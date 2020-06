Thời Sự Trong Tuần

Hình chụp lại từ video của CNN.

Các cuộc biểu tình chống cảnh sát bạo hành và kỳ thị chủng tộc trong vụ một cảnh sát da trắng đè cổ ông da đen George Floyd tới chết đã tiếp tục sang tuần lễ thứ hai làm nước Mỹ phải thay đổi các chính sách đối với cảnh sát. Đồng lúc, nước Mỹ cũng đang đối diện với mối đe dọa lây lan của vi khuẩn corona có thể tái phát tại ít nhất 21 tiểu bang mà trong đó một nửa dân California đang sống tại những nơi có nguy cơ phải tái tuyên bố phỏng tỏa.

Bác Sĩ Fauci Nói Chưa Biết Lúc Nào Đại Dịch Mới Hết; 21 Tiểu Bang Tại Mỹ Báo Cáo Lây Lan Vi Khuẩn Corona Tăng Cao Trở Lại

Mô tả COVID-19 như là “ác mộng tồi tệ nhất” trong đời ông, Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu trên toàn quốc Hoa Kỳ, hôm Thứ Ba, 9 tháng 6 năm 2020 nói rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về vi khuẩn corona và cảnh báo rằng đại dịch đang diễn ra vẫn còn quá xa để kết thúc.





"Trời ơi! Nó sẽ kết thúc ở đâu? Chúng ta vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu của sự hiểu biết thực sự,” theo Bác Sĩ Fauci, giám đốc Viện Dị Ứng Và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia, cho biết về đại dịch trong một hội nghị mạng do BIO, Tổ chức Đổi Mới Công Nghệ Sinh Học, tổ chức, theo báo New York Times đưa tin.

Chỉ trong vòng 4 tháng, vi khuẩn “đã tàn phá cả thế giới,” theo ông nói. “Và nó vẫn chưa hết.”





Trong khi đó, theo một phân tích của Reuters, 21 tiểu bang Hoa Kỳ đã báo cáo gia tăng hàng tuần trong các trường hợp mới của COVID-19, với Arizona, Utah và New Mexico đều tăng 40% hoặc cao hơn trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 6 so với 7 ngày trước đó, theo Reuters cho biết.





Theo phân tích dữ liệu từ Dự án theo dõi COVID, là nỗ lực tự nguyện theo dõi sự lây lan, 3 tiểu bang miền tây nam đã tham gia vào các điểm nóng tại miền Nam để đẩy số trường hợp bị lây nhiễm mới trên toàn quốc trong tuần đầu của tháng 6 lên 3%, mức tăng đầu tiên sau 5 tuần.





Tại New Mexico khoảng một nửa trường hợp mới là từ một nhà tù tại Quận Otero, theo các viên chức y tế tiểu bang cho biết.





Utah nói có ít nhất 287 trong số 2,269 trường hợp mới trong tiểu bang có liên quan tới một vụ lây lan tại một nhà máy chế biến thịt tại Quận Cache.

Arizona không có trả lời khi được báo chí hỏi.





Nhiều tiểu bang đã tăng tốc thử nghiệm đối với vi khuẩn corona trong nhiều tuần lễ gần đây. Trên toàn quốc hơn 545,000 vụ thử nghiệm được báo cáo trong một ngày cuối tuần, là kỷ lục mới.





Trên toàn quốc, tỉ lệ thử nghiệm dương tính treo ở mức từ 4% tới 7% qua nhiều tuần.





Tại miền Nam, các trường hợp bị lây COVID-19 tại Florida, Arkansas, South Carolina và North Carolina đã tăng hơn 30% trong tuần rồi.





Cơ Quan CDC đã khuyến cáo các tiểu bang nên chờ cho các trường hợp mới giảm trong 14 ngày trước khi nới lỏng các hạn chế giữ khoảng cách xã hội.

16 tiểu bang và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đã đáp ứng các tiêu chuẩn đối với tuần lễ chấm dứt vào ngày 7 tháng 6, so với 13 tiểu bang trong tuần trước đó, theo phân tích cho thấy. Pennsylvania và New York dẫn đầu với 8 tuần liên tiếp sút giảm.





- Tại California hiện có 131,319 trường hợp bị lây, với 4,653 người thiệt mạng.

- Tại Quận Los Angeles hiện có 64,644 trường hợp bị lây, với 2,655 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam thuộc miền Nam Califonria hiện có 7,614 trường hợp gồm 185 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 2,017,335 trường hợp bị lây, với 113,517 người thiệt mạng.

- Trên toàn cầu hiện có 7,039,918 trường hợp bị lây, với 404,396 người thiệt mạng.

18 Triệu Dân California Sống Ở Những Nơi Có Nguy Cơ Phải Tái Phong Tỏa Vì Dịch Coronavirus Gia Tăng

SACRAMENTO, Calif. – Gần một nửa tổng số người dân California sống ở những khu vực nơi bị nhiễm vi khuẩn corona và vào bệnh viện đang tăng nhanh đủ để đưa các quận của họ vào danh sách theo dõi khả năng phục hồi việc tái phong tỏa, theo một phân tích của Reuters cho biết hôm Thứ Tư, 10 tháng 6 năm 2020.





Theo phân tích của Reuters, hơn 18 triệu người trong số 39 triệu cư dân ở tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ sống ở các quận nơi tỷ lệ tăng đã đưa họ vào danh sách theo dõi mà cuối cùng có thể yêu cầu họ quay ngược lại những nỗ lực tái mở cửa. Nhìn chung, đã có 133,489 trường hợp lây nhiễm ở California vào Thứ Ba và gần 4,700 trường hợp tử vong.





Được thúc đẩy một phần bởi sự gia tăng các cuộc tập hợp đông người và truyền nhiễm tại nơi làm việc, dữ liệu của tiểu được cập nhật hôm Thứ Ba cho thấy sự lây truyền và vào bệnh viện gia tăng ở 9 quận, bao gồm các trung tâm dân cư như các quận Los Angeles, Sacramento và Fresno, cũng như các quận Tulare và Imperial nông thôn.





“Nhiều trường hợp bị lây đang đưa đến các bệnh viên có liên hệ tới những cuộc tụ họp đông người đang diễn ra tại nhiều nhà – các bửa tiệc mừng sinh nhật và đám tang,” theo Olivia Kasirye, giám đốc y tế công cộng của Quận Sacramento cho biết.





Các chẩn đoán mới ở khu vực Los Angeles đông dân cư đang tăng lên một phần vì xét nghiệm có sẵn rộng rãi hơn. Nhưng các viên chức cho biết việc truyền nhiễm và vào bệnh viện ở hầu hết các khu vực khác của tiểu bang đang bị thúc đẩy bởi các yếu tố liên kết với các hạn chế được nới lỏng hoặc bỏ qua các quy tắc y tế công cộng.





Mối lo ngại gia tăng ở California xuất hiện khi 21 tiểu bang Hoa Kỳ báo cáo mức tăng hàng tuần trong các trường hợp mới của COVID-19, với Arizona, Utah và New Mexico đều tăng 40% hoặc cao hơn trong tuần lễ kết thúc vào ngày 7 tháng 6 so với 7 ngày trước đó, theo để phân tích của Reuters cho biết.

New Zealand Ăn Mừng Vì Đã Hoàn Toàn Xóa Sạch Vi Khuẩn Corona

Tân Tây Lan (New Zealand) có vẻ đã hoàn toàn xóa sạch vi khuẩn corona – ít nhất cho đến nay – sau khi các viên chức y tế cho biết hôm Thứ Hai, 8 tháng 6 rằng người bị truyền nhiễm được biết sau cùng đã bình phục. Tuyên bố đã được chào đón với niềm vui cả nước và có nghĩa là quốc gia 5 triệu dân này sẽ nằm trong số nước đầu tiên chào đón mọi người trở lại trong các sân vận động, các buổi hòa nhạc đông người và gỡ bỏ các hạn chế chỗ ngồi trên các chuyến bay.





Đó là 17 ngày kể từ trường hợp bị lây mới nhất được báo cáo, trong thời gian có thêm 40,000 người đã được thử nghiệm, nâng tổng số người được thử nghiệm lên 300,000. Hôm Thứ Hai đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2 không có trường hợp lây bệnh nào nữa.





Thủ Tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern nói rằng bà tự tin New Zealand đã chận đứng sự lây lan của vi khuẩn nhưng vẫn còn phải chuẩn bị thêm nữa.

Nhiều trường hợp sẽ được nhập cảng vào khi con người đến quốc gia này. Hiện nay, biên giới vẫn còn đóng với tất cả công dân và cư dân, với một vài ngoại lệ hạn chế. Mọi người đến đây phải đi vào cách ly.





Ardern tuyên bố rằng Nội Các đã đồng ý gỡ bỏ hầu hết các hạn chế vi khuẩn còn lại từ giữa đêm, với ngoại lệ các quy định biên giới.





Các chuyên gia nói rằng nhiều yếu tố đã giúp Tân Tây Lan quét sạch dịch bệnh. Vị trí biệt lập của nước này ở Nam Thái Bình Dương cho họ thời gian quan trọng để nhìn thấy sự lây lan tàn phá của vi khuẩn tại nhiều nước khác. Ardern cũng hành động quyết liệt bằng việc đưa ra phong tỏa nghiêm ngặt sớm trong đại dịch.

Biden Đọc Diễn Văn Qua Video Tại Tang Lễ Floyd, Nói ‘Chúng Ta Không Thể Quay Lưng’

Joe Biden hy vọng sẽ là tổng thống của Đảng Dân Chủ đã thể hiện một giai điệu hợp nhất với những người thương tiếc trong bài phát biểu được chiếu qua video của ông tại tang lễ của George Floyd ở Houston hôm Thứ Ba, 9 tháng 6 kêu gọi bình đẳng chủng tộc và cải tổ cảnh sát trên toàn quốc.





"Chúng ta không thể quay lưng. Chúng ta không được quay đi," ông Biden nói trong một video từ nhà của ông ở Delaware đến nhà thờ Fountain of Praise ở Houston.





“Chúng ta không thể rời bỏ thời điểm này vì nghĩ rằng chúng ta có thể một lần nữa quay lưng lại với sự kỳ thị chủng tộc, mà làm đau đớn tâm hồn của chúng ta, từ sự lạm dụng có hệ thống vẫn còn làm khổ cuộc sống của người Mỹ,” ông nói tiếp.





Hàng trăm người thương tiếc đã tập họp tại nhà thờ ở Houston hôm Thứ Ba để vinh danh Floyd, đã chết vào tháng trước sau khi một cảnh sát đè cổ ông ấy tới chết. Viên cảnh sát này và 3 cảnh sát khác đã bị sa thải và đối diện các truy tố. Floyd được chôn cạnh mộ của mẹ của ông tại thành phố Pearland, Texas.





Biden, người đã gặp riêng với gia đình Floyd hôm Thứ Hai, đã nói đến kinh nghiệm của bản thân với sự mất mát của những người thân yêu và phải đau buồn trước quốc gia.





"Như tôi đã nói với các bạn một cách riêng tư, chúng tôi biết. Chúng tôi biết các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy một lần nữa," ông Biden nói. "Không giống như hầu hết những người khác, các bạn phải đau buồn trước công chúng. Đó là một gánh nặng. Một gánh nặng hiện là mục đích của các bạn để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn dưới danh nghĩa của George Floyd."





Cựu phó tổng thống cũng trực tiếp nói với con gái 6 tuổi của Floyd, Gianna, nói rằng những đứa trẻ da đen khác đã phải trải qua những mất mát tương tự do hậu quả của sự kỳ thị chủng tộc.





“Này cưng, ông biết cháu có nhiều thắc mắc. Không đứa trẻ nào phải hỏi những câu hỏi mà quá nhiều đứa trẻ da đen phải hỏi qua nhiều thế hệ: ‘Tại sao? Tại sao cha cháu đã ra đi?’” ông nói thế.

Tượng Columbus Bị Người Biểu Tình Xô Sập Ở Virnginia Và Chặt Đầu Ở Boston

Một bức tượng của Christopher Columbus ở Virginia đã bị những người biểu tình xô ngã, sau đó họ đã đốt nó và ném nó xuống hồ, trong hành động mới nhất chống lại các di tích sau cái chết của George Floyd.





Bức tượng, ở thành phố Richmond, đã bị lật đổ vào tối Thứ Ba, 9 tháng 6 năm 2020 chưa đầy hai giờ sau khi những người biểu tình tập trung tại Công Viên Byrdrd của thành phố đang hô vang để đưa nó xuống, theo các tường trình cho biết.





Người biểu tình sử dụng một số dây thừng để kéo sập bức tượng, với một tấm bảng viết rằng “Columbus đại diện cho tội ác diệt chủng” được đặt trên cái bệ đã bị xit5t sơn là chỗ đã từng có tấm hình hình. Sau đó, nó đã được đốt cháy và lăn xuống hồ nước trong công viên, theo Đài NBC 12 đưa tin.





Ở những nơi khác, tượng của Columbus tại Đường Atlantic Avenue trong thành phố Bostton tại tiểu bang Massachusetts đã bị chặt đầu.





Columbus được tôn sùng trong một số bức tượng ở Mỹ vì đã khám phá châu Mỹ nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi gần đây về vai trò của ông trong việc giết chóc, bắt cóc và cướp bóc quanh các đảo Caribbean và lục địa Mỹ trong thế kỷ 15.





Những người ủng hộ người Mỹ bản địa cũng từ lâu đã ép các quốc gia thay đổi Ngày Columbus thành Ngày Của Người Bản Địa vì lo ngại rằng Columbus đã thúc đẩy hàng thế kỷ diệt chủng chống lại người dân bản địa ở Châu Mỹ.





Việc lật đổ bức tượng được đưa ra khi Hải Quân Hoa Kỳ tuyên bố thay đổi biểu tượng của riêng mình bằng cách không treo cờ chiến đấu Liên Minh nữa. Hải Quân tham gia cới thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, họ cũng nói rằng họ sẽ không sử dụng lá cờ. Trong khi đó, lãnh đạo của quân đội Hoa Kỳ cho biết họ sẵn sàng đổi tên các căn cứ quân sự được đặt theo tên của các tướng lãnh Liên Minh.

Hạ Viện và Nhiều Thành Phố Mỹ Tuyên Bố Cải Tổ Cảnh Sát Cấm Dùng Thế Làm Nghẹt Thở, Nới Lỏng Luật Lệ Để Buộc Tội Cảnh Sát Dễ Hơn

Các nhà lập pháp Dân Chủ Hoa Kỳ tại Quốc Hội đã đệ trình dự luật cải tổ cảnh sát Mỹ, theo sau nhiều tuần lễ biểu tình chống cảnh sát bạo hành và kỳ thị chủng tộc.





Dự luật sẽ làm dễ dãi hơn cho biệc truy tố cảnh sát có hành vi sai trái, cấm làm nghẹt thở, và giải quyết vấn đề kỳ thị chủng tộc.





Dự luật đến giữa lúc các nhà lập pháp Minneapolis cam kết dẹp bỏ lực lượng cảnh sát của thành phố này.





Cái chết của George Floyd trong tay của cảnh sát da trắng đã tạo ra áp lực toàn quốc phải thay đổi.





Tuy nhiên, không rõ là các nhà lập pháp Cộng Hòa, là những người kiểm soát Thượng Viện Hoa Kỳ, có sẽ ủng hộ dự luật được đề xuất có tên Justice in Policing Act of 2020 hay không.





Người anh em của Floyd được dự đoán sẽ ra điều trần tại Hạ Viện vào cuối tuần này trong phiên điều trần về cải tổ cảnh sát.





Dự luật Justice in Policing Act of 2020 đã được đệ trình hôm Thứ Hai vởi các nhà lập pháp Dân Chủ hàng đầu là Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Thượng Nghị Sĩ Lãnh Đạo Khối Thiểu Số Thượng Viện Chuck Schumer, các thượng nghị sĩ da đen Kamala Harris và Cory Booker và các thành viên của Nhóm Dân Biểu Da Đen tại Quốc Hội.





Dự luật buộc cảnh sát liên bang sử dụng máy ghi hình gắn trên cơ thể và bảng điều khiển, cấm làm nghẹt thở, loại bỏ các cuộc tấn công cảnh sát không báo trước được gọi là "lệnh không có tiếng gõ", làm dễ dàng hơn việc buộc cảnh sát chịu trách nhiệm về vi phạm quyền dân sự và kêu gọi liên bang không tài trợ cho cảnh sát địa phương không thực hiện cải cách tương tự.





Dự luật này làm dễ dàng cho trở thành tội phạm liên bang, hạn chế việc bán vũ khí quân sự cho cảnh sát và trao cho Bộ Tư Pháp thẩm quyền điều tra cảnh sát tiểu bang và địa phương để có bằng chứng về sự thiên vị hoặc hành vi sai trái của toàn bộ bộ phận.





Một số nhà lãnh đạo Cộng Hòa đã nói rằng họ sẽ xem xét khả năng soạn dự luật riêng cho họ, với lịch điều trần tại ủy ban Tư Pháp Thượng Viện vào tuần tới.





Trong khi đó nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ đã tuyên bố cải tổ cảnh sát theo sau nhiều cuộc biểu tình đông đảo chống lại việc bạo hành của cảnh sát.





Dù nhiều cải tổ này sẽ bị đặt thành đề tài tranh luận kéo dài trong số các viên chức địa phương, một số nhà hoạt động nói rằng nó là khởi đầu tốt đẹp.





Hội Đồng Thành Phố Minneapolis đã tuyên bố hôm Chủ Nhật sẽ giải tán lực lượng cảnh sát vì cái chết của Floyd và nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu với hành xử của cảnh sát.





Hôm Chủ Nhật, Thị Trưởng Thành Phố New York Bill de Blasio đã tuyên bố cải tổ toàn diện mà sẽ chuyển tài trợ từ Sở Cảnh Sát New York sang các lãnh vực của ngân sách thành phố.





De Blasio nói ông sẽ làm việc với hội đồng thành phố để đưa ra các chi tiết trong 3 tuần tới, nhưng nói với các phóng viên hôm Thứ Hai rằng số tiền sẽ là “cái gì đó đáng kể.”





Thị Trưởng Thành Phố Seatle Jenny Durkan đã tuyên bố hôm Chủ Nhật những thay đổi ngắn và dài hạn đối với lực lượng cảnh sát thành phố để giải quyết những quan ngại về cảnh sát từ các cư dân.





Bà nói sẽ xem xét lại ngân sách của Sở Cảnh Sát với “sự tập trung đặc biệt vào việc lắng nghe các tiếng nói của cộng đồng qua quá trình.”





Ty Cảnh Sát Davis tại Calilfornia đã tuyên bố hôm Thứ Bảy rằng họ sẽ cấm các cảnh sát sử dụng việc làm nghẹt thở.





Cảnh Sát Trưởng Darren Pytel nói rằng cái chết của Floyd đã đặt vấn đề về các chiến thuật của cảnh sát gần đây và sẽ có nhiều cải tổ sắp tới.





Bộ Trưởng Tư Pháp New Jersey Gurbir Grewal tuyên bố hôm 5 tháng 6 rằng tiểu bang sẽ cấm các ty cảnh sát sử dụng việc làm nghẹt thở, chận động mạch cổ hay các chiến thuật tương tự.

2.5 Triệu Công Nhân Mỹ Nghỉ Việc Không Lương Đã Đi Làm Lại Trong Tháng 5 Gây Lạc Quan Cho Thị Trường Lao Động Mỹ Trong Mùa Hè

Kinh tế Mỹ đã thức giấc chậm từ cuộc phong tỏa vì đại dịch, hôm Thứ Sáu chứng kiến lần đầu tin tin tức về việc làm lạc quan khi hàng triệu công nhân tạm nghỉ việc không lương đã bắt đầu trở lại làm việc trong tháng 5.





Tuy nhiên, điều đó cũng che giấu một thực tế nghiệt ngã đối với hàng triệu người vẫn đang chờ đợi để trở lại làm việc, vẫn chờ đợi các phúc lợi, hoặc mất việc lâu dài hơn ở những nơi như Sturtevant, Wisconsin, nơi chế tạo động cơ Evinrude.





Adam Ozimek, kinh tế gia trưởng tại cơ quan tài năng trực tuyến Upwork cho biết rằng, “Trong hàng chục triệu người, nghỉ việc không lương, hiện đang nắm bắt mọi tín hiệu khác.” “Trong vài tháng tới, chúng ta sẽ thấy hàng triệu việc làm trở lại trực tuyến mà không bao giờ thực sự biến mất, đó chỉ là trong thời gian ngắn. Và chúng ta sẽ phải xem qua tiếng ồn này để thử xem nơi nào thiệt hại kinh tế vẫn đang xảy ra.”





Bối cảnh dài hạn vẫn xấu. 2.5 triệu việc làm được thêm vào tháng 5 chủ yếu thông qua việc giảm 2.7 triệu số lượng lao động bị sa thải tạm thời. Tuy nhiên, thêm 295,000 người đã bị sa thải vĩnh viễn trong tháng 5. Điều đó có nghĩa là một câu hỏi lớn còn lại là có bao nhiêu trong số 15.3 triệu người thất nghiệp được phân loại là tạm thời thất nghiệp trong tháng 5 cuối cùng sẽ trở thành nạn nhân vĩnh viễn của cuộc khủng hoảng.”





Cũng không có cách nào thoát khỏi cái hố lớn để đào ra. Mặc dù con số tháng 5 đáng khích lệ, vẫn còn 15 triệu người Mỹ thất nghiệp so với một năm trước. Số người có việc làm - tỷ lệ việc làm theo dân số - chỉ tăng nhẹ trong tháng 5, lên 52.8%, từ mức thấp nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai là 51.3% trong tháng 4.

California Cho Tái Mở Cửa Sản Xuất Phim, TV, Âm Nhạc, Trường Học, Quán Bar, Phòng Tập Thể Dục, Khu Cắm Trại, Thể Thao Vào Tuần Tới

Thống Đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Sáu, 5 tháng 6 đã công bố các hướng đẫn được trông đợi từ lâu cho việc tái mở cửa sản xuất phim và Truyền Hình trong tiểu bang giữa khủng hoảng COVID-19 đang diễn ra.





Bộ Y Tế Công Cộng California đã công bố hướng dẫn như sau:





Việc sản xuất âm nhạc, TV và phim có thể tái hoạt động tại California, được yêu cầu không sớm hơn ngày 12 tháng 6 năm 2020 và phải được chấp thuận bởi các viên chức y tế công cộng của quận sở tại trong phạm vi quyền hạn của hoạt động sau khi xem xét dữ liệu dịch bệnh địa phương bao gồm các trường hợp bị lây bệnh tính trên 100,000 dân, tỷ lệ dương tính xét nghiệm và sự sẵn sàng của địa phương để hỗ trợ sự gia tăng chăm sóc sức khỏe, dân số dễ bị tổn thương, theo dõi và thử nghiệm. Để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19, sản xuất, diễn viên, nhân viên và các công nhân trong ngành khác phải tuân thủ các quy trình an toàn do lao động và quản trị đồng ý, có thể được các viên chức y tế công cộng của quận tăng cường hơn nữa. Nhân viên văn phòng và quản lý phải tuân thủ các hướng dẫn về Chỗ Làm Việc Của Văn Phòng được Bộ Y tế Công Cộng California và Bộ Quan Hệ Công Nghiệp California công bố, để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19.





Tuy nhiên, việc tái mở cửa cho sản xuất có thể không gồm Quận Los Angeles.





Newsom cho biết rằng những điều chỉnh đối với hướng dẫn khu vực sẽ được phép cho tới lúc nào có các chứng thực ở cấp quận rằng có các kế hoạch đầy đủ trong trường hợp Covid-19 được nhìn thấy gia tăng trở lại.





Tính tới Thứ Sáu, 50 trong số 58 quận đã thực hiện các chứng thực như thế. Đáng để ý nhất là Quận Los Angeles nằm trong số đó, dĩ nhiên, có ảnh hưởng lớn lắm đến việc sản xuất.





Nhưng một yếu tố quan trọng của chứng thực là khả năng người vào bệnh viện. Kể từ ngày 18 tháng 5, khi Los Angeles nộp đơn xác nhận, quận có số lượng bệnh nhân ổn định hoặc giảm vào bệnh viện vì COVID-19. Vào Thứ Sáu, cùng ngày các hướng dẫn được công bố, Quận Los Angeles đã tiết lộ gia tăng nhẹ trong số người vào bệnh viện.





Trong khi đó, California sẽ cho phép các trường học, trại ban ngày, quán bar, phòng tập thể dục, khu cắm trại và các môn thể thao chuyên nghiệp bắt đầu tái mở cửa với các điều chỉnh bắt đầu vào Thứ Sáu tới.





Mark Ghaly, thư ký của cơ quan Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh California cho biết, tiểu bang sẽ đưa ra hướng dẫn vào Thứ Sáu tuần sau để các quận theo dõi để tái mở của một loạt các cơ sở kinh doanh đã bị đóng cửa từ giữa tháng 3 vì lo ngại về việc lây lan coronavirus.

Hãng Dược Liệu AstraZeneca Nói Sẽ Chế 2 Tỉ Liều Thuốc Chích Ngừa Coronavirus Vào Tháng 9 Năm Nay

Công ty dược phẩm Astrazeneca đang đặt ra mục tiêu sản xuât 2 tỉ liều thuốc chích ngừa vi khuẩn corona, gồm 400 triệu liều cho Hoa Kỳ và Anh Quốc và 1 tỉ liều cho các quốc gia trung bình và nghèo.





Hãng này có kế hoạch bắt đầu phân phối thuốc chích người cho Mỹ và Anh vào tháng 9 hay tháng 10 năm nay, với việc giao hàng được xong vào đầu năm 2021, theo tổng giám đốc của Astrazeneca là Pascal Soriot, cho các phóng viên biết trong một cuộc điện đàm hôm Thứ Năm, 4 tháng 6.





AstraZeneca nói rằng họ đã ký giấy phép với Viện Serum Institute tại Ấn Độ để cung cấp 1 tỉ liều cho các quốc gia trung bình và nghèo, với 400 triệu liều được giao vào cuối năm 2020, theo một thông cáo báo chí hôm Thứ Năm cho hay.





Thuốc chích ngừa có tên AZD1222, nguyên là được phát triển bởi Đại Học Oxford tại Anh Quốc và AstraZeneca đang làm việc với đối tác kỹ nghệ dược phẩm để sản xuất và phân phối thuốc.





Soriot nói rằng việc phân phối tùy thuộc vào các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra tới tháng 8. Các thử nghiệm lâm sàng và việc sản xuất được hoạch định sẽ diễn ra đồng thời, là sự thay đổi bất ngờ đối với kỹ nghệ dược phẩm bởi vì nguy cơ của việc sản xuất thuốc mà có thể không hiệu quả.

Thủ Tướng Anh Boris Johnson Hứa Cho 3 Triệu Dân Hong Kong Tị Nạn

Thủ Tướng Anh Quốc đã hứa nhận vào gần 3 triệu cư dân Hồng Kông nhằm đối phó với các nỗ lực của TQ nhằm đưa ra luật an ninh quốc gia mới trên lãnh thổ này.





Lời hứa được phổ biến trên báo The Times hôm Thứ Năm, 4 tháng 6, Boris Johnson nói khoảng 350,000 cư dân Hong Kong là những người giữ giấy thông hành hải ngoại có quốc tịch Anh Quốc, cũng như khoảng 2.5 triệu người đáp ứng các yêu cầu để nạp đơn cho họ, sẽ được cung cấp visa có thể tái gia hạn 12 tháng sống tại Anh Quốc.





Visa đó có thể dọn đường để trở thành công dân Anh, nhưng Johnson đã không cho biết gì thêm.





“Nhiều người tại Hong Kong sợ rằng cuộc sống của họ -- mà TQ cam kết sẽ giữ -- nằm dưới sự đe dọa,” theo Johnson cho biết. “Nếu TQ tiến hành để chứng thực nỗi sợ hãi của họ, thì Anh Quốc có lương tâm không thể nhún vai và bỏ đi; thay vào đó, chúng tôi sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình và cung cấp một giải pháp thay thế.”





“Có một điều tuyệt vời về sự kiện là một hòn đảo nhỏ tại lưu vực Sông Châu Giang nổi lên trở thành thành phố thương mại rất lớn và trung tâm mậu dịch Đông Á. Tuyệt vời, nhưng không phải tình cờ hay ngẫu nhiên,” thủ tướng đã viết thế.





“Hong Kong thành công bởi vì người dân ở đó được tự do,” Johnson viết tiếp. “Họ có thể theo đuổi ước mơ và quy mô càng nhiều độ cao mà tài năng của họ cho phép. Họ có thể tranh luận và chia sẻ những ý tưởng mới, thể hiện bản thân theo ý muốn. Và họ sống dưới sự cai trị của pháp luật, được quản trị bởi các tòa án độc lập.”





Johnson khẳng định rằng quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông, thay vì cho phép Hồng Kông cai trị thông qua các tổ chức riêng của mình, nằm trong cuộc xung đột trực tiếp với Tuyên Bố Chung Trung-Anh do Liên Hợp Quốc bảo chứng. Thỏa thuận năm 1997 đã trao lại Hồng Kông, trước đây là thuộc địa của Anh, cho Bắc Kinh miễn là người dân Hồng Kông được phép giữ lại một số quyền tự do không dành cho công dân Trung Quốc.

Mỹ Gửi Công Hàm Lên Liên Hiệp Quốc Phản Đối Tuyên Bố Chủ Quyền Của TQ Trên Biển Đông



Thư Đại sứ Mỹ tại LHQ gửi cho Tổng Thư Ký LHQ về công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.(nguồn: Đài VOA)

BIỂN ĐÔNG – Hoa Kỳ một lần nữa đã chính thức phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông qua việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ tuyên bố chủ quyền của TQ trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) phát đi về VN hôm 4 tháng 6 cho biết. Bản tin VOA cho biết chi tiết về vụ này như sau.





Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm Thứ tư 3/6 cho biết Hoa Kỳ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc, phản đối các đòi hỏi chủ quyền mà Mỹ cho là phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.





Ngoại trưởng Pompeo chia sẻ trên trang Twitter công hàm bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là không phù hợp với luật pháp quốc tế dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 (UNCLOS).





“Hôm nay, Hoa Kỳ phản đối các tuyên bố chủ quyền lãnh hải phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc….Chúng tôi bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền đó là không hợp pháp và nguy hiểm. Các nước thành viên phải đoàn kết để bảo vệ luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải.”





Công hàm có chữ ký của Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft, được gửi cho Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres hôm Thứ Hai, để phản hồi một công hàm của Phái đoàn thường trực Trung Quốc ngày 12/12/2019 nhằm phản hồi đệ trình cùng ngày của Malaysia gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.





Cụ thể, Hoa Kỳ phản đối tuyên bố của Trung Quốc rằng họ có “chủ quyền lịch sử” trên các quần đảo và các vùng biển rộng lớn trong Biển Đông.





Với công hàm này, Hoa Kỳ tăng thêm trọng lượng cho các động thái mới đây của các nước Đông Nam Á – trong đó có Malaysia và Việt Nam, chống đối các tuyên bố chủ quyền quá tham lam của Trung Quốc, đồng thời hối thúc Bắc Kinh tuân thủ phán quyết có tính cách bước ngoặt của Tòa án trọng tài ở La Haye năm 2016, trao phần thắng cho Manila trong vụ Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế.





“Hoa Kỳ một lần nữa hối thúc Trung Quốc hãy tôn trọng luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước về Luật Biển, đồng thời tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài ngày 12/7/2016, và hãy chấm dứt các hoạt động khiêu khích trong Biển Đông.”





Trong thư gửi cho Tổng thư ký LHQ, Đại sứ Mỹ Kelly Craft yêu cầu ông Guterres chuyển công hàm này đến tất cả các thành viên LHQ, đồng thời cho đăng công khai trên trang web của văn phòng đặc trách các vấn đề pháp lý của LHQ.

Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế Đã Trao Giải Thưởng Prix Voltaire 2020 Cho Nhà Xuấn Bản Tự Do Tại Việt Nam



Sách của Nhà Xuất Bản Tự Do.(nguồn: RFA)

Nhà Xuất Bản Tự Do tại Việt Nam đã được Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA) trao tặng Giải Thưởng Prix Voltaire 2020, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 3 tháng 6. Bản tin của RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng 6 năm 2020, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế - IPA đã công bố giải thưởng Prix Voltaire 2020 được trao cho Nhà xuất bản tự do của Việt Nam - một trong bốn nhà xuất bản vào chung kết khi vượt qua các đại diện đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Ai Cập, Đức, Argentina v.v...





Đây là một tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam không được chính quyền công nhận và bị đàn áp trong thời gian qua.





Nhà báo Phạm Đoan Trang, người phát ngôn của Nhà xuất bản tự do bày tỏ cảm xúc khi biết tin tổ chức này được chọn trao giải trong 4 nhà xuất bản được đề cử trên thế giới. Bà Trang nói qua điện thoại như sau:





"Nghe tin được giải thì mình và anh em Nhà xuất bản tự do rất vui mừng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện giờ - trong những cái ngày tháng rất là căng thẳng này, rất nhiều chuyện xã hội rối ren, lòng người ly tán... bao nhiêu vấn đề xã hội, bao nhiêu chuyện trên toàn thế giới hỗn loạn quá.





Thực sự, đối với tụi mình đây là một tin vui, trong bối cảnh đó thì nó lại càng vui hơn... đó là niềm vui mà bọn mình khao khát bấy lâu nay. Đó cũng là một sự khích lệ tinh thần vào thời điểm này!"





Theo Hiệp hội xuất bản quốc tế, Prix Voltaire là giải thưởng ghi nhận sự can đảm trong việc giữ vững quyền tự do xuất bản, tự do thông tin của các nhà xuất bản và cá nhân trên thế giới, đặc biệt ở những nơi mà hoạt động xuất bản phải đối mặt với kiểm duyệt và áp bức, hay việc thực hành các quyền này có thể gây rủi ro, nguy hiểm.





Năm 2011, IPA cũng đã trao giải tự do xuất bản cho nhà thơ Bùi Chát, người sáng lập nhà xuất bản Giấy Vụn.





Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết, giải thưởng có trị giá 10 ngàn Franc Thụy Sỹ này sẽ đặt Nhà xuất bản tự do vào trong vòng nguy hiểm hơn, nhưng không phải vì thế mà những người làm công việc này sẽ bỏ cuộc. Bà nói thêm:





"Thực sự, hoạt động xuất bản nó có ý nghĩa là ngoài chuyện khai dân trí nó còn là một hình thức đấu tranh, một hoạt động đấu tranh.





Nó khẳng định quyền của con người, quyền của công dân Việt Nam là quyền được viết, quyền được đọc mà không bị kiểm duyệt, không bị định hướng.





Thế cho nên rằng là khi đã xác quyết như thế cho nên nhà xuất bản vẫn còn tồn tại bất chấp những nguy hiểm, thử thách thực sự, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.





Cho nên rằng là được giải thì sự nguy hiểm càng tăng lên nhưng không có nghĩa rằng sẽ bỏ cuộc vì đã cam kết với nhau cái sứ mệnh đi đến cùng trên con đường nâng cao dân trí và đấu tranh vì quyền tự do xuất bản ở Việt Nam rồi."





Nhà xuất bản tự do được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, cho đến nay đã xuất bản được khoảng 30 đầu sách với 25 ngàn bản in và các bản sách trực tuyến.