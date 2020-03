Thống Kê Dân Số 2020 bằng nhiều ngôn ngữ

Hơn 99% các gia đình ở Hoa Kỳ sẽ có thể đáp ứng cuộc thống kê dân số bằng ngôn ngữ của họ.

Ngày 9 tháng 3 năm 2020 - Khi thư mời tham dự cuộc Thống Kê dân số năm 2020 bắt đầu được gửi đến các hộp thư trong tuần, Cục thống kê dân số Hoa Kỳ muốn bạn biết bạn có thể trả lời bằng nhiều ngôn ngữ hơn bao giờ hết. Trên thực tế, hơn 99% các gia đình trên toàn quốc sẽ có thể đáp ứng với cuộc thống kê dân số mười năm một lần bằng trực tuyến hoặc qua điện thoại với ngôn ngữ họ dùng ở nhà mình.





Các gia đình được chọn trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh hay 12 ngôn ngữ bổ sung. Ông Steven Dillingham, giám đốc Cục cuộc thống kê dân số Hoa Kỳ cho biết: Chúng tôi sẽ cung cấp cho cư dân các phương tiện để họ được thống kê và khuyến khích họ định hình cho tương lai của chính họ.





Thư mời tham dự thống kê dân số đến từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 sẽ có một đoạn bằng 12 ngôn ngữ không phải tiếng Anh, mời mọi người trả lời trực tuyến hoặc bằng điện thoại với ngôn ngữ của họ. Các ngôn ngữ này, được xếp hạng theo số lượng các gia đình ít nói tiếng Anh theo các cuộc khảo sát các cộng đồng tại Hoa Kỳ được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2016, bao gồm các ngôn ngữ:





Tây Ban Nha

Trung Hoa (Quan thoại và Quảng Đông)

Việt

Hàn Quốc

Nga

Ả Rập

Tagalog

Ba Lan

Pháp

Creole Haiti

Bồ Đào Nha

Nhật Bản





Khoảng 13 triệu gia đình sẽ nhận được thư mời bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Những lờthư mời song ngữ này sẽ được gửi đến tất cả các gia đình trong vùng điều tra dân số (nhưng khu vực có khoảng 4.000 gia đình) trong đó 20% hoặc nhiều hơn các gia đình dùng ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha, theo kết quả khảo sát cộng đồng thực hiện từ 2013 - 2017.





Các gia đình ở các khu vực ít có khả năng trả lời trực tuyến lúc đầu cũng sẽ nhận được một bản các câu hỏi trên giấy cùng lời mời đáp ứng. Bắt đầu từ ngày 8 tháng Tư, các gia đình chưa trả lời sẽ nhận được một bản câu hỏi trên giấy. (Các gia đình nhận được thư mời song ngữ sẽ nhận được bảng các câu hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.)





Bắt đầu từ giữa tháng Năm, sẽ có các nhân viên thống kê dân số trên toàn quốc. Họ nói được 2 thứ tiếng, họ sẽ đến gặp gỡ các gia đình chưa đáp ứng để trực tiếp thu nhận các câu trả lời .

Hỗ trợ ngôn ngữ





Cục thống kê dân số đang cung cấp các hướng dẫn bằng video được thực hiện bằng 59 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh (bao gồm cả ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ) để giúp mọi người trả lời trực tuyến và tài liệu in ấn hướng dẫn được phổ biến bằng 59 ngôn ngữ không phải tiếng Anh để giúp mọi người hoàn thành phần trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh. Bản hướng dẫn cũng có được in bằng chữ nổi và tiếng Anh in lớn.





Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, Cục thống kê dân số sẽ cung cấp dịch vụ trợ giúp qua điện thoại bằng các ngôn ngữ không phài tiếng Anh trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau giờ miền đông.





Dưới đây là số điện thoại để được trợ giúp bàng các thứ tiếng:





Tiếng Anh: 844-330-2020

Tây Ban Nha: 844-468-2020

Trung Hoa (phổ thông): 844-391-2020

Trung Hoa (Quảng Đông): 844-398-2020

Tiếng Việt: 844-461-2020

Tiếng Hàn: 844-392-2020

Tiếng Nga: 844-417-2020

Tiếng Ả Rập: 844-416-2020

Tiếng Tagalog: 844-478-2020

Tiếng Ba Lan: 844-479-2020

Tiếng Pháp: 844-494-2020

Tiếng Creole Haiti: 844-477-2020

Tiếng Bồ Đào Nha: 844-474-2020

Tiếng Nhật: 844-460-2020

Tiếng Anh (cho cư dân Puerto Rico): 844-418-2020

Tiếng Tây Ban Nha (cho cư dân Puerto Rico): 844-426-2020

Thiết bị điện thoại hiển thị cho những người khiếm thính (TDD) 844-467-2020 .





Đến với cộng đồng





Cục thống kê dân số cũng đăng quảng cáo và phổ biến các tài liệu bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ và cung cấp bảng giải thích bằng 59 ngôn ngữ không phải tiếng Anh liên quan đến cuộc thống kê dân số để giúp cộng đồng trong cuộc thống kê dân số 2020.





Tài liệu về cuộc Thống Kê Dân Số 2020 hiện có trên trực tuyến bằng tiếng Anh và 59 ngôn ngữ sau đây:





Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ

Tiếng Hindi

Tiếng Nga

Tiếng Albania

Tiếng Amalaic

Tiếng Hungary

Tiếng Sinhala

Tiếng Ả Rập

Tiếng Igbo

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Armenia

Tiếng Ilocano

Tiếng Slovak

Tiếng Indonesia

Tiếng Somalia

Tiếng Ý tiếng Bosnia

Tiếng Tagalog

Tiếng Nhật

Tiếng Bulgaria

Tiếng Miến Điện

Tiếng Trung Hoa

Tiếng Croatia

Tiếng Lào

Tiếng Séc

Tiếng Hà Lan

Tiếng Malayalam

Tiếng Farsi

Tiếng Marathi Twi

Tiếng Pháp

Tiếng Việt

Tiếng Navajo

Tiếng Đức

Tiếng Nepal

Tiếng Giurati

Tiếng Ba Lan

Tiếng Hy Lạp

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Haiti Creole

Tiếng Yoruba

Tiếng Do Thái

Tiếng Rumani





Cục thống kê dân số đã thuê nhân viên nói tổng cộng gần 50 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Các nhân viên này sẽ hợp tác với các tổ chức cộng đồng để giải thích mức độ dễ dàng, an toàn và quan trọng của việc đáp ứng cuộc thống kê dân số năm 2020.





Tài liệu in ấn





Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang mạng 2020census.gov/languages hoặc tìm đọc các tài liệu đăng trên báo chí hay on-line về cuộc thống kê dân số 2020 bằng các ngôn ngữ dưới đây:

Tiếng Afro Caribbean & Haiti Creole

Tiếng Ả Rập

Tiếng Hoa

Tiếng Philipin

Tây Ban Nha - Tây Ban Nha

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn

Tiếng Ba lan

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Nga

Tiếng Châu Phi cận Sahara

Tiếng Việt





Hiến pháp Hoa Kỳ đòi buộc thực một cuộc thống kê dân số sau mỗi 10 năm. Tham gia thống kê dân số năm 2020 thật là dễ dàng, an toàn và quan trọng. Đây là chìa khóa để định hình tương lai của các cộng đồng. Mục tích của cuộc thống kê dân số năm 2020 là thống kê tất cả những người sống ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 (Ngày thống kê dân số). Số liệu thống kê tra dân số được sử dụng để xác định số lượng ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ tại Hạ viện Hoa Kỳ và giúp các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương và liên bang phân bổ số tiền hàng tỷ đô la cho các dịch vụ công cộng như ứng phó khẩn cấp, trường học, bệnh viện trong vòng 10 năm tới.