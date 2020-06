Bolton Ra Mắt Sách Chỉ Trích Tổng Thống Trump

Gần đây xôn xao về cuốn hồi Ký của Bolton có tựa đề "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (tạm dịch "Phòng hành chính với các diễn biến ở đấy: Hồi ký Tòa Bạch Ốc") dự kiến sẽ ra mắt sách vào ngày 23-6-2020, chỉ còn 3 hôm nữa. Từ đó, tưởng cũng nên tóm tắt về tiểu sử của John Bolton để chúng ta hiểu rõ hơn về tác giả cuốn sách thế nào.

Tóm tắt tiểu sử John R. Bolton: John R. Bolton sinh ngày 20-11-1948, tại Baltimore, Maryland.

Bolton theo học Trường luật Yale từ năm 1971 đến năm 1974, được cấp bằng tiến sĩ luật vào năm 1974.

Bolton ủng hộ chiến tranh Việt Nam, nhưng muốn tránh đi lính qua Việt Nam nên Bolton gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Maryland. Sau 4 năm phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Bolton phục vụ trong Quân đội Dự bị Quân đội Hoa Kỳ cho đến khi xuất ngũ. Bolton đã nói: "Tôi thú nhận rằng tôi không muốn chết trong một cánh đồng lúa Đông Nam Á. Tôi coi cuộc chiến ở Việt Nam là thua cuộc."

John R. Bolton làm Cố vấn An ninh Quốc gia thứ 27 của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ từ ngày 9 tháng 4 năm 2018 đến ngày 10 tháng 9 năm 2019. Thời gian phục vụ là 1 năm, 5 tháng, 1 ngày. Sự chia rẽ giữa TT Trump và ông Bolton càng ngày càng rõ rệt, trong chuyến thăm bốn 4 ngày của TT Trump đến Nhật Bản, vừa kết thúc vào ngày 28-5-2019. Trong cuộc họp báo ở Tokyo, ông Trump phản bác lại chính cố vấn an ninh của mình về các vấn đề gay cấn như Iran và Bắc hàn. TT Trump và ông Bolton khác nhau về cách tiếp cận căn bản trong các vấn đề đối ngoại. TT Trump ở cương vị tổng thống muốn giữ lời hứa sẽ rút quân Mỹ khỏi các xung đột trên thế giới, và sau này đã theo đuổi đối thoại với Bắc Hàn. Ông Bolton lại muốn dùng giải pháp quân sự và phản đối việc đối thoại với Bắc hàn (1).

Tổng thống Trump viết trên Twitter vào sáng 10-9-2019: “Tôi thông báo với John Bolton vào đêm qua rằng Tòa Bạch Ốc không còn cần sự phục vụ của ông ta nữa. Tôi không đồng ý với nhiều đề xuất của ông ấy, và những người khác trong chính quyền cũng vậy, nên tôi yêu cầu Bolton từ chức, và đơn đã được nộp cho tôi sáng nay”(1). Ngày 10-9-2019, John R. Bolton đã đệ trình đơn lên tổng thống Donald Trump, xin từ chức Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ. Ngoài các phần thủ tục từ chức, còn có dòng chữ: "Tôi xin từ chức, có hiệu lực ngay lập tức, với tư cách là Trợ lý của Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để phục vụ đất nước của chúng ta".

Vì sao sách "The Room Where It Happened" dự kiến sẽ ra mắt sách vào ngày 23-6-2020.











Sách "The Room Where It Happened” của Bolton viết về thời gian ông làm việc tại Tòa Bạch Ốc, điều đó khiến cho TT Trump lo ngại. Sách này ra mắt trước ngày bầu cử Hoa Kỳ, ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11 năm 2020. Sách ra mắt vào cận ngày bầu cử, Bolton mới có hy vọng “Nhất tiễn song điêu” hay “Nhất tiễn hạ song điêu” là một mũi tên bắn được 2 con chim.

- Thứ nhất sách ra mắt cận vào ngày bầu cử sẽ có nhiều người háo hức mua để xem, từ đấy Bolton sẽ thu về vài triệu Mỹ kim.

- Thứ hai, Tổng thống Trump “đã yêu cầu John Bolton từ chức." Do đấy, ra mắt sách trước ngày bầu cử, với những chỉ trích TT Trump rất nặng nề trong sách, sẽ khiến cho TT Trump khó khăn trong việc vận động tranh cử tổng thống hay TT Trump có thể sẽ thất cử.

Trong sách "The Room Where It Happened”, Bolton viết: “Trong cuộc họp tại Osaka ngày 29 tháng 6 năm 2019, Tập nói với Trump rằng mối quan hệ Mỹ-Trung là rất quan trọng trên thế giới. Trump lại chuyển đề tài sang cuộc bầu cử tổng thống. Trump đề cập đến khả năng kinh tế của Trung Quốc và Trump nhờ Tập giúp một tay cho Trump thắng cử. TT Trump nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nông ở Mỹ nên mong muốn Trung Quốc mua thêm đậu nành và lúa mì vì việc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả bầu cử tại Mỹ vào năm 2020 (2)”.

Tổng thống Trump khởi kiện Bolton về cuốn hồi ký "The Room Where It Happened”: Hội đồng an ninh quốc gia Toà Bạch Ốc (National Security Council: NSC), trong đơn kiện đã xác định rằng: “Bản thảo hiện tại của cuốn hồi ký có một số đoạn chứa các thông tin liên quan đến an ninh quốc gia. Việc xuất bản cuốn sách có thể gây ra tổn thất không thể khắc phục được, bởi việc tiết lộ các thông tin mật trong bản thảo có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh đất nước Hoa Kỳ.”

Luật sư của ông Bolton là Charles Cooper cho biết; “Đang xem xét đơn kiện và sẽ đưa ra phản hồi trong thời gian tới.” Trong khi đấy, Nhà xuất bản Simon & Schuster cho biết: “Đơn kiện là một nỗ lực của chính quyền Trump nhằm ngăn chặn việc xuất bản cuốn sách có thể gây bất lợi cho Tổng thống và ông Bolton đã hợp tác đầy đủ với NSC trong quá trình xét duyệt cuốn sách.”

Trong khi ấy, thẩm phán Royce C. Lamberth, cho biết: “Hiện tại rất khó ngăn chặn cuốn sách The Room Where it Happened đang phân phối sách trên khắp nước vào thứ Ba tuần tới.” Thật vậy, sách đang phân phối như: “Con ngựa đã sổng chuồng!”

Cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton gây trở ngại cho chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ đang trong giai đoạn quan trọng. Tổng thống Trump đang gặp nhiều khó khăn, trong lúc đối mặt với cuộc khủng hoảng kép về đại dịch Covid-19 và cuộc biểu tình sắc tộc sau cái chết của George Floyd vào ngày 25-5-2020, với khẩu hiệu Black Lives Matter.

Ngày 20-6-2020

Nguyễn Lộc Yên

______________________

Ghi Chú: