Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal Cùng Với 12 Dân Biểu Đệ Trình Nghị Quyết Ghi Nhận 45 Năm Tháng Tư Đen

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 28 tháng 4, năm 2020) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã đệ trình Nghị Quyết Hạ Viện ghi nhận biến cố lịch sử quan trọng và tưởng niệm 45 năm ngày Sài Gòn thất thủ và sự sập đổ bi thảm của Việt Nam Cộng Hòa.



Vào ngày 30 tháng 4, năm 1975, Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đã bị lực lượng Cộng sản xâm chiếm trong Tháng Tư Đen và Sài Gòn đã bị thất thủ. Mỗi năm biến cố trọng đại này được các cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ tổ chức tưởng niệm.



Nghị quyết được đệ trình ngày hôm nay vinh danh Quân Lực Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã cùng chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, vinh danh hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên đường vượt thoát khỏi Việt Nam, đồng thời vinh danh hàng triệu người Việt đã an toàn đến được các quốc gia trên thế giới cũng như vinh danh những thành quả và cống hiến của người Mỹ gốc Việt cho đất nước Hoa Kỳ trong hơn 45 năm qua.



“Những vết thương từ sự sụp đổ của thủ đô Sài Gòn vẫn còn in sâu trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sau 45 năm, nỗi đâu thương này tiếp tục được ghi nhớ bởi những người đã vượt thoát từ cái chết, những người đã sống sót sau cơn kinh hoàng, và những người đã phải gầy dựng lại cuộc sống tha hương,” Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu như sau.



“Cộng đồng người Mỹ gốc Việt với dân số trên 2 triệu người đang tiếp tục vươn lên và đang cống hiến vào giấc mơ Hoa Kỳ cũng như cho xã hội đa văn hóa của nước Mỹ. Tôi hãnh diện đệ trình Nghị Quyết Hạ Viện cùng với các đồng viện để tưởng nhớ đến sự hy sinh của những người đã nằm xuống cũng như để vinh danh những người đã kiên cường vượt thoát cái chết và vươn lên với cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Qua nghị quyết này, tôi cũng hãnh diện vinh danh các quân nhân Quân Lực Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã cùng nhau chiến đấu và hy sinh tại Việt Nam nhằm bảo vệ nền tự do cho người Việt Nam. Tôi kêu gọi mọi người dân Hoa Kỳ hãy cùng tôi tưởng nhớ đến biến cố Tháng Tư Đen, vinh danh những cống hiến của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho đất nước Hoa Kỳ, và cùng kêu gọi Tự Do, Nhân Quyền, và Dân Chủ cho Việt Nam.”



Nghị quyết này được đồng bảo trợ bởi các Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ: Cisneros (CA-39), Gerald Connolly (VA-11), Lou Correa (CA-46), Jim Costa (CA-16), Susan Davis (CA-53), Ro Khanna (CA-17), Sheila Jackson Lee (TX-18), Barbara Lee (CA-13), Zoe Lofgren (CA-19), Scott Peters (CA-52), Harley Rouda (CA-48), và Jan Schakowsky (IL-09).



Xin bấm vào đây để đọc toàn văn của nghị quyết.



Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực như Little Saigon, Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Buena Park, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Cypress, Lakewood, Signal Hill, Avalon, và Long Beach thuộc Địa Hạt 47 của California trong Quốc Hội Hoa Kỳ.