PIVOT Đặt Vấn Đề Về Lời Tuyên Bố Của Thống Đốc California Rằng Ca Covid-19 Đầu Tiên Xuất Phát Từ Tiệm Nail

Ngày 9 tháng 5 năm 2020





PIVOT - Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến - rất quan tâm đối với lời tuyên bố của Thống đốc California Gavin Newsom rằng ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng đã xuất phát từ một tiệm nail. Chúng tôi thừa nhận rằng thông tin chính xác về sức khỏe cộng đồng và các rủi ro cho người hành nghề và khách hàng là cần thiết. Tuy nhiên, nêu đích danh một ngành kinh doanh có nhiều chủ nhân và nhân viên người Mỹ gốc Á, có khả năng làm tổn hại kinh tế do đại dịch gây ra đối với các doanh nghiệp do người thiểu số làm chủ, khiến mức độ phân biệt chủng tộc chống người Mỹ gốc Á ngày càng gia tăng, và đe dọa sinh kế của chủ tiệm nail và nhân viên.





Là người Mỹ gốc Việt và những đồng minh, chúng tôi rất quen thuộc với ngành dịch vụ này. Nhiều thành viên trong gia đình của chúng tôi sinh sống bằng nghề làm nail - mẹ cha, anh chị em, cô dì, và chú bác của chúng tôi. Tại California, hơn hai phần ba trong số 400.000 thợ làm móng tay và chuyên gia thẩm mỹ có giấy phép hành nghề là người Mỹ gốc Việt. Đó là nền tảng kinh tế của chúng tôi.





Khi đại dịch Covid-19 ập đến, các tiệm nail đã buộc phải đóng cửa. Lực lượng lao động này vốn đã bị tổn hại do nhu cầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc móng tay chứa hóa chất độc hại, nay lại bị khốn đốn bởi đại dịch. Nhiều nhân viên và chủ nhân đã phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Bất chấp những khó khăn đó, họ đã nhiệt tình đáp lại bằng cách tặng khẩu trang và găng tay của họ cho các trung tâm y tế cộng đồng và bệnh viện để bảo vệ nhân viên y tế. Chủ tiệm nail và nhân viên không chỉ nhận thức sâu sắc rằng sức khỏe và hạnh phúc của mọi người đều liên quan đến nhau, mà còn hành động quả quyết để bảo vệ tất cả chúng ta.





Thống đốc đã đưa ra tuyên bố của mình để trả lời một câu hỏi tại sao các tiệm nail không nằm trong số các doanh nghiệp được mở cửa trong giai đoạn tới. Theo định nghĩa về sự lây lan cộng đồng, chúng tôi rất nghi ngờ về khả năng xác định vị trí cụ thể nào đã gây ra lây lan. Thống đốc lẽ ra đã có thể giải thích các cân nhắc đằng sau quyết định của tiểu bang đối với các doanh nghiệp này, và tránh đưa ra một cách không cần thiết thông tin có khả năng tăng thêm hiện tượng chống người Mỹ gốc Á và tạo khó khăn về kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ. Những lời tuyên bố như thế này, ngay cả khi không có ý định xấu, có thể gây hậu quả bất lợi và không lường trước đối với một nhóm dân cư thiểu số đã gặp phải nhiều khó khăn.





PIVOT ghi nhận và hoan nghênh khả năng lãnh đạo xuất sắc của Thống đốc Newsom, trong việc giữ an toàn cho California. Đồng thời, chúng tôi cũng đồng hành với các nhân viên và chủ tiệm nail. Trong thời điểm khó khăn này, các nhà lãnh đạo tài giỏi cần tránh các hành động và tuyên bố có thể được coi là gây chia rẽ hoặc đổ lỗi. Chúng tôi hy vọng rằng Thống đốc Newsom và chính quyền tiểu bang California sẽ thông cảm với nhu cầu của các nhóm dân cư khác nhau và làm việc với cộng đồng của chúng tôi để bảo đảm sức khỏe và kinh tế của tất cả người dân California.





*** Kỹ sư Tạ Trung, Thành viên Hội Đồng Quản Trị Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT) & Chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông và Báo Chí, dịch từ bản tiếng Anh sau đây.





PIVOT Questions California Governor’s Statement about First Covid-19 in Nail Salon

May 9, 2020

PIVOT - the Progressive Vietnamese American Organization - has great concerns with California Governor Gavin Newsom’s statement that the first known Covid-19 community spread was from a nail salon. We acknowledge the need for accurate information for public health concerns and the importance of pointing out the risks to workers and customers. However, singling out a particular type of business, one with a large number of Asian American owners and workers, may further increase the pandemic’s economic effects on minority-owned businesses, inflame the already heightened level of anti-Asian American racism, and threaten the livelihood of nail salon owners and workers.

As Vietnamese Americans and allies, we are very familiar with this service industry. Many of our family members work in nail salons - our mothers, our sisters, our aunties, our fathers, our brothers, and our uncles. In California, over two-thirds of the 400,000 licensed manicurists and cosmetologists are Vietnamese Americans. It is our economic cornerstone.

When the Covid-19 pandemic hit, nail salons were forced to close. This workforce, which was already vulnerable due to the need to use nail care products that often contain harmful chemicals, was greatly impacted, with many workers and owners facing unemployment. Despite the hardships, they responded with compassion by donating their masks and gloves to community health centers and hospitals to protect health care workers. Nail salon owners and workers were not only keenly aware that our health and well-being are all connected but acted decisively to protect all of us.

The governor made his statement in response to a question about why nail salons are not among the businesses to open in the next phase. By definition of community spread, we are perplexed as to how any specific location can be definitively pinpointed. Furthermore, the governor could have explained the policy considerations behind the State's decisions on these businesses without unnecessarily publicizing information that could contribute to further anti-Asian American hate incidents and economic hardship to small businesses. Any statements such as this one, even when not made with ill intent, can have detrimental repercussions and unintended consequences on an already highly vulnerable population.

PIVOT recognizes and applauds Governor Newsom’s outstanding leadership in keeping California safe. We also stand with nail salon workers and owners. During these difficult times, great leaders need to avoid actions and statements that can be construed as being divisive or scapegoating. We hope that Governor Newsom and the California state government will be sensitive to the needs of our different populations and work with our community to ensure the health and economic well-being of all Californians.