Tình Yêu Sống Còn Trong Đại Dịch Corona (Coronavirus/Wuhan Virus)

Dẫn nhập: Wuhan virus tấn công toàn cầu. Đại dịch Corona đang xảy ra chưa biết chấm dứt khi nào?.

Có vài thơ, bản nhạc liên quan phổ biến trên internet. Ngày 12.4 tình cờ thấy bài thơ của Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May phổ biến trên facebook ngày 11.04.2020 và vì có quen biết với Thi Sĩ tác giả là thành viên của Câu Lạc Bộ Tình Nghê Sĩ (USA) qua mạng ảo nên tôi đã thực hiện một Thơ Tranh cho O nớ. Tật "xí xọn" không chừa nên cũng phổ thành nhạc NHƯNG sau vài câu … - đúng là nghiệp dư và tài tử có khác - gác lại đó. Hôm qua ngẫu hứng lôi nó ra soạn tiếp và hôm nay đi xa hơn chút xíu nữa. Như có lần tôi đã nói "Thưc hiện Tranh Thơ, youtube, viết lách, học nhạc hàm thụ là những phương thức để giải trí khi về hưu, về già nên đã kết hợp các môn giải trí kể trên để hoàn thành bài tạp ghi này. Tất cả chỉ là nghiệp dư mong các chuyên gia, nhạc sĩ nhà nghề hoan hỷ cho mọi sơ sót. Đa tạ (LNC).

Không những ở Vũ Hãn, nơi Wuhan Virus (còn được gọi là coronavirus) bộc phát vào tháng 12 năm 2019 mà sau đó ở xứ Đức tôi định cư - nơi một phụ nữ Tàu (China) sang làm việc lây virus cho đồng nghiệp phải đưa họ vào bệnh viện ở thành phố Munich điều trị. Có thể nói corona đầu tiên lan đến Nam Đức. Từ đó bác sĩ, y tá Đức đã chữa, chăm sóc các bệnh nhân đầu tiên ở đây. Họ bị cách ly để tránh truyền nhiễm đến người khác do một loại virus mới từ Wuhan / China gây ra.

Phải nói, những vị bác sĩ, y tá với y phục màu trắng hay đôi khi mặc bộ đồ màu xanh nhạt là "Những Thiên Thần" đã trực chiến chống lại coronavirus độc hại.

Lúc đầu Đức cũng chưa "quan trọng hóa" cho lắm vì bệnh viện Munich chữa trị được những bệnh nhân do phụ nữ Tàu truyền nhiễm NHƯNG về sau thì virus Wuhan lây lan đến tiểu bang Baden-Wuerttemberg cách Munich hơn 200km do vài du khách từ Ý trở về lại Đức mang theo. Lý do Ý có nhiều du khách Tàu đến là nơi kể từ đầu năm 2020 dịch corona hoành hoành dữ dội làm cho dân vùng Bắc Ý chết rất nhiều và rồi lan tràn khắp nước Ý, sang đến Tây Ban Nha, Pháp, Áo … Ý là nước đầu tiên ở Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi Wuhan Virus, từ kinh tế đến đời sống xã hội …

Ở Đức, sau vùng Munich thì đến vùng Stuttgart và kế tiếp NRW - là tiểu bang đầu tiên dịch corona lan nhanh và gây nhiều tử vong nhất ở Đức. Sau Tết, khách du lịch từ China về Đức cộng thêm lễ hội hóa trang, các sinh hoạt đông người … virus bất ngờ lây lan khắp nước Đức, cả 16 tiểu bang ít nhiều đều có người bị nhiễm bệnh. Những viện virus học, các chuyên gia về virus học của Đức nhập cuộc và vì số người nhiễm bệnh lan rộng cách nhanh chóng nên bệnh viện, bộ y tế Đức, các bác sĩ, y tá tối ngày lo cứu chữa bệnh nhân và giới hữu trách phải tìm đủ mọi cách để ngăn chận dịch corona mà cho đến nay chưa có vaccine nào để chữa trị nổi nó, con virus Wuhan lạ, độc hại vì nó xuất phát từ thành phố với 11 triệu dân mang tên như thế: Wuhan (Vũ Hán) của China .!

Vâng, đúng như Thi Sĩ Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May (từ đây về sau viết tắt là PL) diễn tả. Wuhan virus vô hình, gian manh đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng và những vị "Thiên Thần y tế" trực diện đối đầu với chúng để cứu sống mạng người trước sự sống còn do con virus mới là này gây ra:

Những thiên thần đã đứng đầu chiến tuyến

Giữa sống còn, giữa địch thủ gian manh

PL hình dung, biết được sự khổ nhọc của các Bác Sĩ, y tá ngày đêm điều trị bịnh nhân để

Cứu tha nhân trong đại dịch kinh hoàng

nên cầu nguyện cho họ với lời thơ đơn giản, dễ hiểu:

Xin thượng đế ban cho người sức mạnh

để các Thiên Thần này tiếp tục cứu người …

Như chúng ta biết, virus vô hình có lẽ chẳng chừa ai trong đó có Phi Loan (PL), thân nhân bạn bè và ngay cả chúng ta có thể là nạn nhân nên PL cũng không quên thay mặt để nói lời cảm ơn đến những người hy sinh công sức phục vụ tha nhân:

Cảm ơn anh , em , cảm ơn tất cả

Cả những thiên thần áo trắng tôi yêu

Quên cả thân mình, mưa nắng bao chiều

Dành sự sống trong bàn tay thần chết ....

Một khía cạnh khác cũng được Thi Sĩ Phi Loan lưu ý đến là cho dù hiểm nguy, cho dù con virus đôc hại có thể cướp đi chính sinh mạng mình nhưng các "Thiên Thần" vì lương tâm nghề nghiệp họ vẫn miệt mài phục vụ bệnh nhân được điều trị ở bệnh việc qua dòng thơ của mình với lối tả chân:

Dẫu biết chung quanh hiểm nguy vây khốn

Nhưng còn tình yêu tận tụy lương y

Trong rên xiết có bàn tay thần thánh

Uốn cong người nghe hơi thở bệnh nhân ...

Chắc quý vị cũng như tôi đã nhìn thấy cảnh bệnh nhân nằm đó gắn liền với máy thở hay cảnh những người tử vong ở Ý là ví dụ bị hỏa thiêu, chết mà vợ hay chồng, con cái và thân nhân không được thấy lần cuối. Cảnh đau buồn này lại càng thắm thiết hơn qua lời thơ PL diễn tả sau đây:

Nhìn FACE TIME mắt rưng rưng mờ lệ

Giữa sống còn chỉ còn lại ít giây

Cái chết buồn như đại dịch hôm nay

Lời vĩnh biệt khóc gào qua ipad....

Thật sự không còn gì đắng cay hơn khi phải giã từ "người thân" trong hoàn cảnh như trên vậy.!

China và ngay cả Tổ Chức Y Tế thế giới (WHO) ngay từ đầu (theo internet) khi Wuhan Virus bị phát hiện tuyên bố rằng nó không lây từ người sang người NHƯNG SỰ THẬT thì hoàn toàn trái ngược. Hơn 3,5 triệu người trên hơn 200 quớc gia bị nhiệm coronavirus để sau này phải công khai nói là đại dịch Corona (sic). Gần 260 ngàn người bị tử vong trên toàn cầu, nhiều gấp hàng trăm lần so với dịch SARS năm 2002. Trong dịch bệnh SARS từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 7 năm 2003, hơn 8.000 người ở khoảng 30 quốc gia trên 6 lục địa đã ngã bệnh; 744 người bệnh đã chết. Các quốc gia hoặc khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là China, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Hà Nội tại Việt Nam và Toronto ở Canada. Tôi ghi ra tin quan trọng nhất, ngắn gọn liên quan đến Wuhan-Virus ở EU nói riêng (đặc biệt thống kê tử vong theo con số lúc dịch tin status 06. May 2020 và sau đó có thể thay đổi từng giờ, từng phút):

Toàn thế giới: 3,68 triệu người bị nhiễm bệnh; 258.000 tử vong (Johns Hopkins University)

Ý: 29.315 tử vong, Spanien: 25.857 tử vong; Anh: 29.427 tử vong; Pháp: 25.531 tử vong; Áo: 608 tử vong, Na Uy: 215 tử vong, Đan Mạch 506 tử vong; Thụy Điển: 2.854 tử vong; Thụy Sĩ: 1.483 tử vong; Tschechien: 258 tử vong; Bỉ: 8.339 tử vong; Bồ Đào Nha: 1.074 tử vong; Hà Lan: 5.204 tử vong; Ba Lan: 723 tử vong; Luxemburg: 96 tử vong.





Để so sánh: USA đã có 72.050 tử vong; Đức: 6.993 tử vong. South Korea: chết 255; Úc: chết 97; Japan: chết 566; Canada: chết 4.111; Brasilien: 7.966, Iran: 6.418; Turkey:3.520; Russia: 1.537.

Dù vậy, PL cũng như các chuyên gia về virus, giới hữu trách và ngay cả chúng ta đều nuôi hy vọng rằng đại dịch sẽ chấm dứt để mọi người có dịp vui mừng tìm đến nhau vì nói chung chúng ta đã phải "cách ly", giữ khoảng cách để ngăn chận sự lây lan của virus mà qua đó tình cảm giữa thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp … cũng bị ảnh hưởng. Hy vọng và nỗi vui mừng được PL mô tả:

Mai này đây. Bình minh lên rạng rỡ

Virus ( vũ hán ) biến rồi, hớn hở tìm nhau

Đại dịch qua đi. Ôm choàng nhau mừng rỡ

Đại dịch do Wuhan Virus (coronavirus) đã gây bao tang thương, thảm hoạ cho toàn cầu. Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha … là những nước có số tử vong cao nhất thế giới (ghi chú thêm: chỉ dựa theo thống kê không tính đến tỷ lệ trên số dân cư mỗi quốc gia). Chưa hết, kinh tế, thị trường lao động, đời sống xã hội … bị đảo lộn hoàn toàn. Những quốc gia thịnh vượng như Mỹ, Đức, … đã chi ra hàng ngàn, hàng trăm tỷ mỹ Kim để tài trợ cho dân chúng và hãng xưởng hầu từ đó dân chúng bớt đi phần nào thiệt hại và khó khăn về tài chánh do đại dịch corona gây ra từ hơn 5 tháng qua.

Ngoài ra, tình cảm giữa "người và người" nói chung đã bị mất mát đi nhiều trong thời gian do sự giới hạn của hầu hết các quốc gia trên thế giới ban hành để ngăn chận dịch lan rộng nhanh hơn. Gặp nhau mà không được chào hỏi nhau một cách thân thiện như xưa. Vì con Wuhan Virus vô hình mà những buổi sinh hoạt thân mật cũng đã thiếu trong vài tháng qua và … "tình yêu đối với tha nhân" cũng thế, cũng bớt hay đã mất đi sự đậm đà so với tháng ngày trước đó.

Riêng ở Đức, khi tôi đang ngồi gõ gần xong bài tạp ghi này thì truyền thông Đức loan tin là Thủ tướng Angela Merkel (CDU) và các thống đốc đã thống nhất về việc nới lỏng vào thứ Tư, 06.05.2020. Tại Đức, các hạn chế tiếp xúc ban đầu được gia hạn, sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 6, nhưng với một số nới lỏng. Trong tương lai, đặc biệt người thân của hai gia đình được phép gặp nhau. Ở tiểu bang Sachsen-Anhalt có một ngoại lệ. Nhiều người có thể gặp ở đó. Khoảng cách tối thiểu 1,5 mét cũng áp dụng cho những người từ các gia đình khác, nếu không ở chung với nhau.

Thi Sĩ Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May mong ước một điều thật giản dị sau khi đại dịch corona đi qua:

Cùng chung tay xây dựng lại yêu thương ....

Vâng, chúng ta không chỉ cùng nhau xây dựng lại "YÊU THƯƠNG" mà cũng nên có trách nhiệm góp sức xây dựng lại xứ sở chúng ta đang sinh sống hay định cư để từ đó nơi chúng ta ở sớm vượt qua những khó khăn phải bị gánh chịu do "địch thủ gian manh, con Wuhan Virus (coronavirus) gây ra" từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay và chưa biết bao giờ sẽ bị tiêu diệt …



Và để kết thúc bài tạp ghi này, ngươi viết xin mạo muội giới thiệu bản nhạc tôi phổ thành nhạc bài Thơ trên do Thi Sĩ Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May sáng tác. Thú thật, tôi "xí xọn" soạn thành nhạc dù mình không phải là nhạc sĩ vì chỉ tự học mò hàm thụ như đã nói. Cũng có soạn thêm hợp âm theo khả năng học đựợc (tài tử thôi). Rất tiếc chỉ là nghiệp dư, chẳng rành đàn hát nên cá nhân người soạn nhạc ước mong có Nhạc Sĩ hòa âm, Ca Sĩ hát giúp thì thật là một vinh hạnh cho chúng tôi, tác giả Phi Loan và người soạn nhạc. Cám ơn trước và mong hoan hỷ cho mọi sự. Trân trọng (LNC).

* © Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chiều ngày 06. Mai 2020)

- Thống kê theo internet

Đính kèm: * Thơ tranh TÌNH YÊU SỐNG CÒN

(Vẫn còn tình yêu cao hơn mạng sống ......) của Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May sáng tác ngày 11.04.2020 đã được thực hiện và giới thiệu trên facebook và hình layout bản nhạc do tôi biên soạn.