Hoa lòng trong cơn đại dịch

Giữa mùa đại dịch đang nở rộ, những đóa hoa lòng của những người hảo tâm đang bắt đầu mở ra, vươn bàn tay giúp đỡ tới những người cần giúp. Trước cơn đại dịch, con số người chết và nhiễm bệnh ngày một tăng theo cấp số nhân ở Hoa Kỳ và thế giới, Hoa Kỳ đã bước vào cơn khủng hoảng thiếu trầm trọng các thiết bị y tế cá nhân. Các bác sĩ và y tá và các nhân viên y tế đang thống thiết kêu gọi dân chúng ai có các thiết bị y khoa như mặt nạ khẩu trang đeo mặt, bao tay nylon, tấm chắn mặt y tế, áo choàng phẫu thuật, làm ơn hiến tặng cho họ. Họ là các chiến sĩ ở tuyến đầu trận chiến chống đại dịch, đã hy sinh bản thân để giúp và cứu chúng ta. Nếu họ bị lây nhiễm, không còn ai cứu giúp chúng ta nữa. Tất cả họ có thể là con em hay người thân của chúng ta và trong tương lai gần biết đâu trong số người đang cần điều trị là chúng ta. Những thiết bị chuyên môn như mặt nạ N95 không còn, họ đã dùng những khẩu trang chúng ta thường dùng để tránh bụi, nhưng cũng sắp cạn. Bên Spain các bác sĩ phải dùng bao rác cột vào người làm áo choàng phẫu thuật. Ở The Mount Sinai Health System của Manhattan, New York các nhân viên y tế truyền nhau tấm hình họ cũng đã dùng bao rác quấn vào người thay cho áo choàng, vì có đồng nghiệp đã chết vì lây nhiễm. Họ đã đưa lời kêu gọi "Công chúng Mỹ thân mến, chúng tôi đã hết thiết bị y khoa. Hashtag của chúng tôi là #GetMePPE. Vui lòng giúp chúng tôi ra khỏi cơn hoạn nạn."





Lời cầu cứu được phát trên mạng và truyền thông rao đi khắp nơi và cuối cùng đã có người hưởng ứng. Họ gởi đến, mang cho lẻ tẻ, mỗi người 1 ít nhưng tấm lòng thật là cao cả. May quá, cộng đồng người Việt chúng ta có người nghe được và đã ra tay giúp đỡ. Trong một thông báo của cộng đồng Người Việt Quốc Gia Michigan, lời kêu gọi có nội dung như sau:

Kính thưa quý Đồng Hương,

Tình trạng thiếu hụt khẩu trang, bao tay và alcohol sanatizer tại các bệnh viện rất trầm trọng. Trong cộng đồng người Việt chúng ta ai có khẩu trang N95 hoặc khẩu trang thường dùng để chống bụi khi làm việc hay Isopropyl Alcohol mà không dùng đến trong lúc này, và có hảo tâm, thì có thể donate cho bệnh viện trong việc cứu người.





N95 khẩu trang để Y Tá và Bác Sĩ dùng khi tiếp xúc với bệnh nhân.





Khẩu trang tránh bụi dùng trong các tiệm nail có thể để các Y Tá dùng trong bệnh viện. 100% alcohol mà tiệm Nail chúng ta sài mỗi ngày cũng rất tốt để khử trùng trong bệnh viện.





Kính xin mời gọi quý ông bà và anh chị em trong cộng đồng chúng ta mỗi người một tay để tiếp tục hỗ trợ các Bác Sĩ và Y Tá trong địa phương tiếp tục hăng say giúp các bệnh nhân qua được bệnh dịch trong thời gian này. Xin nhắc lại là khẩu trang N95. Thường loại khẩu trang này thì nhà sản xuất có ghi bên ngoài hộp hoặc ngay trên khẩu trang. Người Mỹ đã cưu mang người Việt chúng ta trong những ngày tháng khó khăn nhất thì thiết nghĩ bây giờ là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và nghĩa cử cao đẹp để đền đáp.





Cộng Đồng cũng có ý định dùng tiền quỹ Cộng Đồng để mua thêm các vật liệu y tế trên, nếu trong chúng ta có ai biết nguồn hàng tốt và tin tưởng xin gọi cho chúng tôi.

Sau đó, hội đã nhận được khoảng trên 4000 cái mặt nạ N95+ surgical masks, trên 5000 bao tay và sau đó họ tiếp tục nhận thêm 55,000 gloves, 8 boxes of masks - 800 masks, Gowns - 50 pieces. Các nơi khác cũng gởi đến là: Beaumont - donated 16 boxes, Henry Ford HS - 20 boxes, St. John/Detroit Medical Center - 9 boxes, St. Joseph Mercy Oakland - 10 boxes.





Tất cả các phẩm vật hiến tặng được đem đến các bệnh viện hay trung tâm y tế địa phương hoặc các nơi cần hiến tặng.





Song song với việc hiến tặng ở Michigan, tôi cũng ghi nhận được Hội khí công Hoàng Hạc do Bác Sĩ Phạm Gia Cổn ở Little Saigon, Nam Cali, làm chủ tịch cũng khuyên góp được 200 mặt hạ N95 cho các trung tâm y tế.





Ở Seattle, thuộc Washington State, việc làm của 1 nhóm người Việt đã thực hiện được thật là tử tế, và đầy ắp tình người là cùng nhau may khẩu trang vải hiến tặng. Khi khẩu trang giấy dùng 1 lần rồi bỏ trở nên khan hiếm, khẩu trang vải cũng được dùng để thay thế vì có còn hơn không. Có người hỏi các cơ quan y tế có nhận khẩu trang vải tặng hiến không? Họ trả lời có và họ có cả máy khử trùng nữa. Thế là các chị em giỏi nghề may đã họp nhau lại, bỏ tiền ra mua vải và vật liệu để cắt may. Ai không có máy thì mượn hay đi mua về may. Người biết may chỉ dẫn cho người không biết và mỗi người tự may và bỏ vào bao rồi tập trung lại đem cho. Họ không ngại thức khuya và bận bịu gia đình, cố gắng hoàn tất cho kịp giúp các bệnh viện đang cần khẩu trang đang khan hiếm. Đúng là cứu người như cứu lửa, người Việt mình thật là quyền biến.





Phong trào may khẩu trang tặng hiến cũng đang được các chị em ở San Diego thực hiện. Họ hùn tiền lại mua máy may và vải. Tiệm vải nổi tiếng JoAnn Fabric có chương trình miễn phí cho vải và vật dụng nếu người dân chịu may, ai muốn giúp có thể gọi cho tiệm này và tới mượn mang về may khẩu trang vải. Ai không biết may thì ủng hộ tiền mua vật liệu, các đấng nam nhi thì chung lưng gánh vác việc gọi điện liên lạc, đóng gói, giao hàng v..v... Đọc những lời họ kêu gọi giúp nhau trên face book, tôi thật cảm động muốn rơi nước mắt vì tình người của chúng ta còn đầy ắp.





Trịnh Thanh Thủy



