọc thống kê ngày nào cũng có Cảnh Sát bị giết, bị chết, Cảnh Sát bị thương có được vinh danh không? Hằng năm thành phố Garden Grove kỷ niệm Cảnh Sát qua đời trong lúc thi hành nhiệm vụ trước sở Cảnh Sát, tôi cũng được mời tham dự nhiều lần, tôi nhớ mãi hình ảnh gầy còm và những đứa con thơ dại của Cảnh Sát Dallas Hower, ông rượt theo cướp và ông bị cướp bắn chết, xác của ông được để ở nhà quàn Diamond, chúng tôi đến thăm, người vợ của ông cũng làm Cảnh Sát ở Irvine, mấy đứa con nhỏ xíu, chúng đứng cạnh quan tài gọi: -Bố ơi, bố ơi, sao không thức dậy chơi với con? Những người thăm viếng đứng bên cạnh rơi lệ, thương cho người góa phụ trẻ mất chồng , và những đứa trẻ ngây thơ khờ dại mất cha. Đoàn xe đưa đám tang thật dài, xe chở quan tài đến nghĩa trang Peek Family mà đoàn người còn ở tại đường Chapman thành phố Garden Grove, thành phố Westminster. Than ơi, một đời người làm Cảnh Sát oai hùng đuổi theo bắt cướp bây giờ còn là tên đường ở gần đường Talf và đường Trask của thành phố Garden Grove, và gần đây nhìn những chiếc hòm của Cảnh Sát trên màn ảnh truyền hình tôi không khỏi xúc động nghĩ đến những chiến sĩ Cảnh Sát của Mỹ đã hy sinh vì nghĩa vụ. Nếu quý đồng hương đi nghỉ hè, nên báo với Cảnh Sát, Cảnh Sát có thể giữ gìn nhà của quý vị bằng xe Cảnh Sát chạy vòng vòng để xem có kẻ lạ quanh quẩn hay không? Vai trò của người Cảnh Sát quan trọng, bảo vệ an ninh cho mạng sống của người dân, nếu thành phố không có Cảnh Sát thì việc gì có thể xảy ra hằng ngày ? Bao nhiêu việc bất trắc xảy ra ở thành phố Seattle khi Cảnh Sát được lệnh rút đi hết, để thanh phố thành tự trị rồi việc gì xẩy ra ? Quý đồng hương nhìn lên màn ảnh truyền hình đã biết rồi. (Sẽ còn tiếp)



