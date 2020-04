Phần Lớn Lời Hứa Của TT Trump Chống Đại Dịch Không Hoàn Thành

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nhận câu hỏi của các phóng viên sau việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong cuộc họp báo với các thành viên của lực lượng chống vi khuẩn corona và các nhà lãnh đạo từ ngành chăm sóc sức khỏe về đại dịch vi khuẩn corona đang diễn ra trên toàn cầu tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc hôm 13 tháng 3 năm 2020 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Ông Trump đang đối diện tình trang khẩn cấp y tế quốc gia khi các trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng và 30 người đã thiệt mạng từ vi khuẩn này tại Hoa Kỳ, theo Trung Tâm The Center for Systems Science and Engineering tại Đại Học Johns Hopkins, cho biết. (Photo Getty Images)