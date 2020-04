Con Virus Tàn Độc Từ China

Con số người bị lây nhiễm và tử vong trên thế giới vẫn không ngừng tăng mỗi ngày, và niềm đau thương uất hận của người thân mất người thân vì con virus tàn độc này cũng chưa vơi đi theo tháng ngày. Tổng Thống Donald Trump gọi nó là “Chinese Virus” và khi có người nói ông kỳ thị người Tầu, ông giải thích nói như vậy vì nó xuất phát từ China. Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng gọi nó là “Wuhan Virus/Virus Vũ Hán” để đánh dấu tọa độ của nó bùng phát ra toàn thế giới chinh là từ vùng Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Hoa Lục. Sau bốn tháng phát tác, cập nhật đến ngày 6 tháng 4 năm 2020, nó đã gây cho 1,312,585 người bị lây nhiễm, 72,636 người tử vong trên thế giới, chưa kể 275,087 người đã bình phục (nếu không con số tử vong còn lên cao nữa), và 209 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm bệnh. Đây chỉ là con số tương đối và có thể không sát với thực tế vì phía China, từ Bắc Kinh họ chỉ loan báo số người lây nhiễm có 81,708, và tử vong chỉ có 3,331 người là điều bất khả tín. Thế giới không tin vào các con số mà China đưa ra vì ba lý do:

1)Trung Cộng đã ém nhẹm tin tức ngay từ ngày đầu có người bị bệnh này vào đầu tháng 12-2019 tại Vũ Hán. Nhà nước cộng sản đã bịt miệng bệnh nhân đầu tiên gọi là bệnh nhân zero và để cho người phụ nữ này chết đi trong bóng tối. Bác sĩ Lý Văn Lượng khi lên tiếng báo động về nguy cơ Coronavirus cũng đã bị bắt phải im lặng. Hiện nay thế giới nhiều nước đã lên án Trung Cộng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự bùng phát kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử nhân loại này. Nếu Trung Cộng và cơ quan WHO (đang bị coi là đồng lõa với China) báo động cho thế giới ngay từ ngày đầu thì 95% trong số hàng triệu người bị nhiễm bệnh hay trên 72 ngàn người tử vong đã không xẩy ra và đã hiểm họa này đã tránh được. Sau hai tháng nhiều người đã bị lây nhiễm, Bắc Kinh vẫn khuyến khích du lịch và nói tình trạng được nhà nước kiểm soát.

2)Chủ nghĩa cộng sản đứng đầu thế giới về sự tuyên truyền dối trá, bưng bít và bóp méo sự thật với mục đích làm lợi và tự dánh bóng cho họ - dù việc đó có gây nguy hại cho kinh tế và nền an ninh chính trị của các nước khác. Chính vì thế mà TT Trump đã nhiều lần lên án chủ nghĩa này tại các cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, trong Thông Điệp Liên Bang, và nhiều lần tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Ông lấy thí dụ ngay trước mắt là Venezuela từ xứ giầu có nhờ dầu hỏa, khi chuyển qua chủ nghĩa xã hội chỉ mấy năm sau người dân nghèo đói đến độ phải bới thùng rác, xách từng xô nước về nhà để dùng, và hai triệu dân đã phải tha phương cầu thực. TT Trump nói: Chủ nghĩa xã hội tiêu diệt các quốc gia (socialism destroys nations). Con virus từ xứ cộng sản này đang tiêu diệt nhân loại, đang phá hủy tất cả những nền tảng nhân bản nhất của loài người.

3)Dân số Vũ Hán 11 triệu người, dịch bệnh bùng phát ra tại Vũ Hán vào cuối tháng Giêng năm 2020, trong số 5 triệu dân Vũ Hán về quê ăn Tết và đi đến nhiều nước trên thế giới, có thể đã có hàng triệu người bị nhiễm coronavirus rồi mà không biết. Họ đã vô hình chung như những mũi tên độc được bắn đi khắp nơi truyền nhiễm con corona này, để rồi hai tuần sau họ lại trở về Vũ Hán và vào các bệnh viện nằm chờ…chữa bệnh hay nằm chờ chết – vì Trung Cộng hoàn toàn yếu kém trong phòng dịch bệnh và mọi phương tiện y tế tối tân chỉ dành cho các quan chức của đảng cộng sản Tầu mà thôi. Tuy nhiên về con số 5 triệu dân tại Vũ Hán này, thế giới tin rằng, đã bị ém nhẹm. Có thể con số tử vong tại China nói chung lên đến nhiều trăm ngàn người, nhưng khi hàng chục ngàn thân nhân đến lãnh hàng chục ngàn hũ cốt, nhà nước giải thích với phóng viên đa số chết vì bệnh phổi. Cộng sản vẫn luôn dối trá đến trâng tráo, ai tin thì tin, ai không tin cũng chẳng làm gì được họ.

Nhìn hình ảnh của Hồng Kong vắng ngắt. Sau bao nhiêu tháng ngày với hàng triệu người “khí thế” hiên ngang liên tục xuống đường biểu tình chống Trung Cộng như bão táp (mà Bắc Kinh đã bất lực không dám dùng bạo lực đàn áp) đã không còn nữa, hình ảnh của Châu Âu tàn tạ vì coronavirus, hình ảnh Hoa Kỳ đang bị tàn phá và dân tình hoảng sợ vì có thể lên đến đỉnh điểm trong tuần lễ này, và nền kinh tế thế giới đang lao xuống vực, nhiều phân tích gia trên thế giới không thể không nghĩ rằng Trung Cộng đã lợi dụng tình hình bệnh dịch này như một cơ hội chiến lược, hay có thể Bắc Kinh đã biết trước, nên thị trường chứng khoán tại Bắc Kinh, Thượng Hải không bị chao đảo có nguy cơ sụp đổ như phía tây phương? National Review trong đầu tháng Arpil có bài bình luận viết: “China đóng vai kẻ đốt nhà, rồi đóng vai lính chữa lửa, và nay còn muốn đóng vai nhà hảo tâm cứu giúp các nước khác…”

Thế nhưng một số lượng khổng lồ Test Kit (thử virus) của Trung Cộng nói là giúp (thực tế là bán cho) Ý, Tây Ban Nha, và cả Phi Luật Tân và nhiều quốc gia khác, đã bị trả về vì là hàng dỏm. Hàng tấn hàng bao gồm các chăn mền gửi qua Châu Phi bị nghi ngờ lấy từ các bệnh nhân tại Vũ Hán.

Politico Magazine đã phỏng vấn 30 giáo sư đại học và những nhà văn lớn tại Hoa Kỳ (được xem như những tư tưởng gia “thinkers”) về căn bệnh thế kỷ này do con virus từ China này gây ra, đều cho biết thế giới sẽ thay đổi không còn như trước nữa. Con người ta tự dưng bị giam giữ mất tự do như quản thúc tại gia, tự dưng cảm thấy sợ hãi với đồng loại, ngay cả người thân của mình, đi ra đường như tên ăn trộm…Con virus từ xứ cộng sản nó nguy hiểm tàn độc như vậy. Tuy nhiên hiện nay cơn nguy kịch chưa qua và mọi người phải : “Thắt giây an toàn: Buckle Up-chờ cái gì sẽ đến”, và hãy cầu nguyện./. (Tin Tổng Hợp). Phạm Gia Đại