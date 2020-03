Trump Ký Ban Hành Gói Chi Tiêu 8.3 Tỉ MK Để Ứng Phó Dịch Corona; Dịch Corona Lây Lan Gần 100,000 Người Trên Toàn Cầu

Tổng số người thiệt mạng vì vi khuẩn corona tại tiểu bang đã lên tới 15 hôm Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, theo báo Seattle Times cho biết. Có ít nhất 250 trường hợp được xác nhận bị lây corona tại Hoa Kỳ và có thể còn gia tăng khi xét nghiệm tiếp tục. Số trường hợp được xác nhận bị lây corona đã lan truyền tới 20 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Thống Đốc New York Adrew Cuomo tuyên bố có 44 trường hợp bị lây corona tính tới Thứ Sáu và nói rằng tất cả đều có vẻ liên hệ tới một luật sư 50 tuổi đã vào bệnh viện tại Quận Westchester. Cuomo cũng cho biết rằng 4,000 người khắp tiểu bang New York đang được cách lý như là đề phòng – gồm 2,700 tại Thành Phố New York, 1,000 tại Westchester và 70 người tại Quận Nassau.