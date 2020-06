Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Cùng Các Dân Cử Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Sacramento, CA - Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg (D-Santa Ana) cùng các Dân Biểu Tom Daly (D-Anaheim), Dân Biểu Tyler Diệp (R-Westminster) và Dân Biểu Kansen Chu (D-San Jose) đã giới thiệu Nghị Quyết SCR 59 để công nhận ngày 19 tháng Sáu năm 2020 là ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kỷ niệm sự hy sinh dũng cảm và đóng góp to lớn của các cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt trong chiến tranh Việt Nam cũng như tại California cũng như trên toàn thế giới.





Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg phát biểu:"Là một cựu quân nhân, tôi rất vinh dự là tác giả giới thiệu Nghị Quyết 59 công nhận và vinh danh tất cả người lính thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và các cựu quân nhân Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại Quận Cam. Hơn thế nữa, chúng ta cùng nhau kỷ niểm ngày 19 tháng 6 này cho những người lính đã chiến đấu anh dũng để giành độc lập trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Những con người anh dũng này đã phục vụ hết mình cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, và ngày nay, nhiều người đang trở thành cư dân của tiểu bang California và đóng góp to lớn, tuyệt vời cho xã hội của chúng ta. Trong thời điểm này, đại dịch COVID-19 đang gây thêm biết bao gánh nặng cho tất cả mọi người, trong đó có các cựu chiến binh của chúng ta. Cho dù vậy, chúng ta vẫn không quên tưởng nhớ và tôn vinh Ngầy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tôn vinh những người lính đã hy sinh mạng sống và cuộc đời cho cuộc chiến đấu vì Tự Do trong chiến tranh Việt Nam."





Dân Biểu Tom Daly tiếp lời:"Ngày 19 tháng 6, chúng ta cùng vinh danh những người lính đã chiến đấu và hy sinh dũng cảm cũng như các nhà hoạt động dân chủ, họ đã cống hiến to lớn cho lý tưởng tự do. Và chúng ta cũng ghi nhận ngày nay, những người lính đó, cùng gia đình của họ, đang là những người công dân đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ."





Dân Biểu Tyler Diệp nhấn mạnh:"Là người Mỹ gốc Việt duy nhất trong cơ quan lập pháp của tiểu bang, tôi tự hào đứng chung cùng các đồng viện để giới thiệu Nghị Quyết SCR 59 này để vinh danh các cựu chiến binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Noi theo sự hy sinh cao cả của họ, chúng ta tiếp tục đấu tranh cho tự do, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam."





Dân Biểu Kansen Chu, đại diện cho San Jose miền Bắc California phát biểu:"Tôi rất trân trọng sự hy sinh tột cùng của những người lính miền Nam Việt Nam đã chiến đấu vì tự do và nhân quyền. Sự phục vụ và lòng dũng cảm của họ không nên bị lãng quên. Tôi rất vinh hạnh được là đồng tác giả Nghị Quyết SCR 59 để kỳ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Nghị Quyết này cũng giúp ghi nhận sự đóng góp của đông đảo cư dân gốc Việt đang sinh sống tại San Jose và trên toàn tiểu bang sau chiến tranh Việt Nam. Cộng đồng người Việt đã làm phong phú thêm kết cấu của xã hội Hoa Kỳ và SCR 59 là một sự công nhận quan trọng và cần thiết.





Văn bản của Nghị Quyết SCR 59 đã được trang trọng gửi đến hai tổ chức Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa miền Tây Nam Hoa Kỳ. Qua đó, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, Dân Biểu Tom Daly, Dân Biểu Tyler Diệp và Dân Biểu Kansen Chu hân hạnh cùng tất cả quý cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ Nam đến Bắc California hướng về kỷ niệm 55 năm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 19 tháng 6 năm 2020 này với tất cả tấm lòng tri ân và hãnh diện.





Đính kèm là văn bản Nghị Quyết SCR 59 bằng tiếng Anh và tiếng Việt.





SCR 59- NGHỊ QUYẾT VINH DANH “Ngày Cựu Chiến Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa”





Tác giả: Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg

(Đồng tác giả: Các Dân Biểu Tom Daly, Kansen Chu và Tyler Diệp)





XÉT RẰNG, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hay Quân lực miền Nam Việt Nam, đã được thành lập vào ngày 30 tháng 12 năm 1955 bởi Tổng thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam; và

XÉT RẰNG, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bao gồm 4 lực lượng: Bộ Binh, Không Quân, Hải Quân và Thuỷ Quân Lục Chiến; và





XÉT RẰNG, Nhiệm vụ của các lực lượng quân đội VNCH là: bảo vệ chủ quyền của tổ quốc và chính thể cộng hòa, duy trì trật tự chính trị xã hội và pháp quyền bằng cách cung cấp an ninh nội bộ, bảo vệ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập trước thù trong giặc ngoài, và sau hết, giúp thống nhất đất nước Việt Nam vốn đã bị chia cắt từ hiệp định Genève 1954; và





XÉT RẰNG, Chiến tranh Việt Nam đã lấy đi mạng sống của hơn 250,000 quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà và hơn 58,000 quân nhân Hoa Kỳ; và





XÉT RẰNG, Hơn 300,000 quân nhân Hoa Kỳ và hơn 1 triệu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã bị thương; và

XÉT RẰNG, Sau khi Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4, 1975, hơn 250,000 quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà bị đưa vào các trại tù, nhiều người đã bị giam cầm đến 18 năm hay nhiều hơn, và hơn 20,000 người đã chết trước khi được thả tự do; và





XÉT RẰNG, Sự kết thúc của Chiến tranh Việt Nam đã khiến cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tan rã. Nhiều quân nhân và gia đình của họ đã vượt thoát khỏi Việt Nam để không phải chịu sự cai trị và áp bức độc đoán chuyên chế, và hy vọng tìm đến nền dân chủ và tự do ở Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác. Họ đã phải trải qua nhiều tháng ngày trên biển cả và trong rừng rậm, chiến đấu với đói, khát và cảnh chia biệt với gia đình và những người thân yêu của họ; và



XÉT RẰNG, Nhiều người trong số đó đã đến Hoa Kỳ đã tìm nơi trú ngụ tại California và ở nhiều tiểu bang khác trong cả nước. Họ phải đối diện với những thách thức về kinh tế, xã hội nhưng vẫn quyết tâm xây dựng cuộc sống hoàn toàn mới ở đây; và



XÉT RẰNG, Trên đất nước Hoa Kỳ, những quân nhân này tiếp tục chiến đấu cho quê hương và người dân của họ. Họ đã là tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ cho dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam; đồng thời họ cũng đã đóng góp đáng kể về văn hóa và kinh tế, xã hội và cho phát triển phong phú đa dạng của đất nước chúng ta; và





XÉT RẰNG, Những người cựu chiến binh này đã từng sát cánh cũng các quân nhân Hoa Kỳ chiến đấu chống kẻ thù chung và đem mạng sống của mình bảo vệ đời sống của chúng ta. Họ phải được vinh danh về sự phục vụ tuyệt vời của họ trong chiến tranh, cũng như những cống hiến to lớn của họ đối với đất nước chúng ta ngày nay với tư cách là công dân Hoa Kỳ. Và đây là thành ý của tiểu bang California để tôn vinh sự hy sinh, cam kết và ý chí anh dũng của tất cả những ai đã đấu tranh cho lý tưởng tự do của Việt Nam Cộng Hoà; và





XÉT RẰNG, Hàng năm, cộng đồng người dân gốc Việt khắp nơi trên thể giới ghi nhận ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19 tháng 6, và năm nay, 2020, đánh dấu 55 năm ngày kỷ niệm này; và





XÉT RẰNG, Hàng ngàn cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ và tham gia vào các hoạt động được ủng hộ bởi các quân nhân Hoa Kỳ, như ngày Chiến sĩ Trận Vong, ngày Cựu Chiến Binh và ngày Lễ Độc Lập; và cho đến ngày hôm nay, có hơn 100,000 cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đang sinh sống tại tiểu bang California; và





XÉT RẰNG, Những thành viên này đã hy sinh hết mình cho tổ quốc của họ và đang đóng góp to lớn cho sự phát triển của xã hội chúng ta ngày nay. Họ xứng đáng được tôn vinh và công nhận; và giờ đây, do vậy, Nghị Quyết SCR 59

Được hoàn tất bởi Thượng Viện tiểu bang California, và với sự đồng thuận của Hạ Viện tiểu bang, xác nhận ngày 19 tháng 6, 2020 là ngày Quân Lực Viêt Nam Cộng Hoà, tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng tự do và dân chủ, và là các nạn nhân của chiến tranh Việt Nam, và vinh danh những người đã may mắn sống sót, những nhà hoạt động, và những nhà tranh đấu cho tự do trong cuộc chiến này; và có thể hơn nữa





Đã hoàn tất, Thư ký Thượng Viện Tiểu Bang chuyển các bản sao của Nghị Quyết này cho tác giả, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và các đồng tác giả - Các Dân biểu Tom Daly, Kansen Chu và Tyler Diệp để phổ biến



***





SENATE CONCURRENT RESOLUTION No.59 – Relative to Veterans

LEGISLATIVE COUNSEL’S DIGEST

Introduced by Senator Tom Umberg

(Principal coauthor: Assembly Member Daly – Coauthors: Assembly Member Chu and Diep)





SCR59, as introduced, Umberg. Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day.





The measure would proclaim June 19, 2020 as Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day.





WHERE AS, The Republic of Vietnam Military Forces, or South Vietnamese Armed Forces, were formally established on December 30, 1955, by Ngo Dinh Diem, the first President of South Vietnam; and





WHERE AS, The Republic of Vietnam Military Forces consisted of four branches: the Army of the Republic of Vietnam, the Republic of Vietnam Air Force, the Republic of Vietnam Navy, and the Republic of Vietnam Marine Division; and

WHERE AS, The duties of all four branches included: protecting the sovereignty of the Vietnamese nation and that of the Republic, maintaining the political and social order and the rule of law by providing internal security, defending the newly independent Republic of Vietnam from external and internal threats, and ultimately, helping to reunify Vietnam, a country that had been divided since the Geneva Accords of 1954; and





WHERE AS, The Vietnam War brought about the loss of more than 250,000 members of the South Vietnamese Armed Forces and more than 58,000 members of the United States Armed Forces; and





WHERE AS, More than 300,000 members of the United States Armed Forces and more than 1,000,000 members of the South Vietnamese Armed Forces were injured; and





WHERE AS, After the Fall of Saigon on April 30, 1975, more than 250,000 members of the South Vietnamese Armed Forces were sent to prison camps, where many spent 18 years or more in captivity and more than 20,000 died before they were released; and





WHERE AS, The end of the Vietnam War left the South Vietnamese Armed Forces in disarray. Many military personnel and their family members fled Vietnam to escape tyrannical authoritarian rule and oppression, and hoped to find democracy and freedom in the United States and other free nations. They spent months at sea and in jungles, battling hunger, thirst, and separation from their families and loved ones; and





WHERE AS, Many of those who reached the United States found refuge in California and in various states throughout the country. They faced socioeconomic challenges but determined to build entirely new lives here; and





WHERE AS, In the United States, these military personnel continued to fight for their home country and the people there. They have been a strong voice for democracy, religious freedom, and human rights in Vietnam and have contributed culturally and economically to our society and to the diversity of our nation; and





WHERE AS, These veterans were fighting side-by-side with American soldiers against a common enemy and risked their lives to save many American lives. All veterans who risked their lives fighting for freedom should be honored for their distinguished service in the Vietnam War and for the contributions they provide to the United States as American citizens, and it is the intent of the State of California to honor the sacrifices, commitment, dedication, and courage of everyone who fought for the freedom of the Republic of Vietnam; and





WHERE AS, Annually, Vietnamese Americans around the world recognize Republic of Vietnam Armed Forces Day on June 19, and this year, 2020, mark 55th anniversary of this annual commemoration; and





WHERE AS, Thousands of veterans of the South Vietnamese Armed Forces now reside in the United States and participate in activities sponsored by American veterans, including Memorial Day, Veterans Day, and Independence Day, and today there are more than 100,000 veterans from Republic of Vietnam living in California; and





WHERE AS, These service members who paid the ultimate sacrifice for their nation and have contributed greatly to the development of our society deserve to be honored and recognized; now, therefore, be it

Resolved by the Senate of the State of California, the Assembly thereof concurring. That the Legislature recognizes June 19, 2020 as Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day, in memory of the soldiers who sacrifice their lives for freedom and democracy and the victims of the Vietnam War, and in honor of the survivors, activists, and freedom fighters of that war; and be it further





Resolved, That the Secretary of the Senate transmit copies of this resolution to the author for appropriate distribution.



****





Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng Nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.