Cập Nhật Dịch Corona Tại Mỹ: Số Người Bị Lây Có Chiều Hướng Giảm, Hơn 14,700 Người Thiệt Mạng

Dù tổng số người thiệt mạng được báo cáo mỗi ngày vẫn ở mức cao nhất, số trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ đang có khuynh hướng giảm xuống, theo Đại Học Johns Hopkins theo dõi các số liệu trên toàn thế giới cho biết hôm Thứ Tư, 8 tháng 4, theo CNN tường thuật.

Đại Học Johns Hopkins đã thay đôi tình trạng chiều hướng đối với Hoa Kỳ tới mức “giảm” vào tối Thứ Ba, bởi vì những thay đổi trong mức di chuyển trung bình 5 ngày của các trường hợp mới bị lây bệnh. Tài liệu có thể thay đổi khi nhiều trường hợp hơn được báo cáo.

Hơn 434,000 người tại Hoa Kỳ đã bị nhiễm bệnh, và hơn 14,700 người thiệt mạng.

Số tử vong cao kỷ lục 1,858 được báo cáo chỉ trong một ngày hôm Thứ Ba, theo ĐH Johns Hopkins cho hay.

Các nhà nghiên cứu nói rằng cao điểm vẫn chưa đến. Hoa Kỳ sẽ đạt tới số tử vong cao nhất trong một ngày vào khoảng Chủ Nhật này, theo mẫu theo dõi của Viện Institute for Health Metrics and Evaluation tại Đại Học University of Washington ở Seattle cho biết.

Nhưng có một tin tốt: mẫu theo dõi cho thấy có ít người sẽ thiệt mạng hơn là được tiên đoán trước đây.

Tính tới Thứ Tư, trên toàn cầu có 1,504,974 trường hợp bị lây vi khuẩn corona và 87,984 người thiệt mạng.

Tại New York có 151,061 trường hợp bị lây và 6,268 người thiệt mạng.

Tại New Jersey có 47,437 trường hợ bị lây và 1,504 người thiệt mạng.

Tại Michigan có 20,346 trường hợp bị lây và 959 người thiệt mạng.

Tại California có 18,752 trường hợp bị lây và 459 người thiệt mạng.

Tại Quận Cam thuộc miền Nam California có 1,016 trường hợp bị lây và 17 người thiệt mạng.

Theo bản tin của báo Tuổi Trẻ hôm 9 tháng 4, Việt Nam hiện có 251 trường hợp bị lây vi khuẩn corona.

Cũng theo báo này cho biết rằng VN hiện có 77,292 người được cách ly, trong đó 624 người cách ly trong bệnh viện, 48,866 người được cách ly tại nhà và 27,790 người được cách ly tại các chỗ khác.